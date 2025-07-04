17 най-добри B2B бази данни с контакти за по-добро генериране на лийдове

Ако се занимавате с продажби или маркетинг, вероятно сте изпитвали трудностите при търсенето на качествени контакти. Вашите потенциални клиенти са се изчерпали, имейлите остават без отговор, а телефонните обаждания никога не преминават през секретарите. Това е разочароващо, нали?

Надеждна база данни с B2B контакти може да бъде точно това, от което се нуждаете. Тя ви помага да достигнете бързо до правилните лица, вземащи решения, като увеличава вашите конверсии и прави вашите продажби много по-гладки.

Но една добра база данни не е само за да получите имена и номера. Тя ви предоставя проверена, актуална информация, така че да можете да се свържете с правилните хора и да ги проследите в подходящия момент.

Искате ли да се възползвате от тези предимства? Разгледайте тези водещи бази данни с B2B контакти за по-добри потенциални клиенти!

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp CRM + управление на проекти в един инструмент, шаблони за управление на контакти, AI асистент и автоматизирани работни процеси, над 1000 интеграции Малки и големи екипи, които се нуждаят от персонализирано управление на потенциални клиенти и автоматизация Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Apollo. io Над 275 милиона записи с контакти, общуване по имейл, сегментиране, автоматизация на продажбите Малки и големи търговски екипи, управляващи богати на данни кампании за генериране на лийдове и изходящи кампании Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 59 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Cognism Информация за продажбите, обогатяване в съответствие с GDPR, CRM интеграция, тригери за купувачи Средни и големи екипи, които се нуждаят от съвместими B2B данни и обогатяване Цени само по поръчка LinkedIn Sales Navigator Над 45 усъвършенствани филтъра, сигнали за намеренията на купувачите, известия за потенциални клиенти в реално време Средни и големи търговски екипи, които извършват задълбочени проучвания на потенциални клиенти в LinkedIn Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 99 $/месец; Персонализирани цени за предприятия Lusha Данни за имейл и телефон от LinkedIn, разширение за Chrome, масово обогатяване Малки и средни търговски екипи, които искат да обогатят бързо данните за контакти Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 29,90 $/месец; Персонализирани цени за предприятия Kaspr Експорт на данни от LinkedIn, проверка на имейли, синхронизация с CRM, автоматизация SDR и екипи по продажбите, които извършват масово извличане на контакти от LinkedIn Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 65 $/месец; Персонализирани цени за предприятия UpLead Проверени данни за контакти, сигнали за намерения, проверка на имейли в реално време Малки и средни екипи, насочени към квалифицирани потенциални клиенти с обогатени данни Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 99 $/месец; Персонализирани цени за предприятия Clearbit Обогатяване на лийдове, CRM синхронизация, автоматизирани актуализации, фирмени данни за компаниите Маркетинг и продажбени екипи, обогатяващи входящите лийдове с данни в реално време Платените планове започват от 890 долара на месец (чрез HubSpot); Персонализирани цени за предприятия ZoomInfo AI инсайт енджин, CRM синхронизация, LinkedIn скрейпинг, непрекъснато обновяване на данните Средни и големи търговски екипи, които се нуждаят от инструменти за търговска информация и проучване на потенциални клиенти Цени само по поръчка RocketReach Глобално откриване на контакти, разширение за Chrome, проверени имейли/телефони, CRM интеграции Екипи по продажби и маркетинг, които създават международни списъци с контакти Платените планове започват от 99 $/месец. Adapt. io Над 250 милиона контакти, обогатяване на CRM, разширение за LinkedIn, фирмаграфски филтри Търговски екипи, които се нуждаят от мащабируема информация за данни и интеграции Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 49 $/месец; Индивидуални цени за предприятия Hunter. io Проверка на имейл адреси, търсене на домейни, планиране на студени контакти, инструменти за масова работа Малки предприятия и свободни професионалисти, които извършват целенасочени имейл кампании Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 49 $/месец; Персонализирани цени за предприятия Seamless. ai Проучване на потенциални клиенти с помощта на изкуствен интелект, данни в реално време, проследяване на намеренията на купувачите Малки и големи екипи, които автоматизират генерирането на потенциални клиенти в голям мащаб Наличен е безплатен план; Платени планове: само персонализирани цени Lead411 Проверени данни, CRM интеграции, инструменти за кампании, прехвърляне на кредити Икономични малки и средни търговски екипи Платените планове започват от 99 $/потребител/месец; индивидуални цени за предприятия. 6sense AI прогнозиране на намеренията на купувачите, CRM анализи, проследяване на ключови думи, валидиране на контакти Екипи на предприятия, които използват прогнозна продажбена информация и ABM Наличен е безплатен план; Платени планове: само персонализирани цени SalesIntel Проверени от хора контакти, данни за намерения, проучвания по заявка, CRM синхронизация Средни и големи екипи, които дават приоритет на точността на B2B данните Цени само по поръчка Snov. io Търсене на домейн/имейл, автоматизация на капковото маркетингово съдържание, разширение за Chrome, многоканален обхват Малки и средни търговски екипи, управляващи многоканално проучване на потенциални клиенти Платените планове започват от 39 $/месец; индивидуални цени за Pro нива.

Базата данни с B2B контакти помага на бизнеса да намира и достига до потенциални клиенти, като предоставя проверени данни за контакт с лицата, вземащи решения, в целевите компании. Представете си я като цифрова адресна книга, пълна с бизнес информация, която може да се използва за генериране на потенциални клиенти – подобрена с AI.

Водещите доставчици на бази данни с B2B контакти комбинират няколко техники, за да създават и поддържат точни и актуални списъци. Те използват уеб скрейпинг, за да събират публично достъпни данни, пряко проверяват контактите по телефона или по имейл и редовно почистват базите си данни, за да премахват остарялата информация.

Много от тях се интегрират и с CRM платформи, което улеснява прехвърлянето на данни и гарантира, че вашите маркетингови и търговски екипи винаги имат достъп до актуални и надеждни контактни данни за целеви контакти.

💡 Професионален съвет: Организациите губят 21% от разходите си за медии поради лошото качество на данните. Използването на база данни с B2B контакти може да повиши ефективността на продажбите ви чрез автоматизиране на събирането и проверката на данни. Това позволява на екипа ви да се съсредоточи върху задачи с висока стойност, като поддържане на интереса на потенциалните клиенти и конверсия.

Една първокласна база данни с B2B контакти предлага пет основни предимства:

Целенасочени контакти, които ви свързват с подходящите хора

Спестява време и ресурси чрез оптимизиране на проучването на потенциални клиенти

Увеличава процента на конверсиите, като достига до квалифицирани потенциални клиенти

Предоставя актуализации в реално време, за да поддържате данните си актуални.

Предоставя задълбочени пазарни анализи, за да усъвършенствате стратегиите си и да изпреварите конкурентите си.

🧠 Интересен факт: Най-успешните търговци прекарват около 18% повече време в актуализиране на CRM системата си в сравнение с търговците, чиито резултати са по-близки до средните.

Изборът на подходяща база данни с контакти на компании може значително да повиши ефективността и да увеличи възвръщаемостта на инвестициите ви, но това не е решение, което трябва да се взема лесно.

Ето какво ще ви предложи една добра база данни с B2B контакти:

Поддържайте данните си точни и актуални, за да сте сигурни, че винаги работите с най-новата информация.

Уверете се, че тя съответства на вашата целева аудитория, за да не губите време с неподходящи контакти.

Интегрирайте безпроблемно с вашите съществуващи инструменти, като повишите ефективността

Предложете интуитивно потребителско изживяване – защото лекотата на използване е важна!

Спазвайте всички стандарти за съответствие и сигурност, за да защитите своя бизнес.

Осигурете солидна поддръжка на клиентите и ресурси за обучение

Помогнете си да прецените разходите спрямо реалната стойност, която ще спечелите.

Ако отделите време да оцените внимателно тези фактори сега, може да си спестите много главоболия по-късно!

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Сега, когато вече знаете как да различите добрата база данни с контакти от най-добрите, ето нашите 17 най-добри предложения:

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на потенциални клиенти и оптимизация на работния процес)

Опитайте ClickUp CRM безплатно Управлявайте базата данни с B2B контакти с ClickUp CRM

Нуждаете се от централен хъб, където екипът ви да може да проследява контакти, да управлява потенциални клиенти и да поддържа работните процеси? ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е най-добрият ви избор.

Фактът, че не е традиционна база данни с B2B контакти, е най-голямата сила на ClickUp. Вместо да ви ограничава в строга структура, ClickUp CRM дава на екипите по продажбите гъвкавостта да изградят система за управление на контакти по свой начин, като същевременно добавя управление на проекти, автоматизация, отчитане и сътрудничество в екип, всичко в едно и също работно пространство.

С ClickUp можете да създавате персонализирани пипалини за вашите контакти, като използвате персонализирани статуси на задачите, за да се уверите, че те са организирани и се намират в подходящата фаза на вашия процес на продажби – от потенциален клиент до сключена сделка. Преглеждайте ги с помощта на подробни списъци или Kanban табла, персонализирайте полетата за контактни данни (като източник на потенциални клиенти, статус или размер на компанията) и проследявайте взаимодействията в целия процес на продажби.

Проследявайте етапите на потенциалните клиенти и сделките, като адаптирате персонализираните статуси на задачите в ClickUp към вашия работен процес.

Можете също да възлагате задачи на отговорни лица, да задавате крайни срокове и да свързвате документи или предишни комуникации директно с всеки контакт, за да не пропуснете нищо. Независимо дали проследявате потенциални клиенти, запитвания от клиенти или задачи на екипа, ClickUp for Sales Teams ви помага да съхранявате всичко на едно място.

ClickUp предлага и полезни шаблони, които улесняват организацията. Например, шаблонът за списък с контакти на ClickUp ви помага да съхранявате и категоризирате контактната информация.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за списък с контакти на ClickUp, за да поддържате контактите си организирани.

С този шаблон можете:

Съхранявайте всички контакти на едно място : Централизирайте всичките си контактни данни за лесен достъп и организация.

Лесно актуализиране на контактната информация : Бързо редактиране и поддържане на актуална контактна информация

Проследявайте и категоризирайте контактите : Използвайте персонализирани полета като местоположение, социални профили и оценки, за да организирате и категоризирате контактите си.

Търсене на контакти по ключови думи или категории : Намерете бързо подходящия контакт с помощта на мощни опции за търсене и филтриране.

Бъдете в крак с комуникацията : Задайте персонализирани статуси (напр. Активен, Потенциален клиент, Неактивен), за да проследявате взаимодействията с контактите и управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Автоматизирайте напомнянията и актуализациите: Задайте повтарящи се задачи и автоматизирани известия, за да сте сигурни, че нито един контакт няма да бъде пропуснат.

Можете също да използвате шаблона за управление на акаунти на ClickUp и шаблона за CRM на ClickUp, за да осигурите по-добри взаимодействия с клиентите и проследяване. Те разполагат с вградени етикети за приоритет, за да се фокусирате върху най-обещаващите потенциални клиенти, и вградени автоматизации, за да намалите ръчните актуализации.

Тези шаблони са идеални за екипи, които се нуждаят от безплатна алтернатива с разширени функции за CRM работния процес.

💡 Професионален съвет: ClickUp Brain може да бъде вашият собствен AI асистент по продажбите в ClickUp. Той може незабавно да обобщи бележките по сделките, да генерира имейли за проследяване и да отговаря на въпроси като „Какъв е статутът на нашите 10 най-добри потенциални клиенти?“ – извличайки информация в реално време от вашата CRM настройка. Получавайте информация в реално време от данните за продажбите си в ClickUp (и свързаните приложения) с помощта на ClickUp Brain.

Това, което отличава ClickUp от традиционните CRM системи, е начинът, по който съчетава управлението на контакти с мощни инструменти за задачи и проекти. Например:

ClickUp Docs може да съхранява наръчници за въвеждане или сценарии за разговори, свързани директно с задачите на клиентите.

ClickUp Chat запазва контекста на всички вътрешни дискусии, като премахва необходимостта да преминавате от едно приложение в друго.

Персонализираните табла на ClickUp позволяват на мениджърите по продажбите да следят сделките, дейностите и натоварването на собствениците на контакти в реално време.

Това прави ClickUp универсален избор за търговските екипи, които се нуждаят от консолидиране на всичко в една платформа за търговска информация, за да могат техните търговски усилия да бъдат по-организирани, фокусирани и ефективни.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте персонализирани CRM изгледи с лесното плъзгане и пускане за гъвкава организация на контактите.

Синхронизирайте контактните данни в цялата си технологична платформа с интеграции като Salesforce, HubSpot и Zapier.

Проследявайте ключови показатели, управлявайте задачи, получавайте достъп до контакти и получавайте информация в реално време чрез таблата за управление на ClickUp.

Сортирайте и филтрирайте контактите с помощта на етикети, за да намерите лесно подходящите потенциални клиенти.

Автоматизирайте създаването на задачи и известията за навременни последващи действия, като увеличите производителността на продажбите.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучението може да бъде стръмна.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Директно от рецензия в G2:

ClickUp е безспорно най-добрият инструмент за управление на проекти, привличане на клиенти и управление на взаимоотношенията с клиенти. Изпробвах Monday и Asana, както и много други специфични за бранша инструменти, но никой от тях не може да се сравни с ClickUp. Можете да го използвате веднага, както е, с многобройни шаблони, или да го персонализирате според всякакви възможни нужди. Дори най-малко технически подготвените в нашия бизнес могат да го използват лесно, а повечето от нас дори поставят личния си живот в ClickUp, тъй като това е инструментът, който наистина прави всичко.

ClickUp е безспорно най-добрият инструмент за управление на проекти, привличане на клиенти и управление на взаимоотношенията с клиенти. Изпробвах Monday и Asana, както и много други специфични за бранша инструменти, но никой не може да се сравни с него. Можете да го използвате веднага, както е, с многобройни шаблони, или да го персонализирате според всякакви възможни нужди. Дори най-малко технически подготвените в нашия бизнес могат да го използват лесно, а повечето от нас дори поставят личния си живот в ClickUp, тъй като той наистина е инструментът, който прави всичко.

2. Apollo. io (Най-доброто за генериране на потенциални клиенти с богат набор от данни)

Ако търсите решение, което съчетава автоматизация на продажбите с генериране на потенциални клиенти, Apollo.io е вариант, който си заслужава да разгледате. Достъпът до над 275 милиона контакта ви предоставя инструменти за създаване и управление на високо целеви списъци с контакти чрез усъвършенствана сегментация.

Освен това Apollo.io ви позволява да провеждате имейл кампании директно от платформата, което оптимизира процеса на достигане до потенциални клиенти за още по-голяма ефективност.

Най-добрите функции на Apollo.io

Създавайте и управлявайте точни данни за контакти с интелигентна сегментация.

Автоматизирайте задачите, за да повишите ефективността и да позволите на вашия екип по продажбите да се фокусира върху дейности с висока стойност.

Поддържайте B2B данните актуални с Data Health Center

Ограничения на Apoll. io

Точността на данните понякога може да изостава от тази на директното извличане от LinkedIn.

Потребителите съобщават за периодични забавяния по време на пиковите часове на използване.

Цени на Apollo.io

Безплатно

Basic : 59 $/месец на потребител

Професионална : 99 $/месец на потребител

Организация: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Apollo.io

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 360 отзива)

Какво казват реалните потребители за Apollo.io?

Едно ревю в G2 казва:

Само за два месеца вече привлякохме нови клиенти. Тя се вписа много лесно в работния ми процес и веднага оказа значително влияние. Цялата информация е лесно достъпна за търсене и може да се използва. Аз я използвам ежедневно, а членовете на екипа също са готови да я използват в работния си процес. Моята компания оценява факта, че тя се интегрира добре с Salesforce и други програми, тъй като планираме да я внедрим в цялата организация, което ще улесни този процес.

Само за два месеца вече привлякохме нови клиенти. Тя се вписа много лесно в работния ми процес и веднага оказа значително влияние. Цялата информация е лесно достъпна за търсене и може да се използва. Аз я използвам ежедневно, а членовете на екипа също са готови да я използват в работния си процес. Моята компания оценява факта, че тя се интегрира добре с Salesforce и други програми, тъй като планираме да я внедрим в цялата организация, което ще улесни този процес.

3. Cognism (Най-доброто за продажбена информация)

чрез Cognism

Cognism е база данни с B2B контакти, която предоставя точна и актуална информация за продажбите на един клик разстояние. Това, което отличава тази платформа, са нейните мощни възможности за обогатяване на данните, които надхвърлят простото предоставяне на контактни данни на екипите по продажби и маркетинг.

Чрез обогатяване на съществуващите ви данни с допълнителна информация, като длъжности, размер на компанията и ключови лица, вземащи решения, Cognism ви помага да създадете по-пълни и практични профили. Това ви гарантира, че можете уверено да се насочите към подходящите потенциални клиенти и да ги ангажирате, като увеличите шансовете за значими връзки и по-високи проценти на конверсия.

Най-добрите функции на Cognism

Проследявайте важни промени в записите на компаниите с тригери за продажбени събития.

Свържете безпроблемно вашите B2B данни с основните CRM софтуерни системи.

Спазвайте законовите изисквания с вградените защитни мерки по GDPR и CCPA.

Ограничения на Cognism

Ценовите нива могат да бъдат високи.

Месечните ограничения за контакти се прилагат дори и при плановете от висок клас.

Цени на Cognism

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Cognism

G2 : 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Cognism?

Ето какво сподели един потребител в G2:

Това, което най-много ми харесва в Cognism, са точните и съответстващи на GDPR B2B контактни данни, които правят проучването на потенциални клиенти много по-ефективно. Обогатяването на данните в реално време на платформата гарантира, че екипите по продажби и маркетинг разполагат с актуална информация, което подобрява успеваемостта на продажбите. Освен това, безпроблемната CRM интеграция и лесният за използване интерфейс улесняват навигацията и включването в съществуващите работни процеси, което спестява време и повишава производителността.

Това, което най-много ми харесва в Cognism, са точните и съответстващи на GDPR B2B контактни данни, които правят проучването на потенциални клиенти много по-ефективно. Обогатяването на данните в реално време на платформата гарантира, че екипите по продажби и маркетинг разполагат с актуална информация, което подобрява успеваемостта на продажбите. Освен това, безпроблемната CRM интеграция и лесният за използване интерфейс улесняват навигацията и включването в съществуващите работни процеси, което спестява време и повишава производителността.

👀 Знаете ли, че... През 1987 г. ACT! беше първият CRM софтуер, предлаган на пазара. Първоначално създаден, за да помага при управлението на контакти и календари, той допринесе за дефинирането на концепцията за CRM. Удобният интерфейс на софтуера и възможността за проследяване на взаимодействията с клиентите го превърнаха в пионер в тази област. Днес ACT! продължава да обслужва екипи за бизнес развитие по целия свят като CRM решение, базирано в облака.

4. LinkedIn Sales Navigator (най-подходящ за напреднали проучвания на потенциални клиенти)

чрез Sales Navigator

Ако някога сте си пожелавали да можете да разширите мрежата си от потенциални клиенти в LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator е тук, за да ви помогне. Този инструмент улеснява идентифицирането на потенциални клиенти и проследяването им по време на целия процес на продажба.

С достъп до до 2500 резултата от търсене на едно търсене – много повече от 1000-те, които са налични в основната версия на LinkedIn – можете да достигнете до по-голям брой потенциални клиенти. Това е като да имате VIP пропуск за огромната професионална мрежа на LinkedIn.

Най-добрите функции на LinkedIn Sales Navigator

Извършвайте неограничени търсения, използвайки 45 усъвършенствани филтъра за търсене.

Получавайте сигнали за намеренията на купувачите, които анализират над 180 фактора, за да откриете подходящи потенциални клиенти.

Проследявайте дейностите на потенциалните клиенти и актуализациите на данните за компаниите чрез известия в реално време.

Ограничения на LinkedIn Sales Navigator

По-висока цена, която може да надхвърли бюджета на по-малките екипи

По-стръмна крива на обучение, особено за нови потребители

Цени на LinkedIn Sales Navigator

Core : 99 $/месец

Разширена версия : 149 $/месец

Advanced Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4,3/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за LinkedIn Sales Navigator

Ето мнението на един рецензент от Capterra:

Лесното търсене и възможността на нашите представители да създават списъци с потенциални клиенти и да управляват своите потенциални клиенти директно в инструмента е ключово за нашия GTM процес

Лесното търсене и възможността нашите представители да създават списъци с потенциални клиенти и да управляват своите перспективи директно в инструмента е ключово за нашия GTM процес

📚 Прочетете също: Как да проследявате правилните показатели за продажбите, за да постигнете растеж

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Представяме ви ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

чрез Lusha

Ако вече сте използвали LinkedIn Sales Navigator за идентифициране и проследяване на потенциални клиенти, Lusha може да ви помогне да направите още една стъпка напред. Използвайте го, за да получите директни телефонни номера и имейл адреси директно от LinkedIn профилите. А най-хубавото е, че данните за контакт са лесно достъпни, така че вашият екип по продажбите може бързо да премине от проучване към контакти.

Най-добрите функции на Lusha

Намерете конкретни потенциални клиенти с помощта на разширени филтри

Получете актуални контактни данни чрез разширенията за браузърите Chrome и Firefox.

Добавете контактни данни към няколко потенциални клиента едновременно, като използвате обогатяване на данни в големи количества.

Експортирайте потенциални клиенти директно във вашата CRM система с вградени интеграции.

Ограничения на Lusha

Точността на данните може да бъде непредсказуема

Няма мобилно приложение за проучване на пазара в движение

Цени на Lusha

Безплатно

Pro : Започва от 29,90 $/месец

Премиум : Започва от 69,90 $/месец

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lusha

G2 : 4,3/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Lusha?

Един SDR в Reddit споделя:

…много пъти, когато ZI не дава резултати, Lusha има нужната информация (особено точни телефонни номера). Аз използвам и двете (компанията използва ZI, но аз използвам безплатния акаунт на Lusha като резервен вариант).

…много пъти, когато ZI не дава резултати, Lusha има нужната информация (особено точни телефонни номера). Аз използвам и двете (компанията използва ZI, но аз използвам безплатния акаунт на Lusha като резервен вариант).

6. Kaspr (Най-доброто решение за масов износ на данни от LinkedIn)

чрез Kaspr

Kaspr ви позволява да извличате контактна информация за обещаващи потенциални клиенти директно от профилите в LinkedIn. Уникалната му функция е възможността за масов износ, която ви позволява да записвате подробности от цели списъци, групи и събития в LinkedIn с едно действие, помагайки на екипите по продажбите да спестят време, докато ефективно изградят своите списъци за контакти.

Най-добрите функции на Kaspr

Настройте автоматични имейли за проследяване и напомняния, за да поддържате връзка с контактите си.

Експортирайте хиляди бизнес контакти директно от LinkedIn

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като HubSpot и Salesforce.

Проверявайте контактните данни в реално време, за да получите точни и надеждни данни.

Ограничения на Kaspr

Таблото изглежда претрупано и трудно за навигация.

Потребителите съобщават за чести технически проблеми

Цени на Kaspr

Безплатно

Стартово ниво : 65 $/месец

Бизнес : 95 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Kaspr

G2 : 4,4/5 (над 800 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Kaspr

SDR в G2 съобщава:

Потребителският интерфейс е много лесен за разбиране и ми хареса, че данните са в единен формат.

Потребителският интерфейс е много лесен за разбиране и ми хареса, че данните са в единен формат.

7. UpLead (Най-доброто за обогатяване на данни)

чрез UpLead

Искате да се свържете с подходящите лица, вземащи решения? UpLead може да е инструментът за вас. Той предлага проверени данни за контакти и система за проверка на имейли в реално време, която гарантира, че работите с точна информация, преди да изтеглите каквито и да е данни за контакти.

Това, което я отличава, е способността на платформата да филтрира контактите въз основа на широк спектър от критерии, като по този начин ви гарантира, че винаги се насочвате към най-подходящите потенциални клиенти.

Най-добрите функции на UpLead

Достъп до проверени бизнес имейли и директни телефонни номера

Търсете квалифицирани потенциални клиенти, като използвате разширени филтри за търсене, за да намерите точно това, от което се нуждаете.

Получавайте сигнали за намеренията на купувачите, за да откривате компании, които активно търсят решения.

Ограничения на UpLead

Системата, базирана на кредити, може да се окаже скъпа, ако се нуждаете от много бизнес контакти.

Безплатната пробна версия на плана за продажби е по-ограничена в сравнение с другите инструменти в списъка.

Цени на UpLead

Безплатен пробен период (7 дни)

Essentials : 99 $/месец

Плюс : 199 $/месец

Професионална: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за UpLead

G2 : 4,7/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за UpLead?

В едно ревю в G2 се казва:

Процесът на филтриране позволява на потребителите да се фокусират върху съдържанието, което търсят, за да създадат висококачествени и надеждни списъци за вашите маркетингови усилия.

Процесът на филтриране позволява на потребителите да се фокусират върху съдържанието, което търсят, за да създадат висококачествени и надеждни списъци за вашите маркетингови усилия.

8. Clearbit (Най-доброто решение за обогатяване на потенциални клиенти в реално време)

чрез Clearbit

Чрез достъп до огромна база данни Clearbit – сега част от Hubspot’s Breeze – обогатява основната информация като имена и имейли, добавяйки ключови подробности като длъжности, размер на компанията, приходи и дори профили в социалните мрежи. Това ви дава пълна и полезна представа за вашите потенциални клиенти, помагайки ви да се свържете по-ефективно с подходящите хора в подходящия момент.

Най-добрите функции на Clearbit

Намерете бързо подходящите лица, вземащи решения, с целенасочено проучване

Проверете точността на имейлите и намерете контактните данни на конкретни лица.

Използвайте автоматизирано обогатяване на данни в реално време, което актуализира вашите CRM контакти.

Ограничения на Clearbit

Платформата има стръмна крива на обучение.

Кредитната система за обогатяване на записите може да се окаже скъпа.

Цени на Clearbit

Hubspot Marketing Hub Professional: 890 $/месец за три места

Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3600 долара на месец за пет места

Оценки и рецензии за Clearbit

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Clearbit?

Потребител на G2 споделя:

Трябва да намерим много данни за собствениците на компании за продажбите и този инструмент ни помага да намерим тези данни. Степента на точност е много висока и с помощта на този инструмент можем лесно да намерим неограничен брой данни. С помощта на този инструмент можем да намерим не само данните за собствениците на компании, но и имейл адресите на всички висши мениджъри.

Трябва да намерим много данни за собствениците на компании за продажбите и този инструмент ни помага да намерим тези данни. Степента на точност е много висока и с помощта на този инструмент можем лесно да намерим неограничен брой данни. С помощта на този инструмент можем да намерим не само данните за собствениците на компании, но и имейл адресите на всички висши мениджъри.

9. ZoomInfo (Най-доброто за продажбена информация и генериране на потенциални клиенти)

чрез ZoomInfo

Когато става въпрос за B2B бази данни, ZoomInfo е фаворит в бранша благодарение на обширното си покритие на данни и впечатляващата си точност. Това, което наистина го отличава, обаче, е неговият AI-задвижван инсайт енджин.

Тази функция превръща вашите контактни данни в полезна информация, която ви помага да вземете по-интелигентни и информирани решения, за да се насочите към подходящите потенциални клиенти и възможности.

Най-добрите функции на ZoomInfo

Проследявайте актуализациите в реално време чрез система за непрекъснато обновяване на данните.

Извлечете контактните данни директно от LinkedIn и други сайтове.

Създайте целеви списъци с потенциални клиенти, като използвате филтри, и ги синхронизирайте с вашата CRM система.

Ограничения на ZoomInfo

Инструментът може да бъде скъп за по-малките предприятия в сравнение с други алтернативи на ZoomInfo

Богатият набор от функции изисква известен период на обучение за новите потребители.

Цени на ZoomInfo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ZoomInfo

G2 : 4,5/5 (над 8700 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (290+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ZoomInfo?

Ето какво казва едно ревю в Capterra:

Внедряването беше лесно, обслужването на клиенти е невероятно, а качеството на решението е точно на място.

Внедряването беше лесно, обслужването на клиенти е невероятно, а качеството на решението е точно на ниво.

чрез RocketReach

👀 Знаете ли, че... Търговските представители прекарват по-малко от една трета от седмицата си (28%) в действителни продажби. Различни задачи като управление на сделки и въвеждане на данни отнемат по-голямата част от времето им.

Искате да получите бърз достъп до проверена контактна информация? RocketReach ви предлага точно това.

С достъп до над 700 милиона професионалисти и 35 милиона компании по целия свят, тя улеснява намирането на директни имейли и телефонни номера, често взети директно от профилите в LinkedIn. Можете също да създавате персонализирани списъци с потенциални клиенти, които се актуализират автоматично, да проследявате технологичните решения и сигналите за покупка на компаниите и да получавате незабавен достъп до проверени мобилни номера и директни линии.

Това е удобен инструмент за екипи, които не искат да губят ценно време в търсене на данни, а вместо това да се концентрират върху реалните продажби.

Най-добрите функции на RocketReach

Използвайте разширението за Chrome, за да извличате контактна информация, докато разглеждате LinkedIn или уебсайтове на компании.

Интегрирайте с CRM системи като Salesforce или HubSpot, за да синхронизирате данните за контактите си.

Достъп до API на RocketReach, за да създадете персонализирани работни процеси и да автоматизирате генерирането на лийдове.

Проследявайте отварянията и кликовете на имейли, за да видите какво работи и кой се ангажира.

Ограничения на RocketReach

Управлението на множество списъци с контакти в рамките на инструмента може да се окаже хаотично.

Някои потребители споделят, че инструментът е скъп за индивидуална употреба.

Цени на RocketReach

Essentials : 99 $/месец

Pro : 165 $/месец

Ultimate: 300 $/месец

Рейтинги и отзиви за RocketReach

G2 : 4,5/5 (над 750 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за RocketReach?

Прочетете тази рецензия на Capterra:

Имам само положителни впечатления и този продукт работи перфектно за моята екосистема на продажбите.

Имам само положителни впечатления и този продукт работи перфектно за моята търговска екосистема.

11. Adapt. io (Най-доброто за анализ на данни)

Търсите начин да се фокусирате върху подходящите хора, без да се губите в морето от контакти? Adapt. io ви помага да улесните привличането на клиенти.

Тя предоставя на екипите по продажби и маркетинг достъп до огромна база от над 250 милиона бизнес контакти и 100 милиона профила на компании. Това, което я прави полезна, е способността ѝ да открива и проверява имейлите на лицата, вземащи решения – точно когато имате нужда от тях.

Адаптирайте най-добрите функции

Създайте целеви списъци с контакти, използвайки над 25 точки с данни.

Поддържайте CRM данните си актуални с автоматизирано обогатяване

Намерете веднага проверени бизнес имейли с разширението LinkedIn Chrome.

Адаптирайте ограниченията

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс може да бъде подобрен.

Понякога някои контакти не се попълват с данни.

Адаптирайте ценообразуването

Безплатно

Стартово ниво : 49 $/месец

Основен : 99 $/месец

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Адаптирайте оценките и рецензиите

G2 : 4,5/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Adapt?

Един рецензент в G2 подчертава:

Adapt. io е фантастичен инструмент за намиране на точни и актуални контактни данни. Той ни спестява много време при генерирането на потенциални клиенти, а безпроблемната CRM интеграция го прави още по-добър. Интерфейсът може да бъде по-гладък, но надеждни данни и отлична поддръжка компенсират това.

Adapt. io е фантастичен инструмент за намиране на точни и актуални контактни данни. Той ни спестява много време при генерирането на потенциални клиенти, а безпроблемната CRM интеграция го прави още по-добър. Интерфейсът може да бъде по-гладък, но надеждни данни и отлична поддръжка компенсират това.

12. Hunter. io (Най-доброто за проверка на имейли и търсене на домейни)

Като водеща база данни с B2B контакти, Hunter.io ви помага да намирате и проверявате професионални имейл адреси в голям мащаб. Една от най-добрите му функции е търсенето по домейн, което ви позволява да откриете всеки публичен имейл адрес, свързан с уебсайта на дадена компания, за секунди.

Съчетайте това с изчистения интерфейс и надеждни инструменти за проверка и ще получите надежден източник на данни за потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Hunter.io

Планирайте студени контакти директно чрез платформата

Извършвайте масова проверка на имейли с помощта на инструмента Email Verifier.

Импортирайте и експортирайте B2B данни безпроблемно чрез интеграции

Достъп до оценка на надеждността за всеки имейл, за да прецените вероятността за доставка.

Ограничения на Hunter.io

Месечните търсения в безплатния план могат да бъдат ограничителни за екипите.

Понякога споделените имейл адреси не са придружени от длъжност, което ги прави по-малко полезни.

Цени на Hunter.io

Безплатно

Стартово ниво : 49 $/месец

Растеж : 149 $/месец

Мащаб: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Hunter.io

G2 : 4,5/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 680 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hunter.io?

Директно от рецензия в Capterra:

Hunter може да намира имейл адреси, когато такива не са публикувани на уебсайтовете. Много полезно!!

Hunter може да намира имейл адреси, когато такива не са публикувани на уебсайтовете. Много полезно!!

13. Seamless. ai (Най-доброто за бързо генериране на потенциални клиенти)

Ако някога сте си пожелавали проучването на потенциални клиенти да не е толкова свързано с предположения, а по-скоро с използването на специално създадена търсачка, обмислете Seamless. ai. Този инструмент помага на екипите да създават изключително целенасочени списъци, без да се налага да пресяват остаряла информация.

Една от най-добрите й функции е търсачката в реално време, която претърсва множество източници, за да открие нови, подходящи контакти, докато работите. Тя е създадена за бързина, прецизност и за да бъдете една крачка пред остарелите данни.

Най-добрите функции на Seamless. ai

Приоритизирайте потенциалните клиенти, използвайки информация, генерирана от изкуствен интелект.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез споделени списъци с потенциални клиенти

Проследявайте сигналите за покупка чрез функциите за данни за намеренията на купувачите.

Получавайте ежедневни актуализации на кредитите и усъвършенствани организационни инструменти.

Ограничения на Seamless.ai

Проблеми с качеството на данните, като понякога остаряла или неточна информация

Сложната система за автоматично подновяване изисква дълго предизвестие за отказ.

Цени на Seamless.ai

Безплатно

Pro : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Seamless. ai оценки и рецензии

G2 : 4,4/5 (над 4690 отзива)

Capterra: 3,7/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Seamless. ai?

Потребител на Capterra споделя:

Много ми харесва интеграцията на Seamless с Sales Navigator/LinkedIn и се надявам да интегрирам Zoho, когато имам възможност.

Много ми харесва интеграцията на Seamless с Sales Navigator/LinkedIn и с нетърпение очаквам да интегрирам Zoho, когато имам възможност.

14. Lead411 (Най-подходящ за продажбени екипи с ограничен бюджет)

чрез Lead411

Lead411 е рентабилна платформа, която предоставя проверена контактна информация и подробности за компаниите, без да ви струва цяло състояние. Тя разполага със система за прехвърляне на кредити, при която неизползваните кредити за износ не изтичат, докато абонаментът ви е активен.

Най-добрите функции на Lead411

Достъп до проверени записи с контакти с директни телефонни номера и имейли

Свържете се лесно с над 25 CRM платформи и SaaS инструменти.

Планирайте и управлявайте кампаниите си без ръчна намеса.

Ограничения на Lead411

Потребителите смятат, че опциите за филтриране биха могли да бъдат по-подробни.

Цени на Lead411

Basic Plus Unlimited : 99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Lead411

G2 : 4. 4/5 (460+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Lead411?

Ето някои акценти от рецензия на Capterra:

Най-добрата част от инструмента е интеграцията с Sales Navigator и полезното разширение за Chrome, с което можете да намерите информация за потенциалните клиенти, като посетите уеб страницата им.

Най-добрата част от инструмента е интеграцията с Sales Navigator и полезното разширение за Chrome, с което можете да намерите информация за потенциалните клиенти, като посетите уеб страницата им.

🧠 Интересен факт: Съвременната индустрия за бази данни с B2B контакти започва да се оформя през 90-те години на миналия век с появата на цифровите инструменти за управление на данни. Една от първите компании, създали голяма база данни с B2B контакти , е Dun & Bradstreet (D&B), основана през 1841 г. И тя все още съществува!

15. 6sense (Най-доброто за усъвършенствана продажбена информация, базирана на изкуствен интелект)

чрез 6sense

Представете си, че знаете кои компании са склонни да купуват, още преди да посетят вашия уебсайт. 6sense ви помага да постигнете точно това. То прескача повърхностните неща и се впуска в дълбочина с помощта на AI-базирани анализи, за да разкрие реалните намерения за покупка.

Една от най-добрите й характеристики е, че тя проследява пътя на купувача, така че можете да се намесите в точното време – без да ви е нужна кристална топка.

Най-добрите функции на 6sense

Проследявайте неограничен брой ключови думи както на ниво тема, така и на ниво ключова дума.

Достъп до проверени данни за контакти

Извлечете по-задълбочени анализи от CRM база данни , натрупана през годините.

Автоматизирайте кампаниите въз основа на етапа на покупка

Ограничения на 6sense

Интерфейсът може да изглежда бавен и тромав при обновяване на данните.

Контактните данни на лицата, вземащи решения, понякога се нуждаят от ръчна проверка.

Цени на 6sense

Безплатно

Екип : Персонализирано ценообразуване

Растеж : Персонализирани цени, включително 6sense Intent

Enterprise: Персонализирани цени с разширени AI функции

Оценки и рецензии за 6sense

G2 : 4,3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за 6Sense?

Ето мнението на един потребител на G2 за този инструмент:

6sense ни помага да намерим подходящите клиенти в подходящия момент, за да можем да насочим усилията си там, където са най-необходими. Най-доброто нещо в 6sense е, че ни показва кои компании действително търсят решения като нашите.

6sense ни помага да намерим подходящите клиенти в подходящия момент, за да можем да насочим усилията си там, където са най-необходими. Най-доброто нещо в 6sense е, че ни показва кои компании действително търсят решения като нашите.

16. SalesIntel (Най-доброто за точност на данните)

чрез SalesIntel

Някои обширни платформи за бази данни ви оставят в неведение. SalesIntel, от друга страна, се фокусира върху предоставянето на точност, на която можете да разчитате. Каква е най-забележителната му характеристика? Всеки контакт е проверен от човек, така че не се налага да преследвате безперспективни възможности.

Добавете към това и информацията за намеренията в реално време, актуалните данни чрез услугата Research-on-demand и безпроблемната CRM интеграция, и ще получите инструмент, който ще гарантира, че вашите усилия за достигане до клиенти ще дадат резултат.

Най-добрите функции на SalesIntel

Дайте приоритет на контактите, като използвате сигнали за намерения, съобразени с вашия целеви пазар.

Достъп до над 95% от лицата, вземащи решения, в различни отрасли

Обогатете съществуващите си CRM записи с актуализирани данни за контакти.

Филтрирайте потенциалните клиенти по технографски и фирмени характеристики.

Ограничения на SalesIntel

Някои потребители съобщават, че понякога контактната информация е остаряла.

По-високите цени могат да надхвърлят бюджета на по-малките екипи.

Цени на SalesIntel

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SalesIntel

G2 : 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за SalesIntel?

Едно ревю в G2 споделя:

Проверените от хора контакти ми спестяват време, което иначе бих загубил с невалидни данни, а филтрите ми помагат да се фокусирам върху моите ICP, без да се налага да пресявам излишната информация.

Проверените от хора контакти ми спестяват време, което иначе бих загубил с невалидни данни, а филтрите ми помагат да се фокусирам върху моите ICP, без да се налага да пресявам излишната информация.

17. Snov. io (Най-доброто за генериране на лийдове по различни канали)

Snov. io интегрира проучването, контактите и автоматизацията, което улеснява управлението на вашия продажбен процес от начало до край. Най-добрите му функции ви помагат да намирате потенциални клиенти и да ги преминавате през вашия фуния с по-малко усилия.

Най-добрите функции на Snov. io

Извлечете контактни данни от домейни и LinkedIn, след което проверете имейлите.

Използвайте неограничени топлинни имейли в плановете Pro, за да увеличите процента на доставка.

Споделяйте CRM шаблони и данни за потенциални B2B клиенти с целия си екип.

Ограничения на Snov.io

Някои потребители съобщават за малки, но досадни странности в интерфейса.

Създаването на дрип маркетинг кампании изисква допълнителни усилия, особено за начинаещите.

Цени на Snov. io

Стартово ниво : 39 $/месец

Професионални планове: от 99 $/месец

Оценки и рецензии за Snov. io

G2 : 4,6/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Snov.io?

Директно от рецензия в G2:

Особено ми харесва разширението за Chrome, което ми позволява да намирам имейли с няколко кликвания и ми помага всеки ден. Техният екип за обслужване на клиенти е невероятен и винаги готов да отговори на всякакви въпроси.

Особено ми харесва разширението за Chrome, което ми позволява да намирам имейли с няколко кликвания и ми помага всеки ден. Техният екип за обслужване на клиенти е невероятен и винаги готов да отговори на всякакви въпроси.

💡 Професионален съвет: Когато избирате база данни с B2B контакти, уверете се, че тя се интегрира добре с вашите съществуващи CRM и маркетингови инструменти. Това ще ви помогне да оптимизирате управлението на данните и да намалите сложността, което ще ви позволи да се съсредоточите върху превръщането на потенциалните клиенти в реални клиенти.

Намирането на подходящата база данни с B2B контакти е от решаващо значение за постигането на вашите продажбени цели. След като обаче разполагате с данните, истинското предизвикателство е да управлявате тези контакти и да превърнете потенциалните клиенти в реални клиенти. Тук на помощ идва солидна CRM система като ClickUp.

С ClickUp получавате повече от просто управление на контакти – можете да автоматизирате въвеждането на данни, да оптимизирате сътрудничеството в екипа и да съхранявате всичко на едно място. Това е перфектното решение, което ви помага да бъдете организирани и да се фокусирате върху сключването на сделки.

Готови ли сте да улесните управлението на контактите повече от всякога?

Регистрирайте се в ClickUp още днес!