10 най-добри шаблона на Notion ADHD за концентрация и продуктивност

Приблизително 404 милиона възрастни по целия свят живеят с ADHD. Въпреки това, повечето системи за продуктивност не са създадени за техните невродивергентни мозъци.

Знаем как се чувствате, когато седнете с твърд планиращ календар, а най-голямото ви предизвикателство е липсата на време. Задачите се пропускат, времето изчезва и това, което изглежда като прост дневен план, изведнъж се превръща в купчина незавършена работа.

Без шаблони, съобразени с ADHD, този цикъл се повтаря, оставяйки хората с неврологични различия в състояние на фрустрация, вместо да им помага да се чувстват в хармония.

За да ви помогнем да спестите време и да получите достъп до система, която работи за вас, ние събрахме най-добрите шаблони за ADHD в Notion, които можете да започнете да използвате ВЕДНАГА.

Най-добрите шаблони за ADHD в Notion на един поглед

Какво прави един шаблон за ADHD в Notion добър?

Не всеки шаблон за продуктивност работи по един и същи начин за всички, особено ако сте невродивергентни или лесно се претоварвате от сложността. Когато оценявате шаблон за ADHD в Notion, ето факторите, които трябва да ръководят вашия избор:👇

Опростен и минималистичен дизайн: Потърсете Notion шаблон, подходящ за ADHD, който дава приоритет на изчистени табла, минималистични икони и лесна навигация. С един поглед трябва да разберете какво да правите по-нататък, защото прекалено много цветове или джаджи създават объркване, вместо яснота.

Ясна видимост на времето и задачите: Визуалните подсказки помагат да се фокусирате, когато загубите представа за времето. Изберете шаблон на Notion, който показва задачите, свързани с календар или времева линия, дневни разбивки или дори ленти за напредък, които отразяват изразходваното време и постигнатите резултати.

Вградена приоритизация: Всичко може да изглежда спешно наведнъж, което води до парализа на вземането на решения. Уверете се, че шаблоните за табло, подходящи за ADHD, ви позволяват да класифицирате задачите според спешността им. Като алтернатива, те трябва да подчертават една „основна“ задача за деня.

Разпределяне на времето: Едно от основните предизвикателства при ADHD е загубата на концентрация по време на работа. Имате нужда от шаблон за дигитален планиращ календар с таймери Pomodoro, превключватели за режим на концентрация или области за бързи бележки, за да записвате разсейващите фактори.

Проследяване на навици и рутина: Потърсете планиращ инструмент за ADHD с вграден прост инструмент за проследяване на навици в ежедневни или седмични табла. По този начин вие (като потребител) или вашият треньор за ADHD можете бързо да отбелязвате задачите и да се уверите, че имате мобилен достъп.

Интеграции: Вашият шаблон Notion за ADHD трябва да се интегрира с други приложения и дигитални инструменти, които използвате в ежедневието си, за да проследявате напредъка си и да получавате положителна подкрепа.

👀 Знаете ли, че... Жените обикновено получават диагноза ADHD около 4 години по-късно от мъжете. Вероятните причини за това са: Социокултурни очаквания, които омаловажават симптомите на невнимание

Диагностични критерии, базирани на моделите на симптомите при мъжете

Маскиране и компенсаторно поведение при момичета и жени

Погрешна диагноза на разстройства на настроението преди да бъде разпознато ADHD

Безплатни шаблони за ADHD в Notion

Нека разгледаме безплатните шаблони на Notion, подходящи за ADHD. Те са създадени от студенти, творци и ентусиасти на продуктивността, които разбират борбата с ADHD.

Тези шаблони на Notion и планиращи за ADHD са отправна точка. Изтеглете ги, започнете да ги използвате и вижте какво работи за вас – или променете системата, за да я приспособите към вашите нужди.

1. Шаблон „ADHD Mastery Toolkit“

чрез Notion

Шаблонът ADHD Mastery Toolkit внася фокус, структура и напредък в ежедневието ви.

Той има вграден таймер Pomodoro, така че можете да започнете дълбоки работни сесии, без да се разсейвате с превключване между приложения. Този подходящ за ADHD планиращ дневник има отделни секции за лични задачи и професионална работа.

Планирачът, с тъмен режим, е полезен за хора с неврологични различия, които искат гъвкавост и лекота в планирането си.

Защо ще харесате този шаблон:

Създайте списъци със задачи за ADHD , за да се справяте с ежедневните си отговорности и да подобрите управлението на времето си.

Достъп до подбрани информации чрез уики за ADHD, което предоставя ресурси и стратегии във вашето работно пространство.

Постигнете последователност с прост инструмент за проследяване на навици, който насърчава малки, повтарящи се действия всеки ден.

Записвайте значими размисли в дневник с по един ред на ден, който прави отчитането на напредъка бързо и устойчиво.

✅ Идеален за: Всеки с ADHD, който се нуждае от структурирана система, която комбинира планиране, изграждане на навици и управление на времето в един табло.

2. Шаблон за планиране на ADHD/продуктивност

чрез Notion

В някои дни мозъкът ви се чувства като браузър с 40 отворени раздела. В такива дни шаблонът Notion ADHD/Productivity Planner ви предоставя едно спокойно прозорче, от което да работите. Той добавя точно толкова структура, колкото е необходимо, за да ви помогне да останете на правилния път, без да ви тежи или стресира. Можете бързо да си запишете нещата, да изчистите ума си и да се почувствате по-контролирани.

Този план за живот в Notion се състои от три основни компонента: таблото „Brain Dump“, което е безопасно място, където да съхранявате случайни идеи, за да не отвличат вниманието ви; списъкът „Daily To-Do“, който съдържа кратки задачи, които можете да отметнете с едно кликване; и кутията „Little Joys of Today“, която ви напомня да се радвате на малките победи, идеална за дни, в които справянето със симптомите ви се струва по-трудно от обикновено.

Какво е животът, ако не можете да намерите моменти на радост сред целия шум!

Защо ще харесате този шаблон:

Бързо променете навиците си с гъвкав инструмент за проследяване на навици, който не ви наказва за пропуснати дни.

Останете на път с ежедневен график, който осигурява лека структура.

Използвайте календарния изглед, за да видите цялостната картина на графика си без излишни подробности.

✅ Идеален за: Всеки, който иска лека, гъвкава система, която прави планирането по-лесно, а не прекалено натоварващо.

3. Шаблон за управление на задачи за ADHD

чрез Notion

Шаблонът ADHD Task Manager е създаден за хора, които често гледат дълъг списък и не знаят откъде да започнат.

Вместо да оставяте всичко на една препълнена страница, този шаблон сортира задачите по спешност, важност и дори продължителност. Можете бързо да видите кои задачи изискват незабавно внимание, кои могат да почакат и кои си заслужават да бъдат планирани в специално отделено време.

Таблото в шаблона на Notion ви дава бърз поглед върху колко задачи са спешни, незадължителни или вече изпълнени. То ви спестява и превключването между различни контексти. Вече не е нужно да преминавате между различни страници, приложения или списъци, за да намерите какво да правите след това.

Защо ще харесате този шаблон:

Разделете работата на части с блокиране на времето , за да направите дългите задачи по-малко плашещи.

Приоритизирайте по-умно с сортиране по продължителност, което ви помага да изберете задачи, които съответстват на енергията, с която разполагате в момента.

Използвайте списъците с изпълнени задачи като визуална система за награди, за да затвърдите напредъка си и да намалите чувството за вина от незавършени задачи.

✅ Идеален за: Хора с неврологични различия и студенти, които се нуждаят от помощ при вземането на решения, вградена в техния планиращ дневник, за да им е по-лесно да започнат, без да мислят прекалено много.

💡 Професионален съвет: Ами ако изкуственият интелект може да ви помогне да определите спешните и важни задачи? ClickUp Brain, контекстно-ориентираният изкуствен интелект на ClickUp, сканира вашата работна среда, за да идентифицира критичните задачи. Той също така предлага реда, в който да ги изпълните, заедно с реалистични срокове, базирани на вашите минали данни. Улеснете живота си с AI-базирано приоритизиране на задачите в ClickUp Brain.

4. Шаблон за интелигентен дневник за ADHD

чрез Notion

За много хора с ADHD мислите и емоциите могат да изглеждат неорганизирани и е трудно да се видят моделите, докато стресът не започне да се натрупва. Шаблонът ADHD Smart Journal Template поставя тези модели на фокус.

Този планиращ инструмент за ADHD съчетава ежедневен дневник с проследяване на настроението. Какво означава това за вас? Проследявате не само какво се е случило през деня, но и как сте се чувствали по време на него.

Получавате визуален календар на настроението и топлинна карта, което прави тези записи по-лесни за разбиране с един поглед. Проследявайте кога енергията ви спада или мотивацията ви достига връх, заедно с факторите, които ги предизвикват.

Това, което ги прави полезни, е Mind Log, създаден на базата на принципите на CBT (когнитивно-поведенческа терапия), който превръща ежедневните размисли в инструменти за самосъзнание и умствена яснота.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте последователността с брояч на поредици, който ви мотивира да водите редовно дневник.

Навигирайте в дизайн, подходящ за ADHD, който остава прост и фокусиран.

Организирайте областите от живота си (лични, цели, пътувания, мечти) в специални папки за по-ясно разделение.

Достъп до напълно оптимизирано за настолни и мобилни устройства оформление, така че воденето на дневник никога не е обвързано с едно устройство.

✅ Идеален за: Хора с ADHD, които искат да подобрят психическото си здраве и самопознание, като записват емоциите си и създават последователен планирач за живота си с ADHD.

💡 Съвет от професионалист: Макар че шаблонът ADHD Smart Journal в Notion е чудесно начало, понякога специалното приложение за водене на дневник може да ви предложи допълнителни функции като проследяване на настроението, насоки или бързо записване от мобилно устройство.

5. Шаблон за проследяване на цели и открития при ADHD

Важно е да запишете целите си, като например да бъдете по-уверени или да спестявате повече пари. Но също толкова важно е да имате система, която ви помага да превърнете тези стремежи в постижения.

Представяме ви: Шаблон за проследяване на цели и открития при ADHD. Той разделя конкретните ви цели (като спестяване на 5000 долара или проследяване на фитнес резултати) от абстрактните цели (като подобряване на самочувствието или концентрацията), така че нищо не изглежда прекалено неясно, за да се работи по него.

Този шаблон на Notion има интерактивен работен лист за откриване на цели, който ви помага да изясните какво е наистина важно и да го превърнете в реалистични, проследими резултати. Той е подходящ за мобилни устройства и настолни компютри, а вие можете просто да говорите в микрофона си, за да системата да транскрибира вашите ежедневни размисли.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте измерими резултати с Concrete Goal Tracker, който използва числа и ленти за напредък.

Останете мотивирани с Abstract Goal Tracker, който ви подсказва ежедневни действия за по-трудно измерими цели.

Получете достъп до процъфтяваща общност от приятели с ADHD.

✅ Идеален за: лица с ADHD, студенти или професионалисти, които се борят с неясни цели и искат рамка, която да направи абстрактните мечти толкова практични, колкото измерими цели.

6. Шаблон за дневник за ADHD и регистриране на настроението

чрез Notion

Шаблонът ADHD Journal and Mood Logger комбинира ежедневен дневник за ADHD за бързи размисли с дневник за симптомите на ADHD, за да проследявате как мозъкът и тялото ви реагират през деня.

Когато ви обземе негативизъм, вграденият дневник „Обработка на негативни събития“ ви помага да сортирате емоциите си, вместо да ги оставяте да се натрупват. А ако нямате много време, 90-секундният дневник на настроението ви дава бърз начин да проверите и откриете модели.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте игриви бутони и цветове, които правят записването на емоциите по-леко, а не тежко.

Задайте таймери и напомняния, за да избегнете безкрайните сесии на писане в дневника.

Позволете на изкуствения интелект да анализира вашите записи, за да обобщи чувствата ви и да разкрие скрити модели.

Персонализирайте всичко, за да отговаря на вашите навици, независимо дали предпочитате кратки бележки или подробни записи.

✅ Идеален за: Потребители с ADHD, които искат система за ментална проверка, която балансира скоростта и дълбочината, помагайки им да проследяват емоциите си и да управляват психическото си благосъстояние.

📮 ClickUp Insight: Смятате, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват система за приоритизиране за управление на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без да определят ефективни приоритети. Приоритетите на задачите в ClickUp променят начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертават критичните задачи. С AI-задвижваните работни потоци и персонализирани флагове за приоритет на ClickUp, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.

7. Шаблон за проследяване на навици и рутина при ADHD

чрез Notion

Ако сутрините ви се струват хаотични, а вечерите минават прекалено бързо, този шаблон за проследяване на навици и рутина при ADHD ви помага да организирате деня си с рутинни дейности, специално разработени за вашия мозък.

Има предварително създадена секция за сутрешна и вечерна рутина, обяснена с научните основи защо работи.

Има и протокол „Anti-ADHD Rutt“, с който можете да изчистите мозъчната мъгла за по-малко от пет минути, когато мотивацията ви е на най-ниското ниво.

За по-задълбочена работа, разделът „Подгответе се за концентрация“ ви позволява да се концентрирате по-дълго без разсейвания.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте геймифицирани отметки и бутони, задвижвани от допамин, които правят отмятането на навиците удовлетворяващо.

Останете мотивирани с вградените мотивационни думи, докато изпълнявате ежедневните си задачи.

Достъп до видео уроци и текстови ръководства, за да научите всеки протокол на свой собствен темп.

✅ Идеален за: Всеки, който се бори с непостоянни рутинни дейности и иска научно обоснована структура за сутрините, вечерите и сесиите за концентрация.

8. Шаблон за седмичен планиращ календар за ADHD

чрез Notion

Шаблонът ADHD Weekly Planner Template ви предоставя ясен поток за записване и организиране. Вместо да задържате задачите в главата си, бързо ги запишете в секцията Quick Capture, а след това ги сортирайте в дневни или седмични планове.

Говорейки за седмичния план, можете да размислите върху изминалата седмица, да пренаредите приоритетите си и да създадете реалистичен план за предстоящите дни. Това намалява стреса от започването от нулата всеки понеделник.

Защо ще харесате този шаблон:

Изградете структура с постепенен ежедневен списък за проверка, който ви води през планирането и прегледа.

Използвайте вградения таймер Pomodoro , за да работите съсредоточено и да прегледате напредъка си в края на деня.

Организирайте целите и напомнянията в специални раздели за седмична видимост.

Проследявайте енергията и продуктивността си през седмицата с подсказки за преглед и бележки.

✅ Идеален за: Професионалисти с ADHD, които се борят с изтичането на времето и искат структурирана, но гъвкава система за седмично презареждане.

9. Шаблон за ежедневен фокус планиращ (ADHD & Beyond)

чрез Notion

Ако имате проблеми с определянето на приоритети, този шаблон на Notion е за вас. Шаблонът Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) ви позволява да запишете максимум три основни задачи в шаблона.

Освен това имате възможност да добавите и допълнителни задачи.

Зоната „Brain Dump“ на шаблона функционира като ментална пощенска кутия. Всяка идея, разсейване или напомняне се записва незабавно, преди да отвлече вниманието ви. По-късно можете да преобразувате тези бележки в задачи или просто да ги изтриете.

Защо ще харесате този шаблон:

Изградете последователност стъпка по стъпка с Weekly Habit Tracker, който награждава напредъка без прекалено много графики.

Получете цялостен поглед върху основните си цели за седмицата, организирани по дни за лесно планиране.

Насладете се на минималистичен дизайн без отвличащи елементи, с изчистено форматиране, емоджи знаци и оформление, което поддържа фокуса ви.

✅ Идеален за: Студенти или професионалисти с ADHD, които искат минималистичен, но ефективен начин да останат фокусирани всеки ден, особено ако дългите списъци със задачи имат обратен ефект.

⭐ Бонус: Най-добрите идеи се губят, когато не бъдат запечатани в момента. С Talk to Text на ClickUp можете да произнасяте задачи, бележки и напомняния, когато се появят, и те да бъдат незабавно прехвърлени в работното ви пространство. Можете да го активирате в Desktop AI Super App на ClickUp — ClickUp Brain MAX. Те са идеални за хора с ADHD, на които им хрумват идеи по време на задача или докато превъртат екрана. Вместо да прекъсвате концентрацията си, за да пишете, можете да запишете гласово задачите, мислите или бележките си от срещи и да ги организирате по-късно. Освен това, той се свързва директно с ClickUp, така че можете да търсите, обобщавате или дори да възлагате това, което сте казали.

10. Шаблон „Планиращ календар за ADHD“

чрез Notion

Помислете за шаблона ADHD Planner All-in-One като табло за самопомощ. Той използва техниката Pomodoro, за да раздели работните ви часове на 25-минутни интервали.

Използвайте този шаблон, за да размишлявате върху деня си, да проследявате навиците си, да управлявате бюджета си или дори импулсивните си разходи и да сортирате емоциите си.

Той включва и забавни инструменти като списъци с желания, дневници на мечтите, таблици с награди и матрица на Айзенхауер. Всичко е създадено, за да ви помогне да бъдете организирани, като същевременно остава гъвкаво и лесно за следване.

Защо ще харесате този шаблон:

Достъп до над 30 вградени планиращи инструмента, които обхващат всичко – от ежедневно и седмично планиране до финанси, здраве, учене и проследяване на домакинството.

Използвайте шаблони, специално създадени за ADHD, като планове за фокусиране, таблици за награди, приоритизиране на цели и списъци за разчистване, предназначени за невродивергентни лични нужди.

Дневният, седмичният и месечният планиращ календар има раздели като бележки за задачи, бързи бележки, списъци за пазаруване и раздел за ежедневни размисли.

✅ Идеален за: Всеки с ADHD или тези, които търсят структуриран, всеобхватен планиращ дневник, за да останат фокусирани, организирани и последователни в личните и професионалните си цели.

💡 Съвет от професионалист: Когато се занимавате с десетки мисли едновременно, вземането на решение какво да направите след това може да ви се стори непосилно. Матрицата на Айзенхауер помага, като разделя задачите на ясни категории, като спешни, важни и всичко останало. Шаблонът „Матрица на Айзенхауер“ на ClickUp ви дава преднина. Получете безплатен шаблон Организирайте задачите си в ясни категории и се фокусирайте върху това, което наистина има значение, като използвате шаблона ClickUp Eisenhower Matrix. За мозъци с ADHD този метод работи още по-добре, когато се комбинира с: Цветово кодиране на задачите, за да са приоритетите ви незабавно видими

Разделяне на „спешните и важни“ задачи на микростъпки, за да се избегне претоварване

Включете „важни, но не спешни“ цели в календара си, за да не ги забравите.

Настройка на бързи таймери (в стил Pomodoro) за задачи, които трябва да се изпълнят веднага, за да се създаде чувство за спешност и да се фокусирате С тях ще разполагате със система, която прави изпълнението по-лесно и по-удовлетворяващо.

Ограничения на Notion

Notion е чудесен инструмент за продуктивност „всичко в едно“, но потребителите често посочват някои недостатъци в своите рецензии. Ето няколко често срещани, които трябва да знаете:

Кривата на обучението е стръмна. Отнема време да разберете блоковете, базите данни и формулите.

Може да работи бавно или да забавя при работа с големи страници или големи бази данни, особено на мобилни устройства.

Не работи добре офлайн, защото повечето функции изискват интернет връзка.

Ограничени вградени функции като проследяване на времето, диаграми или разширени отчети

Формулите са сложни и не работят по същия начин като в Excel или Google Sheets.

Копирането или преместването на съдържание в превключватели (падащи менюта) може да бъде разочароващо.

Алтернативни шаблони на Notion

Макар Notion да е популярен за работни процеси, подходящи за ADHD, много потребители биха искали повече автоматизация, напомняния и вградена структура.

Готовите шаблони на ClickUp са чудесна алтернатива на Notion. Те не само организират задачите ви, но и:

Автоматизирайте рутинните стъпки

Изпращайте интелигентни напомняния за повтарящи се задачи

Адаптирайте се към вашия стил на работа

Интегрирайте календара си директно със списъците си със задачи.

Не се доверявайте само на нашата дума! Ето какво казва един потребител с ADHD за ClickUp :

Живея с тежко ADHD и ClickUp наистина промени живота ми. Преди се чувствах претоварен и забравях какво трябва да направя по няколко пъти на ден. Сега просто отварям приложението – на лаптопа или телефона си – и всичко е там, организирано в категории, които съм създал. Сортирано по краен срок и приоритет, то ми помага да се справям без умствен хаос. С вградените функции на ClickUp (за които някога плащах допълнително в други инструменти), най-накрая се чувствам, че мога да функционирам с яснота и увереност.

Живея с тежко ADHD и ClickUp наистина промени живота ми. Преди се чувствах претоварен и забравях какво трябва да направя по няколко пъти на ден. Сега просто отварям приложението – на лаптопа или телефона си – и всичко е там, организирано в категории, които съм създал. Сортирано по краен срок и приоритет, то ми помага да се справям без умствен хаос. С вградените функции на ClickUp (за които някога плащах допълнително в други инструменти), най-накрая се чувствам, че мога да функционирам с яснота и увереност.

Нека разгледаме най-добрите шаблони за планиране на живота от ClickUp, които можете да използвате, за да работите по-добре с ADHD.

1. Шаблон за календарно планиране ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте задачи, събития и крайни срокове на едно място с помощта на шаблона за календар-планирач на ClickUp.

Чувствали ли сте някога, че графикът ви е разбъркан между лепящи се бележки, приложения и полузабравени мисли? Шаблонът за календар на ClickUp събира всичко в един цветен календар без отвличащи елементи, който наистина прави планирането изпълнимо. Той ви предоставя ясен визуален дизайн, който ви показва какво предстои, какво е спешно и какво можете спокойно да отложите.

За хората с ADHD това е начин да видят седмицата си с един поглед и да спрат да се чудят какво заслужава вниманието им. Най-хубавото е, че можете да го направите толкова прост или подробен, колкото ви е необходимо, без да губите представа за цялостната картина.

Защо ще харесате този шаблон:

Плъзгайте и пускайте задачи или събития директно в календара, за да визуализирате моментално деня или седмицата си.

Прилагайте цветни етикети, за да разграничавате бързо приоритетите, личните събития и ангажиментите на екипа.

Филтрирайте дейностите по спешност, статус или тип, за да избегнете претоварване и да се фокусирате само върху това, което е важно в момента.

Експортирайте или редактирайте едновременно множество елементи, за да опростите работата с по-големи обеми, без да губите контрол.

Добавяйте местата на събитията чрез Google Maps и прикачайте разписки, файлове или бележки, за да поддържате всичко свързано.

✅ Идеален за: Професионалисти с неврологични различия или студенти, които се нуждаят от визуален, без отвличащ вниманието начин да структурират времето си и да намалят умората от вземането на решения.

💡 Професионален съвет: Ако ви е харесал шаблона за календар-планирач на ClickUp, ще се влюбите в пълните възможности на календара на ClickUp. Това е инструмент за продуктивност, задвижван от изкуствен интелект, който се адаптира към вашите приоритети в реално време. Той автоматично блокира времето за концентрация, премества задачите, за да избегне конфликти, и дори препланира просрочените задачи, без да се налага да мръднете и пръст. Не само това, но можете също така: Автоматично планирайте приоритетните задачи, за да поддържате балансирана работна натовареност и да се освободите от стреса, свързан с крайните срокове.

Синхронизирайте безпроблемно с Google Calendar и Outlook, за да не пропуснете нито едно събитие.

Плъзгайте и пускайте задачи от списъка си с недовършени задачи или приоритети, за да отделите незабавно време за задълбочена работа.

Използвайте AI Notetaker на ClickUp , за да записвате, транскрибирате и свързвате бележки от срещи директно с вашите задачи и документи.

Получете интелигентни връзки за планиране, за да премахнете безкрайното обсъждане при планирането на срещи.

Търсете и получавайте бързи отговори в календара на ClickUp, за да проверите незабавно наличността. Бъдете винаги една крачка напред в графика си с календара на ClickUp.

🎥 Искате да видите как работи календарът на ClickUp? Гледайте това кратко видео, в което се показва как той автоматично планира работата ви 👇

2. Шаблон за ежедневен планиращ календар ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте личните си задачи по краен срок, проследявайте приоритетите си и останете последователни в постигането на ежедневните си цели с шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp.

Шаблонът за ежедневен планиращ календар на ClickUp е като личен треньор по продуктивност в джоба ви. Той превръща ежедневното планиране в нещо, което наистина ще очаквате с нетърпение.

С вграден брояч на поредици, той ви мотивира да се придържате към рутината си, като ви дава удовлетворяващо чувство за напредък всеки ден.

Добавете приоритети, обозначени с различни цветове, и никога повече няма да губите умствена енергия, за да разберете на какво да обърнете внимание първо. Всичко се вижда ясно, което го прави подходящ за ADHD и без стрес.

Освен това, можете да използвате ClickUp Docs директно в същото работно пространство. Документите се свързват със задачите, което ви позволява да седите в пространството за мислене + действие заедно. За потребителите с ADHD това означава по-малко превключване на контекста и повече умствена яснота.

Защо ще харесате този шаблон:

Разделете задачите на управляеми стъпки с подзадачи, списъци със задачи и бележки за по-задълбочен контекст.

Превключвайте между изглед „Списък“ за бързо записване на задачи или изглед „Канбан“ за визуален поток, за да видите деня си по начина, по който мозъкът ви предпочита.

Персонализирайте планирането с помощта на ClickUp Custom Fields за здраве, работа, личностно развитие или други области, на които се фокусирате.

Останете на път с напомняния и опции за повтарящи се задачи, за да не пропуснете важни неща.

✅ Идеален за: Всеки с ADHD, който иска да бъде организиран, мотивиран и да управлява ежедневните си задачи, без да се чувства претоварен.

3. Шаблон за ежедневно разпределение на времето в ClickUp

Получете безплатен шаблон Структурирайте деня си с лекота, като използвате шаблона за ежедневно разпределение на времето на ClickUp, за да разпределите фокуса, почивките и приоритетите си час по час.

Често се случва цял ден да мине, без да можете да посочите какво сте направили всъщност. Ето тук шаблоните за ежедневно разпределение на времето на ClickUp ви помагат да поправите това, като дават на всеки час задача. Вместо плосък списък с задачи, ще видите графика си разделена на визуални блокове с персонализирани полета като „Продължителност“ (за да не подценявате времето), „Категория“ (за да разделите работата от личния живот) и „Фаза“ (за да планирате енергийните си нива сутрин, следобед и вечер).

Това, което прави блокирането на времето по-ефективно, е, че спирате да гадаете къде е отишло времето ви и започвате да виждате точно как е било изразходвано. Тази структура създава спокойствие, без да е строга. Знаете кога да се концентрирате, кога да се презаредите и кога просто да си поемете дъх.

Защо ще харесате този шаблон:

Визуализирайте целия си ден в блокове, от интензивна работа до почивка.

Превключвайте между дневен, седмичен или месечен изглед за напълно персонализирано планиране.

Добавете вградени оценки за времето, за да поддържате реалистични цели и да избегнете претоварване.

Използвайте ClickUp Whiteboards и Priority Matrix, за да отстраните разсейващите фактори и да поддържате темпото.

✅ Идеален за: Потребители с ADHD, които се справят по-добре с визуална карта на деня си, вместо с безкраен списък.

▶️ Как работи разделянето на времето на блокове в реалния живот? Гледайте видеото по-долу, което ви показва как да извлечете максимума от времето си, като разделите деня си на блокове, в които да се концентрирате.

Идеални, ако току-що започвате с блокиране на времето или се нуждаете от освежаване, за да повишите производителността си.

📮 ClickUp Insight: 50% от работниците все още са обвързани с офиса, въпреки че 48% предпочитат хибридна организация за по-добър баланс между работата и личния живот. Резултатът? Строги графици, умора от пътуването до работа и лош контрол на границите. 🚗💨 С автоматизирано планиране и блокиране на времето, календарът на ClickUp ви помага да поддържате организация във всички работни среди. Независимо дали сте у дома или в офиса, вашият работен процес остава последователен в ClickUp, а личното ви време остава защитено! 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

⚡ Архив с шаблони: Планирайте отвъд ежедневните задачи с шаблони за планиране на живота, които ви помагат да начертаете дългосрочни цели, да проследявате личностното си развитие и да създадете баланс между работата и личния живот.

4. Шаблон за управление на задачи ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте приоритетите и работните процеси на екипа с шаблона за управление на задачи ClickUp.

Ако списъкът ви със задачи изглежда безкраен, шаблонът за управление на задачи ClickUp работи като личен проектен мениджър за вас. Той обединява всичко, включително крайни срокове, приоритети и отговорности на екипа, в една кристално ясна визия, точно като мощен софтуер за управление на задачи, но пригоден в готов за употреба шаблон.

Можете също да добавите подробности като спешност, необходимо време и кой е отговорен, за да знаете точно какво изисква внимание и кога. Истинската магия се крие в гъвкавостта му. Независимо дали проследявате ежедневни задачи, нови идеи или дълги забавяния, шаблонът се адаптира към вашия стил и ви помага да превърнете разкъсаните бележки в ясен напредък.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте напредъка с ленти за процентно завършване и актуализации в реално време.

Автоматизирайте повтарящите се актуализации с напомняния за задачи и промени в статуса.

Съхранявайте прикачени файлове, връзки или бюджети директно в задачите, за да имате достъп до тях с едно кликване.

Превключвайте между личен изглед и изглед на екипа, за да балансирате фокуса и сътрудничеството.

✅ Идеален за: Фрийлансъри или професионалисти с ADHD, които се развиват добре във визуална структура и се нуждаят от надеждна система, за да предотвратят претоварване и да повишат отговорността си.

🎥 Искате да овладеете приоритизирането на задачите? Гледайте видеото, за да научите как да изградите система, в която най-важните ви приоритети винаги излизат на преден план.

⭐ Бонус: Запознайте се с AI агентите на ClickUp – вашите вградени помощници за задачи, които се занимават с дребните неща, за да можете да останете фокусирани върху цялостната картина. От автоматичното разпределяне на задачи до изготвянето на актуализации, те поддържат работните ви процеси, дори когато мозъкът ви се нуждае от почивка.

5. Шаблон за планиране на живота ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте приоритетите си, поставете SMART цели и съгласувайте областите от живота си с отговорност, като използвате шаблона ClickUp Life Planner за балансиран план за действие.

Животът може да ви се струва като вихрушка от идеи, цели и отговорности, ако имате ADHD. Шаблонът за планиране на живота на ClickUp ви помага да внесете спокойствие в хаоса, като дава структуриран дом на вашите големи мечти. От определянето на вашата визия за живота до разбиването й на SMART цели, този шаблон ви поддържа мотивирани и фокусирани, без да ви претоварва.

Това, което го отличава, е способността му да свързва всяка цел с конкретни области от живота ви, като взаимоотношения, здраве, кариера или благосъстояние, така че винаги да знаете къде отива енергията ви. Освен това функцията за партньор по отчетност гарантира, че не сте сами в това пътуване.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте маркери с цветни кодове, за да виждате незабавно статуса на задачите (Завърши, В процес, Завършено).

Добавете етикети за приоритет, за да имате бърз визуален ориентир за спешността и важността на задачите.

Персонализирайте областите от живота си (кариера, здраве, финанси, взаимоотношения) за цялостен поглед.

Превключвайте между изглед „Списък“ и изглед „Life Board“ в зависимост от вашия стил на планиране.

✅ Идеален за: Всеки, който иска да балансира общите си житейски цели с ежедневния напредък, идеален за хора с ADHD, които се развиват добре в структурирана среда и с визуална яснота.

6. Шаблон за часово разписание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте деня си час по час с шаблона за часово разписание на ClickUp за структурирана концентрация.

Шаблонът за часово разписание на ClickUp ви помага да възвърнете контрола над графика си, час по час. С предварително зададени блокове, които можете да персонализирате за срещи, интензивна работа, почивки или дори спонтанни задачи, той поддържа деня ви структуриран, без да се чувствате ограничени.

Още по-добре, благодарение на категориите с цветни кодове и опциите за повтарящи се задачи, не е нужно постоянно да преосмисляте ежедневието си. Просто плъзгайте, пускайте и настройвайте според обстоятелствата, а графикът ви ще се адаптира към вас, а не обратното.

Защо ще харесате този шаблон:

Разделете деня си на часови сегменти, за да ви е по-лесно да се концентрирате върху една задача, без да се чувствате претоварени.

Нагласявайте задачите си мигновено с календарния изглед с функция „плъзгане и пускане“, за да може графиците ви да се адаптират към внезапни промени.

Бъдете последователни с Daily Schedule View, който проследява напредъка и предотвратява забравянето на задачи.

✅ Идеален за: ADHD мозъци, които се нуждаят от визуална яснота и гъвкавост в реално време, за да се справят с натоварените дни и променящите се приоритети.

⚡ Архив с шаблони: Намирането на подходящия ритъм за деня ви може да бъде трудно, особено при ADHD, където структурата често прави голяма разлика. Ето защо сме събрали библиотека с шаблони за графици, създадени да ви помогнат да планирате времето си по свой начин чрез: Добавете структура, без да се чувствате ограничени

Следете ежедневните си дейности, за да не пропуснете нищо

Разделете деня си на ясни, управляеми времеви блокове

7. Шаблон „Getting Things Done“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Внедрете системата GTD в ежедневната си работа, за да организирате работната си натовареност с шаблона ClickUp Getting Things Done.

Когато всичко ви се струва спешно и мозъкът ви не спира да прескача от задача на задача, шаблонът ClickUp GTD Board се включва като ваш всеобхватен организатор на мозъка. Създаден въз основа на метода GTD на Дейвид Алън, той се адаптира към начина, по който работи мозъкът ви, като ви предлага множество начини за управление на задачите. Например, можете да превключите към табло Kanban за визуален поток с плъзгане и пускане или да опростите деня си с ясен списък със задачи.

И това не е всичко. За работни процеси с много проекти можете да изберете Board View, за да организирате задачите в няколко групи или отдела, или Doc View, който служи и като пространство за сътрудничество, където можете да добавяте бележки, да обсъждате идеи или да прикачвате подробни препратки директно към задачите си.

Защо ще харесате този шаблон:

Добавете категорийни етикети като работа, дом или лично към задачите, за да балансирате различните области от живота си на едно място.

Използвайте контекстни етикети (телефон, имейл, компютър, документи), за да знаете точно какъв тип задача да изпълните след това.

Използвайте енергийни рейтинги, за да съпоставите задачите с нивата си на концентрация. Задачи, изискващи висока енергия, когато сте свежи, и бързи успехи, когато сте изтощени.

Определете приблизително време за задачите, за да не претоварвате деня си.

✅ Идеален за: Всеки, който се бори с претоварване със задачи или ADHD парализа и се нуждае от цветна, гъвкава система, за да определи ясно приоритетите си и най-накрая да свърши нещата.

⚡ Архив с шаблони: Имате нужда от повече структура в работния си процес? Разгледайте GTD шаблоните, които ви помагат да записвате задачи, да организирате проекти и да преглеждате напредъка с лекота.

8. Шаблон за планиране на хранене ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте храненето с лекота и балансирайте храненето с помощта на шаблона за планиране на храненето на ClickUp.

Ако „Какво ще има за вечеря?“ ви се струва най-стресиращият въпрос за деня, шаблонът за планиране на хранене на ClickUp е точно за вас. Идеален за мозъци с ADHD, които процъфтяват с цветове, структура и лекота на плъзгане и пускане, той премахва този стрес, като ви предоставя ясна, визуална система за организиране на храненето, рецептите и списъците с покупки.

Можете да планирате храненето си по седмици или месеци, да си поставите хранителни цели и да разделите рецептите на прости списъци за пазаруване, което е идеално за избягване на умората от вземането на решения. Потребителските полета като калории, въглехидрати, протеини и видове хранене (закуска, обяд, лека закуска, вечеря) улесняват проследяването на хранителните цели, като същевременно намаляват разхищаването на храна.

Защо ще харесате този шаблон:

Организирайте рецептите в леснодостъпни папки за често използвани любими рецепти.

Създайте автоматични списъци за пазаруване, за да не забравяте никога някоя съставка.

Лесно сменяйте перспективите с множество изгледи: календар за хранене за планиране на цялостната картина, табло за видове хранене за бързо сортиране и изглед с седмично обобщение за целенасочена ежедневна подготовка.

✅ Идеален за: Всеки, който се бори с ADHD или натоварен график и се нуждае от помощ при планирането на храненето без стрес и намаляване на умората от вземането на решения по време на хранене.

💡 Съвет от професионалист: Планирането на храненето не трябва да ви се струва като преписване на един и същ списък всяка седмица. С функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp можете да настроите менюто си веднъж и да оставите системата да се погрижи за останалото. Просто изберете деня от седмицата, настройте го като повтарящ се и вашият план за хранене ще се повтаря автоматично по график. Премахнете необходимостта да добавяте едни и същи ястия всяка седмица.

Поддържайте планирането си последователно и без стрес.

Освободете време за творчество (опитайте нови рецепти, вместо да преписвате старите).

Поддържайте организация, като синхронизирате повтарящите се задачи с пълния си календар.

9. Шаблон за организиране на графика на ClickUp

Получете безплатен шаблон Въведете ред в личните си, работни и социални рутинни дейности с шаблона за организиране на графика на ClickUp.

Шаблонът за организиране на графика на ClickUp е като табло за управление на живота ви, което организира всичко, включително сроковете за работа, домакинските задачи, социалните планове и личните цели.

Те гарантират, че всяка област от живота ви (личен, работа, дом, социален и дори личностно развитие) получава своя собствена лента с яснота, обозначена с цветове, така че мозъкът ви веднага знае къде принадлежи дадена задача. А когато плановете се променят (както често се случва), свободата на плъзгане и пускане ви позволява да пренаредите графика си за секунди, като ви дава гъвкавост, без да се отклонявате от пътя. Това помага да се намали претоварването и улеснява преминаването към други задачи, без да се губи фокус.

Защо ще харесате този шаблон:

Групирайте задачите по тип дейност (Лични, Работа, Дом, Социални или Развитие), за да знаете точно към коя категория принадлежи вашата енергия.

Добавете начални и крайни дати, за да структурирате деня си, като оставите място за гъвкавост.

Планирайте повтарящи се навици (сутрешно бягане, домакинска работа, време за почивка) на автопилот, без да се налага да ги въвеждате отново всяка седмица.

✅ Идеален за: Заети хора, които изпълняват много задачи едновременно, и хора с ADHD, които се нуждаят от поглед отвисоко върху живота си, като в същото време могат да се фокусират върху ежедневните детайли.

10. ClickUp ADHD и шаблон за проектен план за възрастни с неврологични различия

Получете безплатен шаблон Структурирайте сложни цели в ясни стъпки с ClickUp ADHD и шаблона за проектен план за възрастни с неврологични различия.

Шаблонът за проектен план за ADHD и невродивергентни възрастни на ClickUp не е стандартен планировчик на проекти. Вместо това, той ви помага да останете фокусирани и да следвате плана, като разделя големите, претоварващи планове на структурирани, обозначени с цветове стъпки, които можете да следвате. Той ви предлага няколко начина на работа: изглед „Списък“ за подреден, стъпка по стъпка фокус, изглед „Табло“ за визуална организация по метода Канбан и изглед „Документ“, за да съхранявате всичките си бележки, ръководства и подробности на едно място.

Всяка карта със задачи може да се премества с плъзгане и пускане, което ви дава свободата да пренареждате проектите си според промяната на фокуса ви през деня. Освен това, яснотата, осигурена от цветното кодиране, гарантира, че нищо не се слива с фона. Очите ви веднага разпознават какво изисква внимание.

Защо ще харесате този шаблон:

Персонализирайте статусите, за да отразяват вашия реален работен процес, а не строгата система на някой друг.

Централизирайте планове, бележки и ресурси, за да елиминирате неудобството от търсенето в множество файлове.

Присвойте нива на приоритет, крайни срокове и оценки за усилията на задачите, като по този начин намалите умственото натоварване.

✅ Идеален за: професионалисти с ADHD или творци с неврологични различия, които се нуждаят от гъвкав план за проекти, съобразен с начина, по който работи мозъкът им.

Повишете нивото на работния си процес с ClickUp!

Шаблоните за ADHD на Notion са добро начало, когато искате структура и малко повече контрол над деня си. Те ви предоставят чисти пространства за планиране, проследяване и организиране.

Но ако някога сте се чувствали ограничени от ръчните настройки или сте искали вашата система да може да направи повече за вас, ClickUp ще се превърне във вашия предпочитан инструмент.

Шаблоните на ClickUp не се ограничават само с това да ви помогнат да организирате деня/седмицата/задачите си. С AI-задвижваните Brain, Docs, Calendar и други, те ви помагат наистина да свършите работата си. За хората с неврологични различия и за всеки друг, това означава по-малко умствено натоварване и по-висока продуктивност.

Ако сте готови да опитате система, която се адаптира към вас, а не обратното, опитайте ClickUp.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!