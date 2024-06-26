Тествахме 10-те най-добри системи за дистанционно отчитане на присъствието през 2025 г.

Работят ли ефективно вашите дистанционни служители?

Проследяването на производителността и присъствието на вашите служители може да бъде предизвикателство в среда на дистанционна работа. Аз съм преживял това. Ето защо преминах към системи за дистанционно отчитане на присъствието, за да проследявам и максимизирам производителността на служителите.

Тези инструменти са се превърнали в ключови компоненти за ефективното управление на персонала, тъй като помагат на мениджъри като мен да следят графиците на смени и да проверяват часовете на влизане на служителите без пряк надзор.

Ако искате да опростите управленските задачи и да подобрите ефективността на работната сила, сте на правилното място. В този блог внимателно сравнихме и избрахме 10-те най-добри системи за дистанционно отчитане на присъствието въз основа на техните функции, цени и клиентски отзиви.

Какво трябва да търсите в системите за дистанционно отчитане на присъствието?

Като лидер, можете да попаднете в капана на микроуправлението на служителите, което в крайна сметка намалява тяхната продуктивност, мотивация и ангажираност. Дори аз попаднах в този капан, докато изпробвах стратегии за подобряване на производителността, но вече не е така.

Когато използвах инструменти за дистанционно отчитане на присъствието, те ми помогнаха да проследявам работното време на дистанционните работници, без да бъда натрапчив или контролиращ.

Ако сте в процес на избор на най-добрия софтуер за дистанционно отчитане на присъствието, започнете с оценка на вашите уникални нужди и цели. Винаги трябва да проверявате съвместимостта на софтуера с вашите съществуващи системи и лекотата на използване, така че да не се налага обширно обучение за работа с него.

Нека разгледаме някои основни характеристики, които трябва да вземете под внимание, преди да изберете система за дистанционно отчитане на присъствието за вашия бизнес:

1. Автоматизиране на присъствието

Съвременните системи за дистанционно отчитане на присъствието могат да автоматизират отбелязването на присъствието на служителите. Изборът на автоматизирана система за управление на присъствието ви помага да разпознавате по-добре пунктуалните служители, които усърдно изпълняват задълженията си и отговарят на очакванията на организацията.

Тези инструменти носят и многобройни ползи, като точност, производителност и съответствие, като не оставят място за умишлени или неволни грешки в отбелязването на присъствието на служителите.

2. Известия и напомняния

Системата за дистанционно отчитане на присъствието, която изберете за вашата компания, трябва да се интегрира с цифрови календари като Microsoft Outlook, Calendly Mobile и Google Calendars. Изборът на този софтуерен пакет ще информира целия ви екип за възможностите на всеки отделен човек и ще следи присъствието чрез споделения календар.

3. Отчитане и анализи

Идеалният софтуер за дистанционно управление на присъствието разполага с функции за отчитане, които предоставят цялостен поглед върху дейността на вашата компания. Това включва генериране на подробни отчети за тенденциите в присъствието, моделите и спазването на трудовото законодателство.

4. Управление на отпуските

Една ефективна система за отчитане на присъствието предлага функции за управление на отпуските, като например конфигуриране на политики за отпуски въз основа на приложимите закони, подаване на заявки, подпомагане на служителите при проверка на баланса на отпуските, преглед на графиците за почивни дни и др.

5. Таблици за отчитане на работното време

Функцията за управление на работните часове е от изключително значение в системите за дистанционно отчитане на присъствието и не трябва да се пренебрегва, преди да направите своя избор. Тя ви позволява да проследявате планираните работни часове, отпуските, натрупаните часове и корекциите за изчисляване на заплатите.

Съвет от професионалист: Уверете се, че софтуерът за дистанционно отчитане на присъствието осигурява гъвкавост на вашите дистанционни служители и им дава известна свобода да изпълняват задачите си. По този начин вашите служители ще се чувстват по-комфортно при използването на тези инструменти и ще повишат производителността си.

10-те най-добри системи за дистанционно отчитане на присъствието, които можете да използвате

1. ClickUp: Най-доброто решение за проследяване на производителността и ефективността на служителите

Като универсален инструмент за управление на проекти, ClickUp ви позволява да проследявате времето по начин, който отговаря на вашите нужди. С функциите за проследяване на времето по проекти на ClickUp можете лесно да следите отработените часове от всяко място, да правите корекции, когато е необходимо, и да добавяте бележки, за да проследявате фактурираните часове и времето, свързано с конкретния проект.

Например, инструментът позволява на вашите служители да стартират и спират таймер директно в приложението, на десктопа с разширение за Chrome или дори да добавят ръчно записи за отработено време, за да проследяват времето на различни устройства. Разширените функции за категоризация на ClickUp позволяват на служителите да организират проследяваните записи за отработено време чрез персонализирани полета и етикети на ClickUp.

Опростете процесите си за отчитане на работното време с функциите за отчитане на работното време на ClickUp

Можете също да помолите екипа си да добави бележки към записите за времето и да ги филтрира по различни критерии, за да получите информация за къде и как се изразходва времето в цялата компания.

Освен функциите, готовите за употреба и персонализирани шаблони на ClickUp улесняват изготвянето и внедряването на системи за проследяване, без да пропускате нищо. С шаблона за присъствие на ClickUp можете да проследявате присъствието и отсъствията на вашите служители, да виждате кога се връщат от отпуск и да създавате гъвкави напомняния за служителите относно графиците им за дистанционна работа.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за присъствие на ClickUp, за да следите присъствието и да анализирате задачите за максимална продуктивност.

Освен това, HR Views на ClickUp са полезни за надзор на назначаването на служители, планиране и други важни специфики. Създайте централизирано място за данните на служителите и личната кореспонденция между служителите и техните мениджъри. Можете да използвате това централизирано място, за да следите напредъка, да провеждате проучвания за ангажираността на служителите и да се подготвите за предстоящи оценки на представянето.

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за календар за отпуски на ClickUp, за да създадете и оптимизирате процесите си за отпуски.

Ограничения на ClickUp

Сложната му структура може да затрудни новите потребители при работа с платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно: Завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4100 отзива)

2. ClockShark: Най-доброто решение за проследяване на служителите на терен

чрез ClockShark

ClockShark е още един мощен инструмент, който разполага с GPS проследяване, за да следи местоположението на служителите в реално време, заедно с работното им време. Платформата ви предоставя 100% точни времеви разписания и намалява разходите за заплати с помощта на софтуера си за отчитане на работното време.

Тази платформа също така гарантира, че вашите служители поемат повече отговорност, тъй като знаят, че тяхното работно време се проследява. Харесват ми допълнителните й функции, като интеграция с счетоводството, проследяване на дейностите, график на служителите, персонализирани отчети и много други.

Най-добрите функции на ClockShark

Интегрирани софтуерни решения за заплати и счетоводство, като QuickBooks и QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® и ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero и над 1000 приложения, използващи Zapier.

Водете точни записи за работното време на всичките си служители и избягвайте проблеми с присъствието с помощта на Virtual Attendance Clock.

Използвайте подобрените функции за управление на проекти, за да възлагате задачи, да проследявате напредъка по задачите и крайните срокове.

Елиминирайте закръгляването на работните часове, като проследявате точно разходите си за труд.

Ограничения на ClockShark

Липсват възможности за фактуриране

Не работи добре с GPS проследяването и синхронизирането на данни на мобилното приложение.

Цени на ClockShark

Безплатно: 14-дневен пробен период

Стандартен: 40 долара на месец

Pro: 60 долара на месец

Оценки и рецензии за ClockShark

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 отзива)

3. Gusto: Най-доброто за проследяване на производителността на служителите

чрез Gusto

Търсите ефективен инструмент за създаване на финансови отчети и проследяване на дистанционното присъствие в реално време? Не търсете повече, Gusto е точно за вас. Тази платформа се интегрира с AttendanceBot , за да синхронизира работните часове на служителите и да улесни изчисляването на заплатите на служителите и подизпълнителите.

С помощта на Gusto можете също да проследявате производителността на служителите и да насърчавате най-добрите страни от работата на екипа си.

Намерих инструментите за отчитане на работното време и присъствието за полезни при справянето с комплексни планове за отпуски и платен отпуск. Инструментът улеснява одобряването на заявки за отпуск и синхронизирането на одобрените отпуски с вашите календари за заплати и фирмени календари.

Най-добрите функции на Gusto

Проследявайте работното време на служителите чрез гъвкави методи като приложението Gusto Wallet (мобилно и уеб), уеб браузъри или ръчно въвеждане на данни.

Вземайте интелигентни бизнес решения въз основа на персонализирани отчети, автоматични предупреждения за съответствие и анонимни проучвания на екипа.

Вземете допълнителни модули като управление на човешките ресурси, назначаване на служители и управление на оценката на представянето.

Автоматично изчислявайте извънредния труд въз основа на местоположението на служителите и предварително зададени правила.

Ограничения на Gusto

Ограничението на броя заявки на приложния програмен интерфейс (API) в момента е 200 заявки в минута, което е малко за големи организации.

Не предлага мобилно приложение за изчисляване на заплатите за работодатели; приложението е ограничено само за служители.

Цени на Gusto

Безплатно: За фирми, работещи само с подизпълнители, за период от шест месеца

Simple: 40 долара на месец плюс 6 долара на месец за всеки потребител

Плюс : 60 долара на месец плюс 9 долара на месец за всеки потребител

Премиум: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (3800+ отзива)

4. Replicon: Най-добрата платформа, базирана на изкуствен интелект, за проследяване на времето и присъствието

чрез Replicon

Replicon е един от най-добрите инструменти за дистанционна работа за проследяване на времето и присъствието, спазване на трудовото законодателство, графици и заплащане.

Това е моят личен фаворит, тъй като напълно елиминира необходимостта от ръчно проследяване на присъствието, като използва възможностите на изкуствения интелект. Replicon автоматично записва времето, прекарано от вашите служители в повече от 100 работни приложения, като Slack, Jira, Asana, Zoom и други.

Платформата ви позволява също да задавате и управлявате политики за натрупване и нулиране в зависимост от нуждите на вашия бизнес.

Функции като проследяване на работното време в предприятието и управление на работната сила правят Replicon идеален инструмент за големи организации, тъй като обединява проследяването на работното време, управлението на смени и планирането на работната сила в една платформа.

Най-добрите функции на Replicon

Оптимизирайте създаването на времеви разписания с динамични работни процеси за одобрение, базирани на валидиране на данни за присъствието в реално време.

Идентифицирайте идеалните служители въз основа на разходите или уменията с помощта на AI-базираната SmartSchedule.

Осигурете интуитивно записване на работното време, денонощно наблюдение и проследяване на редовното работно време и извънредния труд за служителите, които получават заплата и почасова заплата.

Предлагайте подготвени, точни и пълни предварително попълнени табели за отчитане на работното време, които вашите служители да прегледат и подадат.

Ограничения на Replicon

Възможно е да е трудно да се настрои, тъй като има много функции и опции за персонализиране.

Създаването на отчети с персонализирани структури може да бъде предизвикателство.

Цени на Replicon

Индивидуални цени в зависимост от размера на бизнеса и отрасъла

Оценки и рецензии за Replicon

G2 : 4,3/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Бонус: Как да създадете лист за присъствие в Excel!

5. TimeClock Plus: Най-доброто решение за автоматизирано планиране на графика на служителите

чрез TimeClock Plus

TimeClock Plus е гъвкаво решение за отчитане на работното време, което предлага както локално, така и облачно решение. То дава достъп до графици в реално време и позволява проследяване на служителите чрез мобилни устройства.

Платформата се интегрира добре със стотици системи за изчисляване на заплати, планиране на ресурсите на предприятието (ERP) и управление на човешкия капитал (HCM), така че няма да се налага да се притеснявате за технически проблеми.

Що се отнася до уникалните му функции, намерих мобилното приложение за присъствие за доста лесно за използване. Служителите могат да го използват, за да отбелязват удобно влизането и излизането си, да преглеждат работните си графици и да управляват графиците си директно от телефоните си.

Когато сте в движение с дистанционна работа, добре функциониращо мобилно приложение като това може да ви спести часове ръчно проследяване на времето и кръстосана проверка на въведените данни за времето.

Най-добрите функции на TimeClock Plus

Позволява на служителите да се регистрират при пристигане и напускане от всяко място с интернет връзка, използвайки облачно базирано проследяване на времето.

Конфигурирайте системата за изчисляване на заплатите с различни ставки, разлики в смени и критерии за извънреден труд.

Управлявайте отпуските с едно кликване, използвайки функцията за управление на отсъствията.

Осигурете безпроблемно планиране на графиците на служителите с денонощни смени, съобразени с вашите уникални ротации и вградени правила.

Ограничения на TimeClock Plus

Има по-малко интуитивен интерфейс в сравнение с други системи за дистанционно отчитане на присъствието.

Възможно е да не се свързва безпроблемно с всички приложения или уебсайтове на трети страни.

Цени на TimeClock Plus

Индивидуални цени в зависимост от размера на бизнеса и отрасъла

Оценки и рецензии за TimeClock

G2 : 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

6. Connecteam: Най-доброто решение за наблюдение на присъствието в реално време

чрез Connecteam

Connecteam е отлична платформа, която може да извършва интелигентно проследяване на времето чрез автоматизирани табели за отчитане на работното време. С помощта на тази платформа можете лесно да управлявате всички ежедневни операции, като делегиране на задачи в реално време, ефективно планиране на графика на персонала, проследяване на присъствието в реално време, незабавно подаване на отчети с резултати на живо и много други.

Като мениджър, тя ви предоставя ясна представа за наличността, квалификациите и предпочитанията на екипа, което ви помага да овладеете процеса на планиране.

Това, което най-много ми харесва в този инструмент, е неговият изчерпателен набор от функции. Connecteam обединява HR функции, комуникация, управление на задачи и планиране в една платформа, което ви позволява лесно да имате цялостен поглед върху нещата.

Създадена с мисъл за работниците без бюро, тя предлага едно единствено решение за информиране на вашите служители за всичко, свързано с работата – от индивидуалния им график до базата от знания и новини за компанията.

Най-добрите функции на Connecteam

Позволете да се определят правила за почивките и извънредния труд на служителите съгласно местните, държавните и федералните трудови закони.

Приемете хибридните си политики за работа , като записвате часовете на влизане в системата с часовника в приложението или с приложението Kiosk на място.

Използвайте чата в приложението, за да комуникирате директно със служителите

Използвайте вградените инструменти за отчитане и анализ, за да проследявате и оптимизирате ключови управленски функции в ежедневните операции и човешките ресурси.

Ограничения на Connecteam

Възможно е да се сблъскате с периодични забавяния и замръзване на приложението.

Необходими са много ъпгрейди, за да имате достъп до повече функции.

Цени на Connecteam

Безплатно: Завинаги

Основен: 35 $/месец

Разширена версия: 59 $/месец

Експерт: 119 $/месец

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

7. TimeCamp: Най-доброто за проследяване на времето

чрез TimeCamp

TimeCamp е една от най-добрите системи за дистанционно отчитане на присъствието , която управлява присъствието на служителите, регистрира работните часове и създава ведомости за заплати, всичко това с помощта на едно приложение. Тя предлага отчитане на времето въз основа на ключови думи, което означава, че можете да зададете ключови думи, за да автоматизирате отчитането на времето.

Изпробвах системата за проследяване на присъствието и тя е полезна за отчитане на работното време, отпуските и болничните в едно място, което помага за намаляване на вероятността от грешки.

Тя също така се интегрира с инструменти като Airtable, Asana, Gitlab и други, което ви улеснява да проследявате и управлявате графиците на проектите по-ефективно.

Най-добрите функции на TimeCamp

Предлагат функция за географско ограждане, която е идеална за проследяване на полеви работници, които са постоянно в движение.

Създавайте подробни отчети за използването на времето, напредъка на проектите и ефективността на отдалечените екипи, като използвате функцията за отчети.

Добавяйте, редактирайте или изтривайте времеви записи с графични времеви таблици и променяйте изгледа между дневен и седмичен изглед само с няколко кликвания.

Ограничения на TimeCamp

Не позволява персонализиране на имената на задачите и интерфейса.

Предлага ограничени възможности за отчитане в функциите за експортиране.

Цени на TimeCamp

Безплатно: 14-дневен пробен период

Стартово ниво: 3,99 $/месец

Премиум: 6,99 $/месец

Ultimate: 10,99 $/месец

Enterprise: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

8. ADP Workforce Now: Най-доброто решение за оптимизиране на системата за дистанционно отчитане на присъствието

чрез ADP Workforce Now

ADP Workforce Now е цялостен софтуер за управление на човешките ресурси, който помага за поддържане на точността и съответствието на заплатите, така че да можете да инвестирате тези часове обратно в бизнеса си.

Уникалната им функция предоставя биометрични опции за вход, като разпознаване на лице и сканиране на пръстови отпечатъци, което осигурява допълнителна сигурност. Лично аз предпочитам тези системи пред тромавите интерфейси, защитени с парола.

Автоматизираните решения за отчитане на работното време и присъствието на платформата проследяват заявките за отпуск, одобренията и ваканциите на служителите и позволяват на всички ваши служители да се регистрират при пристигане и напускане чрез различни устройства.

Най-добрите функции на ADP Workforce Now

Позволете на служителите да отбелязват началото и края на работния си ден, да добавят почивката си за хранене и да прехвърлят работното си време между отдели, местоположения или задачи.

Дайте възможност на мениджърите да проследяват и наблюдават моделите на присъствие, да генерират отчети за работното време на служителите и да одобряват заявки за отпуск.

Предоставете инструменти за обучение и развитие, с цел да подкрепите целия цикъл на служителите, започвайки от наемането до планирането на приемствеността.

Интегрирайте се добре с инструменти като Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks и Greenhouse.

Ограничения на ADP Workforce Now

Може да срещнете трудности, когато искате да персонализирате отчетите.

Интегрирането им със съществуващи системи и софтуер на трети страни понякога може да бъде сложно.

Цени на ADP Workforce Now

Индивидуални цени в зависимост от размера на бизнеса и отрасъла.

Оценки и рецензии за ADP Workforce Now

G2: 4. 1/5 (3300+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (6400+ отзива)

9. ExakTime: Най-доброто решение за проследяване на полевите работници

чрез ExakTime

ExakTime е проектирана специално за екипи и служители, които работят извън офиса. Тя предлага просто приложение с лесни функции за отчитане на работното време. Тя също така предоставя GPS функция, която ви позволява да проследявате местоположението на служителя в реално време, достъпна от всяко мобилно устройство.

С ExakTime получавате над 40 предварително създадени шаблона за отчети, с които да следите присъствието и работното време на служителите си. Тези отчети осигуряват видимост в реално време и полезна информация, необходима за вземането на решения, които са от решаващо значение за благосъстоянието на вашия бизнес.

Намирам тяхната система за предупреждения за доста полезна. Тя ми помага да настроя автоматични предупреждения за служителите. Като мениджър, тези предупреждения гарантират, че както аз, така и моите служители не пропускаме важни задачи като подаване на отпуски, даване на одобрение или наблюдение на прага за извънреден труд.

Най-добрите функции на ExakTime

Проследявайте работното време на служителите, закъсненията, ранните напускания и отсъствията.

Използването на функцията за заснемане на лична карта с фотография предотвратява проблеми, свързани с измама с работното време и неразрешено използване на карти за отчитане на работното време или ПИН кодове.

Предлагайте здрави часовници за отчитане на работното време, които служат като центрове за отчитане на присъствието при работа извън офиса; данните за присъствието и работното време могат да се съхраняват и синхронизират в облака, така че мениджърите да имат достъп до тях в офиса.

Ограничения на ExakTime

Може да срещнете проблеми при изготвянето на отчети въз основа на графиците на вашите служители.

Тя не позволява на вашите служители да виждат натрупаните часове за всеки период на заплащане.

Цени на ExakTime

Разширена версия: 9 $/месец

Премиум: Свържете се с екипа по продажбите

Elite: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за ExakTime

G2: 4. 2/5 (50 + отзива)

Capterra: 4/5 (над 150 отзива)

10. Quickbooks Time: Най-доброто за наблюдение на производителността на служителите

чрез Quickbooks Time

Quickbooks Time предлага интуитивен уеб табло, мобилно приложение и киоск за отчитане на работното време, което улеснява наблюдението на служителите в реално време. С помощта на тази платформа можете да проследявате всички действия на вашите служители в движение и да се уверите, че спазват сроковете благодарение на сътрудничеството по проектите и отчитането на работното време.

Тази платформа обединява графика на служителите и отчитането на работното време на едно място.

Това ми позволява да създавам графици, да ги споделям със служителите и да разпределям задачи и смени. Софтуерът предлага и функции като проследяване на отпуските, подписване на работни листове и проследяване на пробега.

Най-добрите функции на Quickbooks Time

Проследявайте часовете с точни, автоматизирани и лесни за използване решения за управление на заплатите.

Използвайте технологията за географско ограждане, за да управлявате проекти, графици и разходи по проектите и да проследявате местоположението на регистрираните служители по време на работното време.

Помага на изпълнителите да създават и изпращат фактури, използвайки шаблони.

Quickbooks Ограничения във времето

Липса на персонализирани отчети

Ограничения по отношение на размера на файловете и данните, както и броя на потребителите

Цени на Quickbooks Time

Безплатно: 30-дневен пробен период

Премиум: 6 $/месец

Elite: 12 $/месец

Оценки и рецензии за Quickbooks

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6700 отзива)

Управлявайте присъствието на вашия отдалечен екип с ClickUp

Не можете да разчитате на ръчни изчисления за присъствието и да прекарвате безброй часове в декодиране на шаблони за присъствие за служители в офиса или дистанционни работници. Ако все още правите това, сигурно сте добре запознати с трудностите при проверката на неточности и фалшифицирането на времевите разписания. Трябва да внедрите система за проследяване на присъствието , за да улесните проследяването на времето и да се съсредоточите върху основните си бизнес функции.

ClickUp помага за управлението на отдалечен екип, съгласуването на общи цели, проследяването на напредъка и безпроблемното сътрудничество. С проследяването на времето за проекти и ясната визуализация на графиците и смени на служителите, той гарантира точното изчисляване на заплатите.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и променете начина, по който управлявате вашите дистанционни таланти!