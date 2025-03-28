10-те най-добри софтуера и инструмента за счетоводство с изкуствен интелект през 2025 г.

Изкуственият интелект променя изцяло работата на финансовите екипи. Ако не използвате AI инструменти за счетоводни задачи, вие усложнявате нещата повече, отколкото е необходимо.

AI счетоводните инструменти могат да ви спестят време и пари, като същевременно подобрят бизнес резултатите. Те автоматизират повтарящите се задачи, така че можете да насочите усилията си към по-важни неща, като вземането на решения. 🤠

Готови ли сте да оставите автоматизацията на счетоводството да промени работния ви процес? Ето 10-те най-добри AI инструмента за счетоводство и финанси, с които да започнете.

Запознайте се с изкуствения интелект на ClickUp, ClickUp Brain, в това видео

⏰ 60-секундно резюме Изкуственият интелект променя финансовите екипи чрез автоматизиране на счетоводните задачи.

Основните предимства на изкуствения интелект в счетоводството включват по-бърз анализ на данните, по-голяма точност на отчетите и информация в реално време.

Когато избирате AI инструменти, търсете автоматизирано счетоводство, обработка на фактури, интеграции и възможности за машинно обучение.

Топ 10 AI инструменти за счетоводство включват: ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind

ClickUp

Vic. ai

Сметка

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind ClickUp

Vic. ai

Сметка

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind

Как се използва изкуственият интелект в счетоводството?

Счетоводните фирми отдавна използват софтуер за въвеждане на данни, за да намалят човешките грешки и да подобрят рентабилността. Когато добавите AI технология към сместа, се случва магия.

Счетоводството се състои от изчисления, математика, регулирани процеси и спазване на данъчните изисквания. Това са някои от нещата, в които софтуерът за автоматизация се справя най-добре.

Софтуерът за счетоводство с изкуствен интелект позволява на счетоводителите да поставят досадните задачи на автопилот и да подобрят финансовите си операции. Ето някои от многото предимства, които изкуственият интелект носи на счетоводните процеси:

Прогнозиране на данни с помощта на изкуствен интелект

По-бърз анализ на финансовите данни благодарение на усъвършенствани алгоритми

Подобрена точност на финансовите отчети

Бърза автоматизирана обработка на фактури

Информация и предупреждения в реално време

Намалено ръчно въвеждане на данни

Мащабируемост без увеличаване на ръчната работа

Какво да търсите в един AI инструмент за счетоводство

AI инструментите за счетоводство предоставят безспорни предимства, от подобряване на финансовите познания до автоматизиране на отнемащи време задачи. Важно е да определите какво търсите и да намерите подходящия инструмент.

Всички, от независими счетоводители и стартиращи компании до финансови директори от Fortune 500 и големи счетоводни фирми, могат да използват функции като тези:

Автоматизирано счетоводство : AI инструментите трябва да автоматизират счетоводните задачи, за да ви помогнат да спестите време, да вземете по-добри решения, да подобрите управлението на разходите и да намалите грешките във финансовите отчети.

Автоматизирана обработка на фактури : Добрият счетоводен софтуер, базиран на изкуствен интелект, може да автоматизира плащанията и фактурите, за да подобри отчетите за разходите.

Интеграции: AI счетоводни инструменти, които се интегрират с другия ви софтуер – от Slack до QuickBooks – правят живота по-лесен.

Машинно обучение : Водещите AI инструменти използват алгоритми за машинно обучение, за да оценяват математически модели и да подобряват процесите без инструкции; това е нещо, което е задължително за счетоводната индустрия.

Шаблони: Когато се изисква ръчна работа, един добър инструмент може да я ускори с шаблони за заплати и шаблони за главна книга. Когато се изисква ръчна работа, един добър инструмент може да я ускори с шаблони за счетоводство

Най-трудното при намирането на AI инструмент за счетоводство е да прегледате всички опции. Ние сме ги свели до 10-те най-добри AI инструмента за счетоводство.

С този списък можете да оцените всеки инструмент въз основа на най-добрите функции, ограничения, цени и отзиви, за да направите правилния избор.

Управлявайте бюджетите с ClickUp Accounting Организирайте счетоводните си задачи с лекота с ClickUp Table View и плъзгане и пускане на задачи за познатото ви изживяване с електронни таблици.

ClickUp Accounting е софтуер за управление на бизнеса, базиран в облака, предназначен да опрости финансовите процеси. Управлявайте сметки, създавайте доклади, които можете да споделяте, и оставете ClickUp Brain да действа като ваш личен дигитален асистент, за да можете да се съсредоточите върху по-голямата стратегия.

ClickUp Brain е виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект, който използва обработка на естествен език, за да ви помогне с всичко – от финансово управление и детайлизиране на проекти до регистриране на клиенти и актуализиране на срещи. Ние сме създали стотици AI инструменти за всеки аспект от вашата счетоводна система.

Можете също да използвате ClickUp Docs, за да създавате електронни таблици и да разглеждате шаблони за всичко, свързано с финансите.

Например, шаблоните за счетоводство на ClickUp са създадени, за да ви помогнат да управлявате фактурите, записите за продажбите, приходите и прогнозираните приходи. Следете вземанията и задълженията (AR/AP) и използвайте проследяването на ресурсите, за да подобрите цялостното финансово представяне.

ClickUp разполага с над 1000 готови интеграции с други инструменти, за да събере всичко в един удобен и персонализируем табло.

Най-добрите функции на ClickUp

Изберете от стотици шаблони, които ще ви помогнат с всичко – от управление на бюджета и паричните потоци до управление на проекти.

Използвайте AI мощността на ClickUp Brain, за да обобщавате срещите за финансово планиране, да се свързвате с клиенти, да очертавате политики за одит, да актуализирате отчети за прогнози за продажбите и др.

Изберете от над 100 автоматизации на ClickUp , за да поставите задачите на бек офиса на автопилот.

Вземайте информирани решения и подобрете финансовото състояние на вашия бизнес с помощта на ChatGPT Prompts for Finance на ClickUp.

Превключвайте между различни изгледи, създавайте персонализирани табла за всеки член на екипа и използвайте проследяването на времето по проекти , за да оптимизирате работния си процес.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на многото функции и възможности на ClickUp (ние сме решили този проблем с безплатни видео уроци за почти всичко).

ClickUp Brain не е наличен в плана Free Forever.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Vic. ai

Vic. ai е AI-базиран инструмент за обработка на фактури с висока степен на точност и усъвършенствани алгоритми за машинно обучение. Той използва мощни алгоритми, обучени на милиони фактури, за да автоматизира почти всеки аспект от фактурирането, без да са необходими шаблони или персонализирани правила.

След като фактурата бъде качена, Vic. ai може да извлече важни данни от фактурите, да открие дубликати и да постави процеса на одобрение на автопилот. Той също така поддържа екипа ви в правилната посока, като идентифицира кой служител трябва да прегледа всяка стъпка от процеса на одобрение на фактурата.

Най-добрите функции на Vic. ai

Използвайте интеграции с водещи инструменти за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), за да синхронизирате автоматично финансовите данни.

Намалете човешките грешки, като позволите на Vic. ai да идентифицира и маркира дублиращи се фактури и други счетоводни грешки.

Автоматично разпознавайте, кодирайте и изчислявайте данък добавена стойност (ДДС) и други данъци, за да подобрите точността и данъчното съответствие.

Подобрете вземането на финансови решения, като използвате информация и анализи, базирани на най-новите данни на вашата счетоводна фирма.

Ограничения на Vic. ai

Няма видима информация за цените; някои клиенти съобщават, че инструментът е скъп за свободно практикуващи счетоводители и малки предприятия.

В рецензиите се споменава необходимостта от допълнителни опции за сортиране и отчети, за да се подобри ефективността.

Цени на Vic. ai

Клиентите трябва да се свържат с Vic. ai и да предоставят бизнес информация, за да поискат ценова оферта.

Vic. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: Н/Д

3. Сметка

чрез Bill

Bill е облачен инструмент, който автоматизира AR/AP процесите. Той е предназначен за счетоводни фирми и предприятия, които искат да оптимизират процеса на фактуриране и издаване на фактури.

Потребителите получават и достъп до Divvy From Bill, софтуер за автоматизирано управление на кредити и разходи, без допълнителни разходи. Divvy предлага кредитни линии до 15 милиона долара и инструменти, които помагат за контролиране на бюджетите и управление на разходите.

Най-добрите функции на Bill

Използвайте интелигентни правила и работни процеси, за да автоматизирате плащанията и одобренията на сметки.

Контролирайте разходите в екипите, проектите, отделите и доставчиците с по-голяма прозрачност.

Получавайте парични награди за допустими покупки, направени с кредитни линии Divvy.

Управлявайте лесно множество клиенти, за да обработвате фактури, одобрения и плащания.

Ограничения на сметките

Възможно е да се начисляват такси за някои услуги и индивидуални транзакции.

Bill не поддържа всички кредитни карти, начини на плащане и валути.

Ценообразуване на сметки

Essential: 40 $/месец на потребител

Екип: 55 $/месец на потребител

Корпоративно: 79 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на сметки

G2: 4,3/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 200 отзива)

4. Indy

чрез Indy

Indy е програма за AI работни процеси и администрация, предназначена за независими професионалисти. Тя позволява на фрийлансърите да създават оферти, да изготвят договори, да изпращат фактури и, най-важното, да получават плащания. 🤑

Бонус: Как професионално да поискате плащане от клиент

С Indy можете да следите времето си за лесно фактуриране, да договаряте условията на договора си, да съхранявате файлове и да управлявате бизнеса си от един удобен табло.

Най-добрите функции на Indy

Възползвайте се от безплатния план и получите неограничен достъп до основните функции с ограничен достъп до разширени функции.

Нека AI асистентът за писане Indy ви помогне да създавате договори и предложения, използвайки технологията ChatGPT.

Обединете работата си, като използвате интеграцията на приложението с Zapier и Google Calendar (само при платен план).

Настройте повтарящи се фактури, предлагайте различни опции за плащане, задавайте данъчни ставки и следете всяка транзакция, за да гарантирате спазването на данъчните изисквания.

Ограничения на Indy

Безплатният план ограничава потребителите до три клиента.

Някои потребителски отзиви съобщават за неточности при ръчното проследяване на времето.

Цени на Indy

Безплатни

Pro: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Indy

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Zeni

чрез Zeni

Zeni използва AI за автоматизиране на счетоводните, разходните и бюджетни процеси, за да оптимизира финансовите операции. Той предоставя анализ на финансови данни в реално време, за да подобри бизнес решенията, като интегрира AI с човешкото знание за най-ефективна информация.

Използвайте Zeni, за да автоматизирате отнемащите време ежедневни процедури по проследяване на разходите и счетоводство.

Най-добрите функции на Zeni

Получете цялостен поглед върху финансовите си операции с помощта на едностраничния изглед.

Сравнявайте месечни, тримесечни и годишни отчети, за да проследявате финансовия напредък и да идентифицирате тенденциите.

Извлечете необходимите данни от разписките и ги препратете на специален имейл адрес за консолидиране и водене на отчети.

Подобрете комуникацията и споделянето на информация между различни екипи с автоматични актуализации и известия.

Ограничения на Zeni

Някои потребителски отзиви споменават необходимостта от повече насоки относно това как да се преглеждат и обработват данни, за да се подобри вземането на решения.

Може да се окаже скъпо за някои свободни професионалисти, предприемачи и стартиращи фирми.

Цени на Zeni

Стартово ниво: 549 $/месец, фактурирано ежегодно

Растеж: 799 $/месец, фактурирани ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Zeni

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: Н/Д

6. Docyt

чрез Docyt

Docyt е платформа за счетоводство, базирана на изкуствен интелект, предназначена за автоматизиране на административните и счетоводните задачи. Получете информация с отчети в реално време и осигурете финансов контрол над всички аспекти на вашия бизнес.

Docyt ви позволява също да съхранявате цялата важна финансова информация и документи на едно сигурно място и да създавате отделни хранилища за различни проекти или бизнеси.

Най-добрите функции на Docyt

Множество планове, които отговарят на различни нужди, от управление на разходите до автоматизирано счетоводство за големи операции.

Мобилното приложение е лесно за използване и навигация, като предоставя сигурни финансови инструменти и информация, достъпни отвсякъде.

Използвайте функцията за проследяване на разходите, за да следите и контролирате бюджета и паричния поток на вашия бизнес.

Интеграция с повечето основни POS и PMS системи за предоставяне на специфични за индустрията отчети.

Ограничения на Docyt

Някои потребителски отзиви споменават затруднения при свързване с обслужването на клиенти и бавно време за отговор.

Някои потребители споменават необходимостта от допълнителни функции, които да подпомагат управлението на счетоводни проекти.

Цени на Docyt

Управление на разходите : 50 $/месец

Съгласуване на приходите: 50 $/месец

Управление на корпоративни кредитни карти: 50 $/месец

Mini: 149 $/месец

Информация: 149 $/месец

Въздействие: 299 $/месец

Разширено: 499 $/месец

Enterprise: 999 $/месец

Счетоводна фирма & CFO: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Docyt

G2: Н/Д

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

7. Gridlex

чрез Gridlex

Gridlex е унифициран набор от бизнес инструменти, който включва Gridlex Sky. Sky е софтуер за счетоводство, разходи и ERP, създаден от Gridlex, за да улесни финансовите процеси.

Използвайте Gridlex Sky, за да контролирате всички счетоводни, разходни и ERP функции с персонализирани автоматизации и AI-базирани анализи. Sky може да се справи с фактуриране, плащания, заплати, управление на главната книга и много други.

Най-добрите функции на Gridlex

Потребителите на Gridlex Sky получават достъп и до Gridlex Ray, софтуер за управление на човешките ресурси , и Gridlex Zip, инструмент за CRM и обслужване на клиенти.

Елиминирайте необходимостта от ръчна работа и намалете риска от човешка грешка с автоматизирани изчисления за рентабилност, приходи и разходи.

Използвайте функцията за управление на разходите, за да организирате и съхранявате разписки и заявки за разходи чрез лесен за използване интерфейс.

Автоматизирайте одобряването и възстановяването на разходи, за да намалите административната обработка.

Ограничения на Gridlex

Липсата на клиентски отзиви на популярните платформи затруднява оценката на цялостното преживяване на потребителите.

Разширени функции като автоматизация на признаването на приходите не са налични в първия ценови пакет.

Цени на Gridlex

Старт: 10 $/месец на потребител

Grow: 30 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Gridlex

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Booke

чрез Booke

Booke е инструмент за автоматизация на счетоводството, който улеснява ежедневните счетоводни задачи. Той използва AI технология за коригиране на грешки и извличане на данни в реално време. Колкото повече го използвате, толкова по-добър става AI.

Получавайте по-бързи отговори от клиентите и избягвайте досадната комуникация с портала за съобщения на Booke, който е лесен за използване.

Най-добрите функции на Booke

Използвайте изкуствения интелект, за да разрешавате грешки в кодирането, да категоризирате транзакции, да комуникирате с клиенти и да автоматизирате работата си.

Повишете ефективността с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, за задачите в края на месеца.

Намерете и поправете грешките за секунди с усъвършенстваните функции за откриване на грешки на Booke.

Интеграцията с популярни инструменти като QuickBooks и Xero ви позволява да синхронизирате финансовите си данни.

Ограничения на Booke

Липсата на потребителски отзиви на популярните платформи затруднява вземането на решение въз основа на общия опит на клиентите.

Минимум пет клиента за всеки ценови пакет

Цени на Booke

Smart: 10 долара на месец за клиент

Премиум: 20 $/месец на клиент

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Роботизиран AI Счетоводител: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Booke

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Blue Dot

чрез Blue Dot

Blue Dot е платформа за спазване на данъчните изисквания, която използва патентована технология, за да помогне на бизнеса да гарантира спазването на данъчните изисквания. Намалете данъчните уязвимости при разходите за потребителски стоки и получите 360-градусова картина на всички транзакции, извършвани от служителите.

Използвайте базата данни за данъци, за да намерите всякаква информация, от която се нуждаете за вашия бизнес, и се възползвайте от силата на обработката на естествен език, за да използвате външни данни.

Най-добрите функции на Blue Dot

Използвайте VAT Box, за да идентифицирате и изчислите всички допустими или квалифицирани разходи по ДДС.

Нека функцията „Данъчни облекчения за служители“ използва изкуствен интелект, за да открива и анализира информация за данъците върху заплатите.

Подобрете работния си процес по управление на разходите и позволете на патентованата AI-базирана програма на Blue Dot да прилага проверки и данъчни правила, за да поддържа вашия бизнес в съответствие с изискванията.

Създавайте отчети за корпоративния данък, които гарантират съответствие с минимална нужда от човешка намеса.

Ограничения на Blue Dot

Може да бъде трудно да се получи представа за общото преживяване на клиентите поради липсата на потребителски отзиви на популярните платформи.

Няма видими данни за цените

Цени на Blue Dot

Клиентите трябва да се свържат с Blue Dot и да резервират демонстрация, за да получат оферти и информация за цените.

Оценки и рецензии на Blue Dot

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Truewind

чрез Truewind

Truewind е платформа за финанси и счетоводство, базирана на изкуствен интелект, която подпомага малките предприятия и стартиращите компании. Тя предоставя точни месечни отчети и персонализирани финансови решения за вашата индустрия.

Потребителите получават и достъп до екипа от експерти на Truewind, за да се гарантира точност и прозрачност.

Най-добрите функции на Truewind

Вземайте навременни и информирани бизнес решения с по-бързо месечно приключване и ефективно счетоводство.

Свържете се и работете с сертифицирани счетоводители (CPA), които могат да ви помогнат във всеки етап от финансовите процеси на вашия бизнес.

Поддържайте точността на операциите в бек офиса с минимално време за ръчна работа, за да можете да се съсредоточите върху разрастването на вашата дейност.

Опростете счетоводните процеси и ги интегрирайте с инструментите, които използвате, за да направите финансовото управление безстресно.

Ограничения на Truewind

Липса на обратна връзка от потребителите на популярни платформи за рецензии

Няма видими данни за цени и абонаменти

Цени на Truewind

Клиентите трябва да насрочат демонстрация с Truewind, за да получат информация за цените.

Оценки и рецензии за Truewind

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Максимизирайте ефективността и точността с AI

Интегрирането на софтуер за изкуствен интелект промени счетоводството и финансите. Инструментите за изкуствен интелект използват автоматизация, за да подобрят точността и скоростта на финансовите отчети, като предлагат ценна информация, с която можете да вземете по-добри решения. 🌻

Ако сте готови да оптимизирате финансовите си процеси, да намалите разходите и да подобрите ефективността на всичко, свързано с финансовото управление, е време да прегърнете цифровата трансформация. Започнете още днес – регистрирайте се в ClickUp!