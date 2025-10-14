10-те най-добри AI инструмента за OKR за проследяване и постигане на по-умни цели

Колко пъти вашият екип е започвал тримесечие с амбициозни OKR, само за да останат те да събират прах в забравена електронна таблица?

Твърде често целите се поставят с ентусиазъм, но бързо губят видимост, тъй като ежедневните приоритети вземат превес. Това води до пропуснати цели и обвинения, което нарушава спокойствието ви.

Ето къде AI инструментите за OKR помагат на екипите да следят целите си с информация в реално време, автоматизация и подсказки, базирани на данни.

Ето най-добрите AI инструменти за OKR, които ще ви помогнат да постигнете целите си с увереност. 🎯

Някои AI инструменти се фокусират върху повишаване на производителността чрез автоматизация, докато други се отличават в анализите или сътрудничеството в екип. Подходящият инструмент трябва да прави повече от просто проследяване на целите – той трябва да ви помага да останете в синхрон, да ви предоставя полезни прозрения и да опростява вземането на решения.

Ето някои ключови функции, които трябва да имате предвид при избора на приложение за проследяване на цели:

Интелигентно поставяне на цели: Поставя амбициозни, но постижими цели въз основа на данни. Допълнителен бонус, ако раздели големите мечти на малки задачи за екипа!

Проследяване в реално време: Автоматично актуализиране на напредъка с Автоматично актуализиране на напредъка с OKR табла , Kanban табла или диаграми на Гант.

Стратегическо съгласуване: Свързва OKR на екипа с целите на цялата компания и контролира зависимостите за гладка работа в екип.

Обратна връзка, базирана на изкуствен интелект: Предлага корекции, за да направите целите по-ясни, по-смели и по-постижими.

Прогнозни прозрения и анализи: открива тенденции, сигнализира за рискове и ви информира дали сте на прав път или се нуждаете от корекция на курса.

💡 Бонус за четене! Ако OKR, базирани на изкуствен интелект, ви интригуват, това е задължително четиво: Разбиране на агентите, базирани на цели, за оптимизация на изкуствения интелект.

Преди да обсъдим подробно техните функции, нека да разгледаме накратко как тези инструменти се сравняват един с друг:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp Проследяване на цели с изкуствен интелект, ClickUp Brain и AI Agents за информация в реално време, персонализирани табла, OKR шаблони Цялостно управление на целите с изкуствен интелект за екипи от всякакъв размер Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Asana Цели, свързани със задачи, стратегически карти, AI съотборници, изглед на времевата линия Цели за екипно сътрудничество за малки и средни предприятия Наличен е безплатен план; Платени планове от 13,49 $/месец/потребител 15Five Седмични проверки, анкети за настроенията, признание от колеги, прегледи на представянето Проследяване на ангажираността на служителите за малки екипи Платени планове от 4 $/месец/потребител (фактурират се ежегодно) Lattice SMART генератор на цели, 30-60-90 планове, Analytics Explorer, социална обратна връзка Цели за управление на производителността за малки и големи екипи Платени планове от 11 USD/месец/потребител; Допълнителни функции се заплащат отделно. Leapsome Гъвкави рамки за цели, AI насоки, дървета на цели, табла в реално време Цялостно управление на персонала за големи екипи и предприятия Персонализирани цени Perdoo Проверки, табла с KPI, инструменти за пътна карта, интеграция с Vadoo AI Опростено управление на OKR за стартиращи компании и малки екипи Наличен е безплатен план; Платени планове от 7,20 $/месец/потребител (фактурират се ежегодно) Weekdone PPP отчети, признание от колеги, табла за коучинг, проследяване на удовлетвореността OKR коучинг подкрепа за фрийлансъри и екипи Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани цени Betterworks Goal Assist, Conversation Assist, обратна връзка в реално време, AI прегледи на представянето OKR на корпоративно ниво за екипи Персонализирани цени Profit. co Стъпка по стъпка OKR, предсказуема аналитика, проследяване на KPI, автоматизация на уебхук Цялостно определяне на OKR за големи екипи Персонализирани цени WorkBoard AI асистент, диаграми на Гант, бизнес прегледи, проследяване на етапи Проследяване на напредъка в реално време за екипи от всякакъв размер Персонализирани цени

Най-добрите AI инструменти за поставяне на цели помагат за вземането на решения, подкрепени с данни. Ето списък с най-добрите AI инструменти за OKR, които ще ускорят растежа на вашата компания. 💁

1. ClickUp (Най-доброто за всеобхватно управление на цели, задвижвано от AI)

Първият в списъка е ClickUp! 🤩

ClickUp е конвергентна AI работна среда, която комбинира управление на проекти, управление на знания, чат и интегрирана AI, за да ви помогне да работите по-бързо и по-умно, като елиминирате AI разрастването.

Опитайте ClickUp Goals Създайте цели, които отговарят на вашите нужди с ClickUp Goals.

В центъра на системата за управление на целите е ClickUp Goals. Независимо дали сте ръководител на продажбите, който определя тримесечни цели за приходите, маркетинг мениджър, който проследява производството на съдържание, или специалист по човешки ресурси, който наблюдава ангажираността на служителите, тази система ви подкрепя!

Задайте количествени, парични или верни/неверни цели, за да проследявате показатели като ангажираност, приходи или постигане на важни етапи. Напредъкът се актуализира автоматично при завършване на свързаните задачи, което елиминира необходимостта от ръчно проследяване.

Екипите могат да използват папки с цели, за да организират задачите по отдели, спринтове или OKR, като по този начин гарантират, че всичко остава видимо и структурирано.

Освен проследяването на целите, софтуерът за управление на производителността подобрява и изпълнението с ClickUp Brain!

Тъй като ClickUp Brain е дълбоко вграден във вашето работно пространство, той предлага интелигентни препоръки въз основа на проектите на вашия екип и исторически данни. Можете също да го помолите да ви помогне да приоритизирате задачите въз основа на спешност и въздействие.

Проследявайте задачите за действие и постигайте целите си навреме с ClickUp Brain.

Представете си го като проектен мениджър, задвижван от изкуствен интелект, който може да изготвя резюмета от срещи, да генерира актуализации на статуса и дори да предлага следващи стъпки въз основа на напредъка.

За да обедините всичко, напълно персонализираните табла на ClickUp действат като център за контрол на мисиите, предоставяйки моментална снимка в реално време на напредъка на екипите и инициативите.

Визуализирайте вашите KPI и напредъка на екипа с персонализирани табла за управление на ClickUp.

Вместо да преглеждат разпръснати отчети, бизнес лидерите могат да визуализират представянето на екипа чрез интерактивни карти, проследявайки всичко – от скоростта на спринта и графиците на проектите до разпределението на ресурсите и натоварването.

Ето едно кратко видео, което ще ви разкаже повече за това:

Шаблонът за OKR на ClickUp прави задаването и проследяването на цели и ключови резултати (OKR) лесно, ясно и приложимо. Разделете големите цели на измерими резултати, за да може екипът ви винаги да знае как изглежда успехът.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за OKR на ClickUp, за да задавате и проследявате индивидуални и екипни цели.

Независимо дали сте ръководител на отдел „Човешки ресурси“, който проследява ангажираността на служителите, проектен мениджър, който гарантира, че резултатите са в съответствие с плана, или бизнес мениджър, който стимулира растежа на приходите, този шаблон за OKR поддържа всичко структурирано.

Тъй като ClickUp автоматизира актуализациите на напредъка, няма да се налага да търсите отчети или ръчно да коригирате процентите. Всичко се актуализира в реално време, докато екипът ви напредва.

⚙️ Бонус: Шаблонът за план за действие за интелигентни цели на ClickUp гарантира, че вашите цели са добре дефинирани и фокусирани, като разбива по-големите цели на по-малки етапи.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време : съхранявайте всички разговори, свързани с OKR, и стратегическото планиране на едно място, сътрудничете в реално време, споделяйте актуализации за ключови резултати и бързо преодолявайте препятствия с : съхранявайте всички разговори, свързани с OKR, и стратегическото планиране на едно място, сътрудничете в реално време, споделяйте актуализации за ключови резултати и бързо преодолявайте препятствия с ClickUp Chat

Управление на задачите : Разделете големите цели на изпълними стъпки с крайни срокове, приоритети и зависимости с : Разделете големите цели на изпълними стъпки с крайни срокове, приоритети и зависимости с ClickUp Tasks

Персонализиране : Проследявайте напредъка на ключовите OKR показатели с персонализирани данни, които са важни за вашия екип, като използвате : Проследявайте напредъка на ключовите OKR показатели с персонализирани данни, които са важни за вашия екип, като използвате персонализирани полета.

Автоматизация на работния процес: Автоматизирайте действия като възлагане на задачи, актуализиране на статуси, изпращане на известия и др. въз основа на тригери и условия, които дефинирате с помощта на Автоматизирайте действия като възлагане на задачи, актуализиране на статуси, изпращане на известия и др. въз основа на тригери и условия, които дефинирате с помощта на ClickUp Automations

Виртуални бели дъски : Провеждайте мозъчни бури, изготвяйте стратегии и планирайте визуално OKR с помощта на съвместна цифрова платформа, като използвате : Провеждайте мозъчни бури, изготвяйте стратегии и планирайте визуално OKR с помощта на съвместна цифрова платформа, като използвате ClickUp Whiteboards.

Шаблони: Получете структурирана рамка за задаване, проследяване и преглед на OKR, без да започвате от нулата, с : Получете структурирана рамка за задаване, проследяване и преглед на OKR, без да започвате от нулата, с шаблоните на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. Той е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат по ваш избор. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. Той е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!

Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. Той е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат по ваш избор. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. Той е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!

📌 Имате нужда от вдъхновение? Разгледайте нашия списък с примери за OKR, за да поставите ясни и реалистични цели за вашия екип!

2. Asana (най-подходящ за цели, свързани със сътрудничеството в екип)

чрез Asana

Asana поддържа синхронизация между екипите, дори когато проектите се натрупват. Функцията „Цели“ свързва ежедневните задачи с по-големите цели, така че никой не се ограничава само с отмятане на задачи.

Искате да проверите бързо напредъка? Персонализираните полета ви позволяват да проследявате ключови показатели за целите, а таблата за управление предоставят информация в реално време с диаграми и отчети. А с изгледа Времева линия екипите могат лесно да начертаят зависимости и крайни срокове.

AI възможностите на Asana могат да обобщават напредъка, да идентифицират препятствия и да генерират актуализации на статуса, като гарантират, че стратегическите цели остават на преден план.

Най-добрите функции на Asana

Автоматизирайте повтарящи се задачи, като разпределяне на работа, коригиране на крайни срокове или уведомяване на заинтересованите страни с Правила .

Съгласувайте целите на цялата компания с екипните проекти, като използвате Стратегически карти

Използвайте AI Teammates за изпълнение на задачи, съвети и оптимизация на работния процес.

Каскаднирайте целите от ниво компания до ниво отдели и индивидуални лица за пълно съгласуване.

Ограничения на Asana

Информацията от основната задача не винаги се прехвърля към свързаните задачи, което прави работния процес объркващ.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Ето едно ревю от G2:

Използвам Asana всеки ден, дори за личните си задачи, и искрено вярвам, че това е най-добрият инструмент на пазара... Понякога ми е трудно да разбера йерархията на задачите и подзадачите. Работил съм много с автоматизации и персонализирани полета и понякога е трудно да се определи най-добрият начин за тяхното управление.

Използвам Asana всеки ден, дори за личните си задачи, и искрено вярвам, че това е най-добрият инструмент на пазара... Понякога ми е трудно да разбера йерархията на задачите и подзадачите. Работил съм много с автоматизации и персонализирани полета и понякога е трудно да се определи най-добрият начин за тяхното управление.

3. 15Five (Най-доброто за проследяване на ангажираността на служителите)

чрез 15Five

Поддържането на ангажираността на служителите създава култура, в която хората се чувстват чути, подкрепени и мотивирани. 15Five помага в това, особено като AI на работното място променя начина, по който екипите се свързват.

Имате нужда от по-задълбочени прозрения за вашите служители? 360-градусовите прегледи предлагат всестранна обратна връзка, а анкетите в реално време следят за настроението. Платформата също така прави индивидуалните срещи по-ефективни с помощта на структурираните си инструменти за срещи.

AI функциите му могат да предоставят информация за морала на екипа и потенциалните пречки, като анализират настроенията в коментарите при регистрация, създавайки по-проактивен подход към управлението на целите.

15 най-добри функции на Five

Осигурете съгласуваност между служителите и мениджърите с функцията Weekly Check-ins (Седмични проверки).

Използвайте инструмента High Fives за взаимно признание между колеги, като по този начин насърчавате положителна култура на работното място.

Внедрете Pulse Surveys за измерване на ангажираността на служителите и идентифициране на ключови области за подобрение.

Проследявайте напредъка с интуитивни табла, които показват статуса на целите и отговорността за тях.

Ограничения на 15Five

Той не комбинира резултатите от проучвания от различни цикли на преглед, за да ви помогне да получите по-пълна картина.

Може да се окаже прекалено сложно за екипи, които търсят просто решение за проследяване на цели.

Цени на 15Five

Engage: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Perform: 11 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Обща платформа: 16 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Продукти за мениджъри/възнаграждения: Индивидуални цени

15Five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за 15Five?

Ето едно ревю от G2:

Седмичните проверки са прост, но ефективен начин да следите как се справят всички, както в личен, така и в професионален план. Мениджърите получават информация в реално време за настроението и предизвикателствата в екипа, което ни помага да бъдем по-проактивни и да оказваме по-голяма подкрепа.

Седмичните проверки са прост, но ефективен начин да следите как се справят всички, както в личен, така и в професионален план. Мениджърите получават информация в реално време за настроението и предизвикателствата в екипа, което ни помага да бъдем по-проактивни и да оказваме по-голяма подкрепа.

💡 Съвет от професионалист: Един от ключовете към OKR е поставянето на амбициозни цели – амбициозни, но постижими цели, които мотивират екипите да иновативни и да постигат резултати над очакванията.

4. Lattice (Най-добър за цели за управление на производителността)

чрез Lattice

Lattice е платформа за успех на хората, която съчетава OKR и цели с оценки на представянето, проучвания за ангажираността и кариерно развитие. От поставянето на цели до обратната връзка от служителите, тя координира екипите и държи HR лидерите информирани.

Информацията, базирана на изкуствен интелект, подчертава тенденциите в производителността и ангажираността, докато персонализираните OKR и табла за управление поддържат фокуса на всички.

Инструментите за прогнозна аналитика и бенчмаркинг също помагат да се открият области за подобрение, преди те да се превърнат в проблеми.

Най-добрите функции на Lattice

Използвайте научно обосновани шаблони като SMART генератор на цели или 30-60-90-дневни планове, за да структурирате ефективно целите си.

Разгледайте данни в реално време с Analytics Explorer, за да откриете полезни прозрения за бизнес стратегията.

Създавайте обобщения и теми за обсъждане, базирани на изкуствен интелект, за мениджърите, за да обсъждат изпълнението на целите.

Възможна е взаимна оценка чрез портал за социална обратна връзка, за да се насърчи сътрудничеството.

Ограничения на Lattice

Ограничени възможности за изтегляне на данни от анкети за ангажираност

Първоначалната настройка и конфигурация могат да бъдат сложни, за да се гарантира, че всички взаимосвързани модули работят ефективно заедно.

Цени на Lattice

Управление на таланти: 11 USD/месец на потребител

HRIS: 10 долара на месец на потребител

Добавки: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lattice

G2: 4,7/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Lattice?

Ето едно ревю от Capterra:

Като цяло беше страхотно, отнема около година и напомняния, за да накарате персонала и мениджърите да използват инструментите, които предлага. Но след като започнат да използват системата, те я харесват и получават полза от нея. Това беше особено очевидно по време на периодите на преглед, когато голяма част от необходимата информация вече беше налична в целите и индивидуалните срещи.

Като цяло беше страхотно, отнема около година и напомняния, за да накарате персонала и мениджърите да използват инструментите, които предлага. Но след като започнат да използват системата, те я харесват и получават полза от нея. Това беше особено очевидно по време на периодите на преглед, когато голяма част от необходимата информация вече беше налична в целите и индивидуалните срещи.

📮 ClickUp Insight: 88% от хората използват AI в някаква форма, като впечатляващите 55% го използват по няколко пъти дневно. Само малък процент от анкетираните, 12%, изобщо не използват AI. С превръщането на AI в ежедневие за повечето хора, ClickUp Brain прави още една крачка напред, като вгражда AI директно във вашите работни процеси – автоматизира актуализациите, обобщава напредъка и поддържа вашите OKR без усилие.

5. Leapsome (Най-доброто за унифицирано управление на човешкия капитал)

чрез Leapsome

Leapsome е всеобхватна платформа за подпомагане на хората, която свързва OKR и управлението на цели с оценки на представянето, проучвания за ангажираността на служителите и модули за обучение.

Платформата е проектирана да създава непрекъснат цикъл на производителност и развитие, в който целите не само се поставят, но и се обсъждат активно в индивидуални срещи и прегледи.

AI възможностите на Leapsome подпомагат мениджърите, като обобщават обратната връзка, предлагат теми за обсъждане на срещи въз основа на напредъка по целите и генерират прозрения от данните за представянето.

Най-добрите функции на Leapsome

Съгласувайте цялата организация с визуална дървовидна структура на целите, която показва как индивидуалните и екипните OKR допринасят за постигането на целите на компанията.

Автоматизирайте актуализациите на напредъка, като свържете целите с източници на данни като Salesforce, HubSpot и Jira.

Използвайте AI, за да обобщавате резултатите, да генерирате предложения за развитие и да предоставяте информация на мениджърите.

Визуализирайте напредъка чрез персонализирани табла и получавайте автоматични напомняния, за да поддържате целите си на път.

Свържете компетенциите с целите и пътя на обучение, като предоставите на служителите ясна представа за тяхното развитие и следващите стъпки в кариерата им.

Ограничения на Leapsome

Някои потребители споменават, че макар платформата да е мощна, самото количество функции може да доведе до по-стръмна крива на обучение за новите администратори и мениджъри.

Цени на Leapsome

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leapsome

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Leapsome?

Ето едно ревю от G2:

Най-голямо впечатление прави лесният за използване интерфейс на Leapsome. Платформата обхваща широк спектър от HR функции, от управление на производителността до обучение и развитие, и е лесно да съгласувам личните си цели с целите на компанията. Настройваемите цикли на преглед и функциите за непрекъсната обратна връзка също я правят идеална за насърчаване на личностното развитие и ангажираността.

Най-голямо впечатление прави лесният за използване интерфейс на Leapsome. Платформата обхваща широк спектър от HR функции, от управление на производителността до обучение и развитие, и е лесно да съгласувам личните си цели с целите на компанията. Настройваемите цикли на преглед и функциите за непрекъсната обратна връзка също я правят идеална за насърчаване на личностното развитие и ангажираността.

🧠 Интересен факт: В книгата си „Практиката на мениджмънта“ (The Practice of Management, 1954 г.) Питър Дракър предлага „Управление по цели“ (MBO) като рамка за съгласуване на организационните цели с индивидуалните цели чрез ясни и измерими задачи. Това поставя основите на OKR, както ги познаваме днес.

6. Perdoo (Най-доброто за просто управление на OKR)

чрез Perdoo

Perdoo е специално създадена платформа за OKR и изпълнение на стратегии, която се фокусира върху простотата. Тя ви позволява да определите целите си и да видите точно как те се свързват с ключовите резултати.

Той също така използва AI, за да оптимизира проследяването с KPI Boards, които автоматично актуализират напредъка, така че екипите винаги да разполагат с информация в реално време.

Функции като Check-ins, 1:1 meetings и Performance Reviews поддържат отговорността на всички, а функцията Kudos добавя допълнително признание, за да поддържа висока мотивацията.

Най-добрите функции на Perdoo

Планирайте дългосрочни стратегии с инструменти за пътна карта, които предоставят ясна визуална представа за целите и етапите.

Определете и следете целите на екипа, индивидуалните цели и целите на компанията, както и OKR, за да гарантирате съгласуваност на всички нива.

Свържете го с Vadoo AI чрез Zapier, за да автоматизирате повтарящи се задачи и да изпълнявате стратегии по-ефективно.

Интегрирайте с инструменти като Slack, Jira и Google Sheets, за да автоматизирате актуализациите на напредъка.

Създавайте подробни отчети за напредъка, съгласуваността и приноса в цялата компания.

Ограничения на Perdoo

Липсва интеграция на 1:1 планиране с Microsoft Calendar

Потребителският интерфейс, макар и функционален, изглежда по-малко модерен в сравнение с някои по-нови конкуренти.

Цени на Perdoo

Безплатно

Премиум: 7,20 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Supreme: 8,80 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Perdoo

G2: 4,3/5 (над 3900 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Perdoo?

Ето едно ревю от G2:

Perdoo е изключително лесен за използване и помага на екипа ни да се движи в правилната посока. Тъй като всеки от нас се занимава с различни задачи, лесно е да се отклоним от пътя. Perdoo гарантира, че всички остават фокусирани, като показва как всяка задача допринася за основната ни цел: генериране на приходи. Помага на всеки член на екипа да се чувства отговорен за приближаването ни към тази цел.

Perdoo е изключително лесен за използване и помага на екипа ни да се движи в правилната посока. Тъй като всеки от нас се занимава с различни задачи, лесно е да се отклоним от пътя. Perdoo гарантира, че всички остават фокусирани, като показва как всяка задача допринася за основната ни цел: генериране на приходи. Помага на всеки член на екипа да се чувства отговорен за приближаването ни към тази цел.

💡 Съвет от професионалист: Имате нужда от помощ или вдъхновение при изработването на OKR за вас и вашия екип? Просто попитайте ClickUp Brain MAX. С достъпа си до вашето работно пространство и институционалното ви знание, той може да ви бъде от голяма полза. Имате нужда от помощ, за да превърнете това в задачи в ClickUp? Просто диктувайте заявката си с Clickup Talk-to-Text и спестете време и усилия. 🗣️ Позволете на ClickUp Brain MAX да ви предложи подходящи OKR, за да започнете бързо планирането си.

7. Weekdone (Най-доброто за подкрепа при OKR коучинг)

чрез Weekdone

Weekdone комбинира тримесечното определяне на OKR с седмична структура за отчитане на PPP (планове, напредък, проблеми), което поддържа екипите съгласувани и отговорни.

Неговите табла в реално време ви дават ясна представа за напредъка на OKR, което ви позволява лесно да откривате препятствия. Функцията „Седмични проверки“ свързва ежедневните задачи с по-големите цели на компанията, а вградените инструменти за признание и обратна връзка от колеги насърчават сътрудничеството в екипа.

Освен това платформата предлага уникални функции като персонализирани табла за коучинг и проследяване на удовлетвореността, което я прави нещо повече от просто инструмент за OKR.

Най-добрите функции на Weekdone

Внедрете методологията PPP, за да дадете възможност на служителите да докладват седмични актуализации за минути.

Използвайте таблото Newsfeed за комуникация в екипа и признание от колегите.

Визуализирайте съгласуваността и йерархията на OKR с ясен и лесен за разбиране дървовиден изглед.

Възползвайте се от експертни коучинг сесии, обучение на екипа и 24/7 достъп до Учебния център, за да овладеете най-добрите практики на OKR.

Ограничения на Weekdone

Фокусът върху седмичните PPP отчети, макар и полезен за някои, може да се възприема като допълнителна административна стъпка за екипи с различни работни процеси.

Потребителите споделят, че искат повече подкрепа при проектирането на изпълними елементи и навигацията в потребителския интерфейс.

Цени на Weekdone

Безплатна пробна версия

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Weekdone

G2: 4/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Weekdone?

Ето едно ревю от G2:

Weekdone се базира на най-добрите практики на OKR и по този начин съгласува нашите цели с целите на компанията. По време на създаването на целите, потребителите се насърчават да създадат обективно картографиране, за да оптимизират усилията си.

Weekdone се базира на най-добрите практики на OKR и по този начин съгласува нашите цели с целите на компанията. По време на създаването на целите, потребителите се насърчават да създадат обективно картографиране, за да оптимизират усилията си.

🧠 Интересен факт: Като главен изпълнителен директор на Intel през 70-те години на миналия век, Анди Гроув адаптира теорията за управление по цели в по-гъвкава рамка, наречена OKR. Той въведе концепцията за измерими „ключови резултати“, за да измерва напредъка към амбициозни „цели“, като набляга на гъвкавостта.

8. Betterworks (Най-доброто за OKR на корпоративно ниво)

чрез Betterworks

Betterworks прави управлението на производителността с една крачка напред с AI-базирани инструменти, които правят поставянето на цели, обратната връзка и коучинга по-ефективни. Вместо да замества човешката преценка, AI инструментът е интелигентен асистент, който помага на мениджърите и служителите да работят по-умно.

Goal Assist ви помага да поставяте значими и добре съгласувани цели, като анализира приоритетите на компанията и индивидуалните роли. Conversation Assist предоставя интелигентни подсказки за обсъждане на представянето, като гарантира, че дискусията остава фокусирана и продуктивна.

Най-добрите функции на Betterworks

Искайте и предоставяйте обратна връзка в реално време на служителите за конструктивна комуникация.

Подобрете качеството на комуникацията, като използвате AI за анализ на целите, обратната връзка и признанието на служителите за безпристрастни оценки на представянето.

Повишете сътрудничеството и съгласуваността с индивидуални срещи и управлявайте производителността.

Интегрирайте се дълбоко с HRIS и комуникационни платформи като SAP SuccessFactors и Microsoft Teams.

Ограничения на Betterworks

Липсва контролен панел на ниво управление.

Той е най-подходящ за компании, които прилагат модел за пълно непрекъснато управление на ефективността, и може да бъде прекалено всеобхватен за тези, които се нуждаят само от проследяване на OKR.

Цени на Betterworks

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (20+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Betterworks?

Ето едно ревю от Capterra:

Лесно създаване и управление на годишни цели. Изключително лесно за начинаещи потребители, без да се изисква почти никакво обучение за работа с него... Понякога ми е трудно да намеря исторически или стари записи от предишни години.

Лесно създаване и управление на годишни цели. Изключително лесно за начинаещи потребители, без да се изисква почти никакво обучение за работа с него... Понякога ми е трудно да намеря исторически или стари записи от предишни години.

🌟 Бонус: Управлението и проследяването на OKR е лесно с помощта на AI агентите на ClickUp. Те могат: Актуализирайте автоматично статуса на вашите OKR, като следите изпълнението на задачите, промените в ключовите резултати и напредъка към целите.

Напомняйте на членовете на екипа за предстоящи срокове или кога ключовите резултати се нуждаят от внимание.

Генерирайте ежедневни, седмични или месечни актуализации на напредъка по OKR, подчертавайте препятствията и предоставяйте полезни прозрения на екипа си.

9. Profit. co (Най-подходящ за екипи, които търсят всеобхватна OKR платформа)

Profit. co е многофункционална OKR платформа, която помага на бизнеса от всякакъв мащаб да оптимизира поставянето на цели, да проследява представянето и да стимулира ангажираността. Нейните AI инструменти предоставят автоматизирани напомняния, предсказуеми анализи и интелигентни табла за вашия работен процес, за да получите информация в реално време.

С над 300 вградени KPI, персонализирани шаблони и инструменти за съгласуване, можете да поставяте прецизни цели и да се придържате към плана с минимални усилия.

Profit. co най-добри функции

Поставете амбициозни цели с помощта на стъпка по стъпка създаване на OKR

Изпълнявайте стратегията си с помощта на интегрирано управление на задачите, табла за проекти и KPI.

Автоматизирайте процесите с webhook тригери, които изпълняват предварително дефинирани действия.

Използвайте анализи, за да получите информация за тенденциите в производителността чрез проследяване на KPI, персонализирани шаблони и полезни данни.

Ангажирайте служителите чрез функции за непрекъсната обратна връзка, признание и оценка на представянето.

Ограничения на Profit. co

Огромният брой функции може да бъде прекалено много за нови потребители и малки екипи.

Ограничена персонализация в модула за разпознаване

Цени на Profit.co

Персонализирани цени

Profit. co рейтинги и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Betterworks?

Ето едно ревю от G2:

Profit. co се отличава с гъвкавостта си при персонализиране на OKR рамката, за да се адаптира към начина, по който работят различните екипи. Не се наложи да приспособяваме процесите си към инструмента – вместо това инструментът се приспособи към нас. От настройване на изгледите до фино регулиране на работните процеси, той ни позволи да подкрепим мултифункционалните екипи по техните уникални начини, като в същото време всички останаха съгласувани под обща стратегическа насока.

Profit. co се отличава с гъвкавостта си при персонализиране на OKR рамката, за да се адаптира към начина, по който работят различните екипи. Не се наложи да приспособяваме процесите си към инструмента – вместо това инструментът се приспособи към нас. От настройване на изгледите до фино регулиране на работните процеси, той ни позволи да подкрепим мултифункционалните екипи по техните уникални начини, като в същото време всички останаха съгласувани под обща стратегическа насока.

🔍 Знаете ли, че... Според Fortune Business Insights, пазарната стойност на софтуера за OKR, включително AI инструментите, се очаква да достигне 2,98 милиарда долара до 2030 г.

10. WorkBoard (Най-добър за проследяване на напредъка в реално време)

чрез WorkBoard

Workboard е платформа за изпълнение на стратегии на корпоративно ниво, предназначена за големи организации, които искат да съгласуват и управляват OKR в голям мащаб.

Платформата автоматизира процеса на бизнес преглед, като използва Workboard AI за извличане на данни от различни системи, за да генерира интелигентни дневен ред, табла и обобщения на срещи.

Имате нужда от бърза актуализация на състоянието? Running Business Reviews автоматично генерира обобщения, за да можете да се съсредоточите върху изпълнението.

Най-добрите функции на WorkBoard

Използвайте инструменти като диаграми на Гант, работни потоци и проследяване на етапи, за да управлявате проекти.

Автоматизирайте тримесечните бизнес прегледи с инструменти за агрегиране и представяне на данни, базирани на изкуствен интелект.

Визуализирайте резултатите с усъвършенствани табла, топлинни карти и анализи за комуникация със заинтересованите страни.

Опростете и подобрете OKR с AI Co-Author

Обучавайте екипите с помощта на ръководства, изготвени от експерти, и сертификати, вградени в платформата.

Ограничения на WorkBoard

Платформата има стръмна крива на обучение и обикновено изисква значителни промени в организацията и ангажираност, за да бъде успешно внедрена.

Изчислението на процента на постигане на OKR не е лесно достъпно.

Цени на WorkBoard

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WorkBoard

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за WorkBoard?

Ето едно ревю от G2:

Инструментът Workboard е лесен за използване и предоставя на всички служители видимост на OKR в цялата организация... Инструментът понякога може да бъде бавен, което може да бъде разочароващо. Казано това, WorkBoard постоянно подобрява инструмента и винаги приема заявки за функции, за да помогне за подобряване на цялостното преживяване на потребителите.

Инструментът Workboard е лесен за използване и предоставя на всички служители видимост на OKR в цялата организация... Инструментът понякога може да бъде бавен, което може да бъде разочароващо. Казано това, WorkBoard постоянно подобрява инструмента и винаги приема заявки за функции, за да помогне за подобряване на цялостното преживяване на потребителите.

Постигнете своите победни цели с ClickUp

Електронни таблици, разпръснати актуализации и пропуснати срокове? Нямате нужда от нищо от това.

Независимо дали се нуждаете от анализи, базирани на изкуствен интелект, проследяване в реално време или безпроблемно сътрудничество в екипа, подходящият инструмент за OKR прави цялата разлика.

ClickUp се откроява като най-доброто цялостно решение. С препоръките си за цели, базирани на изкуствен интелект, автоматизираното проследяване на напредъка и персонализираните табла, то опростява управлението на OKR като никое друго.

Защо да се задоволявате с по-малко? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅