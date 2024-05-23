How to Use AI in Accounting (Use Cases & Tools)

Ако има нещо, което вълнува бизнес света през 2024 г., то е използването на изкуствен интелект за постигане на по-голяма ефективност – по нови и неочаквани начини!

Присъствието на изкуствения интелект се усеща във всяка индустрия, от персонализирани препоръки за стрийминг услуги до самоуправляващи се автомобили. Той бързо се учи от хората и преобразува това знание, за да преобразува нашите работни процеси.

Счетоводният сектор не прави изключение. Тъй като данните движат бизнес света, счетоводните форми и счетоводителите все по-често търсят начини да използват изкуствения интелект, за да подобрят ефективността и точността.

За да разберете как изкуственият интелект може да се използва в счетоводството, ще разгледаме различни AI инструменти, които правят счетоводните процеси и работни потоци по-бързи и по-точни.

Разбиране на изкуствения интелект в счетоводството

Счетоводният сектор претърпява значителна трансформация, предизвикана от стратегическото приложение на технологиите за изкуствен интелект.

Тази интеграция използва алгоритми за машинно обучение и обработка на естествен език, за да автоматизира и подобри различни счетоводни функции.

Влиянието на изкуствения интелект се простира върху различни задачи, включително финансовата отчетност и управлението на счетоводството на проекти. Той оптимизира одитите и гарантира спазването на нормативните изисквания, като проактивно открива измамни дейности и извършва задълбочен анализ на данните.

Ще замести ли изкуственият интелект счетоводителите? Макар изкуственият интелект да се отличава в автоматизирането на различни задачи, той не може напълно да замести човешките счетоводители. Основните човешки умения като здрав разум, отворена комуникация и критично мислене остават от съществено значение за ефективните счетоводни практики.

Сертифицираните счетоводители (CPA) продължават да бъдат незаменими при справянето с комплексни счетоводни проблеми и вземането на решения. Чрез човешки надзор и намеса те гарантират точността и етичното прилагане на счетоводните принципи.

Изкуственият интелект в счетоводството има няколко приложения. В тази статия са изброени най-важните от тях.

Как да използвате изкуствен интелект в счетоводството за различни случаи на употреба

Софтуерът за счетоводство с изкуствен интелект променя начина, по който счетоводителите подхождат към ежедневните си задачи, от въвеждането на данни до вземането на стратегически решения.

Докато правят резултатите по-точни, счетоводните специалисти правят повече за по-малко време, като се фокусират върху нещата, които изискват цялото им внимание.

Нека разгледаме пет конкретни примера, в които изкуственият интелект революционизира счетоводните процеси:

1. Използване на прогнозен анализ на данни

Изкуственият интелект може да анализира огромни количества финансови данни, да разпознава скрити модели и да идентифицира потенциални рискове, които хората могат да пропуснат.

Предсказуемите анализи, базирани на изкуствен интелект, са трансформираща технология, която оказва влияние върху ролята на счетоводителите и финансовите специалисти. Чрез автоматизиране на често досадната задача по изготвяне на отчети, финансовите специалисти могат да посветят своя опит на по-стратегическа функция: оценката.

Не забравяйте обаче, че резултатите от изкуствения интелект изискват внимателно човешко внимание. В крайна сметка счетоводителите трябва да оценяват внимателно точността и надеждността на генерираните прогнози.

Този процес на оценка трябва да включва сравнение с установени резултати, използване на техники за кръстосана валидация, използване на подходящи показатели и критично проучване на потенциални отклонения в данните или алгоритмите.

Чрез тази строга оценка човешкият опит гарантира, че AI прозренията се използват ефективно за вземане на информирани решения.

2. Оптимизирани одити с подобрено съответствие

Традиционните одитни процеси могат да бъдат продължителни и да изискват много ресурси. Изкуственият интелект може да оптимизира процеса чрез автоматизиране на задачите по извличане на данни, вземане на проби и оценка на риска. Това позволява на одиторите да посветят своя опит на по-сложни области, като същевременно подобряват общата ефективност и ефикасност на одитите.

Изкуственият интелект може да се използва за анализ на исторически данни от одити, за да се идентифицират области с повтарящи се слабости, което позволява по-проактивен подход за осигуряване на непрекъснато съответствие.

3. По-лесно откриване на измами

Измамните дейности могат да представляват значителна финансова заплаха, която често остава незабелязана, докато не настъпи значителна щета. Изкуственият интелект е мощен инструмент в борбата срещу измамите.

Усъвършенствани алгоритми могат да анализират моделите на разходите и да идентифицират необичайни транзакции или дейности, които се отклоняват от установените норми. Това позволява проактивно откриване и разследване, като се минимизират финансовите загуби.

Казус: Използване на изкуствен интелект за закриване на активни сметки на парични мулета Една от най-големите дигитални банки в Европа беше обект на схема за пране на пари чрез фалшиви онлайн обяви. Екипът им за борба с измамите се мъчеше да се справи с престъпниците, които откриваха и бързо източваха сметките на парични мулета. Feedzai, компания, която предлага решения за борба с измамите и финансовите престъпления, базирани на изкуствен интелект, използва изкуствен интелект по два основни начина, за да се справи с това предизвикателство: BionicIDs: Изкуствен интелект, по-специално дълбоко обучение, беше използван за създаване на уникални идентификатори (BionicIDs) за всеки банков потребител. Тези идентификатори анализираха поведенческата биометрия на потребителя (начин на писане, движения на мишката), поведенчески анализи (как навигират в онлайн банката), данни за устройството (модел на телефона, операционна система) и мрежови данни (IP адрес, местоположение). Тази цялостна картина позволи на банката да идентифицира подозрителни дейности, дори ако престъпниците са използвали фалшиви имена или различни устройства. Анализ на мрежата: Изкуственият интелект непрекъснато анализираше динамичния контекст на всяка банкова сесия. Това включваше фактори като използваните устройства, мрежови връзки и местоположения. Чрез картографиране на тези взаимоотношения изкуственият интелект можеше да идентифицира връзки между на пръв поглед несвързани сметки. Например, ако от едно и също устройство или мрежа се осъществяваше достъп до няколко сметки, въпреки че имаха различни имена, изкуственият интелект можеше да ги маркира като принадлежащи на един и същ престъпник. Тази комбинация от AI техники позволи на банката да: Идентифицирайте сметките на парични мулета много по-бързо, като ги спирате, преди да могат да бъдат използвани за измама.

Свържете на пръв поглед несвързани сметки с един и същ престъпник въз основа на модели на поведение и мрежови модели.

Разберете методите на престъпниците и предскажете бъдещи атаки Използвайки изкуствен интелект, банката закри над 400 сметки на парични мулета и предостави ценна информация на полицията за разследване на престъпната мрежа.

4. Автоматизирано счетоводство

Повтарящите се задачи винаги са ограничавали счетоводителите, отнемайки ценно време, което би могло да бъде по-добре оползотворено за стратегически анализ.

Въвеждането на данни от фактури и разписки, банковото съгласуване и поддържането на главната книга са задачи, които вече са готови за роботизирана автоматизация на процесите.

Алгоритмите на изкуствения интелект, които са специализирани в разпознаването на модели и извличането на данни, могат да автоматизират процесите с лазерна прецизност. Това освобождава счетоводителите от досадните задачи, като ръчното манипулиране на данни, и значително намалява риска от човешки грешки.

5. Повишете точността с машинно обучение

Целостта на финансовите данни е от първостепенно значение в счетоводството. Изкуственият интелект се отличава с анализиране на огромни масиви от данни с изключителна точност.

Алгоритмите за машинно обучение могат да бъдат обучени да идентифицират несъответствия, изключения и потенциални грешки във финансовите транзакции. Този проактивен подход значително намалява вероятността от пропускане на грешки, като гарантира целостта на финансовите отчети.

Казус: Автоматизация на данъчното облагане в Deloitte с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение Deloitte си партнира с Kortical, за да използва изкуствен интелект в данъчните си процеси. Проектът имаше за цел да автоматизира задачите и да подобри ефективността. Deloitte предостави експертния си опит и данни, а Kortical предложи своята AI платформа и възможности за анализ на данни. Kortical създаде модел за машинно обучение, който може автоматично да прилага данъчното законодателство и да структурира данните на клиентите, като намали времето за обработка от 5 часа на 6 минути, което е 50-кратно подобрение. Този проект отне 6 месеца и постигна точност на ниво човек (над 90%) при изчисляването на данъците.

Това са само няколко примера за революционното влияние на изкуствения интелект върху счетоводната професия. С развитието на технологията за изкуствен интелект можем да очакваме появата на още по-иновативни приложения, които ще променят още повече начина, по който се практикува счетоводството.

Използване на софтуер за изкуствен интелект в счетоводството

Има ли софтуер за управление на счетоводни проекти, базиран на изкуствен интелект, който може да направи всичко това?

Бъдещето на счетоводството с изкуствен интелект

Вълната се обръща за счетоводителите. Подкрепена от изкуствен интелект, професията е на прага на еволюция.

Реакциите са различни, но едно е сигурно: на хоризонта се очертава значителна промяна. Следващото десетилетие ще бъде свидетел на трансформация в счетоводните роли, която ще изисква нови умения от професионалистите.

Най-доброто обаче е, че обработката на естествен език на ClickUp Brain позволява на счетоводителите да го използват, без да се налага да изучават техники за кодиране. Счетоводните задачи ще приличат на тези на научните работници и инженерите, работещи с данни, като ще разкриват дълбоки финансови прозрения. Ключът към навигирането в тази еволюция се крие в приемането на промяната.

Въвеждането на инструменти, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp, ще ви помогне да бъдете винаги една крачка напред. Регистрирайте се в ClickUp още днес!