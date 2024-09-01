Приходи срещу доходи: разбиране на разликата (+ примери)

Не сте единственият, който се е чудил каква е разликата между приходи и доходи. И двете понятия дават по-задълбочена представа за финансовото състояние и показателите за ефективността на вашата компания.

Въпреки че често се използват като синоними, те представляват различни аспекти на финансовите ви резултати.

Готови ли сте да изясните объркването между тези два термина в бизнес финансите?

Нека разгледаме какво отличава приходите от доходите, за да можете уверено да се ориентирате във финансовите дискусии и да вземате информирани решения за вашия бизнес.

Какво е приход?

Приходът е общата сума пари, която компанията печели от продажбата на стоки или услуги. Той е важен показател за финансовото състояние на компанията и оценява нейното общо състояние и потенциал за растеж. Освен това се нарича „топ-линия“, тъй като се появява на първо място в отчета за доходите на компанията.

Приходите се класифицират в четири типа:

Брутни приходи: Известни още като брутни продажби, това е общата сума, която един бизнес генерира от всичките си операции. Например, ако една пекарна спечели 10 000 долара от продажбата на торти, хляб и сладкиши за един месец, тази обща сума е брутният приход.

Нетни приходи: Сумата, която остава след приспадане на отстъпки, рабати и връщания от брутните приходи, се нарича нетни приходи или нетни продажби. Тя дава по-ясна представа за доходите на компанията от продажбите и дейността й. От спечелените 10 000 долара, ако 1000 долара са дадени като отстъпки и 500 долара са възстановени за върнати артикули, нетните приходи на пекарната са 8500 долара.

Оперативни приходи: Това включва общите парични постъпления от основната дейност на компанията, с изключение на приходите от несъществени дейности като инвестиции или продажба на активи. 8500 долара представляват оперативните приходи на пекарната, тъй като са от основната й дейност.

Неоперативни приходи: Това са доходите от вторични източници, като лихви от инвестиции, дивиденти от акции или доходи от наеми на недвижими имоти. Пекарната също печели 500 долара, като отдава под наем малко пространство в магазина си на местен художник. Тези 500 долара са неоперативни приходи.

Какво е доход?

Доходът е сумата, която остава след като всички разходи, данъци и разходи са били приспаднати от общия приход. Той отразява рентабилността на компанията и често се нарича „краен резултат“.

Има основно четири вида доходи:

Брутен доход: Известен още като брутна печалба, той включва общите приходи на компанията от основната й дейност преди приспадане на разходите. Например, магазин за дрехи печели 50 000 долара от продажбата на дрехи за един месец. Преди приспадане на разходите, тези 50 000 долара са брутният доход.

Оперативен доход: Това е сумата, която остава след приспадане на оперативните разходи като заплати, наем и комунални услуги, но преди отчитане на данъците и лихвите. От спечелените 50 000 долара магазинът харчи 20 000 долара за заплати, наем и комунални услуги. Останалите 30 000 долара са оперативният доход.

Нетен доход: Това е крайната печалба след като всички разходи, данъци, лихви и други разходи са били приспаднати от общия приход. След като се приспаднат 5000 долара данъци и лихви от 30 000 долара оперативен доход, нетният доход на магазина е 25 000 долара.

Неоперативен доход: Това включва приходи от дейности, които не са свързани с основната дейност на бизнеса, като лихвени доходи, дивиденти или печалби от продажба на активи. Магазинът за дрехи също печели 1000 долара от лихви по спестявания и 2000 долара от продажба на старо оборудване. Тези 3000 долара са неоперативен доход.

Изчисляване на приходите и доходите

Преди да се впуснем в изчисленията, е важно да разберем разликата между приходи и доходи, за да можем да правим ефективен финансов анализ и да взимаме правилни решения.

Разлика Приходи Доход Обхват Той обхваща всички приходи от бизнес дейности без никакви удръжки. Той отразява това, което остава след като всички разходи, данъци и разходи бъдат приспаднати от приходите. Позиция във финансовите отчети Той се намира в горната част на отчета за доходите на компанията. Той се намира в долната част на отчета за доходите на компанията. Последици Той помага при оценяването на капацитета на бизнеса да генерира продажби и показва пазарното представяне. Той предоставя информация за реалната рентабилност и финансовата устойчивост на бизнеса. Фокус на мениджмънта Той се фокусира върху увеличаването на продажбите, разширяването на пазарния обхват и подобряването на привличането на клиенти. Той се фокусира върху управлението на разходите, ефективността и максимизирането на печалбата. Индикатор за финансово здраве Високите приходи са показател за силни продажби, но не гарантират рентабилност. Положителен нетен доход е показател за рентабилност и ефективно управление на разходите спрямо приходите. Данъчни последици Приходите сами по себе си не оказват пряко влияние върху данъците. Доходът се използва за изчисляване на облагаемия доход и данъчните задължения.

Как се изчисляват приходите?

Изчисляването на приходите е лесно. Ето как се прави:

1. Определете общото количество продадени продукти: Определете общия брой продадени единици за даден продукт или услуга за определен период.

2. Определете единичната цена: Намерете средната продажна цена на единица продукт или услуга.

3. Изчислете брутния приход: Умножете общото количество продадени единици по единичната цена, за да получите брутния приход.

Брутни приходи = Брой продадени стоки X Продажна цена

Представете си, че притежавате книжарница. През месеца продавате 800 книги на средна цена от 20 долара всяка. Вашите брутни приходи ще бъдат:

800 книги по 20 долара на книга = 16 000 долара

4. Извадете отстъпките: Извадете всички отстъпки, надбавки и връщания от брутния приход, за да получите нетния приход.

Нетни приходи = Брутни приходи – Отстъпки – Отстъпки – Връщания

Продължавайки с предишния пример, да предположим, че предлагате:

Отстъпки: 500 долара (при покупка на едро)

Надбавки: 200 долара (за повредени книги)

Възврати: 300 долара (за върнати книги)

Вашите нетни приходи ще бъдат:

16 000 $ – 500 $ – 200 $ – 300 $ = 15 000 $

Как се изчислява доходът?

Изчисляването на дохода или нетната печалба включва следните стъпки:

1. Изчислете общия приход: Започнете с общия приход или продажбите, които компанията е реализирала. Това включва всички доходи от бизнес операции и други източници, включително:

Продажбата на активи

Такси и такси за услуги

Абонаменти

Доходи от наем

Реклама

2. Изчислете общите разходи: Сумирайте всички бизнес разходи, които обикновено включват:

COGS (разходи за продадени стоки): Пряко свързани разходи с производството или закупуването на продадените продукти.

Оперативни разходи: Разходи, свързани с управлението на бизнеса, като наем, комунални услуги, заплати и маркетинг.

Амортизация и обезценка: Намаляване на стойността на материални и нематериални активи с течение на времето.

Разходи за лихви: Разходи за заемни средства

Данъци: Данъци върху доходите, дължими на държавата

3. Изчислете нетния доход: Извадете общите разходи от общите приходи, за да получите нетния доход.

Нетен доход = Общи приходи − Общи разходи

Да приемем, че вашата книжарница има следните финансови данни за месеца:

Общи приходи: 15 000 долара

Разходи за продадени стоки: 5000 долара

Оперативни разходи: 4000 долара (включва наем, комунални услуги, заплати)

Амортизация: 500 долара

Разходи за лихви: 200 долара

Данъци: 800 долара

Нетният доход за месеца е:

15 000 $ − 10 500 $ (5000 $ + 4000 $ + 500 $ + 200 $ + 800 $) = 4500 $

Ефективното финансово управление ви помага да разграничите приходите от доходите, като ви осигурява ясно разбиране за истинското финансово състояние на вашия бизнес.

Кое е по-важно: приходите или доходите?

Въпреки че доходът произтича от приходите, повечето професионалисти в областта на финансовото управление го считат за по-важен. Ето защо:

Управление на разходите: Доходът отразява колко ефективно дадена компания контролира разходите си и максимизира приходите си, за да генерира печалба.

Потенциал за реинвестиране: Високите приходи показват способността на компанията да реинвестира в себе си, да финансира инициативи за растеж и да подобрява бизнес операциите си.

Оперативно състояние: Доходът показва дали дадена компания може да покрие оперативните си разходи, да изплати дивиденти или да инвестира в бъдещо развитие.

Привлекателност за инвеститори и кредитори: Компания с висок доход е по-привлекателна за инвеститори и кредитори, тъй като демонстрира рентабилност и финансова стабилност.

Докато приходите предоставят ценна информация за продажбите на дадена компания, доходът е по-показателният показател при оценката на цялостното финансово състояние, оперативната ефективност и дългосрочната устойчивост.

Може ли доходът да бъде по-висок от приходите?

При нормални обстоятелства доходът не може да надвишава приходите, защото доходът се изчислява след приспадане на разходите от приходите. Въпреки това, в определени случаи това може да се случи:

1. Неоперативен доход: Дадена компания може да отчете нетни приходи, по-високи от приходите, ако реализира значителни печалби от неоперативни източници, като например лихвени доходи, печалби от продажба на активи или възвръщаемост на инвестиции.

2. Еднократни печалби: Понякога счетоводни корекции или еднократни печалби – като изплащане на застраховки или уреждане на съдебни спорове – водят до нетен доход, който надвишава приходите на компанията. Необичайни финансови събития, като големи възстановявания на данъци или продажба на активи, които не са част от редовната дейност, също могат да допринесат за тази ситуация.

3. Проблеми с признаването на приходите: Понякога агресивните практики за признаване на приходите, като отчитане на приходи от дългосрочни договори преди завършване на работата или отчитане на приходи от продажби преди доставката на продукта, могат временно да завишат отчетените доходи.

Примери за приходи и доходи

Нека разгледаме как приходите и доходите се различават в реалния живот:

1. Microsoft: През фискалната 2023 година Microsoft генерира приходи от около 211 милиарда долара от различни бизнес сегменти, включително облачни услуги като Azure, софтуерни продукти като Windows и Office, както и продажби на хардуер от устройства като Surface. От друга страна, оперативният доход за същия период е около 88 милиарда долара.

Разликата между тези цифри подчертава оперативната ефективност на Microsoft и способността й да превърне значителна част от приходите в печалба.

2. Netflix: Netflix генерира приходи от приблизително 33,7 милиарда долара през 2023 г., главно благодарение на огромната си глобална абонатна база и предлаганото съдържание. Въпреки това, нетният доход на компанията за същия период е около 5,4 милиарда долара.

Нетният доход на Netflix е много по-нисък от приходите му, защото компанията инвестира значителни средства в създаването на оригинално съдържание, придобиването на лицензи и поддържането на своята стрийминг технология. Освен това, значителните разходи за маркетинг и промоции с цел привличане и задържане на абонати оказват влияние върху рентабилността.

