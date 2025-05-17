Топ 10 генератори на маркетингови планове за 2025 г.

🔍 Проверени факти: 77% от организациите се давят в маркетинговата сложност. Още по-лошо, 46% не могат да оптимизират кампаниите си, а 44% са стресирани.

Не точно резултатите, които бихте искали. Решението? Солиден маркетингов план.

Създаването на персонализиран маркетингов план не е толкова сложно, колкото изглежда. Съвременният софтуер за маркетингово планиране прави процеса по-лесен и по-приятен, като изяснява вашите маркетингови цели и стратегия.

Докато някои екипи все още разчитат на остарели таблици, инструменти за създаване на маркетингови планове като ClickUp предлагат информация в реално време, вградена автоматизация и персонализирани табла, за да облекчат стреса от планирането и изпълнението.

Нека се запознаем с 10-те най-добри инструмента, които улесняват изготвянето на цялостен маркетингов план, без да ви претоварват. 🧩

Какво трябва да търсите в генератора на маркетингови планове?

Чудите се как генераторът на маркетингови планове се вписва в съвременните екипи? Става въпрос за комбиниране на лекота на използване с мощни функции, които насочват стратегията от начало до край. Не всички генератори на маркетингови планове предлагат основни функции. Най-добрите инструменти се отличават с три задължителни функции, които отличават победителите от останалите:

1. Проследяване на KPI

Ако генераторът ви не свързва действията с точни резултати, не си заслужава да му отделяте време. Най-добрите инструменти предоставят ясна информация за това как вашите маркетингови усилия се отразяват на крайния резултат чрез KPI за маркетинг в реално време, с интуитивни табла, които помагат при вземането на решения.

2. Адаптивен маркетингов шаблон

Забравете остарелите шаблони. Най-добрите инструменти предлагат персонализирани шаблони за маркетингови планове, които се адаптират към вашата индустрия, мащабират се според вашия бизнес и включват шаблони за творчески брифинги, за да опростят проучването на пазара и да се приспособят към различни видове кампании.

3. Практични маркетингови пътни карти

Най-добрите маркетингови пътни карти не само изглеждат добре, но и водят до реални резултати. Те трябва да са свързани с ежедневните работни процеси на вашия екип и да се адаптират автоматично, когато е необходимо.

Вашият план трябва да определя ясно отговорностите и сроковете, за да гарантира, че стратегията ви се развива заедно с вашия бизнес. Това ви освобождава повече време, за да се съсредоточите върху други промоционални стратегии.

Най-добрите генератори на маркетингови планове на един поглед

Ето кратък преглед на 10-те най-добри генератора на маркетингови планове, в който са подчертани техните основни функции, най-добри примери за употреба и цени:

Име на инструмента Най-подходящ за Основен случай на употреба Цени ClickUp Най-доброто за създаване на маркетингови планове и управление на проекти Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Създаване на маркетингов план, управление на задачи, създаване на съдържание и изпълнение на кампании Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия HubSpot Marketing Hub Най-подходящ за цялостна автоматизация на маркетингаРазмер на екипа: Средни компании, предприятия Автоматизирано провеждане на многоканални кампании, проследяване на ефективността в реално време, интеграция с CRM Цени от 890 $/месец за 3 места Jasper AI Най-добър за генериране на съдържание с помощта на изкуствен интелект Размер на екипа: Маркетинг специалисти по съдържание, екипи, създаващи големи количества текстове Управление на маркетингов календар, планиране на социални медии и зависимости между задачите Цени от 49 $/месец на работно място 15-минутен план Най-подходящ за бързо разработване на стратегия Размер на екипа: Малки предприятия, стартиращи компании Бърза рамка за създаване на маркетингов план, практически стъпки и разпределение на ресурсите Персонализирани цени MarketPlan Най-подходящ за визуално планиране на маркетинга Размер на екипа: Дигитални маркетолози, екипи с визуален подход Визуално планиране на кампании, симулиране на фунии и прогнозиране на резултатите Цени от 29 $/месец за до 5 потребители Copy. ai Най-добър за генериране на маркетингови текстове с изкуствен интелект Размер на екипа: Екипи за създаване на съдържание, маркетинг специалисти, които се нуждаят от мащабируемо съдържание Генериране на текстове с помощта на изкуствен интелект, персонализирани шаблони, SEO оптимизация Безплатен завинаги; Платени планове, започващи от 49 $/месец на място GrowthBar Най-подходящ за маркетингови планове, фокусирани върху SEO Размер на екипа: SEO маркетинг специалисти, създатели на съдържание Управление на маркетингов календар, планиране на социални медии и зависимости между задачите Безплатен пробен период от 7 дни; Платени планове, започващи от 36 $/месец на потребител Zoho Marketing Automation Най-подходящ за маркетинг на малки предприятия Размер на екипа: Малки предприятия Оценяване на потенциални клиенти, сегментиране въз основа на поведението и автоматизирани работни процеси Цени от 19 $/месец на потребител; Enterprise: 59 $/месец на потребител CoSchedule Най-подходящ за управление на маркетингов календарРазмер на екипа: Маркетингови екипи, управляващи множество кампании Управление на маркетингов календар, планиране на социални медии, зависимости между задачите Безплатно; Платени планове, започващи от 19 $/месец на потребител SEMrush Маркетинг календар Най-подходящ за планиране на кампании, интегрирани с SEO Размер на екипа: екипи, фокусирани върху SEO, дигитални маркетолози Интеграция на SEO инструменти, управление на задачи, проследяване на ефективността и конкурентна информация Pro: 139,95 $/месец; Guru: 249,95 $/месец

10-те най-добри генератори на маркетингови планове

Генераторите на маркетингови планове варират от прости шаблони до мощни платформи. Нашата оценка подчертава инструментите, които предоставят точна и практична стойност за маркетинговите екипи.

1. ClickUp (най-добър за създаване на маркетингови планове и управление на проекти)

Ето как можете да създадете своя маркетингов план с ClickUp.

Започнете с ClickUp Brain за по-бързо планиране на съдържанието и кампаниите

ClickUp Brain е вашият AI-базиран асистент, който опростява създаването на маркетингови планове. Той помага за генерирането на персонализирани конспекти на съдържание, обобщения на проучвания и брифинги за кампании, така че вашият екип да прекарва по-малко време в ровене из документи и повече време в изпълнение.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете маркетингов план за секунди

Просто въведете подсказка в Clickup Brain, като тази по-горе, и ще получите персонализиран отговор. Направете още една стъпка и въведете в ClickUp AI насоките за вашата марка, общите маркетингови цели и други подробности, за да получите персонализиран план!

Използвайте шаблона за маркетингов план на действие на ClickUp, за да организирате стратегията си

Искате да започнете бързо? Започнете с шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Опростете маркетинговия си работен процес с шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp

Този шаблон за маркетингов план предоставя структурирана рамка, улесняваща сътрудничеството и видимостта на всички маркетингови дейности. Използвайте го, за да планирате стратегии за различните канали и да проследявате в реално време напредъка, бюджетите и крайните срокове.

Ето как може да ви помогне:

Задайте си цели : Определете какво искате да постигнете, коя е вашата целева аудитория и какво послание искате да предадете.

Определете целите си : Избройте конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с времето цели.

Разработете стратегията си : Решете кои маркетингови канали да използвате, за да достигнете до аудиторията си, като например социални медии, имейл или SEO.

Създайте график : Разработете график за вашите маркетингови дейности, за да гарантирате навременното им изпълнение.

Разпределете ресурсите : разпределете членовете на екипа, определете бюджетите и планирайте крайните срокове за всяка задача

Наблюдавайте и коригирайте: Проследявайте напредъка и коригирайте плана въз основа на резултатите

Сътрудничество и изпълнение на едно място

ClickUp Whiteboards позволява на вашия екип да обсъжда идеи и да структурира кампаниите визуално. Те могат също да изготвят работни процеси, да събират обратна връзка и да се свързват директно със задачите.

Използвайте бели дъски ClickUp, за да обсъдите визуално идеи за кампании

ClickUp Docs ви позволява да създавате подробни брифинги за кампании, планове за съдържание и стратегически начертания с възможност за съвместна работа в реално време, богато форматиране и вградени задачи.

Сътрудничейте с екипа си, за да усъвършенствате дигиталните маркетингови кампании с помощта на ClickUp Docs

ClickUp Tasks превърнете стратегията си в действие. Разпределяйте задачи, задавайте крайни срокове и проследявайте всеки етап от кампанията, като използвате изгледи като Списък, Календар или Табло.

Разпределяйте задачи и добавяйте крайни срокове за по-добро изпълнение на вашите маркетингови кампании с ClickUp Tasks

Независимо дали управлявате малък екип или координирате различни отдели, ClickUp гарантира, че вашият маркетингов план ще бъде изпълнен, като ще доведе до измерими резултати и безпроблемно сътрудничество. Ето защо ClickUp е универсалното приложение за работа и идеалният софтуер за управление на маркетингови проекти за маркетингови екипи от всякакъв размер.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте работното си пространство с настройваеми изгледи като Списък, Табло или Гант, което ви позволява да управлявате задачите и проектите по начин, който отговаря на нуждите на вашия екип.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и работни процеси, за да спестите време и да намалите ръчния труд, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху по-стратегическа работа

Интегрирайте с различни други инструменти, като Google Drive, Slack и Trello, за да обедините всичките си работни процеси и документи в една платформа

Лесно проследявайте времето, прекарано в задачи и проекти, което ви помага да управлявате ресурсите, да разпределяте бюджета и да спазвате сроковете

Задайте и проследявайте измерими цели за вашия екип и кампании с вградени функции за наблюдение на напредъка и съгласуване на усилията с общите бизнес цели

Ограничения на ClickUp

Липсват функции за директно публикуване на съдържание

Стръмна крива на обучение за начинаещи

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4. 7/5 (9900+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Automations, за да възлагате задачи и да уведомявате заинтересованите страни, когато са необходими критични действия, като одобрение на съдържание, за да продължат да се изпълняват вашите маркетингови планове.

Ето какво казва едно ревю в G2:

ClickUp спестява много време и усилия, като улеснява организирането на работата, маркетинговите планове, клиентите и много други. И още много други! Лесното му използване го прави и доста забавен, затова не отнема много време да се създаде нов екип и да започне да работи с ClickUp, дори когато това е непознат нов инструмент за тях.

ClickUp спестява много време и усилия, като улеснява организирането на работата, маркетинговите планове, клиентите и много други. И още много други! Лесното му използване го прави и доста забавен, затова не отнема много време да се създаде и започне работа с нов екип в ClickUp, дори когато това е непознат нов инструмент за тях.

2. HubSpot Marketing Hub (най-добър за цялостна автоматизация на маркетинга)

чрез HubSpot

Искате да създадете кампании, подкрепени с данни, които съответстват на реалното поведение на клиентите, а не само на предположения? HubSpot Marketing Hub прави това възможно.

Този инструмент превръща действията на клиентите в маркетингови прозрения, помагайки ви да създавате по-умни кампании. Можете да автоматизирате поредици от имейли, публикации в социални мрежи и доставка на съдържание въз основа на взаимодействията на потребителите.

Вградената CRM система поддържа синхронизация между маркетинга и продажбите по отношение на данните за клиентите и ефективността на кампаниите. С анализи в реално време можете да проследявате ефективността на кампаниите, да коригирате стратегиите и да заложите на това, което работи.

Най-добрите функции на HubSpot Marketing Hub

Автоматизирайте реализацията на многоканални кампании, за да управлявате маркетинговите си усилия на различни платформи

Следете представянето си с табло, което предоставя информация в реално време

Интегрирайте данните за продажбите и маркетинга, за да осигурите съгласуваност и по-добро вземане на решения

Нагласете кампаниите с инструменти, създадени за бързи и ефективни промени

Ограничения на HubSpot Marketing Hub

Сложността на функциите изисква първоначално време за настройка

Разширената автоматизация изисква стратегическо планиране

Цени на HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 $/месец за три места

Marketing Hub Enterprise: 3600 долара на месец за пет места

Оценки и рецензии за HubSpot Marketing Hub:

G2: 4. 4/5 (над 12 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6100 отзива)

🧠 Интересен факт: Първата масова имейл маркетингова кампания се провежда през 1978 г. Маркетинг специалистът Гари Тюрк изпраща нежелани имейли до 400 потенциални клиенти, което води до продажби на стойност 13 милиона долара!

3. Jasper AI (най-добър за генериране на съдържание с помощта на изкуствен интелект)

чрез Jasper AI

Jasper AI създава съдържание, докато вие се фокусирате върху стратегията на високо ниво. Маркетинг екипите могат да персонализират шаблони за своите маркетингови планове и брифинги за кампании и да си сътрудничат при разработването на съдържание, без да губят уникалния тон на марката си.

Той проследява ефективността на съдържанието, за да подчертае какво резонира с вашата аудитория. Използвайте тези прозрения, за да усъвършенствате кампаниите си и да укрепите маркетинговата си стратегия.

Най-добрите функции на Jasper AI

Използва контекстуално разбиране, за да генерира съдържание въз основа на подсказки

Предлага преводачески услуги и преписва точно говоримия език

Гарантира оригиналността на съдържанието, като проверява за съвпадения в текста в интернет

Предоставя различни рамки за ефективно създаване на съдържание, като AIDA (Внимание, Интерес, Желание, Действие)

Генерира съдържание на над 30 езика, насочено към глобална аудитория

Ограничения на Jasper AI

Може да опростява прекалено или да интерпретира погрешно високотехнически теми

Проверката за плагиатство е свързана с допълнителни разходи.

Цени на Jasper AI

Създател : 49 $/месец на работно място

Pro: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI:

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

4. 15-минутен план (най-подходящ за бързо разработване на стратегия)

Нуждаете се от солиден план в кратки срокове? 15-Minute Plan е софтуер за маркетингово планиране, който помага на малките предприятия и стартиращите компании да създават ефективни маркетингови стратегии, без да се замислят прекалено много.

Платформата използва структурирана рамка, базирана на въпроси, за да ви помогне да определите вашите маркетингови цели, целеви аудитории и подходящи канали.

Той също така генерира персонализиран маркетингов план с практически елементи, графици и препоръки за разпределение на ресурсите.

Основното предимство на 15-минутния план е, че ви позволява да създавате професионални маркетингови стратегии, без да се изисква много време или маркетингова експертиза. Идеален е, когато се нуждаете от резултати без дълго подготвяне.

Най-добрите функции на 15 Minute Plan

Навигирайте лесно с интуитивен интерфейс, подходящ за всички нива на експертиза

Спестете време, като създадете пълен маркетингов план само за 15 минути

Следвайте практическите стъпки и предложенията за ресурси, за да приложите стратегиите ефективно

Ограничения на 15-минутния план

Въпреки че инструментът предлага персонализиране, той може да не отговаря напълно на уникалните нужди на всички бизнеси

Бързото планиране може да насърчи фокусирането върху незабавни действия, а не върху разработването на дългосрочна стратегия.

Цени за 15-минутен план

Персонализирани цени

15-минутни оценки и рецензии на плана:

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. MarketPlan (най-добър за визуално планиране на маркетинга)

чрез MarketPlan

MarketPlan ви позволява да премествате елементи на вашия дигитален платно. Тествайте различни сценарии за кампании и вижте потенциалната възвръщаемост на инвестициите, преди да изразходвате бюджета си. Свържете финансовите си данни директно с маркетинговите си показатели, показвайки действителните разходи и очакваната възвръщаемост на всяка стратегия.

Той ви позволява да планирате кампании, да възлагате задачи, да оставяте обратна връзка и да проследявате показателите в реално време – всичко това на едно място.

Най-добрите функции на MarketPlan

Симулирайте фунии, за да тествате дизайни и да предвидите ефективността

Следете разходите, за да не надхвърлите маркетинговия си бюджет

Персонализирайте предварително проектирани шаблони според вашите специфични нужди

Управлявайте кампании на различни платформи с интеграция в социалните медии

Ограничения на MarketPlan

Ограничени опции за експортиране на фуния за офлайн анализ

Новите потребители може да се почувстват претоварени от богатите функции

Цени на MarketPlan

Стартово ниво : 29 $/месец за до 5 потребители

Pro: 59 $/месец

Оценки и рецензии за MarketPlan:

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

👀 Знаете ли, че: През 1994 г. уебмастърите трябваше ръчно да подават своите страници в директорията на Yahoo за индексиране, за да се уверят, че техният сайт ще се появи в резултатите от търсенето в Yahoo, когато потребителите правят търсене.

6. Copy. ai (Най-добър за генериране на маркетингови текстове с изкуствен интелект)

Copy. ai създава няколко версии на вашето съдържание, като запазва гласа на вашата марка. Продуктът ви позволява да тествате различни подходи, за да откриете какво резонира с вашата аудитория. Той ви позволява също да създавате маркетингови кампании за минути, от поредици от имейли до публикации в социални мрежи и статии в блогове.

Платформата анализира най-добре представящото се съдържание във вашата индустрия и предлага доказани подходи за вашите кампании. След като въведете вашите маркетингови цели и подробности за аудиторията, Copy. ai създава структуриран план за съдържание с измерими цели.

Накрая, прегледайте данните за ефективността, за да усъвършенствате посланието си и да разширите това, което работи във всички ваши маркетингови канали.

Copy. ai най-добри функции

Използвайте широка гама от персонализирани шаблони, създадени за конкретни маркетингови нужди

Сътрудничество с екипа ви за насърчаване на работата в екип

Използвайте функцията за многоезична поддръжка, за да генерирате съдържание за разнообразна аудитория

Внедрете инструменти за SEO оптимизация, за да подобрите видимостта на съдържанието

Ограничения на Copy. ai

Генерираното съдържание може да изисква значителна редакция

Цени на Copy. ai

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 49 $/месец на работно място

Разширен : 249 $/месец (до 5 места)

Enterprise: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

7. GrowthBar (най-подходящ за маркетингови планове, фокусирани върху SEO)

чрез GrowthBar

GrowthBar е създаден за маркетинг специалисти, фокусирани върху SEO. Той ви помага да изградите стратегии, базирани на ключови думи, като идентифицира пропуските в съдържанието на сайтовете на вашите конкуренти, така че да знаете точно къде да насочите усилията си.

Платформата създава подробни резюмета на съдържанието въз основа на най-популярните публикации, с брой думи, теми за обсъждане и целеви ключови думи.

Проследявайте ефективността на съдържанието си в търсачките и получавайте предложения за подобрения, които да променят нещата, на едно място. Когато тенденциите в търсенето се променят, GrowthBar анализира най-новите маркетингови тактики и актуализира препоръките си за съдържанието ви, за да поддържа стратегията ви актуална.

Всяко съдържание, което създавате, има оптимизирани мета описания и заглавия, което ви помага да се изкачите по-бързо в класациите за търсене.

Най-добрите функции на GrowthBar

Достъп до изцяло написани, висококачествени статии, съобразени с вашите SEO нужди, за мащабируеми решения за съдържание

Използвайте изкуствен интелект, за да намерите ценни източници за проучвания и данни, които повишават достоверността на вашето съдържание

Създавайте бързо привлекателни имейли за продажби, като въведете основна информация и оптимизирате процеса на достигане до потенциални клиенти

Генерирайте креативни идеи за блог публикации въз основа на ключови думи, определени от потребителя, за да преодолеете блокадата на писателя

Инсталирайте разширението GrowthBar за Chrome, за да извършвате проучвания на ключови думи и анализ на конкурентите

Ограничения на GrowthBar

Инструментът не е съвместим с повечето други браузъри, освен Chrome.

Цени на GrowthBar

Безплатен пробен период от 7 дни

Стандартен : 36 $/месец на потребител

Pro : 74,25 $/месец на потребител

Агенция: 149,25 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за GrowthBar:

G2: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Zoho Marketing Automation (Най-подходящ за маркетинг на малки предприятия)

чрез Zoho

Zoho вече е популярно име, когато става въпрос за продажби и маркетинг. Zoho Marketing Automation, неговата структура, ви позволява да създавате кампании, които се адаптират към начина, по който вашите потенциални клиенти взаимодействат с вашата марка.

Zoho сегментира аудиторията ви въз основа на нейните действия, от кликвания в имейли до посещения на уебсайтове, като автоматично й изпраща подходящо съдържание. Това ви позволява да завършите пътуването на клиентите и да оптимизирате всяка точка на контакт, за да увеличите ангажираността.

Платформата също така се свързва с пълния бизнес пакет на Zoho, предоставяйки на вашите екипи по продажби и обслужване информация за ефективността на кампаниите. Можете да настроите автоматизирани работни процеси в каналите за електронна поща, социални мрежи и уеб, като същевременно поддържате последователност в съобщенията.

Вашите маркетингови данни се прехвърлят директно в инструментите за продажби и поддръжка, което помага на екипите да работят въз основа на една и съща информация за клиентите.

Най-добрите функции на Zoho Marketing Automation

Оценявайте потенциалните клиенти, като ги подреждате по приоритет въз основа на техните взаимодействия и поведение

Създавайте уеб формуляри за събиране на данни за посетителите и ги интегрирайте в CRM системата си без да се налага да пишете код

Анализирайте показателите за ефективността на кампанията, за да направите корекции въз основа на данните

Управлявайте събития, като изпращате покани, проследявате присъствието и поддържате връзка с участниците

Създавайте персонализирани кампании, които се адаптират към взаимодействията и предпочитанията на потребителите

Ограничения на Zoho Marketing Automation

Бавна скорост на обновяване и време за зареждане

Ограничени възможности за интеграция

Цени на Zoho Marketing Automation

Стандартен: 19 $/месец на потребител

Професионален: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Marketing Automation:

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Организирайте маркетинговия си календар с цветни етикети за задачи, за да виждате лесно кои кампании са „горещи“ и кои „студени“.

9. CoSchedule (Най-добър за управление на маркетингов календар)

чрез CoSchedule

CoSchedule е популярна платформа за планиране на социални медии, която ви позволява лесно да създавате и поддържате маркетинговия си календар. Задавайте зависимости между задачите, автоматизирайте работните процеси по одобрение и проследявайте напредъка на всеки проект на една и съща платформа.

Календарът се синхронизира с любимите ви маркетингови инструменти, показвайки публикации в социалните мрежи, съдържание на блога, имейл кампании и събития в един единствен изглед.

Можете да планирате съдържанието в различните канали, без да преминавате от една платформа на друга, като поддържате последователност в календара си за публикуване. Вашите екипи могат да се включат в всеки проект, да проверяват крайните срокове и да проследяват задачите, без да се налага да преминават през множество инструменти.

Най-добрите функции на CoSchedule

Пренаредете и споделете отново най-добре представящите се публикации с ReQueue

Автоматично генерирайте съобщения в социалните медии, които следват най-добрите практики за всяка платформа, спестявайки време и максимизирайки ангажираността на аудиторията

Анализирайте ефективността на кампаниите, за да разберете кои стратегии са ефективни и да идентифицирате областите, които могат да бъдат подобрени

Ограничения на CoSchedule

Оформлението на платформата може да бъде сложно за начинаещи

Няма функция за документи или бяла дъска за проследяване на подробностите за кампанията

Цени на CoSchedule

Безплатно

Социален календар: 19 $/месец на потребител

Календар на агенцията: 49 $/месец на потребител

Календар за съдържание: Персонализирани цени

Маркетинг пакет: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CoSchedule:

G2: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

🧠 Интересен факт: Първите инструменти за автоматизация на маркетинга не бяха софтуерни! В началото на 20-ти век фирмите разчитаха на директни пощенски кампании и каталози – помните ли каталозите за поръчки по пощата на Sears и Roebuck?

10. SEMrush Marketing Calendar (най-подходящ за планиране на кампании, интегрирани с SEO)

чрез SEMrush

Маркетинг календарът на SEMrush е идеален за маркетолози, които искат да интегрират SEO и конкурентни прозрения в своето планиране. Той ви позволява да създавате стратегии, базирани на данни, въз основа на пазарните тенденции и действията на конкурентите.

Неговият всеобхватен пакет за съдържателен маркетинг ви помага на всеки етап от процеса – от проучване на теми и оптимизация на съдържанието до проследяване на ефективността. Календарът улеснява координирането и изпълнението на маркетингови кампании в различни канали.

Освен това, инструментите за конкурентна информация на SEMrush ви дават ясна представа за възможностите във вашата ниша, така че можете да усъвършенствате стратегиите си в движение и да изпреварвате конкуренцията.

Най-добрите функции на SEMRush Marketing Calendar

Разпределяйте задачи с точни срокове и описания, за да гарантирате отчетност

Проследявайте кампаниите с подробни графици и резултати за организирано изпълнение

Оптимизирайте съдържанието с помощта на SEO инструменти, за да подобрите видимостта и ангажираността

Анализирайте показателите за ефективност, за да оцените резултатите и да насочите бъдещите си стратегии

Ограничения на маркетинговия календар на SEMRush

По-стръмна крива на обучение, особено за тези, които не са запознати с комплексните маркетингови инструменти

Цени на SEMRush Marketing Calendar

Pro: 139,95 $/месец

Guru: 249,95 $/месец

Бизнес: 499,95 $/месец

Оценки и рецензии за SEMRush Marketing Calendar:

G2: 4,5/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Превърнете вашата маркетингова визия в реалност

Страхотните идеи не означават нищо без силно изпълнение.

Съвременните генератори на маркетингови планове правят повече от попълване на шаблони – те опростяват работните процеси, автоматизират повтарящите се задачи и свързват екипите.

ClickUp е мястото, където можете да интегрирате всички тези инструменти, като ги свържете с вашия съществуващ работен процес за съгласуваност с другите ви екипи.

Той оптимизира планирането, проследяването и оптимизацията в една платформа, спестявайки време и усилия. С персонализирани функции и интеграции, той отговаря на уникалните нужди на вашия екип, елиминирайки неудобството от използването на множество инструменти.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и превърнете следващата си кампания в най-добрата досега. 🚀