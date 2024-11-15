Топ 11 AI инструмента за планиране на уроци през 2025 г.

Създаването на планове за уроци често може да се усеща като надпревара с времето – балансиране между творчество, яснота и практичност в ограничено време.

От съществено значение е да се намерят начини за опростяване на този процес, без да се прави компромис с качеството.

За щастие, AI инструментите за планиране на уроци предлагат решения, които правят планирането по-ефективно и ангажиращо.

В тази публикация в блога ще разгледаме 11-те най-добри инструмента, които помагат на преподавателите да спестят време, да бъдат организирани и да предоставят значими учебни преживявания, като същевременно подобряват управлението на класната стая. 🧑‍🏫

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с 11-те най-добри AI инструмента за планиране на уроци: ClickUp (Най-добър за създаване на съдържание, управление на задачи и сътрудничество с помощта на изкуствен интелект) (Най-добър за създаване на съдържание, управление на задачи и сътрудничество с помощта на изкуствен интелект) Magic School AI (Най-добър за персонализирано разработване на учебни програми и съобразяване със стандартите) Eduaide. AI (Най-добър за адаптиране на уроците в реално време и анализ на отговорите на учениците) Auto Classmate (Най-добър за автоматично създаване на уроци и диференциация на съдържанието) Curipod (Най-подходящ за проектно-базирано обучение и интерактивно планиране на уроци) LessonPlans. ai (Най-добър за разработване на учебни програми, съобразени със стандартите, и интегриране на оценяването) ChatGPT (Най-добър за гъвкаво създаване на съдържание за уроци и творчески подходи към преподаването) Quizizz (Най-добър за създаване на интерактивни оценки и игрови учебни преживявания) Planboard (Най-добър за цялостна организация на уроците и стандартно проследяване) Education Copilot (Най-добър за AI-базиран асистент в преподаването и създаване на ресурси) Learnt. ai (Най-добър за създаване на персонализирани учебни програми и проследяване на напредъка на учениците)

Намирането на подходящия AI инструмент може да промени подхода ви към планирането на уроците. Ето основните функции, на които да обърнете внимание:

Леснота на използване: Удобен за ползване интерфейс, който не изисква часове обучение или технически познания.

Опции за персонализиране: Възможност за създаване на подробен план на урока, съобразен с различните нужди на учениците.

Библиотека с съдържание: Вграден достъп до шаблони, идеи за уроци или готови дейности, за да спестите време и да стимулирате творчеството.

Функции за сътрудничество: Опции за споделяне и съвместно създаване на планове за уроци с колеги, насърчаващи работата в екип и споделянето на идеи.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че глобалният пазар на изкуствен интелект в образованието ще нарасне с 31,2% CAGR от 2025 до 2030 г., благодарение на нарастващото търсене на адаптивни платформи за обучение, които персонализират образованието.

Намирането на идеалния AI инструмент за планиране на уроци в може да се окаже трудна задача, тъй като има толкова много налични опции.

Събрахме 10-те най-добри инструмента, които ще ви помогнат да спестите време, да бъдете организирани и да създадете увлекателни уроци, които помагат на учениците да учат по-добре. Да започнем! 👇

1. ClickUp (Най-добър за създаване на съдържание, управление на задачи и сътрудничество с помощта на изкуствен интелект)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е всеобхватна платформа, която комбинира AI инструменти, функции за управление на задачи и възможности за сътрудничество, за да опрости планирането на уроците. Софтуерът за образование ClickUp „ “ предлага на преподавателите всичко необходимо за планиране, организиране и провеждане на уроци в едно безпроблемно работно пространство.

ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате незабавно подробен план на урока в ClickUp Docs.

Една от най-забележителните му функции е ClickUp Brain, AI инструмент за планиране на уроци, интегриран директно в работната среда на ClickUp.

Той е безценен за планиране на уроци, опростяване на сложни процеси и предлагане на персонализирани предложения, които отговарят на различни стилове на преподаване и учебни цели.

ClickUp Docs

Например, в „ “ (Планиране на уроци) на ClickUp Docs можете да помолите Brain да създаде план за уроци, съобразен с конкретен предмет или клас. Ако преподавате история в средното училище, можете да го накарате да генерира седмичен план за уроци, обхващащ теми като Гражданската война, Реконструкцията и ключови исторически личности.

ClickUp Brain може да структурира съдържанието, да предложи дейности за класа и да включи ключови въпроси за дискусия. След това преподавателите могат да доуточнят подробностите директно в Docs, да си сътрудничат с колеги, използвайки функцията „ “ ( Коментари за задачи) на ClickUp, и лесно да споделят окончателната версия.

Задачи в ClickUp

Създавайте и организирайте задачи за планиране на уроци в ClickUp Tasks с помощта на ClickUp Brain.

AI инструментът преобразува тези планове в изпълними задачи в ClickUp( ). След като планът за урока е готов, можете да помолите Brain да създаде задачи за всяка дейност или отговорност.

Например, той може да раздели плана за урок по история на задачи като „Създаване на PowerPoint презентация за Гражданската война“, „Отпечатване на работни листове с хронологията“ и „Подготовка на теми за дискусия за Реконструкцията“. Тези задачи могат да бъдат възложени на отделни лица, да бъдат приоритизирани и проследявани в работната среда на ClickUp, като по този начин всичко остава организирано.

Друга безценна функция са шаблоните за планиране на уроци на ClickUp, които спестяват време и предоставят структурирани рамки за планиране на уроци.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за планиране на уроци в колежа на ClickUp е създаден, за да помогне на преподавателите да създават, управляват и проследяват планове за уроци за колежни курсове.

Шаблонът за планиране на уроци на ClickUp College ви помага да очертаете целите, резултатите от обучението и стратегиите за преподаване на едно място. Освен това, той включва модела ADDIE, който ви води през всеки етап: проектиране, разработване и оценяване.

Това, което го отличава, е способността му да свързва плановете за уроците със задачите и оценките, като поддържа всичко в синхрон.

Можете също да съберете всичките си ресурси – четива, мултимедия и материали – на едно място, което ще ви спести време и усилия при подготовката за всеки урок.

За по-широки образователни нужди, шаблоните за образование на ClickUp за ученици ( ) позволяват на преподавателите да управляват задачите и да проследяват индивидуалния напредък на учениците.

В същото време, Шаблонът за план за управление на класната стая на ClickUp помага за организиране на рутинните дейности в класната стая, като разпределяне на роли или проследяване на поведенчески цели.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време: Редактирайте и актуализирайте плановете за уроците заедно с екипа си в Docs, като се уверите, че всички са на една вълна и вървят по план.

Настройте отчитане на времето за подготовка на уроците: Отчитайте времето, прекарано в планиране и коригиране на уроците, за да управлявате по-добре графика си и ефективността си.

Прикачете справочни материали: Прикачете ресурси като статии, видеоклипове или връзки директно към задачите за урока, така че всичко необходимо за класа да се съхранява на едно място.

Ограничения на ClickUp

Платформата има ограничен офлайн достъп, което затруднява планирането без интернет връзка.

Разширените функции на ClickUp може да са ненужни за учители, които се нуждаят от основни инструменти за планиране на уроци.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Magic School AI (Най-добър за персонализирано разработване на учебни програми и съобразяване със стандартите)

Magic School AI улеснява планирането на уроците за учителите и гарантира съответствие с образователните стандарти. То също така улеснява изготвянето на учебни програми, като гарантира, че уроците отговарят на държавните и националните насоки.

Платформата създава и материали за различни нива на обучение, така че всеки ученик да получи необходимата подкрепа. С вградения анализ на представянето учителите получават персонализирани препоръки, които помагат на учениците да се подобрят.

Най-добрите функции на Magic School AI

Съгласувайте уроците с образователните стандарти за структурирано развитие

Създавайте варианти на уроците, за да подкрепите различни способности за учене

Създавайте оценки с рубрики, за да проследявате разбирането на учениците

Анализирайте данните за ефективността и предложете целенасочени интервенции

Ограничения на Magic School AI

Ограничени възможности за персонализиране в безплатната версия

Първоначалната настройка за изготвяне на учебна програма е сложна

Цени на Magic School AI

Безплатно

Плюс: 99,96 $/година

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Magic School AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли? 5-те Е — ангажиране, изследване, обяснение, разработване и оценяване — са популярен модел за преподаване, използван при планирането на уроци. Той насърчава активното учене и гарантира, че всяка фаза от урока се основава на предходната, като по този начин се насърчава по-задълбочено разбиране.

3. Eduaide. AI (Най-добър за адаптиране на уроците в реално време и анализ на отговорите на учениците)

Вместо да следва строг план, той проследява участието и адаптира уроците според нуждите за персонализирано учене. Той обработва писмени и устни отговори, за да идентифицира пропуски в разбирането и да предложи по-ясни обяснения. Вграден наръчник за темпото поддържа уроците в правилната посока, като гарантира, че концепциите се покриват ефективно, без да се претоварват учениците.

Eduaide. Най-добрите функции на AI

Адаптирайте плановете за уроците незабавно въз основа на нивата на ангажираност

Обработвайте отговорите на учениците и препоръчайте стратегии за изясняване

Открийте потенциални затруднения в ученето, преди те да възникнат

Модифицирайте автоматично темпото на урока за по-гладко преподаване

Eduaide. Ограничения на изкуствения интелект

Потребителите изразиха опасения относно поверителността при управлението на данните на учениците.

Макар че адаптира уроците въз основа на данни от класната стая, той може да не отчита напълно индивидуалните стилове на учене или уникалните нужди на учениците.

Цени на Eduaide. AI

Безплатно

Pro: 5,99 $/месец

Училища и училищни райони: Индивидуални цени

Eduaide. AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Auto Classmate (най-добър за автоматично създаване на уроци и диференциация на съдържанието)

Auto Classmate помага на преподавателите да създават структурирани планове за уроците, като генерира цели, дейности и оценки, съобразени с техните нужди. Той персонализира материалите за различни нива на способности, като гарантира, че всички ученици могат да се ангажират с съдържанието.

Вградената система за диференциация регулира сложността на уроците, позволявайки на учителите да отговорят на нуждите на учениците. Персонализираните работни листове, тестове и интерактивни упражнения осигуряват допълнителна подкрепа, което ги прави силно допълнение към традиционните методи на преподаване.

Най-добрите функции на Auto Classmate

Създавайте пълни планове за уроци, включително цели и дейности

Създавайте диференцирани материали, които отговарят на различни нива на умения

Създавайте тестове и задачи с вградени опции за подпомагане

Предоставяйте учебни ресурси в различни формати, включително визуални и аудио

Предложете интердисциплинарни връзки, за да подобрите интеграцията на предметите

Ограничения на Auto Classmate

Безплатната версия не предлага пълни опции за персонализиране.

Обработката на мащабни съдържания изисква значителни системни ресурси

Цени на Auto Classmate

Индивидуален преподавател: 10 $/месец

Училище или район: Персонализирани цени

Автоматични оценки и рецензии на съученици

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Университетът Al Quaraouiyine във Фес, Мароко, се счита за най-старото съществуващо и непрекъснато функциониращо учебно заведение в света. Той е основан през 859 г. и все още функционира.

5. Curipod (Най-добър за проектно-базирано обучение и интерактивно проектиране на уроци)

Curipod оживява проектно-базираното обучение чрез интерактивно и структурирано планиране на уроците. Учителите могат да разработват проекти, основани на проучвания, които ангажират учениците в различни предмети. Персонализирани графици на проектите, инструменти за сътрудничество и проследяване на етапите поддържат обучението в правилната посока, като същевременно ангажират учениците.

За преподаватели, които искат да създават увлекателни уроци, фокусирани върху учениците, Curipod е ценен инструмент, който да имат в своя набор от преподавателски инструменти.

Най-добрите функции на Curipod

Разработвайте планове за уроци, базирани на проекти, с интегрирани междудисциплинарни връзки.

Създавайте практически дейности, които насърчават решаването на проблеми и критичното мислене.

Управлявайте материалите и ресурсите в класната стая за организирано изпълнение

Подкрепете груповата работа с функции за сътрудничество за екипна работа и отчетност.

Ограничения на Curipod

Допълнителни ресурси, необходими за сложни проекти в сравнение с традиционните уроци

Ограничена адаптивност за обучение, което не е базирано на проекти

Ограничения на капацитета за съхранение при управление на големи мултимедийни файлове

Сложни настройки за разрешения за съвместни проекти

Цени на Curipod

Безплатно

Училище и район: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Curipod

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. LessonPlans. ai (Най-добър за разработване на учебни програми, съобразени със стандартите, и интегриране на оценяването)

LessonPlans. ai прави крачка напред в сравнение с основния софтуер за управление на университети, като гарантира, че всичко е в съответствие с учебната програма, и предлага различни начини за проследяване на напредъка на студентите.

Учителите могат да използват AI-базирани настройки, за да персонализират уроците според различните нужди на учениците, а диференцираното съдържание гарантира, че всеки ученик има достъп до материала. Благодарение на автоматизираните предложения за темпо и интеграцията между класовете, дългосрочното планиране също става по-лесно.

Най-добрите функции на LessonPlans.ai

Съгласувайте уроците с държавните и националните академични стандарти

Интегрирайте оценките в плановете за уроците, за да проследявате напредъка

Създавайте структурирани учебни планове за последователно обучение

Адаптирайте уроците динамично в зависимост от нуждите и представянето на учениците

Предоставяйте обратна връзка в реално време за подобряване на стратегиите за преподаване

Ограничения на LessonPlans.ai

Управлението на стандарти за няколко предмета може да бъде досадно

Офлайн достъпът е ограничен до премиум абонаменти.

Инструментите за сътрудничество са ограничени за екипно преподаване

Цени на LessonPlans.ai

Pro: 49 $/година

Нестопански организации: Персонализирани цени

LessonPlans. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🤝 Приятно напомняне: Създаването на прекалено много планове за уроци наведнъж може да доведе до изчерпване, особено за учители, които се занимават с няколко класа или предмети. За преподавателите е от решаващо значение да поддържат равномерен темп и да се фокусират върху качеството, а не върху количеството, когато разработват уроците си.

7. ChatGPT (Най-добър за гъвкаво създаване на съдържание за уроци и творчески подходи към преподаването)

ChatGPT улеснява преподавателите да създават интересни и разнообразни материали за уроци по различни предмети. Той позволява на учителите да персонализират съдържанието в реално време, така че да могат бързо да изготвят разкази за уроците, подсказки за дискусии и интерактивни упражнения, които да отговарят на техния стил на преподаване.

Платформата също така генерира творчески дейности, които правят уроците по-интересни, като същевременно отговарят на различни способности за учене. Тя адаптира обясненията в движение, предлагайки различни начини за въвеждане на концепции и гарантира, че учениците ги разбират.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създавайте персонализирано съдържание за уроците, включително обяснения и разкази.

Създайте теми за дискусия, които насърчават критичното мислене

Адаптирайте учебните материали за различни нива на умения и стилове на учене

Разработвайте креативни стратегии за ангажираност, за да подобрите участието на учениците

Модифицирайте съдържанието в реално време за персонализирани подходи към преподаването

Ограничения на ChatGPT

Няма пряко съответствие с учебните стандарти

Ограничени предварително структурирани функции за планиране на уроци

Няма вградени инструменти за проследяване на оценките за напредъка на учениците

Липсва място за съхранение на материалите за уроците

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (665+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (95 отзива)

8. Quizizz (Най-добър за създаване на интерактивни тестове и игрови учебни преживявания)

Quizizz прави оценяването по-интересно с интерактивни тестове и игрови елементи на обучение. Той предлага забавна версия на традиционните инструменти за създаване на тестове, като интегрира вълнуващи формати на въпроси и предоставя обратна връзка в реално време.

Учителите могат да създават адаптивни оценки въз основа на представянето на учениците, като по този начин гарантират, че всеки ученик получава персонализирано преживяване. Quizizz разполага и с вградена база с въпроси и модификации на тестове, генерирани от изкуствен интелект, което улеснява създаването на съдържание.

Най-добрите функции на Quizizz

Създавайте игрифицирани тестове с функции за конкурентно участие

Създавайте оценки в реално време с адаптивни настройки на трудността

Проследявайте напредъка на учениците чрез подробни анализи на представянето им.

Достъп до голяма база с въпроси с AI-базирани модификации

Предлагайте интерактивни режими на обучение за по-голямо участие на учениците

Ограничения на Quizizz

Липсват изчерпателни функции за планиране на уроци

Ограничена възможност за промяна на съществуващи тестове извън основните промени

Цени на Quizizz

Основно: Безплатно

Училище: Персонализирани цени

Район: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Quizizz

G2: 4,9/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (540+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Урочният план обикновено обхваща един учебен час, но плановете за модули са по-дългосрочни пътни карти, обхващащи няколко урока или седмици. Плановете за модули помагат на учителите да организират теми или теми във времето, което улеснява свързването на уроците и надграждането на предишни знания.

9. Planboard (Най-добър за цялостна организация на уроците и стандартно проследяване)

Planboard помага на учителите да бъдат организирани и лесно да спазват стандартите на учебната програма. Той предлага интелигентни предложения за организиране на уроците, определяне на темпото им и управление на ресурсите, така че учителите да могат да планират ефективно и да се придържат към плана.

Той улеснява и сътрудничеството, като позволява на учителите лесно да споделят и коригират материалите. Динамичното планиране гарантира гладкото протичане на уроците, а проследяването на ресурсите поддържа всичко организирано по предмети, спестявайки време и усилия на учителите.

Най-добрите функции на Planboard

Организирайте плановете за уроците с помощта на AI-базирано структуриране на съдържанието

Следете стандартите на учебната програма, за да гарантирате цялостно покритие

Използвайте инструменти за визуално картографиране за структурирано проследяване на напредъка

Достъп до автоматизирани предложения за темпото на урока и корекции

Сътрудничество при разработването на уроци с функции за споделяне в екипа

Ограничения на Planboard

Ограничено генериране на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, в сравнение с други инструменти

Начална крива на обучение за потребители, които не са запознати с цифровото планиране

Основни инструменти за оценяване в сравнение със специализирани платформи за оценяване

Интеграцията с външни системи за управление на обучението е ограничена.

Цени на Planboard

Безплатно

Базов пакет: 200 $/месец (за 10 потребители)

Pro: 500 $/месец (за 30 потребители)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Planboard

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (22+ отзива)

🧠 Интересен факт: През 1997 г. Организацията на обединените нации обяви 8 септември за Международен ден на грамотността, за да подчертае важността на образованието и грамотността за глобалното развитие.

10. Education Copilot (най-добър за AI-базиран асистент в преподаването и създаване на ресурси)

Education Copilot действа като виртуален асистент на учителя, помагайки на преподавателите да създават бързо ресурси за уроците и стратегии за преподаване. Той адаптира съдържанието в реално време, за да отговори на променящите се нужди в класната стая, което го прави гъвкав и спестяващ време AI инструмент за учениците.

Учителите могат да създават работни листове, оценки и компоненти на уроците според нуждите, а платформата адаптира инструкциите към различни стилове на учене. Тя също така предоставя целенасочена подкрепа, за да помогне на учениците да преодолеят предизвикателствата, като същевременно поддържа потока на урока.

Най-добрите функции на Education Copilot

Създайте стратегии за преподаване, съобразени с нуждите на класа

Създавайте работни листове, тестове и допълнителни материали за нула време.

Модифицирайте динамично плановете за уроците въз основа на обратната връзка от учениците.

Адаптирайте обясненията, за да се съобразят с различни стилове на учене

Предоставяйте целенасочени инструменти за интервенция за ученици с трудности

Ограничения на Education Copilot

Изисква ръчни настройки за прецизни модификации на уроците

Платформата не работи добре с документи, по-дълги от 20 страници или с повече от 15 000 думи.

Цени на Education Copilot

За учители: 9 $/месец

За училища и училищни райони: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Education Copilot

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Според доклад на Световния икономически форум за образование 4.0, изкуственият интелект променя образованието, като подпомага учителите чрез автоматизация на задачите, което им дава повече време за работа с учениците. Той усъвършенства оценяването, като предлага информация в реално време за подобряване на стратегиите за преподаване.

11. Learnt. ai (Най-добър за създаване на персонализирани учебни планове и проследяване на напредъка на учениците)

Learnt. ai персонализира планирането на уроците, създавайки учебни програми, съобразени с представянето на всеки ученик. Той предлага автоматизирани оценки, които проследяват напредъка на учениците във времето и осигуряват целенасочени интервенции.

Системата за прогнозна аналитика на платформата помага на учителите да предвидят трудностите в ученето, което позволява по-прецизни стратегии за преподаване. Чрез комбиниране на висококачествени планове за уроци с подробни отчети за напредъка, Learnt. ai гарантира, че персонализираното обучение и целите на групата са постигнати.

Най-добрите функции на Learnt.ai

Създайте индивидуализирани учебни програми, съобразени с представянето на учениците

Проследявайте напредъка на учениците с помощта на анализи в реално време и адаптивни оценки.

Идентифицирайте пропуските в уменията и препоръчайте целенасочени стратегии за интервенция

Адаптирайте сложността на съдържанието динамично в зависимост от напредъка в ученето

Предоставяйте автоматизирани анализи за усъвършенстване на плановете за уроците и методите на преподаване.

Ограничения на Learnt.ai

Сложни изисквания за поверителност на данните при проследяване на представянето на учениците

Трудности при разбирането на сложни контексти, което води до потенциални погрешни интерпретации или неточности при създаването на съдържание

Цени на Learnt. ai

Безплатно

Стартово ниво: 6 $/месец

Основни функции: 9 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

Оценки и рецензии за Learnt. ai

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Първото държавно училище в Америка е Бостън Латин Скул, основано през 1635 г. Днес то остава едно от най-престижните училища в САЩ.

Планиране на уроци, подобрено с ClickUp

Планирането на уроците е важна, но отнемаща време задача, която изисква баланс между творчество, структура и адаптивност. Инструментите, базирани на изкуствен интелект, помагат на преподавателите да подобрят качеството на уроците и да спестят ценно време, без да се налага да правят компромиси с ангажираността или персонализацията.

Сред множеството налични решения, ClickUp предлага цялостен подход към планирането на уроци. ClickUp е повече от просто мениджър на задачи – той интегрира AI-базирано планиране на уроци, безпроблемно сътрудничество и структурирана организация в едно мощно работно пространство.

Учителите могат да създават незабавно планове за уроци, да ги разделят на изпълними задачи и да управляват графиците си – всичко на едно място.

