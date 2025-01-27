Топ 10 софтуера за счетоводство на проекти за максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите в проекти през 2025 г.

Крайната цел на всеки бизнес е да възвърне инвестициите и да генерира печалба. За да го постигне, той трябва да управлява финансите си безупречно. Тук на помощ идва счетоводството на проекти. ?

Счетоводството обаче е по-лесно на думи, отколкото на практика – това е една от най-податливите на грешки професии в света.

За щастие, това се промени значително през последните няколко години с появата на софтуера за счетоводно отчитане на проекти. Тези инструменти опростиха счетоводното отчитане на проектите чрез графичен потребителски интерфейс (GUI) и автоматизация. Те също така предоставят функции за бюджетиране и прогнозиране, които помагат на бизнеса да взема финансови решения за своите проекти въз основа на данни.

Нека разгледаме топ 10 софтуера за счетоводно отчитане на проекти, да анализираме техните силни и слаби страни и да проучим как те могат да помогнат на вашия бизнес да расте. ?

Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за счетоводство на проекти?

Счетоводството на проекти се различава значително от общото финансово счетоводство, тъй като се фокусира повече върху състоянието на проекта, отколкото върху данъчното облагане и спазването на нормативните изисквания на компанията. За да изпълнява добре своята функция, софтуерът ви за счетоводство на проекти трябва да притежава следните уникални характеристики:

Проследяване на разходите по проектите по фази: Всеки проект преминава през няколко етапа и генерира разходи през целия процес. За да разберете напълно въздействието на тези разходи върху вашия проект, софтуерът трябва да позволява проследяване на разходите, свързани с проекта, по фази или етапи. Проследяване на времето: Тази функционалност позволява на вашите колеги да регистрират броя часове, през които са работили по даден проект. Това е от решаващо значение за проследяването на разходите за заплати на ниво проект. Отчети за конкретни проекти: Добрият софтуер за счетоводство предлага и надеждни функции за отчитане, с които можете да създавате и експортирате финансови отчети, което ви дава ясна представа за всички разходи, свързани с проектите. Интеграции: Ако софтуерът ви за счетоводство на проекти може да се интегрира с общ софтуер за счетоводство, това може значително да оптимизира работата на счетоводния екип. По същия начин той трябва да се интегрира с приложения за управление на проекти, за да синхронизира лесно съответните данни и напредъка на работата. Бюджетиране и прогнозиране: Наличието на тези опции във вашия софтуер за счетоводство на проекти ви позволява да планирате предварително и да получите обща представа за бъдещото развитие на вашите проекти.

Топ 10 софтуера за счетоводство на проекти, които да използвате

Въпреки че има стотици решения за счетоводно отчитане на проекти, само няколко от тях отговарят на горните критерии. Анализирахме наличните опции, какво предлагат и какво им липсва, за да съставим този списък с 10-те най-добри софтуера за счетоводно отчитане на проекти. Да видим кои са те! ?

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за проследяване на времето в ClickUp.

ClickUp предлага цял набор от функции за управление на проекти, включително такива, предназначени за счетоводство на проекти. Започва с ClickUp Time Tracking, което позволява на членовете на вашия екип да проследяват и записват времето, което инвестират в изпълнението на задачите.

Процесът на проследяване е изключително лесен – кликнете върху бутон, за да започнете проследяването. След като задачата бъде изпълнена, вие или член на вашия екип спирате отчитането на времето, което автоматично се добавя към избраната задача. Членовете на вашия екип могат да маркират времето като Фактурируемо, за да го фактурират, или дори да оставят коментар, ако има нещо необичайно. ⏲️

В допълнение към проследяването на времето, следете напредъка на проекта си, използвайки етапи. С ClickUp Milestones можете да маркирате конкретни задачи в рамките на даден проект и, когато ги завършите, напредъкът на проекта и статуса на задачите се актуализират автоматично. Можете да дефинирате персонализирани статуси на задачи и проекти или да изберете един от стандартните, като например:

На прав път

Забавено

В процес на разработка

В очакване

Когато членовете на вашия екип завършат различни задачи и регистрират времето, което са отделили за тях, анализирането им може да се превърне в досадна задача. Не и с ClickUp Accounting — неговият уникален изглед на таблица ви позволява да анализирате едновременно няколко времеви записи.

Организирайте, сортирайте и филтрирайте задачите в ClickUp 3. 0 Table View, за да получите по-бързо информация за цялата си работа.

Табличният изглед повишава ефективността на електронните таблици като ви позволява да свързвате задачи, членове на екипа и дори документи в клетките, създавайки визуална и интерактивна база данни за извършената работа.

Вие и членовете на вашия екип можете лесно да актуализирате клетките и да добавяте бележки, времеви записи, статуси на задачите, разходи и други подробности за всяка задача. След това можете да анализирате финансовите си данни, преди да извършите транзакциите. ?

ClickUp може също така значително да оптимизира отчитането пред клиенти, тъй като ви позволява да създавате табла за клиенти. С ClickUp Dashboards можете да добавяте джаджи за отчитане, фактуриране, напомняния за плащания и много други. Щом сте доволни от резултатите, изпратете ги на съответния клиент чрез линк за споделяне.

Най-добрите функции на ClickUp

Специализиран набор от функции за счетоводство

Проследяване на времето

Табла за клиенти

Универсални електронни таблици под формата на табличен изглед

Многобройни готови шаблони, включително шаблона за счетоводство ClickUp , за да ви помогнат с финансовото отчитане и бизнес планирането.

Важни етапи на проекта

Автоматизации и напомняния

Ограничения на ClickUp

Може да бъде объркващо за начинаещите потребители

Разнообразието от функции може да е твърде сложно за независими изпълнители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Цени по запитване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. NetSuite

NetSuite на Oracle е пълноценен пакет за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), който помага на бизнеса да управлява своите операции, да планира и да използва ресурсите си. Той се предлага с SuiteProjects – софтуер за счетоводство на проекти, който помага на компаниите да управляват разходите, рентабилността и бюджетите на ниво проект с подробни отчети. ?

Той ви позволява също така бързо да анализирате и сравнявате действителните разходи с бюджета и рентабилността с прогнозата, което се нарича проследяване на прогнозите.

Лесноразбираемите графики и отчети улесняват интерпретирането на данните. В същото време интеграцията с NetSuite Cloud Accounting автоматично свързва всички ваши транзакции с вписване в главната книга.

SuiteProjects има и вградена функция за фактуриране, която ви позволява да създавате и изпращате периодични фактури. Накрая, таблата и отчетите оптимизират работния ви процес и улесняват споделянето на финансова информация за проектите и друга информация с съответните заинтересовани страни.

Най-добрите функции на NetSuite

Счетоводство за множество проекти със специални пространства

Интеграция с NetSuite Cloud Accounting и NetSuite ERP софтуер

Проследяване на прогнози

Анализ на разходите по бюджет и фактически разходи

Фактуриране с поддръжка за автоматизирани повтарящи се фактури

Персонализирани табла и отчети

Ограничения на NetSuite

Потребителският интерфейс може да бъде малко плашещ

Може да е твърде скъп за средностатистическите потребители

Цени на NetSuite

Цени по запитване

Оценки и рецензии за NetSuite

G2: 4/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1400 отзива)

3. Freshbooks

Freshbooks предлага свеж подход към софтуера за счетоводство. Той ви позволява да управлявате сметките на множество проекти, а висококачественият потребителски интерфейс прави понякога досадната счетоводна работа по-забавна и увлекателна. ✨

Функцията за отчитане на времето ви позволява да регистрирате времето, прекарано по всеки проект, което след това можете да добавите към фактурите. Можете да изберете шаблон и да създадете професионално изглеждащи фактури за минути.

Проследяването на разходите е също толкова лесно:

Събирайте всичките си фактури Направете им снимки Качете ги в Freshbooks

Платформата автоматично ще извлече сумата на разходите, датата и данните за доставчика. След това можете да започнете да изготвяте бюджета, тъй като функцията за проследяване на бюджета помага да се гарантира, че разходите ви няма да излязат извън контрол.

Най-добрите функции на Freshbooks

Интегрира се с приложения за управление на проекти като Asana, Basecamp и др.

Проследяване на времето и бюджета

Шаблони за фактури и счетоводство

Автоматизирани напомняния за плащания и управление на събиранията

Интегрирани решения за плащане на фактури

Записване на разходи с фотографии и имейли

Ограничения на Freshbooks

Функцията за сканиране на разписки за регистриране на разходи може да забавя работата

Приложението може да не е подходящо за малки предприятия.

Цени на Freshbooks

Lite: 4,25 $/месец

Плюс: 7,50 $/месец

Премиум: 13,75 $/месец

Изберете: Цени по запитване

Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за Freshbooks

G2: 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

4. Certinia (по-рано FinancialForce)

Certinia е част от софтуерното семейство Salesforce, така че е ясно, че се интегрира много добре с „членовете на семейството“. Например, може да извлече вашите клиенти от Salesforce CRM, така че не е необходимо да ги добавяте ръчно.

Той ви позволява да управлявате счетоводството на всичките си проекти и да проследявате приходите и разходите по време на различните етапи от жизнения цикъл на проекта. Проследяването в реално време на планираните приходи и финансите на проекта ви позволява да анализирате рентабилността, разходите и други финансови показатели на проекта.

А благодарение на интеграцията с Certinia Accounting, всички ваши транзакции се синхронизират автоматично с записите в главната книга. ?

Накрая, той позволява и прогнозиране на финансовите резултати и проследяване на прогнозата въз основа на транзакциите и данните, налични във вашите сметки, както и в Salesforce CRM. Това може да ви бъде полезно за прогнозиране на паричните потоци, рентабилността и други финансови показатели.

Най-добрите функции на Certinia

Интеграция с Salesforce

Многоетапно проследяване на финансите на проектите

Проследявайте планираните приходи

Бюджетиране на проекти и проследяване на бюджета

Прогнозиране и проследяване на прогнози

Ограничения на Certinia

Зареждането отнема много време за някои потребители.

Инструментите за визуализация на данни понякога не успяват да покажат най-новите данни

Цени на Certinia

Цени по запитване

Оценки и рецензии на Certinia

G2: 4. 1/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 40 рецензии)

5. Runn

Runn е предимно софтуер за управление на ресурси, но разполага и с някои полезни функции за счетоводство на проекти. Той има функционалност за планиране и бюджетиране, с която можете да разпределяте финансовите ресурси за различни разходи и цели, свързани с вашите проекти.

Проследявайте плановете спрямо определения бюджет, за да се уверите, че не превишавате разходите. Функцията за проследяване на времето също е налице, за да проследявате времето, планирано или вече изразходвано от членовете на екипа ви за даден проект, заедно с неговата цена. ?

Но може би най-добрата част на Runn е възможността да добавяте предварителни проекти. Използвайте тази функция, за да добавите проекти, които в момента са в процес на договаряне, към вашия проектен план. След като бъдат добавени, Runn може да ви покаже визуално как тези проекти ще се отразят на финансовото ви състояние, ако бъдат потвърдени.

Най-добрите функции на Runn

Специализирани пространства за множество проекти

Планиране на предварителни проекти

Проследяване на времето

Бюджетиране и планиране

Прогнозиране

Функции за отчитане с персонализирани показатели

Ограничения на Runn

Настройването на персонализирани интеграции може да отнеме известно време.

Някои нива на разрешения не са достъпни

Цени на Runn

Безплатно

Pro: 8 $/месец

Enterprise: Цени по запитване

Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране*

Рейтинги и отзиви за Runn

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Software Advice: 4. 8/5 (20+ отзива)

6. Прогнози

Forecast разполага с няколко функции за счетоводство на проекти, но като цяло те представляват много надеждно решение за проследяване на финансите на вашите проекти.

Той ви позволява да проследявате бюджетите на проектите в реално време, за да идентифицирате какво ви коства пари и какво ви носи печалба. Неговите изчерпателни отчети също така ви дават представа за това къде губите най-много пари в портфолиото си от проекти, така че да можете да спрете проектите, които излизат извън контрол, преди да разрушат напълно финансите на вашата компания. ?

Forecast се интегрира с QuickBooks и Xero, така че всички транзакции по проектите могат да се синхронизират автоматично с централния счетоводен софтуер. Неговите AI-базирани предупреждения за риск ви информират предварително, когато сте на път да надвишите бюджетните си ограничения.

Прогнозирайте най-добрите функции

Проследяване на проекти на ниво портфолио

Интелигентно и автоматизирано фактуриране

Прогнози и предупреждения за бюджета, базирани на изкуствен интелект

Интегрира се с други счетоводни решения като Xero и QuickBooks и решения за управление на проекти като Asana и Monday.com.

Проследяване на времето

Фактуриране

Ограничения на прогнозите

Възможно е да има стръмна крива на обучение

Добавянето на бюджети към проекти, базирани на време и материали, не е налично.

Прогнозиране на цените

Предимство: Цена по запитване

Плюс: Цена по запитване

Прогнози, оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

7. Paymo

Paymo може да звучи като някой, който ви моли да платите повече. Но в действителност той ви помага да спестите пари и да печелите повече от вашите проекти, като ви предоставя функции за:

Бюджетиране

Проследяване на разходите

Проследяване на рентабилността

Paymo предлага и методи за отчитане на работното време и фактуриране на базата на задачи за членовете на вашия екип. Поддържа над 85 валути и 15 езика за фактуриране, което му дава уникално предимство пред алтернативите на Paymo.

Шаблоните за фактури значително улесняват създаването на фактури, а интегрираната обработка на плащания прави още по-лесно за вас да плащате и да получавате плащания от вашите клиенти. ?

Накрая, Paymo се интегрира с QuickBooks и Xero, за да синхронизира разходите по вашите проекти с записите в главната книга.

Най-добрите функции на Paymo

Бюджетиране

Проследяване на разходите

Проследяване на времето

Фактуриране на повече от 15 езика и в над 85 валути

Интеграция с PayPal, Stripe и Authorize.net за получаване на плащания

Проследяване на рентабилността на ниво проект и клиент

Интеграция с други счетоводни услуги (QuickBooks, Xero и др.)

Ограничения на Paymo

Няма специални приложения за MacOS и iOS

Функционалността на приложението за Android е донякъде ограничена в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на Paymo

Безплатно

Стартово ниво: 5,9 $/месец

Малък офис: 10,9 $/месец

Бизнес: 16,9 $/месец

Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за Paymo

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

8. Meisterplan

Meisterplan е приложение за управление на портфолио от проекти и планиране на работната сила, в което е вградена стандартна функционалност за счетоводство на проекти.

Платформата позволява на проектните мениджъри да планират бюджети и да проследяват действителните разходи спрямо тях, да извършват анализ на разходите и ползите и да оценяват общите разходи по проекта въз основа на разходите.

Meisterplan се интегрира с всички популярни софтуери за управление на проекти, платформи за бизнес анализи и платформи за анализ на данни, за да извлича данни от проектите за анализ.

Най-добрите функции на Meisterplan

Сравнете планираните разходи с действителните

Планиране на бюджета

Анализ на разходите и ползите

Финансови отчети

Интегрира се с инструменти за управление на проекти

Ограничения на Meisterplan

Оперативни функции за управление на проекти, като планиране на задачи, не са налични.

Функцията за планиране на ресурсите на непълно работно време може да бъде подобрена.

Цени на Meisterplan

Базов: 660 $/месец

Pro: 880 $/месец

Премиум: 2480 $/месец

Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за Meisterplan

G2: 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

9. Kantata (по-рано Mavenlink)

Kantata е създадена от Mavenlink и Kimble – двама водещи производители на софтуер за автоматизация на професионални услуги (PSA).

Платформата предлага функции за бюджетиране и прогнозиране с подробни данни, така че да можете да планирате всеки аспект от проекта си. Тя ви позволява да проследявате прогнозите за приходите и признаването им в реално време, като същевременно предоставя всички данни и информация, необходими за изпълнението на проектите в рамките на отпуснатите бюджети. ?

Вградената функция за фактуриране улеснява издаването на фактури на вашите клиенти, а специалните функции за подпомагане на месечното приключване помагат чрез актуализиране на прогнозите при признаване на приходите. Накрая, проследяването на времето и разходите на ниво проект улеснява вас и членовете на вашия екип да регистрирате разходите по проекта.

Най-добрите функции на Kantata

Прогнозиране в реално време

Бюджетиране

Фактуриране с персонализирани шаблони

Проследяване на времето

Проследяване на разходите

Отчети и табла

Ограничения на Kantata

Потребителският интерфейс е малко остарял.

Използването на функциите може да бъде малко объркващо в началото.

Цени на Kantata

Цени по запитване

Оценки и рецензии за Kantata

G2: 4. 2/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 600 отзива)

10. Sage

Sage предлага различни счетоводни решения за различни индустрии и случаи на употреба, включително общо финансово счетоводство. Модулът за счетоводство на проекти е интегриран с Sage Intacct и автоматизира отчитането на времето, фактурирането на проекти, изчисляването на разходите за услуги и дори признаването на приходите, за да опрости всичко.

Диаграмите на Гант, отчетите за рентабилността на проектите и отчетите за рентабилността на клиентите ви помагат да разберете:

Къде отиват парите ви: най-значителните разходи Откъде идва това: най-рентабилните клиенти или проекти?

Интеграцията с общата финансова счетоводна система Sage синхронизира всички транзакции по вашите проекти с записите в главната книга, а вградената функция за фактуриране ви позволява лесно да фактурирате клиентите си.

Специфичните за ролята табла информират вашите клиенти и колеги за етапа, в който се намира техният проект, и генерират отчети за състоянието на проекта, използването на ресурсите, приходите, разходите и т.н., за да се получи представа за рентабилността на проекта.

Най-добрите функции на Sage

Съставяне и проследяване на бюджета

Прогнозиране на приходите

Проследяване на времето

Фактуриране

Интеграция с общата финансова счетоводна система Sage

Табла за управление, специфични за дадена роля

Ограничения на Sage

Случайни проблеми със синхронизацията на плащанията

Таблото за управление не е включено в основния план.

Цени на Sage

Цени по запитване

Оценки и рецензии за Sage

G2: 4. 3/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4/5 (500+ отзива)

Максимизирайте рентабилността на проектите с надежден софтуер за счетоводно отчитане на проекти

Счетоводството на проекти може да бъде досадна и отнемаща време работа, а финансовото бюджетиране и прогнозиране могат да бъдат още по-взискателни. Солиден софтуер за счетоводство на проекти може да ви помогне и в двете. Ако все още се чудите какъв софтуер за счетоводство да изберете, ето нашето предложение: Изберете ClickUp! ?

ClickUp ви позволява да управлявате счетоводството си, като автоматизирате и оптимизирате процеса чрез табличен изглед и табла. Неговите надеждни функции за отчитане и анализ могат да ви помогнат да планирате, бюджетирате и прогнозирате почти всеки финансов показател. Регистрирайте се в ClickUp – няма да искате да се връщате към друг софтуер за счетоводство.