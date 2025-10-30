Sunsama и Todoist: кой мениджър на задачи пасва най-добре на вашия работен процес?

Изборът на подходящ мениджър на задачи може да определи успеха или провала на ежедневния ви работен процес.

Ако се колебаете между Sunsama и Todoist, не сте сами – и двата инструмента са популярни, но обслужват различни типове потребители и нужди.

В това сравнение ще разгледаме основните им функции, цени, предимства и недостатъци, както и за кого е най-подходящ всеки инструмент.

Ако нито един от двата не отговаря на всичките ви изисквания, ще ви покажем защо ClickUp може да е всеобхватното решение, което търсите.

Sunsama и Todoist – и най-добрата алтернатива на един поглед

Функции Sunsama Todoist Най-добрата алтернатива: ClickUp Създаване на задачи Ръчно въвеждане на задачи със структурирано планиране Въвеждане на естествен език за бързо въвеждане на задачи Интелигентно създаване на задачи чрез чат, документи, изкуствен интелект и шаблони Автоматизация на работния процес Основни работни процеси и повтарящи се задачи Етикети, филтри, подзадачи и проекти Пълна персонализация със статуси, полета, зависимости, етикети, шаблони Интеграция с календар Двупосочна синхронизация с Google, Outlook, iCloud Календарно представяне чрез интеграции Календар, задвижван от изкуствен интелект, с автоматично планиране на задачи и време за концентрация Проследяване на времето и таймбоксинг Вградено проследяване на времето и ръчно определяне на времеви рамки Няма вградена функция за проследяване на времето Вградено проследяване на времето, сравнение между планирано и действително време и отчети за производителността Синхронизация между платформи Уеб и десктоп приложения (ограничени за мобилни устройства) Пълна синхронизация между устройства, включително носими устройства Синхронизирайте между настолни компютри, мобилни устройства, разширения за браузъри и интеграции. Сътрудничество в екип Споделени списъци със задачи и интеграция със Slack/имейл Споделени проекти с коментари и прикачени файлове Сътрудничество в реално време с чат, документи, цели и изглед на натоварването AI функции Без AI помощ Без AI помощ ClickUp Brain: Интелигентни обобщения, писане на съдържание, автоматично планиране, анализи Автоматизация Само ръчни процеси Основна настройка на повтарящи се задачи Пълна автоматизация на работния процес с тригери и действия в различните инструменти Шаблони Не се предлага Персонализирани шаблони за различни случаи на употреба Десетки шаблони + шаблон за списък със задачи в календара на ClickUp *Цени 20 $/месец 2 $/месец (Pro), 8 $/месец (Business) Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия

Какво е Sunsama?

чрез Sunsama

Sunsama е цифров ежедневник, създаден да помага на професионалистите да управляват задачите си, да планират деня си и да балансират приоритетите си в работата и личния живот.

Този инструмент за управление на задачи комбинира списъка ви със задачи, събитията в календара, имейлите и срещите в един единствен изглед. Той е идеален за хора и екипи, които се нуждаят от структуриран график, за да останат продуктивни, без да се налага да се занимават с множество приложения.

👀 Знаете ли, че... Мултитаскингът може да намали производителността с до 40%.

Функции на Sunsama

Ето как Sunsama улеснява ежедневното планиране:

Функция № 1: Ежедневно планиране

чрез Sunsama

Sunsama не само ви помага да управлявате ежедневните си задачи, но и ви води през структуриран процес на ежедневно планиране. Всяка сутрин ви се предлага да прегледате всичките си задачи, да си поставите реалистични цели и да определите приблизително време за всяка дейност.

Това гарантира, че няма да претоварите графика си или да подцените колко време ще отнеме дадена задача – често срещана грешка, известна като „планираща заблуда “. С възможността си да интегрира планирането на задачите с внимателен, поетапен подход, Sunsama ви помага да поддържате балансирана работна натовареност, като същевременно постигате постоянен напредък по отношение на целите си.

Функция № 2: Мощна интеграция с Google Calendar

чрез Sunsama

Интеграцията на Sunsama с Google Calendar работи добре за професионалисти, които разчитат на календарите си, за да управляват деня си. За разлика от много други инструменти за продуктивност, Sunsama предлага двупосочна синхронизация, което означава, че всяка задача, която планирате в Sunsama, се появява в календара ви и обратно.

Това елиминира неудобството от ръчното актуализиране на няколко платформи. Освен това поддържа календарите на Outlook и iCloud, което го прави система за управление на задачи, която се адаптира към вашия работен процес, независимо от това коя календарна програма използвате.

Функция № 3: Управление на задачите

чрез Sunsama

Всички имаме задачи, които трябва да се изпълняват редовно, независимо дали става дума за седмичен отчет, месечна среща на екипа или дори нещо толкова просто като изпращане на имейли за проследяване. Sunsama ви позволява да настроите повтарящи се задачи, така че да не се налага да ги въвеждате ръчно всеки път.

Освен това, той ви позволява да импортирате задачи от други инструменти като Trello, Asana и ClickUp, като поддържате цялата си работа организирана на едно място. А най-хубавото? Импортираните задачи остават синхронизирани във всички свързани платформи, така че не е нужно да се притеснявате да ги актуализирате поотделно.

💡 Съвет от професионалист: Когато разпределяте времето си в Sunsama, винаги добавяйте 15-минутен буфер между задачите. Това ще ви позволи да се справите с неочаквани забавяния и ще предпази графика ви от промени.

Функция № 4: Проследяване на времето и таймбоксинг

чрез Sunsama

Sunsama надхвърля обикновените приложения за списъци със задачи, като предлага вградени функции за проследяване на времето и таймбоксинг. Проследяването на времето ви позволява да следите времето, което прекарвате за конкретни задачи и проекти, като ви помага да идентифицирате пречките и да подобрите ефективността.

От друга страна, Timeboxing ви позволява да планирате задачите директно в календара си, като по този начин гарантирате, че всяка дейност има специално отредено време. Този подход е особено полезен за управлението на сложни проекти, тъй като гарантира, че задачите с висок приоритет няма да бъдат пренебрегнати.

📮 ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпитайте планиране, задвижвано от изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

Функция № 5: Сътрудничество в екип

Интеграции като Slack, Microsoft Teams, Gmail и Outlook ви позволяват да преобразувате имейли и съобщения в задачи, които можете да изпълните. Това означава по-малко забравени имейли и по-малко разсейвания.

Освен това, функциите за екипна работа на Sunsama улесняват споделянето на задачи и координацията с колеги. Независимо дали разпределяте отговорности или следите задачите, Sunsama предлага структуриран подход, за да поддържате всичко в ред.

Цени на Sunsama

Безплатно: 14-дневен пробен период

Годишен абонамент: 16 $/месец

Месечен абонамент: 20 $/месец

Какво е Todoist?

чрез Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи, създадено да помага на потребителите да организират, приоритизират и изпълняват лесно своите задачи. Независимо дали сте професионалист, който се бори с кратки срокове, студент, който следи задачите си, или просто човек, който се опитва да се справи с ежедневието, Todoist предлага структуриран, но гъвкав начин за ефективно управление на задачите.

С минималистичния си, лесен за използване интерфейс и мощна автоматизация, Todoist ви помага да останете фокусирани, организирани и да запазите контрол, дори когато списъкът ви със задачи стане прекалено дълъг. Освен това, благодарение на синхронизацията между настолни компютри, мобилни устройства и дори носими устройства, задачите ви са винаги на разположение.

Функции на Todoist

Ето какво отличава Todoist:

Функция № 1: Въвеждане на естествен език

чрез Todoist

Въвеждането на задачи ръчно може да бъде досадно, но Todoist прави процеса интуитивен с въвеждане на естествен език.

Вместо да кликвате по менютата, можете просто да напишете „Изпращане на доклад всеки понеделник в 10 ч.“, и приложението автоматично го планира като повтаряща се задача. Тази функция спестява време и прави добавянето на задачи толкова лесно, колкото писането на бележка.

Функция № 2: Синхронизация между различни платформи

чрез Todoist

Един мениджър на задачи е полезен само ако е достъпен, а Todoist се отличава с достъпност на различни платформи.

Приложението се синхронизира безпроблемно между настолни компютри, мобилни устройства, таблети, смарт часовници, добавки за електронна поща и разширения за браузъри, което позволява на потребителите да са в крак с новостите, независимо къде се намират.

Независимо дали добавяте задача чрез мобилното приложение, проверявате задачите на лаптопа си или използвате гласови команди на смарт часовника си, Todoist гарантира, че всичко е актуализирано в реално време.

Функция № 3: Планиране и организиране на задачи

чрез Todoist

Todoist предоставя инструменти за планиране и организация, които ви помагат да бъдете в крак с вашите задачи.

Крайните срокове и повтарящите се напомняния гарантират, че важните задачи винаги остават приоритетни, докато проектите, секциите и подзадачите позволяват подробно структуриране на работата.

Можете да категоризирате задачите, като използвате етикети и филтри, което улеснява намирането на задачи въз основа на спешност, приоритет или конкретни контексти.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте подзадачите и йерархията на проектите в Todoist, за да разделите големите проекти на управляеми стъпки. Това предотвратява претоварването и улеснява проследяването на напредъка.

Функция № 4: Сътрудничество в екип

чрез Todoist

Todoist не е само ваш личен трик за продуктивност – той е проектиран и за екипна работа. Можете да създавате споделени проекти, да възлагате задачи на конкретни членове на екипа и да добавяте коментари и прикачени файлове, за да поддържате дискусиите организирани в рамките на задачите.

Дневникът на дейностите гарантира прозрачност, позволявайки на членовете на екипа да проследяват промените и актуализациите без усилие. Тези функции поддържат съгласуваността и продуктивността на групите, без да се налага да разчитат на разпръснати вериги от имейли или множество инструменти за комуникация.

Функция № 5: Персонализирани шаблони

За тези, които се нуждаят от структурирана отправна точка, Todoist предлага персонализирани шаблони, пригодени към различни работни процеси.

Независимо дали се нуждаете от дневен ред за среща, инструмент за проследяване на проекти, календар за управление на проекти или инструмент за проследяване на навици, тези предварително проектирани шаблони на Todoist ви помагат да настроите задачите си незабавно.

Тази функция е трик за продуктивност за бизнес екипи, студенти и предприемачи, тъй като предоставя готова рамка за организиране, без да се губи време за ръчна настройка.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Предимство: 2 долара на месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Sunsama и Todoist: сравнение на функциите

Избирате между Sunsama и Todoist? Всичко зависи от това как предпочитате да организирате деня си.

Функция № 1: Ежедневно планиране и интеграция с календар

Sunsama: Освен интеграциите с календара, календарният изглед на Sunsama е в центъра на вниманието, което ви позволява да виждате събитията в календара заедно със задачите за наистина ефективно разпределение на времето. Това визуално представяне помага за създаването на реалистичен дневен план, който отчита всички ангажименти.

Todoist: Въпреки че предлага интеграция с календар, той не разполага със същия насочващ подход – задачите се планират, но не се вграждат в ежедневен работен процес стъпка по стъпка, както в Sunsama.

🏆 Победител: Когато става въпрос за организиране на календара, Sunsama е на първо място.

Функция № 2: Възможности за управление на задачите

Sunsama: Предлага солидно управление на задачите, но поставя акцент повече върху ежедневния работен процес, отколкото върху сложни организационни системи. Въпреки че може да управлява и организира задачите ефективно, му липсват някои от по-напредналите възможности за филтриране и сортиране на Todoist.

Todoist: Функциите за управление на задачи с изкуствен интелект, като разбиране на естествен език за създаване на задачи, са несравними. Освен това, организационната му система, която включва проекти, подзадачи, етикети, филтри и приоритети, осигурява солиден работен поток за организиране на задачите, без да претоварва потребителите.

🏆 Победител: Задачите на Todoist печелят този кръг!

Функция № 3: Сътрудничество в екип

Sunsama: Екипите могат да споделят канали, да виждат ежедневните планове един на друг и да координират по-ефективно. Въпреки това, той не разполага с функции като задаване на задачи, екипни дискусии или споделяне на файлове, което го прави по-малко подходящ за управление на задачи в екип.

Todoist: Предлага надеждни инструменти за сътрудничество в екип, включително споделени проекти, възлагане на задачи, коментари в реално време и проследяване на напредъка. Въпреки това, липсва видимостта на календара и прозрачността на натоварването, които Sunsama предлага.

🏆 Победител: Равенство! Изборът тук зависи изцяло от вашите изисквания.

Sunsama: Фокусира се върху дълбоки, ориентирани към работния процес интеграции, които ви позволяват да извличате задачи от инструменти като Asana, Trello, Jira и GitHub, да ги преглеждате и управлявате заедно с календара си.

Todoist предлага множество интеграции (над 200) с други инструменти за продуктивност чрез native връзки и Zapier, включително Slack, Gmail и Google Calendar.

🏆 Победител: Равенство! Sunsama предлага по-задълбочена интеграция с инструменти за управление на проекти, докато Todoist се свързва с по-широка екосистема.

Sunsama и Todoist в Reddit

Нищо не помага повече от честен потребителски отзив, нали? Е, ние се обърнахме към Reddit, за да видим какво казват хората за Sunsama и Todoist, и ето какво открихме.

В r/productivity потребителят Rejendra2124 посочва възможностите на Sunsama за блокиране на време.

Аз лично съм използвал Sunsama за разпределяне на времето и това промени изцяло моята продуктивност и организация.

Друг потребител, littlelorax, посочва Todoist като по-добър избор за управление на задачи.

…Намерих това решение чрез Todoist. Обичам факта, че мога просто да използвам клавишни комбинации и бързо да добавям неща, използвайки естествен език, вместо да кликам хиляди пъти върху падащи менюта. То не прави непременно блокиране на времето, но този метод така или иначе никога не е бил успешен за мен. Но мога да задавам крайни срокове, повтарящи се задачи и да получавам един изглед „днес“ на всички неща, които трябва да направя през деня, независимо в коя област от живота ми се отнасят.

Искате ли експертно мнение за Sunsama? Ето какво казва основателят на Sunsama, sunsamahq, в r/msp.

…Sunsama е всъщност ежедневник и работи най-добре, когато имате отделен инструмент като система за записване на проекти. По този начин можете да планирате дългосрочните си задачи в другия инструмент и да планирате само няколко неща, които ще правите всеки ден в Sunsama.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Sunsama и Todoist

Ако все още не сте решили между Sunsama и Todoist или търсите алтернатива, която съчетава най-добрите функции на двете приложения, не търсете повече от ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата!

ClickUp е всеобхватен инструмент за управление на проекти с пълен набор от функции, предназначени да повишат производителността, да оптимизират работните процеси и да улеснят сътрудничеството.

Независимо дали управлявате лични задачи или ръководите сложни екипни проекти, ето как ClickUp ви улеснява живота.

Предимство на ClickUp № 1: Създавайте задачи за секунди

Забравете за основните списъци с задачи – задачите в ClickUp са създадени за реална работа. За разлика от простата система за задачи на Todoist или дневния планирач на Sunsama, ClickUp ви позволява да персонализирате напълно работния си процес с подзадачи, зависимости и полета, специфични за проекта.

Дръжте под контрол всяка задача с персонализирани работни процеси с ClickUp Tasks.

Можете да оптимизирате тези задачи с персонализирани статуси, персонализирани полета и етикети, за да подчертаете приоритетите и да проследявате напредъка. А най-хубавото? Можете да създавате задачи от почти всяко място, като вградения ClickUp Chat и ClickUp Docs, или дори да оставите AI да го направи вместо вас.

Имате нужда от по-общ поглед? Превключвайте между изгледа на таблото на ClickUp, изгледа на списъка, изгледа на календара на ClickUp и други, за да управлявате всичко – от ежедневните задачи до дългосрочните проекти.

Предимство № 2 на ClickUp: Интелигентно проследяване на времето точно там, където работите

Най-големият проблем, с който се сблъскват хората при ежедневното планиране, е, че не знаят къде отива времето им.

Функцията за проследяване на времето по проекти на ClickUp ви позволява да регистрирате часовете, да сравнявате планираната и действителната работа и да генерирате подробни отчети за производителността директно в задачите. Това ви помага да проследявате отчитаните часове и гарантира, че работата ще бъде завършена навреме.

Проследявайте времето автоматично или ръчно с ClickUp Project Time Tracking

Предимство на ClickUp № 3: AI помощ, когато имате нужда от нея

Искали ли сте някога вашият инструмент за продуктивност да мисли за вас? ClickUp Brain прави точно това.

Той оптимизира работния ви процес чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, генериране на интелигентни предложения и предоставяне на незабавни обобщения.

Затруднен сте с дадена задача? Попитайте ClickUp Brain за актуална информация в реално време за вашия екип, информация за проекта или автоматично генерирани отчети. Това е като да имате личен асистент, който разбира вашата работа.

Ето един пример за работата на ClickUp Brain 👇🏼

Извличайте информация от задачите и разговорите си с помощта на ClickUp Brain.

Ако си мислите, че това е всичко, което Brain прави, ще останете изненадани! Колко често сте се мъчили да пишете съдържание и сте се лутали между LLM като ChatGPT, Gemini и Claude? Е, познайте какво? ClickUp ви предоставя всички тези инструменти в работното ви пространство!

Достъп до всичките ви любими AI инструменти с ClickUp Brain

ClickUp Brain MAX, супер приложението за настолни компютри с изкуствен интелект, използва усъвършенстван изкуствен интелект, за да автоматизира, приоритизира и обобщава задачите ви, като прави управлението на задачите по-бързо и по-умно.

Той ви позволява да управлявате работата си чрез Talk-to-Text, интегрира се с вашите документи и календар и предоставя персонализирани препоръки и автоматизирани отчети – всичко на едно място.

Предимство на ClickUp № 4: Лесно управление на календари

Управлението на графика ви не трябва да се превръща в втора работа.

Календарът ClickUp, задвижван от изкуствен интелект, премахва ръчните работни процеси от планирането, като автоматично планира задачите и събитията ви въз основа на приоритета им.

В ClickUp календарът е в контекста на цялата ви работа. Гледайте това видео, за да разберете как👇🏼

За разлика от ръчното планиране на Sunsama и простото график на Todoist, календарът има възможностите на календарно приложение с изкуствен интелект. Той интелигентно блокира времето за концентрация, пренарежда всички задачи, когато възникнат конфликти, и се синхронизира безпроблемно с Google Calendar и други платформи.

Ако обаче се нуждаете от помощ при настройката, шаблонът за списък със задачи в календара на ClickUp е готово за употреба решение. Той организира задачите, събитията и крайните срокове, като гарантира, че денят ви работи за вас, а не обратното.

Получете безплатен шаблон Организирайте и приоритизирайте задачите в лични и професионални проекти с шаблона за списък със задачи в календара на ClickUp.

Ето как този шаблон за управление на задачи може да ви помогне.

Планирайте задачите без усилие и съхранявайте всичко на едно място.

Категоризирайте задачите си в ясни групи, за да разделите работата, личните цели и приоритетните проекти за по-добра организация.

Разгледайте подробно задачите с проследяване в реално време, за да знаете винаги какво следва и на какво трябва да обърнете внимание.

Използвайте персонализирани статуси като „Отворен“ и „Завършен“, за да следите напредъка с един поглед и да бъдете в крак с работния си процес.

Подобрете планирането си с множество изгледи, включително „Заявки за срещи“, „По роля“, „По категория“ и „Графици“, за гъвкав и структуриран подход.

Предимство № 5 на ClickUp: Автоматизирайте повтарящите се задачи

Ръчно актуализиране на задачи и проекти? Вече не.

ClickUp Automations + AI Agents ви позволява да настроите персонализирани работни процеси, които се изпълняват самостоятелно. Нов проект? Автоматично задавайте членове на екипа и изпращайте напомняния. Статусът на задачата се е променил? Задействайте автоматични актуализации.

С над 100 предварително създадени рецепти за автоматизация, ClickUp поема тежките задачи, за да можете да се съсредоточите върху това, което е важно – да свършите работата си.

От големи дизайнерски проекти до прости списъци със задачи, ние използваме ClickUp, за да свършим работата си. Той се използва в цялата компания и решава проблема с управлението на задачите, като показва напредъка и текущите задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

С AI-базирани анализи, дълбока персонализация, проследяване на времето и автоматизация, ClickUp е всичко, от което се нуждаете, на едно място.

По-умният избор: ClickUp

Sunsama е идеален за планиране на деня ви, а Todoist е добър софтуер за планиране на задачи.

Но защо да се задоволявате с едно, когато можете да имате всичко?

ClickUp съчетава управление на задачи, проследяване на времето, планиране на календар, AI-подкрепена помощ, автоматизация и безпроблемно сътрудничество в една мощна платформа. Няма повече преминаване между инструменти или затрупване с раздели – само едно интелигентно работно пространство, което прави всичко.

Ако сте готови да спрете да жонглирате с инструменти и да започнете да работите по-умно, ClickUp е вашият избор. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!