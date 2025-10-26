10 софтуера за управление на файлове на служители през 2025 г.

Претърсване на случайни папки, неправилно наименовани файлове и загадъчни таблици, само за да намерите един документ за назначаване на работа.

Не е забавно, нали? Освен това рискувате да загубите важни файлове на служители и да се окажете в пълна катастрофа. Ако сте специалист по човешки ресурси, вероятно сте преживели подобно нещо.

И не сте сами! Според доклад на ClickUp, средностатистическият професионалист прекарва повече от 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата. Това са над 120 часа загубено време на година, време, което бихте могли да прекарате в изпълнението на вашите действителни задачи.

Ето защо е време да преминете към софтуер за управление на файлове на служителите в областта на човешките ресурси, който ще ви улесни живота.

Независимо дали управлявате бързоразвиващ се стартъп или просто се опитвате да въведете ред в хаоса, ето 10 софтуерни инструмента за управление на файлове на служители, които си заслужава да разгледате.

Софтуер за управление на файлове на служители на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Централизирано управление на документи и проследяване на задачи; Размер на екипа: Стартиращи компании, малки и средни предприятия, големи предприятия Документи за профили на служители, свързано търсене, автоматизация, контрол на достъпа, шаблони за управление на човешките ресурси Безплатен завинаги, персонализиране за предприятия Bamboo HR Опция за самообслужване за служителите; Размер на екипа: МСП Проследяване на отпуски, инструменти за назначаване на нови служители, електронни подписи, готови HR отчети Персонализирани цени Rippling Автоматизиране на HR работните процеси; Размер на екипа: МСП, големи предприятия Унифицирани HR, IT и финанси, автоматизирано спазване на нормативните изисквания, заплати и управление на устройства Персонализирани цени Zoho People Документация, подходяща за мобилни устройства; Размер на екипа: МСП, големи предприятия Управление на случаи, персонализирани работни процеси, анкети за настроенията, вградена LMS Персонализирани цени Gusto Управление на документи за заплати; Размер на екипа: Малки екипи, МСП Регистрация на данъци върху заплатите, назначаване на нови служители, синхронизиране на социални придобивки и персонализирани отчети Плановете започват от 49 $/месец Namely Служители и мениджъри, които се нуждаят от платформа за самообслужване; Размер на екипа: Малки екипи, МСП Самостоятелно записване за социални придобивки, персонализирани новини и проследяване на цели Плановете започват от 9 $/месец на потребител Paycor Здравни и производствени компанииРазмер на екипа: Предприятия с над 1000 души Набиране на персонал, оптимизиране на смени и проследяване на разходите за труд с помощта на изкуствен интелект Персонализирани цени ADP Workforce Now Аутсорсинг на човешките ресурси; Размер на екипа: Предприятия Известия за изтичане на валидността на документи, персонализирани отчети, електронни подписи и разрешения за достъп Персонализирани цени SAP SuccessFactors Управление на кариерното развитие на служителите; Размер на екипа: Предприятия Портфолио за растеж, заявки на естествен език, автоматизирано въвеждане, мониторинг на съответствието 75,60 $ на месец на потребител DocuWare Поддържане на съответствие на данните за човешките ресурси; Размер на екипа: Предприятия Сигурно цифрово подписване, одитни следи, интелигентни филтри за търсене и съответствие с HIPAA/GDPR Персонализирани цени

Какво да търсите в софтуера за управление на файлове на служителите

Не всяка система за управление на документи на служители, на която попаднете, ще бъде подходяща за вас. Ето списък с критерии за избор на инструмент, който превръща страха от документи в HR дзен:

Централизирано съхранение на документи: Съхранява всеки договор, документ за самоличност и файл с политики – всички документи на вашите служители на едно подредено място, и предлага Съхранява всеки договор, документ за самоличност и файл с политики – всички документи на вашите служители на едно подредено място, и предлага безплатни шаблони за управление на човешките ресурси за лесна организация.

Подробни филтри и опции за търсене: Предлага широка гама от филтри (имена, етикети или дори ключови думи), за да може екипът ви лесно да използва софтуера за управление на документи в областта на човешките ресурси.

Автоматизирани административни задачи: Позволява ви да зададете правила за именуване на файлове, контрол на версиите и предупреждения за изтичане на срока на валидност. С такъв Позволява ви да зададете правила за именуване на файлове, контрол на версиите и предупреждения за изтичане на срока на валидност. С такъв софтуер за управление на служителите вашият HR екип ще прекарва по-малко време в кликане и повече време в това, което наистина има значение.

Актуализации в реално време: Показва кой какво е редактирал и кога, с ясна история на версиите. Няма повече загадъчни промени или моменти от типа „Кой е изтрил това?!“.

Плавно интегриране със съществуващите инструменти: Синхронизира се с вашата съществуваща система за управление на човешките ресурси, софтуер за изчисляване на заплати, инструменти за видеоконферентна връзка и облачно съхранение.

Сигурност на корпоративно ниво : Осигурява цялостно криптиране, контрол на достъпа, : Осигурява цялостно криптиране, контрол на достъпа, сигурно споделяне на файлове за бизнеса и архивиране за защита на вашите файлове. По-малко проблеми с нормативното съответствие, които HR трябва да решава.

Мобилно приложение: Предлага мобилно приложение за преглед или качване на документи в движение. Идеално за хибридни екипи и спонтанни моменти, в които имате нужда от нещо веднага.

👀 Знаете ли, че: Проучване на Nitro разкри, че само 3% от специалистите са доволни от процеса на обработка на документи в компанията си. Това означава, че по-голямата част от организациите имат нефункциониращи работни процеси за документи.

10-те най-добри софтуера за управление на файлове на служители

Сега, когато вече знаете как изглежда идеалният софтуер за управление на документи в областта на човешките ресурси, ето десетте най-добри варианта.

1. ClickUp (Най-добър за централизирано управление на документи и проследяване на задачи)

Следете представянето, ангажираността и развитието на служителите с ClickUp Project Management за HR екипи

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство и идеалното цялостно решение за управление на файловете на служителите.

Независимо дали става дума за трудови договори, документи за назначаване на работа или оценки на представянето, ClickUp поддържа всичко организирано и лесно за намиране на едно място. Той е като вашия цифров шкаф за документи, но без неприятните порязвания от хартия и хаоса от изгубени документи.

ClickUp Brain и Brain MAX

Обединете всичките си нужди за управление на файловете на служителите в едно мощно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, с Brain MAX в ClickUp. Ето как:

Интелигентно търсене: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения + уеб, за да намерите файлове, документи и прикачени файлове.

Използвайте Talk to Text , за да задавате въпроси, диктувате и давате команди на работата си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Използвайте първокласни външни AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално решение, готово за използване в предприятието.

Автоматизирана организация: Предлага папки, етикети или категории за вашите файлове въз основа на съдържанието и моделите на използване, като поддържа всичко подредено и организирано.

Освен това можете да помолите ClickUp Brain да извлече файлове и документи от работното ви пространство или, още по-добре, да ги създаде заедно с вас и да наблюдавате как го прави за секунди.

Brain дава възможност на HR специалистите бързо да създават длъжностни характеристики, документи с политики и съобщения за служителите само с едно натискане. Той гарантира, че съдържанието е ясно, последователно и съобразено с аудиторията, спестявайки ценно време за изготвяне и редактиране.

С Brain HR отделите могат да се фокусират повече върху хората и стратегията, докато AI се занимава с тежките задачи по създаването на съдържание.

Използвайте ClickUp Brain, за да автоматизирате комуникацията, да управлявате рутинни задачи и да извличате незабавно всеки файл.

ClickUp Чат и папки

И не само това! Нашият удобен софтуер за управление на файлове на служителите предлага и ClickUp Chat, където вие и вашият екип можете да обсъждате важни политики на човешките ресурси, представянето на служителите и всичко останало.

Сега, когато имате готови профилите на служителите си и други чернови с информация за тях, подредете всичко с помощта на ClickUp Project Hierarchy.

Създайте прозрачна йерархия на командване с ClickUp Project Hierarchy

Започнете с създаването на пространство за вашия HR екип. В това пространство можете да създадете папки в ClickUp за всеки отдел, като маркетинг, инженеринг и обслужване на клиенти. В папката на всеки служител добавете други relevante документи, като вложени страници или подраздели:

Въвеждане

Оценки на представянето

Сертификати

Оставете записи

Можете също да добавите списъци за проверка към всяка подпапка. Когато разширявате екипа си, броят на папките и подпапките естествено ще се увеличи. Все пак, намирането на документи не трябва да ви кара да се чувствате като на лов за съкровище, а нашият софтуер за управление на документи на служителите решава и този проблем.

ClickUp Enterprise Search

С ClickUp Enterprise Search можете да намерите всеки файл, документ или задача в интегрираната си технологична платформа само с няколко кликвания.

Търсете лесно всеки файл на служител, който желаете, с ClickUp Connected Search.

Търсите договор за служител? Или може би трябва да намерите конкретна оценка на служител? Просто търсете по ключова дума, собственик или други подходящи атрибути и готово! Документът, който търсите, е точно там.

Всичко, което трябва да направите, е да интегрирате съществуващите си HR инструменти с ClickUp, а свързаната функция за търсене ще изведе всяка информация, която желаете. Така че вече няма да се налага да претърсвате безкрайни папки и да се молите да не пропуснете нещо.

След цялото това планиране, една пропусната задача в областта на човешките ресурси може да провали всичките ви усилия. Но с ClickUp Project Management за екипи по човешки ресурси можете да следите изпълнението на всяка задача.

Управлявайте задачите по управление на човешките ресурси с ClickUp Project Management за екипи по управление на човешките ресурси

Той ви позволява да превърнете плановете за назначаване на нови служители и други HR стратегии в задачи в ClickUp. Можете да възложите всяка задача на подходящия член на екипа, да зададете крайни срокове и да проследявате напредъка на едно място.

ClickUp Ambient Agents

И това не е всичко. ClickUp Agents да реагира на определени тригери и да изпълнява действия на конкретно място.

Оставете тежките задачи на персонализиран автопилотен агент – задайте правилата и гледайте как той се справя с HR запитвания като професионалист.

Пример за употреба: Каналът на екипа по човешки ресурси е залят от нови служители, които искат документи и файлове. Ръководителят на екипа по човешки ресурси иска да използва изкуствен интелект, за да извлече някои от тези файлове и да освободи време на екипа си. Те създават персонализиран Autopilot Agent в канала и му дават указания да сподели файла в базата от знания, до която има достъп. Те уточняват, че Autopilot Agent трябва да отговаря само когато съобщението на потребителя съдържа ясен и директен пример. Те дори дават на Autopilot Agent примери за въпроси.

ClickUp Docs

С ClickUp Docs можете да създавате, съхранявате и организирате всички записи за вашите служители и да записвате важни подробности за тях. Лесно изготвяйте договори за служители, политики за управление на човешките ресурси, формуляри и стъпки за назначаване на нови служители заедно с вашия екип.

Създавайте и управлявайте индивидуални профили на служители и HR планове в ClickUp Docs.

Не забравяйте, че вашите заинтересовани страни могат да редактират документа едновременно и да оставят коментари за конкретни членове на екипа с функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят обширните функции за управление на човешките ресурси за малко прекалени в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ан Томас, мениджър „Човешки ресурси“ в Snowville Creamery LLC, казва:

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на компанията ни на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания.

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на компанията ни на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Relationships, за да свържете задачи, документи или дори цели списъци! Например, можете да свържете задачата за въвеждане на нов служител с оценката на неговото представяне, списъка с задачи на HR отдела и документите за обучение, така че всичко да остане свързано в контекста и лесно за навигация, без да се налага да преминавате от един раздел в друг!

2. Bamboo HR (Най-добрата опция за самообслужване за служители)

чрез Bamboo HR

Проследяването на информацията за служителите, стъпките по назначаването и заявките за отпуск не трябва да бъде работа на пълен работен ден. Решенията за управление на данни за служителите като BambooHR могат да ви спестят много нерви.

Той поддържа всички ваши операции, свързани с персонала, от назначаването на нови служители до проследяването на отпуските и управлението на производителността, организирани и работещи безпроблемно на едно място. Освен това, предварително създадените HR отчети ще улеснят проследяването на записите на служителите за подобряване на HR процесите.

Най-добрите функции на Bamboo HR

Проследявайте записите на служителите, техните придобивки, отпуските и трудовия им стаж от едно място.

Използвайте вградените инструменти за въвеждане, за да насочвате новите служители през всеки етап с лекота.

Автоматизирайте заявките за отпуск и одобренията с интеграция на календара

Активирайте електронните подписи, за да оптимизирате документацията без да се налага да търсите принтер и хартия.

Ограничения на Bamboo HR

Софтуерът за управление на документи в областта на човешките ресурси може да бъде доста скъп за по-големи екипи.

Цени на Bamboo HR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Bamboo HR

G2: 4,4/5 звезди (над 2400 отзива)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 3000 отзива)

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Въведете ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

3. Rippling (Най-добър за автоматизиране на HR работните процеси)

чрез Rippling

Rippling е платформа за управление на персонала, която обединява операциите по управление на човешките ресурси, ИТ и финансите в една единна система. Освен че поддържа данните за служителите организирани, този софтуер за автоматизация на документи автоматизира задачите по спазване на нормативните изисквания в областта на човешките ресурси, проследяването на отчитаните часове, изчисляването на заплатите и стъпките по назначаването на нови служители, което позволява на вашия екип да се съсредоточи върху стратегиите.

Най-добрите функции на Rippling

Съхранявайте всички данни за служителите, от длъжности до издадено оборудване, в един динамичен профил, който се актуализира автоматично във всички свързани системи.

Разпределяйте, управлявайте и дори изтривайте дистанционно фирмени устройства, за да запазите сигурността на информацията за служителите и други вътрешни данни.

Автоматизирайте работните процеси за всичко – от изпращане на напомняния за подновяване на договори до препращане на оценки за представянето към подходящия мениджър.

Изплащайте заплатите на международните служители и подизпълнители в местната им валута, като се грижите за спазването на нормативните изисквания.

Ограничения на Rippling

Липсват опции за персонализиране на функциите.

Някои потребители съобщават за сложна конфигурация на работните процеси и интеграциите, както и за ограничени интеграции с външни системи за изчисляване на заплати.

Ценообразуване по метода „Rippling“

Персонализирани цени

Разнообразни оценки и рецензии

G2: 4,8/5 звезди (над 7600 отзива)

Capterra: 4,9/5 звезди (над 3800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rippling?

В едно ревю на G2 се чете:

Това, което най-много ми харесва в Rippling, е как обединява множество системи – заплати, социални придобивки, назначаване на нови служители, управление на устройства – всичко под един покрив. Безпроблемната интеграция спестява много време и намалява ръчните грешки, което е революционно за разрастващите се екипи. Имам чувството, че платформата е създадена с мисъл за крайния потребител.

Това, което най-много ми харесва в Rippling, е как обединява множество системи – заплати, социални придобивки, назначаване на нови служители, управление на устройства – всичко под един покрив. Безпроблемната интеграция спестява много време и намалява ръчните грешки, което е революционно за разрастващите се екипи. Имам чувството, че платформата е създадена с мисъл за крайния потребител.

🧠 Интересен факт: Концепцията за гъвкаво работно време е въведена за първи път от германската аерокосмическа компания Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Те въвеждат „Gleitzeit”, което означава „плъзгащо се работно време”, даващо на служителите свободата да започват и да приключват работата си в гъвкави часове.

4. Zoho People (Най-добър за мобилна документация и управление на служителите)

чрез Zoho People

Помните ли, че казахме, че е важно да имате мобилно приложение за софтуера за управление на документи на служителите си, за да можете да водите документацията си, докато сте в движение? Zoho People е идеалната платформа за това.

Системата за управление на човешките ресурси е силно адаптивна, за да отговаря на вашите динамични нужди. Тъй като е базирана на облак, вече не трябва да се притеснявате, че ще загубите важни данни за служителите си.

Можете да го използвате и за автоматизирани работни процеси по наемане и въвеждане в работата. Освен това Zoho People предлага HR помощна служба, която вашите служители могат да използват, за да подават заявки и да разрешават проблеми.

Най-добрите функции на Zoho People

Използвайте модула за управление на случаи, за да обработвате запитвания на служители с договори за ниво на обслужване и правила за ескалация.

Създавайте и внедрявайте персонализирани HR работни процеси и използвайте шаблони за директории , за да управлявате лесно данните на служителите.

Създавайте анкети, за да събирате обратна връзка от служителите и да проследявате тенденциите в ангажираността им във времето.

Следете напредъка в обучението с вградена LMS система, за да сте сигурни, че екипът ви продължава да се учи и развива.

Ограничения на Zoho People

Функциите за регистриране и отписване често са нестабилни.

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс/потребителското преживяване не са достатъчно изпипани или не са толкова удобни за ползване, колкото други софтуери за управление на човешките ресурси.

Цени на Zoho People

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoho People

G2: 4,4/5 звезди (над 300 рецензии)

Capterra: 4,4/5 звезди (над 270 отзива)

5. Gusto (Най-добър за управление на заплатите в малките предприятия)

чрез Gusto

Забравете за заплатите, документите и паниката, защото Gusto ви помага да прескочите и трите. Тази платформа за управление на човешките ресурси комбинира изчисляване на заплати, назначаване на нови служители, социални придобивки и управление на екипи в едно удобно за ползване пространство.

Имате отдалечени екипи, които работят от различни щати в САЩ? Лесно се регистрирайте за данъци върху заплатите във всички 50 щата директно в Gusto за оптимизирано управление на заплатите. Освен това, той се интегрира с популярния софтуер за управление на производителността, което ви позволява да проследявате и измервате производителността и ангажираността на служителите на едно място.

Най-добрите функции на Gusto

Приемайте нови служители с цифрови писма с оферти, електронни подписи и предварително изготвени списъци за проверка.

Синхронизирайте заплатите с добавките и отчитането на работното време, за да всичко да работи на автопилот.

Създавайте персонализирани отчети за планиране на персонала, анализ на възнагражденията и др.

Предложете на служителите си портал за самообслужване, където да могат да преглеждат своите профили, фишове за заплати, социални придобивки и данъчни документи по всяко време.

Ограничения на Gusto

Ако сте начинаещ, ще ви отнеме известно време, за да се запознаете с всички функции.

Ограничена мащабируемост и функционалности за отчитане

Цени на Gusto

Simple: 49 $/месец + 6 $/месец на човек

Плюс: 80 $/месец + 12 $/месец на човек

Премиум: 180 $/месец + 22 $/месец на човек

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,5/5 звезди (над 2300 отзива)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gusto?

Един рецензент на G2 казва:

Използвам Gusto от няколко години. Той е много лесен за употреба, лесен за настройка и работи безпроблемно, без да се налага да правя нищо всеки месец. Обичам също така, че те са в крак с промените в данъчното законодателство и регулациите – информират ме, казват ми какво трябва да направя и се грижат за всичко, ако пожелая.

Използвам Gusto от няколко години. Той е много лесен за използване, лесен за настройка и работи безпроблемно, без да се налага да правя нищо всеки месец. Обичам също така, че те са в крак с промените в данъчните закони и регламенти – информират ме, казват ми какво трябва да направя и се грижат за всичко, ако пожелая.

6. Namely (Най-добър за внедряване на платформа за самообслужване на служители и мениджъри)

чрез Namely

Namely предлага самообслужващ портал за служители и мениджъри, който събира всичко – от фишове за заплати до социални придобивки и заявки за отпуск – на едно място, така че да не се налага да търсите информация в десетки различни платформи. И повярвайте ни, това е важно.

Според Harvard Business Review, 27% от служителите казват, че се чувстват претоварени от информация, до такава степен, че дори не се опитват да се справят с нея.

Този софтуер за база данни на служителите премахва хаоса и предоставя на вашия екип чисто, централизирано място, където да бъдете в течение с всичко. Можете да го използвате, за да доставяте държавни и федерални W-4 формуляри, да ги подписвате и да оптимизирате спазването на данъчните изисквания и подаването на данъчни декларации.

Той разполага и с интегриран в канала ви в Slack канал за новини, където можете да споделяте важни съобщения, да празнувате постижения, годишнини от работа, рождени дни и др.

Най-добрите функции

Дайте на служителите контрол над инструментите за управление на профилите, за да актуализират личната си и данъчната си информация, без да подават формуляри в отдел „Човешки ресурси“.

Въведете самозаписване за социални придобивки по време на отворена регистрация или при важни събития в живота, което прави процеса по-гладък и по-прозрачен.

Използвайте персонализирани новинарски емисии, за да споделяте актуализации и съобщения на едно място, което е лесно за намиране от всички.

Проследявайте целите и резултатите с вградени шаблони за преглед и инструменти за обратна връзка, които служителите и мениджърите могат да използват самостоятелно.

Наименование Ограничения

Услугите за обслужване на клиенти са бавни

Някои потребители са съобщили за проблеми с интерфейса на софтуера, включително затруднения при актуализирането на информация, технически проблеми и проблеми с достъпа до определени функции, като например фишове за заплати.

Цени на Namely

Namely Now: Цена от 9 USD/месец на потребител

Namely Plus, Plus People и Complete: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Namely

G2: 3,9/5 звезди (над 300 рецензии)

Capterra: 4,2/5 звезди (над 400 отзива)

👀 Знаете ли, че: Един служител може да използва 10 000 листа хартия годишно, което струва около 80 долара. Когато изчислите разходите за целия си персонал, не изглежда ли преминаването към система за управление на документи като най-разумният избор?

7. Paycor (Най-добър за компании в областта на здравеопазването и производството)

чрез Paycor

Paycor предлага интегрирана система за управление на документи на служителите за сектора на здравеопазването, производството и услугите. В допълнение към системата за управление на документи, тя предлага инструмент за набиране на персонал, базиран на изкуствен интелект, за намиране на подходящи кандидати от обширна база данни с таланти.

Можете да автоматизирате кампаниите си за привличане на кандидати, да имате достъп до картите за оценка на кандидатите и да опростите работните процеси по назначаването. Този инструмент улеснява и проследяването на отработените часове и планирането на работата, така че всички ваши служители да получават справедлива работна натовареност и навременни плащания.

Най-добрите функции на Paycor

Намерете и наемете подходящите таланти и подредете цялата информация за тях директно на платформата.

Записвайте и проследявайте работното време на служителите с инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Оптимизирайте смени на служителите, като вземете предвид нуждите на бизнеса си и наличността на служителите, с възможност за размяна на смени в реално време.

Проследявайте разходите за труд в реално време с бюджетни предупреждения за извънреден труд, което ви помага да контролирате разходите за труд.

Ограничения на Paycor

Липса на разширени функции и възможности, което може да ограничи използваемостта му за сложни HR операции.

Потребителите казват, че обслужването на клиенти не отговаря

Цени на Paycor

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Paycor

G2: 3,9/5 звезди (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 звезди (над 2900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Paycor?

В рецензия на Capterra се казва:

Моят опит е положителен. Работя с Paycor от 10 години и съм доволен от всичко, което предлагат.

Моят опит е положителен. Работя с Paycor от 10 години и съм доволен от всичко, което предлагат.

📖 Прочетете също: Ръководство за цифрово подреждане за създаване на продуктивно работно място

8. ADP Workforce Now (Най-добър за аутсорсинг на човешките ресурси)

чрез ADP Workforce Now

Вашият малък HR екип се бори с управлението на новите служители и административните задачи? Използвайте ADP Workforce Now. Този софтуер за управление на документи поддържа цялата информация за вашите служители организирана и предлага експертни HR професионалисти, които да ви помогнат с натрупаната работа в областта на човешките ресурси.

Ако имате над 1000 служители, ADP Workforce Now ще ви предложи дори интегрирано решение за управление на човешките ресурси и заплатите, персонализирано за вашата компания.

Най-добрите функции на ADP Workforce Now

Задайте дати на валидност за документите и получавайте автоматични известия, за да гарантирате спазването на нормативните изисквания и навременните актуализации.

Създавайте персонализирани отчети и одитни следи, за да проследявате достъпа до документи и промените в тях, като по този начин гарантирате прозрачност.

Оптимизирайте подписването на документи с безопасни, интегрирани електронни подписи за по-бързи работни процеси.

Контролирайте и осигурявайте разрешения за достъп въз основа на ролите на потребителите, като гарантирате, че чувствителните данни на служителите са достъпни само за упълномощени лица.

Ограничения на ADP Workforce Now

Функцията за отчитане е доста сложна.

Интеграцията с инструменти на трети страни също може да бъде проблемна.

Цени на ADP Workforce Now

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ADP Workforce Now

G2: 4. 1/5 звезди (3500+ отзива)

Capterra: 4,4/5 звезди (над 7000 рецензии)

🎥 Гледайте: Как да използвате изкуствен интелект за документация:

9. SAP SuccessFactors (Най-добър за управление на кариерното развитие на вашите служители)

чрез SAP SuccessFactors

63% от хората напускат работата си поради недостатъчна или нискокачествена обратна връзка. Защо? Защото това ги държи в неведение относно напредъка им и ги възпрепятства да правят практически подобрения.

Предотвратете това с SAP SuccessFactors, софтуер за управление на документи в областта на човешките ресурси с функция Growth Portfolio. Освен че пази информацията за вашите служители сигурна и организирана, той позволява на вашите служители да анализират своето представяне и да прилагат насоки и предложения.

Най-добрите функции на SAP SuccessFactors

Извличайте информация за профилите на служителите и документи, свързани с политиките на човешките ресурси, чрез заявки на естествен език.

Позволете на служителите да подават заявки за отпуск и да търсят информация за политиките на HR чрез интерфейс за разговор, подобрявайки опита на служителите.

Предоставете на новите служители автоматизирани, персонализирани задачи и списъци за въвеждане в работата, като по този начин осигурите плавно интегриране в корпоративната култура.

Наблюдавайте и сигнализирайте потенциални проблеми със съответствието в реално време

Ограничения на SAP SuccessFactors

Този софтуер за управление на документи в областта на човешките ресурси се зарежда по-бавно от алтернативите си.

Цени на SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 звезди (над 670 отзива)

Capterra: 4,0/5 звезди (над 280 отзива)

Какво казват реалните потребители за SAP SuccessFactors?

В едно ревю на G2 се чете:

Това, което най-много ми харесва в SAP SuccessFactors, е, че обединява всички задачи по управление на човешките ресурси в една лесна за използване система. Тя е чудесна за фирми от всякакъв размер, помага да се разбере смисъла на данните за служителите с помощта на мощни отчети и работи добре в различни страни и езици. Мога да планирам интервюта, да правя предложения за назначаване, да управлявам назначаването на нови служители и много други. Това е един инструмент за всичко.

Това, което най-много ми харесва в SAP SuccessFactors, е, че обединява всички задачи по управление на човешките ресурси в една лесна за използване система. Тя е чудесна за фирми от всякакъв размер, помага да се разбере смисъла на данните за служителите с помощта на мощни отчети и работи добре в различни страни и езици. Мога да планирам интервюта, да правя предложения за наемане, да управлявам назначаването на нови служители и много други. Това е един инструмент за всичко.

🧠 Интересен факт: Westinghouse Electric & Manufacturing Company създаде първия корпоративен обучителен филм, в който се обучаваха служителите на правилни процедури за безопасност и техники на работа. Явно са знаели колко е важно да се покаже на служителите как да работят безопасно, още преди да съществува PowerPoint!

10. DocuWare (Най-добър за поддържане на съответствие на данните за човешките ресурси)

чрез DocuWare

Спазването на нормативните изисквания в областта на човешките ресурси, особено при глобален екип, е изключително трудно. Една грешка и ще се озовете в мътни правни проблеми.

С функции за сигурност и съответствие на корпоративно ниво, DocuWare е вашият идеален партньор за събиране и съхранение на информация за служителите по сигурен начин. Той архивира сигурно всички типове файлове в централизирана система, като поддържа вашите HR практики в съответствие с HIPAA, GDPR и други регламенти.

С изключително специфични права на потребителите, стабилни работни процеси и записи, които не могат да бъдат подправени, вие сте защитени от загуба на данни, обърквания и съмнителни редакции.

Най-добрите функции на DocuWare

Улеснете сигурно цифрово подписване на документи, рационализирайте работните процеси и намалете хартиените документи.

Създавайте персонализирани отчети и одитни следи, за да следите редакциите на документи и да контролирате достъпа

Създавайте фишове за заплати във всяка платформа за изчисляване на заплати и ги съхранявайте автоматично в цифровите лични досиета на служителите.

Бързо намирайте информация за служителите, използвайки интелигентни филтри за търсене като име, отдел, тип документ или статус.

Ограничения на DocuWare

Въпреки че в самата система DocuWare няма ограничения за размера на файловете, скоростта на качване може да бъде фактор при много големи документи.

Цени на DocuWare

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DocuWare

G2: 4,4/5 звезди (над 240 рецензии)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 100 отзива)

Опростете и обезопасете управлението на документи на служителите с ClickUp

От сигурно съхранение и мощни функции за търсене до автоматизирани работни процеси и мобилен достъп, инструментите, които разгледахме, осигуряват сериозна организация на вашите HR процеси. Независимо дали управлявате малък стартиращ бизнес или разрастваща се компания, тук има нещо за всеки вид екип.

Искате всичко това в една платформа? Изберете ClickUp. Използвайте го като свой цифров архив и център за документи. Получавайте актуализации в реално време, за да не пропускате никога повече задачи, свързани с човешките ресурси.

Освен това, свързаната функция за търсене ще ви гарантира, че няма да се загубите, докато търсите документ на служител.

Защо чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да превърнете управлението на документи на служителите в по-малко главоболие и повече автоматизиран процес.