55+ подсказки от Meta AI, които да вдъхновят следващия ви проект

Повечето хора третират инструментите за изкуствен интелект като лента за търсене. Въвеждат три думи, натискат Enter и се чудят защо резултатът изглежда като написан от изтощен човек в 3 часа сутринта.

Ето как стоят нещата: Meta AI може да превърне една не докрай измислена идея в пълноценна маркетингова кампания, да трансформира груби скици в изпипани визуализации и да напише код, който действително работи. Но за това се нуждае от един важен елемент от ваша страна: конкретна подсказка.

Разликата между „напиши блог пост“ и страхотен подсказващ текст е около 30 секунди допълнително мислене. И тези 30 секунди разделят посредствените резултати на AI от наистина полезните.

В тази публикация в блога споделяме най-добрите подсказки на Meta AI, заедно с алтернативи като ClickUp и ChatGPT, за да допълните своя арсенал от AI. 🤩

Какво е Meta AI?

Meta AI е асистентът с изкуствен интелект на Meta, вграден във всички продукти на Meta, като Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Просто казано, това е версията на Meta на чатбот с изкуствен интелект, задвижван от техния голям езиков модел (LLaMA).

Той е вграден в приложенията и устройствата на Meta, така че потребителите могат да търсят, генерират съдържание, задават въпроси, създават изображения и автоматизират задачи директно в платформите, които вече използват. Просто чатете директно с AI инструмента или го маркирайте в групови съобщения, за да започнете.

Какво представляват подсказките на Meta AI?

Подсказките на Meta AI са просто инструкции или въпроси, които въвеждате, за да кажете на Meta AI от какво се нуждаете. Мислете за тях като за начин да помолите AI за помощ.

Например, можете да кажете „напишете забавен надпис за моята снимка от плажа“, „предложете рецепти за здравословна вечеря“ или „обяснете как работят слънчевите панели с прости думи“.

Колкото по-ясен е подсказката ви, толкова по-добър отговор ще получите. Можете да използвате подсказки, за да научите нови неща, да получите творчески идеи, да генерирате изображения, да обмислите съдържание или просто да проведете полезен разговор.

Как да напишете добри подсказки за Meta AI

За да получите най-добрите отговори от Meta AI, започнете с написването на ясни и ефективни шаблони за AI подсказки. Следвайте тези прости стъпки, за да подобрите резултатите си.

Стъпка #1: Бъдете конкретни за това, което искате

Неясните запитвания водят до общи отговори, които ви губят времето. Вместо да питате „разкажи ми за готвенето“, опитайте „дай ми 30-минутна рецепта за паста с пилешко месо с прости съставки, които мога да намеря във всеки супермаркет“.

Забележете как втората версия инструктира Meta AI да посочи точно какво ястие искате, времевото ви ограничение и предпочитанията ви за съставките. Това ниво на детайлност позволява на AI да разбере точно вашите нужди и да ви даде отговор, който можете да използвате веднага.

Стъпка #2: Задайте контекста

Meta AI работи много по-добре, когато разбира вашата ситуация.

Сравнете „предложете някои игри“ с „Планирам рожден ден за 7-годишно дете с 10 деца в задния двор. Предложете пет забавни игри на открито, които изискват минимална подготовка.“

Второто подсказване предоставя на Meta AI информация за вашата аудитория, местоположение и ограничения, което му позволява да съобрази предложенията с вашия конкретен сценарий, вместо да предлага случайни идеи за игри.

💡 Професионален съвет: Позовавайте се на предишни отговори, като първо ги обобщите: „Въз основа на рецептата, която току-що ми дадохте с чесън и домати, сега предложете подходящо вино. “ Това засилва контекста и предотвратява отклоняване в разговори с многократни отговори.

Стъпка 3: Посочете необходимия формат

Начинът, по който получавате информация, е толкова важен, колкото и самата информация.

Кажете на Meta AI дали искате „номериран списък с стъпки“, „кратко резюме от две изречения“, „подробно обяснение с примери“ или „сравнителна таблица“.

Например, ако учите нещо ново, попитайте за „стъпка по стъпка ръководство с прости обяснения“. Ако се нуждаете от бързи факти, попитайте за „пет ключови точки в списъчен формат“. Подходящият формат прави информацията по-лесна за разбиране и използване.

Стъпка 4: Включете вашите предпочитания или ограничения

Вашите ограничения определят кои решения са подходящи за вас.

Винаги споменавайте важните ограничения от самото начало: „само вегетариански рецепти“, „упражнения, които не изискват оборудване“, „идеи за подаръци под 30 долара“ или „съвети за пътуване за хора, които се страхуват да летят“.

Тези конкретни подробности помагат на Meta AI да отсее предложенията, които не са подходящи за вашата ситуация. Например, да попитате за „йога пози, подходящи за начинаещи, за болки в долната част на гърба“ е много по-полезно, отколкото просто „йога пози“.

💡 Професионален съвет: Поставете най-важното си ограничение или въпрос в края на подсказката. Последната фраза често има непропорционално голямо значение за фокуса и тона на отговора. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Стъпка #5: Задайте последващи въпроси

Първата ви подсказка е само началната точка на разговора.

Ако отговорът на Meta AI не е точно това, от което се нуждаете, доразвийте го. Можете да кажете „направи го по-просто“, „дай ми още три опции“, „обясни втората точка по-подробно“ или „сега приложи това към маркетинга в социалните медии“.

Всяко последващо действие помага на Meta AI да разбере по-добре вашите нужди и да усъвършенства отговорите си. Мислете за това като за двустранна дискусия, а не като за единичен въпрос.

Стъпка 6: Използвайте примери, когато е възможно

Показването често е по-ясно от разказването. Ако искате Meta AI да съответства на определен стил или тон, дайте пример.

Опитайте „Напишете надпис за Instagram в този стил: Още един ден, в който живея най-добрия си живот ☀️ Кой друг е готов за уикенда?“ Това дава на Meta AI конкретна отправна точка за тон, дължина, използване на емоджита и личност. Примерите работят чудесно за творчески задачи като писане, описания на дизайн или идеи за съдържание.

💡 Професионален съвет: Завършете подсказките с „Обяснете степента на увереност в този отговор“ или „Какви предположения сте направили?“. Това разкрива ограниченията и ви помага да прецените надеждността, без да се налага да имате експертни познания в областта.

Най-добрите подсказки на Meta AI за различни случаи на употреба

Ето няколко ефективни подсказки на Meta AI, които можете да опитате за различни задачи.

Подсказки за маркетинг в социалните медии

Опитайте подсказките на Meta AI за маркетинг в Instagram

Създайте пет привлекателни надписа за Instagram за устойчива модна марка, която пуска лятна колекция. Използвайте емотикони и включете призив за действие. Предложете 10 идеи за съдържание за Facebook страницата на пекарна, които ще насърчат коментари и споделяния от местни клиенти. Напишете три различни версии на публикация в LinkedIn, в която се обявява новата политика на нашата компания за дистанционна работа. Едната да е професионална, другата – неформална, а третата – вдъхновяваща. Генерирайте идеи за седмични Twitter низове за фитнес треньор, специализиран в работата с натоварени професионалисти. Включете привлекателни изявления за всеки низ. Създайте квадратна снимка за Instagram с ярък цитат за предприемачеството на градиентен фон. Използвайте модерен шрифт без серфи и вдъхновяващи цветове. Дайте ми календар с съдържание за бизнес за грижа за домашни любимци, обхващащ един месец. Включете типове публикации, теми и най-подходящо време за публикуване. Напишете привлекателен рекламен текст за Facebook за безплатен уебинар на тема лични финанси. Целевата аудитория са милениали, които се борят със студентски дългове. Дръжте го под 100 думи. Създайте изображение за публикация в LinkedIn с съвети за продуктивност. Дизайнирайте първия слайд с изчистено оформление, професионални цветове и място за наслагване на текст. Предложете популярни хаштагове за блогър, който пише за евтини пътувания с раница в Югоизточна Азия. Включете комбинация от популярни и нишови тагове.

🔍 Знаете ли? Начинът, по който питате, е важен (дори тонът има значение). Междукултурно проучване установи, че учтивите подсказки към чатботове (да, думи като „моля“ и „благодаря“) водят до значително по-добри отговори, което предполага, че LLM отразяват сигналите за човешко взаимодействие повече, отколкото сме мислили.

Подсказки за творческо писане

Напишете кратка история с помощта на Meta AI

Напишете кратко начало на разказ за детектив, който може да чува мислите на хората, но само когато лъжат. Напишете 150 думи и завършете с интригуващ край. Създайте пет уникални истории за героите от фентъзи роман. Всеки герой трябва да има отличителна черта на характера и скрита тайна. Помогнете ми да измислям обрати в сюжета на романтичен роман, в който главните герои са съперничещи си собственици на фургони за храна в Остин, Тексас. Напишете диалог между двама стари приятели, които се срещат след 20 години. Единият е станал богат, а другият е избрал прост живот. Покажете напрежението, без да бъдете очевидни. Създайте подробно описание на запустял увеселителен парк при залез слънце. Фокусирайте се върху сензорни детайли, които създават зловеща атмосфера. Създайте атмосферна концепция за корица на книга за мистериозен трилър, чието действие се развива в мъгливо крайбрежно градче. Включете фара, тъмни води и зловещо небе. Предложете 10 подсказки за творческо писане на тема „Втори шанс“. Направете ги достатъчно конкретни, за да предизвикат незабавни идеи. Пренапишете този параграф в три различни стила: ноар детектив, причудлива приказка и модерен трилър [поставяте вашия параграф]. Нарисувайте портрет на изобретател в стил стиймпънк в неговата препълнена работилница. Включете месингови очила, механични устройства и облекло от викторианската епоха.

🧠 Интересен факт: Мързеливите подсказки стават все по-популярни. Пионерът в областта на изкуствения интелект Андрю Нг наскоро заяви, че понякога минималните подсказки работят най-добре: когато моделът вече е способен, можете да „копирате и поставите съобщения за грешки + да поискате поправка“, вместо да давате дълъг контекст.

Подсказки за създаване на видео

Създавайте миниатюри за YouTube с подсказки на Meta AI

Напишете 60-секунден сценарий за TikTok видео, в което обяснявате как да се подготвят храни за начинаещи. Включете уловка, три основни съвета и заключително призив за действие. Предложете 15 идеи за YouTube видеоклипове за канал, фокусиран върху инди игри. Включете заглавия, които привличат вниманието, и кратки описания за всеки от тях. Създайте сценарий за 30-секундно Instagram Reel, показващо организацията на дома преди и след. Разделете го на петсекундни сегменти. Създайте миниатюра за YouTube за видео с технически преглед на бюджетни смартфони. Използвайте удебелен текст, контрастни цветове и привлекателен дизайн. Напишете увлекателен сценарий за видео интро за канал за технологични ревюта. Видеото е за безжични слушалки под 50 долара. Привлечете зрителите в първите пет секунди. Генерирайте идеи за 10 образователни YouTube Shorts с съвети за психичното здраве. Всеки от тях трябва да е с продължителност под 60 секунди и да включва визуално предложение. Създайте анимиран дизайн на заглавна карта за канал за готвене. Използвайте кухненски прибори, свежи съставки и закачливи шрифтове. Стил: модерен и цветен Напишете описание на видеоклип и предложения за тагове за кулинарно ръководство за приготвяне на автентично тайландско зелено къри. Оптимизирайте за търсене в YouTube. Създайте списък с кадри за видео за разопаковане на продукт. Продуктът е луксозна кожена чанта за лаптоп. Включете осем различни ъгъла на камерата и какво да подчертаете.

Подсказки за генериране на изображения

Получете креативни илюстрации въз основа на вашите подсказки от Meta AI

Създайте изображение на уютен интериор на кафене с топло осветление, винтидж мебели, растения, висящи от тавана, и бариста зад тезгяха. Стил: илюстрация с акварел Създайте минималистичен дизайн на лого с планински връх и изгряващо слънце. Използвайте само три цвята: тъмносин, оранжев и бял. Модерна и изчистена естетика. Проектирайте футуристичен градски пейзаж през нощта с летящи коли, неонови знаци и високи небостъргачи. Стилът трябва да е киберпънк с лилава и синя цветова палитра. Създайте изображение на спокойна дзен градина с дървен мост над езерце с кои, черешови дървета и каменни фенери. Стил: реалистична фотография Създайте причудлива илюстрация на библиотека в къщичка на дърво, пълна с книги, уютни кътчета за четене, феерични светлини и вита стълба. Стил: илюстрация за детска книга Създайте ретро плакат за пътуване до Париж с Айфеловата кула, класическа цветова палитра от 50-те години, смела типография и стил Ар Деко. Създайте абстрактно представяне на изкуствения интелект, използвайки геометрични форми, схеми на вериги и градиент от синьо към лилаво. Модерна технологична естетика Създайте фантастичен пейзаж с плаващи острови, водопади, падащи в облаците, магически светещи кристали и дракон, летящ в далечината. Създайте макет на продукт, показващ чаша за кафе на дървено бюро в сутрешната светлина, лаптоп на заден план и минималистична естетика на работното място.

🔍 Знаете ли? Техниките за създаване на подсказки могат да бъдат категоризирани в поне три основни типа: ръчни подсказки на естествен език, научени векторни подсказки (вградени) и хибридни методи „подсказка + фина настройка“, което показва колко обширна е тази област.

Подсказки за редактиране на снимки

Подобрете още повече вашите снимки и илюстрации с оптимизирана подсказка в Meta AI

Подобрете цветовете на тази снимка, за да направите залеза по-ярък. Увеличете оранжевите и розовите тонове, като запазите естествените тонове на кожата. Премахнете фона от тази продуктова снимка и го заместете с чист бял фон. Запазете сенките за дълбочина. Настройте този портрет, за да получите топъл, златист светлинен ефект. Омекотете сенките и добавете леко сияние към обекта. Направете тази снимка на храна по-апетитна, като подобрите цветовете, увеличите рязкостта и коригирате контраста. Запазете естествения й вид, без да я пренасищате. Превърнете тази дневна снимка в настроена вечерна сцена. Потъмнете небето, добавете топлия блясък на уличното осветление и създайте кинематографична атмосфера. Поправете осветлението на тази снимка, направена на закрито. Тя е твърде тъмна и има оранжев оттенък от лампата. Направете я по-светла и по-неутрална. Приложете винтидж филмов ефект към този портрет. Добавете леко зърно, приглушени цветове с зелено-жълт оттенък и меко винетиране по краищата. Замъглете претрупания фон на този портрет, като запазите обекта в ясен фокус. Създайте професионален ефект на дълбочина на полето. Добавете мечтателна, ефирна атмосфера към тази снимка на природата. Увеличете мекотата, добавете лека мъгла и подсилете пастелните тонове.

Подсказки за Instagram

Създавайте каруселни изображения за Instagram с помощта на Meta AI

Създайте 10 идеи за Instagram Story за бутиков магазин за дрехи. Включете интерактивни елементи като анкети, викторини и стикери с въпроси. Създайте каруселна корица за Instagram за публикация с съвети за сутрешната рутина. Използвайте успокояващи цветове, изчистено оформление и оставете място за заглавието. Напишете биография за моя Instagram профил за пътувания. Аз съм жена, която пътува сама и се фокусира върху приключения с ограничен бюджет. Дръжте я под 150 символа и включете призив за действие. Генерирайте идеи за каруселни публикации за портфолиото на графичен дизайнер. Предложете какво да включите във всеки слайд, за да покажете работата си и да привлечете клиенти. Създайте дизайн на шаблон за Instagram история с брандиране за треньор по уелнес. Включете място за ежедневни съвети, мотивационни цитати и елементи за лично брандиране.

Подсказки за WhatsApp

Напишете OOO съобщения с Meta AI

Напишете професионално съобщение в WhatsApp, за да се свържете с клиент относно предложение за проект, което изпратих миналата седмица. Бъдете учтиви и не бъдете прекалено настойчиви. Създайте приятелско напомняне за моята група за учене за утрешната ни среща. Включете часа, темата и какво трябва да подготвят всички. Напишете съобщение в WhatsApp, за да откажете любезно покана за парти. Имам предварително ангажимент, но искам да покажа, че оценявам поканата. Създайте проста, професионална снимка за профила на WhatsApp Business за домашна пекарна. Включете икона на кексче и името на бизнеса в изчистен, приятелски стил. Предложете ми съобщение за добро утро, което да изпратя в груповия чат на семейството ми. Направете го топло и позитивно, без да е прекалено сантиментално. Напишете професионален автоматичен отговор за отсъствие от офиса за WhatsApp Business. Аз съм в отпуск до следващия понеделник. Включете информация за контакт в случай на спешност. Създайте шаблон за съобщение за потвърждаване на резервации за срещи с клиенти. Включете дата, час, място и какво трябва да носят със себе си. Създайте изображение за статуса си в WhatsApp с вдъхновяващ цитат за благодарността. Използвайте естествен фон и елегантна типография. Напишете благодарствено съобщение, което да изпратите на човек, който е препоръчал клиент на вашия бизнес. Направете го искрено и конкретно, като изразите колко много цените неговата подкрепа. Създайте промоционално съобщение за WhatsApp Business, в което обявявате ограничена във времето отстъпка. Включете спешност, ясни подробности за офертата и призив за действие.

🧠 Интересен факт: Първите „подсказки“ се появяват през 60-те години на миналия век с ELIZA, където потребителите въвеждаха чувствата си, а системата ги отразяваше обратно. Някои хора се привързаха толкова много, че секретарката на Джоузеф Вайзенбаум (изобретателят) поиска време, за да разговаря с ELIZA насаме, вярвайки, че тя ги разбира.

Забавни подсказки на Meta AI

Опитайте забавните подсказки на Meta AI

Напишете стихотворение за AI, който е уморен да отговаря на едни и същи въпроси всеки ден. Представете си, че сте AI терапевт за други AI. Какъв съвет бихте дали на чатбот, който преживява екзистенциална криза? Опишете един ден от живота на AI, който просто иска да бъде тостер. Създайте стендъп комедия от гледна точка на изкуствен интелект, който завижда на кафе паузите на хората.

📚 Прочетете също: Примери, техники и практични приложения на Prompt Engineering

Какви са често срещаните грешки при използването на подсказки в Meta AI?

Използването на Meta AI може да изглежда лесно, но за да получите последователни отговори с високо качество, е необходима практика. По-долу са изброени някои често срещани грешки, които правят подсказките по-малко ефективни, и начини за тяхното отстраняване.

Грешка Какво се случва Как да го поправите Липсва контекст AI се мъчи да разбере какво е необходимо Добавете контекст или примери за по-голяма яснота. Твърде много инструкции Моделът губи фокус Дръжте всеки подсказък към една ясна цел Слабо формулиран въпрос Резултатите изглеждат непълни или объркващи Задавайте директни, конкретни въпроси Прескачане на обратната връзка Подсказките не се подобряват с времето Преглеждайте резултатите и редовно усъвършенствайте формулировките

🧠 Интересен факт: Подсказките Chain-of-Thought (CoT) показват, че простото добавяне на „Нека мислим стъпка по стъпка“ към подсказката значително подобрява изпълнението на задачите за разсъждение на LLMs.

Ограничения при използването на Meta AI

Meta AI е полезен за бързо генериране на съдържание и подкрепа на идеи, но не е безупречен. Много потребители смятат, че тези ограничения ги карат да търсят алтернативи на Meta AI:

Повърхностно разсъждение по сложни теми: Може да пропусне контекста или нюансите в технически или стратегически дискусии.

Зависимост от ясни и добри подсказки: Лошо структурираните входни данни могат да доведат до нерелевантни или повтарящи се резултати.

Загриженост относно данните и поверителността: Потребителите, които работят с чувствителна информация, може да счетат политиките за използване на данни за ограничителни.

Ограничена творческа последователност: Тонът и стилът могат да се променят между Тонът и стилът могат да се променят между AI подсказките за писане , което се отразява на съгласуваността на марката.

Недостатъци на интеграцията: Не се свързва безпроблемно с определени корпоративни или работни инструменти, което ограничава сътрудничеството в реално време.

📖 Прочетете също: Как да станете инженер по подсказки

Алтернативи на Meta AI, които да проучите

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Ето някои алтернативи на Meta AI, които ще ви помогнат да напреднете в работата си. 👇

1. ClickUp

Повечето творци и маркетинг специалисти се сблъскват с тази празнина в работния процес – AI ви помага да създавате по-бързо, но не ви помага да изпълнявате по-добре. Вашите подсказки, чернови и идеи се оказват разпръснати из документи, чат приложения и инструменти за проекти.

ClickUp запълва тази празнина като първото в света конвергентно AI работно пространство. Тук AI-генерираното съдържание се среща с реалното управление на проекти – превръщайки мозъчните бури в задачи, черновите в работни процеси, а идеите в завършени проекти.

ClickUp елиминира всички форми на разпръскване на работата, за да предостави 100% контекст и едно място, където хората и агентите да работят заедно.

За създателите на съдържание и маркетолозите, които искат работата им с AI да доведе до резултати, ето как ClickUp ви помага да постигнете целите си.

AI, която работи като ваш личен асистент

Искате AI асистент, който разбира целите, коментарите, референтните документи и разговорите, които вече сте започнали. Е, ClickUp Brain се намира в пространствата, където се развива вашата работа. Просто попитайте и той ще извлече смисъла от това, което се случва във вашето работно пространство.

Да предположим, че подготвяте статия за представянето на нов продукт. Отваряте съответната задача и молите ClickUp Brain да прегледа бележките, обажданията на клиенти и вътрешната обратна връзка. Тогава се оформя разказ, който ясно подчертава предизвикателството пред потребителя и новото преживяване.

След това можете да усъвършенствате формулировката, да я прикачите към задачата за пускане и да я споделите за преглед в същото пространство.

📌 Можете да опитате и тези подсказки: Прегледайте задачите за откриване и обратна връзка за Feature Delta. Напишете кратко описание, което обяснява проблемите на потребителите и резултатите, които тази функция позволява.

Обобщете мотивите за това решение в едно изречение и го приложете към описанието на задачата.

Подчертайте трите най-важни извода от това интервю с потребителя и добавете списък с последващи действия.

Пренапишете този параграф, за да звучи директно и уверено, като запазите същността на посланието.

Преминавайте плавно между различни AI модели

И Brain, и ClickUp Brain MAX ви позволяват да използвате ChatGPT, Claude и Gemini под един покрив. Тъй като всеки модел е специализиран в своите силни страни, можете да превключвате между тях, без да се налага да жонглирате с отделни AI инструменти.

Сменете LLM в ClickUp Brain, за да персонализирате своя AI опит.

Това намалява разрастването на AI, защото всеки модел работи с едни и същи проектни данни и контекст.

Пример: Представете си, че подготвяте съобщение за обявяване на нова функция. Вече имате проучвания, бележки от разговори и вътрешни мотиви, документирани във вашата задача в ClickUp. Отваряте Brain MAX, самостоятелното приложение за настолни компютри от ClickUp, и молите Claude да раздели тази информация в проста наративна структура. Използвайте Gemini в ClickUp Brain MAX, за да подкрепите стратегията си След като структурата ви се стори стабилна, преминавате към ChatGPT, за да коригирате тона на обръщението към клиентите. След това преминавате към Gemini, за да съкратите съобщението до две изчистени изречения с актуална информация за продукта.

📌 Опитайте тази подсказка: Усъвършенствайте този разказ, за да увеличите яснотата и да подчертаете резултата за потребителя. След това го съкратете до 2-3 изречения за актуализация на продукта.

Записвайте идеите си в момента, в който ви хрумнат

Talk to Text в ClickUp Brain MAX поддържа продуктивност, базирана на гласа, така че вашите разсъждения и прозрения остават непокътнати, когато възникнат. Вие говорите веднъж, а Brain MAX структурира мисълта в използваема работа.

Записвайте изказаните идеи чрез ClickUp Talk to Text и ги преобразувайте в структурирани стъпки незабавно

Например, да речем, че приключвате разговор с клиент и чувате фраза, която перфектно отразява неудовлетворението на потребителя. Казвате я на глас, докато задачата все още е отворена. Talk to Text превръща тази мисъл в ясно изречение, което можете да добавите към задачата.

Използвайте знанията точно когато имате нужда от тях

Enterprise Search в ClickUp събира историята на вашите решения, проучвания, бележки на потребители и подкрепящи документи, без да се налага да ги търсите.

Извличайте свързани знания и контекст за вземане на решения незабавно с помощта на ClickUp Enterprise Search

Въведете фразата, която помните, и ClickUp Brain ще извлече всичко, свързано с този контекст.

Да предположим, че трябва да преразгледате мотивите за промяна в процеса на въвеждане от миналия тримесечен период. Търсите името на функцията и Enterprise Search ви показва задачата за проучване на потребителите, резюмето от срещата и бележката с окончателното решение. В миг възвръщате яснотата и продължавате да напредвате в работата си.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте повтарящите се задачи: Задействайте актуализации на задачи, пренасочвайте задания и изпращайте последващи действия, за да поддържате работните процеси с Задействайте актуализации на задачи, пренасочвайте задания и изпращайте последващи действия, за да поддържате работните процеси с ClickUp Automation

Позволете на процесите да се самокоригират: Настройте Настройте ClickUp Agents да наблюдават за забавени задачи или просрочена работа и да подканят правилните хора в подходящия момент.

Поддържайте графика си гъвкав: Пренаредете деня си въз основа на нови приоритети, срокове или натоварване с Пренаредете деня си въз основа на нови приоритети, срокове или натоварване с ClickUp Calendar , за да се адаптира графика ви в реално време.

Превърнете разговорите в действие: Позволете на Позволете на ClickUp AI Notetaker да се включва в разговори, да записва решения и да прикачва задачи за действие директно към задачата, която ги изисква.

Запазете мисленето, което искате да се повтаря: Запазете подсказките в ClickUp Brain, така че всеки член на екипа да използва същите модели на мислене за проучване, анализ или общуване.

Преминавайте безпроблемно от идеята към работния процес: Начертайте експерименти, работни процеси, пътувания на клиенти или системна логика на Начертайте експерименти, работни процеси, пътувания на клиенти или системна логика на ClickUp Whiteboards.

Направете данните самообновяващи се: Добавете Добавете ClickUp AI Fields , за да изчислявате автоматично настроенията, спешността, сложността, оценките за състоянието или риска от сделката.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции и опции за персонализиране на инструмента може да обърка новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (10 585+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Потребител на Reddit споделя своя опит с ClickUp:

Да. ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написала (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

Да. ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя.

Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написала (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

2. ChatGPT

чрез ChatGPT

ChatGPT се занимава с всичко – от изготвяне на имейли до отстраняване на грешки в кода – чрез лесен за използване чат интерфейс. Моделът за разговор на OpenAI запомня предишните разговори по време на сесията ви, така че можете да надграждате върху предишни отговори, без да повтаряте контекста.

Инструментът за помощ при писане предлага различни опции за модели, в зависимост от това дали се нуждаете от по-сложно разсъждение или по-бързи резултати. Гласовите разговори работят изненадващо добре за взаимодействие без използване на ръце, а мобилното приложение предоставя пълната функционалност на вашия телефон.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създайте персонализирани GPT, които запазват конкретни инструкции и предпочитания за повтарящи се задачи, елиминирайки необходимостта да обяснявате отново изискванията във всеки нов разговор.

Превключвайте между версиите на модела по време на разговора, за да балансирате скоростта на обработка спрямо сложността въз основа на текущите си нужди.

Качете PDF файлове, електронни таблици или изображения и задавайте подробни въпроси за тяхното съдържание, без да извличате или преписвате информацията ръчно.

Създавайте визуализации с AI подсказки за изображения и ги усъвършенствайте, като поискате конкретни корекции на елементи като композиция, цвят или стил.

Ограничения на ChatGPT

Потребителите на безплатния план изпитват по-бавно време за отговор по време на пиково натоварване и губят достъп до разширени функции като генериране на изображения и анализ на данни.

Персонализираните GPT, създадени от общността, се различават значително по качеството на резултатите, тъй като всеки може да ги създава и споделя.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Pro: 200 $/месец

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (1045+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

3. Claude

чрез Claude

Claude обработва дълги документи и запазва контекста в продължителни разговори. Anthropic го е създал, за да се справя с комплексни проекти, които се развиват в рамките на множество обмени, което го прави полезен за работа, която изисква последователно разбиране във времето.

Функциите за визуализация ви позволяват да качвате графики, диаграми или изображения за интерпретация и анализ. Интерфейсът остава минималистичен и без отвличащи елементи, като поставя разговора в центъра.

Най-добрите функции на Claude

Качете няколко документа едновременно и задавайте въпроси, които изискват синтезиране на информация от различни източници, за да идентифицирате модели или противоречия.

Поискайте писане в конкретни тонове и стилове, след което усъвършенствайте резултата, като опишете точно как искате да се коригират гласът, структурата или формалността.

Разработвайте код в няколко борси, докато асистентът запомня вашите архитектурни решения, конвенции за именуване и изисквания към проекта от по-ранни съобщения.

Ограничения на Claude

Асистентът понякога отказва разумни искания, прилагайки прекалено предпазливи политики за съдържание, които могат да прекъснат легитимни работни процеси.

Безплатният достъп става ограничен по време на периоди с голямо търсене, което налага на потребителите да чакат пет часа, преди да продължат разговорите си.

Актуалната информация изисква изрична активация на възможностите за търсене в интернет, тъй като базовите знания имат краен срок.

Цени на Claude

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Макс: Започва от 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4. 4/5 (65+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

📚 Прочетете също: Най-добрите алтернативи на Claude AI

4. Google Gemini

чрез Gemini

Google Gemini се свързва директно с вашата съществуваща Google екосистема. Платформата се интегрира с Gmail, Drive, Docs и Calendar, което ви позволява да търсите в личните си файлове и информация, без да напускате разговора.

Разширенията извличат данни от YouTube, Maps и Flights, разширявайки възможностите ви в един единствен интерфейс. Можете да създавате съдържание, което се експортира директно в приложенията на Google Workspace, елиминирайки обичайния работен процес с копиране и поставяне.

Най-добрите функции на Google Gemini

Създавайте чернови на документи, таблици или презентации, които се прехвърлят директно в приложенията на Google Workspace, като форматирането се запазва.

Превключвайте между въвеждане на текст, гласови запитвания и качване на изображения в рамките на един и същ разговор, в зависимост от текущата ситуация.

Извличайте автоматично информация в реално време от Google Search по време на разговори за актуални събития, факти или актуализирани данни.

Ограничения на Google Gemini

Разширенията, които се свързват с услугите на Google, работят неравномерно в различните типове акаунти, като акаунтите за работни пространства са подложени на повече ограничения в определени региони.

Отговорите понякога дават предимство на продуктите и услугите на Google, дори когато алтернативите може би отговарят по-добре на вашия конкретен въпрос или нужда.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google AI Pro: 19,99 $/месец

Google AI Ultra: 249,99 $/месец

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Perplexity AI

чрез Perplexity AI

Perplexity AI функционира като изследователски инструмент, който цитира източниците си. Всеки отговор включва кликаеми цитати, които препращат към оригиналния материал, което ви позволява да проверите информацията и да проучите темите по-подробно.

Режимът „Фокус“ стеснява търсенето до конкретни типове източници, като академични статии, дискусии в Reddit или видеоклипове в YouTube. Колекциите ви позволяват да организирате свързани търсения по теми, като създавате бази от знания за текущи проекти, които обхващат няколко сесии.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Проверете твърденията, като кликнете върху вградените цитати, които водят директно към източника, което ви позволява да прочетете оригиналното съдържание и сами да прецените достоверността му.

Следвайте генерираните от AI предложения за свързани въпроси, които се появяват след всеки отговор, за да откриете връзки и перспективи, които може да сте пропуснали.

Достъп до актуална информация чрез автоматични уеб търсения, които се изпълняват при всяко запитване, гарантирайки, че отговорите отразяват последните развития и актуализации.

Ограничения на Perplexity AI

Безплатните акаунти имат дневни ограничения за разширено търсене, което ограничава достъпа до по-мощни модели, когато се нуждаете от по-задълбочено проучване.

Отговорите дават предимство на краткостта пред дълбочината, като понякога липсват нюанси и подробности.

Качеството на цитираните източници зависи изцяло от наличните източници, като понякога се разчита на по-малко авторитетни уебсайтове, които не подкрепят напълно изложените твърдения.

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Максимум: 200 $/месец

Enterprise Pro: 40 $/месец на потребител

Enterprise Max: 325 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (20+ отзива)

Често задавани въпроси (FAQ)

Meta AI може да използва подсказки и резултати, за да подобри своите модели, в зависимост от вашите настройки за поверителност и използването на платформата. Най-добре е да прегледате политиката за поверителност на Meta и да избягвате споделянето на чувствителна или поверителна информация.

Подсказките на Meta AI работят добре с естествени, описателни изрази и са предназначени за бързи отговори в платформи на Meta като Facebook, Instagram и WhatsApp. Подсказките на ChatGPT са по-подходящи за подробни, структурирани запитвания, които изискват по-дълги или по-сложни отговори.

Най-добрите подсказки за изображения на Meta AI са ясни и конкретни, обикновено с дължина от едно до три изречения. Прекалено късите могат да бъдат неясни, а прекалено дългите могат да объркат AI. Фокусирайте се върху предоставянето на достатъчно контекст, без да претоварвате с подробности.

Да, Meta AI може да генерира както текст, така и изображения от един-единствен подсказващ текст. Можете да опишете подробно какво искате и AI ще създаде писмено съдържание, визуални елементи или и двете, в зависимост от заявката.