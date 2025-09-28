10 интелигентни софтуера за управление на задържани суми за фактуриране през 2025 г.

Попитайте която и да е агенция или консултант и те ще ви кажат, че привличането на нови клиенти е много по-скъпо от запазването на съществуващите. Ако вашият екип не управлява активно текущата работа с клиенти или не се фокусира върху удовлетвореността на клиентите, това в крайна сметка ще се отрази – особено на вашия паричен поток. Тази липса на структура се отразява на удовлетвореността на клиентите и в крайна сметка на вашите приходи.

Всъщност, привличането на нов клиент може да струва пет до седем пъти повече, отколкото задържането на съществуващ такъв. ​

За да подобрите договорите за абонаментни услуги и да управлявате ефективно абонаментите за творчески агенции, ето списък с най-добрите софтуери за управление на абонаменти, които ще ви помогнат да се справяте с повтарящата се работа с клиенти и да поддържате дългосрочни клиентски взаимоотношения.

Ето едно бързо сравнение на най-добрите софтуери за управление на абонаменти, което ще ви помогне да изберете най-подходящия за вас въз основа на основни функции, допълнителни функции, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-добра функция Основен случай на употреба Цени ClickUp Документи, шаблони, проследяване на времето, табла в едно работно пространство Управление на авансовите плащания + изпълнение на проекти в една единствена платформа за сътрудничество Безплатен завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Accelo Пълен цикъл от офертата до плащането с клиентски портали Автоматизиране на фактурирането, проследяването и операциите с клиенти от начало до край Персонализирани цени Scoro Финансови табла и проследяване на маржа Агенции, които управляват бюджети, прогнози и рентабилност заедно с проекти на базата на абонаментни планове От 23,90 $/месец на потребител Paymo Проследяване на времето в реално време + периодично фактуриране Свързване на фактурираните часове с автоматизирано фактуриране на авансови плащания с проследяване на задачите Безплатен; Платен от 5,90 $/месец FunctionFox CEO Desktop + проследяване на бюджета за абонаментни услуги Креативни екипи, които работят с постоянни клиенти, с фокус върху часовете, обхвата и отчитането От 12 $/месец на потребител План Toggl Графици на екипа с капацитет и визуално планиране Малки екипи, които координират ясно натоварването по проектите с абонаментни планове Безплатен; Платен от 10 $/месец на потребител Hubstaff Проследяване на времето с мониторинг на производителността Офис екипи, които проследяват часовете, дейността и бюджета по договорите за поддръжка Безплатен; Платен от 5 $/месец на потребител Wrike Разширени разрешения + AI + прогнозиране на риска Екипи на предприятия, които се нуждаят от сигурни и мащабируеми работни процеси за задържане Безплатен; Платен от 10 $/месец на потребител Zoho Projects Проследяване на задачи и бюджет с AI асистент Малки екипи, които се нуждаят от достъпно проследяване на времето, задачите и фактурите Безплатен; Платен от 4 $/месец на потребител Proposify Създаване на оферти + анализи + електронен подпис Екипи по продажбите и обслужването на клиенти, които управляват оферти, подновявания и презентации на договори за постоянни услуги От 29 $/месец на потребител

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на абонаментни плащания, за да укрепите взаимоотношенията с клиентите?

Изборът на подходящ софтуер за управление на авансови плащания може да ви помогне да изградите тези сложни дългосрочни клиентски взаимоотношения и да създадете безпроблемен работен процес.

Най-голямата трудност при работа с постоянни клиенти е, че цялата информация е разпределена в таблици, което затруднява вземането на информирани решения. Затова, в идеалния случай, търсете функции, които опростяват фактурирането на абонаментни услуги, подобряват управлението на паричните потоци и намаляват административните задачи, свързани с текущата работа с клиенти.

Ето какво да приоритизирате, за да спечелите стратегии за задържане на клиенти:

✅ Проследявайте бюджетите за абонаментни услуги, контролирайте използването на абонаментните услуги и създайте структура за плащане, като зададете предупреждения за неизползвани часове или наближаващи лимити✅ Интегрирайте проследяването на времето с фактурирането, за да генерирате автоматично фактури за завършени задачи✅ Автоматизирайте процеса на фактуриране с поддръжка за различни модели на абонаменти, включително фиксирана цена или вечни абонаменти✅ Достъп до информация в реално време с табла, показващи използването, производителността и данните за клиентите✅ Предлагайте портал за клиенти за по-голяма прозрачност и повишаване на удовлетвореността на клиентите

💡 Съвет от професионалист: Имате ли проблеми с непредвидимите доходи като консултант? Как работят абонаментите за консултанти ви показва как да си осигурите стабилни, повтарящи се доходи с подходяща настройка на абонамента.

10-те най-добри софтуера за управление на абонаменти

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрите решения за управление на авансови плащания се интегрират с вашите инструменти за управление на проекти, автоматизират проследяването на времето и предоставят информация в реално време за използването на авансовите плащания.

Ето 10 инструмента, които предлагат всичко това и още много други функции.

1. ClickUp (Най-добър за ефективно управление на абонаментите и безпроблемна работа в екип)

Интегрирането на софтуера за управление на авансовите плащания с вашата система за управление на проекти е от решаващо значение. Въпреки това, много агенции все още се сблъскват с пропуски, когато ключовата информация е разпръсната в различни инструменти.

ClickUp преодолява тази пречка, като превръща работното ви пространство за управление на проекти в напълно функциониращ център за управление на абонаменти в рамките на една платформа. Ето как всички функции се съчетават.

Съгласувайте работата на екипа си с ClickUp Docs

Всеки период на абонамент трябва да отразява актуализираните услуги, резултати, цени и условия на абонамента, за да се гарантира съгласуваност между вашия екип и клиента. ClickUp Docs улеснява създаването, преразглеждането и споделянето на абонаментни споразумения от вашето работно място.

Лесно създавайте, актуализирайте и изпращайте споразумения по време на всеки период на договор за услуги с ClickUp Docs

Можете да свържете всеки документ с подходящи задачи и графици за сътрудничество, богато на контекст.

Стандартизирайте процесите си с шаблоните на ClickUp

След като структурирате модела си за абонаментни услуги, можете да създадете шаблони в ClickUp за набиране на клиенти, пакети от услуги или планове за проекти. Този метод стандартизира работните процеси за всички клиенти, намалява ръчния труд и помага на екипа ви да се съсредоточи върху изпълнението, а не върху подготовката.

💡 Съвет от професионалист: Ако искате да осигурите правна защита за консултантите и клиентите, шаблоните за консултантски договори на ClickUp са идеалното решение. Получете безплатен шаблон Формализирайте отношенията с клиентите, без да започвате от нулата всеки път, с шаблона за консултантски договор на ClickUp.

Този шаблон за консултантски услуги стандартизира термините, свързани с обхвата, плащанията и отговорностите, като помага за намаляване на недоразуменията и поставя основите за гладки и професионални взаимоотношения.

Проследявайте работата на екипа си с ClickUp Time Tracking

След като сте организирали работните си процеси, е време да следите часовете, прекарани в текущата работа с клиенти. Функцията за проследяване на времето на ClickUp записва часовете директно в задачите, което ви помага да генерирате автоматично фактури, отразяващи действителния труд.

Записвайте всяка фактурирана минута, за да генерирате фактури правилно с функцията за проследяване на времето на ClickUp

Този етап е от решаващо значение, за да се гарантира, че клиентите плащат за завършената работа и че не се пропускат неизползвани часове.

Предотвратете изчерпването с ClickUp Views

Ще искате да преразпределите останалото време или капацитет, когато договорите се развиват или приключват. Workload и Box View на ClickUp ви позволяват да преразпределите времето на екипа си, като избягвате пропуски в производителността и поддържате ефективно персонала на проектите си.

Управлявайте капацитета на екипа и прехвърляйте усилията между договорите за абонаментни услуги с Workload View на ClickUp

Разделете задачите и споделяйте обратна връзка с ClickUp Tasks и сътрудничеството в реално време

След като проектите ви стартират, използвайте ClickUp Tasks, за да разделите всеки резултат, да зададете зависимости и да приоритизирате работата през целия период на договора. Тъй като всяка задача е свързана с вашите документи, графици и времеви регистри, екипът ви винаги знае какво следва.

С подредени ресурси и задачи в процес на изпълнение, ще трябва да се уверите, че всички остават свързани.

Независимо дали става дума за вашия вътрешен екип, свободни професионалисти или клиенти, инструментите за сътрудничество на ClickUp – редактиране на живо, коментари към задачи и актуализации в реално време – поддържат последователна комуникация по всички текущи задачи.

Работете безпроблемно в рамките на една платформа с функциите за сътрудничество на ClickUp

Получете 360-градусова информация за напредъка на проекта с таблата за управление на ClickUp

Накрая, с напредването на работата, видимостта става от съществено значение. Таблото за управление на ClickUp предоставя информация в реално време за използването на абонамента, резултатите, отчетеното време и актуализациите на статуса, което ви помага да демонстрирате стойността и да подобрите удовлетвореността на клиентите.

Получете информация в реално време за използването на авансовите плащания и състоянието на проектите с помощта на таблата за управление на ClickUp

Ето кратко ръководство за използване на таблата на ClickUp за максимална производителност.

ClickUp за фрийлансъри е друг полезен начин за организиране на клиентски проекти, управление на текущи задачи и контрол над вашите фрийланс работни процеси. От формуляри за приемане до проследяване на времето и автоматизация, фрийлансърите могат да опростят всяка част от работата с клиенти, без да превключват между различни инструменти.

💡 Съвет от професионалист: Работите с много клиенти едновременно, без да пропускате нищо? Най-добрият софтуер за управление на проекти за свободни професионалисти ви помага да намерите инструменти, с които да поддържате организация, да спазвате сроковете и да следите всеки проект.

💜 Бонус: ClickUp Brain Max : Ускорете операциите по задържане на клиенти с Talk to Text Превърнете всеки контакт с клиент в яснота за фактуриране. С Brain Max на настолен компютър използвайте Talk to Text, за да записвате обаждания от клиенти, кратки срещи и гласови бележки, а след това незабавно: Създавайте задачи с отговорни лица, крайни срокове и свързани договори за поддръжка.

Изготвяне на протоколи от срещи, актуализации на SOW и месечни обобщения на абонаментите

Автоматично генериране на действия за одобрение на надхвърляния и подготовка за подновяване

Добавяйте времеви записи към правилния клиент/проект, докато говорите Резултат: по-ясни предавания, точно фактуриране и по-бързи отчети в края на месеца – без да се налага да работите с електронни таблици.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте, редактирайте и споделяйте договори за абонаментни услуги с помощта на ClickUp Docs, с връзка към задачи и график.

Създавайте персонализирани шаблони за проекти с абонамент, процеси на въвеждане и предоставяне на услуги.

Използвайте вградената функция за проследяване на времето, за да регистрирате часовете, да избегнете неизползваните часове и да гарантирате точно фактуриране.

Сътрудничество в реално време с клиенти и изпълнители чрез документи, коментари и споделяне на задачи.

Визуализирайте използването на авансовите плащания, сроковете за доставка и производителността с персонализирани табла.

Ограничения на ClickUp

Може да се окаже прекалено сложно за малки екипи без специален специалист по въвеждане в работата.

Настройката на сложни работни процеси за задържане може да отнеме време в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

ClickUp е персонализирано решение за широка гама от проблеми, които моята компания трябва да реши. Ние можем да проследяваме проектите по ефективен и сътруднически начин, който поддържа всички организирани и на една и съща страница, като същевременно съхранява важната информация, до която всеки от нашите потребители може да се нуждае, за да изпълни дадена задача.

ClickUp е персонализирано решение за широка гама от проблеми, които моята компания трябва да реши. Ние можем да проследяваме проектите по ефективен и сътруднически начин, който поддържа всички организирани и на една и съща страница, като същевременно съхранява важната информация, до която всеки от нашите потребители може да се нуждае, за да изпълни дадена задача.

2. Accelo (Най-добър за автоматизиране на целия цикъл от офертата до плащането)

чрез Accelo

Едно от най-големите предизвикателства в управлението на абонаментите е обединяването на всеки етап от жизнения цикъл на клиента – разпръснати инструменти за офериране, несъвместимо проследяване на проекти, забавено фактуриране и хаотични таблици за използването на абонаментите.

Тази фрагментация води до загуба на време, увеличава грешките и затруднява предоставянето на постоянна стойност на клиентите с абонаментни планове.

Accelo решава тези проблеми с истинска платформа за оферти и плащания, която централизира всичко – от първоначалните предложения и договори за задържане до изпълнението на задачите, проследяването на времето и фактурирането.

Accelo е специално разработен като софтуер за консултантски услуги за сервизни фирми и комбинира операции, доставки и финанси, за да може вашият екип да управлява текущата работа с клиенти на едно място.

Най-добрите функции на Accelo

Управлявайте договори за абонаментни услуги, оферти и обхват на проекти на едно място, като използвате клиентски портали и инструменти за управление на проекти.

Автоматизирайте фактурирането на авансовите плащания , проследяването на разходите и повтарящите се фактури с пълна прозрачност по отношение на използването на авансовите плащания и финансовите данни.

Наблюдавайте капацитета на екипа и разпределението на ресурсите с информация за използването

Проследявайте времето с интуитивни регистри и времеви таблици, като се уверявате, че всеки отчетен час е отчетен по време на периода на абонамента.

Получавайте информация в реално време с вградени табла, които помагат за прогнозиране на натоварването.

Ограничения на Accelo

Стръмна крива на обучение, особено по време на въвеждането и конфигурирането

Минималните изисквания за места го правят по-малко подходящ за много малки екипи.

Интерфейсът може да изглежда претрупан, когато управлявате множество работни процеси на клиенти.

Цени на Accelo

Професионален план : Персонализирано ценообразуване

Бизнес план : Персонализирани цени

Разширен план: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Accelo

G2 : 4,4/5 (над 520 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 170 отзива)

Какво казват потребителите за Accelo?

Един потребител на Capterra казва:

Accelo е страхотен, защото ни позволява да организираме цялата информация за нашите клиенти на едно място, включително бележки, фактури, плащания и отворени задачи.

Accelo е страхотен, защото ни позволява да организираме цялата информация за нашите клиенти на едно място, включително бележки, фактури, плащания и отворени задачи.

3. Scoro (Най-добър за финансова прозрачност в проекти с абонаментни плащания)

чрез Scoro

Едно от най-трудните неща за агенциите, които работят с договори за абонаментни услуги, не е проследяването на времето, а проследяването на парите.

Това е мястото, където Scoro се отличава: този софтуер интегрира управлението на проекти и финансовия контрол в една система, предоставяйки на потребителите пълна видимост на приходите, разходите и изразходваното време, преди фактурата да бъде издадена.

Вместо да се занимавате с таблици и инструменти, Scoro ви помага да изготвяте оферти, да възлагате задачи, да проследявате времето и да генерирате фактури – и всичко това, докато сравнявате планираните бюджети с реалните в реално време.

Най-добрите функции на Scoro

Проследявайте фактурираните часове с ръчно и в реално време проследяване на времето, синхронизирано между задачите и клиентите с абонаментни планове.

Създавайте оферти, които автоматично се превръщат в структурирани проекти с определени бюджети и срокове.

Следете финансовите показатели с помощта на персонализирани табла и отчети в реално време за разходи, маржове и използване на абонаментните услуги.

Прогнозирайте натоварването и приходите с инструменти за финансово планиране, наличност на ресурси и проследяване на печалбите.

Ограничения на Scoro

Стръмна крива на обучение, особено по време на въвеждането

Скъп за малки екипи и свободни професионалисти

Отчетите и усъвършенстваните финансови инструменти са ограничени до плановете от по-високо ниво.

Цени на Scoro

Core : 23,90 $/месец на потребител

Растеж : 38,90 $/месец на потребител

Производителност : 59,90 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Scoro

G2 : 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

Какво казват потребителите за Scoro?

Един потребител на G2 казва:

Оценявам функцията за оферти на Scoro, тъй като улеснява създаването на стандартизирани оферти за нашите клиенти. Подходът с шаблони повишава нашата ефективност, като ни позволява бързо и без усилие да придобиваме предварително проектирани дизайни на проекти.

Оценявам функцията за оферти на Scoro, тъй като улеснява създаването на стандартизирани оферти за нашите клиенти. Подходът с шаблони повишава нашата ефективност, като ни позволява бързо и без усилие да придобиваме предварително проектирани дизайни на проекти.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи на Scoro за управление на проекти и задачи

✨ Интересен факт: През 80-те години на миналия век маркетинговият свят премина от просто привличане на нови клиенти към изграждане на трайни взаимоотношения с вече съществуващите. Този подход, известен като маркетинг на взаимоотношенията, поставя акцент върху удовлетвореността и лоялността на клиентите като ключови компоненти за дългосрочния успех на бизнеса.

4. Paymo (Най-добър за безпроблемно свързване на отчитането на времето с фактурирането на авансовите плащания)

чрез Paymo

Управлението на проекти с абонамент често означава борба с фрагментирани работни процеси, особено когато отчитането на времето и фактурирането се извършват с различни инструменти.

Тази разкъсване води до неточно фактуриране, пропуснати часове и забавяния в паричния поток. Paymo се отличава с тясното интегриране на проследяване на времето, изпълнение на задачи и фактуриране на авансови плащания в един единствен, изчистен интерфейс.

За разлика от повечето софтуери за управление на авансови плащания, вграденият таймер на Paymo се свързва директно с фактурирането, което ви позволява да проследявате времето, да задавате тарифи за фактуриране и автоматично да генерирате повтарящи се фактури, без да сменяте платформи.

Най-добрите функции на Paymo

Свържете фактурираните часове с фактурите, като използвате приложение за проследяване на времето в реално време на настолен компютър и мобилно устройство.

Автоматизирайте фактурирането на авансовите плащания с повтарящи се фактури, прогнози и проследявани разходи.

Визуализирайте графици и зависимости между задачите с помощта на диаграми на Гант, списъци със задачи и инструменти за планиране на проекти.

Сътрудничество по задачи, споделяне на файлове и искане на визуална обратна връзка чрез интегрирани инструменти за проверка.

Възможност за гъвкаво разпределение на ресурсите чрез преглед на натовареността, графиците на служителите и проследяване на отпуските.

Ограничения на Paymo

Липсват задълбочени CRM функции за проследяване на дългосрочните взаимоотношения за управление на клиенти.

Въвеждането може да бъде бавно за нетехническите екипи поради многослойната му функционалност.

Ограничена пригодност за големи предприятия или високоспециализирани индустрии.

Цени на Paymo

Безплатно

Стартово : 5,90 $/месец на потребител

Малък офис : 10,90 $/месец на потребител

Бизнес: 16,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Paymo

G2 : 4,6/5 (590+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 690 отзива)

Какво казват потребителите за Paymo?

Един потребител на Capterra казва:

Лесно проследяване на времето и преглед на календара в табелите за отчитане на работното време, за да визуализирате деня си. Лесно създаване на проекти и отлични възможности за преглед, като таблици или диаграми на Гант, в зависимост от това как искате да визуализирате проекта.

Лесно проследяване на времето и преглед на календара в табелите за отчитане на работното време, за да визуализирате деня си. Лесно създаване на проекти и отлични възможности за преглед, като таблици или диаграми на Гант, в зависимост от това как искате да визуализирате проекта.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Paymo

5. FunctionFox (Най-подходящ за творчески екипи, които управляват абонаменти с ограничени разходи)

чрез FunctionFox

FunctionFox се справя с често срещаните предизвикателства, свързани с авансовите плащания, като предлага оптимизирана система, специално разработена за творчески професионалисти, които се нуждаят от яснота по отношение на отчитането на времето, бюджетирането и актуализирането на проектите.

Независимо дали работите с пакети от услуги с фиксирана такса или месечно фактуриране на хонорари, платформата предоставя подробно проследяване на използването на хонорарите.

FunctionFox също така е снабден с вградени времеви таблици и автоматизирани напомняния, които ви помагат да бъдете в крак с периода на задържане и да предотвратите загубата на неизползвани часове.

Най-добрите функции на FunctionFox

Проследявайте точно отчитаното и неотчитаното работно време с помощта на табели за отчитане на работното време и хронометър.

Следете и докладвайте за използването на авансовите плащания, бюджетите и действителните часове с помощта на информацията от CEO Desktop Insights и подробните отчети.

Централизирайте комуникацията в екипа с блогове за проекти и вътрешни бележки.

Опростете надзора на проектите с шаблони за проекти, изгледи за разпределение на ресурсите и проследяване на състоянието в реално време.

Изпращайте оферти и генерирайте фактури въз основа на изпълнени задачи или предварително дефинирани структури на абонаментни планове.

Ограничения на FunctionFox

Ограничени интеграции с трети страни и липса на отворен API за персонализирани работни процеси

Няма специфични за Agile инструменти като Kanban или Scrum табла.

Крива на обучение за екипи, които не са запознати със самостоятелни софтуерни решения за управление на абонаменти

Цени на FunctionFox

Classic : 12 $/месец на потребител

Premier : 18 $/месец на потребител

Вътрешен: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FunctionFox

G2 : 4,3/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)

Какво казват потребителите за FunctionFox?

Един потребител на G2 казва:

Много ми хареса общата картина на графика. Чрез визуални индикатори можех да видя колко работа е възложена на всеки от моите служители всеки ден. Това ми позволи да видя къде могат да възникнат затруднения или забавяния.

Много ми хареса общата картина на графика. Можех да видя чрез визуални индикатори колко работа е възложена на всеки от моите служители всеки ден. Това ми позволи да видя къде могат да възникнат затруднения или забавяния.

📮 ClickUp Insight: Една трета от нашите респонденти казват, че са особено заинтересовани от използването на изкуствен интелект за развитие на умения. Например, член на екипа, който не е технически специалист, може да иска да генерира основния код за уеб страница с помощта на изкуствен интелект. В тези сценарии изкуственият интелект работи най-добре, когато разбира контекста на вашата работа – и точно тук ClickUp се отличава. Като всеобхватна работна платформа, изкуственият интелект на ClickUp е запознат с вашите проекти и може да предложи персонализирани действия или дори да се справи с задачи като генериране на фрагменти от код с лекота.

💡 Съвет от професионалист: Искате да повишите своята кредибилност и да се отличите на конкурентния пазар на консултантски услуги? Сертификатите за консултанти, които ще ви помогнат да изградите кариерата си, заедно с непрекъснатата поддръжка, подчертават най-признатите сертификати, които ще повишат вашата експертиза и ще спечелят доверието на клиентите.

6. Toggl Plan (Най-подходящ за малки екипи, които се нуждаят от просто визуално планиране и яснота по отношение на графика)

чрез Toggl Plan

Когато малки екипи се занимават с припокриващи се задачи, често се случва следното: може би знаете какво трябва да се направи, но не знаете кога, от кого и как това ще се отрази на останалата част от екипа.

Toggl Plan е създаден, за да реши точно този проблем, като предлага визуално привлекателен инструмент за планиране на работата, който дава приоритет на сроковете, наличността и отговорността за задачите.

За разлика от традиционния софтуер за управление на авансови плащания или проследяване на задачи, Toggl Plan опростява координацията с графиците на екипа, прегледите на наличността и графиците с функция „плъзгане и пускане”.

Най-добрите функции на Toggl Plan

Визуализирайте работната натовареност, като използвате графиците на екипа, и премествайте задачите в календара, за да ги преразпределите или препланирате за секунди .

Проследявайте наличността на екипа и графиците за отпуски с изгледа „Капацитет“, за да предотвратите преумората и да подобрите използването на ресурсите.

Управлявайте задачите с табла и повтарящи се графици, допълнени с етапи и сегменти за различните фази на работата.

Споделяйте графики само за четене с клиенти или заинтересовани страни за пълна прозрачност, без да претрупвате вътрешните работни процеси.

Интегрирайте с Toggl Track и Google Calendar, за да поддържате връзка между планирането и проследяването на времето.

Ограничения на плана Toggl

Без зависимости между задачите, което ограничава проследяването на критичния път

Липсват функции за финансово проследяване или фактуриране, които се срещат в инструментите за управление на авансови плащания.

Опциите за персонализиране на сложни работни процеси са ограничени в сравнение с корпоративните инструменти.

Цени на плана Toggl

Безплатно

Стартово ниво : 10 USD/месец на потребител

Премиум : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Toggl Plan

G2 : 4,6/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2570 отзива)

Какво казват потребителите за Toggl Plan?

Един потребител на Capterra казва:

Използвам Toggl track от няколко години, но тази година, преминавайки към повече плащания на базата на отработени часове, проследявам цялото си работно време. Отчетите ми помагат да разбера как работя и да планирам по-добре натоварването и времето си.

Използвам Toggl track от няколко години, но тази година, преминавайки към повече плащания на базата на отработени часове, проследявам цялото си работно време. Отчетите ми помагат да разбера как работя и да планирам по-добре натоварването и времето си.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи на Toggl за проследяване на времето

7. Hubstaff (Най-подходящ за офис екипи, които се нуждаят от проследяване на времето + мониторинг на производителността)

чрез Hubstaff

Когато проектите се проточват или производителността на екипа спада, това рядко се дължи на липса на усилия – обикновено причината е липса на прозрачност.

Ето как Hubstaff решава този проблем: Създаден за екипи, работещи на място и дистанционно, този инструмент комбинира проследяване на времето, мониторинг на дейностите и бюджетиране на проекти, за да даде на мениджърите ясна представа за това кой работи, кога и колко ефективно.

Hubstaff улеснява точното фактуриране, одобряването на работни листове и задействането на заплатите чрез интеграции като Gusto или QuickBooks.

Най-добрите функции на Hubstaff

Проследявайте времето на настолен компютър, мобилно устройство, разширение за Chrome или киоск с настройки, които предотвратяват ръчното редактиране.

Записвайте нивата на активност , замъглени екранни снимки, приложения и URL данни за информация за производителността.

Използвайте бюджетите на проектите и тарифите за фактуриране, за да контролирате разходите и да уведомявате мениджърите, когато праговете бъдат достигнати.

Управлявайте извънредния труд, почивките и отпуските с конфигурируеми настройки за съответствие.

Интегрирайте с инструменти като QuickBooks, Gusto, Trello, Asana и над 30 други за фактуриране и автоматизация.

Ограничения на Hubstaff

Мобилното географско ограничаване не пречи на регистрирането на работното време извън работните зони.

Графикът не съдържа подробности на ниво проект/задача и не открива припокриващи се смени.

Без биометрична или лицева верификация за валидиране на работното време

Цени на Hubstaff

Безплатно

Премиум: 5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2 : 4,5/5 (над 1380 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1540 отзива)

Какво казват потребителите за Hubstaff

Един потребител на G2 казва:

Проследяване на времето с доказателство за работа. Можете да проследявате часовете с опционални екранни снимки, нива на активност и използване на приложения/URL адреси. Това е идеално за отдалечени екипи или свободни професионалисти, които се нуждаят от прозрачност.

Проследяване на времето с доказателство за работа. Можете да проследявате часовете с опционални екранни снимки, нива на активност и използване на приложения/URL адреси. Това е идеално за отдалечени екипи или свободни професионалисти, които се нуждаят от прозрачност.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Hubstaff

8. Wrike (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от администрация на корпоративно ниво и контрол върху сигурността на проектите)

чрез Wrike

Ако някога сте управлявали голям проект с много подвижни части, знаете колко бързо нещата могат да се объркат – пропуснати актуализации, неясни отговорности и прекалено много инструменти в комбинацията.

Според Gartner, вероятно това е причината, поради която бизнесът счита около 80% от ИТ проектите за неуспешни.

Wrike помага да се организира хаосът. Екипите, които се нуждаят от строг надзор, като маркетинговите отдели, оперативните екипи или тези в регулираните индустрии, ще оценят административните контроли и функциите за сигурност.

Най-добрите функции на Wrike

Управлявайте проекти с диаграми на Гант, табла Канбан, календари и динамични отчети.

Напишете обхвати с AI , предскажете рисковете и обобщете дискусиите.

Персонализирайте таблата с подробни анализи и тригери за автоматизация.

Задайте подробни разрешения за потребители, IP ограничения, SSO и двуфакторна автентификация.

Интегрирайте с над 400 инструмента, включително Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack и Power BI.

Ограничения на Wrike

Редактирането на документи в реално време изисква външен софтуер и не разполага с вградена функция за съвместна работа.

Премиум интеграциите (например QuickBooks, Salesforce) са достъпни само в плановете от висок клас.

Добавки като Wrike Lock и Datahub увеличават значително общите разходи.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 25 USD/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4,2/5 (над 3800 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2790 отзива)

Какво казват потребителите за Wrike?

Един потребител на Capterra казва:

Wrike ни позволи да създадем централизиран източник на информация и да постигнем по-голяма прозрачност в портфолиото ни от проекти. Автоматизацията елиминира ръчните дейности, а възможността за интегриране с други платформи повишава ефективността.

Wrike ни позволи да създадем централизиран източник на информация и да постигнем по-голяма прозрачност в нашето портфолио от проекти. Автоматизацията елиминира ръчните дейности, а възможността за интегриране с други платформи повишава ефективността.

📖 Прочетете също: Тествахме най-добрите алтернативи и конкуренти на Wrike

9. Zoho Projects (Най-подходящ за малки екипи, които се нуждаят от достъпно проследяване на задачите и бюджета)

чрез Zoho Projects

Повечето проектни мениджъри са затънали в цикъл от лепящи се бележки, таблици и „още едно бързо събрание за обсъждане на състоянието на проекта“.

Въпреки всичко това, Zoho Projects може да ви се стори като освежаваща промяна.

Проектиран с оглед на простотата, той включва основни функции като зависимости между задачите, проследяване на времето и визуални изгледи на проектите – без да се налага дълго обучение.

Какво го отличава? Той е икономичен (само 4 долара на потребител), лесен за научаване и дори има вграден AI асистент на име Zia, който ви помага да управлявате крайните срокове и да получавате информация.

Освен това, той се интегрира безпроблемно, ако вашият екип вече използва други инструменти на Zoho, като CRM или Books.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Присвойте няколко потребители на задача с зависимости и подзадачи.

Получавайте информация за данните и предложения за планиране от Zia, AI асистента .

Автоматизирайте повтарящите се задачи и одобрения с работните процеси на Blueprint.

Проследявайте времето, бюджетите на проектите и използването на ресурсите с визуални табла.

Преглеждайте проектите във формати Kanban, Gantt и календар за по-голяма гъвкавост.

Ограничения на Zoho Projects

Телефонната поддръжка и 24/7 помощ са достъпни само с премиум добавки.

Повечето интеграции на трети страни са ограничени до екосистемата на Zoho.

Потребителските полета и роли са достъпни само в плана Enterprise.

Цени на Zoho Projects

Безплатно

Премиум : 4 $/месец на потребител

Enterprise: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2 : 4. 1/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Какво казват потребителите за Zoho Projects?

Един потребител на G2 казва:

Zoho One разполага с всички видове модули, от които една малка компания би имала нужда. От управление на проекти до човешки ресурси, CRM, онлайн влизане, имейл и календар, анкети и др. Идеален за система „всичко в едно“. Ние го използваме ежедневно за целия ни екип.

Zoho One разполага с всички видове модули, от които една малка компания би имала нужда. От управление на проекти до човешки ресурси, CRM, онлайн вход, имейл и календар, анкети и др. Идеален за система „всичко в едно“. Ние го използваме ежедневно за целия ни екип.

📖 Прочетете също: Най-добрият софтуер за отчитане на работното време на свободна практика

🧠 Знаете ли, че: 87% от фирмите се сблъскват с просрочени плащания, а често вината за това е в неясните фактури. Как да фактурирате на клиенти ви показва как да получите плащанията си по-бързо с по-малко последващи действия.

10. Proposify (Най-подходящ за екипи по продажбите, които се нуждаят от изпипани и проследими оферти)

чрез Prop o sify

Ако някога сте се мъчили да съставите предложение в последния момент в Google Docs и сте се чудили дали клиентът изобщо го е отворил, Proposify може да ви бъде от полза.

Този софтуер е предназначен за съвременни търговски екипи, които искат да създават елегантни, впечатляващи предложения, съответстващи на бранда, и да проследяват всяко взаимодействие до секундата.

Освен това Proposify осигурява прозрачност в сложния свят на проследяването на оферти. Ще знаете кой ги е отворил, в коя секция са се задържали и кога са ги подписали.

Най-добрите функции на Proposify

Проследявайте взаимодействията с клиентите с помощта на анализ на документи , като време на преглед, посещения на раздели и повторно отваряне.

Създавайте елегантни, интерактивни предложения с вградени изображения, видеоклипове и ценови таблици.

Събирайте правно обвързващи електронни подписи директно в офертите

Следете статуса на предложенията и процента на сключени сделки чрез табла с показатели и изгледи на тръбопровода.

Използвайте библиотека с шаблони за договори за абонаментни услуги , които можете да персонализирате, или създайте свои собствени от нулата.

Ограничения на Proposify

Ограничени възможности за персонализиране при работа с шаблони

Редактирането на предложения може да се окаже тромаво за екипи, свикнали с пълен контрол върху дизайна.

Основният план има строги ограничения за използване (например пет отваряния на месец).

Цени на Proposify

Базов : 29 $/месец на потребител

Екип : 49 $/месец на потребител

Бизнес: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Proposify

G2 : 4,6/5,0 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,4/5,0 (над 290 отзива)

Какво казват потребителите за Proposify?

Един потребител на G2 казва:

Използвал съм всички инструменти и функции на Proposify и никога не съм имал проблеми да го накарам да прави това, от което се нуждая. Статистиките и показателите, до които имаме достъп, са особено полезни за моя екип – продажбите ни се удвоиха, откакто започнахме да използваме Proposify.

Използвал съм всички инструменти и функции на Proposify и никога не съм имал проблеми да го накарам да прави това, от което се нуждая. Статистиките и показателите, до които имаме достъп, са особено полезни за моя екип – продажбите ни се удвоиха, откакто започнахме да използваме Proposify.

💡 Съвет от професионалист: Искате да превърнете своя опит в кариера на пълен работен ден като консултант? Как да станете консултант ви води през всички стъпки за привличане на клиенти, изграждане на доверие и постигане на реално въздействие.

Ето три допълнителни инструмента, използвани от агенции и консултанти за текущата работа с клиенти:

Bonsai : Предлага договори за абонаментни услуги, проследяване на времето, фактуриране и управление на данъците – всичко това в една оптимизирана платформа. : Предлага договори за абонаментни услуги, проследяване на времето, фактуриране и управление на данъците – всичко това в една оптимизирана платформа.

HoneyBook : Поддържа приемане на клиенти, шаблони за договори за задържане, автоматизирани работни процеси и повтарящи се плащания за задържане за текущи услуги в една платформа за клиентски поток. : Поддържа приемане на клиенти, шаблони за договори за задържане, автоматизирани работни процеси и повтарящи се плащания за задържане за текущи услуги в една платформа за клиентски поток.

FreshBooks : Предлага инструмент за счетоводство и фактуриране с вградена функция за проследяване на времето и автоматизирани функции за периодично фактуриране за безпроблемно управление на задържаните суми. : Предлага инструмент за счетоводство и фактуриране с вградена функция за проследяване на времето и автоматизирани функции за периодично фактуриране за безпроблемно управление на задържаните суми.

Запазете клиентите си лесно с ClickUp

Вероятно вече сте разбрали, че управлението на абонаментите е основата на устойчивите клиентски взаимоотношения и предвидимите приходи, особено когато става въпрос за постоянни клиенти.

ClickUp ви помага да постигнете това.

От изготвянето и актуализирането на договори с ClickUp Docs до проследяването на фактурираните часове и визуализирането на използването с Dashboards, всяка част от жизнения цикъл на договорите за постоянни услуги се отчита безпроблемно, на едно място.

И не става въпрос само за задържане на клиенти. Както Шихa Чатурведи, бизнес анализатор в Cedcoss Technologies Private Limited, посочва в своето ревю:

Ние съхраняваме всички бизнес проблеми на едно място и можем да се фокусираме върху всеки проблем едновременно чрез ClickUp. Той ни помага и да управляваме задачите си и да проследяваме времето, инвестирано в конкретни задачи.

Ние съхраняваме всички бизнес проблеми на едно място и можем да се фокусираме върху всеки проблем едновременно чрез ClickUp. То ни помага и да управляваме задачите си и да проследяваме времето, инвестирано в конкретни задачи.

Започнете да управлявате авансите по по-интелигентен начин – регистрирайте се в ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

Това е инструмент, който помага на агенции, консултанти и доставчици на услуги да управляват текущите си взаимоотношения с клиенти, като проследяват бюджети, автоматизират фактури и гарантират, че повтарящите се задачи се фактурират точно.

Консултанти, маркетингови агенции, адвокатски кантори, творчески студия и свободни професионалисти, които работят с текущи клиентски договори.

Ретенърът гарантира, че клиентът има запазен достъп до консултанти, маркетингови агенции, адвокатски кантори, творчески студия и фрийлансъри, които работят по текущи клиентски договори.