13-те най-добри AI видео генератора за впечатляващо съдържание

Знаете ли, че алгоритъмът на Instagram за Reels се променя на всеки четири седмици?

Точно когато си мислите, че сте разгадали кода, той отново променя нещата.

Предвид високите разходи за наемане на професионални видео редактори и резервиране на студия, може да ви е трудно да произведете достатъчно висококачествени видеоклипове, които да отговарят на вашите нужди.

Искате ли да знаете моята стратегия за създаване на впечатляващи видеоклипове за кратко време? Използвайте AI видео генератор.

AI видео генераторът и видео редакторът могат да създават всичко – от кратки клипове до пълнометражни видеоклипове – за секунди. Тези AI генерирани видеоклипове не само изглеждат добре, но и отнемат значително по-малко време за производство.

В тази статия ще споделя най-добрите AI видео инструменти, които лично съм използвал и харесвам. Ще обсъдим най-добрите им функции, ограничения, цени и онлайн рецензии.

Какво трябва да търсите в AI видео генератор?

Когато избирам най-добрия AI видео генератор, винаги вземам предвид няколко ключови характеристики.

На първо място, възможностите за редактиране на видео са от значение. Искате AI видеоредактор, който предлага безпроблемен процес на редактиране, като подрязване, добавяне на фонова музика или включване на видеоклипове и архивни кадри.

След това проверете опциите за персонализиране.

Независимо дали създавате обяснителни видеоклипове, видеоклипове за социални медии или по-дълги кинематографични видеоклипове за YouTube, най-добрите AI видео създатели трябва да ви позволяват да работите с видео шаблони и да предлагат гъвкавост при създаването на съдържание във всеки видео формат.

Разширени функции като AI аватари и преобразуване на текст във видео могат да променят изцяло начина на бързо създаване на съдържание.

? Например, когато създавам видеоклипове с популярни AI инструменти за видео като Pictory или Synthesia, мога просто да кача сценарий, да избера предпочитания от мен AI аватар и да генерирам професионално видео само с няколко кликвания.

Накрая, потребителското преживяване е важно.

? Например, с някои инструменти можете да създавате невероятни видеоклипове, готови за публикуване, без да губите часове в редактиране или да се притеснявате за качеството на продукцията.

13-те най-добри AI видео генератора, които да опитате

1. Synthesia (Най-добър за обучителни и маркетингови видеоклипове, генерирани с изкуствен интелект)

чрез Synthesia

Synthesia е водещ AI видео генератор, който прави създаването на видеоклипове без обширни умения за видео продукция лесно и интуитивно.

Използвал съм Synthesia, за да превърна дълги и сложни статии с помощна информация в лесни за ползване видеоклипове (особено полезни за екипите за обслужване на клиенти).

Множеството AI аватари и усъвършенстваните възможности за озвучаване на Sythesia правят видеосъдържанието му привлекателно, особено за създаване на обучителни и маркетингови видеоклипове.

Най-добрите функции на Synthesia

AI аватари: Изберете от разнообразен набор от аватари, за да направите видеоклиповете по-привлекателни и включващи.

Мгновенни озвучавания: Преобразувайте сценарии в висококачествени озвучавания с стотици естествено звучащи AI гласове.

Преводи с 1 клик: Превеждайте видеоклипове на над 140 езика, за да достигнете до глобална аудитория.

AI видео асистент: Превърнете идеи, презентации, PDF файлове и уебсайтове във видеоклипове, използвайки AI и предварително проектирани шаблони.

Инструменти за сътрудничество: Работете заедно в реално време и управлявайте проекти в споделени работни пространства.

Ограничения на Synthesia

Ограничения за продължителността на видеоклиповете: Ограничава създаването на по-дълги видеоклипове както при безплатните, така и при платените планове.

Ограничен избор от аватари и шаблони: Предлага широки възможности за персонализиране, но в сравнение с конкурентите предлага по-ограничен избор от AI аватари и шаблони.

Проблеми с модерацията на съдържанието: Създава предизвикателства при модерацията на съдържанието, особено по политически теми, което води до необосновани откази на видеоклипове.

Няма безплатна версия: Липсва безплатна версия, което налага на потребителите да се абонират, за да получат достъп.

Цени на Synthesia

Стартово ниво: 18 $/месец (фактурира се ежегодно)

Създател: 64 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

2. Pictory (Най-добър за лесно създаване на AI видеоклипове)

чрез Pictory

Като човек, който често създава съдържание за социални медии и онлайн курсове, Pictory е AI видео генератор, който промени играта за мен.

Този видео създател е подходящ за широк кръг от потребители, включително създатели на съдържание, маркетинг специалисти и преподаватели, и работи добре за потребители, които нямат опит в редактирането на видео и за тези, които са нови в създаването на видео. Функциите за преобразуване на текст във видео на Pictory са на нивото на най-добрите AI видео генератори.

Освен това, видео генераторът разполага с функция за автоматично добавяне на субтитри и можете да създадете съдържание, подходящо за социални медии, за няколко минути.

Най-добрите функции на Pictory

Генериране на видео от текст: Преобразувайте сценарии или статии във видеоклипове с подходящи визуални ефекти и саундтраци.

AI гласове: Изберете от разнообразие от реалистични AI гласове, които да озвучават вашето съдържание.

Автоматично добавяне на надписи: Генерирайте автоматично надписи и субтитри, за да подобрите достъпността.

Видео акценти: Създавайте бързо акценти от по-дълги видеоклипове, за да привлечете зрителите с кратки резюмета.

Опции за персонализиране: Персонализирайте видеоклиповете с елементи на брандинга като лога, цветове и шрифтове.

Ограничения на Pictory

Ограничени варианти на гласа в безплатната версия: Предлага минимални опции за глас, което налага ъпгрейд за по-голямо разнообразие.

Ограничени разширени функции: Предоставя ключови разширени функции само в плановете от по-висок клас, което ограничава функционалността за основните потребители.

Ограничени интеграции: Интегрира се предимно с Zapier, което може да не е подходящо за всички работни процеси.

Цени на Pictory

Безплатна пробна версия

Стандартен: 23 $/месец (или 19 $/месец годишно)

Премиум: 47 $/месец (или 39 $/месец годишно)

Екипи: 119 $/месец (или 99 $/месец годишно)

Оценки и рецензии за Pictory

G2: 4,7/5 (75 отзива)

Capterra: 4,8/5 (140 отзива)

Прочетете също: 10 AI видео обобщители за транскрибиране на вашата работа

3. HeyGen (Най-добър за създаване на къси AI-управлявани аватарни видеоклипове)

чрез HeyGen

Ако сте създател на съдържание, който иска да говори на няколко езика или да се разшири към нови пазари, HeyGen може да ви помогне да създадете висококачествени видеоклипове с гласови коментари и персонализирани аватари.

Вместо да се позиционира като универсален AI видео генератор, HeyGen се слави с възможностите си за генериране на видео, които произвеждат видеоклипове със студийно качество на над 175 езика. Можете дори да персонализирате своя видео аватар с различни облекла и теми.

Инструментът разполага и с доста интуитивен потребителски интерфейс.

Въпреки това, HeyGen има полезни, но ограничени вградени интеграции, като повечето интеграции се осъществяват чрез Zapier. Това може да усложни процеса на създаване на видеоклипове.

Най-добрите функции на HeyGen

Разнообразни аватари: Достъп до над 120 персонализирани аватара, които могат да бъдат адаптирани за различни аудитории.

Многоезични гласови коментари: Създавайте видеоклипове с възможност за синхронизиране на устните в над 300 гласа на над 40 езика, като по този начин увеличавате глобалния обхват.

Преобразуване на текст във видео: Превърнете сценариите в увлекателни видеоклипове само с няколко кликвания.

Генериране на облекла: Персонализирайте облеклото на аватара си с помощта на AI подсказки, за да го съобразите с различни теми и поводи.

API интеграция: Интегрирайте възможностите на HeyGen в други платформи за автоматизирано създаване на видеоклипове.

Ограничения на HeyGen

Ограничени варианти на гласа в безплатната версия: Предлага минимални опции за глас, което налага ъпгрейд за допълнително разнообразие.

Ограничени разширени функции: Включва ключови разширени функции само в плановете от по-висок клас, което ограничава функционалността за основните потребители.

Ограничени интеграции: Интегрира се предимно с Zapier, което може да не е подходящо за всички работни процеси.

Цени на HeyGen

Безплатно

План за създатели: 24 $/месец (фактурира се ежегодно)

План за екип: 69 $/месец (фактурира се ежегодно)

План за предприятия: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за HeyGen

G2: 4. 8/5 (520+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 290 отзива)

4. InVideo (Най-доброто за бързо и лесно създаване на видеоклипове)

чрез InVideo

Идеален за маркетолози, преподаватели и създатели на съдържание, които се нуждаят от ефективно производство на висококачествени видеоклипове – InVideo е още един страхотен AI видео генератор, който прави производството на видеоклипове достъпно за всеки, независимо от техническите му умения.

InVideo разполага с над 4000 видео шаблона, предлагайки на новите потребители чудесна възможност да започнат, без да се налага да изучават основите.

Освен това, добавянето на разказ и музика за фон е удобна функция, предлагана в повечето планове на InVideo.

Най-добрите функции на InVideo

Преобразуване на текст във видео: Лесно превръщайте сценарии или статии във видеоклипове с подходящи визуални ефекти и саундтраци.

Обширна библиотека с шаблони: Достъп до над 4000 персонализирани шаблона, подходящи за различни платформи и цели.

Редактиране с изкуствен интелект: Използвайте изкуствен интелект, за да автоматизирате създаването на сценарии, избора на сцени и озвучаването.

Многоезична поддръжка: Създавайте видеоклипове на над 50 езика, разширявайки обхвата си

Инструменти за сътрудничество: Работете с членовете на екипа в реално време, за да оптимизирате процеса на създаване на видеоклипове.

Ограничения на InVideo

Ограничен брой експортирани видеоклипове: Ограничава броя на експортираните видеоклипове, което може да бъде ограничаващо за създателите на голям обем съдържание.

Бавно рендиране: Съобщенията за бавно рендиране могат да забавят завършването на проекта.

Цени на InVideo

Безплатно

Плюс: 20 $/месец (фактурира се ежегодно)

Максимум: 48 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за InVideo

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (380+ отзива)

Прочетете също: Топ 10 софтуера за обучителни видеоклипове за въвеждане в работата и образование

5. Fliki (Най-добър за създаване на разнообразно AI видео и аудио съдържание)

чрез Fliki

Fliki прави създаването на съдържание изключително лесно, независимо дали преобразувате блогове във видеоклипове или добавяте гласови коментари към проекти.

С над 1300 AI гласа и поддръжка на над 75 езика, той е идеален за създаване на съдържание с глобален отзвук.

Използвал съм го, за да превърна бързо публикация в блог в лъскаво YouTube видео – без да се налага да правя сложни редакции.

Функцията за клониране на глас на Fliki добавя и личен щрих, като поддържа последователност между проектите. Създаването на AI видеоклипове с този инструмент е бързо, лесно и мащабируемо – идеално за творци, маркетинг специалисти и преподаватели.

Макар че гласовете на Fliki понякога могат да звучат роботизирани, това е малка жертва за скоростта и гъвкавостта, които предлага.

Най-добрите функции на Fliki

Преобразуване на текст във видео: Превърнете сценариите без усилие в завладяващи видеоклипове с помощта на AI-базирани инструменти.

Обширна библиотека с гласове: Достъп до над 1300 ултрареалистични гласа на над 80 езика и 100 диалекта

AI клониране на глас: Създавайте уникални гласове или възпроизвеждайте своя собствен за персонализирано съдържание

Богата медийна библиотека: Използвайте милиони лицензирани медийни ресурси, за да подобрите качеството на видеото.

Многоезична поддръжка: Създавайте съдържание на различни езици, за да достигнете до глобална аудитория.

Ограничения на Fliki

Объркваща кредитна система: Кредитната система е трудна за разбиране, което води до бързо изчерпване на кредитите.

Прекалено сложен интерфейс за нови потребители: Въпреки че е лесен за използване, интерфейсът изглежда прекалено сложен за нови потребители.

Високи разходи за кредити: Налага високи разходи за кредити, особено при интензивно използване от малки създатели.

Цени на Fliki

Безплатно

Стандартен: 28 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 53 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Fliki

G2: 4,8/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 300 рецензии)

Прочетете също: Управление на проекти за видео продукция

6. Veed. io (Най-добър за гъвкаво онлайн редактиране на видео)

Veed.io е вероятно един от най-популярните AI видео генератори днес.

Инструментът прави редактирането на видео лесно за всички – от начинаещи до професионалисти – независимо дали се занимавате с довършване на клиентски демо версии или създаване на съдържание за социални медии.

С функции като клипове с плъзгане и пускане и автоматично генерирани субтитри, той е проектиран за ефективност.

Можете дори да премахнете фоновия шум само с няколко кликвания. Безплатната версия предлага основни функции, а ъпгрейдът отключва по-разширени инструменти като 4K експортиране и допълнително пространство за съхранение. Това е добър избор, ако искате да създавате качествени видеоклипове без значителна крива на обучение.

Той разполага и с функция за многоканално редактиране, която безпроблемно съчетава кадри от различни източници, включително B-roll, предоставени от клиента, стокови видеоклипове и персонализирани анимации.

Най-добрите функции на Veed.io

Редактиране на няколко писти: Комбинирайте лесно няколко видео и аудио писти

Инструменти, задвижвани от изкуствен интелект: Използвайте интелигентни функции като автоматично субтитриране и премахване на фона.

Обширна медийна библиотека: Достъп до огромна колекция от архивни кадри, музика и звукови ефекти

Бранд кит: Поддържайте последователност с персонализирани цветове, шрифтове и лога

Инструменти за сътрудничество: Работете безпроблемно с членовете на екипа и клиентите в реално време.

Ограничения на Veed.io

Ограничени разширени видео ефекти: Предлага ограничен набор от разширени видео ефекти в сравнение с настолния софтуер.

Крива на обучение за начинаещи: Необходимо е време, за да овладеете всички функции, въпреки че е лесен за използване.

Няма безплатен пробен период: Потребителите трябва да се регистрират за платени планове, за да изпробват инструмента.

Цени на Veed.io

Lite : 24 $/месец на потребител

Pro : 55 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Veed.io

G2: 4,6/5 (над 850 отзива)

Capterra: 3. 4/5 (50 отзива)

7. DeepBrain AI (Най-добър за хиперреалистични AI аватар видеоклипове)

чрез DeepBrain AI

По моя опит, интеграцията на DeepBrain AI с ChatGPT е изключителна функция – тя пише сценарии за вашите аватари, което прави създаването на видеоклипове почти без усилие (не са необходими почти никакви умения за редактиране на видео).

Това го прави изключително лесен за използване от потребители, които нямат предишен опит в създаването или редактирането на видеоклипове.

Освен това библиотеката с шаблони предлага много готови за употреба опции, което ви спестява време в критични моменти.

Най-добрите функции на DeepBrain AI

Хиперреалистични AI аватари: Изберете от разнообразна гама от реалистични цифрови хора или създайте свои собствени

Многоезична поддръжка: Създавайте видеоклипове на над 80 езика с естествено звучащи AI гласове.

Безпроблемна синхронизация на устните: движенията на устата на AI аватарите съвпадат перфектно с изговорените думи.

Създаване на персонализирани аватари: Създайте уникални AI презентатори, базирани на реални хора или талисмани на марки.

Пакет за редактиране на видео: Интегрирани инструменти за добавяне на графики, субтитри и анимации

Ограничения на DeepBrain AI

Време, необходимо за обучение: Въпреки че са лесни за използване, изискват значително време за изучаване на всички функции.

Ограничен контрол върху израженията на аватарите: Предлага широки възможности, но има ограничения при фината настройка на израженията на аватарите.

Цени на DeepBrain AI

Лично: 24/48/96 долара на месец (фактурира се ежегодно), в зависимост от броя кредити

Екип: 72 $/142 $/216 $ на месец (фактурира се ежегодно), в зависимост от броя кредити

Предприятие: Персонализирани цени

DeepBrain AI оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (360 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

?Съвет от професионалист: Потърсете инструменти за редактиране на видео с изкуствен интелект, включително функции за преобразуване на текст във видео и аватари с изкуствен интелект.

8. Elai (Най-добър за мащабируемо създаване на AI видео с персонализирани аватари)

Имате ли нужда да създавате персонализирано видео съдържание в голям мащаб, но без главоболието от безкрайното редактиране? Аз тествах Elai, за да видя дали може да се справи с това предизвикателство.

Функцията за персонализиран аватар веднага привлече вниманието ми. Можех да създавам дигитални презентатори, които изглеждаха професионално и говореха на няколко езика – идеални за достигане до разнообразна аудитория.

Функцията за преобразуване на текст във видео беше друга силна страна. Можех да генерирам видео скриптове мигновено, като просто качвах описания на продукти, което спестяваше много време. Въпреки че точността на синхронизацията на устните беше впечатляваща, понякога намирах движенията на генерираните AI аватари за твърди.

С интеграцията на API можете да автоматизирате стотици персонализирани видеоклипове за една нощ, което никоя друга платформа не е успяла да направи толкова гладко досега.

Най-добрите функции на Elai

Персонализирани AI аватари: Създавайте реалистични дигитални презентатори, съобразени с вашата марка.

Преобразуване на текст във видео: Превърнете писменото съдържание в увлекателни видео сценарии

Многоезична поддръжка: Създавайте видеоклипове на над 75 езика с естествено звучащи AI гласове.

Мащабируемо производство на видеоклипове: Създавайте стотици или хиляди видеоклипове бързо с помощта на API интеграция.

Интерактивни елементи: Добавете кликаеми бутони и викторини, за да повишите ангажираността

Ограничения на Elai

Време, необходимо за усвояване: Въпреки че са лесни за употреба, изискват време, за да се усвоят всички функции.

Ограничена персонализация на аватара: Предлага ограничен набор от опции за персонализация на аватара.

Бавна обработка при големи проекти: Значителни забавяния при мащабни видео проекти.

Цени на Elai

Безплатно

Базов план: 23 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Elai

G2: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Runway (Най-добър за създаване и редактиране на кинематографични AI видеоклипове)

чрез Runway

Ами ако можехте да генерирате мигновено футуристични видеоклипове с високо качество или да добавяте сложни ефекти без традиционния софтуер за визуални ефекти? Аз тествах Runway, за да видя дали отговаря на очакванията.

Функцията за преобразуване на текст във видео ми направи силно впечатление. Въведох прости команди и за минути AI генерира видеото, което се нуждаеше само от няколко малки корекции.

Друга забележителна функция беше инструментът Motion Brush. Той ми позволи да добавя плавни анимации, които обикновено отнемат часове.

Инструментът за преобразуване на изображения във видео също работи добре. Качих статично изображение и генерирах 360-градусово завъртане, което изглеждаше невероятно реалистично. Възможността му да генерира автоматично фонова музика беше приятна изненада.

Най-добрите функции на Runway

Генериране на видео от текст: Създавайте видеоклипове от подробни текстови описания

Motion brush: Добавете целеви анимации към конкретни области от вашето видео

От изображение към видео: Преобразувайте статични изображения в динамични видеопоредици

Редактиране с AI: Оптимизирайте процеса на редактиране с интелигентни инструменти

Реалистични AI аватари: Създавайте реалистични цифрови хора за вашите видеоклипове

Ограничения на пистата

Време, необходимо за усвояване: Въпреки че са лесни за употреба, изискват време, за да се усвоят всички функции.

По-дълго обработване за сложни генерации: Отнема повече време за сложни генерации, особено при по-високо качество.

Разлики в интерпретацията на AI: Може да доведе до интерпретации, които не съответстват напълно на вашата визия.

Цени на Runway

Безплатно

Стандартен : 12 $/месец на потребител

Pro : 28 $/месец на потребител

Неограничен : 76 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Runway

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Synthesys (Най-добър за мащабируемо създаване на AI видео с реалистични аватари)

Тествах Synthesys, за да проуча възможностите му като AI видеоредактор, и като цяло той се представи доста добре.

Генерираните многоезични AI аватари бяха реалистични, с плавни изражения и движения, което работеше ефективно за професионално видео съдържание. Въпреки това, персонализирането на аватарите изглеждаше донякъде ограничено.

Функцията за преобразуване на текст в реч и различните видео шаблони на платформата бяха точни, но времето за рендиране на по-дълги видеоклипове често може да бъде разочароващо бавно.

Видео шаблоните на платформата бяха полезни и спестиха време, въпреки че някои опции бяха доста основни.

Най-добрите функции на Synthesys

Реалистични AI аватари: Изберете от разнообразна гама от ултрареалистични дигитални презентатори

Многоезична поддръжка: Създавайте видеоклипове на над 140 езика с естествено звучащи AI гласове.

Създаване на персонализирани аватари: Дизайнирайте уникални AI презентатори, съобразени с вашата марка.

Шаблони за видеоклипове: Достъп до библиотека с персонализирани шаблони за бързо създаване на видеоклипове

Групово обработване: Генерирайте няколко видеоклипа едновременно за производство на големи обеми

Ограничения на Synthesys

Стръмна крива на обучение: Отнема време да се научат всички функции, въпреки че са лесни за използване.

Ограничена гъвкавост на израженията на аватарите: Ограничава гъвкавостта на израженията на аватарите въз основа на предпочитанията на потребителя.

Цени на Synthesys

Безплатно

Лично: 20 $/месец (фактурира се ежегодно)

Създател: 41 $/месец (фактурира се ежегодно)

Business Unlimited: 69 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на Synthesys

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

11. Visla (Най-добър за цялостно създаване на видеоклипове с изкуствен интелект)

чрез Visla

Нуждаете се от AI платформа, която ви позволява да работите със сценарий, B-roll, глас зад кадър, субтитри и други елементи за различни стилове видеоклипове? Visla прави това и още много други неща.

Функцията за генериране на AI скриптове спестява време, като създава добре структурирани скриптове от основни продуктови брифинги.

Аватарите с изкуствен интелект бяха доста реалистични, макар че изборът ми се стори малко ограничен за по-нишови индустрии (представете си, че не можете да накарате аватара си на готвач с изкуствен интелект да носи емблематичната бяла готварска шапка).

Инструментът за преобразуване на текст във видео беше ефективен, като автоматично извличаше подходящи кадри от архива и добавяше анимации, но опциите за персонализиране за напреднали потребители изглеждаха ограничени.

Visla предлага и надеждни инструменти за брандиране, които улесняват поддържането на визуалния стил на марката с лога и цветови схеми. Функциите за многоезична адаптация и сътрудничество бяха полезни, особено за екипи от различни региони.

Най-добрите функции на Visla

Генериране на AI скриптове: Създава професионални скриптове от основна информация за продукта.

Реалистични AI аватари: Предлага разнообразна гама от реалистични дигитални презентатори.

Преобразуване на текст във видео: Преобразува автоматично сценарии в пълноценни видеоклипове.

Обширна библиотека със стокови материали: Предоставя достъп до милиони висококачествени стокови видеоклипове и изображения.

Интеграция на бранд кит: Осигурява последователен брандинг във всички видеоклипове

Многоезична поддръжка: Предлага превод и озвучаване с изкуствен интелект на няколко езика.

Инструменти за сътрудничество: Позволява сътрудничество на целия екип по видео проекти

Ограничения на Visla

Крива на обучение: Изисква умерена инвестиция от време за обучение

Необходима е фина настройка на AI съдържанието: Изисква се фина настройка на AI генерираното съдържание, за да съответства на конкретни творчески визии.

Цени на Visla

Безплатно

Pro: 9 $/месец

Бизнес: 39 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Visla

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Hour One (Най-добър за бързо създаване на AI аватар видеоклипове)

чрез Hour One

Тествах AI аватарното видео създаване на Hour One и го намерих за полезно за бързото производство на видеоклипове, особено за вътрешни комуникации.

Аватарите с изкуствен интелект бяха доста реалистични, макар и не толкова изпипани, колкото очаквах. Съответствието между гласа и изражението на аватарите понякога беше малко неточно, което се отразяваше на цялостния реализъм.

Беше подчертана многоезичната функционалност, която ми позволи да създавам локализирани версии с точно синхронизиране на устните между езиците.

Като цяло, Hour One е ефективен за бързо и мащабируемо създаване на видеоклипове, но има потенциал за подобрения в качеството на аватарите и синхронизирането на израженията.

Най-добрите функции на Hour One

Полуреалистични AI аватари: Създавайте персонализирани цифрови хора или избирайте от разнообразна библиотека с готови аватари.

Преобразуване на текст във видео: Превърнете сценариите в професионални видеоклипове с избор и редактиране на сцени, задвижвани от изкуствен интелект.

Многоезична поддръжка: Създавайте видеоклипове на над 140 езика с перфектна синхронизация на устните.

Персонализирано брандиране: Лесно включвайте лога, цветови схеми и други елементи на бранда във вашите видеоклипове.

API интеграция: Автоматизирайте създаването на видеоклипове, като свържете Hour One с вашите съществуващи системи за управление на съдържание.

Ограничения на Hour One

Време, необходимо за усвояване: Въпреки че са лесни за употреба, изискват време за усвояване на всички функции, особено за сложни видео проекти.

Липса на нюансирана креативност: Липсва нюансираната креативност, която се среща в видеоклиповете, създадени от хора.

Ограничени опции за специализирани индустрии: Предоставя широки възможности, но може да се окаже ограничен за високоспециализирани индустрии.

Цени за Hour One

Безплатно

Lite: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 95/120/160 долара на месец (фактурира се ежегодно), в зависимост от употребата

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Hour One

G2: 4,5/5 (над 120 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. Colossyan (Най-добър за лесно създаване на видеоклипове с изкуствен интелект)

чрез Colossyan

Прегледът на Colossyan беше интересен.

Платформата предлага много функции, с които всеки може да създава AI видеоклипове, но има и области, които могат да бъдат подобрени. Поддръжката на много езици е силна страна, с точни преводи и синхронизация на устните, което улеснява локализирането на съдържанието.

Въпреки че аватарите с изкуствен интелект изглеждаха реалистични, забележимото клатене на главите им ги правеше да изглеждат малко неестествени, а израженията им не винаги съответстваха на тона на гласовете им.

Интеграцията с PowerPoint беше гладка, като слайдовете се преобразуваха бързо в динамични видеоклипове с анимации и гласови коментари, което спести време. Интерактивните елементи като викторини добавиха ангажираност, но липсваха някои разширени опции за персонализиране.

Най-добрите функции на Colossyan

AI-базиран текст-към-видео: Превърнете сценарии в професионални видеоклипове само с няколко кликвания

Широка езикова поддръжка: Създавайте и превеждайте видеоклипове на над 70 езика

Създаване на персонализирани аватари: Дизайнирайте уникални AI презентатори, съобразени с вашата марка.

Импортиране на PowerPoint и PDF: Конвертирайте лесно съществуващи презентации в привлекателни видеоклипове

Интерактивни видео елементи: Добавете викторини, горещи точки и разклоняващи се сценарии, за да повишите ангажираността.

Съвместно работно пространство: Работете безпроблемно с екипа си по видео проекти

API интеграция: Свържете Colossyan с вашите съществуващи инструменти и работни процеси

Ограничения на Colossyan

Време, необходимо за усвояване: Необходимо е време, за да се усвоят всички функции, особено за сложни проекти, въпреки че програмата е лесна за използване.

Полуреалистични взаимодействия с аватари: Предлага взаимодействия, които могат да се усещат като полуреалистични в сравнение със специализираните инструменти за 3D моделиране.

Време за рендиране: Отнема повече време да се генерират сложни видеоклипове с множество сцени и ефекти.

Цени на Colossyan

Стартово ниво: 19 $/месец (фактурира се ежегодно)

Pro: 61 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Colossyan

G2: 4,6/5 (410+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Макар че ClickUp не е традиционен инструмент за създаване на видеоклипове, той се отличава в управлението на видео проекти и подобряването на работния ви процес с многофункционалните си характеристики. С ClickUp Clips можете да създавате и фантастични обяснителни видеоклипове! Повече за това по-долу.

Като универсално приложение за работа, ClickUp е проектирано да оптимизира управлението на проекти, проследяването на задачи и сътрудничеството в екипа. С интуитивния си интерфейс и стабилна функционалност, ClickUp дава възможност на екипите да бъдат организирани и ефективни, което го прави идеален избор както за създателите на съдържание, така и за маркетолозите. ?

Създавайте инструктивни или обяснителни видеоклипове с ClickUp Clips

Записвайте с ClickUp Clips! ClickUp Clips за запис на екрана

ClickUp Clips е мощен инструмент за записване на видеоклипове от екрана и уеб камерата директно в ClickUp. Независимо дали записвате бърза актуализация, обяснявате сложен процес или обсъждате нови идеи, Clips улеснява визуалната комуникация с вашия екип.

Една от отличителните характеристики на Clips е възможността за транскрипция, базирана на изкуствен интелект. Когато записвате клип, ClickUp автоматично генерира транскрипция на видеото, което ви позволява да прочетете съдържанието и да прескочите до конкретни части, като кликнете върху транскрипцията. Това спестява много време при преглеждане на материала и откриване на ключови моменти, без да се налага да преглеждате цялото видео.

Клиповете са идеални за:

Заснемане на бързи видео актуализации

Записване на срещи или дискусии на екипа

Документиране на сесии за мозъчна атака

Създаване на уроци или ръководства

Като улеснява споделянето и прегледа на важни дискусии, Clips подобрява сътрудничеството и поддържа всички на една и съща страница.

Максимизирайте ангажираността с съдържанието на различни платформи

С ClickUp Clips можете да преобразувате записаното съдържание за максимално ангажиране. Извлечете ключови идеи и акценти от записите на срещи, за да ги превърнете в интересни YouTube видеоклипове или клипове за социални медии. Това не само увеличава стойността на съдържанието ви, но и поддържа интереса на аудиторията ви на различни платформи.

За създателите на съдържание в YouTube, Clips може да промени изцяло играта:

Оптимизирайте стратегията си за съдържание : Записването и транскрибирането на сесии за мозъчна атака или идеи за видеоклипове опростява организацията и усъвършенстването на плана ви за съдържание.

Подобрете SEO : Използвайте функцията за транскрипция, за да създадете подробни описания, заглавия, тагове и времеви отметки за видеоклиповете си, като по този начин подобрите тяхната търсимост.

Повишете ангажираността на зрителите: добре организираното съдържание с ясни описания и времеви отметки насърчава зрителите да гледат по-дълго и да се ангажират повече с вашия канал.

Подобрете работния си процес с ClickUp AI

Пренесете създаването на съдържание на следващото ниво, като комбинирате Clips с ClickUp AI . ? Този интелигентен асистент поддържа вашите нужди за куриране на видеоклипове, като:

Брейнсторминг на теми за видеоклипове : Генерирайте свежи и подходящи идеи за следващия си проект.

Създаване на сценарии : Бързо създавайте завладяващи сценарии за видеоклипове въз основа на вашите наброски или бележки.

Обобщаване на идеи: Обобщете дългите дискусии в ключови изводи и практически съвети.

ClickUp AI действа като творчески партньор, предлагайки предложения и организирайки вашите мисли, за да можете да се съсредоточите върху предоставянето на висококачествено съдържание на вашата аудитория.

За да оптимизирате още повече процеса на създаване на видеоклипове, обмислете създаването на шаблони в ClickUp за различни видове видеоклипове, като например уроци, актуализации или сесии за мозъчна атака. Това ви позволява да стандартизирате работния си процес, което улеснява планирането, записването и редактирането на клиповете ви. Включете раздели за заглавия на видеоклипове, ключови точки, които да бъдат обхванати, и времеви отметки въз основа на вашата транскрипция. Като имате готов структуриран шаблон, можете да спестите време, да поддържате последователност и да се съсредоточите повече върху предоставянето на ангажиращо съдържание, което резонира с вашата аудитория. ?✨

Независимо дали управлявате канал в YouTube или подбирате съдържание за социални медии, инструментите на ClickUp ви помагат да създадете съгласуван календар за съдържание, като гарантират, че вашето онлайн присъствие е последователно и привлекателно.

Шаблон за производство на видеоклипове ClickUp

Шаблонът за видео продукция на ClickUp значително улеснява процеса на създаване на видеоклипове.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте задачата си по създаване на видеоклипове с универсалния шаблон за видеопродукция на ClickUp.

Този шаблон включва предварително създадени работни процеси за етапите на предпроизводството, производството и постпродукцията, което улеснява управлението на сложни видео проекти от идеята до крайния резултат.

Започнете с определяне на ясни очаквания относно целта, аудиторията и графика. След това създайте график, за да организирате задачите и да гарантирате спазването на крайните срокове.

След като приключите, разпределете задачите на екипа си, като посочите кой отговаря за всеки етап. ✅

Накрая, следете отблизо напредъка, за да проследявате проектите, графиците, задачите и цялостния напредък на видеопроекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Безпроблемна интеграция: Можете лесно да се свържете със Slack, Google Drive и много други програми.

Добавяне на коментари към видеоклипове: Можете да добавяте директни коментари към видеоклипове за ясна и кратка критика.

Организация на едно място: Можете да управлявате всичките си видеоклипове в един организиран център за клипове, така че е лесно да навигирате и да намирате конкретно съдържание.

Ограничения на ClickUp

Ограничени възможности за редактиране на видео: Липсват разширени функции за редактиране на видео, което налага използването на отделен софтуер за редактиране на видео.

Стръмна крива на обучение: Представлява предизвикателство за някои потребители при навигирането в платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Създавайте невероятни видеоклипове с AI

Хората почти винаги забравят една важна част от работата на видеоредактора – разказването на истории. ✨

Ако най-новите, постоянно променящи се технически тенденции постоянно ви затрудняват, вашата креативност може бързо да се изгуби в превода. Не е идеално, нали?

ClickUp се грижи това да не се случи.

Когато интегрирате AI в работния си процес, вие оставате на кормилото. Вие запазвате контрола над разказа, като същевременно значително намалявате тежкия труд. ?

Това е печеливша ситуация за всички.

И ето най-хубавата част: ClickUp е най-достъпният начин да реализирате тази стратегия. А, споменах ли за бонуса? Получавате и вграден инструмент за управление на проекти, който прави делегирането, организирането и изпълнението на вашия проект изключително лесно!

Не се доверявайте само на думите ми. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се убедете сами!