Изпълнение на AI кампании за агенции: инструменти, работни процеси и най-добри практики

Имахте презентация, пълна с блестяща стратегия... но вашият клиент можеше да се фокусира само върху това дали кампанията може да се движи по-бързо и да генерира повече възвръщаемост. Без да увеличава инвестицията. 🙄

С очакванията на клиентите на рекордно високо ниво и ограничените бюджети, които намаляват маржовете, една блестяща стратегия сама по себе си не е достатъчна.

Нуждаете се и от алтернативи на бавните, ръчни работни процеси, които отнемат време и енергия.

И всичко това е напълно постижимо благодарение на AI кампаниите за агенции. С AI и машинно обучение можете да създавате, усъвършенствате и оптимизирате кампании за половината от времето – и да наблюдавате как възвръщаемостта на рекламните разходи (ROAS) се покачва.

Как?

В тази публикация в блога ще получите практична, подробна информация за:

Защо агенциите трябва да заложат на AI

Как да го направите разумно

Инструменти, които дават резултати (включително ClickUp , HubSpot и др.)

Как да измервате реалната възвръщаемост на инвестициите в AI маркетингови усилия и

Какви капани да избягвате

Готови ли сте да подобрите механизма си за изпълнение? Прочетете нататък.

Защо агенциите се нуждаят от AI за изпълнение на кампании: ключови примери за употреба

Нека обсъдим защо агенциите, които не проучват AI, вече изостават и защо тези, които го приемат, пренаписват своите графици и финансови резултати.

По-креативни резултати, по-бързо

Агенциите използват генеративни AI инструменти като Midjourney и ElevenLabs, за да създават визуални ефекти и озвучаване в презентации и кампании. Те могат да превърнат сложни концепции в реалност за седмици, а не за месеци, печелейки по-големи кампании в процеса.

Това важи дори за изпълнението на творчески проекти.

📌 В BETC, например, екипът създаде AI-генериран герой „Fluffy GOAT” (представляващ „най-великия от всички времена” грижовен за дрехите) за презапускането на Woolite. Това не само помогна за запазването на престижа на марката и се осъществи с умерен бюджет, но и приключи за шест седмици, а не за обичайните три до шест месеца.

Предсказуем анализ на данни и по-умно бюджетиране

След като кампанията стартира, традиционното отчитане може да закъснее с дни, което означава, че оптимизацията често идва твърде късно.

AI обръща тази тенденция, като анализира данните за ефективността на кампанията в реално време и коригира променливите по време на нейното изпълнение. Интелигентните алгоритми могат също да идентифицират най-рецептивните сегменти от аудиторията, за да разпределят бюджетите там, където те ще имат най-голямо въздействие, като по този начин се намаляват излишните разходи за реклама.

📌 Вземете за пример L’Oréal. Те искаха да извлекат максимална полза от всеки инвестиран в маркетинг долар. В партньорство с Choreograph на WPP, те внедриха персонализиран AI алгоритъм, който анализираше данни за аудиторията и сигнали за ефективността в реално време. Резултатът? По-интелигентно насочване на рекламите и 22% увеличение на ефективността на бюджета за платени социални медии, без да се харчи нито цент повече.

Мащабируемост в различни канали

От социалните мрежи до търсачките и имейлите, AI позволява многоканална координация без да се увеличава ръчният труд. Можете да адаптирате, планирате и локализирате ресурсите в голям мащаб, като поддържате последователността на марката навсякъде.

Ето доказателството.

📌 NT Technology, компания от Mediatech, искаше да подобри ангажираността на клиентите в различни канали като имейл, социални мрежи и съобщения в приложения. Преди да започнат да използват AI, кампаниите им се провеждаха изолирано. Съобщенията не бяха подредени по последователност, а персонализацията беше минимална. Те внедриха AI-базираните агенти за крос-канална оркестрация на Streamlogic, които синхронизираха съобщенията във всички точки на контакт и адаптираха съдържанието в реално време към поведението на всеки потребител. Резултатите за 12 месеца бяха впечатляващи: ангажираността се повиши с 180%, отпадането на клиенти намаля с 62%, а инициативата донесе възвръщаемост на инвестициите от 312%.

Автоматизация на работния процес

Стартирането на кампаниите беше най-бавната част от процеса – предаването на задачите между творческите, медийните и оперативните екипи отнемаше дни. Сега инструментите за внедряване, задвижвани от AI, намаляват това забавяне до часове.

Omnicom Media Group Hong Kong автоматизира отчитането си в различни канали с помощта на Windsor. ai, което спести 40 часа ръчна работа на седмица. Те също така активираха подаване на данни в почти реално време, обединиха управлението на над 1900 рекламни акаунта и освободиха анализаторите, за да се фокусират върху стратегически прозрения и творчески тестове.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писането в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Изпълнение на AI кампании в сравнение с традиционните кампании

Чудите се защо AI може да направи всичко това по-добре?

Ето едно пряко сравнение между AI и традиционните работни процеси при кампаниите:

Критерий Традиционно изпълнение Изпълнение, задвижвано от AI Скорост и итерация Идеите и творческите кръгове могат да се проточат – седмици, а понякога и месеци. AI инструментите генерират макети, озвучаване и визуални сценарии за часове или дни. Насочване към аудитория Ръчно сегментиране на аудиторията, предположения, повторения AI се учи от огромни количества данни, предоставяйки микросегментирана аудитория с висока конверсия. Бюджет и оптимизация Ръчно преразпределяне след кампанията; по-бавно време за реакция Динамични промени в бюджета по време на изпълнение Креативно тестване A/B тестването е трудоемко и бавно Многовариантното тестване на рекламни материали в голям мащаб позволява бързи цикли на обучение. Ефективност и мащаб Ръчни точки на контакт, висок риск от грешки Автоматизираните работни процеси освобождават времето на агенциите за стратегия и творчество.

Предимствата са ясни, но как да пристъпите към изпълнението на кампании, задвижвани от AI?

Разбира се, че се нуждаете от подходящия набор от инструменти!

📚 Прочетете също: Как да използвате AI в рекламата

ДНК-то на вашата агенция се състои от яснота, бързина, сътрудничество и безпроблемно изпълнение. Същото трябва да важи и за вашия инструмент за управление на AI кампании.

Ето петте платформи, които опростяват изпълнението на AI кампании за агенции, готови за бъдещето, като вашата:

ClickUp Brain: Вашият AI помощник в действие

Представете си, че ръководите стартирането на кампания за голям клиент. Информацията се разпространява в брифинги, документи, Slack низове, а вие се състезавате с краен срок.

Тук ClickUp Brain се включва като невронен двигател на вашата агенция. Той свързва вашите знания, работни процеси, хора и действия. Като най-пълната работна AI на планетата, тя запазва контекста на всички ваши данни – в ClickUp и свързаните приложения – за да спести на вашата агенция повече от един ден всяка седмица!

Ето как изглежда това:

Стъпка 1: От фрагментирани данни към единна стратегия

Вместо да търсите цели в разпръснати източници, вие подсказвате на Brain да „обобщи краткото описание на кампанията и да очертае резултатите въз основа на най-новата дискусия в Slack и документацията на клиента“. За секунди Brain предоставя ясно и подробно кратко описание на проекта.

Можете също така да обмислите брифинг за клиент от нулата!

Създавайте подробно съдържание и творчески брифинги с помощта на AI в ClickUp Brain.

Той дори създава структурирани задачи в ClickUp, етапи и подходящи шаблони за календар с съдържание, като черпи информация от формуляри за попълване, документи, начален разговор и предишни модели на проекти.

В резултат на това времето ви се прехвърля от административна рутина – подготовка на брифинги, разпределяне на задачи – към високоценна стратегия, комуникация и поддържане на отношения с клиенти.

💡 Професионален съвет: Записвайте вашите брифинги и разговори с клиенти, като използвате AI Notetaker на ClickUp. Той ви изпраща запис на разговора, заедно с транскрипт, задачи за изпълнение и резюме на срещата за справка. Brain може да отговори на всички ваши въпроси от транскрипта, като например: „Кои идеи одобри творческият отдел на Acme по време на дискусията?“ Или „Кога е определена датата за пускане на печатната реклама на XYZ?“

Стъпка 2: Генериране на идеи по заявка, а не на базата на предположения

Brain е и вашият творчески помощник.

Помолете го да „генерира три идеи за тема на външна кампания за луксозна марка матраци с тон и примери за съобщения“ и той незабавно ще ви предостави добре обмислени концепции, съобразени с аудиторията, извлечени от контекста на вашето работно пространство, историята на кампаниите и активите на марката. Не е необходимо сложно инженерство на подсказки.

💡 Професионален съвет: Можете също да генерирате креативни изображения с помощта на Brain, за да реализирате идеите си. А за проучвания и генериране на текст можете да превключвате между най-новите модели от GPT, Claude, Gemini и други – в едно работно пространство.

Стъпка 3: Превръщане на интелигентността в действие с Autopilot AI Agents

Сега, дайте сигнал на Autopilot Agents в ClickUp.

🤝 Напомняне: ClickUp Autopilot Agents са проактивни и автономни автоматизации на работния процес, задвижвани от AI, които наблюдават за конкретни тригери във вашето работно пространство – като одобрение на задача или промяна на статуса – и след това автоматично предприемат многоетапни действия. Те могат да възлагат задачи, да актуализират полета, да изпращат актуализации на клиенти или да преместват работа между инструменти, помагайки на екипите да намалят ръчните прехвърляния и да поддържат кампаниите без затруднения.

Конфигурирате едно в списъка с кампании:„Когато брифингът е маркиран като „Одобрен“ → възложете задачи на творческите и медийните ръководители, задайте крайни срокове и публикувайте обобщение на напредъка в Slack. ”

📌 Пример за работния процес на AI агент:

Тригер : Статусът преминава в „Одобрен“

Условия : Уверете се, че всички полета във формуляра (бюджет, целеви KPI) са попълнени.

Действия : Автоматично създаване на задачи и определяне на отговорни лица Планиране на първата синхронизация на творческите идеи чрез : Автоматично създаване на задачи и определяне на отговорни лица Планиране на първата синхронизация на творческите идеи чрез ClickUp Chat

Автоматично създаване на задачи и определяне на отговорни лица

Планирайте първата творческа синхронизация чрез ClickUp Chat

Знания : Агентите могат да черпят информация от краткото описание на кампанията, ръководството за стил и данни за минали резултати.

Резултат: Преминавате от разпръснати входни данни и срещи към съгласуван старт: мозъкът синтезира, агентите действат и екипът получава яснота незабавно.

Автоматично създаване на задачи и определяне на отговорни лица

Планирайте първата творческа синхронизация чрез ClickUp Chat

Гледайте как да създадете Autopilot Agent във видеото по-долу 👇🏽

Стъпка 4: Съгласуване и откриване в реално време

Докато работата продължава, Brain остава на линия, готов да отговори на въпроси като: „Какви са новите развития по дизайна на бюлетина?” или „Покажи ми обобщението на резултатите от последната кампания. ”

Освен това, Enterprise AI Search на ClickUp претърсва задачи, документи, чатове и дори свързани приложения като Slack или Gmail, за да ви предостави подходящите ресурси на един клик разстояние.

Получавайте незабавни отговори относно вашите кампании – планове, напредък и резултати – с ClickUp Brain.

2. AdCreative. ai: Високопроизводителни рекламни материали по заявка

Представете си, че можете да създадете видео, банер или рекламен текст, оптимизирани за конверсия, за секунди. AdCreative.ai обещава до 14 пъти по-добри CTR и конверсионни проценти, като използва шаблони и AI оценяване, за да създава, итерира и мащабира бързо рекламни материали с голямо въздействие.

С техния AI модел за заснемане на продукти, можете да превърнете статичните изображения на продуктите си в видео реклама на продуктите почти мигновено. Използвайте предложените от AI подсказки за скорост или напишете свои собствени, за да постигнете най-добри резултати.

Независимо дали се нуждаете от многоезични версии, богати медии или реклами в приложенията, AI маркетинговите инструменти са на разположение. Отзивите сочат силна подкрепа за A/B тестове, динамично версиониране и дори планиране на кампании в платформата.

3. Predis. ai: Копилот за управление на социални медии за агенции

Ако социалните медии отнемат прекалено много от времето на вашия екип, Predis е едно място, където можете да измисляте, създавате и планирате публикации. Имате нужда от одобрение от клиента? Инструментът се грижи и за това.

Той е чудесен и за създаване на UGC аватарни видеоклипове и реклами на продукти, както и за обогатяване на съдържанието ви с информация за конкурентите, за да повишите ефективността. Можете да използвате API-то им, за да създавате карусели, видеоклипове, меми и надписи, които са в съответствие с бранда, като използвате вашите лога, цветове, глас и тон. След това ги планирайте за различни платформи, всичко в един календар.

🧠 Интересен факт: 47% от участниците в проучването на ClickUp никога не са пробвали да използват AI за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им.

4. HubSpot: AI, която управлява кампании

AI слоят на HubSpot – Breeze AI Agents – се намира в рамките на всеобхватната маркетингова платформа HubSpot. Това означава, че не е необходимо да използвате отделни инструменти или да рискувате загуба на данни между системите.

Представете си AI маркетинговия агент като сътрудник по стратегията във вашия екип, който може да:

Създайте съобщения за достигане до аудиторията

Оценявайте потенциалните клиенти въз основа на поведението и пригодността им и

Незабавно откривайте потенциални клиенти с висока степен на интерес, за да знаят вашите търговски и маркетингови екипи точно къде да насочат усилията си.

Breeze може също така да създава автоматично съдържание за имейли или социални мрежи и да адаптира текста, за да съответства на тона на вашата марка. Комбинирайте това с оптимизирани времена за изпращане, базирани на минали модели на ангажираност, и ще получите кампании, които изглеждат лични и достигат до правилните хора, без екипът ви да губи часове в ръчна работа.

А когато се нуждаете от бърза проверка на състоянието на текуща кампания? Можете да поискате от Breeze Copilot обобщение на резултатите на достъпен език, заедно с ключови показатели и тенденции, за да можете да направите корекции, без да се налага да се ровите в суровите отчети.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашите указания. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

5. Smartly: Автоматизация на рекламите и мащабиране на креативността на ниво предприятие, задвижвани от AI

Smartly е рекламна платформа, предназначена за агенции, които управляват кампании с голям обем и в различни канали, където последователността, скоростта и мащабът са от първостепенно значение.

В сърцевината на платформата е AI Studio, което размива границата между създаване и оптимизация. Вместо да създавате един статичен набор от реклами и да се надявате, че ще работи навсякъде, AI Studio автоматично адаптира динамични рекламни материали за всеки формат и платформа – независимо дали става дума за вертикално TikTok видео, квадратна Instagram публикация или дисплей банер. Това гарантира, че вашето послание изглежда ясно и се вписва естествено, независимо къде се появява.

Освен творческите аспекти, Smartly Media се занимава и с автоматизацията на кампаниите, като се грижи за повтарящите се задачи по настройка, таргетиране и разпределение на бюджета, така че вашият екип да може да се съсредоточи върху стратегията и разказването на истории. То събира данни за ефективността от всички канали в един единствен, лесен за четене табло. Тук получавате полезни информации – например коя творческа версия печели в даден регион или коя аудитория генерира най-много конверсии.

📚 Прочетете също: Как да разраснете агенция за дигитален маркетинг

Как да внедрите AI кампании за вашата агенция

Сега нека превърнем изпълнението на кампании, задвижвани от AI, от теория в реалност.

Представете си, че ръководите средно голяма креативна агенция, натоварена със задачата да стартира тримесечна омниканална кампания за марка устойчиви обувки. Бюджетът на клиента не е огромен, но очакванията са изключително високи: те искат измеримо увеличение на онлайн продажбите и пазарния дял в два региона.

Ето как точно можете да постигнете това с платформа за управление на кампании, базирана на AI, като ClickUp for Marketing Teams.

По-скоро визуален тип? Гледайте как планираме кампаниите си в ClickUp, използвайки ClickUp.

Разделихме плана на стъпки, които можете да изпълните още утре.

Стъпка 1: Изяснете целта и ограниченията

Преди да се докоснете до който и да е AI инструмент, определете как изглежда успехът и от какво не сте готови да се откажете.

Как да го направите добре:

Напишете едностраничен „North Star” креативен бриф. Включете вашите цели за приходи/лидери, ключови KPI (като ROAS или CAC), дефиниция на целевата аудитория и креативния тон.

Добавете предпазни мерки в началото. Изискванията за поверителност, правилата за гласа на марката и неотменимите условия (например, никакви генерирани изображения, които противоречат на етиката на устойчивостта) трябва да бъдат изяснени в началото.

Тест под натиск със заинтересованите страни. Получете одобрението на всички ключови лица, вземащи решения. Дори 20-минутна телефонна конференция за съгласуване спестява седмици на ревизии по-късно.

🦄 Как ClickUp помага: Поставете първоначалните си бележки, имейл кореспонденцията с клиенти и докладите от минали кампании в един единствен ClickUp Doc, който служи като командно център на кампанията ви. Помолете ClickUp Brain да ги обобщи в кратко резюме на проекта, а след това незабавно превърнете това резюме в списък с практически задачи с отговорници и крайни срокове, като използвате AI Fields на ClickUp. Това означава, че от първия ден вашата „обща картина“ е и конкретен план за изпълнение.

Стъпка 2: Одит на данни и минали познания

AI е толкова добър, колкото данните, с които го обучавате. Ако списъците с вашата аудитория са остарели или вашите творчески резултати са разпръснати в различни файлове и папки, вие се подготвяте за лоши препоръки.

Как да го направите добре:

Направете инвентаризация на източниците си на данни. Проверете CRM, аналитичните данни, рекламните си акаунти, списъците с имейли и данните за електронната търговия, за да проверите кога са били актуализирани за последен път.

Почистете и сегментирайте. Премахнете дублиращите се елементи, маркирайте аудиториите според поведението или актуалността им и се уверете, че творческите ресурси имат метаданни (име на кампанията, бележки за ефективността и други необходими подробности).

Извлечете златото. Идентифицирайте най-добре представящите се рекламни материали от минали кампании, техния контекст (сезон, регион, оферта) и тези с по-слаби резултати, за да можете да подобрите настоящата си маркетингова стратегия.

🦄 Как ClickUp помага: Искате да направите това 10 пъти по-бързо? Използвайте AI Enterprise Search на ClickUp, за да извлечете „най-добре представящите се рекламни материали за четвъртото тримесечие” или помолете ClickUp Brain да извлече „сегменти от имейли с CTR >5%” от вашите задачи, документи и интегрирани инструменти в ClickUp, без да се налага да влизате ръчно в пет различни инструмента. Поправете фрагментираните работни процеси с AI Enterprise Search на ClickUp.

Стъпка 3: Изгответе творческия план и плана за тестване

Определете кратка матрица за експерименти (какво ще тествате, критерии за успех, минимален размер на извадката), след което създайте шаблони за варианти и локализация. Тук AI се превръща във ваш състратег.

Как да го направите добре:

Започнете с три големи творчески ъгъла. За нашата марка устойчиви обувки това може да бъде: „еко-лукс“, „издръжливост за градския живот“ и „стил с съзнание“.

Планирайте експериментите си. Вместо една статична реклама, създайте матрица от варианти: 3 заглавия × 3 изображения × 2 CTA = 18 комбинации. Присвойте всяка от тях на различна микроаудитория.

3 заглавия × 3 изображения × 2 CTA = 18 комбинации

Присвойте всеки на различна микроаудитория

Предварително определете критериите за тестване. Определете прага на ефективност за промотиране или спиране на варианти, преди да стартирате кампанията.

3 заглавия × 3 изображения × 2 CTA = 18 комбинации

Присвойте всеки на различна микроаудитория

🦄 Как ClickUp помага: Можете да въведете вашия North Star брифинг в ClickUp Brain и да поискате „3 креативни ъгъла с примерни заглавия, надписи и визуални подсказки. ” Поставете одобрените като отделни задачи в табличен изглед на ClickUp с колони за тип активи, статус и тестова аудитория. Прикачете генерираните от AI чернови директно във всяка задача, за да може екипът по дизайна да ги преработва, без да се налага да търси файлове. Управлявайте задачите за вашите AI маркетингови кампании с Table View на ClickUp.

⚡️ Архив с шаблони: Шаблони за писане на съдържание

Стъпка 4: Автоматизирайте повтарящата се работа

Изпълнението на кампании се проваля, когато одобряването на творческите идеи или трафикът на реклами отнемат дни, които нямате.

Как да го направите добре:

Начертайте вашите прехвърляния. Идентифицирайте всеки път, когато работата се прехвърля между хора или платформи (от творческия екип към медиите, от клиента към мениджъра на акаунта).

Автоматизирайте тригерите. Пример: когато рекламното съдържание „Ad Set A” бъде одобрено, автоматично го изпратете на медийния купувач и го отбележете в трафик листа.

Задайте правила за изключения. Ако даден ресурс не отговаря на изискванията за размер на файла или не отговаря на изискванията за локализация, маркирайте го за преглед, вместо да го пропуснете.

🦄 Как ClickUp помага: Назначете персонализирани ClickUp Autopilot агенти, които да следят за статуса „Одобрен“, а след това: Създайте задачата за стартиране за медиите

Уведомете клиента в Slack с одобрената предварителна версия.

Запишете актива в папката с архива на кампанията си. Това поддържа темпото на пускането на продукти, като освобождава вашия старши екип да работи върху стратегията, а не да се занимава с предаването на файлове. Използвайте ClickUp Autopilot Agents, за да ускорите ежедневните си задачи.

📚 Прочетете също: Как да използвате AI за автоматизация на маркетинга

Стъпка 5: Разгърнете и координирайте в различни канали

Мултиканалните пускания са известни с кошмарите си, свързани с контрола на версиите. Не искате една платформа да получи стария заглавен надпис, а друга да пропусне сезонната оферта.

Как да го направите добре:

Централизирайте крайните си активи. Създайте една папка, една конвенция за именуване и окончателно одобрение, което е видимо за целия екип.

Синхронизирайте графиците си. Уверете се, че имейл, социални, платени и вградени в приложения рекламни кампании се пускат в правилната последователност, за да постигнат максимален ефект.

Локализирайте интелигентно. Използвайте AI преводачески и културни адаптационни инструменти за мащабиране, а след това добавете човешка проверка за нюансите.

🦄 Как ClickUp помага: Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да визуализирате стартирането на кампанията. Прикачете подходящото творческо съдържание към всяка планирана задача и настройте ClickUp Automation, за да актуализирате персонализираното поле „Статус на стартиране“ в момента, в който съдържанието бъде публикувано. По този начин, ако клиентът попита: „Публикувана ли е Instagram Story във Франция?“, можете да отговорите за секунди. Персонализирайте автоматизациите на ClickUp, за да оптимизирате повтарящите се задачи.

Стъпка 6: Наблюдавайте, оптимизирайте и атрибутирайте

Това е мястото, където повечето кампании или се развиват бавно, или коригират курса си твърде бавно.

Как да го направите добре:

Задайте сигнали в реално време. Пример: „Ако CTR падне под 1,2% за повече от 6 часа, изпратете сигнал в Slack. ”

Действайте при достигане на праговете. Промотирайте печелившите варианти веднага щом достигнат показателите за успех; премахвайте бързо тези с ниска ефективност. Извършвайте тестове за инкременталност. Не се ограничавайте само с измерване на кликовете; проверете кои канали или рекламни материали действително са довели до продажби.

🦄 Как ClickUp помага: Създайте табло ClickUp, което извлича данни за реалните резултати от вашите рекламни и аналитични инструменти. Добавете карта Brain AI, за да „обобщите промените в резултатите през последните 24 часа и да предложите следващи действия”, след което създайте задачи за изпълнение въз основа на препоръките й директно от таблото. Използвайте AI карти в таблата на ClickUp, за да обобщите актуализациите на статуса и показателите за ефективност за цялата си работа.

Стъпка 7: Документирайте, научете и мащабирайте

Вашият AI наръчник трябва да става по-силен с всяко изпълнение.

Как да го направите добре:

Направете анализ след приключване на кампанията. Отбележете какво е проработило, какво не е проработило и защо.

Създайте шаблони от най-успешните проекти. Запазете най-ефективните работни процеси, творчески идеи и автоматизации като Запазете най-ефективните работни процеси, творчески идеи и автоматизации като шаблони за маркетингови кампании , които можете да използвате отново.

Споделете вътрешно. Направете процеса си прозрачен, за да могат другите екипи да възпроизведат вашите резултати.

🦄 Как ClickUp помага: Запазете цялата кампания – задачи, автоматизации, AI подсказки и дори формати за отчитане – като шаблон в ClickUp. Маркирайте го по тип клиент, регион или цел на кампанията, за да можете лесно да го използвате за следващия подходящ проект. Не се притеснявайте, все пак можете да персонализирате всичко по-късно!

Най-доброто при използването на AI в приложението ClickUp за работа е, че то изгражда повтаряема, базирана на данни система, към която можете да се връщате отново и отново.

И това е печеливша ситуация както за вас, така и за вашите клиенти.

Измерване на възвръщаемостта на инвестициите от AI-управлявани агенционни кампании

В крайна сметка, без доказателства, подкрепени с данни, никога няма да убедите скептичните клиенти или финансовия директор, че AI е наистина лостът за растеж, който стои зад отличните резултати от кампаниите.

Ето един кратък план за измерване на възвръщаемостта на инвестициите от вашите AI-базирани кампании:

Метрика Какво ви казва Как да действате ROAS / ROMI Колко приходи генерира всеки долар, инвестиран в реклама Проследявайте всяка кампания; пренасочвайте бюджета към варианти, които постигат ≥ 3× възвръщаемост. CAC срещу CLV Цена за привличане на клиенти спрямо стойност за целия жизнен цикъл Ако CAC надвишава CLV/3, активирайте удържане на клиенти или усъвършенствайте таргетирането. CTR и процент на конверсия Креативна привлекателност и маркетингова ефективност Бързо промотирайте най-добрите рекламни материали; преразгледайте тези с ниска конверсия с помощта на AI-усъвършенствани настройки. Спестено време / Цена на актив Повишаване на ефективността от AI креативност в сравнение с традиционната Изчислете спестените часове × тарифите на екипа; реинвестирайте в повече тестове или задълбочаване на стратегията си. Инкременталност / Атрибуция Истинско въздействие във всички точки на контакт и дългосрочна стойност Задайте тестове за задържане, използвайте алгоритмична атрибуция, за да се възползвате от пълния потенциал на AI.

🤝 Приятно напомняне: Не всички AI приложения ще доведат до положителна възвръщаемост на инвестициите, затова не забравяйте да подхождате стратегически към използването на AI, а не само тактически.

📚 Прочетете също: Как да използвате AI за генериране на лийдове

Как агенциите могат да започнат да изпълняват AI кампании?

Най-добрият подход е да започнете с малки стъпки, като интегрирате AI в една конкретна част от процеса, а не в целия процес наведнъж. Ето кратко ръководство:

Започнете с една пилотна кампания. Изберете скромна цел – например сезонна промоция или пускане на продукт, където залогът е достатъчно висок, за да има значение, но достатъчно нисък, за да ви позволи да се научите бързо. Запишете всичко. Запишете текущите си CTR, CAC, време за създаване на рекламни материали и ROAS, преди да въведете AI интервенции. Използвайте микропилотен проект. Използвайте AI за един компонент – например, създаване на творчески варианти или персонализирано таргетиране на аудиторията – и наблюдавайте незабавната разлика (повишаване на CTR, намаляване на CAC). Добавете отчетност. Приложете бърз тест за инкременталност – например, задръжте 10% от бюджета като контролна група по стария метод – и сравнете ръста от внедряването на AI. Документирайте наблюденията си. Записвайте не само промените в показателите, но и спестеното време, реакциите на клиентите и творческите изненади, които може да са се появили по пътя. Мащабирайте. Превърнете успешните елементи в работни процеси, шаблони и наръчници за екипа, за да не се налага следващият проект да започва от нулата.

🧠 Интересен факт: В рекламната агенция WPP половината от 96 000-те им служители вече използват AI за творчески идеи и персонализация чрез платформата WPP Open. Тя използва четири AI модела – Audience, Brand, Channel и Performance Brains – за да подобри вземането на решения по време на цялото пътуване на клиента.

Предизвикателства при използването на AI за изпълнение на кампании от агенции – и как да ги решите

AI може да ускори работата на агенциите, но не е без проблеми. Използвайте тези съвети, за да се справите с несигурностите като професионалист:

Балансиране на креативността с автоматизацията

Вашите рекламни текстове, генерирани от AI, се представят с 18% по-добре в тестовете от ръчно изработените заглавия, в които вашият старши копирайтър вярва сляпо. Ще загърбите ли човешкия допир в името на цифрите? Или ще рискувате ефективността в името на артистичността?

Автоматизацията процъфтява благодарение на моделите, докато творчеството често идва от нарушаването им. Прекаленото разчитане на AI може да направи кампаниите ви технически ефективни, но само в краткосрочен план. Рискувате аудиторията ви да не изгради достатъчно дълбока емоционална връзка с марката.

Решението: Разглеждайте AI като генератор на концепции, а не като заместител. Нека той се заеме с първия чернови вариант или бързите варианти, а след това ги прегледайте с вашите творчески ръководители за тон, културни нюанси и разказване на историята на марката.

Гарантиране на поверителност и съответствие

Най-модерните модели за машинно обучение обещават хипер-персонализирани реклами, но какво се случва, когато тази персонализация става зловеща или нарушава GDPR?

Решението: Вградете поверителността в процеса. Поддържайте списък с данни, които никога не трябва да се използват за персонализиране на реклами.

Поддържайте AI моделите в сигурни, одобрени среди (без използване на данни на клиенти за обучение на модели без съгласие).

Прегледайте резултатите за непреднамерено разкриване на информация.

Задълбоченият човешки надзор на този етап може да бъде правната предпазна мрежа на вашата марка.

Съгласуване на вътрешни екипи и екипи на клиенти

AI ускорява създаването на кампании. Но какво става с одобренията?

Ако вътрешните екипи работят с AI-ориентирани работни процеси, а клиентите все още са в „традиционен режим на одобрение“, може да се наложи да чакате дни наред за одобрение на нещо, което AI е създал за минути.

Решението: Включете клиентите в процеса от първия ден. Запознайте ги с вашия AI работен процес, покажете им примери за AI и резултати, постигнати само от хора, и определете очакванията за циклите на преглед.

💡 Професионален съвет: Започнете да изпращате на клиентите си презентации с „AI snapshot“ (моментални снимки на AI), в които подчертавате нови творчески идеи, резултати от тестове и подобрения в ефективността, за да се увеличи доверието в процеса успоредно с резултатите.

Управление на разрастването на инструментите и пропуските в интеграцията

Повечето агенции започват с един AI инструмент и изведнъж се оказват с седем – всеки с собствен логин, фактуриране и крива на обучение. Креативни в Figma. Копиране в Jasper. Брифинги в Docs. Медийни планове в Sheets. Анализи в Looker. Сега не просто управлявате кампании – управлявате зоопарк.

Решението: Консолидирайте там, където има смисъл, и използвайте централен хъб за координация. Тук е мястото, където приложението ClickUp за работа на агенции прави най-голямата разлика. То е единственият източник на информация за кампаниите, на който вашият екип и клиенти могат да се доверят.

41% от клиентите на ClickUp вече са го използвали, за да заменят три или повече инструмента и да спестят пари.

Прегледът на G2 потвърждава:

ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. То централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една кохерентна система.

ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. То централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една кохерентна система.

С помощта на десктоп AI приложението на ClickUp, ClickUp Brain MAX, можете да намалите разрастването на AI:

Един абонамент, безкрайни възможностиВместо да плащате поотделно за всеки AI инструмент, между които преминавате, Brain MAX ги замества с един контекстуален AI супер приложение. В един момент изготвяте сложно съобщение с GPT-5, а в следващия превключвате на Claude за анализ на дълъг контекст (всичко от същия прозорец „Ask AI“). Не е нужно да се запознавате с различни потребителски интерфейси или да запомняте коя функция изпълнява всеки модел. Просто избирате най-подходящия инструмент за всяка задача, без да превключвате приложения или да харчите много пари.

Превключвайте между най-добрите AI модели от ClickUp с помощта на Brain MAX.

4 пъти по-бързи работни процесиЗабравете за писането – просто го кажете. Забравете за писането – просто го кажете. Функцията Talk to Text на Brain MAX превръща речта ви в изпипани съобщения, творчески бележки, подсказки или пълноценни брифинги и документи. Това е буквално 400% от производителността на традиционната клавиатура. Сега е възможно да спазите този невъзможен краен срок!

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете работата си 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Контекстът е тук, а не в изолирани системи AI маркетинговите инструменти , които са отделени от работното ви място, не знаят това, което вие вече знаете. Brain MAX се свързва с вашите документи, задачи, Slack, GitHub, Figma и други. Когато попитате: „Какъв е статуса на A/B теста на този имейл?“, получавате отговор, а не празен екран, който изисква 500 думи контекст и обяснение.

Най-успешните екипи предвиждат тези предизвикателства и ги обръщат в своя полза, превръщайки потенциалните препятствия в конкурентни предимства.

📚 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

Реални казуси от агенции: AI в изпълнението на кампании

Нека разгледаме три нови, реални казуса на маркетингови агенции, които използват AI, за да подобрят радикално резултатите от кампаниите си. Тези примери показват как AI си сътрудничи с хората, помагайки на екипите да работят по-бързо, по-умно и по-креативно.

1. Movement Strategy & Intuit: „Автоматична“ кампания

Movement Strategy, креативна агенция, известна с изграждането на потапящи, културно ориентирани кампании за марки като Netflix, Warner Bros. и Amazon, беше потърсена от Intuit, за да превърне нещо толкова сухо като личните финанси в преживяване, което хората биха споделили.

Като компания, стояща зад финансови инструменти като TurboTax, Credit Karma и QuickBooks, Intuit искаше да хуманизира AI и да направи финансите достъпни, дори забавни.

Резултатът беше Automagical, интерактивен микросайт, където потребителите качваха селфита и отговаряха на няколко странни въпроса за своите финансови навици. Зад кулисите генеративният AI анализираше отговорите, съпоставяше ги с изображението и създаваше две неща: причудлива „финансова аура“ и персонализиран аватар, който отразяваше финансовата личност на потребителя.

🎯 Въздействието: над 570 000 ангажименти и 62% скок в TikTok взаимодействията – доказателство, че интерактивната персонализация може да ангажира дълбоко аудиторията. ✅ Защо е важно за агенциите: AI може да придаде индивидуалност на кампанията на дадена марка, превръщайки абстрактните софтуерни инструменти в емоционални преживявания.

2. Dept & Omoda: По-интелигентно таргетиране за намаляване на връщанията

Модният търговец Omoda се сблъска с висок процент на връщане на стоки. Почти 50% от ръста на приходите им се връщаше. Те се обърнаха към партньорите си в агенция Dept и Google, за да решат проблема.

Работейки заедно, те създадоха предсказвателен AI модел, използвайки данни за клиенти и поръчки в BigQuery, след което внесоха вероятностите за връщане в реално време в своите Google Ads кампании. Това им позволи да дадат приоритет на рекламите, които генерираха по-печеливши поръчки с по-малка вероятност за връщане.

🎯 Въздействието: AI моделът правилно предсказа възвръщаемостта за 70–75% от поръчките. В резултат на това Omoda отбеляза 5% спад в процента на връщане и 14% увеличение на маржа на печалбата от приходите, генерирани от Google Ads. ✅ Защо е важно за агенциите: AI не винаги трябва да преследва кликовете. Тя може да оптимизира рентабилността, като помага на клиентите да намерят най-добрите си клиенти, а не просто някакви клиенти.

3. Ogilvy, Wavemaker & Cadbury: кампания #MyBirthdaySong

Ogilvy и Wavemaker се обединиха с генеративни AI технологични платформи (Gan. ai и Uberduck), за да създадат нещо, което изглеждаше като магия: QR код върху опаковките на Cadbury, който задействаше изцяло AI-задвижвана, персонализирана песен за рожден ден. Потребителите избираха псевдоними и музикални стилове, а AI генерираше текстове, мелодия и вокали в реално време.

🎯 Въздействието: Над 20 000 песни, генерирани през първата седмица, с общо над 700 000 взаимодействия с потребители. ✅ Защо е важно за агенциите: AI отключва нова форма на близост с марката. Персонализацията на това ниво създава емоционален резонанс, устна реклама и възможност за споделяне – мощна комбинация за повишаване на популярността на марката.

Бъдещи тенденции в AI за изпълнение на кампании от агенции

👀 Знаете ли? Използването на AI в бизнес функциите е скочило: 78% от организациите сега съобщават, че използват AI в поне една функция, а 71% казват, че редовно използват генеративна AI. Все пак резултатите са смесени. По-малко от 30% от лидерите в AI казват, че техните CEO са доволни от възвръщаемостта на AI.

Когато става въпрос за AI кампании, агенциите са готови да комбинират бързи експерименти с прецизни измервания, да консолидират контекста, за да избегнат разрастването, и да третират AI като член на екипа, а не като заместител.

Нека разгледаме нововъзникващите тенденции:

Agentic/Autopilot AI се превръща в оперативна реалност

Агенциите преминават от експерименти с еднократни команди към агентни системи, които планират и изпълняват многоетапна работа (например: брифинг → тестване на варианти → мониторинг → мащабиране). McKinsey и други проучватели определят агентното AI като една от най-важните технологични тенденции, които трябва да се следят. Това означава, че кампаниите все по-често ще се провеждат с „виртуални съотборници“, които координират работата между различните системи.

Мултимодалните, мулти-LLM стекове печелят за контекста

Екипите ще предпочитат платформи, които им позволяват да изберат най-подходящия модел за задачата (дълъг контекст срещу бърза креативност срещу генериране на код) и да използват гласови или изобразителни входни данни, вместо да се занимават с десетки отделни потребителски интерфейси и да се справят с разрастването на AI. Това води до консолидация и по-добро запазване на контекста в брифингите, активите и анализите.

Човешките умения ще се преместят от производството към координацията и преценката.

С подобряването на AI в създаването на съдържание, маркетинг специалистите ще трябва да усъвършенстват уменията си за координиране и оценяване. Ще трябва да знаем как да инструктираме машината, да решаваме кои идеи да развиваме и да съчетаваме създадените от AI елементи в кохерентни кампании.

Истинското конкурентно предимство няма да е в написването на командата, а в проектирането на системата, интерпретирането на резултатите и гарантирането, че те са в съответствие с марката, стратегията и етиката. Накратко, AI ще се занимава повече с създаването, а хората – с придаването на смисъл.

Окончателното решение? Агенциите, които обединяват AI възможностите в едно контекстуално работно пространство (LLM + история на активите + AI-задвижвани автоматизации ), ще могат да работят по-бързо и вероятно да начисляват по-високи тарифи за надеждна доставка.

От мода до навик: превърнете AI в конкурентно предимство за вашата агенция

Написаното на стената е ясно.

Когато става въпрос за интелигентно изпълнение на кампании, вашата цел трябва да бъде да интегрирате AI в работния процес по толкова естествен начин, че клиентът да не забелязва технологията, а само резултатите.

Агенциите, които ще доминират, може да не разполагат с най-модерните технологии, но ще имат способността да координират хора, процеси и AI, сякаш са един добре сработен екип. Това означава по-малко изолирани отдели, по-малко рутинна работа и по-голям фокус върху големите творчески промени, които печелят клиенти и ги задържат.

Точно тук се включва ClickUp. Това не е просто поредното AI приложение – това е приложението за всичко, свързано с работата и AI. Brain MAX ви предоставя множество LLM на едно място.

Talk to Text предлага незабавно записване на идеи

Контекстуалното търсене в цялото ви работно пространство спестява часове и

Autopilot Agents превръщат одобренията в действия безпроблемно. С ClickUp ще можете да управлявате целия цикъл на кампанията си – от идеята до оптимизацията – в едно свързано, интелигентно работно пространство.

Ако ще запомните само едно нещо от този наръчник, нека то да бъде следното: започнете с малки стъпки, измервайте всичко, консолидирайте ресурсите си и запазете творческия си глас в центъра на всичко. Бъдещето наближава с бързи темпове.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да имате план за действие, който да ви помогне да постигнете целта си, а не да се отдалечите от нея.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какво е изпълнение на AI кампании?

Изпълнението на AI кампании включва използването на изкуствен интелект за планиране, създаване, внедряване и оптимизиране на маркетингови кампании. AI автоматизира повтарящите се задачи, подобрява таргетирането и ускорява вземането на решения, като същевременно запазва човешката стратегия в шофьорското място.

2. Може ли AI да помогне за персонализиране на кампании в голям мащаб?

Да. AI може да сегментира аудиториите, да персонализира рекламните послания и да доставя индивидуални съобщения до хиляди хора, като същевременно поддържа последователността на марката и измерва какво работи.

3. Може ли AI да помогне за намаляване на времето за стартиране на кампаниите на клиентите?

Абсолютно. Чрез автоматизиране на брифинги, създаване на активи, одобрения и работни процеси по внедряването, AI може да съкрати сроковете за пускане от седмици до дни, а понякога и до часове.

4. Може ли AI да замести мениджърите на кампании?

Не. AI е мощен помощник, но мениджърите на кампании осигуряват стратегическа насока, креативност, съгласуваност с клиентите и преценка, които AI не може да възпроизведе.