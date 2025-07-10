15-те най-добри алтернативи на Quso.ai за създателите на съдържание през 2025 г.

Quso. ai е отличен в превръщането на дълги видеоклипове във вирусни клипове и опростяването на планирането в социалните медии с помощта на AI-базирано планиране и анализи.

Но ако сте човек, който иска повече творчески контрол, разширени опции за редактиране или възможност да настройвате всеки детайл от стратегията си за социални медии, това може да ви се стори ограничаващо. 😓

А когато се опитате да намерите по-добър инструмент? Намирате множество платформи, противоречиви отзиви и никакви реални отговори за това какво работи най-добре за създатели като вас. 😩

Ето защо създадохме този наръчник – подбрана списък с най-добрите алтернативи на Quso.ai. Всяка една от тях е създадена, за да ви помогне да планирате, редактирате и управлявате съдържанието си като професионалист.

Защо да изберете алтернативи на Quso.ai?

Ако го използвате от известно време, вероятно ще се съгласите с някои от тях 👇

Липсват усъвършенствани инструменти за редактиране: Не можете да настройвате преходите, да добавяте анимации или да брандирате напълно вашите медийни ресурси, както могат професионалните редактори.

Ограничени шаблони : Предлага само няколко основни подсказки, които не работят добре за нишово съдържание или нужди от дълги форми.

Бавен и нестабилен потребителски интерфейс : Интерфейсът може да забавя или да замръзва, особено при работа с по-дълги клипове или при многозадачност.

Трудно е да се персонализира тонът : Не можете да обучите инструмента да автоматизира създаването на съдържание според вашия глас, което прави всичко да звучи еднакво.

Ограничени контроли за субтитри в безплатния план: Нямате голяма гъвкавост при оформянето, преместването или коригирането на субтитри, освен ако не преминете към по-висок план.

AI подрязването може да изглежда странно: Функцията за автоматично подрязване понякога разрязва клиповете по странен начин, пропускайки ключови моменти или преходи.

📊 Знаете ли, че... Прогнозира се, че глобалният пазар на AI видео генератори ще достигне 1,96 милиарда долара до 2030 г., като ще расте с CAGR от 19,9% от 2024 г.

Най-добрите алтернативи на Quso. ai AI на един поглед

Имате нужда от кратък преглед? Разгледайте нашите сравнения, за да оцените всеки инструмент с един поглед и да намерите най-подходящия за вашите нужди.

Инструмент Основни функции Най-подходящи за Цени* (USD/потребител/месец) ClickUp AI асистент за писане, ClickUp Docs, шаблони за календар Самостоятелни предприемачи, фирми и маркетингови екипи от всякакъв мащаб Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Vizard. ai AI клипиране, синхронизиране на текст, директно публикуване Маркетинг специалисти, създатели на съдържание и мениджъри на социални медии в малки и средни предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. InVideo Клониране на глас, AI генератор на видео скриптове, AI аватар Самостоятелни създатели, малки предприятия и маркетинг специалисти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 35 долара на месец. Opus Clip Динамични надписи, вмъкване на B-Roll, AI ко-пилот YouTubers, преподаватели и маркетинг специалисти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 долара на месец. Buffer Пощенска кутия за ангажираност, A/B тестване, маркиране на публикации Мениджъри на социални медии, свободни професионалисти и малки и средни предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6 $/месец. 2short. ai Анимирани субтитри, проследяване на говорителя, предварителни настройки за марката Самостоятелни YouTubers и създатели на съдържание Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9,90 $/месец. SocialPilot AI планировчик, видеоредактор, разширени анализи и отчети Малки агенции, екипи, работещи с клиенти, и маркетинг специалисти Наличен е 14-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 23,34 $ на месец. Veed Автоматични субтитри, AI инструменти за почистване, стокови активи Онлайн създатели и екипи, фокусирани върху достъпността Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5,82 $ на месец. Descript Клониране на глас, генератор на сценарии, сътрудничество в екип Подкастъри и средни до големи маркетингови екипи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/месец. Hootsuite OwlyWriter AI, вграден видеоредактор, разрешения за екипа Предприятия, големи социални екипи и маркетингови агенции Наличен е 30-дневен безплатен пробен период; платените планове започват от 30,34 $ на месец. Sprout Social Видеоредактор, AI за създаване на публикации, социален CRM Маркетинг екипи на предприятия, създатели, фокусирани върху анализи, и стратези в социалните медии Наличен е 30-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 199 $/месец. GetMunch Откриване на тенденции, изрязване на сцени, SEO оптимизация Видео маркетинг специалисти, редактори на социални медии и стратези по съдържанието в големи агенции и компании Платените планове започват от 49 $/месец. Captions AI Стил на надписите, автоматично изрязване, телепромптер Влиятелни лица и ентусиасти в социалните медии Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9,99 $/месец. Repurpose. io Автоматично пренасочване, автоматизирано публикуване, календарно представяне Дигитални маркетолози, екипи, фокусирани върху автоматизацията, и дистрибутори на съдържание Наличен е 14-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 35 $/месец. CapCut Интелигентно изрязване, усилвател на аудио, шаблони за меми Създатели на краткоформатно съдържание и влиятелни лица в социалните медии Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7,99 $/месец.

Най-добрите алтернативи на Quso.ai, които можете да използвате

Нека разгледаме по-отблизо какво предлага всеки инструмент.

1. ClickUp (Най-доброто за планиране на съдържание и съвместно управление на работния процес)

Планирайте кампании, управлявайте задачи, редактирайте резюмета на съдържание и проследявайте графиците с помощта на ClickUp за маркетингови екипи.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е пълнофункционална работна среда, която помага на създателите на съдържание да планират, пишат, редактират и публикуват съдържание.

С ClickUp for Marketing можете да управлявате всичко – от ежедневни календари за съдържание до стартиране на глобални кампании – на едно място. Инструментът, задвижван от изкуствен интелект, с лесен за използване интерфейс обединява вашия екип, ресурси и работни процеси, така че никога не се налага да преминавате от един инструмент към друг.

Можете да започнете с ClickUp Docs, за да създавате чернови на социални надписи, да изготвяте сценарии за видеоклипове и да вграждате медии или обратна връзка директно в съдържанието си.

Очертайте и структурирайте визуално сценариите на вашите видеоклипове с помощта на ClickUp Docs.

След това добавете ClickUp Brain, AI асистента на платформата, за да ускорите творческия си процес. Той може да прегледа черновите ви, да пренапише слабите части, да предложи редакции или дори да генерира нови идеи за съдържание, като ви помага да усъвършенствате видеоклиповете си или да създадете вирусни къси клипове.

Генерирайте незабавно идеи за вирусни къси видеоклипове с ClickUp Brain

Следващият е ClickUp Clips, който ви позволява да записвате екрана, камерата или аудиото, без да напускате работното си място.

Тези клипове могат да бъдат изтеглени, прикачени към задачи, споделени с вашия екип или прегледани по-късно, и се автоматично транскрибират от ClickUp Brain, така че можете да извличате цитати, да пренасочвате съдържание или да създавате надписи за секунди.

За да обедини всичко, ClickUp Calendar предлага визуален планиращ инструмент с функция „плъзгане и пускане” за планиране на публикации, кампании или резултати. А ако започвате от нулата, можете да използвате безплатни шаблони за социални медии, като шаблона за видео продукция на ClickUp, за да спестите време и да поддържате последователност.

С шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp можете да планирате ежедневните, седмичните или месечните си публикации в различни социални медийни платформи, за да не пропуснете нито един момент, в който да се свържете с аудиторията си.

Получете безплатен шаблон Управлявайте седмични и еднократни задачи в социалните медии с шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатите функции и опции за персонализиране на платформата могат да представляват предизвикателство за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво каза един рецензент на G2 за ClickUp:

Имаме сложен процес за производство на видеоклипове, в който участват много хора на различни етапи от производствения процес, няколко кръга на преглед, като всеки уникален продукт има свой собствен краен срок. Мога да оптимизирам всичко това, като използвам автоматизациите, налични в ClickUp, и да поддържам всичко в ред.

Имаме сложен процес за производство на видеоклипове, в който участват много хора на различни етапи от производствения процес, няколко кръга на преглед, като всеки уникален продукт има свой собствен краен срок. Мога да оптимизирам всичко това, като използвам автоматизациите, налични в ClickUp, и да поддържам всичко в ред.

2. Vizard. ai (Най-доброто решение за бързо изрязване на дълги видеоклипове с помощта на изкуствен интелект в къси клипове, подходящи за социалните мрежи)

Vizard. ai е инструмент за редактиране и изрязване на видеоклипове, базиран на изкуствен интелект, който помага да превърнете дълги видеоклипове в кратки клипове, които можете да споделяте с минимални усилия.

Моделът Spark AI открива най-интересните части от видеоклипа (като ключови цитати или вълнуващи моменти) и автоматично създава къси клипове с надписи и форматиране, оптимизирани за платформи като TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts.

Освен изрязване, Vizard. ai предлага и функции за преобразуване на текст във видео, за да генерирате интересни видеоклипове от сценарии, както и персонализиран комплект за брандиране, за да поддържате последователността на бранда, като съхранявате и прилагате лога, шрифтове и цветови схеми във всички видеоклипове.

Най-добрите функции на Vizard. ai

Синхронизация на текста: Съгласувайте субтитрите с изговорените думи, за да поддържате перфектно синхронизирани и удобни за зрителите надписи.

Социален календар: Планирайте, график и публикувайте съдържание на различни платформи, за да осигурите последователно онлайн присъствие.

Директно публикуване и споделяне: Изтеглете клипове или ги публикувайте незабавно в социалните платформи от приложението или ги споделете чрез линк, без да сменяте инструментите.

Ограничения на Vizard. ai

Потребителите са съобщили за случаи, в които генерираните от изкуствен интелект резултати, като надписи или видео сегменти, не отговарят на очакванията.

Цени на Vizard. ai

Безплатно

Създател: 29 $/месец

Бизнес: 39 $/месец

Vizard. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 260 отзива)

Какво казват реалните потребители за Vizard. ai?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Vizard. ai:

Харесвам софтуера Vizard, защото е супер лесно да се генерира много кратко съдържание, като просто се качи едно дълго видео, а това ми спестява много време. Освен това добавя и субтитри на родния ми език. Спестява ми много време. Напълно си струва парите.

Харесвам софтуера Vizard, защото е супер лесно да се генерира много кратко съдържание, като просто се качи едно дълго видео, а това ми спестява много време. Освен това добавя и субтитри на родния ми език. Спестява ми много време. Напълно си струва парите.

3. InVideo (Най-доброто за създаване на видеоклипове на базата на шаблони с помощта на изкуствен интелект)

чрез InVideo

InVideo е онлайн инструмент за създаване на видеоклипове, който предлага хиляди шаблони, обширна библиотека с медийни файлове и прост редактор с функция „плъзгане и пускане“, което улеснява бързото превръщане на сценарии или идеи в интересни видеоклипове.

AI Video Generator ви позволява да опишете идеята си за видео в текст и незабавно да получите чернова на видео с подредени сцени, клипове от архива и глас зад кадър.

Можете също да използвате функцията „магическа кутия“, за да правите редакции в реално време във вашите видеоклипове, като използвате команди като „промени музиката“ или „добави субтитри“, а тя се занимава с останалото за секунди.

Най-добрите функции на InVideo

AI клониране на глас и автоматични гласови коментари: Генерирайте реалистични гласови коментари с различни акценти или клонирайте собствения си глас за разказ.

AI генератор на сценарии: Създавайте структурирани сценарии с привлекателни заглавия и призиви за действие.

AI аватар: Създайте свой дигитален аватар, за да представяте съдържание, добавяйки личен привкус към вашите видеоклипове.

Ограничения на InVideo

Инструментът може да изпитва забавяния в производителността или по-дълго време за рендиране при работа с по-дълги видео проекти.

Цени на InVideo

Безплатно

Плюс: 35 $/месец

Макс.: 60 $/месец

Generative: 120 $/месец

Екип: 999 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за InVideo

G2: 4,5/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за InVideo?

Ето какво каза един рецензент на G2 за InVideo:

Наскоро реших да започна да създавам вирусни видеоклипове за социалните медии. С Invideo буквално хвърлих сценария си и той създаде ЦЕЛИЯ видеоклип, включително V/O, графики, музика, звукови ефекти, AI съдържание и стоково съдържание, и беше просто перфектно!

Наскоро реших да започна да създавам вирусни видеоклипове за социалните медии. С Invideo буквално хвърлих сценария си и той създаде ЦЕЛИЯ видеоклип, включително V/O, графики, музика, звукови ефекти, AI съдържание и стоково съдържание, и беше просто перфектно!

4. Opus Clip (Най-доброто за преобразуване на дълги видеоклипове във вирусни къси клипове)

чрез Opus Clip

Opus Clip е друг инструмент за редактиране на видео с изкуствен интелект, специализиран в преобразуването на дълги видеоклипове във вирусни къси клипове. Той използва патентован модел за откриване на ключови моменти (базиран на GPT-4), за да избере впечатляващи моменти, да гарантира контекста чрез пренареждане на съдържанието според нуждите и да създаде структуриран клип, предназначен да привлече вниманието.

Той също така предоставя „AI Viral Score” за всеки генериран клип – по същество прогноза за вероятността клипът да се представи добре, така че да можете да дадете приоритет на публикуването на най-добрите.

Инструментът предлага и функции като AI куриране за премахване на излишната информация и разпознаване на лица, за да се запази правилната рамка на говорителя във вертикален формат.

Най-добрите функции на Opus Clip

Динамични надписи с подчертани емоджита: Автоматично добавяйте големи, стилизирани субтитри към всеки клип и подчертавайте привличащите вниманието думи с емоджита или цветен текст.

Генериране на AI B-Roll: Вмъкнете кадри от B-Roll, за да допълните основния си клип и да запазите динамиката на визуалните елементи.

AI Co-Pilot: Получавайте препоръки за оптимални съкращения, редакции и формати за различни платформи.

Ограничения на Opus Clip

Ограничени разширени опции за редактиране, включително минимален контрол върху преходите, анимациите и фините визуални настройки.

Цени на Opus Clip

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 15 $/месец

Pro: 29 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Opus Clip

G2: 4,6/5 (над 110 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Opus Clip?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Opus Clip:

Използвам OpusClip като Pro потребител от около два месеца. Това е невероятно спестяване на време! Обикновено качвам ежедневно 12-15-минутно видео и излизат 10-15 клипа с продължителност от 30 секунди до две минути (използвайки автоматичните настройки), като всеки от тях е маркиран с цветове и лого по мой избор.

Използвам OpusClip като Pro потребител от около два месеца. Това е невероятно спестяване на време! Обикновено качвам ежедневно 12-15-минутно видео и излизат 10-15 клипа с продължителност от 30 секунди до две минути (използвайки автоматичните настройки), като всеки от тях е маркиран с цветове и лого по мой избор.

5. Buffer (Най-добър за просто планиране на социални медии и управление на опашки)

чрез Buffer

Buffer позволява на създателите на съдържание и мениджърите на социални медии да планират, график и публикуват постове на различни платформи, включително Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, от един прост контролен панел.

Календарният изглед предлага визуален начин за предварително планиране на съдържанието. За Instagram поддържа и планиране на първия коментар, което е удобно за поставяне на хаштагове отделно, за да се оптимизира обхватът.

Той разполага и с AI Assistant, част от нарастващата вълна на AI за социални медии, който пише привлекателни надписи, пригодени за различни социални медийни платформи, и позволява на потребителите да настройват тон, дължина и стил, за да съответстват на гласа на тяхната марка.

Най-добрите функции на Buffer

Пощенска кутия за ангажираност: Събирайте коментари и съобщения от различни платформи, за да можете да отговаряте, без да превключвате раздели.

A/B тестване : експериментирайте с различни варианти на публикации, за да определите кои от тях резонират най-добре с вашата аудитория.

Маркиране на съдържание: Организирайте идеите по теми, разчистете натрупаните задачи и опростете планирането с един поглед.

Ограничения на буфера

Няма интегрирани AI функции за редактиране на видео, генериране на сценарии или автоматично създаване на субтитри.

Цени на Buffer

Безплатно завинаги

Essentials: 6 $/месец

Екип: 12 $/месец

Оценки и рецензии на Buffer

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Buffer?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за Buffer:

Използвам Buffer от много години, но редовно го използвам от повече от 6 месеца. Беше интересно преживяване. Много ми харесва възможността да публикувам на три платформи – Instagram, Facebook и Twitter.

Използвам Buffer от много години, но редовно го използвам от повече от 6 месеца. Беше интересно преживяване. Много ми харесва възможността да публикувам на три платформи – Instagram, Facebook и Twitter.

6. 2short. ai (Най-доброто за автоматизирано изрязване и субтитриране на къси видеоклипове в голям мащаб)

2short. ai е инструмент за преобразуване, задвижван от изкуствен интелект, подобен на Vizard, който бързо превръща дълги видеоклипове в къси, споделяеми откъси. Той автоматизира процеса на намиране на най-важните моменти във вашето съдържание и ги изрязва в готови за публикуване клипове, допълнени с надписи.

Функцията за редактиране на базата на текст ви позволява да редактирате видеоклипа си просто чрез редактиране на транскрипта. Тя използва и AI проследяване на говорителя и разпознаване на лица, за да поддържа основния говорител перфектно центриран при преминаване от хоризонтален към вертикален формат. Това гарантира, че вашите клипове изглеждат професионално и са правилно кадрирани за аудитория, която използва предимно мобилни устройства.

2short. ai най-добри функции

Анимирани субтитри : Генерирайте динамични, лесни за четене субтитри, които са съобразени с темпото на видеото.

Автоматично добавяне на преходи : Автоматично вмъкване на преходи между сцените, за да подобрите потока и да създадете видеоклипове с професионално качество.

Предварителни настройки и шаблони за марката: Настройте елементите на вашата марка (логота, шрифтове, цветове) и те автоматично ще се прилагат към всички ваши клипове.

Ограничения на 2short.ai

Изкуственият интелект понякога пропуска ключови моменти във видеото, което означава, че ще трябва да се намесите и да настроите клиповете ръчно.

Цени на 2short. ai

Стартово ниво: Безплатно

Lite: 9,90 $/месец

Pro: 19,90 $/месец

Премиум: 49,90 $/месец

2short. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за 2short. ai?

Ето какво каза един рецензент на G2 за 2short. ai:

Супер бърз, когато става въпрос за разделяне на видео на къси клипове, той ще ви даде текстови версии на всеки къс клип, което ви помага да решите по-бързо с кой клип да продължите.

Супер бърз, когато става въпрос за разделяне на видео на къси клипове, той ще ви даде текстови версии на всеки къс клип, което ви помага да решите по-бързо с кой клип да продължите.

7. SocialPilot (Най-доброто решение за мултиплатформена социална планировка с екипно сътрудничество)

чрез SocialPilot

SocialPilot е пълноценна платформа за управление на социални медии, създадена за планиране на съдържание, сътрудничество в екип и проследяване на резултатите в голям мащаб. Тя поддържа планиране на над 500 публикации в различни платформи като LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) и дори Google My Business, всичко от един контролен панел.

Вграденият AI Assistant помага за генерирането на идеи за публикации в социалните медии, надписи и хаштагове, персонализирани за тона и формата на всяка платформа.

За екипите можете да каните сътрудници, да разпределяте роли (като администратор, сътрудник или клиент) и да задавате работни процеси за одобрение, така че съдържанието да се преглежда, преди да бъде публикувано.

Най-добрите функции на SocialPilot

AI видео генератор и редактор: Използвайте AI инструменти като преобразуване на текст в видео, персонализирани шаблони, редактиране с плъзгане и пускане, запис на глас и функции за брандиране. Използвайте AI инструменти като преобразуване на текст в видео, персонализирани шаблони, редактиране с плъзгане и пускане, запис на глас и функции за брандиране.

Разширени анализи и отчети: Генерирайте анализи за ангажираността, растежа на аудиторията, най-популярните публикации и планирайте PDF отчети, които да изпращате на клиентите.

AI Scheduler: Получавайте препоръки за най-добрите времена за публикуване въз основа на това кога вашата аудитория е най-активна.

Ограничения на SocialPilot

Липсва функция за масово изтриване на планирани публикации, което налага на потребителите да премахват всяка публикация поотделно.

Цени на SocialPilot

14-дневен безплатен пробен период

Стандартен: 23 $/месец (приблизително)

Премиум: 70 $/месец (приблизително)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SocialPilot

G2: 4,5/5 (830+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (370+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SocialPilot?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за SocialPilot:

Оценявам факта, че мога да добавя толкова много акаунти, без да се налага да избирам най-скъпия пакет. Управлението на повече от 3 акаунта на всяка социална платформа е много скъпо, ако се използва друг софтуер.

Оценявам факта, че мога да добавя толкова много акаунти, без да се налага да избирам най-скъпия пакет. Управлението на повече от 3 акаунта на всяка социална платформа е много скъпо, ако се използва друг софтуер.

8. Veed. io (Най-доброто за бързо онлайн редактиране на видео с богати AI функции)

чрез Veed

Veed. io е популярен онлайн видеоредактор, който предлага богат набор от инструменти за редактиране, от основни изрязвания, преходи и филтри до автоматично генериране на субтитри на десетки езици. Той дори има раздел „AI Video“ с инструменти като генератор на сценарии, създател на текст-към-видео, задвижван от GPT-3, и AI аватари, които разказват вашите видеоклипове.

Платформата предлага и шаблони за надписи в стил мем, ленти за напредък, скокове в стил TikTok и др., което ви позволява бързо да превърнете необработения материал в привлекателни публикации.

Има и режим телепромптер за записване на себе си, докато четете сценарий (така поддържате зрителен контакт), което е чудесно за видеоклипове с говорещи глави и гарантира, че след това ще получите точни субтитри.

Най-добрите функции на Veed. io

Автоматични субтитри и превод: Транскрибирайте речта и добавяйте надписи към видеоклипове в различни стилове и езици.

AI инструменти за „автоматично редактиране“: Премахнете излишните думи като „ъм“, намалете фоновия шум и почистете аудиото с едно кликване.

Библиотека с съдържание: Получете видеоклипове, музика, стикери, GIF файлове и други, които можете да премествате директно във вашата видео времева линия.

Ограничения на Veed. io

При работа с големи видео файлове понякога възникват проблеми с производителността, което води до забавяне на обработката или закъснение.

Цени на Veed.io

Безплатно

Lite: 5,80 $ на редактор/месец (фактурира се ежегодно)

Pro: 13,94 $ на редактор/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Veed.io

G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 3. 3/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Veed. io?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Veed. io:

Супер лесно редактиране на видеоклипове – за да ги подготвите за социалните мрежи, променете размера, извлечете видеоклипове, добавете субтитри, добавете фонова музика, премахнете мълчанието, премахнете „ъъъ" и „ааа", добавете елементи на марката, подобрете общата използваемост на видеосъдържанието.

Супер лесно редактиране на видеоклипове – за да ги подготвите за социалните мрежи, променете размера, извлечете видеоклипове, добавете субтитри, добавете фонова музика, премахнете мълчанието, премахнете „ъъъ“ и „ааа“, добавете елементи на марката, подобрете общата използваемост на видеосъдържанието.

9. Descript (Най-доброто за редактиране на видеоклипове на базата на текст и възможности за AI озвучаване)

чрез Descript

Descript е инструмент за редактиране на видео и аудио, който прилича повече на работа в документ, отколкото на традиционен редактор. Той ви позволява да редактирате съдържанието, като просто редактирате транскрипта. Когато изтриете дума, пауза или изречение от текста, той автоматично актуализира видео или аудио времевата линия, за да съответства.

Неговите AI функции се грижат за тежките задачи: Descript може да премахва думи като „ъм“ или „като“ с едно кликване, да генерира надписи и дори да почиства аудиото ви за по-голяма яснота.

Можете също да записвате екрана си, да добавяте визуални елементи и да работите с няколко аудио записи.

Най-добрите функции на Descript

Клониране на глас чрез дублаж: клонирайте гласа си или използвайте готови AI гласове, за да създадете ново озвучаване, като просто въведете сценария.

AI генератор на сценарии: Генерирайте сценарии за подкасти, видеоклипове и маркетингови материали, като използвате прости подсказки.

Функции за сътрудничество: Канете колегите си да редактират, коментират и сътрудничат по проекти в реално време.

Ограничения на Descript

Организационните инструменти на платформата може да не са толкова стабилни, което води до затруднения при проследяването и редактирането на няколко видео или аудио файла едновременно.

Цени на Descript

Безплатно

Хобби: 24 долара на човек/месец

Създател: 35 долара на човек/месец

Бизнес: 65 долара на човек/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,6/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за Descript:

Изключително лесен за използване. Можах да започна да редактирам аудио файлове веднага. Този софтуер е толкова лесен за използване и наистина ускорява процеса на редактиране.

Изключително лесен за използване. Можах да започна да редактирам аудио файлове веднага. Този софтуер е толкова лесен за използване и наистина ускорява процеса на редактиране.

10. Hootsuite (Най-доброто решение за управление и планиране на социални медии в корпоративен мащаб)

чрез Hootsuite

Hootsuite е инструмент за управление на кампании в социалните медии от корпоративно ниво, който ви позволява да планирате публикации в големи количества и да управлявате стотици профили в различни социални медийни платформи. Той също така проследява активността в реално време чрез функцията Streams, която ви позволява да наблюдавате споменавания на марката, хаштагове, ключови думи и публикации на конкуренти.

Той предлага и разширени функции като социално слушане, работни процеси в екип (като присвояване на съобщение от клиент на член на екипа) и интеграции с CRM и рекламни инструменти.

Аналитичните данни на платформата са изключително подробни, с персонализирани отчети, така че можете да измервате какво работи и да споделяте информация с клиенти или ръководство.

Най-добрите функции на Hootsuite

Вграден видеоредактор: Създавайте и редактирайте видеоклипове, като добавяте аудио записи, текст, изображения, стикери и филтри.

OwlyWriter AI : Генерирайте надписи и идеи за публикации, използвайки доказани формули за копирайтинг като HOOK, AIDA и WIIFM.

Сътрудничество и одобрения в екипа: Получете подкрепа за екипи с много потребители с одобрения на публикации и одитни следи за пълна отчетност.

Ограничения на Hootsuite

Потребителите са отбелязали, че календарът може да стане визуално претрупан, особено при управление на голям обем планирани публикации.

Цени на Hootsuite

Безплатен 30-дневен пробен период

Стандартен: 30 долара на потребител/месец

Разширено: 122 долара на потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2 : 4. 2/5 (над 6200 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (3800+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Hootsuite:

Обичам функцията за анализи, която ми позволява да се потопя в анализите на моите социални профили. Тя ми дава подробна представа за представянето на моите социални профили на едно място. Тя ми предоставя и възможност да слушам, което ми позволява да разбера настроенията на клиентите.

Обичам функцията за анализи, която ми позволява да се потопя в анализите на моите социални профили. Тя ми дава подробна представа за представянето на моите социални профили на едно място. Тя ми предоставя и възможност да слушам, което ми позволява да разбера настроенията на клиентите.

11. Sprout Social (Най-доброто за задълбочени анализи на социалните медии, прослушване и публикуване в голям мащаб)

чрез Sprout Social

Sprout Social е инструмент за управление на социални медии, фокусиран върху данните, създаден за екипи, които се интересуват както от стратегията, така и от резултатите.

Функциите за публикуване ви позволяват да планирате публикации на различни платформи, да управлявате кампании във визуален календар и да публикувате автоматично в оптимални моменти въз основа на тенденциите в ангажираността на аудиторията.

Получавате и мощни инструменти за отчитане, които разбиват ангажираността, растежа на последователите, ефективността на хаштаговете и активността на конкурентите.

Вградената Smart Inbox събира всички съобщения и коментари на едно място, а социалният CRM ви помага да профилирате последователите, да проследявате разговорите и да организирате общуването с тагове и исторически записи.

Най-добрите функции на Sprout Social

Вграден видеоредактор в Compose: Изрязвайте, подрязвайте и прилагайте шаблони към видеоклипове директно, докато създавате публикации.

AI Assist за създаване на публикации: Генерирайте надписи от най-добре представящите се публикации или персонализирани теми, с опция „Enhance“ за настройка на тона и стила за последователност на марката.

Модул за социално слушане: Проследявайте ключови думи, тенденции в бранша и споменавания на марката в различни платформи с помощта на булеви заявки.

Ограничения на Sprout Social

Някои потребители са съобщили за проблеми с функциите за маркиране на Sprout Social, особено при управлението на множество програми или партньорски компании.

Цени на Sprout Social

Безплатен 30-дневен пробен период

Стандартен: 249 долара на месец за работно място

Професионална версия: 399 $ на месец за работно място

Разширено: 499 $ на месец за работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2 : 4,4/5 (над 4100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (600+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Sprout Social?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Sprout Social:

Sprout Social се превърна в съществена част от нашия набор от маркетингови инструменти. Функциите за отчитане са особено силни – ясни, персонализирани и лесни за споделяне със заинтересованите страни.

Sprout Social се превърна в съществена част от нашия набор от маркетингови инструменти. Функциите за отчитане са особено силни – ясни, персонализирани и лесни за споделяне със заинтересованите страни.

12. Munch (Най-доброто решение за преобразуване на дълги видеоклипове в множество клипове за социални мрежи с помощта на изкуствен интелект и тенденции)

чрез Munch

Munch, инструмент за преобразуване на видеоклипове, задвижван от изкуствен интелект, помага за преобразуването на дълги видеоклипове в къси, впечатляващи клипове, пригодени за платформи като TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts и LinkedIn. Той анализира всеки видеоклип, за да идентифицира ключовите моменти въз основа на потенциала за ангажираност, след което прилага маркетингова информация, за да ги оптимизира за по-добра ефективност, и дори ви помага да приложите брандинг като лога или аутро.

Неговата AI предлага вградена SEO оптимизация, като анализира вашето видео съдържание и автоматично генерира подходящи ключови думи и надписи. Ще получите и полезни информации за ефективността и препоръки, за да усъвършенствате непрекъснато стратегията си за кратки видеоклипове.

Най-добрите функции на Munch

Преглед на безопасните зони: Прегледайте как ще изглежда клипът ви на различни платформи, като избегнете неудобни изрязвания или отрязан текст.

Редактиране, ориентирано към тенденциите : Анализирайте текущите социални тенденции и изберете сегментите, които са най-вероятно да станат вирусни, въз основа на поведението на аудиторията.

Разпознаване на сцени и изрязване: Автоматично разпознаване на промени в сцените и промяна на размера на клиповете, за да се побират във вертикален, квадратен или хоризонтален формат.

Ограничения на Munch

Много потребители са забелязали, че изкуственият интелект понякога избира видео сегменти, които нямат контекст или релевантност.

Цени на Munch

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Munch

G2 : 4,6/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Munch?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Munch:

Обичам голямото разнообразие от варианти, които Munch създава от видеоклиповете, които съм редактирал. Инструментът Magic Posts също е страхотен, тъй като обикновено трябва да създавам надписи за всички видеоклипове, които правя, и това ми спестява много време!

Обичам голямото разнообразие от варианти, които Munch създава от видеоклиповете, които съм редактирал. Инструментът Magic Posts също е страхотен, тъй като обикновено трябва да създавам надписи за всички видеоклипове, които правя, и това ми спестява много време!

13. CaptionsAI (Най-доброто за незабавни AI надписи и функционалност на телепромптер)

чрез Captions AI

Caption AI е мобилно студио за AI редактиране на видео, което се специализира в автоматично добавяне на субтитри с анимирани стилове като караоке, пишеща машина и отскачане. Субтитрите са напълно редактируеми, така че можете лесно да коригирате всяка дума или да промените стила.

Приложението разполага с вграден телепромптер, който ви помага да записвате видеоклипове с увереност, като същевременно поддържате зрителен контакт. Когато приключите със записа, Captions AI незабавно транскрибира речта ви и добавя стилистични надписи (с динамични ефекти, синхронизация и дори емотикони) към видеоклипа.

Можете дори да създадете AI аватар, който да разказва вашите видеоклипове, ако не искате да се появявате пред камерата.

Най-добрите функции на Captions AI

AI редактиране и ефекти: Премахнете паузите и подобрете звука за по-ясен аудио сигнал с инструменти с едно докосване.

Автоматичен курсор за преоформяне: Помолете инструмента да проследява лицето ви и да преоформя широки 16:9 кадри във вертикален формат 9:16.

Тенденции при филтрите и стикерите: Включете забавни, креативни инструменти като анимирани филтри, стикери и фонова музика, за да добавите стил към вашите видеоклипове.

Ограничения на Captions AI

Потребителите са съобщили за трудности при персонализирането на външния вид на надписите, като например настройка на стила, размера и цвета на шрифта.

Цени на Captions AI

Безплатно

Pro: 9,99 $/месец

Макс: 24,99 $/месец

Мащаб: 69,99 $/месец

Бизнес: 399 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Captions AI

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Captions AI?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Captions AI:

Използвайки усъвършенствана технология за разпознаване на реч, сайтът бързо преобразува аудио в четим текст, спестявайки време и усилия. Идеален за създатели на съдържание, фирми и професионалисти.

Използвайки усъвършенствана технология за разпознаване на реч, сайтът бързо преобразува аудио в четим текст, спестявайки време и усилия. Идеален за създатели на съдържание, фирми и професионалисти.

14. Repurpose. io (Най-доброто за автоматизиране на разпространението на съдържание и пренасочване между платформи)

Repurpose. io е инструмент за автоматизация на съдържанието, който взема готовите ви видеоклипове или аудио файлове и автоматично ги преформатира и публикува на различни платформи въз основа на персонализирани работни процеси, които вие дефинирате.

Например, можете да зададете правило като „Когато кача видеоклип в YouTube, изрежете 60-секунден клип и го публикувайте в TikTok и Instagram Reels“. Repurpose.io ще се погрижи за това зад кулисите.

Можете да персонализирате вида на преработеното си съдържание, като използвате готови шаблони, които автоматично преобразуват хоризонтални видеоклипове във вертикален формат, добавят динамични надписи и прилагат вашето лого или елементи на марката.

Инструментът поддържа и разделяне на по-дълги видеоклипове на по-къси сегменти или преобразуване на аудио в анимирани аудиограми.

Най-добрите функции на Repurpose.io

Календар на съдържанието: Получете цялостен поглед върху цялото планирано съдържание и оптимизирайте стратегията си за пренасочване.

Извличане на акценти: Използвайте изкуствен интелект, за да идентифицирате и извлечете най-интересните части от вашето видео или подкаст.

Автоматизирано публикуване: Публикувайте съдържание незабавно или по график на платформи като YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и LinkedIn.

Ограничения на Repurpose.io

Липса на офлайн достъп и специална мобилна функционалност

Цени на Repurpose.io

Безплатно

Стартово ниво: 35 $/месец

Pro : 79 $/месец

Агенция: 179 $/месец

Repurpose. io оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Repurpose. io?

Ето какво каза един рецензент на Trustpilot за Captions AI:

Започнах с една проста цел: да разраствам канала си в YouTube, като същевременно преработвам съдържанието за Instagram, TikTok, Pinterest и други платформи – без допълнителни усилия. Repurpose.io направи това възможно, като автоматизира целия ми работен процес по създаване на съдържание.

Започнах с една проста цел: да разраствам канала си в YouTube, като същевременно преработвам съдържанието за Instagram, TikTok, Pinterest и други платформи – без допълнителни усилия. Repurpose.io направи това възможно, като автоматизира целия ми работен процес по създаване на съдържание.

15. Capcut (Най-доброто за безплатно и бързо редактиране на видеоклипове с надписи и ефекти)

чрез CapCut

CapCut, създаден от създателите на TikTok, е мощен безплатен инструмент за редактиране на видеоклипове. Той разполага с редактор на времева линия с пълна функционалност, който ви позволява да изрязвате клипове, да добавяте музика, да вмъквате текст или стикери и да прилагате кинематографични филтри и преходи.

Приложението включва усъвършенствани инструменти като Smart Crop, който автоматично преобразува хоризонталните видеоклипове във вертикални, като запазва фокуса върху обекта.

CapCut предлага и стилизирани шаблони, които съответстват на актуалните формати, така че можете бързо да добавите клиповете си и да получите изпипан резултат, готов за вирусно разпространение. Можете също да подобрите видеоклиповете си с широка гама от лицензирани музикални парчета, звукови ефекти и възможности за озвучаване, за да подобрите аудио преживяването.

Най-добрите функции на Capcut

Автоматични надписи: Автоматично генерирайте субтитри с добра точност и получавайте множество анимирани стилове на надписи.

Озвучаване на текст: Въведете сценария си и изберете от разнообразие от AI гласове, които да го озвучат; идеално за реели и мем съдържание.

Аудио усилвател и клониране на глас: Премахнете фоновия шум от вашите записи и използвайте клониране на глас, за да не се налага да презаписвате всеки път.

Ограничения на Capcut

Потребителите споделят, че CapCut може да изпитва забавяне или бавна работа при работа с големи или сложни проекти.

Цени на Capcut

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Capcut

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Capcut?

Както сподели един рецензент в Reddit:

Capcut определено има някои предимства. Неговите оформления са по-подходящи за бързо създаване на съдържание и са оптимизирани за социалните медии.

Capcut определено има някои предимства. Неговите оформления са по-подходящи за бързо създаване на съдържание и са оптимизирани за социалните медии.

ClickUp: гръбнакът на по-умното създаване на съдържание

Не липсват инструменти, които да ви помогнат да преобразувате видеоклипове, да добавяте надписи или да планирате съдържание. Но все пак се нуждаете от централен хъб за планиране, проследяване и сътрудничество. Именно тук ClickUp блести най-добре.

От създаването на сценарии и редактирането на клипове до организирането на целия ви календар с съдържание, ClickUp съхранява всичко под един покрив. Освен това, вградената изкуствена интелигентност, записването на видео и готовите за употреба шаблони ускоряват работния ви процес.

Ако сте уморени от жонглирането с инструменти и искате да опростите творческия си процес, ClickUp е умното място, от което да започнете. Регистрирайте се в ClickUp сега!