6 безплатни шаблона и ресурси за KWL за учители

Всеки учител иска да събуди любопитството на учениците и да ги мотивира да учат. Тази цел става малко по-лесна, когато разполагате с надеждна KWL таблица. (За непосветените, KWL означава „знам“, „искам да знам“ и „научих“. )

Шаблонът за KWL диаграма е ценен за подобряване на четенето с разбиране. Той ще ви помогне да стимулирате метакогницията и да повишите ангажираността на учениците в социалните науки, езиковите изкуства или всеки друг предмет.

С персонализиран шаблон за KWL диаграма в набора си от инструменти за преподаване ще можете да създавате образователни приключения, които са едновременно забавни и ефективни.

Пригответе се да откриете съкровищница от шест безплатни шаблона за KWL диаграми, които можете да разпечатате, и други ресурси за преподаване, които ще събудят любопитството в класната стая и ще стимулират ученето. Време е да превърнете уроците си в вълнуващи търсения на знания! 🍎

Какво е шаблон KWL?

Диаграмата KWL е създадена от Donna Ogle през 1986 г. Това е прост образователен инструмент, който помага на учениците да активират предварителните си знания, да проявят любопитство и да организират това, което научават по нова тема.

Шаблонът за списък със задачи за класа на ClickUp е чудесен за учителите, за да следят задачите в класа и да приоритизират задачите.

KWL диаграмите правят това, като сортират информацията в три колони въз основа на акронима „KWL”:

K — „Знание” или „Какво знам”: В тази първа колона учениците пишат съществуващите си познания по темата, ако има такива (дори и да са погрешни).

W—” Искам да знам ” или „Чудя се”: След това учениците могат да обменят идеи или да проведат групова дискусия, докато попълват втората колона с неща, които искат да знаят за темата на изучаване.

L — „Научих” или „Какво научих”: В последната колона учениците изброяват какво са научили след изучаване или проучване на темата.

Учениците могат да правят това индивидуално, в малки групи или като цял клас. Процесът насърчава критичното мислене, ангажираността и структуриран метод за проучване на нови теми.

Празният шаблон на KWL таблица позволява на преподавателите да персонализират всяка секция за индивидуални урочни планове. Например, можете да добавите подсказка в последната колона, с която да помолите учениците да преразгледат предишни погрешни представи за дадена тема.

5 съвета за внедряване на шаблони за KWL таблици в класната стая

Учениците от начално училище, средно училище, гимназия и колеж се възползват от насочения подход към работните листове KWL. Ето пет съвета за въвеждане и използване на шаблон за диаграма KWL:

Обяснете: Учениците попълват примерна таблица KWL, докато вие обяснявате процеса. Определете: Споделете целите на плана си за урока, за да помогнете на учениците да формулират подходящи въпроси в раздела „Искам да знам“. Насърчавайте: Насърчавайте учениците да задават въпроси и да обсъждат съществуващите знания. Няма грешни отговори, докато те изследват 🗺️🚶 Преразглеждане: Върнете се към таблицата KWL, за да могат учениците да актуализират раздела „Какво научих“, да затвърдят новата информация и да придобият чувство за постижение. Оценяване: Помолете учениците да обмислят секциите „Какво знам“ и „Какво искам да знам“ в края на урока и да ги сравнят със секцията „Какво научих“, за да могат да видят осезаем напредък.

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

Всеки преподавател има уникални стратегии за преподаване, с които да насочва учениците. Ако имате нещо, което искате да добавите или промените, направете го! В края на краищата, това е смисълът на редактируемите KWL.

6 безплатни шаблона KWL и допълнителни ресурси за учители

Вие и вашите ученици заслужавате шаблон KWL, който изпълнява своята цел и носи радост в процеса на учене. Искате диаграма KWL, която улавя знания, вдъхновява ентусиазъм и провокира любопитство.

Най-добрите шаблони ви позволяват да създавате персонализирани инструменти и работни листове, които резонират с вас и вашите ученици, правейки пътуването към придобиването на знания още по-добро.

Нека да започнем това образователно приключение, в което целта не е само стремежът към знания, а създаването на увлекателно и ефективно учебно преживяване.

1. Шаблон за диаграма KWL на ClickUp

Разкрийте потенциала на учениците си и подобрете плановете си за уроците с шаблона за KWL диаграма на ClickUp.

Шаблонът за диаграма KWL на ClickUp е универсален инструмент, който предоставя на преподавателите и учениците всичко необходимо, за да се справят с всякакви теми, независимо от техния обхват или сложност. Независимо дали се впускате в обширното царство на знанието или проучвате по-малка, по-конкретна тема, този шаблон ще ви бъде от полза.

Това е прост графичен организатор, който улеснява повече от всякога персонализирането на шаблона ви, за да:

Определете целите на обучението

Проследявайте напредъка на учениците

Разделете уроците на управляеми части

Организирайте образователни ресурси

Сътрудничество при уроците

Визуализирайте информацията

Затвърдете новата информация

Безплатният шаблон за KWL диаграма на ClickUp е гъвкав, което ви улеснява да помогнете на учениците си да усвоят и запаметят нова информация. Той използва мощен софтуер, предназначен за големи проекти, което означава, че вие и вашият клас можете да разделите всяка тема на основните й компоненти.

Използвайте нашата KWL таблица, за да поддържате вашите ученици на една и съща страница и да ги насочите по правилния път, докато се учат да планират стратегии за успех. Помогнете им да изследват нови знания, да уловят всички детайли и да придобият по-дълбоко разбиране на вашите уроци.

Как да използвате шаблона за диаграма KWL на ClickUp

Работете с учениците, родителите и администраторите директно в ClickUp за гладко и удобно сътрудничество. Ако предпочитате физически работни листове, можете лесно да отпечатате KWL диаграми директно от ClickUp. Можете също да ги експортирате в Excel и Google Docs.

ClickUp улеснява персонализирането на табла, изгледи, разрешения, задачи и др. Можете да комуникирате в реално време, да добавяте подходящи връзки или документи и да имате достъп до хиляди шаблони, за да оживите всеки урок точно така, както сте го замислили.

2. Шаблон за план за действие на учителя в ClickUp

Революционизирайте управлението на класа си с шаблона за план за действие на учителя на ClickUp.

Шаблонът за план за действие на учителя на ClickUp се отличава с добре обмислен дизайн, който ще ви помогне да планирате и проведете практически уроци, които да използвате заедно с вашите KWL диаграми.

С шаблона за план за действие на учителя на ClickUp ще можете да:

Организирайте материалите и ресурсите за уроците

Планирайте учебни дейности и задачи

Постигнете по-добри резултати с организирани учебни цели

Персонализирайте система за оценяване, за да проследявате представянето на учениците

Шаблонът за план за действие на учителя е достатъчно гъвкав, за да ви помогне да планирате уроци, домашни задачи, тестове и всичко друго, от което се нуждаете, за да ангажирате класа си.

Използвайте ги, за да създадете уроци, които да вдъхновят учениците ви и да разширят знанията им. Можете да създавате ежедневни планове за действие седмици или месеци предварително, за да знаете винаги какво предстои и какво ще правите с класа си.

Как да използвате шаблона за план за действие на учителя ClickUp с вашия KWL шаблон

Повишете ангажираността на учениците, като комбинирате шаблона за план за действие на учителя с въвеждащия урок за KWL диаграмите. Използвайте примери директно от предстоящите уроци, докато преминавате през всяка колона с цялата класна стая, за да ги подготвите за това, което ще учат по-нататък.

Опитайте да използвате таблото ClickUp Kanban като интерактивен начин за вашия клас да проследява напредъка си по KWL, да изпълнява задачи и да сътрудничи по задания. Таблата Kanban позволяват на учениците да наблюдават визуално напредъка си, да споделят подходящи връзки и да участват в дискусии, за да задълбочат знанията си.

3. Шаблон за планиране на уроци в ClickUp

Организирайте часовете си до най-малките подробности с шаблона за планиране на часове на ClickUp.

Шаблонът за планиране на уроци ClickUp намалява натоварването на заетите учители, като поддържа класа ви организиран и в правилната посока.

Този шаблон в стил папка ви предоставя всичко необходимо, за да:

Създавайте задачи, уроци и задания за отделни класове

Задавайте и проследявайте крайни срокове за проекти, домашни работи и задачи

Прилагайте ефективни стратегии за водене на бележки , за да организирате идеите си 💡

С шаблона за планиране на уроци на ClickUp всичко, от което се нуждаете, за да преподавате, е достъпно от един лесен за използване табло.

Използвайте ги, за да актуализирате учебната си програма и да идентифицирате области, които могат да бъдат подобрени. Можете също да проверите плана си, за да се уверите, че сте обхванат всичко, което трябва да покриете по време на всеки урок.

Как да използвате шаблона за планиране на уроци ClickUp с вашия KWL шаблон

Ще спестите време и усилия, като комбинирате KWL таблицата си с шаблона за планиране на уроци на ClickUp, който предоставя структурирана рамка за уроците. Проверете плана си за уроците, когато обмисляте вече изучаваното съдържание, за да можете по-добре да помогнете на учениците да актуализират раздела „Какво съм научил“.

За да направите още една стъпка напред, използвайте изгледа „Формуляр“ на ClickUp, за да попитате учениците за техните мисли, въпроси и идеи след всеки урок. Тази обратна връзка може да насърчи чувството за принадлежност и участие, като им предостави платформа, на която да изразят своите мнения и да получат персонализирана обратна връзка.

Създаването на формуляри за уроците ви е бързо и лесно с помощта на ръководството за преподаватели за ClickUp Forms и множество полезни шаблони, така че не е нужно да започвате от нулата.

4. Шаблон за управление на клас ClickUp

Поемете контрола над класа си и дайте възможност на учениците си с шаблона за управление на класа на ClickUp.

Шаблонът за управление на клас ClickUp е кратко и ясно табло в стил папка, което ще ви помогне да овладеете митичния Zen на преподаването.

Този шаблон е полезен, ако сте преподавател с няколко класа, защото ви помага да:

Получете цялостен поглед върху информацията за всичките си класове.

Следете идеите и мислите си с нашето просто приложение за водене на бележки.

Организирайте часовете си за всеки семестър и знайте какво да подготвите с инструменти за приоритизиране.

Достъп до шаблона за управление на класа чрез пет гъвкави изгледа, включително изглед „Ръководство“, изглед „Календар“, изглед „Списък“, изглед „Табло“ и специализирания изглед „Моите класове“.

Как да използвате шаблона за управление на клас ClickUp с вашия KWL шаблон

Направете вашата KWL таблица по-ефективна, като разделите новите теми на по-малки части с помощта на шаблона за управление на класа на ClickUp. Насърчаването на учениците да създават няколко KWL таблици за един обширен урок може да помогне за предотвратяване на претоварването, поддържане на интереса и вдъхновяване на желание за продължаване на ученето.

За да заинтригувате още повече учениците си и да им помогнете да извлекат повече полза от KWL диаграмите, комбинирайте това с функциите за управление на проекти на ClickUp. Този подход може да ви помогне да решите кога да въведете нови теми, да включите интерактивни елементи, да започнете дискусии или да въведете практически дейности.

5. Шаблон за задачи в клас от ClickUp

Учениците или учителите могат да използват този шаблон за задачи в клас, за да следят всичко и да контролират приоритетните задачи.

Шаблонът за задачи в клас на ClickUp улеснява проследяването на задачите на учениците повече от всякога, благодарение на персонализирания изглед Space.

Този шаблон, който ви спестява много време, намалява неудобствата, така че можете да посветите повече енергия на преподаването в клас. Използвайте го, за да:

Организирайте задачите на учениците

Проследявайте оценките на учениците

Съобщавайте на учениците си задачите, домашните работи, тестовете и крайните срокове.

Проверявайте напредъка на учениците в реално време с няколко прости кликвания.

С нашия шаблон за задачи в клас можете да оценявате задачите по-бързо, да ускорите създаването на уроци и да елиминирате монотонността от създаването на всяка задача от нулата. Използвайте го като лесен начин да съобщавате изискванията на учениците и да предоставяте индивидуална обратна връзка.

Как да използвате шаблона за задачи в клас на ClickUp с вашия KWL шаблон

Тъй като шаблонът за задачи в клас на ClickUp позволява гладка комуникация между учениците и учителите, той е идеален спътник на KWL диаграмата. Започнете с създаването на списък със задачи в класната стая, а след това добавете линк към KWL диаграмата заедно с подробностите за урока в описанието на задачата за всяка задача.

Алтернативно, можете да превърнете KWL диаграмите си в ClickUp Docs и да ги свържете директно с индивидуални задачи.

6. Шаблон за напредъка на учениците в ClickUp

Използвайте шаблона за напредъка на учениците на ClickUp, за да персонализирате обучението и да повишите мотивацията.

Шаблонът за напредъка на учениците на ClickUp е като тайно оръжие за академичен успех. Той ще ви помогне да поддържате организация и да следите напредъка на всеки ученик.

Учители, администратори и дори родители могат да си сътрудничат, за да помогнат на учениците да реализират потенциала си, като използват този шаблон за:

Следете представянето на всеки ученик

Създавайте точни отчети за родители и училищни администратори

Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, въз основа на представянето на всеки ученик.

Организирайте, проследявайте и следете целите на студентите и зрелостниците 🧑‍🎓 🎉

Създаването на прост обзор на напредъка на всеки ученик никога не е било по-лесно. С шаблона за напредъка на учениците на ClickUp можете да ангажирате всички, които участват в тяхното израстване, развитие и цялостен напредък към академичните цели.

Как да използвате шаблона за напредъка на учениците в ClickUp с вашия шаблон за KWL диаграма

Като прикачите попълнени и актуални KWL таблици към проследяващия инструмент за напредъка на учениците на ClickUp, можете лесно да управлявате индивидуалния им напредък. Разделите „Какво знам“, „Какво искам да знам“ и „Какво научих“ предоставят уникална информация за напредъка на ученика в академичното му пътуване, което улеснява идентифицирането на потенциални области за подобрение.

Направете още една стъпка напред, като внедрите нашите AI инструменти за водене на бележки. ClickUp AI може да обобщи информацията от проследяването на напредъка на учениците или индивидуалните KWL диаграми, за да предостави информация за техните лични учебни преживявания.

Направете ученето забавно

Използвайте тези шаблони за KWL диаграми и ресурси за преподаване, за да насърчите учениците да участват активно в уроците. И се пригответе да бъдете впечатлени от клас, пълен с любознателни и ентусиазирани ученици!

Персонализираният шаблон за KWL диаграма може да вдъхнови самостоятелно проучване и открития, като насърчава учениците да изследват това, което знаят, да се чудят какво искат да научат и да размишляват върху това, което са научили.

Готови ли сте да дадете на класа си чувство за инициативност и да вдъхновите споделен ентусиазъм за знания? Започнете с ClickUp сега – то е безплатно! ✍️ 🙂