11 най-добри алтернативи на Figma AI за дизайнери през 2025 г.

Figma може да работи за някои, но не всеки творчески работен процес се вписва идеално в нейната AI екосистема.

Може би търсите алтернатива на Figma AI, която улеснява създаването на интерактивни прототипи, без да се налага да преминавате през сложни процедури. Или се нуждаете от платформа, която поддържа целия работен процес на вашия екип, от ранните концепции до окончателното предаване.

Каквато и да е причината, не сте сами. Дизайнери, продуктови мениджъри и динамични екипи търсят по-умни и гъвкави инструменти, които съчетават автоматизация с пълна персонализация.

В този наръчник сме събрали най-добрите алтернативи, които си заслужава да опитате. Независимо дали търсите скорост, по-добро сътрудничество или просто инструмент, който по-добре пасва на вашия процес, тук ще намерите нещо за вас.

Най-добрите алтернативи на Figma AI на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите инструменти в този списък:

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Проектирайте работни потоци за задачи и сътрудничество, задвижвано от AI AI-базирани бели дъски, редактиране от много потребители, експортиране на файлове, дизайнерски шаблони, управление на задачи, Figma вграждания, Docs, над 1000 безпроблемни интеграции, векторно редактиране, диаграми на Гант. Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Framer Интерактивен уеб дизайн и прототипиране в реално време Автоматични оформления, създаване на интерактивни компоненти, редактор в реално време без кодиране, CMS, анимации, вграден хостинг. Платените планове започват от 10 долара на месец. Uizard Бързи макети и прототипи, задвижвани от AI Автоматичен дизайнер, генератор на теми, AI топлинни карти, превръщане на екранна снимка в дизайн, редактиране от много потребители Безплатно; Платените планове започват от 19 $/месец Penpot Отворен код, удобен за разработчиците прототипиране CSS Flex/Grid оформление, дизайни на базата на SVG, режим на проверка с код, редактиране в реално време, самохостинг Безплатно; Платените планове започват от 7 $/редактор/месец Mockplus Бързо прототипиране на уеб/приложения със сътрудничество Драг-енд-дроп wireframing, Auto-Specs, редактиране в екип, експортиране на спецификации/код, сравняване на версии на дизайна Безплатно; Платените планове започват от 6,20 $/потребител/месец. Sketch UI/UX дизайн в работния процес на macOS Персонализирани форми, плъгини, редактиране на векторна графика, експортиране на CSS, преглед на iOS, свързване на горещи точки Платените планове започват от 12 долара на месец за всеки редактор. Adobe XD Кръстосано платформен дизайн с интеграция на Creative Cloud Състояния на компоненти, преходи на движение, отзивчиво преоразмеряване, инструменти за предаване на разработки, синхронизация с Creative Cloud Включено в плановете на Creative Cloud (варира) Canva Визуален дизайн и маркетингово съдържание Плъзгане и пускане, инструменти Magic AI, автоматично преоразмеряване, шаблони, режим на представяне, комплекти за брандиране, редактиране на изображения Безплатно; Платените планове започват от 15 $/месец Moqups Леки wireframing и диаграми UI компоненти, библиотеки с шаблони, диаграми, сътрудничество в реално време, Master Pages Безплатно; Платените планове започват от 12 $/месец UXPin Интерактивен дизайн с реални компоненти на код Логически базирани взаимодействия, динамични състояния, обединяване с React компоненти, променливи, условни потоци Персонализирани цени Lunacy UI/UX дизайн с възможност за офлайн работа на различни платформи Плъзгане и пускане, инструменти Magic AI, автоматично преоразмеряване, шаблони, режим на представяне, комплекти за брандиране, редактиране на изображения Безплатно; Платените планове започват от 14,98 $/потребител/месец.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрите алтернативи на Figma AI, които можете да използвате

За опитни дизайнери, които трябва да балансират между кратки срокове и променящи се нужди на клиентите, подходящите инструменти могат да определят успеха или провала на работния им процес. Тези алтернативи на Figma AI не само поддържат бърза итерация и тестване от потребители, но и помагат на екипите да поддържат последователност в сложни дизайнерски системи, прототипи и предаване на проекти.

Нека да разгледаме 👇

1. ClickUp (най-доброто за работни процеси при дизайнерски задачи и творческо сътрудничество, задвижвано от AI)

Създавайте дизайнерски работни процеси и планове за макети с ClickUp.

Дизайнерските екипи често работят с десетки инструменти – един за брифинги, друг за wireframes и трети за обратна връзка. Резултатът? Разкъсани работни процеси, хаос с версиите и много загубено време в превключване между раздели.

ClickUp for Design Teams променя това, като обединява всичко в едно работно пространство. Можете да планирате кампании, да управлявате творческото производство и да генерирате визуализации на една и съща платформа.

Управлявайте дизайнерски кампании, творчески работни процеси и визуални ресурси на едно място с ClickUp за дизайнерски екипи.

Можете да разделите сложни дизайнерски проекти на по-лесни задачи с отговорни лица, приоритети и крайни срокове.

Имате нужда да картографирате зависимостите между обновяване на марката, преработка на потребителския интерфейс и стартиране на кампания? Това е лесно с диаграмите на Гант в ClickUp или със структура на списък, съобразена с процесите на вашия екип.

Оттам преминайте към ClickUp Whiteboards, за да скицирате wireframes, да планирате дизайнерски системи, интерактивни демо версии или висококачествени прототипи.

Гледайте това видео👇, за да научите повече за ClickUp Whiteboards.

Белите дъски са напълно интерактивни, така че можете да влачите задачи, да свързвате обратна връзка или дори да създавате работни потоци на живо, докато сътрудничите с екипа си в реално време.

Начертайте схематични модели, планирайте дизайнерски системи и създавайте интерактивни прототипи в реално време с ClickUp Whiteboards.

👀 Знаете ли, че... Можете да създадете ClickUp Whiteboard директно от ClickUp Chat — просто кликнете върху New Whiteboard, дайте му име и натиснете Enter. Незабавно сътрудничество, без допълнителни кликвания!

Можете дори да използвате AI в работната си среда ClickUp! ClickUp Brain, най-добрият AI партньор в стаята, е вграден директно в Whiteboards. Така че, ако се взирате в празно платно, просто помолете AI двигателя да генерира идеи за оформление, блокове с съдържание или дори визуализации на настроения.

Генерирайте идеи за оформление, блокове със съдържание или визуализации за настроение незабавно с ClickUp Brain, вграден в Whiteboards.

Шаблонът за творчество и дизайн на ClickUp прави нещата още по-бързи. Той е предварително зареден с формуляри за творчески заявки, библиотеки с ресурси, табла за проекти и изгледи на Gantt, всички пригодени за дизайнерски екипи, които работят по кампании в различни канали.

Получете безплатен шаблон Ускорете творческите работни процеси с шаблона за творчество и дизайн на ClickUp.

⚡ Архив с шаблони: Търсите по-ясен начин да стартирате творчески проекти? Шаблонът ClickUp Design Brief Whiteboard ви помага да съберете на едно място изискванията на клиентите, информация за целевата аудитория, дизайнерски цели и ключови резултати. Той е идеален за творчески екипи, които искат бързо да превърнат разпръснатите идеи в структурирана отправна точка!

Най-добрите функции на ClickUp

Спецификации на дизайна : Документирайте указания за дизайна, бележки от проучвания и системи за брандиране с : Документирайте указания за дизайна, бележки от проучвания и системи за брандиране с ClickUp Docs . Споделяйте с заинтересованите страни или превърнете всеки документ в кратко резюме за сътрудничество.

Бели дъски с AI : Начертайте потребителски потоци, обсъдете оформлението и използвайте ClickUp Brain, за да генерирате изображения, идеи за имена или да обобщите творчески бележки чрез интуитивния му интерфейс.

Интегрирано управление на задачите : Управлявайте всички дизайнерски задачи в : Управлявайте всички дизайнерски задачи в ClickUp Tasks . Задавайте крайни срокове, разпределяйте задачи на членовете на екипа и проследявайте напредъка с персонализирани статуси, подзадачи и зависимости.

Сътрудничество в реално време : Коментирайте директно задачите, маркирайте заинтересованите страни и проследявайте итерациите на дизайна през спринтовете. Сътрудничество с екипите по маркетинг, продукти и разработка, всичко на едно място.

Figma вгражда и над 1000 интеграции: Вградете прототипите на Figma директно в задачи, бели дъски или документи. Освен това, свържете се със Slack, Google Drive, Notion и други инструменти, за да централизирате творческите работни процеси.

Ограничение на ClickUp

Има лека крива на обучение за тези, които тепърва започват.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е най-доброто нещо, което ми се е случвало. Аз съм арт директор в Kredo Inc. , компанията майка на 3 дъщерни дружества. Ръководя екип от дизайнери, така че ClickUp ми помага в управлението на проекти, управлението на времето, делегирането на работа и много други неща!

ClickUp е най-доброто нещо, което ми се е случвало. Аз съм арт директор в Kredo Inc. , компанията майка на 3 дъщерни дружества. Ръководя екип от дизайнери, така че ClickUp ми помага в управлението на проекти, управлението на времето, делегирането на работа и много други неща!

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за бяла дъска, които можете да споделяте в Zoom и ClickUp

2. Framer (Най-добър за интерактивен уеб дизайн и прототипиране в реално време)

чрез Framer

Framer съчетава прецизността на инструментите за дизайн с мощността на готовите за производство сайтове. Неговата отличителна черта е възможността да преминете от платното към активен уебсайт, използвайки редактор в реално време, без код, задвижван от React компоненти.

Дизайнерите могат да използват автоматични оформления, интерактивни елементи и вградени анимации, за да създават отзивчиви уеб дизайни, които се държат като продукти, без да се налага предаване на разработчиците в процеса на дизайн. С предварителни прегледи на различни устройства, вградена CMS и нативен хостинг, прототипите се превръщат в изпипани резултати директно в платформата.

Най-добрите функции на Framer

Добавете сложни анимации като ефекти на превъртане, паралакс и преходи в цикъл без код, използвайки Framer Motion.

Управлявайте динамично съдържание с визуална CMS, като колекции, редактиране с плъзгане и пускане и актуализации на сайта в реално време.

Публикувайте незабавно с подготвителна фаза, връщане назад, вградени анализи, A/B тестове в съответствие с GDPR, автоматизирано SEO, SSL и глобален хостинг.

Ограничения на Framer

Интерфейсът не е достатъчно ясен за начинаещи, с неясни икони и лоша навигация, което прави дори простите задачи трудни за изпълнение, дори в условията на ръководено обучение в клас.

Цени на Framer

Лични планове

Mini : 10 $/месец

Basic : 20 $/месец

Pro: 30 $/месец

Бизнес планове

Стартиране : 75 $/месец (фактурира се ежегодно)

Мащаб : 200 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Framer

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Framer?

В рецензия на Capterra се казва:

Figma знае какво търсите, преди да го разберете. От концепции до напълно разработени дизайни, от wireframes до окончателни рендери и цифрови експорти за уебсайтове и маркетингови цели. Figma е 100% интегрирана в няколко работни процеса в нашия бизнес.

Figma знае какво търсите, преди да го разберете сами. От концепции до напълно разработени дизайни, от wireframes до окончателни рендери и цифрови експорти за уебсайтове и маркетингови цели. Figma е 100% интегрирана в няколко работни процеса в нашия бизнес.

⚡ Архив с шаблони: Най-добрите и безплатни шаблони за графичен дизайн за творчески екипи

3. Uizard (Най-доброто решение за бързи макети и прототипи, базирани на AI)

чрез Uizard

Uizard е инструмент за дизайн, базиран на AI, и алтернатива на Figma, който превръща текстови подсказки, екранни снимки или ръчно нарисувани скици в редактируеми прототипи за секунди. Функцията Autodesigner генерира мулти-екранни макети от прост текстов вход.

Той ви позволява също да сканирате wireframes или screenshots, за да започнете работа по вашите дизайни. С Uizard превръщането на идеята в прототип става гладък и интуитивен процес, дори и за хора, които не са дизайнери.

Най-добрите функции на Uizard

Създавайте пълни потребителски интерфейси и многоекранни потоци, като въведете няколко изречения – AI се занимава с оформлението, компонентите и основната навигация.

Създавайте кохерентни теми за потребителски интерфейс от изображения или URL адреси и получавайте карти на вниманието, които предсказват къде ще се фокусират потребителите.

Няколко членове на екипа в процеса на проектиране могат да коментират и редактират едновременно, след което да експортират кликаеми прототипи или удобни за разработчиците CSS/React фрагменти.

Ограничения на Uizard

Uizard Autodesigner често използва подобни оформления, което прави резултатите да изглеждат общовалидни. Той е чудесен за провокиране на идеи, но вероятно ще трябва да усъвършенствате дизайна значително след това.

Цени на Uizard

Безплатно завинаги

Pro : 19 $/месец

Бизнес : 39 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени; пригодени за големи екипи (15+), фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Uizard

G2: 4,5/5 (45 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 190 отзива)

Какво казват реалните потребители за Uizard?

В рецензия на Capterra се казва:

Благодарение на Uizard вече не е нужно да си представям идеята в главата си, а мога бързо да я нарисувам. Това ускорява значително процеса на създаване на дизайн.

Благодарение на Uizard вече не е нужно да си представям идеята в главата си, а мога бързо да я нарисувам. Това ускорява значително процеса на създаване на дизайн.

🧠 Интересен факт: В един смел скок към бъдещето китайски учени пуснаха AlphaDog – роботизирано кученце, задвижвано от 5G, което не само носи... но и доставя пакети, сервира маси в ресторанти и самостоятелно води хора с увредено зрение!

4. Penpot (Най-доброто за отворен код, удобен за разработчиците UI дизайн и прототипиране)

чрез Penpot

Penpot е безплатен, уеб-базиран инструмент за прототипиране с отворен код, създаден за екипи, които искат пълен контрол и гъвкавост. Често считан за една от най-добрите алтернативи на Figma, той позволява безпроблемно сътрудничество между дизайнери и разработчици чрез функции като CSS Flex/Grid layout, редактируеми дизайни на базата на SVG и режим за проверка на кода.

С редактиране в реално време в мултиплейър режим, поддръжка на различни платформи (включително самохостинг) и без ограничения за използване, Penpot премахва бариерите за абонамент, като същевременно насърчава синергията между дизайна и разработката.

Най-добрите функции на Penpot

Създавайте отзивчиви оформления, които отразяват производствения код (CSS Flexbox/Grid), позволявайки на разработчиците да използват точно това, което е вградено в дизайна.

Автоматично генерирайте CSS, HTML/SVG маркировка от дизайни чрез режим Inspect за по-гладко предаване на разработчиците.

Бързо намирайте и управлявайте слоеве/типове филтри, използвайте булеви операции, градиентни запълвания, свободни траектории, вложени рамки и режим на фокусиране.

Ограничение на Penpot

Penpot може да се усеща като бавен и нестабилен при работа с големи или дългосрочни проекти, а производителността може да се забави при тежки прототипи.

Цени на Penpot

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/редактор/месец

Enterprise: 950 $/организация/месец

Оценки и рецензии за Penpot

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Penpot?

В рецензия на G2 се казва:

Моят екип успя да създаде прототипи безпроблемно между дизайнери и инженери с помощта на платформата с отворен код.

Моят екип успя да създаде прототипи безпроблемно между дизайнери и инженери с помощта на платформата с отворен код.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук ви е необходима AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашите указания. Това е приложението за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

5. Mockplus (Най-доброто за бързо прототипиране на уеб/приложения с сътрудничество в реално време)

чрез Mockplus

Mockplus е инструмент за прототипиране в браузър и на десктоп и софтуер за сътрудничество при дизайна, създаден с оглед на бързина и простота. Поддържа wireframing с плъзгане и пускане, интерактивни елементи и вградени UI комплекти, както и споделени библиотеки с ресурси и редактиране на живо в екип.

Екипите могат да преминават от скица към кликаем прототип, да добавят бележки с технически спецификации и да експортират в PDF или офлайн. Като алтернатива на Figma, Mockplus включва и Auto-Specs, която автоматично генерира готови за разработчиците детайли, без да е необходимо ръчно редактиране.

Най-добрите функции на Mockplus

Бързо сравнявайте дизайнерски итерации с разделяне, избледняване, плъзгане или подчертаване на разликите.

Генерирайте автоматично спецификации от Figma, Adobe XD, Photoshop или Axure, след което ги подобрете с ръчни маркировки (текст, разстояние, цвят, инструменти за координати).

Експортирайте активи, пригодени за платформата, и CSS код фрагменти директно от изгледа на спецификациите на дизайна, с вградена компресия за оптимизиране на предаването на разработката.

Ограничения на Mockplus

Качването на дизайни е ограничено до интеграции на плъгини или плъзгане и пускане на ZIP файлове, което е неудобно за потребители, които предпочитат директно качване през браузъра за по-бързо настройване на проекта.

Цени на Mockplus

Безплатно завинаги (До 10 потребители, без ограничение във времето)

Premier : 6,20 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mockplus

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Mockplus?

В рецензия на G2 се казва:

Страхотен инструмент за UX дизайнери, hi-fi прототипи, управление на активи и кодиране, всичко в едно облачно приложение. Плъгините са чудесни за предаване на други членове на екипа и на тези, които работят в Mockplus.

Страхотен инструмент за UX дизайнери, hi-fi прототипи, управление на активи и кодиране – всичко в едно облачно приложение. Плъгините са чудесни за предаване на други членове на екипа и на тези, които работят в Mockplus.

👀 Знаете ли, че... Легендарният логотип на Nike Swoosh е проектиран през 1971 г. от студентка на име Каролин Дейвидсън, която е получила само 35 долара за него! Това е едно от най-емблематичните логотипи в историята, а цената му днес е колкото един резервоар бензин.

6. Sketch (Най-доброто за UI/UX дизайн в работния процес на macOS)

чрез Sketch

Sketch е графичен инструмент за дизайн, базиран на вектори, ексклузивен за macOS, създаден за изработване на потребителски интерфейси и интерактивни прототипи. Той предлага изчистен интерфейс без отвличащи елементи, фокусиран върху интуитивни работни процеси за дизайн.

Тази алтернатива на Figma е подходяща за проектиране на отзивчиви екрани, икони и интерактивни потоци. Sketch улеснява предаването на разработчиците с CSS експортиране и широка екосистема от плъгини.

Най-добрите функции на Sketch

Създавайте персонализирани форми, булеви операции, регулируеми стилове на ъглите и манипулиране на пътя с помощта на инструмента „Pen“ (Перо).

Възползвайте се от безбройни плъгини на общността за задачи като измерване (Sketch Measure), автоматизация, експортиране на активи и подобрения на потребителския интерфейс.

Свържете артбордове с горещи точки и прегледайте потоците директно на iOS устройства, с подобрено избиране на горещи точки и персонализирана видимост на прототипите.

Ограничения на Sketch

Достъпна само за macOS и може да показва забавяния при големи файлове или по-стар хардуер, което я прави по-малко подходяща за мултиплатформени екипи или проследяване на сложни проекти.

Цени на Sketch

Стандартен абонамент : 12 USD/месец на редактор (фактурира се месечно)

Бизнес абонамент : 22 $/месец на редактор (фактурира се само годишно)

Лиценз само за Mac: 120 долара на работно място; включва 1 година актуализации

Оценки и рецензии за Sketch

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Sketch?

В рецензия на Capterra се казва:

Използвам Sketch от 2014 г. за създаване на потребителски интерфейси за iPhone, икони и рекламни материали. Много е лесно да се създават, споделят и разпространяват изображения и вектори.

Използвам Sketch от 2014 г. за създаване на потребителски интерфейси за iPhone, икони и рекламни материали. Много е лесно да се създават, споделят и разпространяват изображения и вектори.

7. Adobe XD (Най-доброто решение за кросплатформен дизайн с вградена интеграция с Creative Cloud)

чрез Adobe XD

Adobe XD е векторно базирано средство за дизайн на потребителски интерфейс, създадено за дизайнери, работещи с уеб, мобилни и гласови интерфейси. То е особено полезно за екипи, които вече са интегрирани в екосистемата на Adobe, с тясна интеграция в инструменти като Photoshop и Illustrator.

Въпреки че тази алтернатива на Figma има по-стръмна крива на обучение, XD все пак предлага всеобхватни функции за създаване на интерактивни прототипи и дизайнерски системи. Последните актуализации въведоха и AI-базирани функции, които оптимизират работните процеси, като например оформление, съобразено със съдържанието, и автоматично преоразмеряване, за да се ускорят повтарящите се задачи.

Най-добрите функции на Adobe XD

Създавайте динамични елементи на потребителския интерфейс (като превключватели или падащи менюта) с множество състояния в един компонент.

Добавете движение и микроинтеракции между артбордове, без да се налага редактиране на времевата линия.

Бързо възпроизвеждайте елементи от дизайна и ги попълвайте автоматично с данни за бързо създаване на оформление.

Ограничения на Adobe XD

Генеративните AI инструменти не са достатъчно изпипани и лесни за употреба, особено когато се достъпват чрез интеграция с Photoshop, с ограничени указания за бързо насочване.

Цени на Adobe XD

Налични като част от абонамента за Adobe Creative Cloud All Apps.

Оценки и рецензии за Adobe XD

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Adobe XD?

В рецензия на Capterra се казва:

XD даде възможност на нашия екип да представя идеи по-бързо, независимо дали става въпрос за брандиране на магазини, табели за киоски или системи за ориентация.

XD позволи на нашия екип да представя идеи по-бързо, независимо дали става дума за брандиране на магазини, табели за киоски или системи за насочване.

8. Canva (Най-доброто за визуален дизайн и маркетингово съдържание)

чрез Canva

Canva, алтернативата на Figma, е облачна платформа за дизайн за дизайнери, маркетинг специалисти и членове на екипи без умения за програмиране. Тя предлага интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, обширна библиотека с шаблони и вградени инструменти за сътрудничество.

Екипите могат да създават графики за социални медии, презентации, плакати и дори GIF файлове за минути благодарение на коментарите в реално време, споделените папки и лесното управление на бранд активите.

Най-добрите функции на Canva

Промяна на размера с едно кликване за различни формати (Instagram, LinkedIn, печат), както и прозрачни PNG, PDF и MP4 файлове за многоканално използване.

Вграден режим на представяне, проста анимация на времевата линия и функции за автоматично добавяне на надписи.

Автоматично генерирайте оформление, изображения и копия с помощта на AI инструментариума на Canva, включително Magic Write и Magic Media.

Ограничения на Canva

Макар Canva да предлага обширна библиотека с дизайни, тя не е достатъчно прецизна за персонализирани или професионални резултати, което често принуждава потребителите да преминават към по-специализирани инструменти за дизайн.

Цени на Canva

Безплатно завинаги

Canva Pro : 15 $/месец за един потребител

Canva Teams : 10 USD/месец на потребител; изискват се минимум 3 потребители (30 USD/месец)

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Canva?

В рецензия на Capterra се казва:

Canva е тайното оръжие, което позволява на всеки да създава професионално съдържание с няколко кликвания на бутона. Аз сам използвах Canva, за да създам цял бизнес.

Canva е тайното оръжие, което позволява на всеки да създава професионално съдържание с няколко кликвания на бутона. Аз сам използвах Canva, за да създам цял бизнес.

9. Moqups (Най-доброто за леко създаване на wireframes, диаграми и интерактивно прототипиране)

чрез Moqups

Moqups е уеб-базирана платформа за визуално сътрудничество, която дава възможност на екипите да проектират wireframes, диаграми и интерактивни прототипи изцяло от браузъра. Освен макети, тя поддържа блок-схеми, карти на сайта, UML и диаграми, което я прави универсален център за визуално планиране в ранна фаза.

С богати библиотеки от шаблони и редактиране в реално време, той е създаден за мултифункционални екипи, които да обменят идеи, проектират и итеративно работят заедно онлайн.

Най-добрите функции на Moqups

Достъп до готови UI компоненти (iOS, Android, Bootstrap) и пакети с икони (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) за изпипани дизайни.

Използвайте лепящи се бележки, бележки и коментари на живо, за да събирате обратна връзка и да насочвате дискусиите по дизайна.

Организирането на страници чрез плъзгане и пускане, поддръжката на папки и Master Pages помагат за поддържането на последователност в дизайна при сложни потоци.

Ограничения на Moqups

Свързващите елементи в диаграмите могат да бъдат неинтуитивни и трудни за работа, особено за потребители, които създават подробни карти на процесите.

Цени на Moqups

Безплатно завинаги

Solo : 12 $/месец

Екип : 24 $/месец

Неограничен: 65 $/месец

Оценки и рецензии за Moqups

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Moqups?

В рецензия на G2 се казва:

Moqups е лесен и супер бърз за използване, особено при проектиране на wireframes с малка резолюция, като предлага почти всичко, от което се нуждаете. Освен това, той позволява създаването на клъстери, за да се създаде прототип с ниска точност за крайните потребители. Освен това, можете удобно да качвате отделни елементи/изображения между проектите и да създавате шаблони, за да работите още по-бързо. Също така, новият елемент „таблица“ е много по-добър от старата таблица и позволява по-голяма гъвкавост.

Moqups е лесен и супер бърз за използване, особено при проектиране на wireframes с малка резолюция, като предлага почти всичко, от което се нуждаете. Освен това, той позволява създаването на клъстери, за да се създаде прототип с ниска точност за крайните потребители. Освен това, можете удобно да качвате отделни елементи/изображения между проектите и да създавате шаблони, за да работите още по-бързо. Също така, новият елемент „таблица“ е много по-добър от старата таблица и позволява по-голяма гъвкавост.

10. UXPin (Най-доброто за интерактивно прототипиране с реални компоненти на код)

чрез UXPin

UXPin помага на дизайнерските екипи да създават сложни прототипи, които се държат като реални приложения, без да напускат редактора. С интерактивни състояния, променливи, автоматично оформление и условна логика можете да симулирате усъвършенствани потребителски потоци и да тествате реалистични сценарии.

Функцията Merge преодолява разликата между дизайна и разработката чрез реални кодирани компоненти от Git или Storybook. UXPin също подобрява процеса на дизайн с нови AI възможности, опростявайки последователността на дизайна. Мощен инструмент за UI дизайн, UXPin е отличен избор за екипи, които изискват безпроблемно предаване на проекти.

Най-добрите функции на UXPin

Симулирайте реални потребителски преживявания с логически взаимодействия и динамични състояния – много по-напреднали от статичните прототипи с връзки.

Използвайте вградени променливи, условни състояния, изрази и множество тригери за взаимодействие.

Обединете кодираните React компоненти директно във вашите прототипи, така че разработчиците и дизайнерите да работят от един и същ източник на информация.

Ограничение на UXPin

Компонентите на системата за дизайн не се актуализират последователно в различните проекти, което затруднява увереността, че промените ще се отразят както се очаква.

Цени на UXPin

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UXPin

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (20+ отзива)

Какво казват реалните потребители за UXPin?

В рецензия на Capterra се казва:

Имах страхотно преживяване при създаването на кликаеми прототипи и придаването им на страхотен вид. Досега съм доволен от работата, която успях да създам.

Имах страхотно преживяване при създаването на кликаеми прототипи и придаването им на страхотен вид. Досега съм доволен от работата, която успях да създам.

11. Lunacy (Най-доброто за офлайн UI/UX дизайн на различни платформи)

чрез Lunacy

Lunacy е безплатен софтуер за дизайн с пълна функционалност, създаден от Icons8, който предлага на UI/UX дизайнерите мощна алтернатива на Figma. Тази платформа работи на Windows, macOS и Linux и не изисква стабилна интернет връзка, за да се достъпи до основните й функции.

Той също така е снабден с мощни AI функции, които ускоряват бързите итерации. Освен това Lunacy предлага достъп до огромна вградена библиотека с ресурси (икони, илюстрации, снимки, UI комплекти) и въвежда уникални функции като автоматично Z-индексиране, избор на слоеве и функция за свързано дизайн на живо, която синхронизира елементи от платното директно с производствения код.

Най-добрите функции на Lunacy

Използвайте автоматично настройващи се цветове на шрифта и слоеве (автоматичен Z-индекс), интелигентен избор на слоеве и инструменти за незабавна замяна на изображения.

Сътрудничество на живо с членовете на екипа , тъй като режимът в облака добавя редактиране в реално време, коментари, стикери и гласови бележки, както и офлайн поддръжка на настолни компютри.

AI-базирани инструменти, които поддържат премахване на фона, увеличаване на изображенията, аватари и генератори на заместващ текст, за да ускорят рутинните задачи.

Ограничение на Lunacy

Работата с големи дизайнерски файлове често води до проблеми с производителността, включително сривове и проблеми с потребителския интерфейс, като трептене на прозорците или изчезване на елементи от интерфейса.

Цени на Lunacy

Безплатно завинаги

Pro : 14,98 $ на потребител/месец, фактурира се месечно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Lunacy

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Lunacy?

В рецензия на G2 се казва:

Това е невероятно безплатно средство, което използвам, когато трябва да отворя файлове с скици на компютър. Може би не е най-доброто средство за прототипиране на потребителски интерфейс на пазара, но е безплатно и може да бъде много полезно за спешна работа или ако вашият Mac е повреден.

Това е невероятно безплатно средство, което използвам, когато трябва да отворя файлове с скици на компютър. Може би не е най-доброто средство за прототипиране на потребителски интерфейс на пазара, но е безплатно и може да бъде много полезно за спешна работа или ако вашият Mac е повреден.

Защо да изберете алтернативи на Figma AI

Figma е елегантен, популярен и пълен с AI, но това не означава, че работи за всеки.

Ето къде някои потребители се сблъскват с препятствия и защо проучването на алтернатива на Figma AI може да има повече смисъл:

Ограничена персонализация: Въпреки че може да опрости основното прототипиране, AI-базираното прототипиране на Figma може да има ограничения при създаването на високо интерактивни или специализирани прототипи, като често изисква ръчна настройка за разширени взаимодействия.

Неудобен за сложни работни процеси: Figma е чудесен за wireframes и UI, но управлението на интерактивни прототипи в голям мащаб или интегрирането с по-широки проектни системи може да бъде предизвикателство.

Пропуски в сътрудничеството извън дизайна: Инструментите за сътрудничество на Figma са създадени за дизайнери. Но ако работите в тясно сътрудничество с разработчици, маркетинг специалисти или продуктови мениджъри, може да се наложи да използвате нещо повече от дизайнерски файлове, като интегрирани документи, обратна връзка или управление на задачи.

Проблеми с претоварване на файлове и производителност: С разрастването на дизайнерските системи и споделените библиотеки, екипите често се оплакват от бавна производителност. Преминаването към по-оптимизирана платформа може значително да подобри скоростта на зареждане и плавността на работния процес.

Проектирайте по-умно, сътрудничете по-добре и създавайте по-бързо с ClickUp

Figma AI добавя стойност към процеса на проектиране, особено по време на ранните етапи на идеи и прототипиране. Но до голяма степен остава в границите на проектирането.

ClickUp отива още по-далеч.

С ClickUp Brain, вграден в ClickUp Whiteboards, получавате предложения, генериране на съдържание, мозъчна атака и сътрудничество в реално време, задвижвани от AI. Той свързва всяка част от вашия процес: задачи, графици, документи, обратна връзка за дизайна и комуникация в екипа.

Защо да се задоволявате с по-добро проектиране, когато можете да проектирате, мислите и доставяте по-добре с ClickUp?

За да започнете, регистрирайте се безплатно в ClickUp.