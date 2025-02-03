10-те най-добри онлайн инструмента за преподаване за електронно обучение през 2025 г.

Онлайн инструментите за преподаване са се превърнали в незаменим начин за учители и ученици да преодолеят разликите в класната стая. Тези инструменти помагат за намаляване на натоварването на учителите, поддържат интереса на учениците и създават интерактивни уроци, които ефективно предават ключови учебни точки.

Ако сте учител и търсите най-добрите онлайн инструменти, с които да подобрите преживяването си в класната стая, имаме 10 страхотни опции, които ще искате да разгледате!

Какво е онлайн инструмент за преподаване?

Онлайн инструментите за преподаване са приложения или уебсайтове, които подпомагат преподавателите, улесняват комуникацията с учениците или помагат за постигането на учебните цели. Учителите и учениците вече имат достъп до огромно разнообразие от онлайн инструменти за преподаване, които подобряват преподаването и ученето.

Като такива, тези инструменти играят все по-важна роля в съвременното образование.

Например, ако ви е трудно да създавате презентации, които да ангажират вашите дистанционни класове, може да ви е от полза да използвате дигитална бяла дъска.

Или, ако вашите ученици се затрудняват да се концентрират върху конкретни теми, можете да включите забавни дейности, като игри или интерактивни задачи, за да повишите нивото на тяхното участие.

Всички онлайн инструменти, които използвате, трябва да служат на определена цел и да решават конкретен проблем. Освен това, вашите онлайн инструменти и ресурси за преподаване трябва да бъдат:

Лесни за използване: Независимо дали сте учител или ученик, онлайн инструментът трябва да е лесен за използване, за да се чувствате като естествено продължение на класната стая. Ако даден онлайн инструмент ви разсейва или отнема прекалено много време за настройка и използване, вероятно не си заслужава да му отделяте време и енергия.

Бързо усвояване: Инструментите трябва да са лесни за използване от учениците или учителите в рамките на няколко минути. Времето в класната стая е ценно и не искате да прекарвате по-голямата част от него в четене на наръчника.

Сигурност: Избраният от вас инструмент трябва да предлага цялостни мерки за сигурност, за да гарантира спазването на регулациите за защита на данните и поверителността на учениците.

Персонализируеми: Най-добрите инструменти ще имат висока степен на персонализация, за да могат да се адаптират към вашата реална или онлайн среда за учене и стил на преподаване.

Достъпни: Малко вероятно е бюджетът на вашия клас да позволява абонаменти за много различни онлайн инструменти за преподаване. Потърсете достъпни лицензионни оферти или безплатни онлайн инструменти.

Вероятно любимите ви онлайн инструменти за преподаване ще бъдат тези с активна онлайн общност. Тези общности могат да ви дадат съвети за максимално използване на потенциала на инструмента и за отстраняване на проблеми. Те са чудесен ресурс, когато проучвате онлайн инструменти за класната стая и как да ги използвате.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е мощна платформа за управление на проекти, онлайн помощник за преподаване и виртуален папка за преподаване. Има богат набор от инструменти, които ви помагат да управлявате документи, да създавате презентации, да планирате уроци и да управлявате комуникацията с учениците.

Започнете с ClickUp Clip, безплатен инструмент за запис на екрана без воден знак. Тази функция ви позволява да записвате видео от екрана си и да го споделяте с учениците си, което улеснява споделянето на актуализации на оценките, показва на учениците как да навигират в уебсайт или помага при онлайн задачи. Това е много по-лесно от споделянето на екрана и можете да споделяте видеоклиповете с всеки, който се нуждае от тях, което ви спестява време.

След това, започнете да използвате ClickUp Docs. ClickUp Docs е повече от текстообработваща програма – тя ви позволява да създавате документи с вложени страници и да ги свързвате по начин, който ви е удобен. С помощта на инструмента Docs можете да създавате уики страници за класната стая, да изготвяте формуляри за разрешение и да създавате планове за уроци с всичките си учебни материали.

ClickUp е напълно персонализируем, което ви позволява да създадете всеки ресурс, от който се нуждаете за вашата класна стая. Онлайн инструментът включва много безплатни шаблони за видео продукция, управление на класната стая, списъци със задачи и много други.

Искате да го направите още по-добро? Изберете платен план и ще получите достъп до ClickUp AI, който ви помага да съставяте имейли, да разширявате идеите си за урочни планове и дори да обобщавате бележки от срещи с едно кликване на мишката. Това е чудесен начин да увеличите производителността си и да си оставите повече време за частите от работата, които обичате.

Най-добрите функции на ClickUp

В лесната за използване платформа има множество безплатни инструменти, които помагат на учителите да управляват своите класове, включително шаблони за ежедневни планове , вложени документи и програми за запис на екрана.

Платформата се интегрира с всичките ви любими приложения и програми, като Google Slides и Slack, което улеснява създаването, използването и споделянето на вашите ресурси.

Налична е високо отзивчива поддръжка от ClickUp, като обичайното време за отговор на всякакви проблеми или въпроси е един ден.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е чудесен инструмент, но не е достъпен в безплатната версия на платформата.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

ClickUp AI се предлага за покупка във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Google Classroom

Google Classroom е онлайн платформа за обучение от Google, същия екип, който създаде вашата любима търсачка. Това е популярна платформа с различни функции за преподаватели, ученици и всеки, който се намира в дигитална учебна среда.

Най-добрите функции на Google Classroom

Цялостните инструменти за управление на курсове позволяват на учителите да организират онлайн класове, да създават уроци, да разпределят задачи и да приемат домашни работи от учениците.

Инструментите за комуникация в класната стая улесняват изпращането на съобщения или лични съобщения до отделни ученици.

Интегрира се с други продукти на Google, като Gmail, Google Docs, Google Drive и други приложения на Google.

Ограничения на Google Classroom

Не всички функции са достъпни на мобилни устройства, а интеграцията може да не е винаги възможна извън екосистемата на Google.

Цени на Google Classroom

Налична е безплатна версия.

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Classroom

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)

3. Kahoot

Kahoot е онлайн платформа, която ви позволява да превърнете съдържанието на вашите уроци в игра. Произхождаща от Норвегия, тя предлага редица образователни игри и интерактивни викторини и бързо се превърна в популярен инструмент за обучение по целия свят.

Най-добрите функции на Kahoot

Удобният интерфейс ви позволява бързо да създавате тестове или интерактивни презентации с вашите урочни планове.

Игрите и викторините на живо помагат да се повиши ангажираността в класната стая и да се заинтересуват учениците от темата, която се изучава.

Подробните отчети и анализи ви позволяват да проследявате представянето на учениците, а данните могат да се използват във вашите любими инструменти за оценяване.

Ограничения на Kahoot

Учениците ще се нуждаят от свои собствени устройства, за да участват в събития на живо, което може да не е подходящо за училища, които не предоставят таблети.

Цени на Kahoot

Kahoot!+ Старт за учители: 3,99 $ на месец за учител

Kahoot!+ Premier за учители: 7,99 долара на месец за учител

Kahoot!+ Max за учители: 9,87 долара на учител на месец

Оценки и рецензии за Kahoot

G2: 4,6/5 (над 380 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)

4. Zoom

Zoom се изстреля в съвременния технологичен пакет и остана там благодарение на своите функции за видеоконферентна връзка от световна класа. Учителите могат да използват Zoom, за да провеждат онлайн уроци, да създават виртуални класни стаи или да участват в индивидуални срещи с родители, без да чакат вечерта за започване на учебната година.

Най-добрите функции на Zoom

Функцията за анкетиране позволява на учителите да събират обратна връзка по теми, да тестват знанията в класната стая и да създават изненадващи тестове за виртуални класни стаи.

Иконите позволяват на учениците да комуникират с учителя, без да се чувстват неловко на екрана, например като вдигат ръка, молят учителя да забави темпото или показват, че разбират материала.

Стаите за почивка ви позволяват да разделяте участниците във видеоконференциите на по-малки групи по време на групови проекти, като същевременно ви позволяват да посещавате отделни лица и групи, за да видите как напредват техните проекти.

Ограничения на Zoom

Чудесни са за комуникация с учениците, но ще ви трябват допълнителни инструменти за управление на административните задачи в класната стая.

Цени на Zoom

Основни: безплатни

Срещи: 1800 долара/акаунт (до 300 участници)

Уебинар: 3400 долара/година на потребител (до 1000 участници в уебинара)

Телефон: 180 $/година на потребител

Rooms: 499 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 53 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 600 отзива)

5. Visme

Visme помага на преподавателите да направят съдържанието си по-атрактивно визуално с презентации, инфографики и училищни бюлетини. Това е и отличен начин за учениците да превърнат скучния доклад по природни науки в зашеметяващо образователно шедьовър.

Най-добрите функции на Visme

Множество шаблони ви помагат да създадете визуално привлекателни материали за минути чрез лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Инструментите за сътрудничество позволяват на групи от преподаватели или ученици да работят едновременно по един и същ проект.

Аналитичните данни ви показват кой е разгледал вашите материали и как ги използва, което е чудесно за проследяване на това кой всъщност чете най-новия бюлетин на класа.

Ограничения на Visme

Печатните материали често са с по-лошо качество от това, което виждате на екрана, така че може би е най-добре да използвате само онлайн материали.

Цени на Visme

Основни: безплатни

Стартово ниво: 12,25 $/месец, фактурирано годишно

Pro: 24,75 $/месец, фактурирани ежегодно

Visme for Teams: свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Visme

G2: 4,5/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 640 отзива)

6. Активно учене

Actively Learn е като високопроизводителен електронен четец. Този онлайн инструмент за обучение насърчава активното четене, като прави текста по-интерактивен. Учениците могат да оставят бележки в полетата, учителите могат да въвеждат въпроси или анкети, а читателите могат да кликват върху подчертаните думи, за да научат повече за дадена тема.

Най-добрите функции на Actively Learn:

Предлага широка гама от цифрови текстове, включително учебници, романи и новинарски статии, които можете да включите в плановете си за уроците.

Позволява ви да вграждате бележки, тестове, видеоклипове и връзки към външни ресурси, за да направите процеса на четене по-интерактивен и разнообразен.

Интегрира се с популярни системи за управление на обучението, за да оптимизира процеса на задаване и оценяване на задачи.

Ограничения на Actively Learn:

Някои от най-добрите функции на платформата са достъпни само срещу заплащане, така че ако искате да извлечете максимална полза от Actively Learn, ще трябва да платите за това.

Цени на Actively Learn

Безплатно

Премиум: свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии на Actively Learn

Capterra: 4,87/5 (над 20 отзива)

7. Loom

Loom е програма за запис на екрана за Mac, Windows, iOS и Android. Интуитивният интерфейс позволява на преподавателите да записват екрана и уеб камерата си едновременно. Това е лесен (и безплатен!) начин да създавате и споделяте онлайн уроци, които учениците могат да спират, преглеждат отново и възпроизвеждат, когато е необходимо. Това е и един от безплатните онлайн инструменти, тъй като преподавателите имат достъп до премиум функциите без допълнителни разходи.

Най-добрите функции на Loom

С вградената аналитична функция на Loom можете да видите кой е гледал вашите видеоклипове и колко време е прекарал в гледането им.

Учениците могат да реагират на видеоклиповете, като оставят емотикони или коментари, което е чудесно за насърчаване на дискусиите в класната стая и за идентифициране на учениците, които се нуждаят от допълнителни обяснения.

Можете да добавяте персонализирани бележки, за да се свържете със свързани ресурси, да подканите учениците за дискусия или да възложите задачи.

Ограничения на Loom

Има само няколко опции за редактиране, така че може да са ви необходими няколко опита, за да получите перфектното видео.

Цени на Loom

Безплатно за преподаватели

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4,7/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (390+ отзива)

8. Baamboozle

Ако се нуждаете от онлайн инструменти за преподаване, за да направите уроците си по-забавни, Baamboozle е тук, за да ви помогне. Тази онлайн платформа за обучение помага да се събуди интереса на учениците и да се направят уроците по-интерактивни и увлекателни. Изберете от готовите шаблони или създайте свои собствени игри и тестове, без да губите часове в измисляне на свои образователни инструменти от нулата.

Най-добрите функции на Baamboozle

Има много инструменти за създаване на игри, включително шаблони за викторини, кръстословици и търсене на думи, с много възможности за персонализиране.

Платформата се интегрира с цифрови бели дъски, така че учениците могат да взаимодействат в онлайн класове.

Инструментът позволява на класовете да играят игри на един екран, така че не е нужно да се притеснявате, че всеки ученик се нуждае от собствено устройство.

Ограничения на Baamboozle

Има много готово съдържание, но търсенето на доброто, лошото и грозното може да отнеме много време, тъй като няма много филтри, които да ви помогнат да намерите това, от което се нуждаете.

Цени на Baamboozle

Безплатни завинаги

Baamboozle+ Месечен абонамент: 7,99 $/месец

Baamboozle+ Годишен: 4,99 $/месец, фактуриран ежегодно

Оценки и рецензии за Baamboozle

Н/Д

9. ThingLink

ThingLink е наградена онлайн платформа, която помага на преподавателите да създават интерактивно мултимедийно съдържание. Започнете с изображение, видео или 3D тур и добавете връзки към видеоклипове, гласови бележки и статии. Можете да добавите слоеве с информация, за да подобрите визуалното си съдържание и да създадете по-интерактивни презентации.

Най-добрите функции на ThingLink

Платформата улеснява създаването на интерактивно, потапящо съдържание, което ангажира учениците.

Аналитичните данни ви позволяват да проследявате ангажираността на учениците с индивидуални линкове, които ви показват колко дълго са разглеждали вашето съдържание.

Учениците могат да създават свои собствени инструменти за учене, използвайки глас, видео и връзки (има и функции за съвместна работа по групови проекти!).

Ограничения на ThingLink

Интерфейсът може да е тромав, така че очаквайте да ви е необходимо време, докато се запознаете с него.

Цени на ThingLink

Безплатен пробен период от 60 дни

Лиценз за учители: 60 $/година

Училищна лицензия: 2 $ на място на година

Академична лицензия: 9 $ на място на година

Оценки и рецензии за ThingLink

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

10. Padlet

Padlet е онлайн платформа за преподаване, която ви позволява да създавате дигитални табла за съхранение, организиране и споделяне на съдържание. Това е отличен начин да стартирате дискусионен форум или блог на класа, а учениците ще го намерят за полезен за публикуване на своите работи за рецензиране от съученици.

Най-добрите функции на Padlet

Удобната за ползване платформа улеснява създаването на табла, където учениците и учителите могат да споделят и организират съдържание.

Потребителите могат да добавят текст, изображения, видеоклипове, връзки и други елементи в персонализирано пространство, което е идеално за онлайн обучение.

Възможността за сътрудничество в реално време позволява на групите да добавят съдържание или да оставят коментари за други членове на Padlet, което е идеално за дистанционно обучение.

Ограничения на Padlet

Може да бъде предизвикателство да регулирате това, което публикуват учениците, затова се уверете, че проверявате какво се случва в Padlets.

Цени на Padlet

Класна стая: 199 $/година

Училище: от 1000 долара/година

Оценки и рецензии за Padlet

G2: 4,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 140 отзива)

Днешните преподаватели трябва да се съревновават със социалните медии, вирусните видеоклипове и милионерите създатели на съдържание за вниманието на учениците. С подходящите онлайн инструменти за преподаване в арсенала си обаче можете да създавате иновативни уроци, да намалите времето за административни задачи и да повишите ангажираността на учениците. Цяла вселена от онлайн инструменти ви очаква, готова да ви помогне да ускорите работата си в класната стая.

Когато става дума за онлайн инструменти за преподаване, ClickUp е начело в класа. Платформата за управление на проекти е цялостно решение за вашата класна стая. Тя може да ви помогне да организирате часовете си, да насърчите сътрудничеството и да оптимизирате административния си работен процес, за да имате повече време да се съсредоточите върху частите от работата, които ви харесват!

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и открийте как онлайн инструментът за преподаване може да промени вашия клас.