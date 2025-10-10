Безплатни шаблони за карта на потребителското пътуване в Figma за визуализиране на клиентското преживяване

Бариста ви подава кафето, но е изписал името ви погрешно, пропуснал е допълнителната доза и е отнел пет минути повече от обичайното. Малки подробности, но те се натрупват.

Същото важи и за цифровите продукти. Всяко кликване, забавяне или грешка оформя мнението на потребителите за вашата марка.

Шаблонът за карта на потребителското пътуване на Figma ви помага да уловите тези моменти, преди да се превърнат в разочарования. Събрахме някои от най-добрите шаблони, които помагат на UX дизайнерите, продуктовите екипи и маркетолозите да проследят всяка стъпка от пътуването на клиента, да открият слабите места и да усъвършенстват преживяванията, които доставят удоволствие.

Останете с нас, за да разгледате някои отлични шаблони на ClickUp с AI-базирани анализи, които правят картирането на пътуването още по-умно. 🗺️✨

Топ 10 шаблони за потребителско пътуване в Figma на един поглед

Име на шаблона Изтеглете шаблона Най-добри функции Идеален за Шаблон за карта на потребителското пътуване в Figma Изтеглете този шаблон Модулна мрежа, потребителски профили, вградени указания, картографиране на проблемните точки Продуктови мениджъри, UX дизайнери, изследователи Шаблон за карта на потребителското пътуване Figma Изтеглете този шаблон Проста структура, емоции, препятствия, идеи за подобрения Стартиращи компании, Agile екипи, начинаещи в картографирането на пътувания Шаблон за картиране на истории в Figma Изтеглете този шаблон Карти с истории, епични цели, вертикално приоритизиране, планиране на пускането Аджайл екипи, продуктови мениджъри, скрам майстори Шаблон за диаграма на потребителския поток на Figma Изтеглете този шаблон Предварително създадени форми, възли за вземане на решения, многоетапни потоци UX/UI дизайнери, продуктови разработчици, анализатори Шаблон за карта на потребителското пътуване в Figma (подробен) Изтеглете този шаблон Персона/сценарий, емоции с емоджи, болезнени точки, трудности Изследователи на потребителското преживяване, продуктови стратези, маркетинг специалисти Шаблон за карта на потребителското преживяване на модното приложение Figma Изтеглете този шаблон Екрани на приложения, емоджи настроения, откриване на тенденции, фокус върху електронната търговия Модни технологии, екипи за UX в електронната търговия Шаблон за карта на пътуването и потребителска персона в Figma Изтеглете този шаблон UX скала, неудовлетворени нужди, полета за собственик/сътрудник Екипи за корпоративни продукти, ИТ мениджъри, бизнес архитекти Шаблон за потребителска история в Figma (сесия за мозъчна атака на екипа) Изтеглете този шаблон Изображения на потребителски профили, потоци за сътрудничество, редактируеми пътеки Аджайл екипи, продуктови мениджъри, UX дизайнери Шаблон Figma Shu Ha Ri UX Изтеглете този шаблон Система за дизайн, регистър на промените, етапи на усвояване Големи дизайнерски екипи, мениджъри на дизайнерски системи Шаблон за комплект за проектиране на услуги Figma Изтеглете този шаблон Мобилни/настолни изгледи, действия за поддръжка, линии за видимост Дизайнери на услуги, оперативни мениджъри, стратези

Какво прави един добър шаблон за карта на потребителското пътуване в Figma?

Тъй като Figma шаблоните се създават от различни автори, често ще намирате няколко версии на една карта на потребителското пътуване. Ето какво да търсите в един полезен шаблон за потребителско пътуване. 👀

Потребителски профили: Включва демографски данни, нужди, цели, отличителни потребителски профили и нагласите на целевите потребители.

Етапи на пътуването: Разделя преживяването на ясни фази със съответните действия и цели на потребителите.

Емоции и болезнени точки: Визуализира как се чувства потребителят на всеки етап и подчертава неговите разочарования.

Точки на контакт: Показва къде потребителите взаимодействат с продукта или услугата в различни канали.

Визуална структура: Предлага изчистено, организирано оформление с конектори, икони или емотикони, за да улесни проследяването на информацията.

Гъвкавост: Позволява персонализиране за различни продукти, персони или Позволява персонализиране за различни продукти, персони или CRM работни процеси

🔍 Знаете ли? Картата на потребителското пътуване на Spotify е чудесен, практичен пример за това, което трябва да картографирате. Според доклада им за потребителското решение, 71% от слушателите казват, че платформата им помага по време на тяхното потребителско пътуване. Те разделят пътя към покупката на пет етапа: Бъди (когато хората просто живеят живота си, без да обмислят покупка), Мечтай (проучване на възможностите), Избери (ограничаване на избора), Купи и Използвай (какво се случва след покупката).

10 шаблона за карта на потребителското пътуване в Figma

Нека разгледаме 10 готови за употреба инструмента за картографиране на пътуването на клиентите в Figma, които ви помагат да визуализирате преживяванията на клиентите, да отстраните проблемите и да откриете възможности за подобрение. 🎯

1. Шаблон за карта на потребителското пътуване на Figma

чрез Figma

Шаблонът за карта на потребителското пътуване на Figma предоставя чист, структуриран канвас за визуализиране и разбиране на всеки етап от пътуването на вашите потребители. Той надхвърля обикновения линеен поток, като предлага специални секции за записване на действията, чувствата и мислите на потребителите, както и на техните истински болезнени точки.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Създайте подробни потребителски профили с полета за име , възраст , цели и др.

Възползвайте се от вградените указания и разделите с инструкции, които разясняват процеса.

Използвайте модулен дизайн на базата на решетка, за да добавяте, премахвате или пренареждате етапи и точки на контакт с лекота.

📌 Идеален за: Продуктови мениджъри, UX дизайнери и изследователи, които се нуждаят от цялостно решение за създаване на карта на потребителското пътуване, която може да се споделя.

🧠 Интересен факт: Първата „диаграма на работния процес“ е създадена от Франк Гилбрет и Лилиан Гилбрет през 1920-те години, за да анализира индустриалните работни процеси и да намали излишните движения.

2. Шаблон за карта на пътуването на Figma

чрез Figma

Този прост шаблон за карта на потребителското пътуване в Figma предлага ясна структура за визуализиране на пътя на вашите потребители. Проектиран с оглед на яснота и ефективност, той помага на екипите бързо да идентифицират ключови моменти, емоционални промени и важни точки на допир, без да се затрупват с ненужни подробности.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Определете целите, действията, мислите и емоциите на потребителите в различните етапи на взаимодействие.

Определете препятствията и неудовлетвореността, с които се сблъскват потребителите, като по този начин дадете възможност за целенасочено решаване на проблемите.

Документирайте потенциалните подобрения и иновативните решения за всеки етап в специална секция.

📌 Идеален за: Стартиращи компании, малки предприятия и Agile екипи, които дават приоритет на простотата в разбирането и подобряването на потребителското преживяване, или лица, които са нови в картографирането на пътуването.

3. Шаблон за картиране на истории в Figma

чрез Figma

Създаването на продукти, които резонират с потребителите, означава да разберете тяхната история. Шаблонът Figma Story Mapping предлага визуално интуитивен начин да разделите пътуването на потребителя на управляеми „карти с истории“.

Всяка карта се фокусира върху епичните цели на потребителите и отделните стъпки, необходими за тяхното постигане.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Очертайте дейностите и целите на потребителите на високо ниво за стратегически преглед.

Разделете всяка епична история на по-малки, изпълними карти с истории, представящи конкретни задачи и взаимодействия на потребителите.

Използвайте вертикалната ос, за да подредите картите с истории по приоритет или постепенно пускане, като насочвате итеративното развитие.

Съгласувайте междуфункционалните екипи по отношение на нуждите на потребителите и обхвата на продукта.

📌 Идеален за: Агилни продуктови екипи, продуктови мениджъри и скрам майстори, които се нуждаят от инструмент за сътрудничество, за да планират продуктовите забавяния и да приоритизират функциите.

🔍 Знаете ли, че... През 90-те години на миналия век диаграмите на дейностите на Unified Modeling Language (UML) пренесоха блок-схемите в цифровата ера. Те стандартизираха символите и улесниха екипите да картографират процесите, използвайки специализиран UML софтуер.

4. Шаблон за диаграма на потребителския поток на Figma

чрез Figma

Шаблонът за диаграма на потребителския поток на Figma предлага логична рамка за илюстриране на взаимодействията на потребителите, решенията и отговорите на системата в рамките на дадено приложение.

Това, което прави този шаблон за диаграма особено ценен, е неговият изчерпателен набор от предварително проектирани компоненти, от действия и имена на екрани до точки за вземане на решения. Той помага да се идентифицират потенциални точки на триене и да се оптимизират последователностите на взаимодействие.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Начертайте многоетапни потребителски пътеки, показващи как потребителите се движат в приложението.

Бързо съставяйте диаграми, използвайки богата библиотека от форми за действия, екрани и точки за вземане на решения.

Включете ясни възли „Да/Не“ или „Въпрос“, за да представите изборите на потребителите и последващите им пътища.

Получете общ визуален език за дизайнери, разработчици и заинтересовани страни, за да обсъждате и усъвършенствате потребителските пътувания.

📌 Идеален за: UX/UI дизайнери, разработчици на продукти и бизнес анализатори, които се нуждаят от документиране и оптимизиране на потока от потребители през дигитални продукти или услуги.

5. Шаблон за карта на потребителското пътуване в Figma

чрез Figma

Този шаблон за карта на потребителското пътуване в Figma предлага изключително визуален и детайлен подход към картографирането на потребителското преживяване. Той се отличава с това, че предоставя специални редове за Мислене, Действие, Болезнени точки и Чувства, което позволява да се вникне дълбоко в психологическите и емоционалните аспекти на взаимодействието на потребителя.

С изявен потребителски профил и сценарий в горната част, този шаблон гарантира, че всеки детайл от пътуването остава свързан с конкретен потребителски контекст.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Започнете с ясна потребителска персона и сценарий, като се уверите, че всички прозрения за пътуването са основани на реалистичен потребителски профил.

Проследявайте чувствата на потребителите с емоджи индикатори на различните етапи, като предоставяте бърз поглед върху емоционалните им върхове и спадове.

Опишете трудностите и препятствията, за да насочите целевите решения и да приоритизирате усилията за развитие.

📌 Идеален за: UX изследователи, продуктови стратези и маркетинг екипи, които се нуждаят от подробен поглед върху потребителското пътуване.

🧠 Интересен факт: Аниматорите на Disney през 1930-те години са използвали сториборди, за да начертаят последователността на събитията във филмите. Първият пълен сториборд се появява в късометражния филм Три малки прасенца от 1933 г. и е използван в игралния филм Снежанка и седемте джуджета от 1937 г. Съвременните UX дизайнери заимстват тази идея, за да визуализират взаимодействията на потребителите и пътуванията на клиентите.

6. Шаблон за карта на потребителското преживяване на модното приложение Figma

чрез Figma

Разбирането на поведението на потребителите в динамични индустрии, като модата, изисква специализиран подход. Този шаблон на Figma Fashion App Experience Map улавя уникалните нюанси на пазаруването, разглеждането и взаимодействието в дигитална среда.

За разлика от общите карти на пътуването, той интегрира визуални представяния на екрани на приложения и различни примери за потребителски поток (като картата на настоящото и бъдещото състояние). Това го прави ефективен за проследяване на начина, по който потребителите откриват тенденции, вземат решения за покупка и взаимодействат със съдържанието.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Картографирайте опциите и взаимодействията на потребителското пътуване директно в контекста на екраните на мобилно модно приложение.

Включете екранни снимки или схематични изображения на интерфейсите на приложенията, за да предоставите конкретен контекст за всяка стъпка на потребителя.

Използвайте вградените Emoji Scales, за да измерите настроенията на потребителите на различни етапи от тяхното взаимодействие с приложението.

📌 Идеален за: UX/UI дизайнери и продуктови екипи в секторите на електронната търговия и модните технологии, които се нуждаят от задълбочен анализ и оптимизация на цялостното потребителско преживяване.

7. Шаблон за карта на пътуването и потребителска персона в Figma

чрез Figma

Имате затруднения да съгласувате сложни бизнес процеси с конкретни потребителски нужди? Този шаблон за карта на потребителското преживяване и потребителски профил в Figma е специално разработен за проекти на корпоративно ниво. Той предлага стабилна рамка за дефиниране на процесите на внедряване, като същевременно запазва фокуса върху крайния потребител.

Картографирайте фази, стъпки, собственост и сътрудници. Шаблонът за пътуването на клиента се отличава с интегрирането на метриката UX Scale на продукта и специални секции за критични неудовлетворени нужди. По този начин можете да се уверите, че техническото внедряване директно отговаря на предизвикателствата, свързани с човека, при мащабни внедрявания.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Очертайте отделните етапи на един корпоративен проект, от дефинирането на случая на употреба до архитектурата на обработката на данни.

Определете собственици и индивидуални сътрудници за всяка стъпка, като гарантирате отчетност и ясна комуникация между екипите.

Визуално проследявайте въздействието на UX и нивото на ангажираност през целия процес на внедряване, като подчертавате областите, които се нуждаят от подобрение.

Документирайте основните предизвикателства и изисквания, които трябва да бъдат разрешени за успешното внедряване.

📌 Идеален за: Екипи за корпоративни продукти, мениджъри на ИТ проекти и бизнес архитекти, които управляват внедряването на мащабни системи.

🔍 Знаете ли, че... Моделът AIDA(внимание, интерес, желание, действие) е въведен през 1898 г. от пионера в рекламата Елиас Сейнт Елмо Луис. Тази рамка положи основите на съвременното картографиране на пътуването на клиентите.

8. Шаблон за потребителска история в Figma (сесия за мозъчна атака на екипа)

чрез Figma

Организирането на продуктивна сесия за мозъчна атака на екипа около историите на потребителите може да бъде хаотично. Когато се намирате в такава ситуация, обърнете се към този шаблон за истории на потребителите на Figma. Специално за съвместни семинари, той разбива взаимодействията на потребителите на лесноразбираеми потоци: Поток за регистрация и споделяне, Поток за плащане и Поток за споделяне на съдържание.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Включете изображения на потребителски профили на всеки етап, за да направите потока по-личен и ориентиран към потребителя по време на дискусиите.

Осигурете обща визуална основа, на която екипите да обсъждат, усъвършенстват и приоритизират историите на потребителите и разработването на функции.

Лесно модифицирайте или разширете съществуващите потоци, за да проучите алтернативни пътища и да оптимизирате потребителското преживяване.

📌 Идеален за: Аджайл екипи за разработка, продуктови мениджъри и UX дизайнери, които провеждат съвместни сесии за мозъчна атака, за да дефинират, усъвършенстват и приоритизират потребителски истории и разработване на функции.

9. Шаблон Figma Shu Ha Ri UX

чрез Figma

Пътуването към зрялост в дизайна, от следване на правила до иновации, е запечатано в шаблона Shu Ha Ri UX . Вдъхновен от концепцията на японските бойни изкуства, този шаблон за карта на потребителското пътуване в Figma е цялостна рамка за дизайн система, създадена да подобри потребителското преживяване на вашия продукт чрез три етапа на майсторство.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Насочете дизайнерите през етапите „Shu” (следвайте правилата), „Ha” (нарушавайте правилата) и „Ri” (преодолявайте правилата), като насърчавате култура на непрекъснато учене.

Организирайте елементите в логични категории с подробни броячи, за да подобрите откриваемостта.

Получете основна структура за управление на всички компоненти, стилове и променливи на дизайна.

Документирайте всички актуализации, допълнения, модификации, отменени функции и поправки на грешки за подробен регистър на промените.

📌 Идеален за: Големи дизайнерски екипи, мениджъри на дизайнерски системи и UX ръководители, които изграждат, поддържат и мащабират дизайнерски процеси.

🧠 Интересен факт: През 1947 г. Джон фон Нойман и Херман Голдстайн разработват диаграми за планиране на компютърни програми, което е едно от първите приложения на диаграмите в компютърните науки.

10. Шаблон за комплект за проектиране на услуги Figma

чрез Figma

Този шаблон на Figma е усъвършенстван инструмент за анализиране и визуализиране на сложните нива на преживяването при ползване на дадена услуга. Той едновременно изобразява действията на потребителите, взаимодействията на преден план (това, което вижда потребителят), действията на заден план (вътрешни процеси) и действията на поддръжката (вътрешни системи и хора).

Уникалната му сила се състои в ясното дефиниране на „линиите на взаимодействие“ и „линиите на видимост“, като изяснява предаването на задачите и усилията зад кулисите, необходими за предоставянето на дадена услуга.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Картографирайте едновременно мобилните и настолните изгледи за взаимодействия между различни устройства.

Очертайте необходимите „дейности за поддръжка“, от технически обаждания до сервизни интервенции.

Визуализирайте точките на контакт между клиентите и услугата, както и кои части от услугата са видими или скрити за клиента.

📌 Идеален за: Дизайнери на услуги, оперативни мениджъри и стратези по преживяванията в организации, предлагащи услуги с много точки на контакт.

Ограничения на Figma при проектирането на потребителски пътувания

Ето някои ограничения, които често правят картите на пътуването на Figma по-малко ефективни:

Статична или ограничена интерактивност: Интерактивността му е относително основна. Симулирането на много динамични потребителски пътеки, условна логика или промени в реално време (например отговори въз основа на потребителски вход) е трудоемко.

Спад в производителността при мащабиране: Многото слоеве, рамки, ресурси и свързващи елементи влияят на зареждането, редактирането и споделянето в Figma.

Трудност при поддръжката: Трябва ръчно да актуализирате емоциите, точките на допир, новите потоци и други елементи, за да поддържате картата на пътуването актуална.

Липса на вградени анализи и обратни връзки: Не можете да въведете директно показатели за реални потребители (например процент на отпадане, NPS, CSAT) в картите на Figma, което ограничава степента, в която пътуването отразява реалното поведение в сравнение с предположенията.

Компромис между строгостта на шаблона и прекомерната персонализация: Шаблоните, създадени от общността в Figma, се различават значително по стил и структура. Използването на един „готов“ шаблон може да ви принуди да приспособите картата си към неговия стил, а не към вашия процес.

🔍 Знаете ли, че... През 1986 г. Съветският съюз разработи DRAKON, визуален език за програмиране, за да подобри ефективността на разработката на софтуер за програмата за космически совалки „Буран“. Структурираните диаграми на DRAKON се използват и днес в различни приложения.

Алтернативни шаблони за картиране на потребителското пътуване

Figma е чудесна за дизайн, но когато става въпрос за създаване и поддържане на карти на потребителското пътуване, нейните ограничения бързо се проявяват.

ClickUp е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. То служи и като CRM софтуер, предоставяйки ви всичко необходимо (включително някои невероятни шаблони), за да гарантирате безпроблемно преживяване на клиентите. 🏁

Като бонус, ето един поглед към някои от най-добрите шаблони за карта на потребителското пътуване, които можете да използвате в платформата:

1. Шаблон за карта на потребителското пътуване в ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете информация за лоялността и неудовлетвореността на клиентите с шаблона за карта на потребителското преживяване на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Customer Journey Map Template предоставя на вашия екип визуален начин да разбере цялостното преживяване на клиентите от начало до край. Вече не е необходимо да събирате разкъсани информации в Figma.

Този шаблон представя всичко на съвместна ClickUp Whiteboard, разделяйки пътуването на етапи Осъзнаване, Обмисляне и Преобразуване.

Всяка фаза е предварително заредена с лепящи се бележки и насоки, които ви помагат да заснемете действията на клиентите, ключовите точки на контакт и потенциалните препятствия.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Разпределете отговорностите, като свържете ръководителите на екипите с всеки етап, за да има ясна отчетност.

Очертайте решения и възможности заедно с точките на контакт с клиентите, за да стимулирате стратегиите за растеж.

Проследявайте емоционалните възходи и падения, за да проектирате преживявания, които изграждат доверие и лоялност.

📌 Идеален за: Екипи по маркетинг, продажби и разработка на продукти, които искат да се съгласуват по отношение на познанията за клиентите, да идентифицират точките на триене и да си сътрудничат за подобряване на цялостното потребителско пътуване.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Mind Maps превръщат мозъчната буря в действие, като всеки възел действа като идея, задача или клон във вашето пътуване. Всяка клонче е напълно редактируемо, с възможност за персонализиране на цветовете и може да се превърне директно в задачи или подзадачи. С автоматично преформатиране, зависимости, режими „Списък“ и „Празен“ и безпроблемни връзки към задачи, документи, табла и автоматизации, вашите карти се превръщат в планове за действие.

2. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разработете интуитивен интерфейс за вашия продукт с шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Искате да проектирате потребителско преживяване, което да изглежда безпроблемно? Шаблонът за потребителски поток на ClickUp е мястото, от което да започнете. Той ви позволява да начертаете всяко решение, действие и екран, с които се сблъскват вашите потребители. С неговата система с цветни кодове за начални точки, действия и възли за вземане на решения, можете бързо да начертаете най-логичните маршрути, да откриете отклонения и да усъвършенствате начина, по който потребителите се движат през вашия продукт.

Мислете за него като за ваш план за използваемост, който ви помага да предвидите препятствия и да опростите вземането на решения. И тъй като целият шаблон е съвместен, можете да преглеждате пътеките с екипа си в реално време, за да оптимизирате сложните потоци.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Начертайте решенията с ясна легенда за начални/крайни точки, действия и възли с условна логика.

Прикачете реални макети на екрани, за да може екипът ви да свърже потоците с реалните дизайни.

Визуализирайте сценарии „какво ще стане, ако“ с разклоняващи се пътища, за да обхванете всички възможни резултати.

📌 Идеален за: UX/UI дизайнери, продуктови мениджъри и разработчици, които се нуждаят от визуализиране на потребителските пътеки, валидиране на дизайнерските решения и сътрудничество за създаване на гладко и безгрешно потребителско преживяване.

📮 ClickUp Insight: 31% от мениджърите предпочитат визуални табла, докато други разчитат на диаграми на Гант, табла или изгледи на ресурсите. Но повечето инструменти ви принуждават да изберете един. Ако изгледът не съответства на начина, по който мислите, това просто се превръща в още едно препятствие. С ClickUp не е нужно да избирате. Превключвайте между Gantt диаграми, Kanban табла, табла за управление или изглед на натоварването, задвижвани от изкуствен интелект, с едно кликване. А с ClickUp Brain можете да генерирате автоматично персонализирани изгледи или обобщения въз основа на това кой ги разглежда – дали сте вие, мениджър или вашият дизайнер. 💫 Реални резултати: CEMEX ускори пускането на продукти с 15% и намали забавянията в комуникацията от 24 часа до секунди, използвайки ClickUp.

3. Шаблон за картиране на потребителски истории в ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте специални пространства за потребителски профили с шаблона за картиране на потребителски истории на ClickUp.

Ако вашият екип се затруднява да превърне големите идеи за продукти в изпълними задачи за разработка, шаблонът за картиране на потребителски истории на ClickUp е създаден за вас. За разлика от картата на потребителското преживяване, която се фокусира върху потребителския поток, който се фокусира върху решенията на всеки екран, картирането на истории се занимава с превръщането на потребителските дейности в структурирани истории за разработка.

С тази карта на потребителското преживяване можете да организирате нуждите на потребителите в стъпки, да ги свържете с персони и след това да определите приоритетите за включване на функциите във всяка версия.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Разделете дейностите на последователни стъпки и ги превърнете в подробни, обозначени с цветове потребителски истории.

Приоритизирайте визуално версиите, като разделите картата на Версия 1 , Версия 2 и т.н.

Използвайте гъвкавостта на ClickUp Whiteboard с лепящи се бележки, стрелки, текст, връзки и рисунки.

📌 Идеален за: Агилни продуктови екипи, проектни мениджъри и мултифункционални екипи, които трябва да съобразят продуктовите функции с реалните нужди на потребителите и да планират пускането на продуктите на пазара.

Ето какво каза Стефани ДиДжовани, специалист по системи в Tefans Tactics:

Натъкнах се на ClickUp, докато търсех портал за клиенти, без да подозирам, че той ще се превърне в нашия виртуален офис, защото може да прави много повече. Той замени няколко други софтуера и разходи и може да се персонализира за всеки от процесите на нашия екип. Използвам го лично, професионално и помагам на другите да правят същото. ClickUp за цял живот!

Натъкнах се на ClickUp, докато търсех портал за клиенти, без да подозирам, че той ще се превърне в нашия виртуален офис, защото може да прави много повече. Той замени много други софтуери и разходи и може да се персонализира за всеки от процесите на нашия екип. Използвам го лично, професионално и помагам на другите да правят същото. ClickUp за цял живот!

4. Шаблон за бяла дъска за карта на емпатията на ClickUp

Получете безплатен шаблон Открийте нуждите и целите на потребителите с шаблона за бяла дъска ClickUp Empathy Map.

Шаблонът ClickUp Empathy Map Whiteboard Template ви помага да съберете задълбочени данни за клиентите, без да губите часове в създаването на карта от нулата. Можете да работите дигитално с цветно кодирани квадранти, специални секции за болка/печалба и централен профил на клиента, който поддържа фокуса изцяло върху потребителя.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Работете в четири предварително дефинирани квадранта като Мислете и чувствайте , Вижте , Чуйте и Кажете и направете , за структурирани, ориентирани към потребителя прозрения.

Уловете скритите разочарования и възможности, като използвате специалните раздели „Болка и печалба“ .

Съсредоточете всички проучвания върху един профил с централния кръг Профил на клиента.

📌 Идеален за: UX изследователи, продуктови дизайнери и маркетинг екипи, които искат да излязат извън рамките на предположенията, да изградат емпатия и да създадат решения, основани на реалните мотивации на потребителите.

5. Шаблон за план за успех на клиентите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете ясна представа за положението на всеки клиент с шаблона за план за успех на клиентите на ClickUp.

Задържането на клиентите често зависи по-малко от първото впечатление и повече от това колко последователно ги подкрепяте след сключването на сделката. Шаблонът за план за успех на клиентите на ClickUp организира всички ваши клиентски данни, договори и напредък в един визуален работен поток.

Истинското предимство на този инструмент за управление на клиенти е в неговата видимост. Всеки клиент е представен на табло с ключови подробности, включително информация за контакт, договорена цена и тип услуга, всичко това съчетано с индикатори за напредък, които проследяват напредъка им през целия жизнен цикъл.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Onboarding , Retention , At Churn Risk . Филтрирайте клиентите по етап от жизнения цикъл с персонализирани статуси на ClickUp , като

Съхранявайте важни данни за клиентите, като тип абонамент, договор, етап на акаунта и описания на проблеми, в персонализираните полета на ClickUp

Визуализирайте напредъка незабавно с процентни ленти за напредък на всяка клиентска карта.

Нови клиенти, Привличане на клиенти, Клиенти по състояние, за бърз достъп до конкретни сегменти. Превключвайте между седем готови изгледа на ClickUp , като, за бърз достъп до конкретни сегменти.

📌 Идеален за: екипи за успех на клиентите (CS) на SaaS, мениджъри на клиентски сметки и ръководители на поддръжката, които се нуждаят от структуриран начин за управление на жизнения цикъл на клиентите.

🚀 Предимство на ClickUp: Имате разхвърляни по всички места лепящи се бележки, коментари в Figma или документи с необработени отзиви на клиенти? Поставете ги директно в ClickUp и оставете ClickUp Brain да свърши тежка работа: Откривайте моделите незабавно: Прегледайте бележките си, за да идентифицирате повтарящи се теми, пречки или неудовлетвореност на клиентите.

Обобщете с контекст: Получете кратки обобщения на всеки етап от пътуването, допълнени с емоции, точки на допир и нужди на потребителите.

Генерирайте действия: Създайте задачи за последващи действия, поправки или заявки за функции, възложени на подходящия собственик. Търсете в целия си работен процес с ClickUp Brain, за да получите контекстно-ориентирани отговори, свързани с пътуването на вашите клиенти 🤩 Опитайте следните подсказки: Обобщете тази карта на потребителското пътуване в ключови етапи с цели и емоции.

Създайте отчет за неудовлетвореността на клиентите от процеса на влизане в системата и възможните решения.

Групирайте тези бележки за обратна връзка по етапи на пътуването: осведоменост, обмисляне, покупка, задържане.

6. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Направете значими подобрения на продуктите или услугите с шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp.

Докато предишните шаблони ви помагат да визуализирате пътя на клиента и да поддържате здрави взаимоотношения, шаблонът ClickUp Voice of the Customer (VoC) ви позволява да разберете клиентите с техните собствени думи.

Този инструмент за отлично обслужване на клиентите ви позволява да анализирате обратната връзка от различни канали, включително анкети, социални медии, интервюта и онлайн рецензии, преди да я превърнете в ясни елементи.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Запишете автентични цитати на клиенти заедно с интерпретирани нужди и практически решения.

Свържете всяка обратна връзка с задачи, подзадачи и отговорници, за да не се изгубят решенията в бъркотията.

Използвайте персонализирани полета като Нужди на клиента , Източник на VoC и Решение , за да поддържате последователност и структура на информацията.

Превключвайте между изгледите Списък, Табло и Започнете оттук за бърза навигация и анализ.

📌 Идеален за: Продуктови мениджъри, изследователски екипи и екипи, работещи с клиенти, които трябва да превърнат суровите отзиви на клиентите в решения, основани на данни, и практически подобрения.

7. Шаблон за въвеждане на клиенти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете новите регистрации в лоялни, дългосрочни клиенти с шаблона за привличане на клиенти на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Customer Onboarding Template води новите клиенти през структуриран процес на посрещане. Той гарантира, че всеки нов клиент се чувства подкрепен от момента на регистрацията си, което намалява отпадането и увеличава дългосрочната удовлетвореност.

Можете да разделите въвеждането на клиента на ясни етапи като подарък за добре дошъл, разпределение на екипа, въпросник и разговор за въвеждане, за да осигурите гладко начало.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте напредъка на въвеждането с персонализирани статуси като Нов клиент , Обаждане за въвеждане, Въпросник и Завършено .

Запишете ключови подробности, включително тип клиент, услуги и дата на обаждането за регистрация.

Работете с седем предварително създадени изгледа, включително Формуляр за регистрация на клиент, Ръководство за начало и Процес на въвеждане.

📌 Идеален за: Екипи за успех на клиентите и мениджъри на клиентски сметки, които се нуждаят от шаблон за CRM, за да предоставят последователни, персонализирани преживявания при започването.

Ето специализирано ръководство за това как да управлявате взаимоотношенията с клиентите:

8. Шаблон за ескалиране на клиентско обслужване в ClickUp

Получете безплатен шаблон Решавайте проблеми и задържайте клиенти с шаблона за ескалиране на клиентско обслужване на ClickUp.

Когато заявката за поддръжка се усложни, ви е необходим ясен процес за ескалация. Точно това прави шаблонът за ескалация на клиентското обслужване на ClickUp. Той предоставя многостепенна система за бързо управление и разрешаване на сложни проблеми, свързани с връзката с клиентите.

Започвайки от запитвания от ниво 1 до критични проблеми от ниво 2, шаблонът гарантира, че правилните хора поемат отговорността в точното време.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте билетите с персонализирани статуси като Отворен , В процес , В очакване на клиент или Ескалация на ниво 2 .

Събирайте пълни данни за клиентите с помощта на персонализирани полета за идентификационен номер на поръчката, имейл, телефон, адрес за доставка и др.

Използвайте Изглед на списъка с билети, за да видите всички отворени случаи, или превключете на Табло за поддръжка на нива за по-визуален работен процес.

📌 Идеален за: Екипи за поддръжка и обслужване на клиенти, които управляват голям брой заявки, и SaaS бизнеси с многостепенни процеси за ескалация.

9. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте данните за клиентите си с шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales Pipeline Template съхранява всички ваши сделки на едно място, което ви позволява да проследявате възможностите, да прогнозирате приходите и да насочвате потенциалните клиенти от първоначалния контакт до сключването на сделката.

С етапи за плъзгане и пускане, табла в реално време и персонализирани изгледи, винаги ще знаете къде се намира всеки акаунт. Използвайте задачи, крайни срокове и напомняния в ClickUp, за да поддържате актуална информация за последващите действия, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху продажбите, без да се налага да търси разпръснати актуализации.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Организирайте възможностите с над 30 персонализирани статуса, като Квалифициран потенциален клиент , Необходимо внимание , Отпаднал или Подлежи на подновяване .

Запишете ключова информация за сделката в персонализирани полета за дата на последното контакт, стойност на сделката, статус на плащането и др.

Превключвайте между Изглед на списък за подробности и Изглед на SOP за продажби за стъпки в процеса.

Прогнозирайте приходите с изчислени полета, които обобщават стойностите на сделките по етапи или за целия ви пайплайн.

📌 Идеален за: Търговски екипи, управляващи сложни цикли на сделки, мениджъри на клиентски сметки, проследяващи подновявания и допълнителни продажби, или всеки бизнес.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain MAX не само отговаря на вашите въпроси, но и активно управлява контекста на задачите, документите и разговорите. Той е проектиран да сложи край на разрастването на изкуствения интелект, като ви предоставя едно място, където да създавате, търсите и действате. Оборудвайте екипите си с интелигентен AI в ClickUp Brain MAX Разчитайте на функции като Talk-to-Text в ClickUp, за да превърнете бързите гласови бележки в изпипани задачи или документи, и универсалното търсене, за да извличате файлове, обратна връзка и задачи от ClickUp или свързани приложения незабавно.

10. Шаблон ClickUp DMAIC

Получете безплатен шаблон Определете обхвата на проекта си с ясно дефинирани цели, като използвате шаблона ClickUp DMAIC.

Шаблонът ClickUp DMAIC ви предоставя готова бяла дъска, която да води екипа ви през всеки етап от тази доказана методология. Рамката DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) ви помага да дефинирате проблемите, да проследявате дългосрочните резултати и да поддържате целия работен процес организиран и видим на едно място.

Всяка фаза е обозначена с цвят и предварително структурирана, така че да знаете точно къде да записвате целите, KPI, основните причини, решенията и контролните мерки.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Започнете веднага с предварително попълнени указания, които обясняват какво да добавите във всяка фаза.

Записвайте показатели, KPI и стъпки за действие, като използвате персонализирани полета за структурирано проследяване.

Преминавайте от мозъчна атака към изпълнение с свързани списъци и табла , които превръщат бележките в изпълними задачи.

Поддържайте промените устойчиви, като използвате автоматизации , етикети и табла за отчети на ClickUp , за да следите дългосрочните резултати.

📌 Идеален за: Оперативни екипи, специалисти по подобряване на процесите, практикуващи Lean Six Sigma или всеки екип, който търси повторяема система за идентифициране на проблеми и подобряване на ефективността.

11. Шаблон за карта на процесите в ClickUp Swimlane

Получете безплатен шаблон Създавайте и организирайте процеси без код, използвайки шаблона за карта на процесите Swimlane на ClickUp.

Процесите често се провалят, когато отговорността е неясна.

Шаблонът ClickUp Swimlane Process Map Template предоставя цветно кодиран начин за визуализиране на работните процеси, като ролите, отговорностите и предаването на задачи са кристално ясни. Можете да разделите приноса на всеки екип, което улеснява визуализирането на работния поток между маркетинг, продажби, продукти или поддръжка.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Планирайте роли и отговорности с различни цветни ленти за всеки екип или заинтересована страна.

Проследявайте предаването на задачи между екипите, за да видите точно къде процесите се забавят или клиентите срещат трудности.

Уловете сложността без объркване, като визуализирате условни пътеки (например, контролни точки „Да/Не“).

Заменете статичните диаграми с интерактивна бяла дъска, която поддържа редактиране на живо, лепящи се бележки и анотации.

📌 Идеален за: Мултифункционални екипи (маркетинг, продажби, поддръжка, продукти), които се нуждаят от картографиране на цялостното преживяване на клиентите и идентифициране на подобрения в процесите, без да губят от поглед собствеността.

🔍 Знаете ли? Наборът от данни FlowLearn, въведен през 2024 г., съдържа хиляди анотирани диаграми от научната литература, подчертавайки тяхното значение в комуникацията в областта на научните изследвания.

Предоставяйте впечатляващо обслужване на клиентите с ClickUp

Визуализирането на пътуването е едно нещо, а свързването му с всеки проект, всяка задача и всеки член на екипа е друго. Макар шаблоните на Figma да улесняват споделянето на картите на пътуването, те не успяват да свържат тези прозрения с ежедневната ви работа.

Тук се включва ClickUp. С Whiteboards за мозъчна атака в реално време, Mind Maps за превръщане на идеите в структурирани работни процеси и ClickUp Brain за обобщаване с помощта на изкуствен интелект, вашите карти на пътуването активно насочват изпълнението.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и съживете пътуванията на вашите клиенти. ✅