Безплатни шаблони за инвестиционни портфейли за проследяване и управление на вашите активи

Инвестирането е интелигентна стъпка към осигуряване на финансовото ви бъдеще, но управлението му не трябва да се превръща в работа на пълен работен ден (освен ако не е така, в който случай организирането все пак ще ви бъде от голяма полза!).

Да бъдете в крак с инвестициите си е от съществено значение за оптимизиране на възвръщаемостта във времето и за разбиране на това, което работи и какво не. Този навик не само ви помага да увеличите спестяванията си и да намалите дълговете си, но и ви носи спокойствие. Когато сте финансово подготвени, можете да се справите с всякакви изненади, които животът ви поднася.

Шаблоните за инвестиционни портфейли са най-добрият начин да направите това. Тези инструменти улесняват организирането на финансите ви, проследяването на инвестиционните ви резултати и диверсифицирането на портфейла ви.

В тази статия сме събрали най-полезните шаблони и инструменти за проследяване на портфейли.

👀 Знаете ли? Диверсификацията може да намали риска на портфейла, без да се жертва доходността — проучвания показват, че добавянето на некорелирани активи към портфейла може да намали общата волатилност, като същевременно се запази очакваната доходност, принцип, който е в основата на съвременната теория на портфейла.

Какво е шаблон за инвестиционен портфейл?

Шаблонът за инвестиционен портфейл е структуриран инструмент, предназначен да помага на индивидуални инвеститори, финансови консултанти и професионалисти да проследяват, управляват и анализират широка гама от лични инвестиции. Те включват акции, облигации, недвижими имоти и взаимни фондове.

Мислете за него като за инвестиционен табло, което ви предлага ясна картина на текущото ви портфолио, неговата ефективност и как то подкрепя вашите финансови цели.

Тези шаблони обикновено са под формата на електронни таблици (като Google Sheets или Microsoft Excel) или табла, комбиниращи ключови данни, включително покупна цена, текуща цена, текуща пазарна стойност и печалба/загуба, за да предоставят актуална информация и ценни прозрения.

Ето какво можете да направите с шаблон за инвестиционен портфейл: Записвайте всеки актив в портфейла си с акции, включително подробности като дата на транзакцията, стойност и категория

Използвайте интерактивни диаграми и стълбовидни графики, за да визуализирате представянето на портфейла си и историческите данни

Идентифицирайте нивата на риск в активите, за да подкрепите стратегиите за управление на риска в портфейла

Определете краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни цели като пенсиониране или придобиване на недвижима собственост (разгледайте реални примери за финансови цели за 1-5-10 години тук)

Вземайте по-интелигентни решения с данни в реално време, които ви помагат да се възползвате от потенциалните инвестиционни възможности на текущия пазар

Независимо дали сте начинаещ или опитен инвеститор, надеждният инструмент за проследяване на инвестициите ви дава възможност да следите инвестиционния си път, да извършвате цялостен анализ и да вземате информирани решения – всичко на едно място.

📖 Прочетете също: Пълен наръчник за матрицата на BCG за растеж и пазарен дял

Най-добрите шаблони за инвестиционни портфейли

Ето най-добрите шаблони за инвестиционни портфейли, с които да постигнете финансова независимост:

1. Шаблон за управление на портфейл на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съгласувайте проекти, проследявайте напредъка и информирайте заинтересованите страни с шаблона за управление на портфейли на ClickUp

Шаблонът за управление на портфейл на ClickUp е всеобхватен инструмент, създаден да опрости ефективното управление на портфейла за лица и екипи, които се занимават с множество инвестиции. Той централизира всичко в едно динамично работно пространство, когато управлявате вашите акции, активи и организационни задачи.

С функции като данни в реално време, персонализирани изгледи на ClickUp и автоматизирано проследяване, можете да следите отблизо представянето на портфейла си, да разпределяте ресурсите разумно и да съгласувате проектите със стратегическите финансови цели. Това е особено полезно за тези, които искат да се ориентират в сложни инвестиционни портфейли, без да губят представа за крайните срокове, бюджетите или приоритетите.

С този шаблон можете да:

Проследявайте етапите на проекта ясно с 16 персонализирани статуса (като Нов, В процес, В риск, Завършен)

Следете разходите, разпределението на екипа, очакваните разходи и напредъка с помощта на персонализирани полета

Анализирайте бързо данните с вградени интерактивни диаграми и стълбови диаграми

Организирайте работата си с помощта на персонализирани изгледи, включително основния списък на портфолиото, стандартните оперативни процедури и ръководството за начало

Визуализирайте времеви графики и важни събития с диаграми на Гант и

Използвайте таблата на ClickUp , за да видите лесно напредъка на всичките си инвестиции на едно място

Записвайте и свързвайте времето, прекарано за всяка задача от инвестиционното портфолио, с ClickUp Time Tracking и следете разпределението на ресурсите, за да вземате информирани инвестиционни решения

🔑 Идеален за: Организиране и управление на активи със структуриран подход, основан на данни.

👀 Знаете ли, че... Смята се, че термините „бичи“ и „мечи“ пазар са възникнали през 1800 г. в Калифорния, където биковете и мечките се биели за забавление. В тези битки биковете атакували, като замахвали с рогата си нагоре, а мечките удряли надолу.

💡 Бонус: Ако искате— Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и интернет

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и управлявате работата си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Заменя десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Perplexity с едно единствено, LLM-независимо, готово за корпоративно използване решение Опитайте ClickUp Brain MAX —супер приложението с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Това не е поредният инструмент с изкуствен интелект, който да добавите към колекцията си. Това е първото контекстуално приложение с изкуствен интелект, което замества всички останали.

2. Шаблон за инвестиционно споразумение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за инвестиционно споразумение на ClickUp, за да организирате ясно инвестиционните условия и да избегнете объркване в бъдеще

Имате нужда да организирате личните си инвестиции? Шаблонът за инвестиционно споразумение на ClickUp е точно за вас. Независимо дали сте предприемач, основател на стартираща компания или индивидуален инвеститор, това е лесен начин да определите условията, отговорностите и очакваната възвръщаемост – всичко на едно място.

Това е особено полезно за управление на риска и поддържане на всичко в съответствие със законите, така че всички да останат съгласувани в дългосрочен план.

С този шаблон можете да:

Проследявайте покупната цена, напредъка по договора и преговорите с персонализирани статуси и полета

Планирайте гъвкаво, използвайки различни изгледи на документи като Gantt, Calendar и List

Дръжте сътрудниците си в течение с известия и коментари в реално време

Разделете компонентите на споразумението (например клаузи, подписи) с помощта на папки и подзадачи с ClickUp Tasks

Създавайте подробни отчети в ClickUp Docs за състоянието на споразуменията и отговорностите във времето

🔑 Идеален за: Изготвяне и управление на инвестиционни споразумения с прозрачност и лекота.

💡 Професионален съвет: Ако сте нови в света на инвестициите, прочетете книгата „Психология на парите“, за да разберете поведението, което стои зад интелигентните финансови решения, преди да подпишете следващото си споразумение.

3. Шаблон за управление на проекти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в крак с множество проекти и получите пълна видимост в екипите с шаблона за управление на проекти на ClickUp

Работите по няколко проекта едновременно? Шаблонът за управление на проекти на ClickUp ви помага да поддържате реда. Той обединява всички ваши проекти – маркетинг, разработка на продукти, операции – на едно място, за да можете да проследявате напредъка и да постигате целите си без усилие.

Този шаблон предлага сътрудничество в реално време, персонализирани работни процеси и видимост във всички области, за да ви помогне да се движите по-бързо, без да пропускате нищо.

С този шаблон можете да:

Отразявайте напредъка на проекта с един поглед с 6 персонализирани статуса (като „Незапочнат“, „В процес“, „Завършен“ и др.)

Проследявайте резултатите, фазите на проектите, бюджетите, приоритетите и заинтересованите страни с помощта на персонализирани полета

Консолидирайте данните по проектите и получавайте информация в реално време с помощта на табла в стил портфолио

Персонализирайте видимостта с изгледи като списък на портфейла, времева линия, натоварване и табло Kanban

Управлявайте лесно важните етапи и крайните срокове с помощта на диаграми на Гант и календарни изгледи

Задействайте автоматично действия – като актуализиране на статуса на задачите, разпределяне на членове на екипа, изпращане на известия или проследяване на времето – въз основа на конкретни събития, като промени в статуса с ClickUp Automations

🔑 Идеален за: Наблюдение на множество проекти с висока степен на видимост и контрол.

Гледайте увод в използването на шаблона за портфолио за управление на проекти:

4. Шаблон за управление на активи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете пълен контрол над активите, от инвентара до оборудването, всичко на едно място, с шаблона за управление на активи на ClickUp

Шаблонът за управление на активи на ClickUp е централизиран инструмент за фирми, които искат да проследяват, управляват и поддържат своите физически или цифрови активи по-ефективно. Този шаблон улеснява проследяването на физическите активи, които притежавате, местонахождението им и състоянието им. Можете също да го персонализирате за цифрови активи като NFT или криптовалути.

Получавате полета за всички подробни данни за активите, както и изгледи за проследяване на разходите и ремонтите. Това е спасително средство за оптимизиране на използването на активите и намаляване на разхищенията.

С този шаблон можете да:

Записвайте състоянието на активите с 5 персонализирани статуса, като „Завършено“, „Функционално“, „Закупуване“, „Ремонт“ и „Продажба“.

Записвайте типа на актива, серийния номер, стойността, производителя и други данни с помощта на персонализирани полета

Фокусирайте се върху проследяването с предварително създадени изгледи, включително календар за ремонт, списък с разходи за ремонт и таблица с разходи за ремонт

Въведете усъвършенстван надзор с инструменти за управление на проекти като проследяване на времето, маркиране и предупреждения за зависимости

Сътрудничество безпроблемно чрез споделени задачи, коментари и възможности за възлагане на задачи

Поканете членове на екипа или гости да сътрудничат и актуализират информацията за активите в реално време с ClickUp Docs

🔑 Идеален за: Проследяване на използването, ремонтите и жизнения цикъл на активите с яснота и ефективност.

💡 Професионален съвет: Ако управлявате бюджети за вашите активи, разгледайте любимите шаблони за бюджети в Excel на ClickUp за подкрепа при финансовото планиране.

5. Шаблон за проследяване на активи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете всеки актив с шаблона за проследяване на активи на ClickUp, създаден да опрости физическото и цифровото проследяване

Ако проследяването на вашите активи не е достатъчно ефективно, този шаблон ще ви помогне да разрешите проблема бързо. Създаден за инвентар, оборудване и цифрови активи, шаблонът за проследяване на активи на ClickUp ви помага да управлявате всеки етап, от покупката до извеждането от употреба.

С полета, готови за автоматизация, и лесни изгледи, ще останете организирани и в крак с новостите, без да се налага да ровите в стари таблици.

С този шаблон можете да:

Отразявайте различните етапи на проследяване на активите, от ново придобиване до разпореждане, с персонализирани статуси

Проследявайте изискванията за съответствие и бюджетиране, като използвате персонализирани полета като „Аудиторска година“ и „Обща стойност на активите“

Използвайте табличния изглед за персонализирани отчети за активите

Разпределяйте и проследявайте задачи, свързани с попълването на шаблона за проследяване на активи.

Задействайте работни процеси или уведомявайте заинтересованите страни за актуализации автоматично с вградените автоматизации на ClickUp

Управлявайте ефективно работата, свързана с активите, като използвате функциите за проследяване на времето и възлагане на задачи

Поддържайте готови за одит записи, за да запазите последователността на данните, особено по време на оценки на запасите

🔑 Идеален за: Регистриране и одит на активи с пълна точност през целия им жизнен цикъл.

6. Шаблон за управление на финансите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, проследявайте и управлявайте финансите си без стрес с помощта на шаблона за управление на финансите на ClickUp

Бюджети, разходи, планиране – всичко това е по-лесно с шаблона за финансово управление на ClickUp. Независимо дали се занимавате с бизнес финанси или лични сметки, той ви предоставя едно място, където можете да проследявате, планирате и контролирате всеки долар.

С помощта на тази рамка можете да поставяте цели, да управлявате ресурсите на екипа и да изграждате по-здравословни финансови навици, без да се затрупвате с несвързани инструменти.

С този шаблон можете да:

Следете етапа на всяка финансова задача с 28 персонализирани статуса, включително „Завърши“, „Подписано“, „В процес“ и „Одобрено“

Организирайте бюджетните категории, финансовите цели и данните за паричния поток, като използвате персонализирани полета

Присвойте цели в ClickUp към бюджети или задачи и автоматично проследявайте колко сте близо до постигането им

Получете достъп до финансова прозрачност в реално време чрез персонализирани изгледи, като списък и календар

Свържете свързани финансови задачи – като одобрения, прегледи на бюджета и проследяване на разходите – с ClickUp Dependencies , което ви помага да управлявате финансовите процеси в правилния ред

🔑 Идеален за: Управление на финанси, бюджети и прогнози в централизирано работно пространство.

7. Шаблон на ClickUp за списък за пенсиониране

Получете безплатен шаблон Подгответе се за бъдещето с увереност с шаблона за пенсионен списък за проверка на ClickUp, създаден да ви води стъпка по стъпка в планирането

Шаблонът за пенсионен списък на ClickUp е подробен ресурс за планиране за тези, които се подготвят за сигурна и безстресова пенсия. Той превръща често претоварващия процес на пенсиониране в структуриран, управляем и ориентиран към целите работен процес.

От прогнозиране на доходите и цели за спестяване до планиране на здравеопазването и промени в начина на живот, този шаблон гарантира, че всяка важна стъпка е отчетена с яснота и прецизност. Той е създаден, за да ви помогне да планирате, действате и преразгледате готовността си за пенсиониране на едно място.

С този шаблон можете да:

Изчислете и категоризирайте очакваните приходи, разходи и нужди от спестявания, като използвате персонализирани полета

Очертайте целите си и документирайте пенсионния си план директно в ClickUp Docs, като поддържате всичките си бележки и ресурси организирани

Визуализирайте времеви графики с персонализирани изгледи, включително списък, календар, диаграма на Гант и натоварване

Настройте автоматизации, за да задействате напомняния, актуализирате статуси или да ви уведомяват, когато задачите са с настъпил срок или са изпълнени

Планирайте редовни прегледи на пенсионния си план, бюджета или инвестиционните си резултати с помощта на повтарящите се задачи в ClickUp

Следете изчерпателно както краткосрочните, така и дългосрочните финансови цели и цели, свързани с начина на живот

🔑 Идеален за: Планиране на пенсионирането с организиран и практичен списък за проверка.

💡 Професионален съвет: Когато използвате шаблон за инвестиционен портфейл или електронна таблица за планиране на пенсионирането, не проследявайте само текущите си активи – включете и бъдещите вноски и очакваните доходи. Това ще ви помогне да визуализирате дали сте на път да постигнете целите си за пенсиониране и да коригирате стратегията си навреме, ако е необходимо.

8. Шаблон за личен бюджет на ClickUp

Получете безплатен шаблон Постигнете финансовите си цели с шаблона за личен бюджет на ClickUp, прост инструмент за управление на приходи, разходи и спестявания

Кой не би искал лесен начин да управлява парите си? Този шаблон ви предлага точно това. Шаблонът за личен бюджет на ClickUp разбива разходите, доходите и спестяванията ви в макро изглед. Идеален за ежедневно бюджетиране или дългосрочно планиране, той ви помага да се фокусирате върху финансовите си цели и да изградите добри навици за харчене.

С този шаблон можете да:

Категоризирайте доходите, спестяванията, необходимите разходи, дискреционните разходи и плащанията по дългове с помощта на персонализирани полета

Следете паричния поток и се придържайте към месечните или седмичните бюджетни цели, използвайки предварително създадения макет

Оценявайте финансовото състояние с един поглед с визуални табла и анализи

Проследявайте задачи като плащане на сметки, принос към целите и етапи на спестяване с персонализирани статуси

Адаптирайте стратегиите за бюджетиране в зависимост от променящия се начин на живот или целите си, като използвате редактируеми работни процеси

Организирайте крайни срокове, получавайте интелигентни напомняния и планирайте автоматично прегледи на бюджета с AI календара на ClickUp , за да постигнете финансовите си цели с по-малко ръчен труд.

🔑 Идеален за: Изграждане на устойчиви навици за бюджетиране и управление на личните финанси.

9. Шаблон за финансов портфейл от CFI

Шаблонът за финансово портфолио на Corporate Finance Institute (CFI) е специализиран Excel инструмент, създаден да помага на финансовите специалисти и студенти да анализират риска на портфолиото чрез бета изчисления. Той е особено полезен за тези, които прилагат модела за ценообразуване на капиталовите активи (CAPM), за да оценят волатилността на отделни ценни книжа или цели портфейли спрямо пазара.

Този шаблон опростява процеса на изчисляване на бета коефициенти, като позволява на потребителите да въвеждат исторически данни за цените и да получават бета стойности, които показват чувствителността на доходността на дадена ценна книга към пазарните движения.

С този шаблон можете да:

Използвайте предварително създадена Excel рамка за изчисляване на бета коефициенти с исторически ценови данни

Приложете лесно модела за ценообразуване на капиталовите активи (CAPM)

Оценете волатилността и системния риск на отделните ценни книжа

Сравнете рисковите профили на различни инвестиции в рамките на едно портфолио

Използвайте този инструмент за образователни цели и професионален финансов анализ

Оптимизирайте процесите по оценка на риска в управлението на портфейла

🔑 Идеален за: Изчисляване и интерпретиране на бета стойности за оценка на риска на портфейла.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането, задвижвано от изкуствен интелект, където задачите и срещите могат лесно да бъдат разпределени в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

10. Шаблон за проследяване на инвестиционен портфейл в електронна таблица по редове

чрез Rows

Той е създаден за съвременните инвеститори, които искат актуализации в реално време, без да въвеждат цифри по цял ден. Шаблонът за проследяване на инвестиционен портфейл в електронна таблица се синхронизира с данни в реално време, за да проследява без усилие акции, ETF и криптовалути. С диаграми, ясни визуализации и опции за интеграция, той е идеален за всеки, който иска по-интелигентен, автоматизиран инвестиционен табло.

С този шаблон можете да:

Интегрирайте данни в реално време, за да актуализирате автоматично цените на активите

Анализирайте резултатите с диаграми на печалбите и загубите и разбивки на разпределението на активите

Вградете графики и таблици в реално време във външни документи и платформи

Проследявайте широка гама от активи, включително акции, ETF и криптовалути

Персонализирайте настройките, за да отговарят на вашите лични предпочитания за проследяване на инвестициите

🔑 Идеален за: Проследяване и анализиране на инвестиции с автоматизирана електронна таблица в реално време.

🧠 Интересен факт: Средно, американският пазар на ценни книжа е отбелязал ръст от 53,6% от търговските дни между 1951 и 2022 г., демонстрирайки дългосрочна възходяща тенденция, която подчертава стойността на последователното инвестиране и редовните прегледи на портфейла.

11. Шаблон за проследяване на инвестиции в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Търсите нещо просто и ефективно, с което да следите инвестиционните си сметки? Шаблонът за проследяване на инвестиции в Excel проследява инвестициите ви и изчислява възвръщаемостта ви с помощта на XIRR – без да са необходими сложни формули. Въвеждате сумите и стойностите си и получавате ясна представа за представянето на портфейла ви във времето.

С този шаблон можете да:

Сравнете пазарната стойност или общата възвръщаемост на различни инвестиции

Насладете се на лесен за използване дизайн, подходящ както за начинаещи, така и за опитни инвеститори

Персонализирайте шаблона за бюджет в Excel , за да отговаря на вашите индивидуални нужди за проследяване на инвестициите

🔑 Идеален за: Проследяване на инвестиционната ефективност с помощта на прост тракер на базата на Excel.

Какво прави един добър шаблон за инвестиционен портфейл?

Ако сте прочели дотук, вероятно се чудите какъв е най-добрият шаблон за инвестиционен портфейл за вас?

Ефективният шаблон за инвестиционен портфейл е всеобхватно средство за индивидуални инвеститори, финансови консултанти и професионалисти, които искат да управляват портфейлите си ефективно.

Ключовите характеристики, които отличават висококачествения шаблон, включват:

Проследявайте всичките си активи на едно място: Записвайте всичко – от акции и облигации до взаимни фондове и недвижими имоти, включително покупна цена, текуща стойност и дата на придобиванеПоддържайте го прост и изчистен: Изберете оформление, което е лесно за навигация и персонализиране – без сложни формули или претрупани дизайни, които ви пречатСъгласувайте го с инвестиционните си цели: Независимо дали се фокусирате върху дългосрочен растеж, бърза възвръщаемост или диверсификация, шаблонът трябва да се адаптира към вашата стратегияИзползвайте последователни данни: Придържайте се към стандартизирани полета като дата на транзакцията, тип активи и пазарна стойност, за да улесните проследяването и отчитанетоФокусирайте се върху най-важното: Вместо да се затрупвате с цифри, изберете шаблон, който ви помага да откривате тенденции, да отбелязвате слабите резултати и да оптимизирате представянето на портфейла си

Поемете контрол над финансите и инвестициите си с ClickUp!

Управлението на финансите ви не трябва да е сложно. От планирането на ежедневните разходи до планирането на пенсионирането или разширяването на инвестиционното ви портфолио, яснотата идва от наличието на подходяща система.

ClickUp ви предоставя тази система, комбинирайки мощна автоматизация, проследяване в реално време и персонализирани шаблони, за да оптимизирате всеки аспект от финансовия си живот. Можете да визуализирате разходите, да проследявате представянето на портфейла, да задавате дългосрочни цели и да поддържате всичко организирано на едно място.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и превърнете финансовите си цели в реалност!