Canva и Figma: коя приложение е най-подходящо за дизайнерите?

Невъзможно е дори да започнем разговор за инструменти за дизайн, без да обсъдим Canva и Figma. От публикации в социалните медии до редактиране на снимки и всякакъв визуален дигитален маркетинг, тези два инструмента за графичен дизайн са популярни с причина.

Те са толкова популярни, че има цели списъци с алтернативи на Canva и Figma, в случай че не сте доволни от нито един от двата инструмента за графичен дизайн.

За да бъдем ясни, двете не са еднакви. Едната е инструмент за дизайн, оптимизиран за прости графики, докато другата е по-близка до инструмент за прототипиране за дизайн на уебсайтове и други сложни дизайни. Но все пак те имат достатъчно общи черти, за да бъде въпросът Canva или Figma уместен и заслужаващ да бъде проучен.

И така, в борбата за усъвършенствани инструменти, които да ви помогнат в процеса на проектиране, коя от двете печели? Как да разграничите Canva и Figma и коя приложение да изберете в крайна сметка?

Какво е Canva?

Чрез Canva

Canva е софтуер за визуално сътрудничество, който помага на дизайнери и недизайнери да създават печатни и дигитални проекти.

За разлика от усъвършенстваните инструменти за редактиране на снимки като Photoshop, тя не изисква професионални дизайнери да започват от нулата за всеки нов проект. Вместо това, обширната библиотека с вградени шаблони улеснява създаването на изчистени и привлекателни дизайнерски елементи за социални медийни платформи, уебсайтове, печатни материали и др.

Canva печели и благодарение на лесния за използване интерфейс, който не изисква дълго обучение, и функциите за съвместна работа, които позволяват на вашия екип да работи заедно за създаването на сложни дизайни. Допълнителните функции включват инструмент за работа с бяла дъска за сътрудничество в реално време, основни възможности за редактиране на изображения и безплатна версия, с която можете сами да оцените страхотните му функции.

Характеристики на Canva

Чрез Canva

Canva е усъвършенстван инструмент с разширени функции като възможности за векторно редактиране, облечени в интуитивен интерфейс, проектиран да подобри творческия процес дори за хора, които не са дизайнери. За целите на това сравнение ще се фокусираме специално върху инструментите за сътрудничество, възможностите за работа с бяла дъска и предварително проектираните шаблони.

1. Функции за сътрудничество

Повечето съвременни екипи, професионални дизайнери или други, работят в разпределени среди. Това налага използването на инструменти за сътрудничество, особено софтуер за графичен дизайн, които им позволяват да работят заедно бързо и ефективно.

Canva се представя добре, като предлага професионални инструменти за сътрудничество. Можете да поканите няколко потребители да сътрудничат в редактора с функция „плъзгане и пускане“, като ролите на потребителите като редактор, зрител и коментатор поддържат йерархията на дизайна. Това улеснява създаването на завладяващи визуализации заедно, без да се притеснявате, че качеството ще се понижи поради феномена „твърде много готвачи“.

Но това не е всичко. Комбинирайте свои дизайнерски елементи в предварително създадени шаблони, които да се използват от целия екип. Запазете шрифтове, изображения и цветове в комплект за брандиране, за да създадете свой дизайнерски инструмент. Създайте папки за екипа в допълнение към неограничените лични файлове.

2. Възможности за работа с бяла дъска

С Canva сътрудничеството не се ограничава до създаването на графики за социални медии. Можете да използвате платформата и за съвместно планиране с екипа си благодарение на инструмента за бяла дъска, който ви позволява да създавате всичко – от макети на уебсайтове до потребителски пътеки за вашия UX дизайн.

Работете с екипа си, за да дадете свобода на идеите си. Разнообразни инструменти за рисуване и усъвършенствана система от решетки поддържат екипа в правилната посока. Разработвайте идеите си според най-добрите възможни принципи на дизайна, а след това ги визуализирайте с помощта на изкуствен интелект и импортирани графики и изображения.

3. Професионални шаблони

Накрая, Canva си е извоювала име благодарение на обширната си библиотека от предварително дефинирани шаблони. Тези шаблони, вариращи от публикации в социалните медии до PowerPoint презентации и пощенски картички до многостранични брошури, правят Canva предпочитания софтуер за дизайн на маркетингови материали сред малки екипи, които може да не разполагат с обширни познания в тази област.

Canva се отличава и с лекотата, с която вашият екип може да превърне тези шаблони в възможност за дизайн на персонализирани материали. Безплатният достъп до стокови изображения и интеграцията с видео дизайни, в съчетание с възможностите за редактиране на снимки, позволяват на вашия екип да добави достатъчно графични елементи, за да направи дизайна свой собствен.

Добавете възможността да създавате свои собствени персонализирани шаблони и лесно ще разберете защо това е едно от най-популярните инструменти за графичен дизайн на пазара.

Цени на Canva

Безплатен план

Canva Pro: 14,99 $/месец за един потребител

Canva за екипи: 29,99 $/месец за първите пет потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Какво е Figma?

Чрез Figma

Canva и Figma са сред най-популярните инструменти за рисуване. Figma обаче се отличава с това, че се фокусира повече върху системата и основите, които в крайна сметка ще определят вашия графичен дизайн.

Да, това все още е софтуер за визуално сътрудничество. Но той често се споменава сред най-добрите софтуерни опции за бяла дъска, благодарение на способността си да създава векторни графики и прототипи, които надхвърлят обикновените изображения.

За да бъдем ясни, това все пак е инструмент за графичен дизайн по своята същност. Но е инструмент за дизайн, предназначен повече за мозъчна атака, отколкото за крайна доставка и ранно сътрудничество. Интеграцията с Unsplash ви позволява да добавяте стокови изображения към вашите дизайни и бели дъски, а инструментите за редактиране на снимки все още са на разположение, за да усъвършенствате вашите прототипи и да ги направите представителни.

Характеристики на Figma

Чрез Figma

Figma предлага две основни продуктови линии: своя собствена платформа за дизайн „всичко в едно“ и FigJam, интегрирано решение за бяла дъска. Заедно те съставляват облачно базирано средство с функции, ориентирани към потребителското преживяване, което може да се окаже безценно за вашия екип.

1. Сътрудничество в реално време

Canva и Figma са сходни в това, че и двете са създадени за сътрудничество. При Figma това се вижда в способността ѝ да работи в реално време. Дизайнерският пакет предлага инструмент „перо“, който показва курсорите на всички потребители в софтуера в даден момент, което позволява на всички членове на екипа да виждат точно върху какво работят.

Освен това Figma предлага интуитивна функция за разклоняване, която позволява на членовете на екипа да работят по свои собствени идеи, свързани с по-голяма концепция, без да е необходима стръмна крива на обучение. Това е лесен инструмент за проучване на различни потоци от мисли, като позволява на потребителите да обединяват множество идеи, когато са готови. Такова гъвкавост става безценна при работа по по-сложни дизайни и прототипи.

Накрая, Figma предлага и други инструменти за сътрудничество, които са донякъде уникални в тази област. Например, тази платформа за графичен дизайн интегрира аудио коментари и разговори, което улеснява екипа ви да се съгласува.

2. Възможности за работа с бяла дъска

Canva и Figma предлагат бели дъски, но Figma е разширила своето решение за бели дъски, за да му отдаде заслуженото внимание. Благодарение на повече предварително създадени шаблони, тази функция е лесна за използване за всичко – от диаграми до дневен ред на екипни срещи, пътни карти, графици и др.

Figma интегрира и изкуствен интелект в своите бели дъски, с прости подсказки, които позволяват на вашия екип лесно да създава нови платна за всякакви възможни цели. За секунди текстова подсказка може да доведе до всичко – от диаграма на Гант, визуална времева линия, анализ на същата индустрия, в която работите, и много други.

Накрая, възможностите за сътрудничество на Figma се разширяват и до решенията за бяла дъска. Без почти никаква крива на обучение, вашият екип може да работи на бяла дъска, да използва аудио и текстови чат на живо, за да изрази своите мнения, и да реагира на идеи и опции с прости емотикони. Режимът Spotlight насочва членовете на екипа към областите, които искат да обсъдят най-много, поддържайки максимална продуктивност.

3. База данни с шаблони

Накрая, Figma предлага шаблони за бяла дъска и шаблони в библиотека с повече от 300 файла – без да се броят неограничените опции за подсказване на AI инструмента. Тези шаблони обхващат както бяла дъска, така и прототипи, което намалява вероятността да се наложи да започвате от нулата с нов проект или концепция.

Цени на Figma

Безплатен план

Figma Professional: 12 $/месец на потребител

Figma Organization: 45 $/месец на потребител

Figma Enterprise: 75 долара на месец на потребител

FigJam Starter: Безплатен план

FigJam Professional: 3 $/месец на потребител

FigJam Organization: 5 $/месец на потребител

FigJam Enterprise: 5 USD/месец на потребител

Figma и Canva: сравнение на функциите

Canva и Figma имат много общи функции. Но ако сравнявате двете, е полезно да разберете как дори тези общи функции се различават една от друга. Ако обмисляте Canva или Figma, имайте предвид следните разлики:

Характеристика № 1: Сътрудничество

И Canva, и Figma предлагат силни функции за сътрудничество. Победителят между двете зависи от това, което търсите:

Figma печели, ако имате екип от професионални дизайнери, които работят върху уеб дизайн или други сложни прототипи, благодарение на режима си за фокусиране, както и на аудио и чат разговорите на живо.

Canva печели, ако искате вашият екип да използва дизайни, подходящи за вашата марка, в по-прости проекти, благодарение на персонализираните си шаблони и наличните ограничения за шрифтове, цветове и редактиране на изображения.

Чрез Canva

Характеристика № 2: Бяла дъска

Дискусията между Canva и Figma е частично интересна поради сходните им функции. Това е особено вярно, когато се имат предвид възможностите им за работа с бяла дъска.

Всъщност, двете инструменти са почти невъзможни за разграничаване в тази област. Белите дъски се различават леко, като например способността на Figma да поддържа CSS чрез импортиране и експортиране на CSS променливи от вашите прототипи. Но макар това да прави Figma по-добър инструмент за уеб дизайн, то не е достатъчно, за да я отличи като по-комплексен пакет за работа с бели дъски.

Характеристика № 3: Библиотека с шаблони

Canva и Figma предлагат библиотеки с шаблони, но Canva трябва да бъде обявена за победител по тази функция. Тя предлага хиляди готови шаблони за всеки тип рекламни материали и всяка индустрия. Но тя включва и възможността лесно да създавате свои собствени, което улеснява създаването на графики в стила на вашата марка за вашите маркетингови канали.

Figma, разбира се, също не получава лоши оценки за тази функция. Но е трудно да се конкурира със софтуер, който специално е направил име с броя на дизайните, предлагани на не-дизайнери.

Canva и Figma в Reddit

Дотук с сравнението на функциите. Нека да преминем към Reddit, за да видим какво казват реалните потребители в дискусията Canva срещу Figma.

Общото мнение е, че Canva има по-лесни за използване функции, докато Figma е предназначена за по-напреднали професионалисти с по-усъвършенствани функции:

„Това е разликата между графичен дизайн и дизайн на интерфейс. Единият е предназначен да бъде статичен и има корени в печатането. Другият е предназначен да бъде интерактивен и има корени в софтуера. Figma е инструмент, който е много по-подходящ за дизайн на потребителски интерфейс.“

Други потребители са съгласни, посочвайки Figma като по-жизнеспособна алтернатива на Photoshop и професионалния графичен дизайн, която включва интеграции за уеб дизайн. Canva, от друга страна, беше похвалена за функциите си, които правят графичния дизайн лесен и бърз:

„Аз съм професионален дизайнер от почти 20 години и ми харесва как Canva е опростила някои неща, които, честно казано, се нуждаеха от опростяване. Това е и добре обмислена програма по отношение на начина, по който борави с бранд активите, поддържа безпроблемно вмъкване на шрифтове, медийни типове и т.н. Тя дори заема много от същите ключови комбинации и принципи като по-мощните приложения. Тя е чудесна за управление и предаване на градивни елементи на сътрудници за социални медии, прости разпечатки и т.н.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Canva и Figma

Комуникирайте за и между дизайнерски проекти в инструментите за дизайн, управление на проекти и задачи на ClickUp.

В крайна сметка, всеки от двата инструмента може да работи по-добре в зависимост от вашите нужди и предпочитания. Но изборът само между Canva и Figma също е погрешна дихотомия. Би било небрежно от наша страна да не споменем трета опция, която да вземете под внимание.

Запознайте се с ClickUp.

Това е повече от просто инструмент за графичен дизайн. Вместо това, това е инструмент за организиране на целия ви дизайнерски екип, включително разширени функции за управление на проекти и дори AI инструменти за дизайнери, за да опростят работата и да я направят по-стратегическа.

С други думи, ClickUp отива по-далеч от Figma или Canva. Гъвкавите функции и сътрудничеството в реално време могат да се окажат безценни в ежедневния стрес на дизайнерските и творческите екипи. А с вграденото цялостно решение за бяла дъска можете да продължавате да обменяте идеи и да сте на една вълна, докато изпращате екипите си да вършат страхотна работа.

Сътрудничество в екипа за дизайн

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs, за да персонализирате шрифтове, добавите връзки между задачи или да свържете задачи директно в документа – преди, по време и след срещите за дизайн.

Ускорете производителността си в графичния дизайн благодарение на ClickUp за дизайнерски екипи. В проектите можете да планирате графиците на проектите и да разпределяте индивидуални задачи. Междувременно интегрираният чат помага на всички да останат свързани.

Това е само началото. С ClickUp Docs и Whiteboards (повече за тях по-долу) можете да сте сигурни, че целият ви екип работи с една и съща информация, докато се заема с дизайна на даден проект. Естествените и автоматизирани работни процеси улесняват преминаването на прототипите през процеса и получаването на обратна връзка.

Все още можете да се възползвате от чистите дизайнерски функции на приложение като Figma с интеграцията на ClickUp с Figma. Това свързва продуктивността с творчеството, като подтиква вашия екип към създаването на страхотни дизайни.

Възможности за работа с бяла дъска

Генерирайте повече идеи за вашите дизайнерски проекти с ClickUp Whiteboards

В ClickUp Whiteboard всеки член на екипа може да добавя бележки и да споделя своите идеи в реално време. Вграждането на диаграми е толкова лесно, колкото добавянето на изображения или връзки. А ако това не е достатъчно, възможността за свързване на обекти позволява на екипите да създават пространствени визуални концепции, които в крайна сметка водят до по-добри проекти.

И, разбира се, решението за бяла дъска на ClickUp се свързва директно с проектите. Това означава, че задаването на задачи и преминаването от мозъчна атака към изпълнение е лесно, което помага на целия ви дизайнерски екип да подобри ефективността си в процеса.

Богати дизайнерски шаблони

Разгледайте нашия Център за шаблони, за да откриете всички първи стъпки, от които се нуждае вашият дизайнерски екип.

Накрая, не подценявайте силата на ClickUp в неговите шаблони за графичен дизайн. Всъщност, инструментът предлага широка гама от шаблони, специално проектирани да помогнат на вашия творчески екип да работи по-добре заедно.

За да бъдем ясни, това не са същите шаблони, които можете да намерите в Canva. Вместо това, както показва шаблона ClickUp Creative & Design, това са шаблони за задачи и проекти, създадени да подобрят вашия творчески работен процес. Използвайте ги, за да създадете портфолио с дизайни, да установите правилния ред и времето за отделните задачи и др.

В крайна сметка, изборът между Canva и Figma може да бъде труден, особено ако има инструмент, който може да е още по-подходящ за вашия творчески екип. Ако търсите по-ефективно управление на дизайнерски проекти, ClickUp трябва да бъде начело в списъка ви с приоритети.

Използвайте ClickUp за ефективна работа с бяла дъска и сътрудничество при дизайна. И точно като Canva и Figma, шаблоните могат да ви помогнат да не започвате от нулата всеки път. Но най-важното е, че способността на ClickUp да ви помогне с по-широкия процес на управление на задачи и проекти може да се окаже безценна, когато се занимавате с множество проекти, партньори и срокове.

Създайте безплатен акаунт в ClickUp, за да започнете!