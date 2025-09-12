Как да измервате и проследявате дела си в медийното пространство?

Adidas по-популярен ли е от Nike? Хората говорят ли повече за Netflix, отколкото за Amazon Prime в Instagram? Taco Bell получава ли повече внимание от McDonald’s?

Това са въпросите, които екипите си задават всеки ден за собствените си марки. И не се заблуждавайте, конкурентите наблюдават тези тенденции също толкова внимателно.

Тази част от вниманието е това, което наричаме дял на гласа. Това е важно, защото хората не купуват просто продукти, а купуват марки, с които се чувстват свързани. Всъщност 76% от клиентите биха избрали марка, с която се чувстват свързани, вместо да се насочат към конкурент.

Знаейки колко голяма част от разговора вече заема вашата марка, е по-лесно да видите кои маркетингови кампании работят и кои може би се нуждаят от малко подпомагане.

В тази статия ще разгледаме как да измервате ефективно дела на гласа, включително в споменаванията в социалните медии, SEO дела, платената реклама и различни маркетингови канали.

Какво е дял на гласа (SOV)?

В основата си делът на гласа се отнася до това колко място заема вашата марка в съзнанието и разговорите на хората в сравнение с вашите конкуренти.

Представете си, че сте в препълнена стая, пълна с марки, и забелязвате колко често се споменава вашето име. Колкото по-силно и по-значимо е вашето присъствие, толкова по-силна е известността на вашата марка.

Но става ли въпрос само за шум? Не. SOV се отнася до това да останете видими на местата, където вашата аудитория вече обръща внимание; това е различно от „пазарен дял“, който също е термин, използван за описание на популярността на дадена марка.

Нека разгледаме разликите между тях с няколко примера.

🧠 Знаете ли, че: През 2022 г. Shiseido заложи на съдържанието, създадено от потребителите в социалните медии, като насърчи феновете да споделят визията си с продуктите на марката. В резултат на това споменаванията на грима на Shiseido се увеличиха значително в сравнение с предходната година, което показва как видимостта в подходящите пространства може драстично да повиши присъствието на марката.

Сравнение между дял на гласа и пазарен дял

Представете си две вериги кафенета: Марка А се споменава навсякъде в социалните медии, но продава по-малко чаши от Марка Б, която доминира в реалните продажби. В този случай Марка А има по-голям дял на гласа, докато Марка Б държи по-голям пазарен дял. Едната показва видимост, а другата показва приходи.

За да разберете по-добре разликите между тях, ето едно изчерпателно сравнение:

Аспект Делът на гласа (SOV) Пазарен дял (SOM) Определение Измерва видимостта, споменаванията и присъствието на марката в сравнение с конкурентите. Измерва продажбите или приходите на вашата компания на пазара. Фокус Познаваемост на марката и маркетингов обхват Продажби, приходи и привличане на клиенти Пример В Instagram, ако Netflix се появява в 2000 от общо 10 000 споменавания на стрийминг, неговият SOV е 20%. Ако Netflix реализира 2 млрд. долара приходи от стрийминг на пазар с размер 10 млрд. долара, неговият SOM е 20%. Защо е важно Показва колко присъства вашата марка в разговорите и медиите. Показва действителните резултати на вашия бизнес и финансовата ви стабилност.

Защо SOV е важен при конкурентния анализ

Познаването на дела на гласа ви помага да видите къде се намира вашата марка спрямо другите.

Ако Nike доминира в разговорите за спортни дрехи, но Adidas отбелязва нарастващ брой споменавания по време на кампания, това е знак за промяна в видимостта на марката.

По същия начин, ако Taco Bell изведнъж стане по-популярен от McDonald’s в споменаванията в социалните медии, това може да разкрие интересите на потребителите или влиянието на пускането на нов продукт.

Съществува общоприето погрешно схващане, че анализът на гласа се състои в копиране на конкурентите, но всъщност това, което се опитвате да направите, е да откриете пропуските и възможностите. Концентрирайте се върху подобряването на ефективното и получите информация за това как присъствието на вашата марка се развива във времето.

📮 ClickUp Insight: 92% от специалистите признават, че решенията често се изпускат, когато са затрупани от чатове, имейли или таблици. Без едно място, където да се съхраняват, ценните идеи се губят в хаоса. С Task Management на ClickUp всяко решение може да се превърне в задача, която може да се проследява. Превърнете чатове, коментари, документи или дори имейли в действия с едно кликване.

Канали за измерване на дела на гласа

Най-доброто нещо при дела на гласа е, че той не е обвързан само с една кампания или дори канал. Ако изоставате на една платформа, можете да компенсирате това на друга.

Нека разгледаме основните канали, в които вашата марка трябва да присъства и да се измерва.

Споменавания в социалните медии

69% от хората казват, че виждат най-ангажиращото съдържание на марките в Instagram, а почти половината биха искали марките да го използват по-често. Само това показва колко важни са социалните медии за дела на гласа на вашата марка.

Всяка етикета, коментар или споменаване е сигнал за това колко присъства вашата марка в ежедневните разговори. Проследяването на тези споменавания в социалните медии на платформи като Instagram, X, LinkedIn или TikTok ви помага да видите не само колко често се появява вашата марка, но и какво казват хората.

Вземете за пример местно кафене, което се появява в историите на клиентите. Една публикация води до друга и скоро марката става част от по-голяма дискусия. Така нараства делът на гласа на марката.

👀 Интересен факт: Когато филмът за Барби излезе на екран през 2023 г., той предизвика културен отзвук, който далеч надхвърли боксофиса. Част от магията му дойде от интелигентна социална кампания: потребителите бяха поканени да създадат свои собствени плакати в стила на Барби, използвайки инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който привлече 13 милиона потребители.

Видимост в търсачките (SEO дял на гласа)

Някои казват, че SEO вече не е толкова ефективно. Хората преглеждат обобщенията на Google AI или се обръщат към инструменти като ChatGPT, вместо да превъртат дълги списъци с линкове. Но това не означава, че видимостта в търсачките е без значение. Просто означава, че се е променила.

За да остане видима, вашата марка вече трябва да се появява не само в най-горните резултати от търсенето, но и в отговорите, които AI инструментите извличат. Ето защо е от решаващо значение да имате силен SEO дял на гласа.

Колкото по-често вашият сайт се появява при търсене на подходящи ключови думи и теми, толкова по-вероятно е както търсачките, така и AI асистентите да показват вашето съдържание.

Когато по-голямата част от органичния трафик за дадена ключова дума отива към вашия сайт, това показва, че имате силен дял от гласовете в тази област.

Платени медии (PPC и дисплейни реклами)

Онлайн рекламата е друго място, където можете да измервате дела на гласа. Акаунтите в Google Ads ви предоставят показатели като дял на импресиите, за да покажат колко често се появяват вашите реклами в сравнение с конкуренцията.

Ако вашата марка печели повече импресии за правилните търсения, вие заемате повече рекламно пространство и подобрявате присъствието си. Спадът в дела на импресиите може да показва необходимостта от коригиране на офертите, прецизиране на таргетирането или преосмисляне на настройките на кампанията.

Това е важно, защото проучванията показват, че целевите реклами и промоции привличат вниманието на около една трета от хората, а този брой се покачва до почти 50% за поколението Z.

PR и медийно отразяване

Всеки път, когато вашата марка се появява в статия или на новинарски сайт, това увеличава вашия дял на гласа. Този тип спечелени медии изграждат доверие и формират репутацията на вашата марка по начин, по който рекламите не могат.

Проследяването на споменаванията в новините и PR покритието ви помага да видите дали вашите усилия поставят вашата марка пред правилната аудитория.

Форуми в бранша и дискусии в общността

Нишовите форуми, сайтовете за рецензии и онлайн общностите често са местата, където хората споделят искрени мнения.

Чрез наблюдение на дискусиите в тези пространства можете да измерите колко често се споменава вашата марка в сравнение с конкурентите.

Тези споменавания са ценни, защото показват истинския интерес на потребителите и настроенията на потребителите. Присъствието и отзивчивостта в тези разговори спомагат за укрепването на позицията на вашата марка.

📌 Пример: Представете си, че в форума r/Fitness на Reddit се обсъжда ново приложение за фитнес. Десетки потребители го препоръчват пред по-големите конкуренти, което дава на марката забележим тласък в дела на гласа в тази общност.

Как да изчислите дела на гласа: стъпка по стъпка

Да си представим, че току-що сте пуснали на пазара нова марка кафе. През този месец хората са ви споменавали около 50 пъти в интернет. В същото време вашите конкуренти са получили общо 450 споменавания. Искате да знаете колко място заемате в тази по-голяма дискусия. Тук на помощ идва делът на гласа.

Ето как можете да го разберете стъпка по стъпка:

Стъпка 1: Решете какво да измервате

Това могат да бъдат споменавания в социалните медии, импресии на реклами, трафик на уебсайта или дори медийно отразяване. Изберете канала (или каналите), в който искате да оцените присъствието на вашата марка.

Стъпка 2: Съберете данните за вашата марка

Пребройте колко пъти е била спомената вашата марка, колко кликвания е получила рекламата ви или колко трафик е получил сайтът ви в този канал.

Стъпка 3: Съберете общите числа

Сега съберете същите данни за всички ваши конкуренти в тази област. Това ще ви даде пълна представа за пазара.

Стъпка 4: Направете изчисленията

Ето простата формула:

Делът на гласа = (броят на вашата марка ÷ общ брой) × 100 В нашия пример с марката кафе: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Това означава, че вашата марка в момента заема 10% от разговорите на този пазар.

Красотата на тази формула е, че работи навсякъде. В социалните медии можете да измервате споменаванията. При рекламите можете да използвате дела на импресиите от Google Ads. При търсенето можете да видите колко често се появява вашият сайт в сравнение с другите. А при PR можете да проследявате колко често вашата марка се появява в статии или новини.

Ключови показатели и KPI за проследяване на SOV

Искате да разберете как да измервате дела на гласа на вашата марка? Ето основните елементи, какво означават те и как да ги използвате.

1. Общо споменавания спрямо конкурентите

Това е класическият поглед върху дела на гласа. Пребройте споменаванията на вашата марка в даден канал, добавете споменаванията на конкурентите, след което изчислете вашия процент.

Формула: SOV = (Споменавания на вашата марка ÷ Общо споменавания на пазара) × 100 Същата идея важи и за други сигнали, като кликове или трафик. Ето как това помага: Показва присъствието на вашата марка в разговора в сравнение с другите

Работи за споменавания в социалните медии, PR покритие и дори платен или органичен трафик, когато искате лесен начин за измерване и изчисляване на дела.

2. Впечатления и обхват

Обхватът е броят на уникалните хора, които са видели вашето съдържание. Впечатленията са общият брой пъти, през които е било показано, включително повторенията. Проследявайте и двете, за да разберете колко широко е видяна вашата марка и колко често се появява.

💡 Професионален съвет за маркетинг специалистите: В Google Ads добавете колоните за дял на импресиите, за да видите какъв процент от допустимите импресии сте заснели в действителност. Вашите импресии, разделени на общия брой допустими импресии, дават ясен сигнал за видимостта в стил SOV за платените кампании.

Разположете всичките си цифри на ClickUp Dashboards , за да визуално съгласувате усилията си:

3. Степен на ангажираност

Коефициентът на ангажираност ви показва колко активно хората взаимодействат с вашето съдържание в сравнение с размера на аудиторията ви или обхвата ви. Помислете за харесвания, коментари, споделяния, запаметявания и кликвания. Това е полезен контрол на качеството, наред с броя на споменаванията.

Постоянното ангажиране е силен индикатор за здравето на марката и активното онлайн присъствие.

Формула: Ангажираност по обхват = (Общо ангажираност/Обхват на публикация) X 100 Бързи начини да го прочетете: Повишеното ангажираност с постоянен обхват обикновено означава, че вашето съдържание намира отзвук.

Използвайте същия метод за себе си и за конкурентите, за да запазите справедливостта на сравнението.

4. Анализ на настроенията

Не всички споменавания са еднакви. Анализът на настроенията класифицира разговорите като положителни, отрицателни или неутрални, така че можете да видите как се чувстват хората, когато говорят за вас.

Съчетаването на обема с тона дава по-реална представа за присъствието на вашата марка.

Ето как да го използвате: Следете за колебания след пускането на продукти или PR инициативи.

Сравнете нагласите на вашите клиенти с нагласите на конкурентите, за да откриете възможности за послания.

5. Класиране по ключови думи и видимост при търсене

Както видяхме по-рано, SEO делът на гласа оценява съотношението на потенциалния органичен трафик от търсене за конкретен набор от ключови думи, насочени към вашия сайт, в сравнение с този, получен от конкурентите.

Той свързва класирането и кликовете с проста видимост, така че да можете да видите мястото си на страницата с резултати.

Темите, в които често се класирате и печелите кликове, показват силна видимост в търсенето, докато пропуските, където конкурентите се класират по-високо, ви показват къде да подобрите или създадете съдържание.

Ето няколко полезни места, които можете да разгледате: Google Search Console за импресии, кликове и средна позиция, което основава вашите оценки за SOV на реални данни.

Rank trackers като Ahrefs и други за позициите на конкурентите и автоматизирани показатели за видимост в стил SOV.

Притеснявате ли се дали използвате достатъчно ключови думи в текстовете си? Този Reddit форум представя полезен баланс. Едно от мненията ни напомня да пишем за хората, а не да насилваме точни фрази:

Ако използвате израза буквално в целия си текст, това вероятно ще ви навреди в дългосрочен план. Не пишете за Google, пишете за хората.

Ако използвате израза буквално в целия си текст, това вероятно ще ви навреди в дългосрочен план. Не пишете за Google, пишете за хората.

Друго мнение е, че на всяка статия трябва да се даде ясна цел, за да остане фокусирана:

Насочете всяка статия към една конкретна ключова дума. Това ще ви помогне да се концентрирате и ще улесни писането.

Насочете всяка статия към една конкретна ключова дума. Това ще ви помогне да се концентрирате и ще улесни писането.

И двете идеи се съчетават добре. Изберете ясна тема, напишете нещо наистина полезно и говорете естествено. След това използвайте техники за дял на гласа, за да видите дали вашите страници получават справедлив дял от органичния трафик от търсене.

Ето кратко резюме на показателите, които току-що разгледахме:

Показател Какво показва Защо е важно Общо споменавания спрямо конкурентите Колко често се споменава вашата марка в сравнение с другите Разкрива вашия дял в разговора и помага да изчислите дела Коефициент на ангажираност Как хората взаимодействат с вашето съдържание Показва дали аудиторията ви намира съдържанието ви за значимо и интересно. Впечатления и обхват Колко хора са видели вашето съдържание и колко често Подчертава видимостта на вашата марка и ефективността на рекламите Анализ на настроенията Независимо дали споменаванията са положителни, отрицателни или неутрални Помага за наблюдение на репутацията на марката и настроенията на клиентите. Класиране по ключови думи и видимост при търсене Къде се намирате в резултатите от търсенето и дела на трафика Показва вашия SEO дял на гласа и възможностите за подобряване на видимостта.

Измерването на дела на гласа може да звучи сложно на пръв поглед, но има много инструменти, които го правят много по-лесно. Тези инструменти събират за вас споменаванията, впечатленията и данните от търсенията, така че можете да отделите повече време за разбиране на историята зад цифрите.

Готови ли сте да разгледате възможностите си? Да започнем.

1. Платформи за социално слушане

чрез Brandwatch

Един от най-лесните начини да следите дела на гласа на вашата марка е чрез инструменти за социално слушане. Вместо ръчно да превъртате безкрайни фийдове, използвайте тези платформи, за да съберете всички разговори за вашата марка и вашите конкуренти, така че да можете да видите по-голямата картина.

Инструменти като Brandwatch и Sprout Social ви позволяват да проследявате споменавания на марката, хаштагове и дори настроенията на клиентите в различни социални медийни акаунти. Те подчертават кога хората говорят за вас, какво казват и как вашето присъствие се сравнява с това на другите в вашата сфера.

С помощта на анализа на настроенията на клиентите можете да разберете дали хората са ентусиазирани, разочаровани или неутрални, когато споменават вашата марка. Този контекст ви помага да вземете по-интелигентни решения.

💡 Съвет от професионалист: Истинската стойност на тези платформи е в способността им да ви показват тенденции във времето. Проследявайте ги, за да откриете кои теми предизвикват най-голямо ангажиране, как се променя вашият дял от гласовете по време на кампаниите и къде имате най-големи възможности за разрастване на присъствието на вашата марка.

чрез Ahrefs

Ако искате да разберете колко видима е вашата марка в търсенето, SEO инструментите са вашият най-добър приятел.

Платформи като Semrush и Ahrefs ви позволяват да изчислите вашия SEO дял от гласовете, като показват колко от потенциалния трафик от търсене за набор от ключови думи отива към вашия сайт в сравнение с другите.

Можете да видите в кои теми сте начело, в кои конкурентите ви изпреварват и кои нови ключови думи биха били подходящи за създаване на съдържание.

Това, което прави тези инструменти особено полезни, е, че поставят резултатите от търсенето ви в контекст. Вместо просто да знаете, че сте на 5-то място по дадена ключова дума, можете да видите колко трафик вероятно привличате на тази позиция и как това се променя, ако се изкачите по-нагоре.

💡 Професионален съвет: Използвайте Semrush или Ahrefs, за да откриете пропуските, в които конкурентите ви се класират по-високо от вас. Тези пропуски често сочат точните теми, които интересуват вашата аудитория, като ви дават ясна пътна карта за ново съдържание.

чрез Cision

Когато вашата марка се появява в новините, блоговете или публикациите в бранша, трябва да се уверите, че проследявате цялото това отразяване. Обаче, да правите това сами може да ви се стори прекалено трудно. Тук на помощ идват инструментите за PR мониторинг.

Платформи като Meltwater и Cision събират споменавания на вашата марка в новинарски сайтове, онлайн списания и дори подкасти.

Тези инструменти показват също така обхвата на всяка публикация и настроенията, които стоят зад нея. Това ви помага да прецените дали вашите PR усилия представят вашата марка пред правилната аудитория и изграждат положителна репутация.

📌 Пример: Представете си технологичен стартъп, който току-що е пуснал ново приложение. Използвайки Cision, екипът забелязва, че тяхната история е била публикувана в три големи блогове в бранша, което генерира положителни настроения и хиляди импресии. Те виждат също така, че конкурент е споменат в национален вестник, което им помага да решат къде да се позиционират, за да увеличат своя дял на гласа.

4. ClickUp за централизиране на проследяването и отчитането на SOV

Следенето на вашия дял от гласовете (SOV) в различните канали може лесно да излезе извън контрол. Проблемът е, че социалните пикове, спадовете в SEO, споменаванията в новините и разговорите на конкурентите се появяват едновременно... а данните често се съхраняват в различни инструменти.

ClickUp обединява тези нишки в едно цялостно платно, така че вашият екип да спре да се бори и да започне да направлява разговора.

Централизирайте проследяването и отчитането на SOV

Документирайте седмичните SOV отчети, така че всички да виждат една и съща информация на едно място, като използвате ClickUp Docs

Мислете за ClickUp Docs като за живия бележник на вашия екип. Вместо разпръснати файлове или статични PDF файлове, можете да съхранявате всичките си SOV отчети на едно място, което се актуализира в реално време.

Създайте динамичен табло, което събира споменавания, SEO видимост и настроения, така че промените да се забелязват незабавно чрез ClickUp Dashboards

Добавете и съберете данните си за SOV в ClickUp Dashboards и изведнъж тези цифри оживяват. Графика, показваща вашите споменавания в социалните медии, се намира до диаграма с дейността на конкурентите, и двете са свързани с необработените бележки и прозрения, които вашият екип е събрал.

📌 Пример: Представете си маркетингов екип в SaaS компания. Те създават папка „Делът на гласа“ в ClickUp с отделни списъци за социални медии, SEO, PR и платени медии. Всеки доклад се превръща в задача в тези списъци, с полета за споменавания, настроения и дял на конкурентите. Когато екипът разглежда таблото си по време на понеделнишката среща, той може да види точно как се променя делът им във всеки канал, без да се налага да кликва върху десетки таблици.

Автоматизирайте импорта на данни от социалните медии

Използвайте ClickUp Automations, за да настроите автоматизация, която създава задача при всеки скок в споменаванията на конкурентите

Красотата на ClickUp е, че той не се ограничава само до организацията.

Ръчното копиране на числа от различни маркетингови табла е не само изтощително, но и води до грешки. Тук е мястото, където ClickUp Integrations и ClickUp Automations блестят.

Чрез свързване на ClickUp с инструменти като Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs или дори Google Sheets, вашите данни могат да се прехвърлят директно в работното ви пространство. След това автоматизацията се задейства, за да актуализира задачите, персонализираните полета или дори таблата в момента, в който се появят нови цифри.

📌 Пример: Дигитална агенция свързва Brandwatch с ClickUp чрез интеграция. Всеки път, когато Brandwatch засече внезапен скок в споменаванията на конкурентите, автоматизирана система незабавно създава нова задача в списъка „Наблюдение на конкурентите“. Тази задача съдържа предварително заредени данни за споменаванията, обема, настроенията и линк към оригиналните публикации.

Намерете модели в данните

ClickUp Brain комбинира изкуствен интелект с контекстуално знание, за да открие неща, които може да пропуснете. Може да подчертае необичайни скокове в споменаванията, да обобщи седмичната активност или да предложи какво да направите след това.

Например, моден търговец на дребно забелязва стабилни цифри в таблото си, но ClickUp Brain посочва, че споменаванията в TikTok бързо се увеличават, след като микро-влиятел е публикувал за тях. Той отбелязва тенденцията, като същевременно предлага да се удвои съдържанието в TikTok. С едно кликване маркетинговите екипи, които използват ClickUp, могат да възложат задачи на екипа за съдържание, за да се възползват от момента.

Анализирайте тенденциите в данните си за SOV, след което определете ясни следващи стъпки с ClickUp Brain

💡 Съвет от професионалист: Когато сте затрупани с доклади за дял на гласа, лесно е да пропуснете историята зад цифрите. Ето тук ClickUp Brain MAX улеснява нещата. Можете просто да зададете въпрос, като „Кой ни спомена най-много тази седмица?“ и да получите ясен отговор, без да се ровите в доклади. Екипите, които използват ClickUp Brain Max, спестяват около един пълен ден всяка седмица, завършват работата си до три пъти по-бързо и намаляват разходите с до 86%. Той работи с няколко от най-добрите AI модели, включително GPT-5, Claude и Gemini, така че получавате различни гледни точки, вместо една тесногръда. Ето един реален пример за това как ClickUp Brain MAX може да ви помогне: Подготвяте се за седмична среща. Вместо да събирате бележки от половин дузина инструменти, молите Brain да събере най-важните моменти. За секунди получавате подредено резюме, което можете да добавите в ClickUp Doc и да споделите с екипа си. Това не изглежда като още една задача, а по-скоро като помощна ръка, която ви помага да се концентрирате върху важните неща.

Как да подобрите своя дял от гласовете

Истинското изкуство на паметта е изкуството на вниманието.

Истинското изкуство на паметта е изкуството на вниманието.

За марките вниманието е всичко. Хората запомнят имената, които се появяват често, на подходящите места и по начин, който изглежда искрен.

Ето няколко съвета как да привлечете значимо и трайно внимание:

Присъединете се към културните или индустриалните тенденции по начин, който е естествен за вашата марка, добавяйки вашата гледна точка, вместо просто да копирате това, което правят всички останали.

Създавайте съдържание, което хората искат да споделят със своите кръгове, независимо дали става дума за полезни съвети, вдъхновяващи истории или просто нещо, което ги кара да се усмихват.

Изградете партньорства с влиятелни лица или марки със сходни възгледи, за да може вашето послание да достигне до аудиторията ви чрез гласове, на които тя вече има доверие.

Насърчавайте служителите си да споделят своите преживявания и истории, тъй като споменаванията от реални хора често се възприемат като по-искрени от изпипаните рекламни кампании.

Следете какво правят конкурентите, а след това потърсете пропуските или ъглите, които са пропуснали, за да може вашата марка да се появи на места, където тяхната не е.

Чести грешки при измерване на SOV

През 2017 г. United Airlines се сблъска с масивна негативна реакция, след като един пътник беше насилствено изведен от полет. Споменаванията на авиокомпанията скочиха, но не по правилните причини.

Ако някой беше погледнал само обема на гласовото присъствие, можеше да изглежда, че United доминира в разговора. В действителност репутацията на марката беше сериозно засегната, защото настроенията бяха преобладаващо негативни.

Делът на гласа не се отнася само до това, че се говори за вас. Той се отнася до това, което хората действително казват.

Ето най-често срещаните грешки, за които трябва да внимавате: Ако се фокусирате само върху обема и пренебрегнете настроенията, това може да доведе до ситуация, в която потокът от негативни коментари изглежда като напредък, а всъщност е предупредителен сигнал.

Проследявайте всяка платформа по еднакъв начин, вместо да се фокусирате върху каналите, където аудиторията ви прекарва времето си и взаимодейства с вашата марка.

Сравнявайте се само с най-големите играчи в бранша, което може да направи малките, но важни победи невидими.

Разглеждайте SOV като еднократен доклад, а не като динамичен показател, който се променя в зависимост от тенденциите, кампаниите и поведението на потребителите.

Забравяне да свържете дела на гласа с реални резултати като ангажираност, трафик на уебсайта или продажби, което оставя вашия анализ без ясен следващ етап

Измервайте и увеличавайте своя дял от гласовете с ClickUp

Делът на гласа (SOV) служи като платформа, на която историята на вашата марка да се открои в шумния свят. Когато го измервате внимателно и действате съзнателно, давате на бизнеса си шанс не само да се включи в разговора, но и да го води.

Това е мястото, където ClickUp блести ✨.

С възможността си да обедини всички ваши SOV данни на едно място, той автоматизира досадните части и разкрива информация, която може да сте пропуснали.

Друго предимство на ClickUp са неговите функции за сътрудничество и AI асистент. С тях можете да работите с екипа си в реално време, за да усъвършенствате настройките на ключовите думи и кампаниите за реклами, да управлявате разходите за реклама в различни маркетингови канали и да преглеждате общата реклама на пазара, наред с други неща.

В комбинация с възможността да преглеждате данни от мониторинг на социалните медии и да генерирате SEO анализи чрез ClickUp Brain, ClickUp улеснява проследяването на представянето на дадена марка в различните канали.

Вижте колко по-лесно е, когато цялото проследяване на пазарния дял се извършва в едно просто и мощно пространство. Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Не технически. Тя винаги ще се изразява като процент от цялото. Но ако повечето от споменаванията ви са негативни, това може да се възприема като негативно, защото вниманието, което получавате, не е от желания вид.

Представете си го като проверка на вашето благосъстояние. Месечното проследяване ви дава приятна, стабилна картина, докато седмичните проверки ви помагат да уловите изненадите от нови кампании или горещи новини. Можете да използвате формулата за дял на гласа, за да измервате точно и последователно растежа на пазарния си дял.

Най-лесният начин е да разделите споменаванията на вашата марка на всички споменавания в бранша, след което да ги умножите по 100. Така че, ако имате 500 споменавания, а конкурентите ви заедно имат 1500, вашият дял от гласовете ще бъде 2%. Има инструменти, които могат да извършат изчисленията за вас, но е полезно да разберете основната динамика.

Ангажираността прави гласа ви по-силен. Когато хората харесват, споделят или коментират, това разширява обхвата ви и помага на повече хора да чуят за вас. Този вид ефект на разпространение наистина повишава видимостта ви в разговорите. Можете да използвате инструменти за социално слушане, за да получите тези данни по-точно.

Не винаги. Когато се говори повече за вас, вие сте на преден план, но продажбите идват, когато това внимание е съчетано с доверие, добри преживявания и продукти, които хората наистина искат. Използвайте проучвания на пазара, за да разберете тенденциите при потребителите, а след това провеждайте дигитални маркетингови кампании, за да увеличите продажбите си за целевата аудитория.

Да. Изкуственият интелект може да сканира огромно количество публикации, новини и дори изображения, в които се съдържа вашето лого. Той ви помага не само да преброите споменаванията, но и да разберете как се чувстват хората, когато говорят за вас.