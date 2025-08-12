Най-добрите AI генератори на кампании, които да опитате през 2025 г.

Провеждането на високо ефективна маркетингова кампания не би трябвало да е хаотично. Но за много екипи все още е така. Ето защо: творческите брифинги се загубват в документи, ресурсите за кампаниите са разпръснати в различни инструменти, а актуализациите на статуса се намират в изолирани чатове. Това забавя всичко и резултатите страдат.

Генераторите на AI кампании променят това. Водещи марки като Coca-Cola и Nestlé вече използват AI, за да ускорят творческото производство, да тестват варианти по-бързо и да стартират кампании за дни, а не за седмици. Тези инструменти съчетават скорост, автоматизация и интелигентни предложения, за да ви помогнат да създадете рекламни текстове, да проектирате активи и да планирате кампании за целия фуния само с няколко кликвания.

Резултатът? По-ясни работни процеси, по-бързо стартиране и кампании с по-добри резултати във всички канали.

В този наръчник ще разгледаме най-добрите AI генератори на кампании, които са налични днес, ще сравним техните функции и ще ви помогнем да изберете този, който отговаря на нуждите на вашия екип.

🔎 Знаете ли, че... AI става все по-добър в писането на реклами и е несравним по скорост. JPMorgan Chase отбеляза скачане на кликванията с 450% след преминаването към рекламни текстове, написани от AI.

Най-добрите AI генератори на кампании на един поглед

Инструмент Най-добри функции Най-подходящи за *Цени ClickUp • Генерирани от AI кампании, рекламни текстове и творчески концепции • AI за пълномащабно планиране на кампании и създаване на стратегии • Агенти за автоматизиране на работните процеси, публикуването и отчитането Маркетинг екипи, които искат да планират, създават и изпълняват кампании в една платформа Безплатни; Възможности за персонализиране за предприятия HubSpot Campaign Assistant • Генерирайте рекламни текстове, имейли и целеви страници за минути • Вградена връзка с HubSpot CRM Маркетинг специалисти, които вече използват HubSpot CRM и искат бързо създаване на съдържание, съответстващо на бранда Безплатно ActiveCampaign Бизнесът иска персонализирани, базирани на данни маркетингови кампании с автоматизация. Бизнеси, които искат персонализирани, базирани на данни маркетингови кампании с автоматизация Платените планове започват от 15 долара на месец. AdCreative. ai • Рекламни материали, банери и публикации, генерирани от AI за секунди • Прогнозно оценяване за високо ефективни реклами Екипи, които се нуждаят от визуални елементи и текстове за реклами, фокусирани върху конверсиите, в голям мащаб Платените планове започват от 25 долара на месец. StoryLab. ai • Рекламни текстове, блог публикации и социално съдържание, генерирани от AI • Преобразувайте идеите в различни формати Малки екипи или самостоятелни маркетолози, които искат бързо създаване на многоканално съдържание Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 долара на месец. Creatify • Видео реклами, генерирани от AI въз основа на подсказки • Вградени шаблони за различни формати Марки, които искат да пуснат бързо видео реклами в социалните медии без големи производствени разходи Платените планове започват от 19 $/месец. Quickads • Рекламни текстове и творчески материали за по-малко от 60 секунди • Опции за експортиране на различни платформи Маркетолози, които се нуждаят от бързи, готови за употреба рекламни творби за различни платформи Платените планове започват от 79 $/месец. Pencil AI • Рекламни текстове и творчески материали, съобразени с марката • Прогнозно оценяване на ефективността Екипи, които провеждат текущи рекламни кампании и искат творчески решения, подкрепени с данни Платените планове започват от 15 долара на месец. Умно • Автоматизирано тестване и оптимизиране на рекламни материали • Интеграция с основните рекламни платформи Екипи на корпоративно ниво, управляващи мащабни кампании в социалните медии Персонализирани цени Predis. ai • Реклами, видеоклипове и публикации, генерирани от AI • Предложения за надписи и хаштагове Социално ориентирани марки, които се нуждаят от бързи, специфични за платформата рекламни материали Наличен е безплатен план; платените планове започват от 23 $/месец.

Какво е AI генератор на кампании?

Генераторът на AI кампании е маркетингов инструмент, който използва изкуствен интелект за планиране, създаване и оптимизиране на многоканални кампании – често за част от времето, необходимо при традиционните методи.

Заинтригувани ли сте? Ето отговорите на някои въпроси, които може да имате като начинаещ практик в AI-ориентирания маркетинг.

⭐️ Как изкуственият интелект променя начина, по който маркетолозите създават и провеждат кампании? Изкуственият интелект превръща създаването на кампании от ръчен, последователен процес в автоматизиран, динамичен работен поток. Той може:

Генерирайте множество варианти на реклами, пригодени за различни аудитории, за секунди.

Предлагайте рекламни текстове и дизайнерски концепции с висока конверсия.

Оптимизирайте времето и мястото на кампаниите в социалните медии.

Непрекъснато се учете от данните за ефективността, за да усъвършенствате стратегиите си.

Пример: 75% от маркетолозите смятат , че изкуственият интелект им дава конкурентно предимство.

⭐️ Защо автоматизацията + персонализацията = по-добри резултати?С изкуствения интелект, който се занимава с тежките задачи по създаването и планирането на реклами, маркетолозите могат да се съсредоточат върху стратегията и разказването на истории. Автоматизацията ускорява изпълнението, а персонализацията, задвижвана от изкуствен интелект, гарантира, че всяко съдържание резонира с правилната аудитория, като по този начин увеличава ангажираността и процента на конверсия.

⭐️ AI срещу традиционните методи: Каква е разликата/добавената стойност?Традиционното създаване на кампании изисква ръчно проучване, създаване на съдържание и координация между платформите. AI инструментите интегрират тези стъпки, предлагайки безпроблемна интеграция между планирането на кампании, създаването на съдържание и проследяването на ефективността. Това намалява сложността и дава на екипите повече време да се съсредоточат върху маркетинговите стратегии в по-широк план. Забележителните 79% от маркетолозите подчертават ролята на AI в рационализирането на процесите и повишаването на производителността.

🧠 Проверка на фактите: Много генератори на AI кампании използват машинно обучение, за да се учат непрекъснато от всяка кампания, което означава, че следващата ви кампания винаги ще бъде по-умна от предишната.

Какво трябва да търсите в генератор на AI кампании?

Изборът на подходящ AI генератор на кампании се свежда до намирането на инструмент, който съответства на вашите цели, работния процес и бюджета. Като минимум, търсете:

Многоканална поддръжка , така че можете да създавате реклами, видео реклами и публикации в социалните медии за различни платформи на едно място.

Възможности за персонализация , за да адаптирате рекламните творби и съобщенията към конкретни целеви аудитории.

Функции за автоматизация като планиране, A/B тестване и оптимизация въз основа на ключови показатели.

Инструменти за сътрудничество за съгласуване на маркетинговите, дизайнерските и съдържателните екипи

Рекламни шаблони и творчески ресурси за ускоряване на създаването на съдържание без загуба на качество

Анализи и отчети за проследяване на ефективността и измерване на възвръщаемостта на инвестициите спрямо целите на кампанията.

💡 Съвет от професионалист: Ако провеждате кампании в голям мащаб, изберете AI генератор на маркетингови кампании, който се интегрира безпроблемно в съществуващия ви маркетингов набор, така че екипът ви да прекарва по-малко време в превключване между инструменти и повече време в оптимизиране на кампаниите.

От създаването на рекламни творби и видео реклами до планирането на публикации в социалните медии, днешните AI генератори на кампании помагат за създаването на реклами и стартирането на многоканални маркетингови кампании само с няколко кликвания.

Ето най-добрите инструменти, които могат да повишат ефективността на вашите кампании:

1. ClickUp (най-добър за оптимизирано изпълнение на кампании и сътрудничество)

Ако някога сте си пожелавали да можете да управлявате цялата си маркетингова кампания от едно място, като AI се занимава с тежките задачи, ClickUp е създаден за вас.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което обединява управление на проекти, съвместна работа с документи, чат за екипи и изкуствен интелект от ново поколение в една единна платформа. Това означава, че вашите брифинги за кампании, творчески ресурси, разговори и анализи се намират на едно място, поддържани от изкуствен интелект.

От идеята до изпълнението и оптимизацията, AI-базираните функции на ClickUp ви дават възможност да работите по-бързо, да си сътрудничите по-добре и да постигате измерими резултати, което го прави цялостно решение за маркетинговите екипи.

Защо AI на ClickUp променя правилата на играта при създаването на кампании

Повечето маркетингови екипи се давят в несъвместими инструменти и разпръсната информация. ClickUp решава този проблем с истинска конвергенция — обединява цялата ви работа, знания и комуникация и ги подсилва с мощна, практична изкуствена интелигентност.

Запознайте се с ClickUp Brain , вашият партньор в кампаниите

Незабавни брифинги и идеи за кампании: Просто въведете целта или заданието на кампанията си и ClickUp Brain ще генерира подробен брифинг, план или идеи за съдържание, съобразени с вашата аудитория и канали.

Интелигентни предложения навсякъде: Имате нужда от привлекателен заглавен ред, нов ъгъл на рекламата или кратко резюме на среща? ClickUp Brain е винаги на разположение, за да ви помогне, точно там, където работите, с достъп до множество усъвършенствани AI модели, като ChatGPT, Claude и Gemini .

Пълен работен процес на кампанията: Помолете ClickUp Brain да се поучи от предишни кампании и да създаде контекстуални задачи, подзадачи и да определи отговорници за вашите най-нови маркетингови кампании.

📌 Пример: Планирате кампания за началото на учебната година? Просто въведете вашата задача в ClickUp Brain и той незабавно ще създаде подробен брифинг за кампанията, готов да бъде превърнат в задачи и споделен с вашия екип.

Ето пример за работата на ClickUp Brain👇

Увеличете ефективността на кампаниите си 10 пъти с ClickUp Brain MAX : перфектният AI спътник за маркетолозите

Пълна автоматизация на кампаниите: Създавайте планове за кампании, съдържание и дори анализи след кампаниите с няколко кликвания. Няма повече превключване между AI инструменти за различни нужди.

Практични препоръки: Brain MAX не само създава, но и ви помага да оптимизирате. Получавайте предложения за подобряване на кампанията си, от времето до съобщенията и комбинацията от канали.

Създаване на задачи чрез глас: Използвайте гласа си, за да записвате бележки, да създавате задачи (и подзадачи) за кампании, да извършвате търсения в свързаното си работно пространство и много други, на 40 езика! С Използвайте гласа си, за да записвате бележки, да създавате задачи (и подзадачи) за кампании, да извършвате търсения в свързаното си работно пространство и много други, на 40 езика! С Talk to text създаването на кампании, генерирането на идеи (без ключова дума) и извършването на работата никога не е било по-лесно.

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете работата си 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

📌 Пример: Провеждате мултиканална кампания за Черния петък? С Brain MAX можете да създадете подробен план за кампанията, да възложите задачи на екипа си, да изготвите промоционални имейли и публикации в социалните мрежи и дори да получите препоръки, базирани на изкуствен интелект, за най-подходящото време за стартиране и каналите, на които да дадете приоритет – всичко това в един безпроблемен работен процес.

Гледайте това видео, за да научите за по-умния и по-бърз начин да свършите нещата. 🧠✨

AI агенти: Вашите постоянно активни асистенти за кампании

Автоматизирайте рутинните задачи: AI агентите се занимават с повтарящи се задачи като разпределяне на работа, изпращане на напомняния, актуализиране на статуси и генериране на обобщения.

Поддържайте кампаниите в правилната посока: Агентите изпращат напомняния за крайни срокове, извличат отчети за ефективността и се уверяват, че нищо не се пропуска.

Получете пълен план с задачи и подзадачи: AI агентите могат да изградят цялостна рамка и работен процес за вашата кампания.

📌 Пример: Одобрете кратко описание на кампанията и AI агентът незабавно ще разпредели задачите на вашия екип, ще насрочи срещи за преглед и ще настрои напомняния – без да е необходимо ръчно проследяване. Вижте как се прави. 👇🏼

Съдържание, работни процеси и планиране, базирани на изкуствен интелект

ClickUp Calendar. Той оптимизира графиците и изпраща интелигентни напомняния, за да не пропуснете нищо. Автоматично планирайте задачи, срещи и крайни срокове за кампании сТой оптимизира графиците и изпраща интелигентни напомняния, за да не пропуснете нищо.

Записвайте и обобщавайте срещите по кампаниите, след което автоматично създавайте задачи за изпълнение, за да продължите работата по проектите с ClickUp AI Notetaker .

Оставете AI да се занимава с рутинните задачи – задания, актуализации на статуса и известия с ClickUp Automations – така екипът ви ще може да се съсредоточи върху стратегията и креативността.

Веднага извличайте ресурси за кампании, печеливши варианти на реклами или най-новите чернови – вече не е нужно да ровите в папки или имейли с Enterprise AI Search.

Анализи, отчети и оптимизация – подкрепени от AI

ClickUp Dashboards Следете ефективността на кампаниите в реално време с персонализирани, задвижвани от изкуствен интелект

Анализи, базирани на изкуствен интелект: Измервайте възвръщаемостта на инвестициите, проследявайте ключовите показатели за ефективност и извличайте полезни заключения за непрекъснато усъвършенстване.

Унифицирано работно пространство за успешни кампании

Конвергентна платформа : Управление на проекти, документи, чат и AI работят заедно, за да можете да създавате, стартирате и оптимизирате кампании по-бързо, с по-малко сътресения и по-голямо въздействие.

Сътрудничество в реално време: ClickUp Chat , вграденият чат, коментарите и споделените ClickUp Docs поддържат всички в синхрон и ангажирани, независимо дали екипът ви е в офиса или работи дистанционно.

С изкуствен интелект в основата си и всичко управлявано от едно място, ClickUp превръща изпълнението на кампании в стратегически, рационализиран процес, който води до резултати.

Шаблони, интеграции и мащабируемост

Шаблонът за план на кампания на ClickUp е изчерпателен, готов за употреба шаблон за организиране, планиране и проследяване на всеки аспект от кампанията ви от начало до край.

Получете безплатен шаблон Бъдете организирани и постигнете желаните резултати с шаблона за планиране на кампании на ClickUp.

Функциите на ClickUp, като персонализирани статуси, персонализирани полета и персонализирани изгледи , ви позволяват да проследявате напредъка на кампанията, да организирате важни детайли като бюджет и собственост и да визуализирате целия си работен процес във формати като списък, диаграма на Гант, натоварване и календар.

Шаблони като шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp и шаблона за кратко описание на кампании на ClickUp ви помагат да планирате, стартирате и проследявате кампании с лекота, като същевременно гарантирате, че всяко кратко описание е ясно, съгласувано и приложимо за екипите и заинтересованите страни.

Свържете ClickUp с Google Ads, платформи за електронна поща, CRM и други за единен маркетингов пакет с ClickUp Integrations

Надеждни контроли за поверителност и мащабируемост за екипи от всякакъв размер с корпоративната сигурност на ClickUp.

Сара Лайвли, директор „Социални медии“ в Cartoon Network, споделя следното за ClickUp като единствения източник на информация за екипа:

Можем да действаме много, много бързо, защото имаме един източник на информация, който съдържа всички необходими ни подробности. Можем да бъдем и изключително прецизни в това, което публикуваме в социалните медии, защото разполагаме със статуси на задачите, които предотвратяват грешки.

Можем да действаме много, много бързо, защото имаме един източник на информация, който съдържа всички необходими ни подробности. Можем да бъдем и изключително прецизни в това, което публикуваме в социалните медии, защото разполагаме със статуси на задачите, които предотвратяват грешки.

Най-добрите функции на ClickUp

Генерирани от AI кампании, рекламни текстове и творчески концепции от най-добрите AI модели в света.

AI агенти за задачи, одобрения, планиране и отчитане без ръчно въвеждане на данни

Календар с изкуствен интелект за интелигентно планиране и управление на сроковете

Табла и анализи в реално време, пряко свързани с целите на кампанията

Конвергентна платформа за управление на кампании, сътрудничество по съдържанието и комуникация

AI Notetaker за обобщения на срещи и незабавно създаване на задачи

Персонализирани шаблони, статуси, полета и изгледи

Дълбока интеграция с маркетингови инструменти и CRM системи

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да доведе до по-дълъг процес на обучение за екипи, които за първи път работят с платформи с пълен набор от функции.

Цени на ClickUp

ClickUp оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 коментира:

Новият Brain MAX значително подобри производителността ми. Възможността да използвам множество AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

Новият Brain MAX значително подобри производителността ми. Възможността да използвам множество AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и интелигентен.

📚 Бонус за четене: Искате да научите повече за управлението на високоскоростен маркетингов двигател за приходи с ClickUp и AI? Вземете наръчника сега! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (Най-добър за генериране на кампании в CRM екосистема)

чрез HubSpot

HubSpot Campaign Assistant е инструмент, базиран на изкуствен интелект, вграден директно в платформата HubSpot, който помага на маркетинговите екипи да създават текстове за реклами, целеви страници и маркетингови имейли. Просто въведете няколко подробности – като вашия продукт, аудитория и тон – и той генерира персонализиран, готов за употреба текст за минути.

Той работи с реклами в Google Search, Facebook и LinkedIn, както и с имейли и съдържание на целеви страници, така че можете да подготвите множество ресурси за кампании на едно място. Инструментът премахва трудностите при създаването на празни страници и ускорява създаването на ресурси за многоканални кампании.

Ключово предимство е дълбоката интеграция с CRM и маркетинговите инструменти на HubSpot. Можете да изпращате генерираното съдържание директно в кампаниите си, да го свържете с данните за клиентите си и да проследявате ефективността, без да сменяте платформите.

Това го прави идеален за екипи, които вече използват HubSpot за управление на потенциални клиенти и автоматизация, като съхраняват създаването, изпълнението и отчитането на кампаниите в едно свързано работно пространство. За допълнителна гъвкавост можете също да копирате съдържанието за използване извън HubSpot.

Най-добрите функции на HubSpot Campaign Assistant

Създавайте текстове за целеви страници, маркетингови имейли и реклами за минути.

Създавайте множество варианти на реклами, пригодени за различни платформи или целеви аудитории.

Запазете и прегледайте предишни чернови за сравнение и усъвършенстване.

Лесен за използване интерфейс с минимална настройка и без необходимост от опит с изкуствен интелект или програмиране.

Ограничения на HubSpot Campaign Assistant

Работи най-добре за маркетинг специалисти, които вече използват CRM и Marketing Hub на HubSpot.

Фокусирани са предимно върху текста и може да се наложи ръчно редактиране за пълно творческо усъвършенстване.

Цени на HubSpot Campaign Assistant

Безплатно

Оценки и рецензии за HubSpot Campaign Assistant

G2: 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Campaign Assistant

Един рецензент на G2 споделя :

От имейл маркетинг и създаване на целеви страници до планиране на социални медии, SEO оптимизация и CRM интеграция, HubSpot предлага цялостно решение, което обхваща всеки етап от пътуването на клиента.

От имейл маркетинг и създаване на целеви страници до планиране на социални медии, SEO оптимизация и CRM интеграция, HubSpot предлага цялостно решение, което обхваща всеки етап от пътуването на клиента.

📚 Свързано четиво: Ето списък за проверка на маркетинговата кампания, за да сте сигурни, че сте обхванат всички етапи – от идеята до изпълнението – преди да стартирате кампанията.

3. ActiveCampaign (Най-доброто решение за автоматизирани имейл кампании и клиентски пътувания)

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign съчетава генерирането на съдържание с изкуствен интелект със своята стабилна платформа за автоматизация на маркетинга, което улеснява проектирането на целеви кампании чрез имейл, социални медии и реклами. Можете да генерирате теми, текст и рекламни текстове, като същевременно адаптирате съобщенията към различни сегменти от вашата аудитория.

Той поддържа многоканални кампании, като събира данни за поведението на клиентите, за да персонализира офертите и призивите за действие. Изкуственият интелект помага за усъвършенстване на съдържанието с цел ангажираност, а автоматизацията гарантира, че съобщенията достигат до правилните хора в точното време.

Силата на ActiveCampaign се крие в способността му да свърже създаването на кампании директно с картографирането на пътя на клиента. Можете да създавате последователности, да задействате комуникации въз основа на взаимодействия и да проследявате ефективността – всичко това в една и съща платформа.

Тази комбинация от AI генериране на съдържание и автоматизация го прави подходящ за екипи, които искат по-умни, подкрепени с данни кампании, без да се налага да използват отделни инструменти за копирайтинг, сегментиране и доставка.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска ефективност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока ефективност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-базирани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Предсказуемо съдържание, задвижвано от AI, и оптимизация на времето за изпращане

Мултиканална автоматизация за имейли, социални медии и реклами

Разширена сегментация за персонализирани маркетингови кампании

Вграден CRM за безпроблемно съгласуване на продажбите и маркетинга

Ограничения на ActiveCampaign

Пълнофункционалната автоматизация изисква планове от по-високо ниво.

Разходите нарастват бързо с разрастването на списъка ви с контакти

Цени на ActiveCampaign

Стартово ниво: 15 $/месец

Плюс: 49 $/месец

Професионална версия: 79 $/месец

Enterprise: 145 $/месец

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ActiveCampaign

Един рецензент на G2 споделя:

Много е лесно да конфигурирам контактите, имейл кампаниите и автоматизациите си в ActiveCampaign, за да достигна ефективно до аудиторията си. Лесно е да видя как се представят кампаниите ми и да ги коригирам, когато е необходимо.

Много е лесно да конфигурирам контактите, имейл кампаниите и автоматизациите си в ActiveCampaign, за да достигна ефективно до аудиторията си. Лесно е да видя как се представят кампаниите ми и да ги коригирам, когато е необходимо.

📚 Прочетете също: Имате нужда от опция „plug-and-play“, за да стартирате следващата си рекламна кампания? Тези рекламни шаблони са точно за вас.

4. AdCreative. ai (Най-доброто решение за създаване на рекламни материали с висока конверсия с помощта на AI)

чрез AdCreative

AdCreative.ai е платформа, базирана на изкуствен интелект, която помага на маркетолозите бързо да създават рекламни материали, фокусирани върху конверсиите, и визуални елементи за социалните медии. Можете да генерирате множество варианти на реклами за минути, като въведете подробности за продукта, целевата аудитория и активите на марката.

Инструментът използва машинно обучение, базирано на милиони високо ефективни реклами, за да предложи оформление, заглавия и призиви за действие, които са оптимизирани за кликвания и конверсии.

Той поддържа популярни канали като Facebook, Instagram, Google и LinkedIn, което улеснява създаването на специфични за платформата рекламни материали, без да се налага да започвате от нулата всеки път. Можете също да качите свой собствен бранд кит, включващ цветове, шрифтове и лога, така че всеки резултат да остава в стила на бранда.

AdCreative. ai се интегрира с инструменти като Google Ads и Facebook Ads Manager, което ви позволява да изпращате рекламни материали директно в рекламните си кампании за тестване и проследяване на ефективността.

Това го прави особено полезен за екипи, които провеждат мащабни рекламни кампании и искат да спестят време от повтарящи се дизайнерски задачи, като същевременно подобрят творческата си ефективност чрез препоръки, подкрепени с данни.

Най-добрите функции на AdCreative. ai

Рекламни материали, банери и публикации в социалните медии, генерирани от AI за секунди

Прогнозно оценяване за приоритизиране на високопроизводителни варианти на реклами

Множество варианти на реклами за разделено тестване и оптимизация

Интеграции с основните рекламни платформи за безпроблемно публикуване

Ограничения на AdCreative. ai

Опциите за персонализиране са ограничени за напреднали нужди, свързани с марката или оформлението.

Най-добрите резултати зависят от връзката с активни рекламни акаунти за обратна връзка относно ефективността.

Цени на AdCreative. ai

Стартово ниво: 39 $/месец

Професионална версия: 249 $/месец

Ultimate: 599 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

AdCreative. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (782 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за AdCreative. ai

Един рецензент на G2 споделя:

Най-много ми харесва в AdCreative. ai колко време спестява. С този инструмент мога да генерирам десетки професионално изглеждащи рекламни банери само с няколко кликвания.

Най-много ми харесва в AdCreative. ai колко време спестява. С този инструмент мога да генерирам десетки професионално изглеждащи рекламни банери само с няколко кликвания.

📚 Прочетете също: Открийте как бързодействащите екипи постигат по-добри резултати с този наръчник за бързо изпълнение на кампании.

5. StoryLab. ai (Най-доброто за генерирани от AI рекламни текстове и подсказки за социално съдържание)

StoryLab.ai е инструмент за създаване на съдържание, базиран на изкуствен интелект, предназначен да помага на маркетолозите да генерират текстове за кампании за различни канали на едно място. Той поддържа формати като надписи за социални медии, рекламни текстове, поредици от имейли, конспекти за блогове и сценарии за видеоклипове, което улеснява поддържането на последователност в съобщенията на различните платформи.

Започнете, като въведете кратко описание на кампанията или продукта си, изберете тона на изразяване и типа съдържание, а StoryLab.ai ще генерира чернова на съдържанието, която можете да редактирате или усъвършенствате.

Силата на платформата се крие в разнообразието от шаблони, които обхващат всичко – от реклами във Facebook и LinkedIn до описания в YouTube и заглавия на целеви страници. Тя включва и функция за „прегенериране“, която ви предоставя множество варианти на една идея, така че можете бързо да тествате съобщенията чрез A/B тестове. За текущи кампании можете да запазвате и организирате любимите си подсказки или резултати, което улеснява поддържането на библиотека с идеи за съдържание, което може да се използва повторно.

Най-добрите функции на StoryLab. ai

Генерирани от AI рекламни текстове, публикации в блогове и съдържание за социални медии

Преработване на съдържание за многоканален маркетинг

Креативни подсказки, които да вдъхновят идеи за кампании

Опростен интерфейс за съвместна работа

Ограничения на StoryLab. ai

Ограничени разширени функции за форматиране или дизайн

Работи най-добре за текстово съдържание, а не за визуални елементи.

Цени на StoryLab. ai

Безплатен план

Pro: 15 $/месец

Без ограничения: 19 $/месец

StoryLab. ai оценки и рецензии

G2: Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

🔎 Знаете ли? Управлението на кампании в изолирани системи ви забавя. Научете как да централизирате изпълнението на кампаниите и да поддържате всичко на едно място.

6. Creatify (Най-добър за превръщане на информация за продукти в готови за употреба видео реклами)

чрез Creatify

Creatify е платформа, задвижвана от изкуствен интелект, фокусирана върху създаването на кратки видео реклами, които могат да се използват в социални медийни платформи като Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Вие предоставяте подробности за вашия продукт или кампания – като ключови аргументи за продажба, целева аудитория и желания стил – и Creatify автоматично генерира видео реклами, допълнени с визуални елементи, текстови надписи и музика.

Едно от основните предимства е възможността за бързо създаване на множество варианти на реклама, което улеснява тестването на различни творчески подходи и определянето на най-подходящия за вашата аудитория. Инструментът поддържа и лесно редактиране, така че можете да променяте текста, да замествате визуалните елементи или да коригирате времето, без да започвате от нулата.

Тъй като Creatify се занимава с целия процес – от генерирането на рекламни концепции до производството на готови за употреба видеоклипове – той е подходящ за малки предприятия, маркетинг екипи или марки за електронна търговия, които искат професионално изглеждащи видео реклами, без да инвестират в сложен софтуер за редактиране или специализирани екипи за производство на видеоклипове.

Най-добрите функции на Creatify

Видео реклами, генерирани от AI, от прости подсказки

Вградени шаблони за различни рекламни формати и платформи

Настройваеми опции за брандиране и съобщения

Бърз експорт за платформи като Facebook, Instagram и TikTok

Ограничения на Creatify

Ограничени разширени функции за редактиране в сравнение с професионалния софтуер за видео

Работи най-добре за краткоформатно маркетингово съдържание.

Цени на Creatify

Безплатно

Стартово ниво: 39 $/месец

Pro: 99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Creatify

G2: 4,5/5 (485+ отзива)

Capterra: Няма отзиви

Какво казват реалните потребители за Creatify

Един рецензент на G2 споделя:

Наистина оценявам колко лесно се използва Creatify AI. Платформата е интуитивна, дори и да не сте технически подготвени, което прави целия процес на създаване на видео безпроблемен.

Наистина оценявам колко лесно се използва Creatify AI. Платформата е интуитивна, дори и да не сте технически подготвени, което прави целия процес на създаване на видео безстресов.

📚 Прочетете също: От написването на убедителни текстове до планирането на пускането на продукти, този наръчник за управление на имейл кампании ви помага да оптимизирате всичко.

7. Quickads (Най-добър за автоматично генериране на варианти на реклами за социални медии)

чрез Quickads

Quickads е платформа за създаване на реклами, базирана на изкуствен интелект, предназначена да помага на маркетолозите и собствениците на малки предприятия да създават реклами за различни канали за минути. Започвате с въвеждането на основна информация за вашия продукт, целевата аудитория и целите на кампанията, а платформата генерира рекламни творби, текстове и варианти, съобразени с вашите данни.

Той поддържа широка гама от рекламни формати, включително публикации в социални медии, банерни реклами и видео скриптове, което го прави универсален за екипи, провеждащи многоканални кампании. Инструментът позволява и бързо персонализиране, така че можете да настроите текста, цветовете и визуалните елементи, за да съответстват на стила на вашата марка, преди да ги публикувате.

С акцент върху скоростта и простотата, Quickads е особено полезен за бизнеса, който се нуждае от създаване и тестване на много версии на реклами, без да се губят дни за дизайн или копирайтинг. Това е практичен вариант за екипи, които искат да стартират кампании по-бързо, като същевременно запазват творческото производство в рамките на компанията.

Най-добрите функции на Quickads

Рекламни текстове и творчески материали, генерирани от AI, за по-малко от 60 секунди

Опции за експортиране на различни платформи за Facebook, Instagram, Google и други

Автоматични варианти на реклами за разделено тестване

Опростен интерфейс за хора, които не са дизайнери

Ограничения на Quickads

По-малко опции за персонализиране в сравнение с усъвършенстваните инструменти за дизайн

Най-подходящи за краткосрочни или бързи кампании

Цени на Quickads

Стартово ниво: 79 $/месец

Pro: 99 $/месец

Агенция: 149 $/месец

Оценки и рецензии за Quickads

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Quickads

Един рецензент на G2 споделя:

Функцията за създаване на изображения с едно кликване на QuickAds.ai променя правилата на играта. Тя е невероятно ефективна и предоставя професионални резултати за секунди. Откакто използвам този инструмент, спестявам много време и пари за дизайн. Рекламите са привлекателни и ефективни, което прави кампаниите ми забележими.

Функцията за създаване на реклами с едно кликване на QuickAds.ai променя правилата на играта. Тя е невероятно ефективна и предоставя професионални резултати за секунди. Откакто използвам този инструмент, спестявам много време и пари за дизайн. Рекламите са привлекателни и ефективни, което прави кампаниите ми да се открояват.

📚 Свързано четиво: Изграждайте по-умни стратегии по-бързо, като използвате генератори на маркетингови планове, базирани на изкуствен интелект, които намаляват времето за планиране наполовина.

8. Pencil AI (Най-добър за тестване и оптимизиране на рекламни творби с AI анализи)

чрез Pencil

Pencil AI използва изкуствен интелект, за да помогне на маркетинговите екипи да създават рекламни материали за платформи като Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. Започвате с качването на вашите бранд активи – лога, изображения на продукти и съществуващи видеоклипове – след което Pencil генерира множество варианти на реклами, създадени да съответстват на вашия тон и стил.

Това, което отличава Pencil, е неговият „предсказващ“ подход. AI не просто създава реклами, а анализира данни за ефективността на минали кампании, за да предложи рекламни материали с най-голяма вероятност за успех. С течение на времето той научава кои визуални елементи, заглавия и призиви за действие работят най-добре за вашата марка, така че бъдещите реклами да бъдат още по-целенасочени.

Всички ваши кампании и активи се съхраняват в единен контролен панел, което улеснява тестването на варианти и проследяването на резултатите. Това прави Pencil особено ценен за екипи, които провеждат чести рекламни кампании и искат да съкратят времето за производство, като същевременно запазят данните за ефективността в центъра на своите творчески решения.

Най-добрите функции на Pencil AI

Генерирани от AI рекламни текстове и творчески ресурси, съобразени с вашата марка

Прогнозно оценяване на ефективността за варианти на реклами

Интеграция на бранд кит за последователни визуални елементи

Множество варианти за A/B тестване

Ограничения на Pencil AI

За най-добри прогнозни резултати са необходими свързани рекламни акаунти.

Работи най-добре за екипи, които провеждат текущи рекламни кампании.

Цени на Pencil AI

Основен пакет: 14 $/месец

Растеж: 55 $/месец

Предимство: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pencil AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Pencil AI

Един рецензент на G2 споделя :

Това е революционна платформа. Особено важно: Всички най-добри GenAI модели на едно място, интегрирани данни за ефективността за оптимизиране на производството на реклами, варианти на фийдове за мащабиране на съдържанието, вградена библиотека с марки и чат-към-реклами!

Това е революционна платформа. Особено важно: Всички най-добри GenAI модели на едно място, интегрирани данни за ефективността за оптимизиране на производството на реклами, варианти на фийдове за мащабиране на съдържанието, вградена библиотека с марки и чат-към-реклами!

📚 Прочетете също: Тези примери за творчески брифинги показват как да постигнете единодушие, още преди да започнете да създавате.

9. Smartly (Най-подходящ за автоматизация на реклами в голям мащаб и на различни платформи)

чрез Smartly

Smartly е платформа за творческа автоматизация и закупуване на медийно пространство, създадена да помага на марките да провеждат платени кампании в основните социални медии, включително Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest и Snapchat. Тя комбинира създаването, тестването и оптимизирането на реклами в едно работно пространство, което позволява на екипите да проектират рекламни творби, да настройват таргетирането и да стартират кампании, без да превключват между различни инструменти.

Функциите за автоматизация на платформата позволяват на маркетолозите да актуализират динамично рекламните творби и таргетирането въз основа на продуктови фийдове, сегменти на аудиторията или данни за ефективността. Това помага рекламите да останат актуални и навременни, независимо дали провеждате сезонни промоции или актуализирате съобщения, свързани с наличностите. Екипите могат също да провеждат мащабни тестове на творбите, за да видят кои варианти се представят най-добре, преди да ангажират бюджета.

Тъй като Smartly. io се интегрира директно с платформите за социални реклами, данните за ефективността се връщат в инструмента за отчитане в реално време. Това улеснява откриването на тенденции, коригирането на разходите и възпроизвеждането на високо ефективни кампании. Големите марки често използват Smartly. io за управление на множество кампании и пазари едновременно, което оптимизира работните процеси и намалява ръчното управление на рекламите.

Най-добрите функции на Smartly

Автоматизирано тестване и оптимизиране на рекламни материали на различни платформи

Интеграция с всички основни рекламни мрежи в социалните медии

Разпределение на бюджета с помощта на изкуствен интелект за по-добра възвръщаемост на инвестициите

Инструменти за сътрудничество за творчески и маркетингови екипи

Ограничения на Smartly

По-високи цени, насочени към корпоративни клиенти

Не е подходящо за малки предприятия с ограничен бюджет за реклама.

Интелигентно ценообразуване

Персонализирани цени въз основа на разходите за реклама и нуждите на кампанията

Интелигентни оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartly

Един рецензент на G2 споделя:

Те поддържат почти всички native функции на Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization и др. Цялата структура на кампанията може да се управлява от лесни за използване автоматизирани фийдове в Google Sheets. Бюджет, креатив, копие, таргетиране и др. – всичко се управлява на живо от Google Sheets!

Те поддържат почти всички native функции на Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization и др. Цялата структура на кампанията ни може да се управлява от лесни за използване автоматизирани фийдове в Google Sheets. Бюджет, креатив, копие, таргетиране и др. – всичко се управлява на живо от Google Sheets!

📚 Прочетете също: Намерете най-добрите инструменти за управление на кампании, за да планирате, стартирате и оптимизирате кампании от начало до край.

10. Predis. ai (Най-добър за създаване на публикации в социалните медии и планиране на идеи)

Predis.ai е AI-базиран инструмент, който помага на бизнеса да създава пълни публикации в социалните медии, включително визуални елементи, надписи и хаштагове, от прост текстов подсказ. Можете да въведете кратко описание на вашия продукт, оферта или кампания, а Predis автоматично генерира готово за публикуване съдържание, пригодено за платформи като Instagram, Facebook, LinkedIn и други.

Инструментът включва AI генератор на изображения, персонализирани шаблони и планировчик, така че можете да проектирате и публикувате съдържание, без да превключвате между няколко приложения. Той предлага и анализ на конкурентите и информация за ефективността, като ви предоставя данни, с които да усъвършенствате социалната си стратегия.

Predis работи добре за малки и средни предприятия и агенции, които искат да поддържат активно и професионално присъствие в социалните мрежи, без да инвестират значителни средства в дизайн или копирайтинг. Като комбинира идеи, създаване и планиране на едно място, той помага на екипите да поддържат последователност и да следват плана на кампаниите.

Най-добрите функции на Predis. ai

Генерирани от AI рекламни текстове, видеоклипове и статични публикации в социалните медии

Креативни препоръки, специфични за платформата, за различни канали

Предложения за надписи и хаштагове за повишаване на видимостта

Многоезична поддръжка за глобални кампании

Ограничения на Predis. ai

Ограничени възможности за напреднало редактиране на видео

Работи най-добре за маркетингови стратегии, насочени към социалните медии.

Цени на Predis. ai

Безплатно

Плюс: 39 $/месец

Edge: 79 $/месец

Enterprise: 249 $/месец

Predis. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Predis. ai

Един рецензент на G2 споделя:

Хубаво приложение за всеки тип създаване на съдържание, като видео, изображения и карусел.

Хубаво приложение за всеки тип създаване на съдържание, като видео, изображения и карусел.

📚 Прочетете също: От писането на рекламни текстове до избора на най-добрите рекламни материали, изкуственият интелект в рекламата променя начина, по който работят маркетолозите.

Предимства на използването на изкуствен интелект за създаване на кампании

🔎 Знаете ли, че... Значително мнозинство от маркетолозите – цели 85% – използват AI инструменти за писане или създаване на съдържание, за да подобрят маркетинга си.

Генераторите на AI кампании ви спестяват много усилия – те ви спестяват време, подобряват таргетирането ви и ви дават креативни идеи, които можете да използвате във всеки канал. С автоматизацията и данните на ваша страна, планирането, създаването и оптимизирането на кампании става много по-лесно и много по-ефективно.

1. По-бързо създаване на кампанииAI може да генерира рекламни текстове, видео реклами, публикации в социалните медии и рекламни шаблони за минути, което намалява времето от концепцията до стартирането.

⭐ Какво означава това: Маркетолозите изпитват преки ползи за своята ефективност и производителност от внедряването на AI технологии. 83,82% от анкетираните съобщават за повишена производителност след внедряването на AI.

2. Последователни послания на маркатаВградените указания за марката и контроли за тона на изразяване гарантират, че всички рекламни творби са в съответствие с идентичността на вашата марка, независимо от платформата.

3. Оптимизация на базата на данниAI анализира исторически данни за ефективността и поведението на аудиторията, за да прецизира рекламните стратегии, да подобри процента на кликвания и да максимизира възвръщаемостта на инвестициите.

4. Персонализация в голям мащабАвтоматизираното персонализиране на съдържанието помага да се адаптират съобщенията за различни целеви аудитории, без да се създават ръчно множество варианти на реклами.

5. Безпроблемно изпълнение на няколко каналаМного генератори на AI маркетингови кампании се интегрират с платформи за социални медии, рекламни мрежи и CRM инструменти, което улеснява координирането на кампаниите между различните канали.

6. Икономическа ефективностЧрез намаляване на зависимостта от външни творчески ресурси и минимизиране на пробите и грешките, AI-базираните инструменти могат да помогнат за понижаване на разходите за производство на кампании.

📚 Прочетете също: Намалете времето за настройка на кампаниите с тези шаблони за маркетингови кампании, създадени за бързина и сътрудничество.

Предизвикателства при използването на AI за генериране на кампании

Макар генераторите на AI кампании да могат да оптимизират създаването на реклами и да подобрят ефективността, те също така поставят предизвикателства, с които маркетолозите трябва да се справят.

1. Контрол на качествотоРекламните материали и текстове, генерирани от AI, може да се наложи да бъдат прегледани от човек преди публикуването им, за да се гарантира точността, уместността и съответствието с бранда.

📊 Твърд факт: 39% от маркетолозите казват , че не знаят как да използват безопасно генеративния AI. Те изразяват опасения относно неговата точност и посочват необходимостта от човешки надзор, както и от подходящо обучение и надеждни данни за клиентите, за да използват ефективно технологията в работата си.

2. Прекомерна зависимост от автоматизациятаИзползването само на AI за създаване на съдържание може да доведе до генерични или повтарящи се съобщения, което с времето може да намали ангажираността на аудиторията.

3. Ограничен творчески контекстAI инструментите работят най-добре, когато им се предоставят подробни инструкции и данни. Без подходящи входни данни, резултатът може да не съдържа необходимите нюанси за конкретните цели на кампанията.

4. Поверителност на данните и съответствие с нормативните изискванияИзползването на данни на клиенти за персонализация с изкуствен интелект изисква стриктно спазване на нормативните изисквания за поверителност, като GDPR и CCPA, което не всички инструменти успяват да направят автоматично.

🔍 Проучвания показват: 40,44% от маркетолозите посочват опасенията относно поверителността на данните като голямо предизвикателство при пълната интеграция и оптимизация на изкуствения интелект. Това отразява нарастващата чувствителност по отношение на обработката на данни и етичните съображения при приложенията на изкуствения интелект.

5. Сложност на интеграциятаНякои генератори на AI маркетингови кампании може да не се интегрират безпроблемно с вашите съществуващи технологии, което изисква допълнителна настройка или ръчни процеси.

6. Разходи за абонамент и мащабиранеМакар AI инструментите да спестяват време, разширените функции, по-високите нива на използване или поддръжката на няколко марки могат да увеличат разходите, особено за големи екипи.

📚 Прочетете също: Задавайте бюджети, следете разходите и коригирайте стратегиите в реално време с помощта на този наръчник за маркетинговия бюджет.

Как да изберете подходящия AI генератор на кампании?

Изборът на подходящия AI генератор на маркетингови кампании зависи от целите, бюджета и работния процес на вашия екип. Правилният избор трябва да съответства на целите на вашата кампания и да се интегрира безпроблемно във вашия маркетингов пакет.

1. Определете целите на кампанията сиРешете дали приоритетът ви е създаването на реклами, оптимизирането на таргетирането, генерирането на видео реклами, създаването на публикации в социалните медии или управлението на кампании от начало до край.

2. Проверете възможностите на изкуствения интелектПотърсете функции като шаблони за реклами, множество варианти на реклами, прогнозна аналитика и персонализация, които отговарят на нуждите на вашата кампания.

3. Оценете възможностите за интеграцияИзберете инструмент, който работи безпроблемно с вашите платформи за социални медии, CRM и аналитични инструменти, за да оптимизирате работните процеси.

4. Оценете лекотата на използванеУверете се, че платформата има интуитивен интерфейс, така че екипът ви да може да започне бързо да създава реклами и рекламни материали, без да се налага да преминава през дълъг процес на обучение.

5. Сравнете ценовите ниваПрегледайте всички налични планове и вземете предвид потенциалните разходи за мащабиране, ако вашите кампании или екип се разрастват.

6. Прочетете реални отзиви на потребителиРазгледайте рецензиите в G2 и Capterra, за да разберете ефективността, качеството на обслужването на клиенти и потенциалните ограничения от гледна точка на потребителя.

🔎 Знаете ли? Солидната промоционална стратегия е това, което отличава великите кампании от незапомнящите се.

Изпълнявайте кампании по-бързо с AI

Генераторите на AI кампании променят правилата на играта за маркетолозите. Те ви помагат да планирате, създавате и оптимизирате рекламни кампании по-бързо, да се насочвате по-умно и да харчите по-малко за това. Имате нужда от нови рекламни креативи? Множество варианти? Специфични за платформата настройки за социални мрежи? Тези инструменти ви освобождават от рутинната работа по създаването на реклами, за да можете да се съсредоточите върху големите печалби.

А ако искате да управлявате всичко от едно място, ClickUp е точно за вас. Това е приложението, което предлага всичко необходимо за работата ви – комбинира управление на проекти, създаване на съдържание, сътрудничество и AI в една платформа. С ClickUp Brain, Brain MAX и AI Agents можете да реализирате маркетинговата си кампания от начало до край, без да превключвате между раздели.

Опитайте ClickUp безплатно сега и започнете да управлявате кампаниите си по по-интелигентен начин.

Често задавани въпроси

AI може значително да ускори създаването на кампании, като генерира рекламни текстове, видео реклами, публикации в социалните медии и рекламни шаблони за минути. Той също така използва данни, за да оптимизира таргетирането, да персонализира рекламните творби и да подобри процента на кликвания с течение на времето.

За разлика от традиционните инструменти, които разчитат в голяма степен на ръчно въвеждане на данни, AI генераторите на маркетингови кампании автоматизират създаването на съдържание, предлагат множество варианти на реклами и използват данни за ефективността, за да оптимизират кампаниите на различни платформи.

AI може да поддържа различни видове кампании, включително реклами в социалните медии, дисплейни реклами, имейл маркетинг кампании, видео реклами и многоканални промоции за пускане на продукти на пазара или сезонни разпродажби.

Ще постигнете най-добри резултати, като предоставите ясен брифинг за кампанията, подробности за целевата аудитория, указания за марката и всички релевантни данни за ефективността от минали кампании.

Проследявайте показатели като процент на конверсия, процент на кликвания, цена на придобиване и нива на ангажираност преди и след внедряването на AI инструмента, за да измерите неговото влияние върху ефективността на кампанията.