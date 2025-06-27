Безплатен шаблон за план за уроци в Google Sheets за преподаватели

Планирането на уроците винаги започва с добри намерения, но завършва с 17 отворени раздела, три версии на един и същ документ и тиктакащ часовник. Звучи ли ви познато?

Повечето учители използват Google Sheets и Google Docs, защото са бързи и познати. Но да създавате план за урока от нулата всеки път? Това е просто заетост с по-красив шрифт.

Тази публикация премахва излишната информация. Събрахме пет шаблона за урочни планове в Google Sheets, които можете да използвате още днес. Освен това, разгледайте шаблоните на ClickUp, създадени да ви помогнат да планирате, организирате и преподавате, без да губите часове за форматиране и преработване.

👀 Знаете ли, че... Планирането на уроци, както го познаваме днес, е повлияно от Джон Дюи, новаторски американски философ и педагог. Макар Дюи да не е измислил плановете за уроци, той преобрази начина, по който се използват, като наблегна на ученето чрез опит и направи уроците по-релевантни за живота на учениците. Неговият фокус върху практическите, реални преживявания продължава да води съвременните образователни практики.

5 шаблона за урочни планове в Google Sheets

Тези пет шаблона на Google Sheets са създадени за бързи резултати. Независимо дали планирате по седмици, преподавате на по-малки ученици или работите по конкретна тема, всеки от тях предлага практичен формат, който можете да променяте, без да се замисляте прекалено много.

1. Шаблон за план за уроци в Google Sheets от Template. Net

Шаблонът за план за урока в Google Sheet от Template.net ви дава пълна представа за урока ви – от целите до оценките – всичко подредено в прост, редактируем формат. Той е безплатен и включва специални раздели за учебни цели, необходими материали, стратегии за преподаване, методи за диференциация и дори размисъл след урока.

Структурата е предназначена за учители, които искат яснота и последователност в уроците, без да се налага да преформатират всеки урок.

В реална класна стая това ви помага да:

Включете заглавието на урока, клас, предмет, продължителност и името на учителя.

Включете ясни раздели за цели, материали и дейности.

Предоставяйте вградени подсказки за стратегии за преподаване, диференциация и оценяване.

Оптимизирайте административните прегледи или съвместното планиране с други преподаватели.

Подкрепете размисъла след часовете за непрекъснато усъвършенстване

🖊️ Идеален за Учители в горните класове на основното училище или в средното училище, които се нуждаят от безплатен шаблон с пълен обхват, за да планират, изпълняват и оценяват уроците си на едно място.

2. Шаблон за план за уроци в Google Sheets от GooDocs

чрез GooDocs

Шаблонът за план за уроци в Google Sheets от GooDocs е ясен и лесен за ползване седмичен планиращ инструмент, създаден с оглед на бързина и простота. Той дава на преподавателите ясна представа за цялата седмица, с обозначени места за ежедневни дейности, цели и планиране на предметите.

Оформлението е напълно редактируемо и съкратено до най-важното – идеално за всеки, който се нуждае да планира уроците си бързо, без да се затруднява с форматирането.

Ето какво го прави полезен в реална класна стая:

Предложете разбивка по дни от понеделник до петък.

Включете място за седмични цели и бележки за дейностите.

Използвайте минималистичен формат за бързо редактиране и повторна употреба.

Управлявайте лесно протичането на уроците

Добавете визуална яснота с цветно кодиран дизайн.

🖊️ Идеален за: Учители в детски градини или начални училища, които искат да имат бърз поглед върху седмичен дигитален планиращ инструмент с изчистен и цветен дизайн.

🧠 Интересен факт: Предпочитате да използвате изкуствен интелект за проектиране на работата си? Не сте единствени. 71% от учителите и 65% от учениците смятат, че инструментите за изкуствен интелект са от съществено значение за успеха както в университета, така и на работното място.

3. Шаблон за план за уроци с тъмна тема за Google Sheets от GooDocs

чрез GooDocs

Шаблонът за план за уроци с тъмна тема в Google Sheets предлага изчистен дизайн с висок контраст и допълнително място за подробни бележки и инструкции. Той е предназначен за уроци, които изискват повече обяснения, което го прави подходящ за предмети, които включват стъпка по стъпка насоки или подробни бележки.

С две секции за предмет, тема и информация за учителя, както и голямо поле за дейности и наблюдения, той ви помага да съхранявате цялото си съдържание на едно място. Това ви спестява усилието да натъпквате всичко в малки кутийки.

Ето как това помага в реална класна стая:

Отличавайте се с ярък, контрастен дизайн, който е приятен за очите.

Предлагайте достатъчно място за писане на подробни бележки за уроците и обратна връзка.

Включете ясни полета за предмет, тема и задача на учителя.

Планирайте с лекота многофазови уроци или ръководени дискусии.

Разпечатайте или споделете в цифров формат с минимални промени във форматирането.

🖊️ Идеален за: Учители в гимназии или по-високи класове, които се нуждаят от допълнително пространство, за да разбиват сложни теми и да проследяват идеите от уроците.

4. Шаблон за план за учене на Google Sheets от Google Sheets Templates

чрез шаблони на Google Sheets

Ако сте студент, един солиден план за учене може да определи успеха или провала на графика ви. Шаблонът за план за учене на Google Sheets е предназначен за студенти, които се нуждаят от прост, визуален начин за управление на седмичната си натовареност – особено в сравнение с традиционните хартиени планиращи.

Той разбива задачите ден по ден – домашна работа, подготовка за тестове, четене – така че нищо не се пропуска.

Оформлението е изчистено, без отвличащи елементи и лесно се адаптира при промяна на крайните срокове. Независимо дали се подготвяте за изпит или просто се опитвате да сте в крак с задачите, този шаблон ви помага да създадете рутина, която да спазвате.

Този план за учене, в реална академична среда, помага за:

Организирайте учебните задачи от понеделник до събота.

Включете редактируеми блокове за домашни задачи, четене и групови сесии.

Проследявайте задачите и крайните срокове с един поглед

Разпечатайте или използвайте в цифров формат като ежедневен справочник.

Планирайте междинни изпити, крайни изпити или седмични графици за преговор.

🖊️ Идеален за: Учители, които подпомагат учениците с подготовка за изпити или независими планове за учене, особено в гимназията или в началото на колежа.

5. Шаблон за план за уроци в детска градина от Google Sheets Template

чрез шаблон на Google Sheets

Управлението на детска градина не е детска игра (без да се прави игра на думи!). Шаблонът за план за уроци в детска градина в Google Sheets е създаден с оглед на простота и фокус – идеален за преподаватели, които се нуждаят от структура и яснота в планирането на уроците си.

Той предлага ясни блокове за ежедневни уроци, дейности, приоритети, цели и графици, помагайки на учителите да организират деня си, без да усложняват прекалено оформлението. Има и място за бележки и материали, което улеснява предварителната подготовка и избягва суматохата в последния момент.

Ключови функции, които подпомагат успеха в класната стая:

Използвайте прост, визуален дизайн, разделен на интуитивни секции.

Включете място за уроци, цели, дневен график и приоритети, насочени към учениците.

Планирайте дейностите в класната стая с гъвкавост

Подгответе материалите и комуникирайте нуждите на учениците с лекота.

Поддържайте деня си организиран, без да добавяте допълнителни разходи за планиране.

🖊️ Идеален за: Учители в детски градини, които се нуждаят от ясен, визуален дневен план, който балансира структурата с гъвкавостта за малките ученици.

Ограничения при използването на Google Sheets за планиране на уроци

За много преподаватели Google Sheets е най-бързият начин да организират плана си. Той е познат, гъвкав и безплатен, а достъпът до него е лесен чрез Google Drive.

Но щом преминете от простото планиране или започнете да управлявате по-подробни инструкции, ограниченията му стават ясни – особено ако се опитвате да си сътрудничите, да персонализирате обучението или да проследявате реалния напредък.

Ето къде Google Sheets започва да се проваля при планирането на уроци:

Контролът на версиите бързо се усложнява: Независимо дали планирате съвместно с друг учител или споделяте седмични планове с ръководителя на отдел, лесно е да изгубите представа за промените. Без вградени Независимо дали планирате съвместно с друг учител или споделяте седмични планове с ръководителя на отдел, лесно е да изгубите представа за промените. Без вградени инструменти за сътрудничество между ученици и учители, редакциите се извършват изолирано и синхронизацията се нарушава.

Липса на автоматизация, интеграции или поддръжка за повтарящи се задачи: Всяка задача – от копиране на редове до актуализиране на дати на уроци – трябва да се извършва ръчно. Инструментите, създадени за Всяка задача – от копиране на редове до актуализиране на дати на уроци – трябва да се извършва ръчно. Инструментите, създадени за софтуер за образование и обучение , могат да автоматизират тези повтарящи се действия, което ви позволява да отделяте повече време за преподаване.

Не проследява напредъка или резултатите от уроците: Sheets ви позволява да запишете какво е планирано, но не и какво е преподадено, коригирано или завършено. Няма вграден начин да отбележите какво е направено или да отразите как е преминал урокът.

Практически невъзможно е да се планира дигитално: Искате да видите как изглежда седмицата ви с един поглед? Искате да планирате темпото на уроците или покритието на стандартите за месеца? Без изгледи на времевата линия, календари или проследяване на зависимости, Google Sheets не може да направи това, което дори и най-простите Искате да видите как изглежда седмицата ви с един поглед? Искате да планирате темпото на уроците или покритието на стандартите за месеца? Без изгледи на времевата линия, календари или проследяване на зависимости, Google Sheets не може да направи това, което дори и най-простите алтернативи на Google Sheets предлагат веднага.

Прави съдържанието да изглежда разкъсано и трудно за структуриране: Изготвянето на цели за урока, писането на инструкции за дейностите или очертаването на оценките може да изглежда тромаво. Особено в сравнение с използването Изготвянето на цели за урока, писането на инструкции за дейностите или очертаването на оценките може да изглежда тромаво. Особено в сравнение с използването на AI инструменти за писане , които помагат да структурирате мислите си, докато планирате.

Google Sheets все още е полезен инструмент, но ако вашият процес на планиране е надхвърлил възможностите на електронната таблица, има по-добри начини за създаване и управление на вашите уроци.

📮 ClickUp Insight: 46% от специалистите, работещи с информация, разчитат на комбинация от чат, бележки, инструменти за управление на проекти и документация на екипа, само за да следят работата си. За тях работата е разпръсната по несвързани платформи, което затруднява поддържането на организация. Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява всичко. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat и ClickUp Brain, цялата ви работа е централизирана на едно място, лесно достъпна за търсене и безпроблемно свързана. Кажете сбогом на претоварването с инструменти – добре дошла, безпроблемна продуктивност.

Най-добрата алтернатива на шаблоните за урочни планове на Google Sheets

Ако сте готови да подобрите управлението на уроците, материалите, напредъка на учениците и обратната връзка на едно място, ClickUp – приложението за всичко, свързано с работата – е точно за вас. То комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Шаблоните на ClickUp са създадени за реални работни процеси в класната стая, което ги прави полезни както за учители, така и за администратори. Те не са просто редактируеми файлове – те са визуални, динамични и сътруднически системи, които ви помагат да организирате планове, да проследявате напредъка, да управлявате графици и да се адаптирате в реално време. Всичко е свързано и нищо не се изпуска.

Ето някои алтернативи, които работят по-добре:

1. Шаблон за план за уроци в колеж от ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте напредъка на уроците по клас, структура и статус с шаблона за план за уроци на ClickUp College.

Шаблонът за план за уроци на ClickUp College предоставя на професорите по-иновативен начин за структуриране, проследяване и усъвършенстване на съдържанието на курса. Той е създаден за дългосрочно планиране на уроците – свързва по-добре учебните цели с реалните резултати, като същевременно съхранява материалите, графиците и обратната връзка на едно място.

Поставянето на интелигентни цели от самото начало гарантира, че планирането на курса ви остава фокусирано и измеримо.

С този шаблон можете:

Организирайте работния си процес по фазите на ADDIE: анализ, проектиране, разработване, внедряване, оценка.

Управлявайте и централизирайте съдържанието на уроците си в персонализирани изгледи на плана за уроците.

Проследявайте напредъка на уроците чрез персонализирани статуси.

Поддържайте синхронизация между преподавателите и сътрудниците с вградени актуализации и видимост на задачите.

Следете ефективността на планирането с отчитане на времето и маркери за важни етапи.

🖊️ Идеален за: Преподаватели в колежи, които изготвят планове за уроци за целия семестър и се нуждаят от структура, гъвкавост и прозрачност във всяка фаза на планирането.

2. Шаблон за планиране на учебна програма на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте уроците по предмет, проследявайте напредъка по статус и управлявайте разпечатките с шаблона за планиране на учебна програма на ClickUp.

Излезте извън рамките на статичните документи и изтеглете практичен план с шаблона за планиране на учебни програми на ClickUp. Този шаблон съчетава структура и гъвкавост, така че можете да планирате теми, срокове и материали на едно място, а след това да ги адаптирате в зависимост от развитието на курса.

Той допълва и по-широкия софтуер за управление на университети, като ви дава практически контрол над подробностите на уроците и проследяване на ежедневния напредък.

Използвайте този шаблон, за да:

Създайте визуална пътна карта на курса си с изглед „Времева линия“.

Проследявайте крайните срокове и резултатите чрез изгледите „Календар“ и „Табло“.

Организирайте уроците и задачите, като използвате персонализирани статуси на различните етапи.

Централизирайте ресурсите, критериите за оценяване и графиците по теми в едно споделяемо работно пространство.

Бъдете информирани с известия, като елиминирате ръчното проследяване.

🖊️ Идеален за: Учители, които разработват семестриални програми и искат система за структуриране, проследяване и адаптиране на плановете в реално време, като същевременно премахват необходимостта от преглеждане на безкрайни актуализации и ревизии.

💡 Професионален съвет: Оцветете различните части от плана за урока с различни цветове, за да имате бърз достъп до тях. Например, използвайте един цвят за домашните задачи, друг цвят за оценките и трети цвят за дейностите в клас. Това улеснява превъртането и намирането на конкретни задачи, което ви спестява време при търсене, преглед или актуализиране на плана.

3. Шаблон за планиране на уроци в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте, разпределяйте и проследявайте уроците по раздели и статус с шаблона за планиране на уроци на ClickUp.

Ако работата ви е разпръсната на няколко платформи, губите много време преди и по време на часовете. Шаблонът за планиране на часове на ClickUp позволява на преподавателите да управляват всички аспекти на планирането на часовете на едно място, от уроци и задачи до ежедневни задачи и цели за целия клас.

Вместо да се занимавате с документи и графици, можете да планирате графика си, да съхранявате материали и да проследявате всичко, без да превключвате между раздели. Това улеснява и започването на планирането от нулата – просто отворете ClickUp Docs, за да очертаете целите и темите на урока си, преди да изготвите останалата част.

Този шаблон ви позволява:

Останете фокусирани върху текущите задачи с изгледите „Тази седмица“ и „Днес“.

Организирайте задачите в класа по статус: Завършено, Прието, Отхвърлено или Архивирано.

Съхранявайте и управлявайте подробности, специфични за класа, в един изглед с All Lists.

Ползвайте полезни съвети и ресурси чрез вградения Guide View.

Следете ефективността на планирането на уроците с актуализации на статуса и проследяване на задачите.

Сътрудничество с асистенти или колеги в реално време

🖊️ Идеален за: Преподаватели, които управляват няколко класа и искат да оптимизират планирането на уроците, крайните срокове и ежедневните задачи в класната стая в една система.

4. Шаблон за план за управление на класната стая на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте и организирайте графиците на часовете по курсове, раздели и предмети, като използвате шаблона за план за управление на класната стая на ClickUp.

Искате да видите всичките си часове на един поглед? Шаблонът за план за управление на класната стая на ClickUp предоставя на учителите структура за управление на поведението, очакванията и рутинните дейности в класната стая на едно място.

От проследяване на напредъка до оптимизиране на комуникацията с родителите, този шаблон превръща реактивната дисциплина в проактивно планиране. Той ви позволява да се съсредоточите върху създаването на безопасна и подкрепяща среда за учене.

Можете също да добавите инструменти за планиране като ClickUp Calendar, календар, задвижван от изкуствен интелект, който ви помага да управлявате ежедневните си задачи и графици.

Гледайте това видео, за да научите повече за това, което ClickUp Calendar може да направи за вас.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте профилите на учениците и динамиката в класната стая с изгледа „Списък на класа“.

Създайте ясен план за поведение, като използвате ръководството за начало.

Организирайте важни дати, дейности и рутинни задачи в изгледа „Класен календар“.

Следете напредъка на задачите и спазването на правилата с диаграмата на Гант.

Проследявайте действията в статусите „Завършено“, „В процес“ и „Завършено“.

Поддържайте екипа си в синхрон с актуализации в реално време и инструменти за комуникация.

🖊️ Идеален за: Учители от K-12, които се нуждаят от гъвкав, но структуриран начин за управление на поведението в клас, рутинните дейности и отговорността на учениците.

5. Шаблон за план за действие на учителя в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте, приоритизирайте и проследявайте ежедневните задачи по преподаването с шаблона за план за действие на ClickUp Teacher.

Шаблонът за план за действие на ClickUp за учители помага на преподавателите да превърнат планирането в напредък.

Независимо дали подготвяте уроци, поставяте академични цели или се справяте с предизвикателствата в класната стая, този шаблон предоставя проста структура за проследяване на задачите, определяне на очакванията и оценяване на резултатите – без да се налага да превключвате между инструменти за преподаване или документи.

Този шаблон ви позволява:

Задавайте и проследявайте академични или поведенчески цели с помощта на Goals View.

Разделете дългосрочните планове с изгледа „Времева линия“ за по-ясно темпо.

Организирайте ежедневните задачи по фази в изгледа „Стъпки за действие“.

Започнете бързо с вградения наръчник за начало.

Премествайте задачите през етапи като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“, за да останете отговорни.

Анализирайте тенденциите в представянето и коригирайте плана си за действие според нуждите.

🖊️ Идеален за: Учители, които искат структуриран дневен план, за да съгласуват целите, да останат последователни и да управляват ясно отговорностите в класната стая.

Преди няколко години внедрихме ClickUp в образователната институция, в която работя, защото трябваше да подобрим процесите в организацията. Това беше много сложно в компания с около 150 служители, да знаем какво правят и да измерваме напредъка, нещо, което беше постигнато чрез използването на ClickUp.

6. Шаблон за график на уроците в класната стая на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Преглеждайте и управлявайте целия си седмичен график на часовете по предмет и час, като използвате шаблона за график на часовете в класната стая на ClickUp.

Ако сте учител, който иска да организира, адаптира и управлява деня си по ясен начин, шаблонът за график на ClickUp Classroom е идеалното място, от което да започнете. Независимо дали балансирате няколко предмета или дейности на работни групи, този шаблон предлага структурата, от която се нуждаете, като същевременно ви дава гъвкавост да персонализирате всеки график според ученика, темата или периода.

Той може да допълва и други помощни инструменти, като AI инструменти за ученици, за да поддържате резултатите от обучението съгласувани и навременни.

С този шаблон можете:

Планирайте и групирайте дейностите по предмети, използвайки 15 различни изгледа.

Проследявайте посещаемостта в клас с статуси като „Отсъстващ“, „Присъстващ“, „Отменен урок“ и „Да присъства“.

Разпределяйте задачи и графици на конкретни ученици или класове.

Следете напредъка в реално време с помощта на изгледа „Таблица“.

Задайте известия и напомняния за началото и края на дейностите.

Провеждайте съвместни прегледи и актуализирайте статуса на уроците през целия ден.

🖊️ Идеален за: Учители, които управляват графици по предмети или планират за няколко класни стаи и се нуждаят от ясна структура с персонализирани изгледи.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за работен график в Excel и ClickUp

7. Шаблон за график на часовете и проучване на времето в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте часовете, оценките и напредъка през семестъра с шаблона за график на часовете и проучване на времето на ClickUp.

Шаблонът за график на часовете и проучване на времето на ClickUp предоставя на учениците и учителите инструменти за ясно структуриране на академичния им ден.

От седмични занятия и срокове за задачи до дългосрочни учебни цели, този шаблон ви помага да приоритизирате, планирате и проследявате всичко в една централизирана система. Това гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато, дори и по време на седмици с пикова натовареност.

Този шаблон ви позволява:

Концентрирайте се върху най-важното всяка седмица с изгледа „Приоритети“.

Проследявайте дългосрочните цели чрез YEAR View и наблюдавайте ключовите етапи.

Визуализирайте ежедневната си работна натовареност с изгледа „Времева линия“.

Започнете планирането с „Започнете оттук“ Прегледайте и организирайте графика си бързо

Планирайте часовете, крайните срокове и учебните сесии с помощта на изгледа „График на часовете“.

Премествайте задачите през статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“ по време на работа.

🖊️ Идеален за: Ученици, които балансират между часове, задачи и учебни блокове, или учители, които подкрепят учениците с структурирани инструменти за академично планиране.

8. Шаблон за почасов график на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте задачите, времевите блокове и отговорностите на екипа на едно място с шаблона за часови график на ClickUp.

Може ли структурирането на академичния ви ден да бъде безстресово? С шаблона за почасов график на ClickUp това е възможно!

Този шаблон е създаден за учители, ученици и професионалисти, които се нуждаят от структура без стрес. От планиране на часове и задачи до управление на плащания или приоритети, този шаблон обединява всичко в една организирана система, така че да прекарвате времето си в работа, а не в размишляване какво да правите след това.

Използвайте този шаблон, за да:

Планирайте ежедневните графици час по час с изгледа „Седмичен календар“.

Съхранявайте и планирайте задачи с лекота, като използвате Ръководството за начало.

Премествайте задачите през статуси като „Завърши“, „В процес“, „Завършено“ и „Отменено“.

Автоматизирайте напомнянията, за да не изгубите фокуса си, без да се налага да управлявате времето си в детайли.

Следете напредъка чрез табла за управление и коригирайте деня си според нуждите.

🖊️ Идеален за: Учители и родители, които обучават децата си у дома и управляват блокове от уроци и ежедневни графици за часовете, час по час.

9. Шаблон за график на уроците за специално образование на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Координирайте дейностите по обучение, терапия и подкрепа с шаблона за график на специалното образование в класната стая на ClickUp.

Шаблонът за график на ClickUp за специално образование помага на преподавателите да планират гъвкави, ориентирани към учениците графици, съобразени с индивидуалните нужди на обучение. Независимо дали координирате часовете на уроците, осигурявате подкрепа на персонала или организирате настаняването на учениците, този шаблон ви предоставя ясна и редактируема рамка, с която да управлявате всичко на едно място.

Можете също да го съчетаете с шаблони KWL или подобни помощни средства за учене, за да проследявате напредъка и да подкрепяте целите на IEP по-ефективно.

Нека този шаблон:

Организирайте ежедневните дейности с изгледа „Дейности на всички класове“.

Проследявайте бележките за конкретни класове, като използвате изгледа „Бележки за специални образователни класове“.

Създайте ясни, редактируеми графици за всеки клас в изгледа „График на класовете“.

Започнете бързо с постъпково ръководство за настройка.

Следете задачите в статуси „Отменени“, „Завършени“ и „Завършени“.

Разпределяйте отговорности и коригирайте графиците с Automations според нуждите.

🖊️ Идеален за: Учители и координатори за специално образование, които планират графици, подкрепа за учене и рутинни дейности в класната стая, специфични за всеки ученик.

💡 Професионален съвет: Бъдете гъвкави в графика си. Дори да имате определени времеви блокове за всеки урок или дейност, животът в класната стая може да бъде непредсказуем. Добавете резервно време за спонтанни дискусии, въпроси от учениците или допълнителни дейности, за да не се налага да бързате с останалата част от плана.

10. Шаблон за бележки от урока на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте лекции, четения и учебни сесии на едно място с шаблона за бележки от клас на ClickUp.

Борбата с разпечатки и разхвърляни листа ви кара да се суетите в последния момент? Шаблонът за бележки от час на ClickUp може да ви помогне да организирате по-добре обучението си.

Той ви предоставя структурирана, лесна за използване система за проследяване на вашите бележки, задачи и специфични за класа идеи – всичко на едно място. Независимо дали сте на лекция или преглеждате темите по-късно, този шаблон, базиран на Doc, поддържа всичко свързано и достъпно за търсене.

С този шаблон можете:

Организирайте бележки по предмети, задачи и връзки в структуриран документ.

Преминавайте към конкретни раздели с предварително създадено, кликаемо съдържание.

Оставете коментари в контекста на бележките, за да ги проследите по-късно с учителите.

Записвайте мислите си незабавно с помощта на закачения бележник.

Дублирайте и адаптирайте оформлението на бележките за всеки проект, тема или семестър.

Форматирайте бележките с таблици, заглавия, задачи и вградени връзки.

🖊️ Идеален за: Учители, които искат чист, лесен за търсене инструмент за водене на бележки, за да поддържат организация и да направят учебните сесии по-продуктивни.

11. Шаблон за задачи в клас на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте задачите по предмет, краен срок и статус с шаблона за задачи в клас на ClickUp.

Шаблонът за задачи в клас на ClickUp премахва стреса от управлението на работата на учениците. Учителите могат да организират задачи, да определят срокове и да проследяват оценки на едно място – без да се налага да се занимават с таблици.

За по-сложни задачи можете също да свържете ресурси или да използвате софтуер за обучителни видеоклипове, за да насочвате визуално учениците чрез инструкции, което спестява време и намалява объркването.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте всяка задача, като използвате изгледа „Списък“ или „Краен срок“.

Задавайте задачи на учениците и следете напредъка им в реално време.

Използвайте вградените рубрики, за да стандартизирате оценяването и обратната връзка.

Добавяйте бележки, списъци за проверка и връзки към подкрепящи материали.

Категоризирайте задачите по тип (изпити, реферати, групова работа) за лесно филтриране.

Дръжте учениците в течение с автоматизирани напомняния и актуализации на статуса.

🖊️ Идеален за: Учители, които управляват множество задачи на ученици в различни класове и търсят единен източник на информация, за да оптимизират преподаването и оценяването.

12. Шаблон за напредъка на учениците в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте поведението, усилията и академичния напредък на едно място с шаблона за напредък на учениците на ClickUp.

Ако досега сте разчитали на статични Google Sheets за проследяване на академичното развитие на вашите ученици, има по-добър начин! Шаблонът за напредък на учениците на ClickUp комбинира проследяване на представянето, информация за поведението и планиране на действията в едно място, така че никога да не пропуснете предупредителен сигнал или възможност за растеж.

Независимо дали управлявате индивидуални доклади за напредъка или се занимавате с тенденциите в целия клас, този шаблон ви помага да идентифицирате моделите рано и да предприемете бързи действия.

Нека този шаблон:

Проследявайте ключовите етапи и адаптирайте подкрепата за всеки ученик, като използвате Guide View.

Следете поведенческите предизвикателства и тенденции чрез изгледа „Поведенчески проблеми“.

Отбележете учениците, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, в изгледа „Нуждае се от внимание“.

Вижте цялостното представяне на учениците с един поглед в изгледа „Списък“.

Категоризирайте напредъка, използвайки ясни статуси като „Работи добре“ или „Нуждае се от изграждане на увереност“.

Проследявайте ключова информация като усилия, поведение, контакт с родителите и др. с помощта на персонализирани полета.

🖊️ Идеален за: Учители и родители, които обучават децата си у дома и се нуждаят от централизиран инструмент за проследяване на академичните постижения и поведението на всички ученици.

13. Шаблон за обучение на ученици в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте графиците на курсовете, кредитите и представянето с шаблона за образование на ClickUp.

Да бъдете в крак с задачите, курсовите работи и академичните цели може да бъде предизвикателство, когато имате разпръснати бележки и множество приложения. С шаблона за образование на ClickUp можете да организирате задачите, да управлявате курсовите работи и да проследявате академичните цели без разпръснати бележки или множество приложения.

Независимо дали сте студент или преподавател, можете да съхранявате всичко в един файл. За по-широко академично планиране, ClickUp Education позволява на институциите да опростят управлението на образованието, като централизират академичните и административните ресурси на едно място.

С този шаблон можете:

Организирайте учебния материал и графиците с помощта на Curriculum View.

Проследявайте зависимостите между курсовете с изгледа „Предварителни изисквания“.

Споделяйте съвети и материали чрез ръководството за начало.

Визуализирайте напредъка в класа с статуси като „В процес“, „Завърши“ и „Завършено“.

Планирайте предварително, като използвате Milestones и Gantt Chart.

Следете и коригирайте задачите с актуализации в реално време и периодични проверки.

🖊️ Идеален за: Учители и родители, които обучават децата си у дома и управляват графиците на курсовете, предварителните изисквания и задачите на учениците в една организирана система.

💡Използвайте ClickUp AI, за да изготвите планове за уроци за минути Независимо дали преподавате математика и науки на петокласници или управлявате времето за четене в различни класове, ClickUp Brain ви помага да прескочите празната страница. Просто започнете планирането на уроците си с изкуствен интелект, като опишете целта на обучението, контекста на класа и графика. Той създава структуриран урок с темпо, дейности и контролни точки. Без шаблони. Просто генератор на планове за уроци, който се адаптира към вашия стил на преподаване и времеви график. 📝 Опитайте този подсказ: „Аз съм учител в 5-ти клас и планирам 60-минутен урок за водния цикъл. В класа има ученици, които учат по-лесно с визуални и кинестетични методи. Предложете структуриран план с увлекателна загрявка, практическа групова дейност, ключова лексика и 5-минутно обобщение, което помага на учениците да резюмират наученото.“ Създавайте планове за уроци, указания за лекции и други в ClickUp Brain.

Какво прави един добър шаблон за план за уроци в Google Sheets?

Не всеки шаблон на Google Sheets е създаден, за да отговаря на начина, по който планират учителите в средното образование. Най-добрите от тях не са само редактируеми, а са създадени, за да отговарят на начина, по който преподавателите мислят, преподават и се адаптират през седмицата.

Ето защо си заслужава да използвате шаблона за план на урока в Google Sheets:

Седмична или дневна структура: Някои уроци изискват по-общ поглед, докато други се нуждаят от строг, ежедневен план. Добрите шаблони ви предлагат и двете.

Освободете място за цели и стандарти: Независимо дали се съобразявате с учебните програми или създавате свои собствени, предварителното определяне на целите ви помага да се фокусирате върху планирането.

Редактируеми секции за дейности, материали и времетраене: Възможността да променяте потока на урока, без да нарушавате оформлението, е от ключово значение, особено когато денят ви се променя в движение.

Лесно сътрудничество и споделяне: Шаблоните трябва да работят за вас и с вас, независимо дали преподавате съвместно, планирате различни предмети или споделяте планове с администрацията.

Шаблоните, които следват тези основни принципи, ви дават същата гъвкавост при планирането като много приложения за ежедневно планиране, но без да се налага да започвате от празна таблица всеки път.

Планирайте уроците, проследявайте напредъка и бъдете гъвкави с ClickUp

Google Sheets може да ви помогне да започнете, но не е създаден за реалностите в класната стая. Шаблоните на ClickUp отиват по-далеч; те са създадени, за да помогнат на учителите да направят планирането по-ефективна част от деня си.

Всеки шаблон може да се персонализира, споделя и използва безплатно, от организиране на графиците на часовете до проследяване на напредъка на учениците. Можете да прекарвате по-малко време в събиране на информация и повече време в преподаване.

Освен това, благодарение на гъвкавите изгледи, автоматизацията и инструменти като ClickUp Brain, вие не само поддържате организация, но и преподавате по-ефективно, без да добавяте допълнителни часове към деня си.

Регистрирайте се в ClickUp, за да опростите планирането и да си възвърнете времето за подготовка.