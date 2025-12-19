Как да автоматизирате преработката на съдържание с AI за мащабируем маркетинг

За да се осъществи продажба, т.е. да се превърне потенциален клиент или неактивен потребител в активен клиент, са необходими между 8 и 50 точки на контакт.

Като част от екипа за съдържание, знам със сигурност, че всички са по-заети от всякога. Създаването на повече съдържание не е решението.

Преработването на съдържание идва на помощ. Изкуственият интелект улеснява всички.

Звучи прекалено хубаво, за да е истина? По-долу ще ви покажа как да автоматизирате преобразуването на съдържание с помощта на изкуствен интелект, без да губите ресурси или време.

⭐ Представен шаблон

Губите представа за проектите си за преработване, разпределени между различни членове на екипа и срокове? Използвайте шаблона за план за съдържание на ClickUp, за да централизирате всяко съдържание от първоначалното създаване до окончателната публикация. Визуализирайте времевата линия на съдържанието си в 4+ различни изгледа и проследявайте напредъка му в един централизиран табло.

Получете безплатен шаблон Управлявайте създаването и разпространението на съдържанието си, както и всичко останало, с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Какво е преобразуване на съдържание (и защо е по-важно от всякога)

Преработването на съдържание е процесът на стратегическо адаптиране на дадено съдържание в различни формати за различни платформи. Например, вземате блог с висока посещаемост и го превръщате в поредица от бюлетини, публикации в социалните медии или интерактивно видео, в зависимост от това, което аудиторията ви обича да консумира.

Умните маркетолози го използват, за да увеличат общата продължителност на живота на висококачественото съдържание.

Най-доброто при преработването на съдържание с AI е, че всеки може да го използва: от млади маркетинг специалисти до мениджъри на средно и висше ниво.

Ето защо вие и вашият екип трябва да преработвате съдържанието:

Привлечете различни аудитории : Преобразувайте съществуващото съдържание в различни формати, за да достигнете до целевата си аудитория чрез предпочитаните от нея методи за консумация (видео, социални медии, кратки текстове, дълги текстове), без да дублирате проучванията и стратегическата работа.

Намалете разходите за създаване : Вашите екипи могат да преобразуват съществуващото съдържание в различни формати за част от сумата, която са похарчили за разработване на нов материал.

Създайте последователни съобщения : Преработеното съдържание засилва основните ви ценности във всички точки на контакт, без да звучи еднакво навсякъде.

Максимизирайте възвръщаемостта на инвестициите в съдържание : Преработването ви помага да извлечете максимална стойност от инвестициите си в съдържание, като превърнете вечно актуалното съдържание в множество активи, генериращи приходи.

Подобряване на SEO ефективността: Преработеното съдържание създава множество входни точки и възможности за вътрешни връзки, които могат да подобрят цялостното ви дигитално присъствие.

Чести пречки при пренасочването за маркетинговите екипи

Преработването на съдържание звучи лесно на теория. Разбирам това. Но ако го правите за първи път, може да ви се стори прекалено сложно.

Ето къде според мен повечето маркетингови екипи срещат затруднения:

Идентифициране на подходящото съдържание за преобразуване : Предизвикателството започва с идентифицирането на съдържанието, което да се преобразува, и форматите, в които да се преобразува, т.е. да се даде приоритет на един вид съдържание пред друг.

Ръчно адаптиране на формата : Всяка платформа има свои собствени изисквания и очаквания на аудиторията – ръчното адаптиране на съдържанието за всеки канал отнема изключително много време (понякога повече, отколкото създаването на ново съдържание).

Несъответствие в гласа на марката : Адаптирането на съдържанието за различни платформи, без да се компрометира гласът на марката или да се размива основното послание, е предизвикателство.

Пропуски в контрола на качеството : В процеса на трансформация преработеното съдържание често губи въздействието, контекста или точността, които трябва да предоставя.

Координационни кошмари: Публикуването на преработено съдържание на множество платформи изисква координация, когато си сътрудничите с няколко отдела (дизайн, продукти и др.) за въвеждане на данни.

👀 Знаете ли, че... Средно са необходими 3 часа и 48 минути, за да се създаде блог публикация с пълен размер. 🤯 Е, отне ми повече от 12 часа да създам това, и то при използване на изкуствен интелект. Според същото проучване, блогърите, които прекарват 6+ часа в създаването на блог публикация, са по-склонни да постигнат по-добри резултати. Това означава, че дори с AI, никога не става въпрос само за въвеждане, копиране-поставяне и планиране. Трябва да го накарате да работи според вашите нужди.

Как изкуственият интелект решава проблема с преобразуването

Когато изпълнявам дейността по преобразуване, оставям изкуственият интелект да се занимава с отнемащите време и повтарящи се задачи в процеса. Например,

Адаптиране на формата

Целта на преобразуването е да се адаптира съдържанието към всеки канал. Каруселът в LinkedIn може да ми помогне да събера повече информация за заинтересован купувач. Или кратките резюмета получават по-голям интерес в Twitter (все още не мога да се примиря да го наричам X).

Както споменах по-рано, обаче, да правите това ръчно често е прекалено трудоемко.

Аз възлагам адаптирането на съдържание за конкретни платформи на AI инструменти за създаване на съдържание.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Техният познат интерфейс на чатбот и многофункционални способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в твоето работно пространство, знае върху какво работиш, разбира обикновени текстови команди и ти дава отговори, които са изключително подходящи за твоите задачи! Повиши производителността си двойно с ClickUp!

Поддържане на гласа на марката

Когато в създаването и преработването на съдържание участват няколко членове на екипа, най-голямото предизвикателство е поддържането на тона и гласа на марката.

Блог публикация, написана от вашия старши копирайтър, не трябва да звучи коренно различно от туит, написан от вашия нов сътрудник в социалните медии.

Тук изкуственият интелект се превръща в изравнител на разликите в уменията.

Реших проблема, като създадох библиотека с AI подсказки, съдържаща тона на марката, речник и др. Всеки може да възпроизведе това или да го следва, за да постигне последователни резултати.

Ето как изглежда това на практика: Започнете с примери за насоки за бранда : създайте кратка библиотека с одобрени референции за тон – като заглавия, уводи на блогове, надписи в социални мрежи или рекламни текстове, които отразяват вашия глас. Те могат да бъдат взети от съществуващото ви високопроизводително съдържание.

Добавете контекст, а не команди : Вместо да искате от AI да „напише приятелски надпис“, дайте му указания за тона на вашата марка, например: „Напишете надпис със същия тон и ритъм като нашите публикации за обявяване на продукти“.

Използвайте примери в работната среда: Независимо дали става дума за документ, резюме на съдържанието или творческа дъска, поставете 2–3 от най-добрите си примери за тон, за да може изкуственият интелект да разбере желаната енергия, структура и формулировка, преди да генерира резултат.

Приоритизиране на съдържанието

Когато съдържанието ви се съхранява в електронни таблици, намирането на най-подходящите кандидати за преобразуване е трудна задача.

Защо? Защото те не разкриват информация.

Без AI-базирано маркиране, групиране или оценяване, идентифицирането на най-добрите възможности за преобразуване се превръща в ръчна детективска работа.

Когато библиотеката с съдържание е голяма, съществува и вероятност от несъзнателно дублиране на теми. Изкуственият интелект може да групира сходни елементи, като ви помага да ги обедините или обновите, вместо да започвате от нулата.

AI в съдържателния маркетинг е благословия в това отношение. Той може да анализира цялата ви библиотека със съдържание, за да подчертае:

Кои елементи са вечно актуални (остават актуални и месеци по-късно)

Кои са недостатъчно използваните (добро съдържание, което никога не е достигнало достатъчно широк обхват)

И кои заслужават обновяване или ремикс (високи импресии, ниски конверсии)

В тази връзка трябва да знаете и как да хуманизирате съдържанието, генерирано от изкуствен интелект. Без това то ще звучи бездушно и плоско. Включете аналогии и личен опит в текста. Това може да бъде хумор, остроумие или всичко, което добавя личен привкус. Освен това, изкуственият интелект има халюцинации. Проверявайте всичко преди публикуване. Това включва данни, доклади, цитати и пристрастия, за които е известно, че изкуственият интелект ги създава.

Как да автоматизирате преработването на съдържание с AI (и как ClickUp помага)

AI далеч не е магическо средство, а работи най-добре, когато е част от структурирана система за преобразуване.

Използвайте тази рамка, ако току-що започвате да автоматизирате преобразуването на съдържанието си с помощта на изкуствен интелект.

1. Извършете одит на съдържанието

Фокусирайте се върху вечно актуални основни теми. Помислете за наръчници с инструкции или съдържание за решаване на проблеми, което работи в различни формати и платформи. Тези материали ще предоставят постоянна стойност, независимо кога бъдат открити.

Използвам таблицата по-долу, за да проследя как най-добрият кандидат за преобразуване се съотнася с съответните показатели:

Тип съдържание Ключови показатели, които трябва да следите Публикации в блога Прегледи на страници, време, прекарано на страницата, обратни връзки, споделяния в социални мрежи, проценти на конверсия Публикации в социалните медии Харесвания, споделяния, коментари, запаметявания, процент на кликвания Имейл бюлетини Процент на отваряне, процент на кликване и процент на препращане Бели книги и електронни книги Брой изтегляния, генериране на потенциални клиенти, време за ангажираност

На този етап трябва да обмислите и стратегическата съвместимост. Например, съответства ли съдържанието на текущото позициониране? Подкрепя ли активна кампания? Мога ли да го свържа с предстоящо събитие или пускане на продукт?

Как ClickUp помага

ClickUp Docs централизира всички ваши съдържателни активи, аналитични бележки и резултати от одити в едно споделено пространство. Всички, от дизайнери до писатели и стратези, се позовават на един единствен източник на информация.

Използвайте редактируемите и споделяеми Clickup Docs, за да извършите одит на съдържанието, преди да стартирате стратегията си за преобразуване на съдържанието.

Всяко съдържание може да бъде маркирано по кампания, етап на фунията или персона, което позволява на вашия екип да види как всеки актив се вписва в по-голямата маркетингова екосистема.

Редактирането в реално време и коментарите в текста улесняват екипите по съдържание, дизайн и SEO да си сътрудничат при преработването на идеи директно в документа. Кажете сбогом на хаоса с версиите.

💡 Предимство на ClickUp: Мога да превърна одитирането на съдържанието от самостоятелна, извършвана веднъж на тримесечие дейност в мултифункционален процес, който непрекъснато идентифицира нови възможности за преработване.

📚 Прочетете още: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

2. Определете стратегия и цели за преобразуване на съдържанието

Определете целите си за преобразуване, т.е. какво искате да постигнете с преобразуваното съдържание?

Искате ли да привлечете повече трафик към конкретни целеви страници?

Опитвате ли се да генерирате квалифицирани лийдове от нови канали?

Имате ли нужда да установите авторитет на платформи, на които не сте активни?

Насочвате ли се към конкретен сегмент от аудиторията, който консумира съдържанието по различен начин?

Искате ли да удължите живота на високопроизводителното съдържание?

Отговорите ви на тези въпроси определят всяко решение в работния процес по преобразуване. Основно, това са две важни неща:

Приоритети за трансформация: Една бяла книга може да бъде преработена в серия от блогове, серия от видеоклипове, серия от инфографики или публикации в социалните медии – коя от тях трябва да предприемете първа въз основа на вашите приоритети?

Разпределение на ресурсите: Превръщането на бяла книга в бюлетин може да отнеме по-малко работа, отколкото създаването на интерактивна инфографика – колко време трябва да инвестирате в зависимост от целите си с конкретното съдържание?

Как ClickUp помага

ClickUp Whiteboards превръща стратегията от статични документи в сътрудническо, визуално пространство. Вашият екип може да обсъжда, планира и свързва идеи в реално време на цифрово платно.

Скицирайте, рисувайте и изграждайте визията си без усилие с ClickUp Whiteboards.

Свържете стратегията с изпълнението чрез Whiteboards. Превърнете лепящите се бележки или идеи в изпълними задачи в ClickUp с едно кликване, като запазите плана си за преобразуване свързан с календара ви за съдържание.

💡 Предимство на ClickUp: Моята стратегия за преработване на съдържание става интерактивна и прозрачна. С един поглед всеки може да види как съдържанието се свързва с бизнес целите, което намалява припокриването, пропуснатите идеи и многократните одобрения.

3. Изберете и настройте инструмента за автоматизация

Сега се нуждаете от AI инструменти, които да отговарят на вашите нужди за преобразуване на съдържание и ниво на технически комфорт.

В идеалния случай трябва да търсите инструмент, който може:

Интегрирайте го с вашите съществуващи системи за управление на съдържание и социални платформи.

Има минимална крива на обучение за бързо възприемане от екипа.

Необходими са минимални настройки и обучение, за да започнете.

Създавайте различни адаптации на съдържанието, като запазвате гласа на вашата марка.

Как ClickUp помага

Вместо да се занимавате с множество инструменти на този етап, можете да изберете софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp, който служи като централизиран център за управление на съдържанието през целия му жизнен цикъл.

Управлявайте всичките си маркетингови дейности на едно място с софтуера за управление на маркетингови проекти на ClickUp.

След като настроите работното си пространство, ClickUp Tasks поема тежките задачи. Те превръщат стратегията ви за пренасочване в практически стъпки, които са лесни за възлагане, проследяване и автоматизиране.

Създавайте задачи директно от идеи или бележки на бялата дъска и ги възлагайте на подходящите членове на екипа с крайни срокове, подзадачи и зависимости.

Използвайте персонализирани полета, за да категоризирате всяка задача за преобразуване според формата на съдържанието, целевия канал или целта на кампанията. Получете незабавен поглед върху текущите и предстоящите задачи.

Заедно с това всеобхватно работно пространство работи и ClickUp Brain, собствената AI на ClickUp. Използвайте Brain, за да преобразувате съдържанието си в различни формати, като същевременно запазите съгласуваността с насоките и гласа на вашата марка.

Превърнете висококачественото си съдържание в множество повторно използваеми ресурси с ClickUp Brain.

ClickUp Brain разполага с пълно контекстуално разбиране на всички ваши проекти и предишни кампании. Това означава, че не е необходимо да въвеждате контекста (всеки път), за да работи.

Ако автоматизирате създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект, това видео ще ви помогне да извлечете максимална полза от него.

Освен преобразуването, Brain може да:

Идентифицирайте най-ценните части за преобразуване от дългоформатно съдържание

Създайте календари за съдържание, които показват кога и къде трябва да бъде публикувано всяко преработено съдържание.

Проследявайте напредъка в преобразуването на множество елементи и формати на съдържание едновременно.

4. Създайте работни процеси за преобразуване

Преработването дава най-добри резултати, когато е повтаряема система.

Работните процеси за преобразуване действат като ваш наръчник. Те гарантират, че всеки блог, видео или кампания следва една и съща структурирана схема. Например, избор → адаптация → преглед → публикуване.

Ето как да структурирате такава:

Определете ясни етапи: Например, идея → избор на ресурси → адаптиране на текста и дизайна → преглед → одобрение → публикуване → измерване на ефективността

Разпределете отговорностите : Младшият автор отговаря за адаптирането на текста. Дизайнерът работи върху визуалните елементи. Старшият редактор дава окончателното одобрение.

Автоматизирайте повтарящите се стъпки: Използвайте изкуствен интелект и автоматизация, за да се справите с предвидимите части. Това освобождава екипа ви, за да се съсредоточи върху творческото редактиране и разказването на истории.

Как ClickUp помага

ClickUp Automations поддържа вашия работен процес по преобразуване на съдържанието да работи на заден план, като следва прост, но мощен поток: Тригер → Условие → Действие.

Изпълнявайте отнемащи време и повтарящи се задачи в работните си процеси за преобразуване на съдържание на автопилот с ClickUp Automations.

Тригер: Автоматизацията се задейства в момента, в който нещо се промени – например, когато статуса на задачата се актуализира на Готов за преглед или настъпи крайният срок.

Условие: Правилата гарантират, че автоматизацията се прилага само когато е уместно – например, изпълнете това правило само ако типът съдържание е „Блог“ или ако тагът на кампанията е „Стартиране на Q4“. Това поддържа работните процеси прецизни и съобразени с контекста.

Действие: След като се задействат, автоматизациите се заемат със следващата стъпка – определяне на подходящия член на екипа, актуализиране на статуса или незабавно изпращане на известия.

Шаблонът за план за съдържание на ClickUp ви помага да превърнете проектите за съдържание в изпълними задачи с ясни отговорности и срокове. Този шаблон предлага предварително дефинирани структури на проекти, които свързват стратегията за съдържание с изпълнението.

Получете безплатен шаблон Начертайте задачите си, свързани със съдържанието, с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

С този шаблон можете:

Добавете персонализирани полета за тип съдържание, активи, ключови думи и цел, за да визуализирате лесно данните за съдържанието.

Свържете преработените елементи, за да могат екипите да видят как една публикация в блога се превърна в няколко публикации в социалните мрежи.

Проследявайте напредъка по преобразуването на множество елементи от съдържанието едновременно в един централизиран табло.

👀 Знаете ли, че... 41,9% от маркетолозите, занимаващи се със съдържание, се борят да намерят добри автори за своите проекти. Интелигентното преработване на съдържание може да ви помогне да преодолеете този недостиг на таланти. Докато вашите автори се фокусират върху създаването на висококачествен изходен материал, оставете изкуственият интелект да се погрижи за адаптирането му за различни канали и формати.

5. Настройте системи за преглед

Дори и изкуственият интелект да се занимава с по-голямата част от адаптирането, човешката проверка е задължителна.

AI може да ускори създаването на съдържание, но все пак се нуждае от контекста на марката, емоционалните нюанси и редакционната преценка, за да се превърне от достатъчно добро в отлично.

Ето как да структурирате цикъла на преглед:

Настройте етапи на одобрение : Дефинирайте контролни точки за редактиране, дизайн и съгласуваност с бранда, преди съдържанието да бъде публикувано.

Стандартизирайте критериите : Използвайте контролни списъци за тон, точност на формата и проверка на фактите, за да гарантирате постоянна качество във всички преобразувани формати.

Интегрирайте обратни връзки: Коментарите и ревизиите трябва да се намират в една и съща система.

Как ClickUp помага

Шаблонът за управление на съдържание на ClickUp ви помага да управлявате цялото си преработено съдържание от един единствен табло. Използвайте този безплатен шаблон, за да планирате, организирате и проследявате съдържанието и да предоставите на вашата организация споделена видимост.

Получете безплатен шаблон Организирайте и управлявайте цялото си съдържание с шаблона за управление на съдържание на ClickUp.

С този шаблон можете:

Използвайте предварително създадени формуляри с персонализиране чрез плъзгане и пускане, за да оптимизирате заявките за пренасочване на съдържание от заинтересованите страни.

Вижте всички задачи и проекти за съдържателен маркетинг, които трябва да бъдат завършени или вече са завършени, в един централизиран табло.

Визуализирайте работните процеси на съдържанието в 8 ефективни изгледа на ClickUp, включително табло, списък, времева линия и диаграма на Гант.

Ето по-подробна информация за това как можете да използвате шаблона за управление на съдържание на ClickUp.

⭐ Бонус: Запишете идеите си за преобразуване на съдържанието незабавно с помощта на функцията Talk-to-Text на ClickUp BrainGPT. Диктувайте брифинги за преобразуване, инструкции за съдържание или бележки за кампании директно в Tasks и Docs и получите изпипани, структурирани бележки, без да губите нишката на мисълта си.

6. Планирайте и публикувайте в различни канали

В идеалния случай бихте искали да споделяте един и същ тип публикации, дори и да са преработени, в различни канали.

Вашият график може да изглежда така:

Същия ден: X нишка

На следващия ден: 20-секундно видео

Два дни по-късно: публикация в блога

Пет дни по-късно: Бюлетин

Седем дни по-късно: инфографика или по-дълго видео

7. Проследявайте и анализирайте ефективността на преработеното с AI съдържание

Трябва да разберете кои части от съдържанието са се представили най-добре. И след това да създадете още от тях.

В началото е необходимо да се експериментира, за да се открие типа съдържание, на което аудиторията ви реагира най-добре. Затова не е препоръчително да бъдете твърде строги.

Да предположим, че решите да превърнете доклад в поредица от публикации в блог, но откривате, че той не намира отклик сред аудиторията ви, тъй като трафикът на уебсайта е незадоволителен.

Вместо това може да искате да създадете видео серия, която може да бъде разпределена в социалните медии.

Проследяването на вашите усилия ще ви помогне да планирате типа съдържание, който най-добре резонира с вашата аудитория. Това ще ви помогне да усъвършенствате стратегията си за пренасочване на съдържанието, за да максимизирате неговата стойност.

Как ClickUp помага

Използвайте таблата на ClickUp, за да сравните показателите за ефективност на всички преработени елементи.

Проследявайте ангажираността, конверсиите или ефективността на активите във всеки канал. Можете да добавите персонализирани джаджи, които извличат данни от задачи, цели или интеграции (като Google Analytics или HubSpot).

Визуализирайте въздействието на преработените си материали с таблата на ClickUp.

За разлика от статичните отчети, таблото за управление е интерактивно. Можете да разгледате подробно даден елемент, за да проследите показателите до действителното съдържание или задача, като запазите връзката на всеки номер с неговия реален източник.

Независимо дали сте стратег по съдържанието, дизайнер или маркетинг директор, можете да персонализирате таблата с джаджи, които са подходящи за вашата роля – от обзор на високите нива на производителност до подробна информация за кампаниите.

⭐ Бонус: Интерпретирайте ефективността на таблото за управление с помощта на AI Cards. С ClickUp AI Cards можете автоматично да обобщавате резултатите от кампаниите, да подчертавате тенденциите и да показвате препоръки за следващите стъпки директно в таблото си. То може да генерира обобщения, които след това могат да бъдат превърнати в изпълнителни доклади. Получавайте бързи и обобщени данни на таблото си в ClickUp с AI карти, които показват ключови данни, тенденции или предложения с един поглед.

👀 Знаете ли? Ако все още се чудите дали преработването на съдържание с изкуствен интелект е ефективно, имайте предвид, че почти 38% от маркетолозите в водещи компании вече разчитат на изкуствен интелект, за да преработват високопроизводителните си материали.

8. Бонус: (Пре)оценете вашия технологичен стак

Може да обмислите и технологичния стек, който използвате за преобразуване, и дали всички инструменти комуникират помежду си за прехвърляне на данни. Вашият набор от инструменти за преобразуване на съдържание може да изглежда така:

Категория Инструменти Пример за употреба Предимствата на изкуствения интелект AI интелигентност на съдържанието ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Идентифицирайте високопроизводителното или вечно актуалното съдържание Показва информация и препоръчва автоматично кандидати за преобразуване AI писане и адаптиране Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Пренаписвайте, обобщавайте или адаптирайте съдържанието в различни формати. Генерира персонализирани варианти, като запазва тона и яснотата Преобразуване на мултимедия Canva, Figma Преобразувайте писмено или дълго съдържание във визуални елементи или видеоклипове Автоматично генерира визуални елементи или кратки клипове, за да разшири обхвата Управление на работния процес и проектите Asana ClickUp, Notion Разпределяйте задачи, проследявайте напредъка и сътрудничеството Оптимизира предаването и автоматизира повтарящите се стъпки Планиране и разпространение Buffer, Later Планирайте и публикувайте на различни платформи Предлага оптимални времена и формати за всеки канал Проследяване на ефективността Sprout Social ClickUp Dashboards, Ahrefs Проследявайте ангажираността и възвръщаемостта на инвестициите от преобразуваното съдържание. Превръща суровите метрики в полезни прозрения за бъдещо планиране

Примери за интелигентни подсказки за ускоряване на преобразуването

Независимо дали използвате изкуствен интелект за копирайтинг или адаптиране на съдържание, се нуждаете от контекстно богати подсказки, за да преобразувате съдържанието, което действително служи на вашите маркетингови цели.

Когато времето ви е ограничено, тези подсказки ще ви помогнат да извлечете максимума от вашите съдържателни ресурси. Съхранявайте ги в библиотеката си с подсказки, за да могат всички членове на маркетинговия ви екип да се възползват от тях.

Подсказка за преобразуване на блог в публикации в социалните медии

Публикация в блог може да образова съществуващата ви аудитория, но потенциалните клиенти, които са в етап на осведомяване, може да търсят лесноразбираема информация, когато разглеждат социалните медии.

Най-доброто при преработването на съдържание с помощта на изкуствен интелект е, че можете да обобщите дългоформатно съдържание с помощта на AI инструменти и да го използвате в различни канали.

🤖 Подсказка: Превърнете тази публикация в блога в 5 публикации в LinkedIn, като всяка публикация трябва да се фокусира върху едно основно послание от блога. Започнете с провокативен въпрос или изненадваща статистика, включете практически съвети в 2-3 точки, завършете с въпрос за ангажираност, не надвишавайте 150 думи и поддържайте професионален, разговорен тон.

Подсказка за преобразуване на технически документ в съдържание за бюлетин

Вашата бяла книга може да бъде източник на ценна информация, но не всеки ще изтегли 20-страничен PDF файл, за да прочете данните ви.

Можете да преработите ключовите идеи в бюлетин. Още по-добре, можете да сегментирате аудиторията и да изпратите контекстуални изводи от бюлетина.

Разбира се, ако проявят интерес, те винаги могат да кликнат върху доклада, за да научат повече подробности.

🤖 Подсказка: Превърнете тази бяла книга в тричастна поредица от имейл бюлетини, в която имейл 1 представя проблема и ключовите статистически данни, имейл 2 представя основните решения с практически стъпки, а имейл 3 обхваща казуси и следващи стъпки, всеки от които е с дължина 300 думи. Изводите ще бъдат представени под формата на точки, за да се улесни възприемането на данните. Включете също така подходящо CTA за всеки имейл. ИЛИ 🤖 Подсказка: Превърнете този PDF файл в изводи за бюлетин, базирани на персони. Идентифицирайте всяка персона на купувач, спомената или подразбираща се в доклада (например, продуктови мениджъри, CIO и ръководители на отдели по доставки). За всяка персона: Извлечете 3-те най-релевантни прозрения, проблемни точки или важни данни

Преформулирайте ги на езика и според приоритетите на персонажа.

Напишете резюме от 2 изречения, в което обяснявате защо това е важно за тяхната роля.

Предложете заглавие за бюлетин или заглавие на раздел, съобразено с фокуса на тази персона.

Завършете с ясен, специфичен за персона CTA (например „Изтеглете пълния технически анализ за CIO“ или „Вижте модела за спестяване на разходи при доставките“).

Подсказка за преобразуване на функции във видеосъдържание

Характеристиките на продуктите са по-привлекателни, когато се демонстрират, а не се описват. Преобразувайте продуктовите страници или бележките към версиите в кратки видеоклипове, които показват на потребителите какво могат да очакват.

🤖 Подсказка: Превърнете този списък с характеристики на продукта в 3 кратки видео сценария (по-малко от 45 секунди всеки). Всяко видео трябва: Започнете с описание на проблема или пример за употреба

Представете една функция като решение

Завършете с ясно призив за действие или изложение на ползите.

Поддържайте тона прост, визуален и ориентиран към ползите.

Подсказка за превръщане на казуси в инфографики

Подробните казуси доказват вашите възможности пред сериозни потенциални клиенти, но аудиторията в социалните медии се нуждае от бързи сигнали за достоверност. Преработеното с AI съдържание, под формата на кратки истории за успех и резултати на клиенти, действа като мощен фактор за изграждане на доверие у хората, които откриват вашата марка в социалните медии.

Можете да разделите и анализирате тези данни според платформата и предпочитанията на аудиторията и да извлечете максимална полза от усилията си за преобразуване на съдържанието.

🤖 Подсказка: Извлечете 3 ключови резултата с конкретни цифри от този казус и превърнете всеки от тях в отделна публикация в социалните медии или инфографика. Фокусирайте се върху един измерим резултат за всеки визуален елемент (например „45% по-бързо въвеждане“) и споменете отрасъла на клиента за контекст и достоверност.

💡 Професионален съвет: Ако вече използвате работната среда на ClickUp, можете да генерирате изображения в Brain. По-долу използвах Brain, за да превърна казус на ClickUp в инфографика, която мога да редактирам допълнително или да използвам такава, каквато е. С функцията за създаване на визуално съдържание не е необходимо да разчитам на екипа по дизайн за всяка малка промяна. Или да използвам Brain за вдъхновение, което дизайнерът след това може да усъвършенства.

Подсказка за превръщане на подкаст в съдържание за бюлетин

Епизодите на подкастите изграждат връзка с аудиторията чрез разговор, но не всеки има време да слуша 45-минутни епизоди. Версиите на бюлетина ви позволяват да достигнете до абонати, които се нуждаят от бързи прозрения или може би от лек тласък, за да се потопят в пълен подкаст.

Ако имате частични бележки или времеви отметки, можете да ги поставите в инструмент за преобразуване на съдържание, който ще извлече ключовите моменти. След като идентифицирате ключовите моменти, съкратете ги в кратък видеоклип или създайте нова публикация в блога, която също помага за SEO.

🤖 Подсказка: Превърнете този епизод от подкаста в бюлетин с привлекателен заглавен ред, 3 основни теми за дискусия като отделни раздели и практически съвети, които абонатите могат да приложат веднага.

Подсказка за преобразуване на технически доклад във видеоклипове

Заетите читатели може никога да не стигнат до пълния доклад. Преработването на съдържание с изкуствен интелект под формата на кратки, висококачествени видеоклипове може да достигне до тях по-бързо в сравнение с писменото съдържание. Като алтернатива можете да използвате дълги видеоклипове в блогове или като YouTube видеоклипове.

🤖 Подсказка: Обобщете този технически доклад в серия от 3–4 кратки видеоклипа (по-малко от 60 секунди всеки). Всеки клип трябва: Фокусирайте се върху една основна идея или точка от данните

Използвайте прост език, за да обясните основната идея.

Включете статистика, диаграма или цитат за достоверност

Завършете всеки откъс с дискретен призив за действие, който води към пълния доклад.

⭐ Бонус: Готови или персонализирани агенти за преобразуване. Ако вашият маркетинг екип често преобразува съществуващо съдържание, предварително създадените и персонализирани AI агенти на ClickUp могат да автоматизират този работен процес. Готовите агенти предлагат готови за употреба действия като обобщаване на публикации в блогове, преформулиране на съдържание за конкретни социални медийни платформи или извличане на статистически данни от PDF файлове. Те са идеални за стандартни задачи по преобразуване като „превърни блог в публикации в социални медии“ или „обобщи доклад за бюлетин“.

От друга страна, Custom Agents ви позволява да обучите AI асистент за тона, шаблоните и рамката на личността на вашата марка. Например, можете да създадете „Social Media Repurposing Agent”, който знае предпочитания от вас брой думи, форматиране, тон и стил на призив за действие – за последователен резултат.

Как да извлечете максимална полза от преработката с помощта на изкуствен интелект

Ето няколко полезни съвета, преди да пристъпите към настройването на работния процес за преобразуване на съдържание с изкуствен интелект:

Обучете своя AI или LLM : Заредете най-добре представящото се съдържание и специфичните за марката/формата насоки, за да дадете на AI конкретно разбиране за това, което работи за вашата аудитория и гласа на марката. В противен случай предизвикателството с генерираното от AI съдържание е „боклук влиза, боклук излиза“.

Създайте специфични за платформата шаблони за подсказки : Създайте стандартизирани подсказки за всяка платформа, за да не се налага да давате инструкции всеки път.

Настройте контролни точки за одобрение на съдържанието : Създайте етапи за преглед и включете член на екипа, така че всяко преработено съдържание да бъде редактирано според вашите точни стандарти за марката.

Проследявайте ефективността : Проследявайте преработените си материали и използвайте успешните примери от тях, за да подобрите подсказките и данните за обучение за бъдещо съдържание.

Групирайте сходни задачи за преобразуване : обработвайте едновременно няколко елемента от един и същ тип съдържание, т.е. преобразувайте най-популярните публикации в блога в откъси за социалните медии наведнъж. Това е по-ефективно от индивидуалното преобразуване.

Изберете подходящата AI платформа: Когато създавате : Когато създавате плана за управление на съдържанието , изберете AI платформа, която лесно се интегрира с вашите съществуващи маркетингови системи и работни процеси.

⚠️ Ефектът „Изгубен в средата“: Големите езикови модели (LLM) са склонни да пренебрегват информацията, разположена в средата на дълги текстови последователности – феномен, който изследователите от MIT наричат ефект „изгубен в средата“. При пренасочването на дългоформатно съдържание ключовите идеи, скрити в средата, могат да бъдат пренебрегнати, освен ако не го разделите на по-малки части.

Улеснете преработването на съдържание с ClickUp

Преработването на съществуващо съдържание ви дава максимална възвръщаемост на инвестицията. За да направите това в голям мащаб, се нуждаете от подкрепата на AI технологичен стек.

Преработването на съдържание с помощта на изкуствен интелект се свежда до избора на подходящия инструмент и автоматизирането на процеса.

С ClickUp получавате вграден AI, който работи успоредно с всички ваши маркетингови дейности, без да се налага постоянно ръководене или повтарящи се инструкции. С вашите съдържателни елементи, насоки за бранда, задачи, дискусии в екипа и данни в конвергентната AI работна среда на ClickUp, целият процес става безпроблемен.

Автоматизирайте процеса на преобразуване на съдържанието в мащаб с помощта на ClickUp. Повишете нивото на съдържанието си, като се регистрирате безплатно в ClickUp.