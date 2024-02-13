10 безплатни шаблона за отчети за приходите и разходите, които ще опростят счетоводните процеси във вашия бизнес

Да си счетоводител означава да обичаш числата, но числата не винаги ти отвръщат със същото.

От прекарването на дълги нощи в балансиране на фирмените сметки до безкрайното взиране в електронни таблици, за да разберете защо цифрите във вашия отчет за печалби и загуби не съвпадат напълно, тази работа понякога може да бъде истинско изпитание!

За щастие, шаблоните за печалби и загуби могат да помогнат на финансовите екипи да се справят по-ефективно със задачите си. Тези предварително форматирани документи работят като стетоскоп за оценка на финансовото състояние на вашия бизнес – слушат сърцето на вашите операции и обобщават текущите или прогнозните разходи, приходи и разходи за даден счетоводен период.

Останете с нас, за да разберете как да поддържате бизнеса си жив и процъфтяващ с 10 висококачествени шаблона за печалби и загуби, предназначени за счетоводните супергерои! 🦸

Какво е шаблон за печалби и загуби?

Шаблонът за печалби и загуби (P&L) включва проформа отчет за доходите, който улеснява създаването на финансови прогнози и извършването на анализ на растежа в сравнение с предходната година (YoY). Той предоставя изчерпателна картина на финансовото състояние на бизнеса чрез елементи като:

Приходи или продажби

Фиксирани разходи (като наем)

Периодични разходи (като сметки за комунални услуги)

Амортизация

Разходи за продадени стоки (COGS)

Резерви за данъци и лоши дългове

Брутни и нетни печалби

Отчетът или шаблонът за печалби и загуби опростява отчитането и анализа, като предоставя стандартизиран формат, който гарантира последователност при изчисляването и проследяването на финансовите данни.

Това позволява на заинтересованите страни бързо да оценят финансовите резултати на компанията, без да създават сложни таблици от нулата, което улеснява поддържането на конкурентно предимство и устойчива дейност.

Вижте работата на вашите екипи с един поглед, като проследявате или категоризирате общия напредък в ClickUp Dashboards.

Тези шаблони са подходящи за фирми от всякакъв мащаб, от стартиращи компании до големи корпорации. Можете да настроите документа за месечни, годишни или тримесечни бизнес отчети, което ви позволява да сравнявате данни, да откривате модели в приходите и разходите и да вземате информирани решения за разрастване на бизнеса си. 🌱

Какво прави един добър шаблон за печалби и загуби?

Качественият шаблон за печалби и загуби може да играе важна роля при вземането на решения като одобряване или спиране на инвестиции и операции. Поради високия залог, той трябва да бъде:

Изчерпателен: Трябва да обхваща съответните източници на приходи и видове разходи, като предоставя надеждна картина на финансовите резултати на бизнеса. Визуално съгласувани: Шаблонът за печалби и загуби трябва да бъде добре структуриран и лесен за навигация, с опции за включване на графики и диаграми, които помагат да се открият тенденции и да се разберат данните с един поглед. Настройваеми: всеки бизнес е уникален, затова шаблоните трябва да могат да се настройват според вашите специфични операции. Удобни за ползване: дори хора без опит във финансите трябва да могат да използват и следват шаблона. Желателни са подсказки или заместващи символи, които улесняват : дори хора без опит във финансите трябва да могат да използват и следват шаблона. Желателни са подсказки или заместващи символи, които улесняват въвеждането на данни. Подходящ за анализи: Освен за записване на цифри, един добър шаблон трябва да ви помага : Освен за записване на цифри, един добър шаблон трябва да ви помага да изчислявате ключови показатели за ефективност (KPI) като брутна печалба или възвръщаемост на инвестициите (ROI) на разходите за труд. Споделяеми: Шаблонът за печалби и загуби трябва да е съвместим с обичайния : Шаблонът за печалби и загуби трябва да е съвместим с обичайния софтуер за електронни таблици , като Microsoft Excel или Google Sheets, за да е лесен за използване и споделяне.

10 безплатни шаблона за отчети за приходите и разходите, с които да изготвите солидни отчети за доходите

Нашият списък с 10-те най-добри БЕЗПЛАТНИ шаблона за печалби и загуби в ClickUp и Excel ще впечатли вашите счетоводители и счетоводни екипи! Нека разгледаме примерите за употреба на всеки от тях. 💸

1. Шаблон за главна книга на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за главна книга на ClickUp

С шаблона за главна книга на ClickUp получавате личен финансов асистент, който следи не само отчетите ви за печалби и загуби, но и всички сметки на вашата компания! 🤩

Този интуитивен и лесен за използване шаблон ви помага да поддържате точни финансови записи на вашите дебитни и кредитни позиции и парични потоци, така че винаги да контролирате откъде идват и накъде отиват парите ви.

Шаблонът за печалби и загуби разполага с персонализирани полета за записване на атрибути на транзакциите, като Наименование на сметката, Тип сметка, Дата на транзакцията, Разписка, Номер на запис, Дебит, Кредит, DrCr и Тип запис в дневника. След като запишете транзакциите, можете автоматично да използвате четирите основни изгледа на документа, за да генерирате различни финансови отчети.

Ако искате да създадете финансова табло, използвайте изгледа Табло за печалби и загуби . То визуализира вашите приходи, разходи и печалби въз основа на записаните транзакции, като ви дава информация в реално време за това как се справяте. Можете да проследявате и прекласифицирате елементите в отчета, като просто ги плъзнете по таблото.

По същия начин, изгледът Баланси автоматично показва всичките ви активи, пасиви и собствен капитал. Този изглед ускорява процеса на съгласуване на сметките и поддържане на последователност в отчетите ви.

Изгледите Генерален регистър и Списък с транзакции са идеални за проследяване на ежедневните транзакции, групирани по заглавие на сметка или друг параметър, което ви позволява бързо да редактирате или актуализирате конкретни полета.

2. Шаблон за отчет за бюджета на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за отчет за бюджета на ClickUp

Трябва да сравните бюджетираните и действителните данни, за да измерите печалбите или загубите. Следенето на бюджета и отчитането през различни счетоводни периоди обаче често отнема много време. Тук е мястото, където шаблонът за бюджетен отчет на ClickUp може да промени правилата на играта. 🤑

Една от отличителните характеристики на този шаблон са неговите предварително създадени секции , които обхващат пет ключови финансови аспекта:

Печалби и загуби: Специална секция за подробно представяне на прогнозните и действителните приходи и маржове. Разбивка на продажбите: Представя разбивка на продажбите ви (действителни и целеви) в отделни региони. Разходи: Помага да категоризирате и сравните оперативните разходи с бюджетните стойности. Баланс: Показва разликата между приходите и разходите Конкурентно резюме : Помага да сравните приходите и пазарния си дял с тези на водещите конкурентни марки.

Тази систематична структура ви помага да планирате разходите на бизнеса си и да поставите цели за бъдещи резултати. Шаблонът се предлага с подразбираща се лентова диаграма за показване на финансовите резултати за различни периоди, но можете да добавите и персонализирани диаграми.

Ще намерите две основни секции за финансово наблюдение и анализ: секцията Резултати за текущия месец ви позволява да подробно опишете приходите и разходите на вашата компания за текущия месец, като ви предлага моментална снимка на финансовите ви резултати. Междувременно секцията Годишни резултати разглежда резултатите на вашата компания за цялата година.

3. Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp

Подобрете способността на вашите търговски екипи да вземат решения с шаблона ClickUp Sales Tracker. Наборът от функции ви дава възможност да следите отблизо процеса на продажбите и да предприемате стъпки за постигане на целите за печалба! 🥇

За да започнете да използвате този шаблон, първо трябва да определите продуктите или услугите, които предлагате за продажба. Използвайте полетата за персонализиране, за да въведете широка гама от данни, от разходите за доставка и единични разходи до типа на продукта и броя на връщанията. Задайте целевата печалба и маржа на печалбата, за да започнете да проследявате рентабилността на продажбите в реално време.

Персонализирани статуси като „Завършено“, „Цел постигната“, „Цел непостигната“, „Незапочнато“ и „В процес“ ви помагат да наблюдавате операциите си, за да оптимизирате продажбите си.

Използвайте изгледа Статус на продажбите по списък с продукти , за да организирате и анализирате данните си за продажбите по тип продукт. Изгледът Обем на продажбите по месеци е по същество подобен на предишния, като основната разлика е, че организира данните ви по месеци с помощта на падащо меню.

За по-изчерпателен преглед можете да разгледате и таблицата за проследяване на продажбите, която представя общите ви продажби в удобен табличен формат. Използвайте ClickUp Goals, за да зададете показатели за продажбите, като цена на продажба, приходи и стойност на клиента за целия му жизнен цикъл, и да ги проследявате в реално време с помощта на таблата.

4. Шаблон за месечен отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за месечен отчет за продажбите на ClickUp

Шаблонът за месечен отчет за продажбите на ClickUp предоставя опростено решение за предаване на информация като продажбени квоти, разходи и печалби/загуби, като служи като изчерпателен отчет за индивидуалните резултати на всеки търговец. Той е идеален за екипи, които разчитат в голяма степен на студени обаждания и последващи действия, тъй като:

Визуализира напредъка към месечните продажбени цели

Определя областите за подобрение и процесите, които водят до загуби.

Помага да се възползвате по-бързо от печелившите възможности

Да предположим, че ръководите екип от търговци, които се занимават с телефонни обаждания до потенциални клиенти за вашия софтуер за наемане на персонал – този шаблон може да ви бъде от полза по много начини. Можете да използвате раздела Най-добри търговци, за да откроите изключителни служители, които са постигнали висок месечен процент на реализация.

Това не само ще насърчи чувството за признание, но и ще помогне на екипа ви да анализира най-добрите практики, допринесли за постигането на целта.

С раздела Конверсионен процент на седмица можете систематично да проследявате седмичните резултати. Например, ако отбележите 10% конверсионен процент през първата седмица и 8% през втората, това ще ви помогне да идентифицирате и коригирате причината за спада.

Обобщението на конверсионния процент обикновено предоставя кратка, информативна снимка на напредъка на продажбите за по-кратки периоди, разкривайки положителни или отрицателни тенденции. Можете да добавите графики и диаграми, за да визуализирате информацията за по-бързо разбиране.

5. Шаблон за счетоводни сметки на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за счетоводни сметки на ClickUp

Лошо управляваните процеси по плащане на сметки могат лесно да се превърнат в кошмарен Хелоуин, с липсващи документи и объркани данни. Шаблонът за плащане на сметки на ClickUp предлага елегантно и просто решение за управление на фактури и проследяване на плащания, като гарантира, че спазването на правилата не е кошмар. 🎃

Добавете подробности към вашите задължения, като използвате потребителски полета за атрибути като неплатено салдо, сума по фактура, първоначална дата на падеж, обща дата на падеж, окончателно плащане, вид плащане, имейл и условия на плащане.

Но ако наистина искате да използвате този шаблон за печалби и загуби като професионалист, възползвайте се от трите му уникални изгледа, за да получите полезни данни за плащанията за вашите отчети за печалби и загуби. Например:

Изглед на списъка с задължения: Групира фактурите по статус (получена фактура, маршрутизиране, проверка и завършена), като предоставя ясен преглед на напредъка на всяка фактура. Таблица с видове плащания: Категоризира фактурите по вид плащане, което улеснява идентифицирането на различните начини на плащане. Изглед на таблото за платежни процеси: Предлага подробна картина на всички фактури, групирайки ги по Статус и Приоритет, докато : Предлага подробна картина на всички фактури, групирайки ги по Статус и Приоритет, докато таблото Kanban представя фактурите в популярния формат на карти.

Има още!

Интерактивната функционалност на Kanban Board позволява да кликнете върху отделни карти, за да получите достъп до информация за всяка фактура, да добавите бележки и да прикачите файлове. Актуализирането на състоянието на плащанията чрез просто плъзгане и пускане на карти по таблото улеснява процеса на обработка на финансовите задължения и бизнес разходите.

6. Шаблон за отчет за разходите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за отчет за разходите на ClickUp

Претоварените с работа счетоводители биха могли да използват нещо просто, но невероятно ефективно за изготвяне на точни разходни ведомости – като шаблона за разходни отчети на ClickUp. Този шаблон е предварително оборудван със стандартно форматиране, банери и стилове, което прави процеса на попълване и споделяне на разходни отчети по-лесен от всякога. 🤓

Интуитивният интерфейс на шаблона поддържа гъвкаво проследяване на разходите, независимо дали записвате разходите на отделите, оперативните разходи или фактурите на подизпълнителите. Ще намерите изчерпателни раздели за посочване на подробности за общите разходи, като участващите членове на екипа, разпределения бюджет и разходни позиции, което гарантира, че всички разходи, свързани с конкретен екип или проект, са подробно документирани.

Разделът Разбивка на разходите съдържа таблица, в която можете да изброите разходите, включително датата, описанието и подкатегории като храна и пътувания. За целите на съответствието с изискванията можете да включите снимки на разписки и да предоставите описания директно в шаблона. След попълване на отчета се предоставя място за рецензентите да одобрят и подпишат документа.

Този шаблон за печалби и загуби често се използва от екипите за бюджетно планиране за изготвяне на отчети за разходни прогнози, което от своя страна помага при прогнозирането на печалбите.

7. Шаблон за финансов анализ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за финансов анализ на ClickUp

Проследявайте безпроблемно приходите, разходите, печалбите и загубите си с шаблона за финансов анализ на ClickUp. Той разпръсква магията на предварително създадените таблици, за да опрости изтощителните задачи като въвеждане на финансови данни и проследяване на промени без усилие.

Визуалните помощни средства на шаблона предоставят моментални снимки на анализа на паричните потоци, коефициентите на ликвидност, балансите и коефициентите на задлъжнялост, което прави всичко по-достъпно, дори и за хора, които не са запознати с финансите. 💵

Стартирайте шаблона и попълнете основната информация за компанията, заедно с логото, адреса и данните за контакт. След това съставете разказ за финансовите данни, като използвате атрактивни графики и диаграми в рамките на Investment Essentials.

С раздели, посветени на оценката и анализа на риска, можете да добавите данни, които предлагат задълбочени прозрения за финансовото състояние на компанията. Накрая, завършете финансовия си анализ с раздел Подробни резултати , където можете да предложите прозрения, съвети за подобрение и кратко резюме на всичко казано.

С персонализирани настройки за разрешения имате пълен контрол над това кой може да разглежда чувствителните данни на вашата компания и дали те могат да ги редактират или просто да ги наблюдават отстрани.

Този шаблон може да се използва и за:

Сравняване на инвестиционни портфейли въз основа на рентабилността

Откриване на пропуски в представянето на компанията спрямо стандартите в бранша

Идентифициране на начини за намаляване на разходите

8. Шаблон за печалби и загуби в Excel от CorporateFinanceInstitute

След като изтеглите файла, можете веднага да въведете информацията за вашата компания в определените клетки със син шрифт и да изберете месечен или годишен отчет.

Ако искате да създадете отчет за приходите в електронна таблица, шаблоните за печалби и загуби в Excel на CorporateFinanceInstitute са идеалното решение. Този документ поддържа както месечни, така и годишни отчети.

След като изтеглите този файл, започнете да въвеждате финансови данни в определените за това клетки. Шаблонът обхваща типичните разходи и приходи – всичко, което трябва да направите, е да замените информацията в клетките със сини цифри с действителни данни. Клетките с цифри с черен фон съдържат твърдо кодирани формули, които трябва да проверите отново, за да се уверите, че крайните изчисления са правилни.

Имате свободата да създадете редовен финансов отчет за цялата година или междинен отчет от началото на годината до момента. Щом приключите, запазете файла като Excel или PDF документ и сте готови.

9. Шаблон за отчет за печалби и загуби в Excel от SpreadsheetPage

Този финансов отчет показва финансовото състояние на компанията, дали е реализирала печалба или е претърпяла загуба през определен период.

Шаблонът за отчет за печалби и загуби в Excel от SpreadsheetPage служи като удобен, предварително проектиран документ за изготвяне на финансови отчети на компанията. Това е финансов отчет без излишни украшения, който се използва за записване на данни за конкретен счетоводен цикъл и за изчерпателно илюстриране на финансовото състояние на вашата компания чрез разкриване на нейния нетен доход или загуба.

Те обхващат ключови елементи на печалбата и загубата, като например:

Приходи

Разходи за продажби (чрез състоянието на запасите)

Оперативни разходи

Отстъпки и надбавки

Данъчни разходи

Макар този шаблон да предоставя солидна основа, ще трябва да въведете ръчно обобщенията на транзакциите в отчета. Той предлага гъвкавост при определянето на имена на категории чрез кодове на сметки в работния лист „Сметкоплан“, което позволява на потребителите да създават персонализирани отчети. 🧾

10. Шаблон за отчет за печалби и загуби в Excel от ExcelDataPro

Чрез лесно въвеждане на финансовите си данни в клетките, оборудвани с предварително зададени формули, той автоматично изчислява печалбата или загубата на вашата компания.

Шаблонът за отчет за печалби и загуби в Excel с цветни блокове от ExcelDataPro е готов за употреба ресурс в Excel, Google Sheets и OpenOffice Calc, създаден, за да ви помогне да подготвите подробни отчети за доходите за нула време.

Този адаптивен шаблон може да обобщи финансовите резултати на вашата компания за тримесечни, годишни или месечни периоди. Просто въведете финансовите си данни в клетките с предварително дефинирани формули и ще получите данните за печалбата или загубата на вашата компания.

Шаблонът е добре организиран в три раздела. В раздела Приходи можете да въведете източници на доходи като Приходи от продажби, Приходи от услуги и Приходи от лихви. В раздела Разходи избройте всички разходи на вашата компания, включително реклама, себестойност на продадената продукция, комунални услуги, разходи за служители и др. Използвайте раздела Обобщение и данъци , за да предоставите обща информация за Брутната печалба преди данъци и Данък върху доходите, като завършите с Нетния доход.

Преди да използвате шаблона, уверете се, че неговият формат и формули са съвместими с нормативните изисквания във вашата страна.

Станете финансов гуру с най-добрите шаблони за печалби и загуби

Отчетите и шаблоните за печалби и загуби не са просто финансови инструменти – те са „серумът на истината“ за вашия бизнес. Всяка актуализация ви дава по-ясна представа за това как вашите решения се отразяват на крайния резултат. Това повишено съзнание ви подтиква да търсите иновативни решения и да оптимизирате операциите за постигане на оптимална рентабилност.

Ако търсите още шаблони за финанси и счетоводство, разгледайте библиотеката с шаблони на ClickUp. Платформата се интегрира и с няколко софтуерни решения за счетоводство, което ви позволява да поддържате изчерпателни вътрешни уикита, за да оптимизирате финансовата информация. 💖