10-те най-добри алтернативи на Amplenote за водене на бележки, задачи и продуктивност

Търсите ли алтернативи на Amplenote, защото вашите бележки заслужават нещо повече или просто искате да правят... повече? Разбираме ви.

Макар Amplenote да е чудесно приложение за съчетаване на задачи, взаимосвързани бележки и идеи в едно, то не е подходящо за всеки. Може би искате нещо по-елегантно, по-опростено или не толкова... Amplenote-подобно.

Независимо дали сте магьосник на продуктивността, минималист или пристрастен към bullet journal, който е преминал към цифровия свят, има приложение за водене на бележки, което е точно за вас.

В този обзор ще разгледаме най-добрите алтернативи на Amplenote, които ще спечелят сърцето на вашия организатор – или поне вашия раздел с отметки. Да започнем!

Какво е Amplenote?

Amplenote комбинира приложение за водене на бележки и управление на задачи в едно, което ви позволява да създавате обратни връзки, да вграждате списъци със задачи директно в бележките си и да синхронизирате основни събития от календара. Въпреки това много потребители смятат, че то не се вписва в работния им процес толкова гладко, колкото са се надявали.

В Reddit хората хвалят гъвкавостта му, но признават, че са необходими няколко седмици, а понякога и месеци, за да се възползват напълно от него, затова търсят алтернативи на Amplenote. Може да се усеща като ограничаващ за тези, които предпочитат нелинейното мислене – тези, които предпочитат мозъчна атака, мисловни карти или свободно свързване на абстрактни идеи.

Защо да изберете алтернативи на Amplenote?

Ако някога сте се чувствали затруднени от настройките на Amplenote или сте искали по-добро качество на продукта, ето основните причини да проучите алтернативите на Amplenote:

Ограничено сътрудничество в реално време : Amplenote не разполага с безпроблемно редактиране от много потребители, което затруднява работата в екип.

Липсващи или основни AI функции : Инструментите за обобщаване, организиране или писане с AI са минимални или липсват.

Твърда структура на календара и бележките : Ограничените изгледи, шаблони и възможности за персонализиране могат да ви забавят.

По-слаби интеграции с трети страни : ако управлявате сложни проекти, които включват графици, сътрудничество в екип или междуфункционални предавания, може да се наложи да преминавате от Amplenote към други инструменти, за да запълните празнините, като например : ако управлявате сложни проекти, които включват графици, сътрудничество в екип или междуфункционални предавания, може да се наложи да преминавате от Amplenote към други инструменти, за да запълните празнините, като например софтуер за управление на проекти

Стръмна крива на обучение : Въпреки че е мощен, Amplenote изисква време и усилия, за да бъде напълно настроен и използван.

Остарял интерфейс: Потребителският интерфейс може да изглежда тромав при работа с дълги бележки или управление на големи, сложни списъци със задачи в акаунта ви в Amplenote. Някои потребители на Reddit смятат, че мобилното приложение се нуждае от подобрения, а изгледът на календара не предоставя пълна картина.

Казано това, нека разгледаме някои алтернативи на Amplenote с надеждни функции, които ще ви помогнат да преодолеете тези предизвикателства.

👀 Знаете ли, че... Воденето на бележки е било съществена част от човешката история. Древните гърци са разработили hypomnema, което е личен запис на важни теми. Преведено на английски, този гръцки термин означава напомняне, бележка, публичен запис, коментар, анекдотичен запис, чернова и копие.

Алтернативи на Amplenote на един поглед

В този списък ще намерите инструмент, който отговаря на вашите работни процеси или изисквания за водене на бележки:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp AI Notetaker, който автоматизира воденето на бележки по време на срещи, Docs за бързи бележки, етикети с цветен код, Talk to text за транскрипция на гласови бележки Екипи, които се нуждаят от AI-базирано все-в-едно работно пространство за задачи, бележки и проекти Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Microsoft OneNote Свободна форма на платното, разделени на секции бележници, поддръжка на стилус, интеграция с Microsoft 365 Визуални бележници в екосистемата на Microsoft Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9,99 $/месец. Google Keep Работниците в областта на знанието и изследователите се нуждаят от поверителност и работно пространство, базирано на връзки. Случайни потребители, които се нуждаят от прост, бърз начин за водене на бележки и бързи напомняния Наличен е безплатен план Apple Notes Синхронизация с iCloud, папки и етикети, скенер за документи, заключване с Face ID/Touch ID Минималистично водене на бележки на устройствата на Apple Наличен е безплатен план; платените планове започват от 0,99 $/месец. Obsidian Бележки с отстъпки, двупосочни връзки, графичен изглед, локално съхранение, режим Canvas Потребителите искат бележки, които могат да се търсят, и проследяване на задачите на различни устройства. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/месец на потребител. Evernote Web Clipper, OCR търсене, AI Edit & Search, вградени задачи, офлайн достъп Потребители, които искат бележки с възможност за търсене и проследяване на задачи на различни устройства Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,99 $/месец. Tana AI гласово въвеждане, Supertags, структурирани бележки, персонализирани емисии, транскрипции Потребители, които дават приоритет на изкуствения интелект и се нуждаят от структурирани системи за бележки с възможност за търсене Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 $/месец. Nimbus Note (FuseBase) Работни пространства, AI агенти, бази данни в бележки, екранни снимки, клиентски портали Екипи, които се нуждаят от структурирано сътрудничество и документиране с брандиране Възможни са индивидуални цени Workflowy Безкрайно вграждане, сгъваеми контури, изглед канбан, огледални елементи Очертаващите и минималистите, които организират в списъци Наличен е безплатен план; платените планове започват от 8,99 $/месец. Supernotes Формат на бележки, обратни връзки, сътрудничество, 2D/3D графични изгледи Студенти и мислители, които се нуждаят от атомно, визуално управление на бележките Наличен е безплатен план; Персонализирани цени

Най-добрите алтернативи на Amplenote, които можете да използвате

Нека разгледаме звездите, които правят това, което прави Amplenote – плюс няколко неща, които той не прави – като започнем с любимия ни продукт.

1. ClickUp (Най-доброто AI-базирано все-в-едно работно пространство за продуктивност)

Позволете на изкуствения интелект да записва вашите разговори с ClickUp AI Notetaker и да ги преобразува в задачи и действия.

ClickUp е универсално приложение за работа и е атрактивна алтернатива на Amplenote. Ако искате да разширите личната си продуктивност с екипно сътрудничество, управление на задачи, автоматизирани напомняния и AI за водене на бележки, ClickUp е вашият герой.

Нека AI да води бележките ви, докато сте в движение

AI Notetaker на ClickUp автоматично транскрибира и обобщава всички ваши виртуални срещи. Можете да превърнете тези бележки в изпълними задачи, които могат да бъдат проследявани навсякъде и по всяко време.

Транскрибирайте и автоматизирайте бележките от срещи с помощта на ClickUp AI Notetaker

Това видео ви дава представа за използването на изкуствен интелект за протоколи от срещи:

Правете подробни бележки и резюмета с Brain

AI асистентът на ClickUp, ClickUp Brain, може да експортира гласови бележки и да създава обобщения за вашите изследователски бележки. Ето защо Brain се отличава като софтуер за протоколи от срещи:

Автоматично транскрибира и обобщава срещи

Търсете задачите или бележките си в Brain

Генерира конспекти, задачи за изпълнение или обобщения от груби бележки

Брайнсторминг на идеи с помощта на множество LLM, включително ChatGPT, Claude, Gemini и други

Задавайте въпроси за срещите и получавайте отговори за секунди с помощта на ClickUp Brain.

Насладете се на AI-задвижвано гласово диктовка, което транскрибира И редактира вашите бележки с ClickUp Talk to Text.

Дайте свобода на идеите си, докато диктувате бележките и разпръснатите си идеи в ClickUp Talk to Text. Софтуерът ще записва гласа ви, ще елиминира и коригира всякакви вербални грешки, а тъй като е част от екосистемата на ClickUp, можете да го настроите да създава задачи от вашите гласови бележки, да разпределя членове на екипа и още много други!

Можете да избирате от до 40 езика, на които да записвате бележките си!

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършвайте нещата 4 пъти по-бързо с ClickUp Talk to Text.

Можете също да се откажете от физическия си бележник, за да записвате мислите си в 2 часа сутринта в ClickUp Notepad, и те ще се синхронизират безпроблемно с вашите задачи, проекти и документи.

Структурирайте и реализирайте идеите си с Docs и Tasks

ClickUp Docs са богати, сътруднически мини-уикита, където бележки от срещи, идеи и планове съжителстват с задачи. За разлика от изолираните страници на традиционните приложения за бележки, можете да вграждате задачи директно в ClickUp Docs, да маркирате съотборници и да създавате спецификации на проекти, които са незабавно приложими.

Пишете и организирайте транскрипти с редактиране в реално време и интеграция на задачи в ClickUp Docs.

Задачите в ClickUp ви позволяват да управлявате малки и големи проекти на едно централизирано място. Можете да задавате, приоритизирате, определяте зависимости и да ги преглеждате в изгледи „Списък“, „Табло“, „Гант“ и „Календар“ за пълна гъвкавост.

Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи с приоритети, крайни срокове и зависимости с ClickUp Tasks.

Най-хубавото е, че напомнянията на ClickUp се синхронизират с вашите задачи и календар. Те ви помагат да спазвате сроковете, да следите задачите или еднократните задачи. Те са полезни, когато записвате идеи в документи, но трябва да действате по-късно.

Споменахме ли, че ClickUp е безплатен AI инструмент за срещи? ClickUp прави всичко – от записване на бележки до безпроблемно изпълнение на проекти, като същевременно предоставя надеждни анализи, лесно записване на бележки и атрактивни визуализации – всичко това с помощта на усъвършенствани AI възможности.

Най-добрите функции на ClickUp:

Задействайте действия автоматично с помощта на с помощта на ClickUp Automations , за да създавате, възлагате или актуализирате задачи, когато в работното ви пространство се появи нов транскрипт или бележка от среща.

Подобрете стенограмите от срещите с персонализирани етикети за задачи – добавете контекст като тип среща, име на клиент или приоритет, за да поддържате всичко организирано и проследимо.

Добавете фрагменти с богат контекст в ClickUp Assign Comments , за да възлагате задачи директно от транскрипти и да предоставяте точна справка, без да споделяте цели документи.

Ограничения на ClickUp:

По-стръмна крива на обучение за нови потребители поради обширната библиотека с функции

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Едно ревю в G2 казва:

ClickUp е едно от онези инструменти, които ви стават все по-близки... Вместо да се занимавате с десет различни приложения... ClickUp събира всичко на едно място.

ClickUp е едно от онези инструменти, които ви стават все по-близки... Вместо да се занимавате с десет различни приложения... ClickUp събира всичко на едно място.

2. Microsoft OneNote (най-доброто за визуално водене на бележки)

чрез Microsoft OneNote

За всеки, който вече използва пакета на Microsoft, Microsoft OneNote предлага естествен преход от Amplenote. Като част от Office 365, той се свързва безпроблемно с Word, Excel, Outlook и останалите програми, така че бележките ви са на разположение заедно с инструментите, които използвате всеки ден.

Вместо да променя изцяло начина, по който си водите бележки, OneNote се основава на познати концепции: бележници, разделени на секции и страници, които можете да подреждате както желаете. Получавате ясна йерархия, без да се чувствате ограничени от строги шаблони.

Това, което отличава OneNote, е гъвкавостта на въвеждането на данни. Можете да пишете свободно, да пишете на ръка или да добавяте файлове и да превключвате между методите на една и съща страница. Ако имате сензорен екран или стилус, платното се превръща в пространство за скициране на диаграми или добавяне на бележки към слайдове с само няколко докосвания. Тази адаптивност улеснява записването на идеи във всеки формат, от който се нуждаете.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Организирайте съдържанието си в страници с свободна форма, поддържащи рисунки, изображения, списъци и ръчно написани бележки.

Използвайте Microsoft Copilot, за да генерирате идеи, конспекти или резюмета директно в бележките си.

Синхронизирайте бележките си между устройствата и имайте достъп до тях офлайн с безпроблемна поддръжка на Microsoft 365 в облака.

Ограничения на Microsoft OneNote

AI функциите са достъпни само когато са интегрирани с Microsoft Copilot.

Цени на Microsoft OneNote

Безплатно с ограничени функции.

Включено в абонаментите за Microsoft 365 (от 9,99 $/месец за физически лица)

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за OneNote

Един рецензент на Capterra пише:

Гъвкавост – този софтуер не ограничава творчеството и ви помага да реализирате желания ви визуален дизайн. Споделянето на бележници промени играта, тъй като ми донесе много доверие и признание от колегите ми.

Гъвкавост – този софтуер не ограничава творчеството и ви помага да реализирате желания ви визуален дизайн. Споделянето на бележници промени играта, тъй като ми донесе много доверие и признание от колегите ми.

👀 Знаете ли? Петте най-популярни метода за водене на бележки са: Методът на Корнел , който разделя воденето на бележки на отделни части , който разделя воденето на бележки на отделни части

Mindmapping , при което започвате с централна идея в средата на страницата и разклонявате с под-идеи, категории и връзки като дърво. , при което започвате с централна идея в средата на страницата и разклонявате с под-идеи, категории и връзки като дърво.

Zettelkasten , където вашите бележки са свързани чрез линкове и тагове, създавайки разрастваща се мрежа от знания. , където вашите бележки са свързани чрез линкове и тагове, създавайки разрастваща се мрежа от знания.

Методът на конспектиране , класическа йерархична структура, подобна на , класическа йерархична структура, подобна на родословно дърво за идеи

Методът на диаграмите , при който разделяте страницата си на колони за категории и попълвате редовете, докато събирате информация. , при който разделяте страницата си на колони за категории и попълвате редовете, докато събирате информация.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за водене на бележки за по-добра организация

3. Google Keep (най-доброто решение за бързи бележки и прости напомняния)

чрез Google Keep

Google Keep ви позволява да записвате бележки, списъци, снимки и аудио клипове и да ги подреждате на гъвкава цифрова табло. Можете да споделяте списъка си със задачи или списъка с покупки с семейството си и да наблюдавате как елементите се отбелязват в реално време, без да е необходимо да си разменяте допълнителни съобщения.

Функцията за гласови бележки също ускорява записването: записвайте бързи аудио бележки, когато сте в движение, а после ги преобразувайте в текст, за да можете лесно да ги прегледате.

Keep обаче се затруднява с по-сложните работни процеси. Въпреки потенциала си, той остава независим от Google Tasks и Calendar, така че пропускате възможността за унифицирано, всеобхватно преживяване.

Най-добрите функции на Google Keep

Записвайте гласови бележки, които автоматично се преобразуват в текст, подлежащ на търсене.

Организирайте бележките си с помощта на етикети и цветни кодове

Създавайте бележки в реално време, които да споделяте с приятели или семейство

Закачете бележки на началния екран на устройството си и бъдете в крак с приоритетните задачи.

Ограничения на Google Keep

Няма възможност да се справя със сложни бележки

Цени на Google Keep

Безплатно с Google акаунт до 15 GB пространство за съхранение

Оценки и рецензии за Google Keep

G2 : 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Keep

Потребител на Reddit споделя:

Keep е бърз и надежден, прави това, което прави, много добре... Това е отличен инструмент за записване/входяща поща, подходящ за списъци с задачи, търсенето е много бързо. Но лесно се превръща в гробище за бележки, а сложните бележки с прекъсвания на редове и отстъпи изглеждат ужасно в картонен формат.

Keep е бърз и надежден, прави това, което прави, много добре... Това е отличен инструмент за записване/входяща поща, подходящ за списъци с задачи, търсенето е много бързо. Но лесно се превръща в гробище за бележки, а сложните бележки с прекъсвания на редове и отстъпи изглеждат ужасно в картонен формат.

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от всички служители (57%) губят време в търсене на вътрешни документи или в базата от знания на компанията, за да намерят информация, свързана с работата. А когато не могат? 1 от 6 прибягва до лични решения – претърсва стари имейли, бележки или екранни снимки, само за да събере парчетата от пъзела. ClickUp Brain елиминира търсенето, като предоставя незабавни отговори, базирани на изкуствен интелект, извлечени от цялото ви работно пространство и интегрирани приложения на трети страни, така че да получите това, от което се нуждаете – без усилие.

4. Apple Notes (най-доброто решение за минималистично водене на бележки на различни устройства)

Apple Notes предлага изчистено и без излишни екстри преживяване при водене на бележки, което се синхронизира безпроблемно на всички устройства на Apple. За всеки, който е инвестирал в екосистемата на Apple, това е най-добрият избор сред алтернативите на Amplenote за нелинейно мислене.

Стартирането на Notes на Mac е толкова просто, колкото кликването върху икона в ъгъла, а съдържанието, копирано от iPhone, е незабавно достъпно на десктопа. Можете да съхранявате текст, изображения, връзки, PDF файлове, карти и дори скици, всички организирани в папки и достъпни за търсене в любой момент.

Вграденият скенер за документи превръща хартиените страници в PDF файлове, без да са необходими допълнителни приложения. Освен това, ръчно написаните или нарисувани с Apple Pencil скици се появяват заедно с въведените бележки. Въпреки това, разширеното форматиране – преместване на текстови блокове, сложно отстъпване или промени в оформлението – е ограничено. Ще откриете, че iOS потребителите търсят по-мощни инструменти за управление на задачите.

Най-добрите функции на Apple Notes

Синхронизирайте бележките си на всички Apple устройства с iCloud, включително текст, изображения и списъци за проверка.

Добавете допълнително ниво на поверителност към чувствителните бележки, като използвате Face ID, Touch ID или парола.

Организирайте бележките в папки и подпапки и използвайте етикети за бързо филтриране.

Готови шаблони за Apple Notes , за да поддържате последователност в бележките, задачите и проектите си.

Ограничения на Apple Notes

Възможно само с продукти на Apple

Цени на Apple Notes

Безплатно с iCloud (включени 5 GB); повече пространство за съхранение е достъпно чрез платени планове iCloud+.

Оценки и рецензии за Apple Notes

Apple App Store: 4,6/5 (над 20 000 оценки)

Какво казват реалните потребители за Apple Notes

Потребител на Reddit споделя:

Чудесно за бързи, ръчно написани или гласови бележки. Синхронизацията е бърза на хардуера на Apple, но достъпът от Windows е досаден. Уеб версията ме излиза от профила ми.

Чудесно за бързи, ръчно написани или гласови бележки. Синхронизацията е бърза на хардуера на Apple, но достъпът от Windows е досаден. Уеб версията ме излиза от профила ми.

👀 Знаете ли, че... Двама изследователи от Принстънския университет и Калифорнийския университет в Лос Анджелис са установили, че писането на бележки на ръка е по-ефективно за разбиране и запаметяване, отколкото писането на компютър.

5. Obsidian (най-доброто решение за свързване на сложни идеи с пълна собственост върху данните)

чрез Obsidian

Obsidian е полезен при управлението на обширен личен архив – помислете за стотици или дори хиляди индивидуални бележки, сред другите алтернативи на Amplenote. Това приложение за водене на бележки позволява взаимно свързване и истински двупосочни връзки, така че всяка идея, проект или препратка може да бъде свързана с друга.

Представете си, че проследявате няколко маркетингови кампании за един и същ продукт. С Obsidian всяка свързана бележка се свързва с другите, а вграденият графичен изглед незабавно разкрива групи и пренебрегнати взаимоотношения.

Въпреки това, Obsidian се фокусира по-скоро върху задълбочено индивидуално проучване, отколкото върху сътрудничество в екип. Макар че организирането на бележките ви като лична мрежа от знания е полезно, то не позволява коментиране или редактиране на живо.

Ако вашият работен процес зависи от изпращането на информация или задачи навън – възлагане на задачи, събиране на обратна връзка или синхронизиране с други приложения – минималистичният дизайн на Obsidian може да ви се стори ограничаващ. Той е добър като самостоятелна платформа за идеи, но не е достатъчен, когато се нуждаете от напълно интегрирано, ориентирано към екипа работно пространство.

Най-добрите функции на Obsidian

Двупосочно свързване и визуален графичен изглед за изграждане на мрежа от свързани мисли, подобна на вашата лична уики.

Режим „Платно“ за пространствено организиране на идеи – идеален за мозъчна атака, картографиране или визуално мислене.

Публикувайте бележки като база от знания или уики с персонализирани домейни и дизайн, подходящ за SEO.

Ограничения на Obsidian

Синхронизирането между устройствата изисква платен добавка, а функциите за сътрудничество са ограничени, освен ако не използвате алтернативни решения.

Цени на Obsidian

Безплатно за лична употреба

Синхронизация: 5 $/месец на потребител

Публикуване: 10 $/месец на сайт

Търговска лицензия: 50 $/потребител/година

Оценки и рецензии за Obsidian

Google Play : 4. 3 (12 000+ отзива)

Apple Store: 4,5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Obsidian

Потребител на Reddit споделя:

Obsidian ми предоставя чисто пространство за писане, което ми помага да мисля по-добре, но много от екстрите като графичен изглед, обратни връзки и плъгин Smart Connections ми се струват преувеличени. Аз използвам предимно локалната графика и проста структура на папки.

Obsidian ми предоставя чисто пространство за писане, което ми помага да мисля по-добре, но много от екстрите като графичен изглед, обратни връзки и плъгин Smart Connections ми се струват преувеличени. Аз използвам предимно локалната графика и проста структура на папки.

👀 Знаете ли? Roam Research е инструмент за водене на бележки, създаден специално за нелинейно мислене. За разлика от традиционните приложения за бележки, които организират информацията в папки или статични документи, Roam използва графичен модел, който имитира начина, по който работи мозъкът ви, като създава връзки между идеите. Obsidian предлага много от същите основни функции в по-гъвкав, зачитащ поверителността и подходящ за офлайн работа пакет.

6. Evernote (най-доброто за синхронизиране между устройства и изрязване на уеб съдържание)

чрез Evernote

Evernote съхранява вашите бележки, документи и изрезки от интернет, които са лесно достъпни на всяко устройство. Търсенето с OCR дори намира текст в изображения и PDF файлове, така че никога не се налага да ровите из файловете. Web Clipper ви позволява да запазвате статии, фрагменти от код или рецепти директно в организиран бележник.

С AI Search и AI Edit, Evernote надхвърля рамките на съхранението и се превръща в истински партньор за продуктивност – извежда ключова информация, подрежда чернови и ви подсказва нови идеи, когато се нуждаете от вдъхновение.

Можете да го свържете с ClickUp, Google Calendar, Slack или Teams, така че бележките от срещи и напомнянията да се прехвърлят безпроблемно във вашите любими инструменти. Ако се чудите как да следите задачите си, функцията „Задачи“ на Evernote ще ви помогне. Можете да разделите проектите на по-малки задачи, да разпределите отговорности и да следите напредъка – всичко това в рамките на приложението.

Най-добрите функции на Evernote

Изрежете цели уеб страници или статии с Web Clipper и ги запазете в конкретни бележници с етикети.

Използвайте AI-базирано търсене, за да намирате съдържание в бележки, документи, PDF файлове и дори текст в изображения (OCR).

Преобразувайте аудио бележките в текст, който може да се търси, което ги прави полезни за срещи и идеи, които ви хрумват, докато сте в движение.

Ограничения на Evernote

Базовият (безплатен) план вече ви ограничава до само 50 бележки и един бележник, синхронизиран само с едно устройство.

Цени на Evernote

Безплатно : Основни функции

Лично : 14,99 $/месец

Професионална : 17,99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4,4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 8000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Evernote

Потребител на G2 споделя:

Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.

Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.

🧠 Интересен факт: През 1830-те години Чарлз Дикенс научил стенография, за да стане парламентарен репортер, опит, който пренесъл в своя герой Дейвид Копърфилд.

7. Tana (най-доброто AI-базирано работно пространство за структурирано мислене)

чрез Tana

Tana комбинира традиционните бележки с изкуствен интелект и гласово въвеждане, за да ви помогне бързо да записвате и организирате идеите си. Тя е създадена за потребители, които искат бележките им да се превръщат в задачи, проекти или структурирани данни без ръчно форматиране.

Ако проучвате как да използвате изкуствения интелект за ежедневни задачи, Tana го прави да изглежда естествено. С няколко натискания на клавиши или бърза гласова бележка можете да превърнете мимолетните мисли в структурирани, изпълними задачи.

Подходът му, при който структурата е на първо място, превръща всяка бележка в динамичен обект, който може да се свързва, маркира и търси. Независимо дали сте офлайн или записвате гласови бележки в движение, Tana има за цел да намали конфликта между записването и действието въз основа на информацията.

Най-добрите функции на Tana

Превърнете бележките в структурирани елементи като задачи, срещи или OKR с помощта на Supertags, което ги прави филтрируеми, търсени и проследими.

Автоматично преобразувайте гласови бележки в точки от дневния ред, идеи или бележки с помощта на вградена AI обработка.

Използвайте персонализирани емисии, за да покажете ключови елементи като предстоящи срещи, делегирани задачи или цели, без да се налага да маркирате или организирате нищо ръчно.

Ограничения на Tana

Експортирането на съдържание от Tana може да бъде трудно, тъй като вградените опции за лесно преместване на данни извън платформата са ограничени.

Цени на Tana:

Безплатен план: Наличен с основни функции

Платени планове: Plus : 10 $/месец Pro : 18 $/месец

Плюс : 10 $/месец

Pro: 18 $/месец

Плюс : 10 $/месец

Pro: 18 $/месец

Оценки и рецензии за Tana

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tana

Потребител на Reddit споделя:

Избрах Tana заради лесното преглеждане на информацията по толкова много начини – списъци, карти, раздели, календар, странично меню – и всичко това без никакви технически познания. Въпреки това, ми липсват следните неща от Obsidian: локален достъп, повсеместният формат Markdown, лекотата и използването на резервни копия.

Избрах Tana заради лесното преглеждане на информацията по толкова много начини – списъци, карти, раздели, календар, странично меню – и всичко това без никакви технически познания. Въпреки това, ми липсват следните неща от Obsidian: локален достъп, повсеместният формат Markdown, лекотата и използването на резервни копия.

8. Nimbus Note (сега FuseBase; най-доброто за структурирано сътрудничество в екип)

чрез FuseBase

Nimbus Note (сега FuseBase) е софтуер за сътрудничество по документи, съвместим с различни платформи. Докато ентусиастите на продуктивността използват Amplenote за управление на личните си работни процеси, FuseBase е платформа за работна среда, ориентирана към B2B, за малки екипи, клиенти и партньори.

Той позволява на екипи и индивидуални потребители да управляват бележки, задачи и проекти на едно място. Предлага записване на бележки в различни формати, организация в стил база данни и вградени инструменти за заснемане на екрана. Тази алтернатива на Amplenote съчетава мощността на записването на бележки, базите от знания, AI агентите и клиентските портали под един покрив.

Най-добрите функции на Nimbus Note

Създайте отделни работни пространства за различни екипи, клиенти или проекти, всеки с различни нива на достъп.

Заснемайте цели уеб страници, изображения или екранни записи с вградения Nimbus Clipper и добавяйте бележки към тях в бележките си.

Добавете бази данни, електронни таблици и списъци със задачи директно в бележките, за да създадете динамична вътрешна уики или клиентски портал.

Ограничения на Nimbus Note

Потребителите са съобщили за проблеми с влизането в системата и непостоянна поддръжка на приложението на различните платформи.

Цени на Nimbus Note

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Nimbus Note

Преглед в Google Play отбелязва:

Това е чудесно приложение, което може да измете от пазара всички bloatware приложения, маскирани като приложения за водене на бележки! (няма награда за отгатване) Разработчиците са достатъчно отзивчиви, ако срещнете някакви неудобства! Най-голямата му атракция е естетическият му вид, но то е и богато на функции! Пожелавам успех на целия екип на fuse base (изглежда, че са променили името от nimbus).

Това е чудесно приложение, което може да измете от пазара всички bloatware приложения, маскирани като приложения за водене на бележки! (няма награда за отгатване) Разработчиците са достатъчно отзивчиви, ако срещнете някакви неудобства! Най-голямата му атракция е естетическият му вид, но то е и богато на функции! Пожелаваме успех на целия екип на fuse base (изглежда, че са променили името от nimbus).

9. Workflowy (най-доброто за минималистично структуриране и безкрайно вграждане)

чрез Workflowy

WorkFlowy превръща вашите бележки и задачи в вложени списъци, така че можете да се отдалечите, за да видите цялостната картина, или да се впуснете в подробностите с едно кликване.

Сгъваемият формат на конспекта прилича на превъртане на коментари в низове, което ви позволява да разгънете само темите, от които се нуждаете. Когато искате визуален поглед върху напредъка, вградената Kanban табло на Workflowy преобразува всеки списък в колони. Можете да премествате задачите от „идея“ към „изпълнено“, без да напускате конспекта.

Най-добрите функции на Workflowy

Позволява ви да огледате елементи на различни места, така че всяка редакция, направена на едно място, автоматично се актуализира във всички свързани инстанции.

Поддържа табла в стил канбан във всеки списък, за да управлявате визуално проектите, без да напускате структурата си.

Позволява вграждането на богати медийни елементи като YouTube видеоклипове и туитове директно в бележките за по-богато на контекст планиране.

Ограничения на Workflowy

Опциите за форматиране са ограничени, без поддръжка на таблици, с минимални възможности за стилизиране и цялото съдържание се съхранява в един файл, което може да се усеща като ограничение за потребители, които предпочитат по-структурирана организация на бележките.

Цени на Workflowy

Безплатен план

Pro: 8,99 $/месец

Оценки и рецензии за Workflowy

G2 : 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (15+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Workflowy

Един потребител на Reddit отбелязва:

Workflowy е отлично средство за създаване на конспекти и аз организирам голяма част от живота си с него. То е просто, бързо, удобно за работа с клавиатура и работи навсякъде. Мисля, че много хора го потърсиха, защото са използвали предишни средства за създаване на конспекти (като More, GrandView, Ecco и др.) и са искали средство, което да работи в интернет.

Workflowy е отлично средство за създаване на конспекти и аз организирам голяма част от живота си с него. То е просто, бързо, удобно за работа с клавиатура и работи навсякъде. Мисля, че много хора го избраха, защото са използвали предишни средства за създаване на конспекти (като More, GrandView, Ecco и др.) и са искали средство, което работи в интернет.

10. Supernotes (Най-доброто за управление на знания на базата на карти)

чрез Supernotes

Supernotes използва уникален подход, базиран на бележки, за да ви помогне да записвате, организирате и сътрудничите по идеи по-бързо.

Вместо дълги страници или документи, всяка мисъл се превръща в малка бележка – с етикети, обратни връзки, математически уравнения, изображения и таблици.

С визуални графични изгледи, вложени йерархии и сътрудничество в реално време, Supernotes прилича повече на карта на знанията, отколкото на линеен инструмент за бележки. Той е полезен за студенти, изследователи и фенове на Zettelkasten, които искат атомни бележки, които могат да преместват и свързват дълбоко.

Най-добрите функции на Supernotes

Форматът на бележките ви позволява да разделите идеите на малки, споделяеми части с поддръжка на уравнения, таблици и богато съдържание.

Графичен изглед за визуализиране на връзките между бележките в 2D и 3D

Сътрудничество в реално време, без да се изисква от другите да имат акаунт в Supernotes

Ограничения на Supernotes

Ограничен безплатен пакет след първите 100 бележки, ще трябва да препоръчате приятели или да преминете към по-висок план, за да продължите да го използвате без ограничения.

Цени на Supernotes

Безплатен план: 100 бележки

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Supernotes

G2 : 4,8/5 (над 45 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Supernotes

Един потребител на Reddit отбелязва:

Supernotes изглежда невероятно – един от най-добрите потребителски интерфейси, високо интегриран, мултиплатформен, а бележката е страхотен начин за организиране на информация.

Supernotes изглежда невероятно – един от най-добрите потребителски интерфейси, високо интегриран, мултиплатформен, а бележката е страхотен начин за организиране на информация.

