17 безплатни шаблона за клиентски отзиви за събиране на обратна връзка

Вече предоставяте солидна работа. Но дори и най-добрите проекти могат да оставят клиентите с неизказана обратна връзка – неща, които са оценили, неща, които не са им харесали, или предложения, които биха могли да повлияят на следващото ви ангажимент.

За да улесните събирането и използването на такава обратна връзка, се нуждаете от шаблони за клиентски отзиви. Те ви дават място, където да записвате директни наблюдения за това, което работи, какво може да бъде подобрено и какво иначе може да остане неказано. С течение на времето тази обратна връзка ще укрепи вашата онлайн репутация, ще доведе до положителни отзиви и ще ви помогне да се отличите в резултатите от търсенето.

Единственото предизвикателство е да получите честна и ценна обратна връзка, без да създавате неудобства или да отнемате много време. А тези безплатни шаблони за клиентски отзиви помагат да направите процеса безпроблемен.

Какво представляват шаблоните за клиентски отзиви?

Шаблоните за клиентски отзиви са предварително проектирани, структурирани рамки или документи, използвани от фирми, свободни професионалисти или агенции за събиране на обратна връзка, оценки или препоръки от клиенти относно техните услуги, продукти или цялостно преживяване.

Някои от ключовите компоненти, които трябва да съдържат шаблоните за клиентски отзиви или обратна връзка 👇 ✅ Въвеждащо изявление: Кратко и професионално начало, което задава тона, благодари на клиента и изяснява целта на обратната връзка (например подобряване на услугите или представяне на препоръки). ✅ Целенасочени въпроси: Конкретни, свързани с бранша въпроси като „Колко ефективно постигнахме целите на вашия проект?“ или „Колко лесен за употреба е нашият продукт?“, за да получите подробни отговори. ✅ Количествени показатели: Скала за оценка (например 1-5 звезди, Net Promoter Score) за измерими данни за удовлетвореност, качество или скорост на доставка. ✅ Качествени подсказки: Отворени полета за предложения, критики или акценти, например: „Какво можем да направим, за да получим 5-звездна оценка следващия път?“ ✅ Клауза за разрешение: Раздел, в който се иска съгласие за използване на положителни отзиви за маркетингови цели, като се гарантира спазването на законите за защита на личните данни (напр. GDPR или CCPA). ✅ Опции за последващи действия: Полета, в които клиентите могат да поискат обаждане или да предоставят препоръки, което помага за укрепване на взаимоотношенията.

Какво прави един шаблон за клиентски отзиви добър?

Ясен и кратък: Добрият шаблон е кратък и лесен за разбиране. Той зачита времето на клиентите. Постарайте се да включите 5-7 ясни въпроса, така че клиентите ви да отнемат само 2-3 минути, за да оставят отзиви.

🔖 Пример: „Колко сте доволни от нашите услуги? (1-10)“ е пряк и бърз въпрос.

Съответствие с вашите цели: Въпросите трябва да са свързани с различни аспекти от нуждите на вашия бизнес, като подобряване на продуктите или събиране на препоръки. Адаптирайте ги към вашата индустрия и тип клиенти, за да получите лични препоръки и полезни идеи.

🔖 Пример: SaaS компанията може да попита „Колко лесен за използване беше нашият софтуер?“, за да насочи бъдещите актуализации на продукта.

Балансиран микс от въпроси: Използвайте както скали за оценка, така и отворени въпроси, за да получите измерими данни и подробна обратна връзка. Тази комбинация разкрива тенденции и конкретни проблеми, без да претоварва клиентите.

🔖 Пример: Комбинирайте „Оценете нашата поддръжка (1-5)“ с „Какво можем да подобрим?“

Приложими резултати: Всеки въпрос трябва да подпомага вземането на решения, основани на резултатите, като например отстраняване на проблеми или създаване на съдържание, генерирано от потребителите. Скалите за оценка и конкретните подсказки улесняват : Всеки въпрос трябва да подпомага вземането на решения, основани на резултатите, като например отстраняване на проблеми или създаване на съдържание, генерирано от потребителите. Скалите за оценка и конкретните подсказки улесняват анализа на обратната връзка от клиентите и предприемането на действия въз основа на нея.

🔖 Пример: „Какво ви накара да дадете тази оценка?“ обяснява ниската оценка, като същевременно дава на екипа ви идея как да избегне подобни обстоятелства.

Шаблони за клиентски отзиви

Ако искате да се отличите и да спечелите истинско конкурентно предимство, тези 17 шаблона за клиентски отзиви ще направят събирането на обратна връзка по-лесно и по-ефективно:

1. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Преглеждайте и организирайте отговорите на обратната връзка от клиентите, като използвате шаблона за формуляр за обратна връзка на ClickUp.

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp помага на екипите, занимаващи се с продукти и клиентско преживяване, да събират обратна връзка, която може да се използва във всички отдели.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте ги, за да създадете персонализирани анкети с рейтингови скали, полета с многовариантни отговори и отворени въпроси, които разкриват както качествени прозрения, така и измерими тенденции.

Групирайте отговорите по клиент, категория или член на екипа, като филтрирате обратната връзка по оценка и откривате повтарящи се теми за секунди.

След като формулярът бъде изпратен, всеки отговор се преобразува автоматично в задача в ClickUp в работното ви пространство.

Екипите могат да маркират собственици, да задават приоритети и да проследяват разрешаването на проблеми на клиенти, без да се налага да използват отделен инструмент.

Това е особено полезно за екипи, които управляват пускането на продукти на пазара, обратна връзка при назначаване на нови служители или цикли на удовлетвореност на клиентите, където бързото проследяване има реално значение.

✅ Идеално за: Продуктови мениджъри и екипи за успех на клиентите, които искат структуриран и практичен начин за събиране и отговаряне на обратна връзка от клиентите.

2. Шаблон за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте удовлетвореността от продукта, моделите на използване и предложенията за обратна връзка с шаблона за проучване на обратната връзка за продукти на ClickUp.

Ако сте част от екип за продукти или UX, шаблонът за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp ви предоставя структуриран и повтаряем начин за събиране и анализиране на обратна връзка от клиенти. Той ви помага да централизирате отговорите от проучвания, да проследявате тенденциите в настроенията и лесно да откривате повтарящи се проблеми, дори без достъп до специален софтуер за обратна връзка за продукти.

Защо ще харесате този шаблон:

Всеки отговор може да бъде категоризиран по тип продукт, ниво на удовлетвореност и тема на обратната връзка.

Вградените изгледи, като „За преглед“, „В процес на преглед“ и „Прегледано“, помагат да се приоритизират следващите стъпки и да се избегне загубата на важни информации в пощенските кутии или електронните таблици.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да записвате честотата на използване, степента на удовлетвореност и предложенията за подобрения на продукта, така че решенията винаги да се основават на данни.

✅ Идеално за: Продуктови и UX мениджъри, които искат да подобрят удовлетвореността на потребителите и да информират за продуктовите планове с структурирана обратна връзка.

Вземете безплатен шаблон Преглеждайте и управлявайте постъпващите заявки за поддръжка на клиенти с шаблона за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp предоставя на екипите за поддръжка по-бърз и по-ясен начин да регистрират всяко взаимодействие с клиенти на едно място.

Защо ще харесате този шаблон:

Всяка заявка се обработва чрез структуриран формуляр за приемане и се организира по приоритет, тип проблем или статус на въпроса.

От проследяване на спешни заявки до документиране на последващи действия, този шаблон внася яснота в процесите на управление на комуникацията с клиентите.

Можете да използвате шаблона, за да филтрирате неразрешени съобщения, да зададете следващи стъпки и да се уверите, че нито едно запитване не е пропуснато.

изглед на табло Той разполага с изглед на списък в ClickUp , така че вашият екип може да сортира проблеми, да добавя контекст и да препраща заявки, без да губи време в събиране на контекст от различни места.

✅ Идеално за: Екипи за обслужване на клиенти, които управляват запитвания за продукти, заявки за възстановяване на суми и поддръжка на поръчки в различни канали

4. Шаблон за управление на обслужването на клиенти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Лесно следете постъпващите заявки за клиентска поддръжка с шаблона за управление на клиентското обслужване на ClickUp.

Шаблонът за управление на обслужването на клиенти на ClickUp е създаден за екипи за поддръжка, които искат да събират, организират и разрешават всякакъв вид запитвания от клиенти. Веднага след като клиент попълни формуляра за заявка за услуга, неговата заявка се превръща незабавно в задача и се препраща към списъка ви с билети. Всяка заявка се проследява с полета като отговорно лице, краен срок, имейл на заявителя и оценка за удовлетвореност, така че нищо не се губи във вашата пощенска кутия.

Защо ще харесате този шаблон:

Групирайте задачите автоматично по статус, като например „Решено“, „В процес“, „Нуждае се от изясняване“, „Ескалирано“ или „В очакване“.

Маркирайте билетите с цветни категории като „Обратна връзка“, „Бъг“, „Жалба“ или „Отмяна“, което дава на екипа ви незабавна яснота за вида на проблема, с който се занимават.

Ако дадена задача трябва да бъде ескалирана, можете просто да я преместите в нов статус и да я преразпределите за секунди.

ClickUp улеснява и филтрирането по настроенията на клиентите или спешността на SLA, като използва персонализирани етикети и оценки за удовлетвореност, така че екипът ви да може да даде приоритет на правилните разговори.

✅ Идеално за: Мениджъри на обслужване на клиенти и ръководители на операции за поддръжка, които обработват големи обеми от заявки за услуги

5. Шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Прегледайте оценките за удовлетвореността на клиентите по отношение на знания, полезност и яснота, като използвате шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp помага на мениджърите по качеството да разберат и подобрят вътрешните процеси, за да направят клиентите по-щастливи. С вградените формуляри на ClickUp, персонализирани полета за оценка и интелигентна категоризация можете да събирате данни за удовлетвореността по отношение на обслужването, яснотата, полезността и разрешаването на проблеми на едно място.

Защо ще харесате този шаблон:

След като получите отговорите, сортирайте обратната връзка по тема или оценка, за да определите областите, които се нуждаят от подобрение.

Проследявайте модели, като например нерешени запитвания или ниски оценки за яснота.

Разпределете задачите на подходящия член на екипа, за да постигнете целите си в областта на обслужването на клиенти.

✅ Идеално за: Екипи за поддръжка и QA, които искат да проследяват и да реагират на сигналите за удовлетвореност на клиентите.

💡 Съвет от професионалист: Искате ли начин да сортирате автоматично обратната връзка от клиентите от вашите ClickUp Forms според настроението? Опитайте контекстуалната AI помощ на ClickUp Brain директно в работното си пространство. Този интелигентен AI асистент разбира данните във вашето работно пространство – задачи, документи, хора – за да ви предостави информация, която е важна за вашите роли, бизнес и индустрия. Анализирайте обратната връзка и настроенията на клиентите в реално време и получите AI прозрения с ClickUp.

6. Шаблон за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте задачите за проучване и съгласувайте продуктовата стратегия, като използвате шаблона за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp.

Шаблонът за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp предоставя на екипите за продукти и клиентско преживяване повторяема структура за организиране, анализиране и действие въз основа на това, което новите клиенти наистина искат.

Защо ще харесате този шаблон:

Той комбинира свързани полета за външни данни (като формуляри за оценка и резултати от проучвания) с ясно проследяване на напредъка, задачи, специфични за ролята, и визуални етапи във всяка фаза на проучването.

От идентифицирането на лицата, вземащи решения, до съпоставянето на нуждите с вашата оферта – всичко е създадено така, че да се движи бързо, без да се пропускат стъпки.

Получавате и 12 предварително създадени подзадачи, които водят екипа ви през целия процес, като събиране на данни, анализ, документиране и съгласуване с GTM.

✅ Идеално за: CX мениджъри и продуктови мениджъри, които извършват анализ на потребителите или проучване на клиентите преди пускането на продукта на пазара.

Разбира се, дори и с ясен план, лесно е да се почувствате разкъсвани в десет различни посоки. Това е още една област, в която ClickUp Brain наистина блести. Просто го попитайте: „На какво трябва да се фокусирам днес?“ и той ще сортира задачите ви и ще ви каже точно на какво трябва да обърнете внимание.

Помолете ClickUp Brain да генерира действия, да ви помогне с приоритизирането на задачите и да ви предостави графици от цялото ви работно пространство за секунди.

📮 ClickUp Insight: Типичният работник в сферата на знанието трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредва с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като предоставя контекста на ваше разположение в един миг.

7. Шаблон за описание на проблем на клиент в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Документирайте неудовлетвореността и пречките на клиентите по отношение на различни видове проблеми с шаблона за описание на проблеми на клиенти на ClickUp.

Шаблонът за описание на проблеми на клиенти на ClickUp помага на изследователите в областта на потребителското преживяване и продуктовите мениджъри да преодолеят препятствията, които възпрепятстват клиентите да постигнат целите си. Той включва документи за профилиране на клиентите, идентифициране на техните цели, картографиране на препятствията и проследяване на основната причина зад тези препятствия.

Защо ще харесате този шаблон:

Всяка секция подканва екипите да преразгледат незабавно защо съществуват тези проблеми и какво емоционално значение носят те.

Това ви помага да приоритизирате промените, които наистина имат значение.

Можете да ги използвате като отправна точка за провеждане на интервюта, консолидиране на идеи и съгласуване на вътрешните екипи по отношение на важни за клиентите въпроси.

✅ Идеално за: UX екипи и продуктови мениджъри, които откриват точки на триене, за да насочват подобренията на продуктите или услугите

8. Шаблон за план за успех на клиенти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте напредъка на клиентите през различните етапи от жизнения цикъл, като използвате табло в стил Kanban с шаблона за план за успех на клиентите на ClickUp.

Управлявате десетки клиенти с различни видове услуги, етапи на договори и очаквания? Този шаблон на ClickUp за план за успех на клиентите съхранява всички подробности, като стойност на договора, вид услуга и информация за контакт, на едно място за екипите за успех на клиентите.

Защо ще харесате този шаблон:

Той действа подобно на софтуер за успех на клиентите , като ви помага да проследявате нивото на обслужване на всеки клиент, договорената цена, напредъка на проекта и статуса на успеха.

Всяка клиентска карта действа като динамичен табло, показващо местоположение, PDF договори и визуална лента за напредъка.

Можете да групирате клиентите според етапа от жизнения цикъл (като привличане, задържане или рискови), да възлагате отговорности на членове на вътрешния екип и незабавно да виждате къде има нужда от подкрепа.

Това ви помага да управлявате очакванията на клиентите , да предоставяте постоянна стойност и да подобрявате задържането чрез видимост и автоматизация.

✅ Идеален за: Мениджъри по успеха на клиентите и мениджъри по привличането на нови клиенти, които искат да проследяват многоетапното пътуване на клиентите

9. Шаблон за успех на клиенти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте състоянието на клиентите, нивата на поддръжка и оценките за ангажираност с шаблона за успех на клиентите на ClickUp.

Шаблонът за успех на клиенти на ClickUp предоставя на вашите екипи за набиране на клиенти и успех на клиенти структуриран начин да проследяват състоянието на клиентите, да организират предаването на задачи и да се справят с рисковете, преди те да се превърнат в лавинообразен ефект.

Защо ще харесате този шаблон:

Поддържайте синхронизация в екипа си с групирани по състоянието на акаунта мнения и предварително създадени полета за NPS резултати, нива на ангажираност и последни точки на контакт.

Следете статуса на всеки клиент, стандартизирайте процесите по набиране и поддръжка и се уверете, че нито един акаунт не е пренебрегнат.

Използвайте контролни списъци, за да разделите стъпките по въвеждането или подновяването на повторяеми работни процеси.

За да спестите време, ClickUp Automations задейства актуализации при достигане на важни етапи, изпраща предупреждения при влошаване на състоянието на клиента или уведомява собствениците, когато е необходимо да се предприемат последващи действия.

✅ Идеален за: Мениджъри по успеха на клиентите и екипи за въвеждане, които искат да подобрят задържането на клиентите и да останат проактивни с всеки клиент.

10. Шаблон за обслужване на клиенти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Покажете билетите на клиентите с полета за отговорник, приоритет, тип заявка и данни за контакт с шаблона за обслужване на клиенти на ClickUp.

Шаблонът за поддръжка на клиенти на ClickUp предоставя на вашия отдел за поддръжка двустепенна структура за управление на заявките за поддръжка въз основа на спешност, сложност и ескалационен път. Можете също да видите всичко от един команден център: отворени билети, ленти за напредък, маркирани приоритети, данни за контакт и натоварване на възложените задачи.

Защо ще харесате този шаблон:

Групирайте задачите по статус (например „в очакване“ или „в процес на изпълнение“)

Маркирайте проблемите по тип (помощ за продукта, доклад за грешка, искане за подобрение)

Автоматично присвояване на задачи на подходящия човек за работата с помощта на AI Assign

Имате билет, който се забавя? Преместете го в ниво 2 с едно кликване и го поставете на радара на старши агент.

Използвайте таблата на ClickUp , за да знаете точно къде има затруднения, какво е просрочено и колко работа остава неразпределена.

✅ Идеално за: Екипи за обслужване на клиенти, ръководители на операции за поддръжка и мениджъри на центрове за помощ, които искат по-ясни работни процеси и по-бързи решения.

11. Шаблон за ескалиране на клиентско обслужване на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте и разрешавайте ескалациите на клиентското обслужване по-бързо с шаблона за ескалация на клиентското обслужване на ClickUp.

Шаблонът за ескалация на клиентско обслужване на ClickUp помага за оптимизиране на разрешаването на билетите, като организира заявките в категории от ниво 1 и ниво 2. Преди да създадете своя работен процес за ескалация, можете да определите какво се счита за заявка с ниска приоритетност и какво за критичен проблем, който изисква незабавно внимание.

Защо ще харесате този шаблон:

След като определите приоритетите, създайте задачи и делегирайте отговорности лесно, въз основа на типа на проблема, спешността или специализацията на екипа с ClickUp Tasks

С централизирана визия за статуса, отговорното лице и категорията, вашият екип може да се справи с предизвикателствата в обслужването на клиенти , като възстановяване на суми, замяна на продукти и последващи действия, с яснота и отговорност.

Нито един билет не остава непроследен, а всеки проблем с голямо значение се препраща към подходящия човек в подходящия момент.

✅ Идеален за: Ръководители на обслужване на клиенти и екипи за ескалация, които обработват голям брой заявки или отговарят на срокове по споразумения за ниво на обслужване (SLA)

12. Шаблон за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Анализирайте обратната връзка от клиентите и съгласувайте стратегията с реалните нужди на потребителите, като използвате шаблона за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp.

Преди да можете да подобрите удовлетвореността на клиентите, трябва да разберете точно от какво се нуждаят вашите настоящи и потенциални клиенти.

Шаблонът за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp ви помага да събирате проблеми, да организирате обратна връзка и да превърнете прозренията в действия. От идентифицирането на основните лица, вземащи решения, до съгласуването на офертата ви с очакванията на потенциалните клиенти, всяка стъпка е представена като ясна и управляема задача.

Защо ще харесате този шаблон:

Започнете, като дефинирате анализа си директно в ClickUp Goals.

Поставете ясни цели относно това, което искате да научите, и как тази информация ще оформи стратегията ви за продуктите или услугите.

Използвайте вградените подзадачи, за да събирате, анализирате и действате въз основа на реални клиентски мнения, като поддържате екипа си синхронизиран от откриването до внедряването.

В края на този работен процес ще разполагате с документиран план за подобряване на удовлетвореността на клиентите и ясна стратегия, съобразена както с настоящите, така и с потенциалните клиенти.

✅ Идеален за: Маркетинг екипи, продуктови мениджъри и ръководители на клиентско преживяване, които искат да съобразят разработването на продукти или услуги с реалните нужди на потенциални и съществуващи клиенти.

13. Шаблон за помощна служба на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте и приоритизирайте заявките за поддръжка на клиенти въз основа на нивото на абонамента, типа на проблема и нивото на клиента, като използвате шаблона за помощна служба на ClickUp.

Екипите за поддръжка често се занимават със стотици постъпващи проблеми – проблеми с фактурирането, въпроси за продукти, технически бъгове – от клиенти с различни нужди, нива и степени на спешност. Шаблонът за помощна служба на ClickUp се предлага с централизирана, филтрируема табло, където всеки билет се организира по QA Score, тип проблем, клиентски сегмент и ниво на абонамент.

Защо ще харесате този шаблон:

Можете да групирате билетите по приоритет, да назначите собственици, да маркирате проблемни акаунти и да добавите подзадачи за последващи действия.

Използвайте колоните QA Score, за да оцените качеството на услугите или да проследите тенденциите в удовлетвореността на клиентите и видовете проблеми.

Например, вашият екип може бързо да сравни как VIP клиентите оценяват скоростта на разрешаване на проблемите в сравнение с обикновените клиенти. С течение на времето това ви дава полезна информация, която можете да използвате за коригиране на персонала, обучението или ескалационните пътища.

✅ Идеално за: Мениджъри на услуги за поддръжка, които искат да оптимизират процесите на помощния център, да намалят времето за отговор и да подобрят качеството на обслужването.

14. Шаблон за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Насочвайте клиентите от започването до пълното одобрение, като използвате шаблона за сътрудничество за успех на клиентите на ClickUp.

Не можете да събирате отлични клиентски отзиви, без първо да създадете изключително клиентско преживяване. А управлението на клиентското преживяване изисква обща система, в която екипите по продажбите, набирането на нови клиенти и доставките могат да проследяват напредъка и да поддържат всеки клиент в движение. Шаблонът за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp ви предоставя такава система.

Защо ще харесате този шаблон:

Започнете с формуляра за препоръка от нов клиент, за да заснемете важния контекст от първото взаимодействие.

По време на въвеждането попълнете документа за одобрение в ClickUp Docs , за да запишете целите, препятствията и възможностите. Отделът по продажбите може да се съсредоточи върху целите, докато производственият отдел записва техническите нужди или съгласува функциите.

Всичко това се влива в Endorsement Pipeline – визуална табло, което показва къде се намира всеки клиент, от нов до препоръчан.

Можете да премествате картичките през всеки етап и да разделите задачите на подзадачи. Това улеснява координацията между екипите и поддържа инерцията от стартирането до пълното одобрение.

✅ Идеален за: Екипи за успех и набиране на нови клиенти, които искат да превърнат силните взаимоотношения с клиентите в уверени, навременни препоръки и дългосрочна подкрепа.

15. Шаблон на ClickUp за скала на Ликерт

Вземете безплатен шаблон Създайте структурирани, мащабируеми клиентски анкети, за да измервате удовлетвореността, интензивността и настроенията с шаблона на ClickUp Likert Scale.

Шаблонът на ClickUp Likert Scale помага на маркетинговите и продуктовите екипи да създават анкети, които отразяват мнението на клиентите за вашия продукт, услуга или опит. Когато обсъждате удовлетвореността, лекотата на използване или вероятността да препоръчате продукта, този шаблон ви предоставя структурата, от която се нуждаете, за да съберете ясни и полезни отговори.

Защо ще харесате този шаблон:

Персонализирайте скалата си за оценка с полета, маркирани с 1–5, за да отразите интензивността или честотата на настроенията на клиентите.

Добавете персонализирани полета като отдел, имейл или ниво на продукта, за да сегментирате отговорите и да откриете тенденции при различните типове клиенти.

Използвайте вградения списък за проверка, за да оцените бързо отговорите и да прецените как клиентите възприемат позиционирането на вашия продукт.

Форматът е прост и познат, което улеснява попълването от страна на клиентите и анализа от страна на вашия екип. Ако искате да събирате структурирани, мащабируеми клиентски отзиви, които са лесни за количествено измерване, този шаблон е чудесна отправна точка.

✅ Идеален за: Маркетинг екипи и продуктови мениджъри, които искат да количествено измерят обратната връзка от клиентите

16. Шаблон за годишен клиентски преглед на продажбите от Template. Net

Този шаблон за годишен клиентски преглед на продажбите от Template. Net предоставя на мениджърите на клиентски сметки структуриран формат за представяне на постигнатите приходи, данни за задържането на клиенти и съвместни успехи, като същевременно създава пространство за отворена обратна връзка от клиентите.

Можете да ги използвате, за да прегледате миналите резултати, да споделите пазарните тенденции и да съгласувате бъдещите цели. С раздели за мнения на клиенти, те служат и като шаблони за клиентски отзиви, които събират информация, която по-късно можете да използвате, за да подобрите предоставянето на услугите или дори да информирате онлайн отзивите и програмите за подкрепа.

Това е полезно, когато са замесени много заинтересовани страни и е от съществено значение да има яснота по отношение на целите, обратната връзка и следващите стъпки.

✅ Идеално за: Акаунт мениджъри, които провеждат официални годишни прегледи със стратегически или високоценни клиенти

17. Шаблон за обратна връзка от клиенти на Template. Net

Шаблонът „Отзиви на клиенти за продажби“ от Template. Net помага на клиентите да споделят подробна обратна връзка за опита си с вашия екип по продажбите. Той обхваща конкретни категории като навременност, познания за продукта, последователност при проследяването и персонализация.

Това е полезно след сключване на сделка или по време на тримесечните проверки на сметките, като дава възможност на клиентите да изразят мнението си. Доволен клиент може да подчертае какво е направило преживяването изключително, докато други могат да дадат конструктивни предложения, които да ви помогнат да укрепите процеса на продажбите.

✅ Идеално за: Мениджъри по продажбите и екипи, работещи с клиенти, които събират обратна връзка след продажбата, за да изграждат дългосрочно доверие у клиентите.

Превърнете обратната връзка от клиентите в действие с ClickUp

Да молите клиентите за обратна връзка може да е неудобно, а да я сортирате – още повече. Преследвате отговори, опитвате се да разберете разпръснатите отговори и се чудите дали някой от тях действително ще ви помогне. Това е много загубено време за информация, която може би ще можете да използвате.

ClickUp превръща всичко това в минало. С предварително създадени шаблони за всеки вид взаимодействие с клиенти – от въвеждане в работата до обратна връзка за продукта и проверка на успеха – можете да събирате, организирате и действате въз основа на отзивите, без да се налага да отваряте електронна таблица. Формулярите се въвеждат директно в задачите, а автоматизациите се занимават с последващите действия. В същото време персонализираните полета ви помагат да филтрирате отговорите по продукт, тип клиент или нагласа, така че екипът ви винаги да знае на какво да се фокусира след това.

Няма повече да се чудите какво мислят клиентите. Просто структурирана, полезна информация, която прави вашите услуги по-ефективни и вашите взаимоотношения по-силни.

Възползвайте се от това. Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес!