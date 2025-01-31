10-те най-добри алтернативи и конкуренти на ZoomInfo през 2025 г.

ZoomInfo, самопровъзгласеният „Google на хората“, е софтуер за клиентска база данни, който отваря свят от потенциални клиенти и партньори за екипите по продажби и маркетинг.

Въпреки че ZoomInfo се стреми към точност, понякога може да се появят остаряла информация или неточни данни за контакт. Тези проблеми с точността на данните могат да доведат до загуба на време и неизползвани възможности за вашия екип по продажбите. Освен това, ограниченото покритие на нишовите пазари от ZoomInfo може да ви принуди да търсите алтернативи на ZoomInfo, за да генерирате потенциални клиенти от конкретни бази данни с клиенти.

В резултат на това много ключови лица, вземащи решения в областта на продажбите и маркетинга, търсят конкуренти на ZoomInfo, за да задоволят нуждата си от надежден инструмент за продажбена информация, който може да предостави качествени данни.

За да ви помогнем да намерите решение, съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на ZoomInfo, които ще подобрят вашите продажби. Също така сме изброили техните отличителни характеристики и цени, за да ви помогнем да намерите идеалния вариант.

Какво трябва да търсите в алтернативите на ZoomInfo?

Данните са в основата на всяка маркетингова и продажбена стратегия. С подробни профили на компании и контактни данни можете да създадете хипер-целеви продажбени и маркетингови кампании, които достигат до правилните хора в правилния момент.

Въпреки това, за да пренесете усилията си за проучване на пазара на следващото ниво, се нуждаете от всеобхватен и рентабилен софтуер за бази данни.

Тук на помощ идват платформи като ZoomInfo. Те се превръщат във вашето предпочитано решение за продажби за генериране на потенциални клиенти.

Когато избирате алтернативи на ZoomInfo, имайте предвид следните ключови характеристики:

Качество и точност на данните: Проверете източниците на данни на платформата, честотата на актуализиране и гаранциите за точност. Потърсете независими рецензии и препоръки, за да прецените реалните преживявания.

Характеристики и функционалност: Изберете алтернативи на ZoomInfo, които предлагат функции, отговарящи на основните ви нужди. Имате ли нужда от основни контактни данни като телефонни номера или имейл адреси, или от по-задълбочени данни за компаниите? Имате ли нужда от Изберете алтернативи на ZoomInfo, които предлагат функции, отговарящи на основните ви нужди. Имате ли нужда от основни контактни данни като телефонни номера или имейл адреси, или от по-задълбочени данни за компаниите? Имате ли нужда от интеграция с вашите CRM или инструменти за автоматизация на маркетинга? Имате ли нужда от визуализация и създаване на модели на данни

Охват и опции за таргетиране: Ако сте маркетинг специалист, който иска да създаде стратегически продажбени и маркетингови кампании, базирани на конкретен сегмент или демография, тогава трябва да потърсите платформа, която предлага широк спектър от опции за таргетиране.

Цени и стойност: Сравнете ценовите модели и функциите на различните алтернативи. Вземете предвид скритите разходи, като кредитни системи или ограничения за износ на данни. Изберете такава, която предлага добра стойност за вашия бюджет и ниво на използване.

Леснота на използване и поддръжка на клиенти: Търсете интуитивно търсене, лесни за използване табла и леснодостъпни ресурси за помощ и поддръжка на клиенти.

10-те най-добри алтернативи на ZoomInfo, които можете да използвате

С оглед на тези фактори, нека разгледаме десетте най-добри алтернативи на ZoomInfo, които можете да използвате, за да зарадвате вашите маркетингови и търговски екипи през 2024 г.:

1. Apollo. io – Най-доброто за стратегии за продажби, базирани на данни

Apollo. io е платформа за продажби и ангажираност, която помага на маркетинговите и търговските представители да намират и да се свързват с потенциални клиенти.

Една от най-популярните алтернативи на ZoomInfo, тя разполага с база данни с контакти на над 260 милиона души и 60 милиона компании, включваща важна информация като имена, длъжности и имейл адреси.

Можете да използвате филтрите за търсене, за да намерите точно потенциалните клиенти, които търсите. Освен това Apollo. io може да обогати съществуващите ви потенциални клиенти и контактни данни с допълнителна информация за идентифициране на компании, като профили в социални медии и новини за компаниите.

Най-добрите функции на Apollo. io

Намерете повече потенциални клиенти с проверени имейли, телефонни номера и над 200 други атрибута на данните.

Достигнете до идеалните си клиентски профили с интелигентни препоръки.

Дайте приоритет на потенциалните клиенти с висока стойност с помощта на изкуствен интелект (AI).

Разширете вашата продажбена мрежа с информация за разговори и сделки.

Ограничения на Apollo. io

Стръмната крива на обучение за напреднали функционалности

Леко объркваща навигация

Някои опасения относно качеството на данните

Цени на Apollo. io

Безплатно: Неограничени кредити за имейли

Базов пакет: 59 $/потребител на месец

Професионална версия: 99 $/потребител на месец

Организация: 149 USD/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Apollo. io

G2: 4,8/5 (над 6300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 рецензии)

2. DealSignal – Най-доброто за генериране на потенциални клиенти в реално време

чрез DealSignal

DealSignal е B2B платформа за данни, която помага на екипите по продажби и маркетинг да намерят подходящите купувачи, да персонализират обхвата си, да увеличат доставяемостта на имейлите и да постигнат повече конверсии. Екипите по продажби и маркетинг я обожават, защото предоставя достъп до огромна база данни с проверени контакти.

Можете също да получите достъп до профили на компании, фирмени данни, технологични данни и данни за намерения. Тази информация може да ви помогне да адаптирате обхвата си към целевите си списъци с контакти.

DealSignal предлага и разнообразни инструменти, които ви помагат да обогатите данните си, като например оценка на потенциални клиенти и данни за намеренията им. Тези фактори му спечелват място в списъка с най-добрите алтернативи на Zoominfo.

Най-добрите функции на DealSignal

Елиминирайте ръчното проучване и генерирайте по-бързо потенциални клиенти.

Обогатете вашите входящи потенциални клиенти с автоматизирано попълване на формуляри.

Максимизирайте обхвата на B2B аудиторията с актуални, проверени и точни данни.

Ограничения на DealSignal

Приоритизирането на контактната база не е съвършено

Някои потребители съобщават за крива на обучение с неговите разширени функции.

Цени на DealSignal

Стартово ниво: 499 $/месец

Професионална и корпоративна версия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за DealSignal

G2: 4,8/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

3. Cognism – Най-доброто за интелигентно проучване

чрез Cognism

Cognism е глобална платформа за продажбена информация, която помага на екипите по приходите да намерят и да се свържат с лицата, вземащи решения в целевите им клиенти. Тя се фокусира върху предоставянето на точни и съответстващи на изискванията B2B бизнес данни.

Cognism твърди, че разполага с водеща в бранша честота на обновяване, което ви гарантира актуални и точни данни за контакти. Предлага разнообразни инструменти за автоматизация на продажбите, като търсачки за имейли и набиращи устройства, които могат да ви помогнат да спестите време и усилия при търсенето на нови клиенти.

Платформата се интегрира с различни други инструменти за продажби, като CRM и платформи за автоматизация на маркетинга. Това улеснява използването на Cognism във вашия съществуващ работен процес за проучване на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Cognism

Получете проверени имейли и телефонни номера на ключови потенциални клиенти във вашите целеви списъци с контакти.

Използвайте разширени филтри за данни за контакти, фирмени и технологични подробности, събития, предизвикващи продажби, и данни за намерения, за да откриете най-подходящия целеви купувач за секунди.

Получете номера, пречистени от DNC, още от самото начало.

Използвайте сигналите за намеренията на купувачите, за да разберете кога купувачите са на пазара за вашето решение и да ги привлечете по-рано в тяхното пътуване.

Ограничения на Cognism

Възможно е понякога да има неточно филтриране на целевата аудитория.

Потребителите съобщават за повтарящи се технически проблеми

Цени на Cognism

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Cognism

G2: 4,6/5 (545+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

4. LeadIQ – Най-доброто за оптимизиране на събирането на потенциални клиенти

чрез LeadIQ

LeadIQ е платформа за продажбена информация, създадена да помага на екипите по продажби и маркетинг да намират, квалифицират и установяват връзка с потенциални клиенти.

Той предлага разнообразни инструменти и функции за оптимизиране на генерирането на потенциални клиенти, което улеснява вашите търговски екипи да идентифицират подходящите потенциални клиенти, да събират информация за тях и да персонализират взаимодействията.

Предлаганите от платформата продажбени анализи ви помагат да проследявате данни за компании, включително новини, събития за финансиране и друга релевантна информация, за да идентифицирате потенциални фактори, които могат да повлияят на продажбите.

Освен това, инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да автоматизират повтарящи се задачи, да персонализират имейл съобщения и целеви страници и да подобрят оценяването на потенциални клиенти, което ги прави една от най-добрите алтернативи на ZoomInfo.

Най-добрите функции на LeadIQ

Проследявайте сигналите за покупка за възложените акаунти и започнете да създавате своя пайплайн.

Добавяйте автоматично нови потенциални клиенти към каденцията и персонализирайте студените имейли с AI.

Подредете новите потенциални клиенти, когато данните бъдат събрани, и автоматизирайте изпращането на имейли на непознати лица.

Подкрепете екипите си за приходи с точност на данните чрез надеждна информация за контакти и акаунти.

Ограничения на LeadIQ

Неточности при прогнозирането на потенциални клиенти

Повтарящи се технически проблеми

Цени на LeadIQ

Freemium : Безплатен план

Essential : 45 $/потребител на месец

Pro : 89 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LeadIQ

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

5. Lusha – Най-доброто за точност на контактната информация

чрез Lusha

Lusha е платформа за B2B продажби, предназначена за екипи по продажби, маркетинг и набиране на персонал. Тя помага на потребителите да намират и да се свързват с потенциални клиенти, като им предоставя контактна информация, данни за компаниите и инструменти за генериране на потенциални клиенти.

Lusha обслужва широк спектър от потребители, като индивидуални търговски специалисти, малки фирми и големи предприятия. Тя също така обогатява съществуващите ви данни с допълнителна информация, като длъжности, профили в социални медии и информация за компании.

Най-добрите функции на Lusha

Насочете се към компании въз основа на техните технологии, като използвате филтъра „Технологии“.

Бъдете в течение с промените в работата на вашите потенциални клиенти, за да можете да проучите нови бизнес възможности, като използвате филтъра за промяна на работата и предупрежденията.

Напълнете своя канал с квалифицирани потенциални клиенти въз основа на данни за намеренията на купувачите.

Получете незабавна информация за идеалния профил на клиента въз основа на предишни търсения.

Определете кой източник носи най-много потенциални клиенти и постигнете вашите KPI още по-бързо.

Ограничения на Lusha

Неточности в някои данни за контакт

Потребителският интерфейс и таблото за управление не са подходящи за начинаещи

Цени на Lusha

Безплатно

Pro: 29 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум: 51 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lusha

G2: 4. 3/5 (над 1400 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 300 рецензии)

6. Kaspr – Най-доброто за автоматизирано обогатяване на потенциални клиенти

чрез Kaspr

Kaspr е инструмент за продажбена информация, създаден да помага на професионалистите в продажбите и бизнеса да намират контактна информация за потенциални клиенти, специално в LinkedIn. Той предлага инструменти за проучване на пазара чрез обогатяване на данните и автоматизация.

Можете да съхранявате, управлявате и организирате потенциалните си клиенти, като ги интегрирате с няколко платформи за продажби и маркетинг, което го прави конкурент на ZoomInfo.

Kaspr предлага и разширение за Chrome, което ви позволява бързо да претърсвате интернет за публично достъпна информация и след това да ви я представя в интуитивен потребителски интерфейс.

Най-добрите функции на Kaspr

Управлявайте потенциални клиенти, автоматизирайте контактите и синхронизирайте данните с другите си приложения за продажби.

Вижте част от данните, преди да платите за тях.

Намиране на потенциални клиенти, установяване на контакти и създаване на възможности за търговските представители (SDR) – всичко на едно място.

Персонализирайте в голям мащаб с функции за автоматизация на продажбите, като изпращане на заявки за връзка в LinkedIn.

Ограничения на Kaspr

Проблеми с извличането на данни за по-малките компании

Някои функции може да са несъвместими с политиките на LinkedIn.

Цени на Kaspr

Безплатно

Стартово ниво: 65 USD/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

Организация: 99 USD/месец на потребител за минимум 5 потребители, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Kaspr

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Clearbit – Най-доброто за разширено обогатяване на данни

чрез Clearbit

Clearbit е платформа за информация за клиенти, която помага на бизнеса да събира и анализира данни за своите клиенти и потенциални клиенти. Тя използва различни източници на данни, включително публични регистри, социални медии и трафик на уебсайтове, за да създаде изчерпателен профил на всеки потенциален клиент.

Clearbit може да оцени вашите потенциални клиенти въз основа на вероятността да се превърнат в платежоспособни клиенти. То също така ви помага да сегментирате клиентите си в различни групи въз основа на техните интереси, нужди и поведение.

Най-добрите функции на Clearbit

Получете достъп до чисти, прецизни и надеждни данни.

Идентифицирайте потенциалните клиенти, които най-добре отговарят на вашите нужди, в реално време и фокусирайте усилията на вашия екип по продажбите там, където те са най-важни.

Разкрийте намерението за покупка на посетителите на вашия уебсайт чрез IP интелигентност.

Разберете как функционират дружествата майки и дъщерните дружества, за да насочите правилния потенциален клиент към правилния търговски представител.

Ограничения на Clearbit

Кривата на обучение за повечето функции

Случайни несъответствия в наличните данни

Цени на Clearbit

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Clearbit

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

8. UpLead – Най-доброто за целенасочено генериране на потенциални клиенти

чрез UpLead

UpLead е софтуер за генериране на потенциални клиенти B2B и конкурент на ZoomInfo, който предоставя голяма база данни с проверена бизнес информация за контакти, както и инструменти за продажби, които ви помагат да филтрирате и насочвате търсенията си.

Инструментът за проверка на имейли на UpLead помага да се гарантира, че вашите имейл адреси са точни и актуални. По този начин можете да подобрите доставяемостта на вашите имейли и да избегнете изпращането на имейли на невалидни адреси.

Той разполага и с инструмент за проучване на конкурентите, с който можете да следите дейността на конкурентите си и да идентифицирате потенциални потенциални клиенти. Можете да използвате този инструмент и за да научите повече за конкурентите си, техните продукти и услуги.

Най-добрите функции на UpLead

Създайте чист списък с потенциални клиенти, който можете да включите в инструментите си за продажби.

Използвайте над 50 филтъра за търсене, за да откриете контакти и компании, които съответстват на профила на вашите купувачи.

Свържете се с реални, квалифицирани потенциални клиенти с проверка на имейла в реално време.

Идентифицирайте и ангажирайте купувачите, които имат намерение да закупят, с анализ на данните за намеренията.

Ограничения на UpLead

Неточности в заглавието или информацията за заетостта на някои контакти

Крива на обучение с потребителския интерфейс

Цени на UpLead

Безплатно

Essentials : 99 $/потребител на месец

Плюс : 199 $/потребител на месец

Професионална версия: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за UpLead

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (70+ отзива)

9. Proxycurl – Най-доброто за уеб 스크рейпинг и извличане на данни

чрез Proxycurl

Proxycurl е API платформа, създадена да ви помогне да изграждате и мащабирате приложения, базирани на данни за хора и компании, без да се налага да управлявате екипи за уеб 스크рейпинг и наука за данните.

Вградените му възможности за извличане на данни извличат данни от уебсайтове, които не са лесно достъпни чрез API, като поемат тежкия процес на събиране и обработка на данни.

Освен това Proxycurl предлага няколко функции за достъп до огромно количество публично достъпни данни за хора и компании, включително профили, контактна информация, финансови данни на компании и др.

Най-добрите функции на Proxycurl

Извлечете актуални данни за хора и компании, за да подсилите продуктите си за автоматизация на продажбите и маркетинга.

Намерете подходящия човек, с когото да разговаряте в целевите компании, с Role Lookup API Endpoint.

Изтегляйте периодично профили от LinkedIn и получавайте известия, когато лице, вземащо решения, се присъедини към нова компания или ако дадено лице бъде повишено на позиция, свързана с вземане на решения.

Ограничения на Proxycurl

Някои уебсайтове или бази данни могат да ограничават достъпа чрез инструменти за извличане на данни, което прави данните недостъпни чрез Proxycurl.

Цени на Proxycurl

Еднократна цена: 4500 долара

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Proxycurl

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. LeadFuze – Най-доброто за мащабируемо генериране на потенциални клиенти

чрез LeadFuze

LeadFuze е софтуер за генериране на потенциални клиенти, базиран в облака, който помага на търговските и маркетинговите представители да намират и да се свързват с потенциални клиенти. Той използва различни методи за събиране на данни за потенциални клиенти, като например уеб скрейпинг и агрегиране на данни.

LeadFuze може да оценява потенциалните клиенти въз основа на вашите критерии за търсене, така че да можете да се съсредоточите върху най-обещаващите от тях. Освен това платформата поддържа имейл подписи, които улавят потенциални клиенти.

Най-добрите функции на LeadFuze

Създавайте списъци с потенциални клиенти и автоматично синхронизирайте потенциалните клиенти с вашите CRM платформи и инструменти за достигане до клиенти.

Използвайте изкуствен интелект, за да добавяте потенциални клиенти във вашата CRM платформа или инструменти за работния процес , за да задействате автоматично кампании за достигане до потенциални клиенти.

Получете пълна информация за вашите потенциални клиенти, като трудов стаж, умения, висше образование и др.

Задействайте многоканални кампании за достигане до потенциални клиенти с интеграции

Ограничения на LeadFuze

Ниска граница на размера на списъка

Има крива на обучение с потребителския интерфейс

Цени на LeadFuze

Неограничен: Започва от 397 $/месец

Мащабиране: Започва от 147 $/месец

Персонализирано

Оценки и рецензии за LeadFuze

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Макар инструментите за управление на данни да са от съществено значение, обмислете как CRM и платформите за бази данни като ClickUp могат да увеличат тяхното въздействие. CRM системите надхвърлят съхранението на данни, като предлагат ценна информация и оптимизирани работни процеси.

ClickUp

ClickUp CRM предлага централен хъб за вашите данни. Представете си, че можете да направите нещо повече от съхранение на данни – да анализирате данните си, да получите полезна информация и да оптимизирате работните си процеси, и всичко това в една лесна за използване платформа.

Оценен като номер 1 CRM в света от G2, ClickUp CRM ви позволява да превърнете потенциалните клиенти в лоялни клиенти. Оптимизирайте вашия продажбен канал, персонализирайте вашия обхват и наблюдавайте как вашият бизнес процъфтява с ClickUp.

Изгледът „ClickUp Item Hubs“ улеснява сортирането на документи, табла и бели дъски по най-нови, любими или „Създадени от мен“

ClickUp е отличен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти по няколко причини:

Високо персонализирана платформа: Създавайте персонализирани полета, автоматизация и работни процеси, които да съответстват на вашия уникален процес на продажби и пътуването на клиентите.

Разнообразие от изгледи: Визуализирайте и управлявайте взаимодействията с клиентите си с над десет различни изгледа, включително Визуализирайте и управлявайте взаимодействията с клиентите си с над десет различни изгледа, включително ClickUp Kanban Boards , календари, диаграми на Гант и списъци.

Персонализирани табла: Получете ценна информация за взаимоотношенията с клиентите си с Получете ценна информация за взаимоотношенията с клиентите си с таблата на ClickUp , които са напълно персонализирани. Използвайте ги, за да проследявате ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средния размер на сделката и напредъка на продажбите.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с Dashboards в ClickUp 3. 0

ClickUp ускорява работата на екипите по продажбите, като централизира целия им работен процес в една платформа. От поддържане на потенциални клиенти и управление на тръбопровода до сътрудничество по сделки и привличане на клиенти, търговските представители могат да се откажат от разпръснатите бази данни в Google Sheets и имейлите в полза на единен център.

Той ви позволява също да създадете перфектна база данни с клиенти, която е идеална за съхранение и анализ на данни за потенциални и съществуващи клиенти, контакти и сделки. ClickUp ви позволява също да добавяте връзки между задачи, документи и други, за да следите ефективно работата си.

Изтеглете този шаблон Подобрете вашите CRM стратегии с простия CRM шаблон на ClickUp.

ClickUp CRM ви позволява дори автоматично да задавате задачи за всеки етап от вашия процес на продажби. С актуализациите на статуса на тригерите въз основа на дейностите, можете незабавно да променяте приоритетите и да уведомявате екипа си по продажбите на коя сметка/профил на клиент да се фокусирате след това.

Бързо преглеждане и управление на активни и неактивни автоматизации в Spaces с актуализации и описания от потребители

Най-добрите функции на ClickUp CRM

Съгласувайте екипите по продажби и маркетинг към едни и същи цели с общи данни и актуализации в реално време.

Получете информация, базирана на данни, с лесно достъпни отчети и визуализации, които ще ви помогнат да насочите взаимоотношенията с клиентите си към успеха.

Следете стойността на клиентите, размера на сделките и други показатели с обзорни данни на високо ниво.

Анализирайте данни от външни източници с интеграциите на ClickUp и открийте скрити тенденции и модели, за да подобрите стратегиите си за достигане до клиенти.

Визуализирайте вашия продажбен канал, оптимизирайте работните процеси на клиентите и сътрудничеството с вашия екип по отношение на възможностите.

Използвайте предварително създадени шаблони за бази данни , за да управлявате и анализирате данни, да генерирате отчети и да планирате следващите си стъпки за връзка с клиентите си.

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3900+ отзива)

Използвайте силата на данните с подходящите алтернативи на ZoomInfo

Изборът на подходящ софтуер за база данни с клиенти е нещо повече от сравнение на функции; трябва да отговорите на уникалните нужди на цялата си организация. Дайте на вашите екипи по продажби и маркетинг инструменти, които да надхвърлят възможностите на Excel базите данни и да стимулират взаимоотношенията с клиентите и приходите.

Има много добри конкуренти на Zoominfo, така че обмислете всички плюсове и минуси, преди да вземете решение. Избягвайте да се задоволявате с несъгласувани решения за продажбена информация и дайте предимство на платформа, която консолидира вашите данни, предоставя задълбочени визуализации и насърчава безпроблемно сътрудничество.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.