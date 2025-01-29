9 най-добри софтуера за управление на университети за висше образование през 2025 г.

Независимо дали управлявате училище или висше учебно заведение, да поддържате безопасността, продуктивността и подкрепата на всички не е лесна задача. Като координатор на училището може да бъде трудно да управлявате всички дейности, свързани с университета, особено ако всичко се извършва с помощта на хартиен планиращ дневник, бяла дъска или списък в главата ви.

Нека внесем малко разум в процеса на управление на университета, нали?

Софтуерът е най-лесният начин да управлявате вашите студенти, операциите на съоръженията, персонала и др. Съхранявайте данните за производителността на едно място, автоматизирайте сложните работни поръчки и създавайте оптимизирани за производителност работни процеси с подходящия софтуер за управление на университетски съоръжения. ?️

На пазара обаче има много софтуерни решения за управление на университети и изборът на подходящия вариант далеч не е лесен. В този наръчник ще споделим кратък списък, който ще ви помогне да намерите подходящия софтуер за управление на университети, както и нашите девет любими софтуерни избора за 2024 г.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на университетски съоръжения?

Всяка институция има различни нужди, но тези основни функции са от голяма полза за координаторите на училища:

Допълнителни модули: Обичаме модулния софтуер за управление на университети, защото можете да персонализирате системите за управление, така че да правят точно това, от което се нуждаете. Потърсете модули, които управляват всички аспекти на управлението на училището, включително записване, информация за студентите, управление на курсове и учебни програми, управление на таксите и управление на посещаемостта.

Облачни решения: Локалните решения са скъпи и остарели. Ако е възможно, изберете облачен софтуер за управление на университетски съоръжения, до който имате достъп отвсякъде. Всичко, от което се нуждаете, е интернет връзка, за да следите всичко – от представянето на студентите до общата поддръжка.

Оптимизация на работния процес: Имате много задачи, затова оставете системата за управление на университета да ви помогне с някои от по-тежките. Изберете инструменти, които предлагат Имате много задачи, затова оставете системата за управление на университета да ви помогне с някои от по-тежките. Изберете инструменти, които предлагат автоматизация на работния процес , изкуствен интелект или други форми на практическо управление на образованието.

Достъп в реално време: Понякога е необходимо да видите показатели в реално време за операции по поддръжка, посещаемост на студентите или графици на персонала. Потърсете софтуер за управление на университети, който показва данни в реално време за най-актуалната информация.

Удобен интерфейс: Вие използвате тази система за административни процеси, но може да се наложи и студентите, родителите и персоналът да я използват. Лесното използване винаги е важно, но е особено критично, ако искате голяма група хора да използват едно и също средство. Изберете софтуер за управление на университети, който е много лесен за усвояване.

9-те най-добри софтуера за управление на университети, които да използвате през 2024 г.

Софтуерът за управление на университети се занимава с малко от всичко, от управлението на учебните зали до избора на графици за академичната година. Разбира се, изборът на реномиран инструмент също е от голямо значение. Това са деветте най-добри софтуерни решения за управление на училища през 2024 г.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

ClickUp е най-известен като най-предпочитаното решение за управление на проекти в света, но ние правим много повече от това. Преподавателите се доверяват на ClickUp за управление на академичните и административните ресурси на едно място за най-доброто система за управление на образованието.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате учебни програми, да изграждате бази от знания или уикита и да съхранявате подробности за лекциите. Студентите може да не предадат домашните си задачи навреме, но задачите в ClickUp улесняват значително студентите – и преподавателите, всъщност – да запомнят крайните срокове. ?

Вместо да изолирате комуникациите в имейли или съобщения в Slack, прехвърлете всичките си разговори в ClickUp Chat, за да общувате с отделни лица или групи. Можете дори да свържете имейла си с ClickUp и да преобразувате съобщенията в задачи с едно кликване.

Например, ClickUp улеснява подаването на поръчки към вашите екипи за поддръжка, като предотвратява повредите на климатичните системи.

О, и вече не е нужно да прекарвате часове в проектиране и форматиране на табла, отчети и други документи. Шаблоните на ClickUp улесняват създаването на ясни, професионални документи и табла за нула време.

Използвайте шаблона за проектно предложение на ClickUp University Management System, за да проследявате всичко – от записването до оценките на персонала и проследяването на разходите.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp предлага академични отстъпки за студенти, администратори и преподаватели.

Създавайте персонализирани формуляри за процеса на прием, подаване на курсови работи и др.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете съобщения и да обобщавате бележки от срещи.

ClickUp отчетите визуализират капацитета на класните стаи, показателите за ефективност и управлението на запасите с няколко кликвания.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има толкова много функции, че новите потребители понякога го намират за малко прекалено сложен, но ние знаем, че ще се справите!

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Sweedu

чрез Sweedu

Sweedu се представя като цялостен софтуер за управление на ресурсите на предприятието (ERP) в областта на образованието. Базирана в Индия, тази компания поддържа вътрешни и външни комуникации, управление на посещаемостта в клас и дори решения за управление на университетските съоръжения, като проследяване на пратки.

Най-добрите функции на Sweedu

Sweedu поддържа функции за сигурност като биометрични скенери, портали, лични карти, RFID скенери и други.

Подавайте заявки за ИТ услуги, заявки за поддръжка на съоръжения и други въпроси на една платформа.

Изпращайте SMS или WhatsApp съобщения на студенти, персонал и родители

Приемайте плащания за училищни обеди, такси за медицински сестри и други чрез онлайн портала за плащания на Sweedu.

Използвайте мобилното приложение Sweedu за Android или iOS.

Ограничения на Sweedu

Той е базиран в Индия, така че ако сте в САЩ, времето за отговор на поддръжката може да не е толкова добро.

Sweedu няма много отзиви в сравнение с другите системи за управление на университети в този списък.

Sweedu цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Sweedu

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. HDSchool

чрез Hyper Drive

Hyper Drive е технологична компания, която произвежда продукти за салони, ресторанти, складове и, разбира се, училища. HDSchool ви помага да управлявате записите и данните на учениците, да проверявате книги в библиотеката, да управлявате посещаемостта, да проследявате времевите регистри и много други. ?

Най-добрите функции на HDSchool

Управление на таксите за обучение, разходи за столова и такси за униформи

Задавайте домашни работи и изпращайте на студентите SMS или имейл напомняния

Създавайте графици за цялото училище за всеки клас и лесно управлявайте обедните почивки, за да гарантирате покритие.

Обработвайте заплатите както на преподавателите, така и на непреподавателския персонал.

Софтуер за управление на библиотеки, с който лесно да следите медиите

Ограничения на HDSchool

HDSchool няма много отзиви

Те създават софтуер за различни индустрии, така че може да не са толкова добре запознати с нуждите на процесите по поддръжка на училища и университети.

HDSchool цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за HDSchool

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Gibbon

чрез Gibbon

Може би не е най-елегантното решение на пазара, но Gibbon е безплатна платформа с отворен код за управление на училища, създадена от педагози за педагози. Използвайте Gibbon, за да събирате данни за представянето на учениците, да предоставите на всички заинтересовани страни достъп до една платформа и да превеждате съдържание на 22 различни езика.

Най-добрите функции на Gibbon

Тъй като е с отворен код, можете да модифицирате този софтуер за управление на университети според нуждите си.

Разширете функционалността на Gibbon с модули с отворен код за издаване на баджове, управление на възпитаници, записване в курсове, график на клиники, помощна служба, политики и др.

Използвайте Smart Blocks, за да планирате бързо уроците с мултимедийни източници

Прегледайте графиците на всички преподаватели и студенти наведнъж

Добавете административни модули за управление на активи, работни заявки и управление на услуги за всички ваши имоти.

Ограничения на Gibbon

Отзивите за Gibbon са разнородни.

Потребителите казват, че е трудно да се получат навременни актуализации или значима техническа поддръжка.

Gibbon цени

Безплатно

Оценки и рецензии на Gibbon

G2: 3,5/5 (1 отзив)

Capterra: 4,5/5 (2 отзива)

5. Infinite Campus

чрез Infinite Campus

Infinite Campus е софтуерно решение за управление на университетски съоръжения, предназначено за управление на студентски анализи, дигитално обучение, управление на доставчици, подобряване на процесите и бюджетни данни.

Ако искате повече поддръжка, Infinite Campus предлага и обучение, специална поддръжка, технически услуги и внедряване срещу допълнителна такса.

Най-добрите функции на Infinite Campus

Тази система за студентска информация (SIS) се занимава с онлайн обучение, хранене, обработка на плащания и комуникации в района.

Infinite Campus използва специализирани предсказващи алгоритми, за да идентифицира студентите, изложени на риск от отпадане.

Създавайте онлайн уебинари с напълно интегрираната система за управление на обучението (LMS)

Премахнете ръчното отчитане на присъствието за по-голяма точност

Ограничения на Infinite Campus

Infinite Campus не разполага с най-добрите оценки

Все пак ще ви е необходимо отделно решение за управление на задачите , за да сте в крак с ежедневните си задачи.

Infinite Campus цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Infinite Campus

G2: 3,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 120 отзива)

6. openSIS

чрез openSIS

openSIS е софтуер за управление на университети, хостван в облака, който опростява процеса на набиране на нови студенти и ускорява възвръщаемостта на инвестицията. Тази платформа се занимава с всичко – от интервенции при студенти до бази данни за персонала, фактуриране и управление на дисциплината.

Работете върху планове за уроци, отбелязвайте присъствието и управлявайте всички нужди на училищните съоръжения в една организирана платформа.

Най-добрите функции на openSIS

openSIS рядко има прекъсвания, с гаранция за 99,99% работно време.

Създайте персонализиран табло, което показва ключови известия и показатели.

Създайте каталог с курсове, който може да се търси

Този софтуер за управление на университетски съоръжения опростява регистрирането на данни за класните стаи и включва функции за управление на капацитета, планове на етажите, документиране на работния процес и задачи по поддръжката.

openSIS има лъскави API интеграции с Stripe, HubSpot, Google Workspace и други.

Ограничения на openSIS

openSIS няма най-добрите отзиви

Софтуерът се актуализира само няколко пъти в годината, което може да бъде проблем от гледна точка на сигурността.

openSIS цени

Core / Startup: Безплатен за пет служители и 50 студенти

Essential Annual: 8 USD/месец на потребител с минимум пет потребители, фактурира се ежегодно

Advanced Annual: 12 USD/месец на потребител с минимум 10 потребители, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за openSIS

G2: 3,8/5 (3 отзива)

Capterra: Н/Д

7. EduSys

чрез EduSys

EduSys поддържа близо 1 милион студенти в 900 училища в 11 държави. Това е всеобхватно ERP решение, CRM и LMS, което съчетава управление на ресурсите, онлайн обучение и управление на студентски данни в един удобен пакет.

Може би не е най-елегантното решение, но EduSys опростява ежедневните дейности като библиотечни заемки, заплащане на заплати, управление на възпитаници и интелигентни карти за самоличност.

Най-добрите функции на EduSys

Прегледайте данни за присъствието в реално време

Интегрирайте биометрични и RFID устройства във вашата физическа сграда

Оценявайте домашните работи и издавайте бележници от една и съща платформа.

Ако работите в училище с няколко локации или франчайзи, използвайте EduSys Multi-Branch Management за по-лесно управление на операциите.

Ограничения на EduSys

EduSys няма много отзиви

Той има много функции, но въпреки това не проследява административните задачи, така че все пак ще ви е необходимо отделно решение за управление на проекти

EduSys цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за EduSys

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Edumarshal

чрез Edumarshal

Edumarshal е ERP и софтуер за управление на университети, базиран в облака, с почти 50 модула и 24/7 поддръжка. За колежи и университети Edumarshal се занимава с управление на приема, академични въпроси и дори управление на лабораторни изпити.

Решението за управление на училища K-12 разполага с функции като централизиран мениджър на учебни програми, управление на класната стая, управление на графици, присъствие и много други. ?

Най-добрите функции на Edumarshal

Разширете функциите на Edumarshal с модули за финансово управление, отчетност, комуникации, човешки ресурси и управление на студентите.

Бързо прегледайте представянето на студентите на високо ниво с цветно кодирани отчети.

Създайте персонализиран портал за обучение на преподаватели и персонал

Edumarshal поддържа управление на транспорта и автопарка, включително проследяване на превозните средства в реално време.

Ограничения на Edumarshal

Той има много функции, но тази платформа все още не предлага единен начин за администраторите да управляват работната си натовареност.

Edumarshal няма много отзиви

Edumarshal цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Edumarshal

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. feKara

чрез feKara

feKara е безплатен софтуер за управление на университети, който управлява всичко – от приема до бележници. Той се представя като цялостно решение за училищна администрация, което може да се справи с академичното планиране, финансовото планиране и персонализираните портали за ученици и родители.

Най-добрите функции на feKara

Разширете функционалността на feKara с модули за присъствие, прием, управление на графици, транспорт и управление на библиотеки.

feKara е достъпен чрез уеб и мобилни устройства с Android или iOS.

Имате нужда да обслужвате разнородна студентска популация? feKara поддържа множество езици и предлага инструменти за превод.

Лесно преминаване към виртуални класове с интеграциите на feKara с Zoom и персонализирани известия

Ограничения на feKara

Няколко потребители съобщават за бавно или неотзивчиво обслужване на клиенти.

Безплатният пакет поддържа само 50 студенти.

feKara цени

Безплатно

Месечен неограничен план: 39,50 $/месец за 600 студенти и неограничен брой преподаватели

Годишен неограничен достъп: 100 $/година за 600 студенти и неограничен брой преподаватели, плюс 295 $ такса за настройка

Оценки и отзиви за feKara

G2: 5/5 (1 отзив)

Capterra: 4/5 (6 отзива)

Оптимизирайте образователната си институция: изберете ClickUp

Повишете производителността на администрацията и персонала на вашето училище, като рационализирате задачите и използвате адаптивните изгледи на ClickUp за организиране и наблюдение на всички видове работа.

Независимо дали имате нужда да контролирате оперативните си разходи или искате да се ангажирате отново с успеха на студентите, подходящият инструмент за управление на работната среда в училището ще ви помогне да постигнете целите си. Изброените тук опции са добри, но когато имате нужда от решение, което да прави всичко това и още нещо, изберете ClickUp. ✨

Ние улесняваме – и, смеем да кажем, правим забавно – управлението на физическите имоти на вашето училище, виртуалното обучение, ежедневните задачи, графиците на членовете на екипа, учебната програма и много други в една единствена платформа.

Но не се доверявайте само на думите ни: опитайте ClickUp сами, за да видите разликата. Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега – не се изисква кредитна карта.