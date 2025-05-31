11 най-добри софтуерни системи за планиране в здравеопазването през 2025 г.

Опитвали ли сте някога да насрочите среща с пациент и в крайна сметка да го оставите да чака в продължение на минути, само за да разберете, че следващият свободен час е след три седмици?

Това се дължи на факта, че повечето системи за планиране все още са застинали в миналото. Новата вълна от софтуерни системи за планиране в здравеопазването променя ситуацията, като улеснява екипите да попълват календарите ефективно и да поддържат удовлетвореността на пациентите.

Ние прегледахме най-добрите платформи, които водят тази промяна. Ето 11-те най-добри системи за планиране в здравеопазването, които трябва да познавате тази година, и какво ги отличава.

Какво трябва да търсите в софтуерните системи за планиране в здравеопазването?

За да намалите броя на пациентите, които не се явяват на назначените срещи, да оптимизирате ресурсите и да поддържате удовлетвореността на пациентите, ето функциите, на които трябва да дадете приоритет в платформата си за планиране 👇

Интелигентни функции за планиране : Потърсете логично съпоставяне на срещите, автоматизация на списъка с чакащи и оптимизация на времевите слотове, за да намалите броя на неявките и отмените в последния момент.

Леснота на използване : Изберете софтуер за планиране с интуитивен интерфейс, който минимизира кликовете, поддържа промени в календара чрез плъзгане и пускане и работи както на настолни компютри, така и на мобилни устройства.

Самостоятелно планиране от пациентите : Предлагайте инструменти за самообслужване, които позволяват на пациентите да планират срещи чрез вашия уебсайт или портал, с вградени правила за допустимост, тип доставчик и подготовка за посещението.

Мащабируемост и ефективност : Изберете софтуерна система за планиране в здравеопазването, която може да расте заедно с вашата практика, поддържайки множество отдели, доставчици и местоположения без проблеми.

Интеграция на софтуер за наблюдение на служителите : Синхронизирайте с : Синхронизирайте с софтуер за наблюдение на служителите , който проследява натовареността, наличността и ефективността на доставчиците, за да предотвратите презаписване и преумора.

Интеграция на EHR и системи за фактуриране: Свържете се с наличните си технологии, особено електронните здравни досиета (EHR), инструментите за проверка на правото на застраховка и платформите за фактуриране, за да намалите дублирането на работата.

Най-добрите софтуерни системи за планиране в здравеопазването

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме най-добрите софтуерни системи за планиране в здравеопазването, които имат реално въздействие:

Ето кратък преглед на 11-те най-добри софтуерни системи за планиране в здравеопазването:

Инструмент Основни функции Най-подходящ за Цени * ClickUp Календар с изкуствен интелект с автоматично планиране, проследяемо управление на задачите и напомняния, автоматизация на рутинните работни процеси. Планиране на здравни услуги и управление на задачи, подкрепени от изкуствен интелект Безплатен план завинаги, възможности за персонализиране за предприятия Acuity Scheduling Календар с изкуствен интелект с автоматично планиране, проследяемо управление на задачите и напомняния, автоматизация на рутинните работни процеси. Сигурни плащания и автоматизирани срещи Платените планове започват от 16 долара на месец. Nursegrid Персонализирано планиране за клиенти, интегрирана обработка на плащания, наличност в реално време и автоматични напомняния. Размяна на смени на медицинските сестри и управление на графиците с приоритет на мобилните устройства Персонализирани цени QGenda Планиране на графиците на медицинските сестри и размяна на смени с приоритет на мобилните устройства, съобщения в приложението за координация Автоматизация на графиците на доставчиците и анализ на работната сила Персонализирани цени Simple Practice Планиране на доставчиците на базата на правила, автоматизирано проследяване на времето и изчисляване на заплатите Сесии за телемедицина и самообслужване на клиенти Платените планове започват от 49 $/месец. NextGen Healthcare EHR, интеграция на планиране и фактуриране, мобилна документация и комуникация EHR и инструменти за здравето на населението Персонализирани цени CareCloud Инструменти за управление на приходите, клинична документация, базирана на изкуствен интелект Клинични бележки и управление на приходите Персонализирани цени Weave Двупосочни текстови съобщения и плащане чрез SMS, транскрипция на гласови съобщения и анализ на разговори, пренасочване на разговори с списък на срещите Автоматизирани съобщения и плащане чрез SMS от една система Персонализирани цени OnShift Сигнали за смени и текстови съобщения в реално време, достъп до спечелените заплати чрез OnShift Wallet Планиране на работната сила в грижите за възрастни хора и след остри състояния Персонализирани цени PracticeSuite Автоматизация на срещите и фактурирането с RPA, фактуриране UB-04 за болнично лечение, персонализирани тарифи Фактуриране на хоспитализирани пациенти и цикъл на приходи, задвижван от RPA Персонализирани цени CrelioHealth Инструменти за работа в лаборатория и планиране в реално време, инвентаризация и ангажиране на пациентите Диагностични лаборатории, управляващи графиците на пациентите и отчетността Платените планове започват от 550 долара на месец, 5000 долара еднократно за включване в системата.

1. ClickUp (Най-добър за планиране на здравни услуги и управление на задачи)

Между променящите се нужди на пациентите и нарастващия списък с задачи, повечето инструменти за планиране не са създадени, за да се справят със сложността на натоварената среда в здравеопазването.

Това е мястото, където ClickUp печели своите отличия. Известен като „приложението за всичко в работата“, ClickUp съчетава управление на задачи, сътрудничество, автоматизация и планиране в една гъвкава платформа (всичко това подкрепено от изкуствен интелект), на която доставчиците на здравни услуги могат да разчитат.

Календар на ClickUp

И едно от най-големите предимства? Календарът на ClickUp.

Изцяло новият календар ClickUp съчетава динамично планиране с функции, базирани на изкуствен интелект, които се адаптират към работния процес на вашия екип.

Помислете за автоматично планиране, което дава приоритет на най-важните ви задачи и блокира времето за концентрация, а след това автоматично пренарежда всичко, когато денят неизбежно се променя.

Получете динамично планиране с AI-базирания календар ClickUp, който се адаптира към променящите се работни процеси на екипа.

Можете да превключвате между дневен, седмичен и месечен изглед, да сравнявате графиците на членовете на екипа в реално време и да задавате персонализирани работни часове или местоположения за по-добра координация.

И тъй като се синхронизира с Google и Outlook, не е нужно да се притеснявате за дублирани актуализации или пропуснати срещи.

Задачи в ClickUp

Истинската промяна започва с ClickUp Tasks.

Разделете работните процеси с пациенти на проследими задачи с ClickUp Tasks.

Използвайте го, за да разделите всяко посещение на пациент или вътрешен работен процес на ясни, проследими задачи – възложете ги на подходящите членове на екипа, добавете крайни срокове, определете приоритети и дори прикачете съответните файлове или бележки за пациента. В зависимост от начина, по който работи вашият екип, задачите се организират в списъци, табла или графици.

Какво го прави още по-добър? Задачите се показват директно в календара ви. Това означава, че виждате всичко в контекста и можете да планирате деня си съответно.

Напомняния в ClickUp

След като задачите са зададени, можете да настроите напомняния с ClickUp Reminders.

Задавайте бързи и гъвкави напомняния за последващи прегледи, лабораторни изследвания и потвърждения от пациенти с ClickUp Reminders.

Бързо задавайте сигнали за всичко, което не изисква цялостна задача, като например проследяване на пациент след обаждане, проверка на лабораторни резултати или потвърждаване на среща. Тези напомняния могат да се възлагат на други лица, да включват файлове или бележки и да ви уведомяват в определен час или точно преди да настъпи крайният срок.

ClickUp Automations

За по-структурирани работни процеси, ClickUp Automations ви позволява да настроите тригери, които се занимават с повтарящи се задачи.

Автоматизирайте рутинните работни процеси, като проследяване на срещи и актуализиране на задачи, с ClickUp Automations.

Например, можете да го конфигурирате да ви уведомява, когато наближава среща, да планира време за последваща среща или автоматично да актуализира статуса на задачата след приключване на срещата.

Шаблон за графика на служителите в ClickUp

Готови ли сте да започнете? Използвайте шаблона за графици на служителите на ClickUp . Визуалният му и лесен за използване дизайн ви помага да планирате, разпределяте и наблюдавате натоварването на екипа на едно място. Той е напълно персонализируем, така че можете да го конфигурирате по начин, който най-добре отговаря на вашата работа.

Получете безплатен шаблон Планирайте и управлявайте визуално натоварването на екипа с шаблона за графици на служителите на ClickUp.

Можете да групирате задачите по роли, да задавате персонализирани статуси като „В процес“ или „Блокирано“ и да разпределяте работата въз основа на наличността.

Той предлага и различни изгледи, като седмичен график, табло със състоянието и капацитет на служителите, така че можете да превключвате между планиране на високо ниво и ежедневно управление на задачите, без да губите яснота.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте документите за здравеопазване по сигурен начин: Използвайте Използвайте ClickUp Docs за съхранение на пациентски досиета, планове за лечение и вътрешни протоколи. Документите могат да бъдат свързани със задачи, възложени на персонала и конфигурирани за съответствие с HIPAA.

Автоматизирайте последващите действия и координацията на персонала: Използвайте Използвайте ClickUp Automations , за да изпращате напомняния, да актуализирате статуса на задачите или да създавате последващи действия след срещите, като по този начин помагате на екипа си да остане в крак с работата без ръчно въвеждане на данни.

Интегрирайте със съществуващите инструменти за здравеопазване: Използвайте Използвайте ClickUp Integrations , за да свържете вашите EHR/EMR системи, Google Calendar, Outlook и други, за да синхронизирате данните и да намалите превключването между приложенията по време на ежедневните операции.

Ограничения на ClickUp

Огромният брой функции на ClickUp може да бъде прекалено много за нов потребител.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Смятам, че комуникацията между членовете на екипа по отношение на по-големите ни проекти се е подобрила. Възможността за директни разговори по конкретна задача или подзадача е подобрила качеството и е намалила объркването. Интеграцията с много други инструменти и системи ни дава възможност да автоматизираме създаването на задачи или да информираме други системи, когато нещо се промени.

2. Acuity Scheduling (най-добър за сигурни плащания и автоматизирани срещи)

чрез Acuity Scheduling

Acuity Scheduling е инструмент за самопланиране на клиенти, който позволява на пациентите да запазват часове онлайн, да виждат наличността в реално време и да получават автоматични потвърждения и напомняния.

Настройките за наличност на Acuity ви дават допълнителен контрол над работното ви време. Опциите включват настройка на седмичната наличност за управление на времето, преопределяне на конкретни дни и дори уникални времеви слотове за различни видове срещи.

Това е лек, но ефективен софтуер за планиране, който работи добре за практики, които се нуждаят от гъвкав софтуер за планиране на медицински прегледи, насочен към пациентите.

Най-добрите функции на Acuity Scheduling

Персонализирайте интерфейса за планиране, с който работят вашите клиенти, за да съответства на вашата марка.

Свържете се с различни платежни системи, за да приемате плащания в момента на резервацията.

Събирайте важна информация за клиентите преди срещата с помощта на персонализирани формуляри за регистрация.

Ограничения на Acuity Scheduling

Потребителите споделят, че износът на повече от няколко срещи води до срив на сайта, което прави извличането на данни почти невъзможно.

Потребителите отбелязват, че резервациите под едно и също име обединяват записите на клиентите, което създава объркване и рискове за поверителността.

Цени на Acuity Scheduling

Нововъведение: 16 $/месец

Растеж: 27 $/месец

Powerhouse: 49 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 5000 отзива)

🔎 Знаете ли, че... Прогнозира се, че генериращата изкуствена интелигентност в здравеопазването ще нарасне от 2,7 милиарда долара през 2024 г. до над 20 милиарда долара през 2034 г.; според някои оценки тази цифра ще бъде с 40% по-висока!

3. Nursegrid (Най-добър за размяна на смени на медицински сестри и управление на графици с приоритет на мобилните устройства)

чрез Nursegrid

Nursegrid е специално създадено приложение за графици на работа за медицински сестри и клиничен персонал. То позволява на хората да управляват отпуските и смени, да виждат графиците на колегите си и да се справят с промени в последния момент директно от мобилните си устройства. С няколко докосвания медицинските сестри могат да отбелязват извънредния труд, да регистрират болничните дни и дори да проследяват образователни сесии и срещи на едно място.

За разлика от други софтуери за управление на смени, NurseGrid поддържа специфичните нужди на здравеопазването, като например идентифициране на смени на старшата медицинска сестра или наставника, отбелязване на наличността и синхронизиране с лични календари.

Най-добрите функции на Nursegrid

Разменете смени с конкретни колеги или направете заявките за размяна видими за целия екип.

Изпращайте съобщения в приложението на колегите си, за да проследявате заявките за смени.

Добавяйте и категоризирайте смени с визуални икони за дневни, вечерни и нощни смени.

Ограничения на Nursegrid

Потребителите казват, че премахването на приложението Manager App прави промените в графика извън работно време по-неудобни.

Други съобщават, че приложението може да работи нестабилно на по-стари iPhone и Android устройства.

Цени на Nursegrid

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nursegrid

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Nursegrid?

В рецензия на G2 се казва:

Обожавам факта, че можем да имаме графиците си на една ръка разстояние. Можем да добавяме/редактираме, разменяме и избираме допълнителни смени – всичко това от приложението. Можем също така да общуваме с други колеги!

4. QGenda (Най-добър за автоматизация на графиците на доставчиците и анализ на работната сила)

чрез QGenda

Основана през 2006 г., QGenda е платформа за планиране и операции, създадена за сложни клинични среди. Тя помага на здравните организации да оптимизират графиците на доставчиците, да управляват дежурствата и да проследяват времето и присъствието.

С мобилен достъп и интегрирани изчисления на заплатите, QGenda намалява значително административната тежест. Вградената му аналитика на работната сила също така осигурява видимост на пропуските в персонала и използването на ресурсите, помагайки на екипите да вземат по-интелигентни, основани на данни решения.

Най-добрите функции на QGenda

Създавайте и управлявайте оптимизирани графици на екипите за грижи в различните отдели, роли и местоположения, като използвате автоматизация, базирана на правила.

Оптимизирайте отчитането на работното време и автоматизирайте сложните изчисления на заплатите както за доставчиците, така и за медицинския персонал.

Оптимизирайте производителността на персонала с анализи в реално време и исторически данни за персонала.

Ограничения на QGenda

Някои потребители съобщават за забавяния, дължащи се на необходимостта от намеса на клиентската поддръжка за добавяне на нови потребителски профили.

Потребителите казват, че функцията за размяна на смени е по-малко интуитивна в сравнение с по-старите версии на платформата.

Цени на QGenda

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за QGenda

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. SimplePractice (най-подходящ за телемедицински сесии и самообслужване на клиенти)

чрез SimplePractice

SimplePractice е предназначен за медицински специалисти, които се нуждаят от планиране, бележки, фактуриране, телемедицина и комуникация с клиенти.

Клиентите могат да резервират свои собствени срещи, да попълват формуляри за приемане и да плащат чрез защитен портал. От ваша страна можете да провеждате телемедицински сесии, да организирате групови срещи и дори да изпращате рецепти по електронен път.

Той е създаден за терапевти, логопеди, трудотерапевти и психиатри.

Най-добрите функции на SimplePractice

Оптимизирайте процеса по застраховането чрез създаване, подаване и проследяване на застрахователни искове.

Инструменти за грижи, базирани на измервания, за незабавно преглеждане на оценките на клиентите и маркиране на отговорите с висок риск.

Предлагайте на клиентите си сигурни телемедицински сесии, съответстващи на HIPAA, с видео чат сесии.

Ограничения на SimplePractice

Потребителите казват, че отмятането на документи за изпращане отнема твърде много време, без опция за масово отмятане.

Някои казват, че създаването на персонализирани документи е ограничено, особено по отношение на добавянето на полета за подпис.

Цени на SimplePractice

Стартово ниво: 49 $/месец

Essential: 79 $/месец

Плюс: 99 $/месец

Оценки и рецензии за SimplePractice

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за SimplePractice?

В рецензия на G2 се казва:

Наличните формати за бележки като „Wiley” правят създаването на планове за лечение много по-лесно, отколкото беше за мен в миналото. Харесва ми оформлението на Simple Practice, много е лесно за навигация. Клиентите могат да се свързват с вас чрез съобщения, а вие можете да провеждате виртуални телездравни сесии, одобрени от HIPPA.

чрез NextGen Healthcare

NextGen Healthcare е цялостна система за електронни здравни досиета и управление на пациенти за натоварени медицински практики. Тя обединява планирането, изготвянето на диаграми, фактурирането и координацията на грижите в една платформа.

Лекарите и персоналът могат да обработват препратки, попълване на рецепти и специфични за специалността работни процеси отвсякъде, включително от мобилни устройства. Пациентите също могат да запазват часове, да изпращат съобщения и да попълват анкети чрез защитен онлайн портал.

Платформата включва и полезни AI инструменти за здравеопазване, които подпомагат по-интелигентното вземане на решения и подобряват начина, по който лечебните заведения проследяват здравето на населението.

Най-добрите функции на NextGen Healthcare

Управлявайте демографските данни на пациентите, медицинската история, резултатите от изследвания и лекарствата.

Използвайте мобилни EHR решения, за да документирате срещите с пациенти, да управлявате задачи и да комуникирате.

Използвайте анализи на здравното състояние на населението, за да проследявате рисковите фактори, да координирате грижите и да подобрите резултатите от лечението на пациентите.

Ограничения на NextGen Healthcare

Някои казват, че технически проблеми като грешки в паметта и проблеми с факса прекъсват работния процес.

Други изразяват недоволство от броя кликвания, необходими за извършване на прости действия като управление на лекарствата.

Цени на NextGen Healthcare

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Проучване, публикувано в Annals of Oncology, показа, че моделът на изкуствен интелект постигна 95% степен на откриваемост, надминавайки 58 кожни експерти, които имаха точност от 87%. Макар че технологията не може да замести дерматолозите, този напредък може да доведе до по-ранни и по-надеждни диагнози в бъдеще!

7. CareCloud (Най-доброто решение за клинични бележки и управление на приходите)

чрез CareCloud

Основана през 1999 г., CareCloud се превърна в платформа, поддържаща медицинската практика със софтуер и услуги.

Освен инструментите за електронни здравни досиета и фактуриране, CareCloud помага на лечебните заведения да се справят с недостига на персонал, да управляват програми за хронични заболявания и да оптимизират работата на рецепцията чрез помощни услуги. Той поддържа и нуждите от групови покупки, което го прави гъвкав вариант за лечебни заведения, които искат да консолидират доставчиците си.

Най-добрите функции на CareCloud

Максимизирайте събираемостта с интелигентни инструменти за управление на приходите, вградени в платформата.

Автоматизирайте клиничната документация с CirrusAI Notes, който използва генеративна изкуствена интелигентност за записване на разговорите между пациенти и лекари.

Поддържайте чисти и пълни данни за доставчиците чрез вградени инструменти за удостоверяване на лекарите.

Ограничения на CareCloud

Потребителите споделят, че интерфейсът на Charts 2.0 EMR може да бъде труден за навигация по време на клиничните работни процеси.

Някои твърдят, че процесът на групово осчетоводяване на плащанията води до грешки, които изискват ръчни корекции.

Цени на CareCloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CareCloud

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 3,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за CareCloud?

В рецензия на Capterra се казва:

Програмата е лесна за използване, което улеснява обучението на новите служители. Обслужването на клиенти е отлично.

8. Weave (Най-доброто решение за автоматизирани съобщения и плащане чрез SMS от една система)

чрез Weave

Основана през 2008 г., Weave е унифицирана платформа за комуникация и ангажираност на пациентите, която комбинира AI-базирани инструменти като транскрипция на гласови съобщения и автоматизирани отговори на отзиви с основни функции като онлайн планиране, дигитални формуляри и двупосочно изпращане на текстови съобщения.

Независимо дали става дума за подобряване на ефективността на рецепцията или за повишаване на удовлетвореността на пациентите, Weave помага на лечебните заведения да спестят време, да намалят броя на пациентите, които не се явяват на назначените срещи, и да изградят по-силни взаимоотношения.

Съчетайте най-добрите функции

Изпращайте двупосочни текстови съобщения от номера на вашия офис, за да потвърждавате срещи, да проследявате или да отговаряте на въпроси на пациенти.

Анализирайте тенденциите при обажданията, резултатите и ефективността на персонала с вградената функция за анализ на обажданията на Weave.

Пренасочвайте обажданията чрез Call Pop, за да видите незабавно информацията за обаждащия се, историята на срещите и бележките, преди да вдигнете телефона.

Ограничения на Weave

Потребителите споделят, че системата понякога губи връзка, което прекъсва автоматичните съобщения и комуникацията с пациентите.

Някои казват, че Weave не се интегрира с тяхната EMR, което създава допълнителна ръчна работа.

Цени на Weave

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Weave

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 600 отзива)

9. OnShift (Най-подходящ за планиране на работната сила и ангажираност в заведения за грижи за възрастни хора и заведения за следболнична грижа)

чрез OnShift

OnShift е платформа за управление на персонала за доставчици на грижи за възрастни хора и следболнично лечение. Тя помага на организациите да управляват персонала, да намалят текучеството и да подобрят ангажираността на служителите. С инструменти за планиране, проследяване на работното време, системи за отчитане на присъствието и наемане на персонал, екипите могат да запълват по-бързо смени и да поддържат съответствие с трудовото законодателство.

OnShift се отличава в сектора на здравеопазването, като се фокусира върху здравните работници, които работят на почасова база. Той предлага актуализации на графиците в реално време, изпращане на SMS за свободни смени и дори достъп до спечелените заплати, за да подпомогне задържането на персонала.

Най-добрите функции на OnShift

Позволете на служителите да имат достъп до спечелените заплати преди деня на изплащане с OnShift Wallet .

Управлявайте графиците на служителите в различните отдели и локации с автоматизирани правила за спазване на изискванията и баланс на работната сила.

Запълнете свободните смени по-бързо, като използвате сигнали в реално време и текстови известия, изпращани директно до квалифицирани служители.

Ограничения на OnShift

Потребителите споделят, че печатните дневни графици могат да бъдат трудни за четене, когато включват няколко отделения и смени.

Някои потребители споделят, че въвеждането на нови служители в системите не е самообслужване и изисква помощ от отдела за обслужване на клиенти.

Цени на OnShift

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OnShift

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за CareCloud?

В рецензия на G2 се казва:

Onshift е лесен за използване. Той е много гъвкав и интуитивен. По време на епидемията от COVID дори успяхме да създадем алтернативен график, за да отговорим на по-високите нужди от персонал за отделението за COVID. Освен това Onshift ни позволява лесно да документираме присъствието. С функцията Engage можем да награждаваме нашите партньори за грижи за добро присъствие и навременно отчитане на работното време.

10. PracticeSuite (Най-доброто решение за фактуриране на болнични пациенти и управление на приходите с помощта на RPA)

чрез PracticeSuite

PracticeSuite е софтуер за планиране на графиците на персонала в здравеопазването, който комбинира EHR, управление на практиката, фактуриране и инструменти за цикъла на приходите в една система. Той е създаден за медицински практики от всякакъв мащаб и предлага планиране на срещи, регистрация на пациенти, подаване на искове и осчетоводяване на плащания.

Той поддържа и телемедицина и портали за пациенти, за да подобри грижите за пациентите и комуникацията. Фокусирайки се върху финансовите резултати, PracticeSuite включва подробни анализи, управление на отказите и инструменти за оптимизиране на събиранията. Той е подходящ за практики, които искат по-голям контрол върху клиничните и счетоводните работни процеси.

Най-добрите функции на PracticeSuite

Автоматизирайте задачи като планиране, проверка на застраховки, искове и комуникация с пациенти, използвайки вградени RPA инструменти.

Използвайте софтуера за фактуриране UB-04, специално разработен за болници, специализирани медицински центрове, рехабилитационни центрове и други заведения за стационарно лечение.

Задайте персонализирани тарифи, базирани на Medicare, за да предотвратите недоплащане и да подобрите събираемостта.

Ограничения на PracticeSuite

Потребителите казват, че добавянето на специфични за педиатрията данни, като информация за родители или настойници, не е толкова интуитивно, колкото е необходимо.

Някои казват, че порталът за пациенти е ограничен и не поддържа въвеждането на по-големи блокове информация.

Цени на PracticeSuite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PracticeSuite

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4/5 (над 30 отзива)

💡Съвет от професионалист: Използвайте инструменти за управление на проекти в здравеопазването и винаги оставяйте 15–30 минути пауза между клиничните задачи с висок приоритет. Това помага да се компенсират закъсненията, подобрява предаването на задачите и прави работните процеси по-реалистични в ситуации на напрежение.

11. CrelioHealth (Най-подходящ за диагностични лаборатории, които управляват графиците и отчетите на пациентите)

чрез CrelioHealth

CrelioHealth е платформа за диагностично управление за лаборатории, диагностични центрове и радиологични практики. Платформата поддържа всичко – от пациенти без предварителна уговорка до B2B препратки, с актуализации в реално време за вземането на проби, обработката и предоставянето на резултатите.

Той включва брандиран портал за пациенти, автоматизирани инструменти за комуникация и интелигентни функции за отчитане, които спомагат за подобряване на удовлетвореността на пациентите и оперативната скорост. С интеграции за анализатори, платежни портали и външни системи, CrelioHealth функционира добре и в по-големи здравни системи.

Най-добрите функции на CrelioHealth

Опростете управлението на запасите с Crelio Inventory, проследявайки реагенти, консумативи и автоматични сигнали за попълване на запасите.

Осигурете комуникация и проследяване чрез Crelio Patient Engagement с напомняния и събиране на обратна връзка.

Поддържайте широка гама от видове лаборатории, включително лекарски кабинети, D2C лаборатории, болнични лаборатории и референтни лаборатории.

Ограничения на CrelioHealth

Някои потребители са споделили, че платформата не запазва избраните периоди при преминаване между разделите.

Други потребители отбелязаха, че биха искали повече вградени опции, без да се налага да подават заявки за функции за всяка промяна.

Цени на CrelioHealth

Стартово ниво: 550 $/месец, 5000 $ еднократна такса за включване

Стандартен: 1250 USD/месец, 10 000 USD еднократна такса за въвеждане

Разширена версия: 2500 USD/месец, 10 000 USD еднократна такса за въвеждане

Advanced Plus: 4500 USD/месец, 15 000 USD еднократна такса за включване

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за CrelioHealth

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за CrelioHealth?

В рецензия на G2 се казва:

CrelioHealth LIMS разполага с всички необходими функции за клинична диагностична лаборатория, за да проследява пробите, да позволява достъп на доставчиците и да генерира качество. Екипът за поддръжка е на разположение в рамките на минути след подаване на заявка за помощ. Комуникацията е бърза и ефективна, а проблемите се решават незабавно. Софтуерът е лесен за използване и реализира всички дадени и изисквани функции. Лесно се интегрира с доставчиците, а с честото му използване се подобрява и запознаването с него.

Оптимизирайте дейността си в областта на здравеопазването с ClickUp

Изборът на подходяща софтуерна система за планиране в здравеопазването може да направи голяма разлика в гладкото функциониране на вашата практика.

Всички инструменти, които разгледахме, предлагат нещо уникално – от софтуер за планиране на графиците на медицинските сестри до платформи за автоматизация, готови за използване в лаборатории.

Но ако търсите гъвкаво, всеобхватно решение, което е повече от софтуер за планиране на медицинския персонал, ClickUp заслужава да му обърнете по-голямо внимание.

С мощни функции за планиране, управление на задачи, напомняния, автоматизация и шаблони, както и безпроблемна интеграция с вашите съществуващи инструменти, той е създаден, за да се справи с реалната сложност на операциите в здравеопазването.

Опитайте ClickUp още днес!