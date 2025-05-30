25+ най-добри агенции за маркетинг на растежа за 2025 г.

Маркетолозите са подложени на постоянен натиск да се адаптират към променящото се поведение на потребителите и да използват нововъзникващите технологии като изкуствения интелект.

✅ Проверка на фактите: Маркетинговата индустрия се промени повече в началото на 2020-те години, отколкото през последните пет десетилетия, което прави изключително важно за марките да се адаптират, да останат актуални и да спечелят конкурентно предимство.

Бизнесът трябва да привлича квалифицирани потенциални клиенти, да ги превръща ефективно в реални клиенти и да изгражда трайна лоялност у клиентите, като същевременно максимизира възвръщаемостта на инвестициите.

Това е областта на маркетинга за растеж – експериментален подход, основан на данни, фокусиран върху целия жизнен цикъл на клиента. Партньорството със специализирана агенция за маркетинг за растеж може да ви предостави експертния опит, инструментите и стратегиите, необходими за навигиране в тази сложна среда и постигане на мащабируеми резултати. Макар много агенции да твърдят, че притежават експертен опит в областта на растежа, изборът на подходящия партньор е от решаващо значение.

В този наръчник ще разгледаме над 25-те най-добри агенции за маркетинг на растежа, които ще ви помогнат да разширите маркетинговия си екип и да трансформирате бизнеса си. 🌱

Без да губим повече време, да започваме!

Какво е маркетинг за растеж?

Маркетингът за растеж отива отвъд брандирането и трафика – той се отнася до изграждането на повтаряща се система за привличане, активиране и задържане на клиенти по цялата верига.

Мислете за това като за научен маркетинг: тествайте, научавайте, мащабирайте. Вместо да разчитат на статични кампании, маркетолозите, занимаващи се с растеж, провеждат постоянни експерименти с целеви страници, канали, съобщения и други, за да открият какво води до резултати и да удвоят усилията си бързо.

👀 Знаете ли, че... Терминът „хакерство за растеж“ е измислен през 2010 г. от Шон Елис, който търсеше маркетинг специалисти, които да се фокусират върху една цел: бърз растеж, без ограниченията на традиционните маркетингови практики.

Агенциите за маркетинг за растеж помагат на бизнеса, като изработват персонализирани стратегии за привличане на клиенти и оптимизират пътя на клиента. Те разбиват силозите от данни, тестват нови идеи и превръщат прозренията в действия, като се занимават както със стратегията, така и с изпълнението.

Резултатът? Освободени вътрешни екипи, ускорен растеж на аудиторията, увеличени приходи и по-голяма гъвкавост при адаптирането към промените на пазара.

Ето една кратка таблица, която показва разликите между традиционните маркетингови агенции и агенциите за растеж.

Аспект Традиционни маркетингови агенции Агенции за маркетинг на растежа Фокус Генериране на трафик, видимост на марката и генериране на потенциални клиенти Подход с пълен фуния (познаваемост, привличане, активиране, приходи, задържане, препоръки) Показатели Резултати от кампании, обхват, импресии, кликове AAARRR Pirate Metrics за непрекъснато проследяване (познаваемост, привличане, активиране, приходи, задържане, препоръки) Стратегия Статични, еднократни кампании Непрекъснати експерименти, усъвършенстване и оптимизация Инструменти и методи Традиционни маркетингови инструменти, реклама и PR Инструменти за растеж , анализ на данни, A/B тестове и обратна връзка Пътуването на клиента Фокусирайте се върху привличането на нови клиенти Фокусирайте се върху целия жизнен цикъл на клиента, от осведомеността до лоялността. Резултат Познаваемост на марката и генериране на потенциални клиенти Мащабируем, дългосрочен растеж и лоялност на клиентите Подход към растежа Линеен растеж чрез кампании и реклами Непрекъснат, базиран на данни растеж с бързи итерации и тестове Гъвкавост Ограничени корекции, определени стратегии Висока гъвкавост с чести промени и корекции

🧠 Интересен факт: „Pirate Metrics“ получава името си, защото звукът, който издава рамката „*AARRR!“, е и любимата възглас на пиратите! 🏴‍☠️

📖 Прочетете също: Най-добрият софтуер за маркетингови агенции

Как агенциите за маркетинг за растеж помагат на бизнеса

Агенциите за маркетинг за растеж предлагат уникални предимства, които могат да променят траекторията на вашия бизнес. Ето с какво се отличават:

Постигнете бърз и устойчив растеж с маркетингови стратегии, насочени към продуктите, които са създадени да постигат значими резултати.

Спестете ресурси с ефективни процеси и инструменти, фокусирани изключително върху ускоряване на растежа.

Получете достъп до съвременни технологии и анализи на данни, които ще ви помогнат да изпреварите конкуренцията.

Насладете се на персонализирани решения, които са съобразени с вашите бизнес цели, динамиката на пазара и нуждите на клиентите.

Адаптирайте се бързо към променящите се условия с гъвкави подходи, които съответстват на темпото на растеж на вашия бизнес.

Разширете възможностите си чрез обширните връзки, които тези агенции предлагат чрез лидерството си в маркетинговата агенция.

Избягвайте рисковете и забавянията, свързани с изграждането на вътрешни екипи.

Чрез включването на техники като цикли на растеж и други доказани рамки в маркетинговите инвестиции, тези агенции изграждат цялостна стратегия за маркетинг на растежа, за да гарантират, че вашите усилия водят до устойчив успех.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и други, като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

🧠 Интересен факт: Growth hackers вярват в принципа „провали се бързо, научи се по-бързо“. Колкото по-бързо тествате различни тактики, толкова по-бързо можете да оптимизирате и мащабирате това, което работи, спестявайки ценно време и ресурси.

Най-добрите агенции за маркетинг на растежа

Преди да разгледате списъка с най-добрите агенции за маркетинг на растежа, е важно да знаете какво да имате предвид при избора на подходящия партньор.

Критерии за избор на водеща агенция за маркетинг на растежа

Подходящата агенция може да определи успеха или провала на вашето развитие, затова е от решаващо значение да разберете ключовите критерии. Нека се запознаем с най-важните фактори при избора на идеалната агенция за маркетинг на растежа.

Цялостни услуги: От създаването От създаването на шаблони за маркетингова пътна карта до изпълнението, те трябва да обхващат всички аспекти на маркетинга за растеж.

Експертни познания в инструментите за растеж: Хакерът на растеж разчита на специализирани инструменти за тестване, оптимизиране и мащабиране на маркетингови кампании. Проверете дали агенцията владее инструменти като Unbounce, Hotjar, Mixpanel и Google Analytics, между другите.

Фокусирани върху възвръщаемостта на инвестициите: Вашата идеална агенция трябва да се фокусира върху генерирането на приходи и стимулирането на растеж, които оказват пряко влияние върху вашите крайни резултати, а не само върху суетни показатели като трафик на уебсайта или харесвания в социалните медии.

Шаблони: Агенцията трябва да знае как да създава практически Агенцията трябва да знае как да създава практически маркетингови планове и да използва най-новите ресурси.

Персонализиране: Всеки бизнес е уникален, така че универсалният подход няма да работи. Една отлична агенция за маркетинг на растежа ще съобрази стратегиите специално с целите, целевата аудитория и предизвикателствата на вашата компания.

Силна комуникация: Агенцията трябва да поддържа ясна и постоянна комуникация, да предоставя редовни отчети и да бъде прозрачна по отношение на своите стратегии и резултати.

Ценообразуване: Уверете се, че агенцията предлага ясен и прозрачен : Уверете се, че агенцията предлага ясен и прозрачен ценови модел , който съответства на вашия бюджет и цели за растеж. Разберете как се определят цените – на час, на проект или на базата на авансово плащане – за да няма изненади впоследствие.

Като вземете предвид тези фактори, ще сте готови да изберете агенция, която постига реални резултати и дългосрочен растеж.

📖 Прочетете също: Как да изберете агенция за дигитален маркетинг за вашия бизнес

Списъкът с най-добрите агенции за маркетинг на растежа

Маркетингът за растеж е изключително ефективен, защото се фокусира върху това, което е важно – да открие какво работи и да се концентрира върху него. Става въпрос за експериментиране, бързо учене и интелигентно мащабиране, за да се постигнат реални резултати. Марките са с една крачка напред в един свят, в който поведението на потребителите се променя за една нощ.

Ето списък с най-добрите агенции за маркетинг на растежа, които в момента са лидери в тази област – агенции, с които трябва да обмислите да си сътрудничите в пътя си към растеж.

1. NoGood

чрез NoGood

📍 Местоположение: Ню Йорк📅 Основана: 2017 г.

Защо да изберете NoGood: NoGood е агенция за растеж, ориентирана към резултатите и създадена за мащабиране. Тя е предпочитан партньор за B2B SaaS, здравеопазване и потребителски марки, които искат да увеличат приходите си, а не само трафика. Екипът им съчетава творци, специалисти по данни и маркетинг специалисти за растеж, за да изпълнява стратегии за цялостния фуния, подкрепени от бързи експерименти и ясен ROI.

Пример за употреба:Стартирате SaaS продукт на конкурентния пазар в САЩ? NoGood помогна на ByteDance да пусне Lark Suite в САЩ и да се разрасне на международно ниво, доказвайки способността си да изпълнява глобални кампании с висока степен на риск.

🎯 Забележителни успехи:

Призната от TechCrunch за една от най-добрите агенции за растеж в САЩ.

Увеличихме годишните дигитални приходи на SteelSeries с 35% .

Помогна на MongoDB и TikTok да разширят целевите си усилия за привличане на клиенти

💡 Съвет от професионалист: Ако управлявате бизнес, ориентиран към продукти, или SaaS компания, агенция за маркетинг на растежа може да ви помогне да намалите отлива на клиенти, да увеличите конверсиите от пробни версии към платени и да съкратите цикъла на продажбите – всичко това в рамките на един и същ спринт на растеж.

2. Velocity Growth

чрез Velocity Growth

📍 Местоположение: Глобално (дистанционно)📅 Основана: 2020 г.

Velocity Growth е бутикова агенция за дигитален маркетинг, специализирана в маркетинг на резултатите, маркетинг на жизнения цикъл и SEO. Целенасоченият й подход я е превърнал в лидер в областта на дигиталните маркетингови услуги.

Екипът на агенцията работи като разширение на вашия бизнес, предлагайки несравнима експертиза и пълна прозрачност. Те не просто изпълняват стратегии, а стават част от историята на вашия растеж.

Пример за употреба:Стартиращ бизнес в ранен етап с ограничени маркетингови възможности? Velocity действа като ваш готов за работа екип. С основателя Крейг Зингерлайн (6-кратен предприемач) и експерта по платени придобивания Джен Брайън начело, техният подход е опростен, прозрачен и фокусиран върху измерим растеж.

🎯 С какво са известни:

Стратегии, фокусирани върху стартиращи компании, с подкрепа при изпълнението

Ясно отчитане и бързи цикли на итерация

Експертни познания в областта на маркетинга на жизнения цикъл за увеличаване на LTV

💡 Професионален съвет: След като изберете агенция, управлявайте графици, брифинги и резултати на едно място с помощта на маркетинговите табла на ClickUp. С проследяване в реално време и персонализирани изгледи никога няма да изгубите от поглед вашите KPI за растеж.

3. Skale

чрез Skale

📍 Местоположение: Глобално (дистанционно)📅 Основана: 2019 г.

Skale е агенция за растеж, специализирана в SEO, изграждане на връзки, техническо SEO, създаване на SaaS съдържание и CRO – идеална за B2B SaaS марки, които искат да надхвърлят суетните показатели. Разпределеният им екип изгражда SEO двигатели за растеж, които генерират поток от клиенти и увеличават месечните повтарящи се приходи (MRR) с измеримо, дългосрочно въздействие.

Пример за употреба: Искате да изпреварите утвърдените конкуренти в търсенето? Skale помогна на Piktochart да надмине Canva само за три месеца. Те също така допринесоха за 120% увеличение на регистрациите и 190% повече кликвания за Slite чрез немаркиран органичен трафик, доказвайки, че техните SEO стратегии, фокусирани върху SaaS, дават реални бизнес резултати.

🎯 Забележителни успехи:

Експертни познания в областта на B2B SaaS с стратегии за растеж на пълния фуния

SEO изпълнение, фокусирано върху приходите, а не само върху увеличаване на трафика

Силни казуси, доказващи дългосрочното въздействие на SEO

👀 Знаете ли? Много агенции за растеж се занимават с повторения на кампании на различни платформи. ClickUp Docs + ClickUp Chat помагат да съхранявате идеи, одобрения и следващи стъпки на едно място, така че творческите екипи и агенции да работят по-бързо заедно.

4. Релевантност

чрез Relevance

📍 Местоположение: Глобално (дистанционно)📅 Основана: 2006

Relevance е агенция за маркетинг на растежа, към която се обръщат марки, които искат да повишат видимостта си и да изградят авторитет в бранша. С дълбоки познания в областта на дигиталните PR, SEO и маркетинг на съдържание, Relevance ви помага да се отличите на наситените пазари и да се свържете с подходящата аудитория в подходящия момент.

Пример за употреба:Вече сте изработили маркетингова стратегия, но се нуждаете от разширяване на съдържанието? Relevance адаптира промоционалните кампании, за да разшири обхвата и да стимулира целевата видимост. От персонализирано лидерство в мисленето до богата на SEO редакционна стратегия, те се грижат за вашата марка.

🎯 Забележителни успехи:

💡 Професионален съвет: Ако имате затруднения при определянето на приоритетите на вашите идеи за растеж, попитайте вашата агенция за създаването на списък с идеи за растеж или система за оценяване ICE. Това ще ви помогне да насочите усилията си към областите с най-висока възвръщаемост на инвестициите.

5. Ladder. io

чрез Ladder

📍 Местоположение: Глобално (дистанционно)📅 Основана: 2014

Ladder е агенция за маркетинг за растеж, базирана на данни, която комбинира машинно обучение с опростени стратегии за тестване, за да постигне мащабируеми резултати. С опит в кампании за бърз растеж за компании от Fortune 500 и стартиращи компании от Y Combinator, Ladder се отличава с научния си подход към растежа.

Пример за употреба: Имате нужда да валидирате съобщенията си или да оптимизирате фунията си с минимални разходи? Ladder използва минимални жизнени тестове, за да генерира максимална възвръщаемост на инвестициите – точно както направи за Money Dashboard, помагайки на марката да покаже основните си функции и да постигне измерим ръст на приходите.

🎯 Забележителни успехи:

Подкрепени инициативи за растеж за Booking.com и Facebook

Предоставя ефективни стратегии, основани на данни и тестове

На тях се доверяват както стартиращи компании с висок растеж, така и екипи на големи предприятия.

🎯 ClickUp Insight: Независимо дали вашата агенция е дистанционна или хибридна, ClickUp за агенции ви предоставя гъвкава структура за мащабиране на процеси, проследяване на активи и управление на множество клиенти – всичко това в едно работно пространство.

6. EmberTribe

чрез EmberTribe

📍 Местоположение: Глобално (дистанционно)📅 Основана: 2015

EmberTribe е агенция за маркетинг на растежа, която дава приоритет на данните, скоростта и резултатите. Работейки изцяло дистанционно, този екип е фокусиран върху показателите, а не върху срещите – и това личи от резултатите им. Техният опростен подход е идеален за бизнеса, който иска бърз, тестван растеж без разходите на традиционните агенции.

Пример за употреба: Имате нужда от бързи, измерими резултати от платени реклами? EmberTribe помогна на бижутерийната марка Baltic Essentials да удвои месечните си приходи само за 60 дни чрез прецизна оптимизация и стратегия, подкрепена с данни.

🎯 Забележителни успехи:

Удвояване на приходите на Baltic Essentials за два месеца

Известни с ефективната си работа и бързото изпълнение

Управлява TribeTalk, YouTube канал, който споделя идеи за растеж по отношение на имейли, реклами и фунии.

7. Fantom

чрез Fantom

📍 Местоположение: Глобално (дистанционно)📅 Основана: 2017

Fantom е специализирана агенция за маркетинг на растежа, фокусирана изцяло върху платените медии. Те не вярват в универсални стратегии, а вместо това адаптират всяка стратегия към етапа на продукта и аудиторията. Независимо дали искате да си сътрудничите тясно или да предадете контрола, Fantom се адаптира към предпочитания от вас работен процес и се превръща в разширение на вашия вътрешен екип.

Пример за употреба:Стартирате нишов SaaS продукт и се нуждаете от агресивен платен растеж? Fantom е управлявала над 10 милиона долара рекламни разходи и знае как да постигне резултати – дали това е повишаване на ROAS или намаляване на CPL в различни индустрии. 🎯 Забележителни успехи:

💡 Професионален съвет: Когато избирате агенция, попитайте дали предлагат гъвкави ангажименти – като спринтове за растеж, месечни хонорари или ценообразуване на базата на проекти – за да можете да пробвате, преди да се ангажирате дългосрочно.

8. Ние мащабираме стартиращи компании

чрез We Scale Startups

📍 Местоположение: Тайпе и Лондон📅 Основана: 2016 г.

We Scale Startups е агенция за маркетинг за растеж, посветена на подпомагането на стартиращи компании в областта на SaaS, електронната търговия, криптовалутите и приложенията да постигнат мащабируем и предвидим растеж. С екип от стратези, които са добре запознати с технологиите, те разбиват сложни идеи на ясни, приложими стратегии, което прави напредналите тактики за растеж да изглеждат прости и човечни.

Пример за употреба:Разработвате продукт, но се мъчите да привлечете клиенти? We Scale Startups създава цялостни „машини за растеж“, които ви помагат да увеличите привличането на потребители и конверсията на глобалните пазари, без да изчерпвате бюджета си.

🎯 Забележителни успехи:

Постигнат среден CTR от 8,6% — огромно увеличение от 761% спрямо предишните кампании.

Достигнати над 25 000 потенциални клиенти с конверсионен процент от 2,6%.

Спечелили доверието на акселератори като Google Launchpad и Университета в Кеймбридж.

9. Tuffgrowth

чрез Tuffgrowth

📍 Местоположение: Съединени щати (дистанционно)📅 Основана: 2016 г.

Tuffgrowth е агенцията за марки, които предпочитат същността пред външния блясък. Избягвайки шаблоните стратегии, те се фокусират върху намирането на три уникални хода за растеж, които наистина променят нещата, а след това оптимизират безкомпромисно въз основа на данни в реално време. Те работят с електронна търговия, B2B и стартиращи компании от всякакъв мащаб, за да отключат устойчив растеж.

Пример за употреба:Стартирате нов продукт, но не сте сигурни къде да насочите маркетинговите си разходи? Tuffgrowth ви помага да се ориентирате, като бързо идентифицира и тества стратегии с голямо въздействие, подкрепени от ясни показатели за ефективност.

🎯 Забележителни успехи:

Постигнат CPI от 1,53 долара спрямо средния за сектора от 2,07 долара.

CPI спадна до 1,07 долара спрямо 1,51 долара за друго приложение с голям обем.

Описани от клиентите като „енергични, стратегически и креативни“ с основателна причина.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията „Цели“ на ClickUp, за да зададете и проследявате показателите на кампанията, така че винаги да знаете дали цената на клик, инсталиране или лид се развива в правилната посока.

10. Growth Shop

чрез Growth Shop

📍 Местоположение: Глобално (дистанционно)📅 Основана: 2019 г.

Growth Shop е идеалният партньор за компании, които искат да се разрастват бързо и в световен мащаб. Известни със своя систематичен четириетапен механизъм за растеж – анализ на фунията, спринтове за растеж, оптимизация и мащабиране – те вече са донесли над 1 милиард долара приходи на клиентите си.

Пример за употреба:Стартирате продукт на нови пазари? Growth Shop ви помага да идентифицирате пречките, бързо да тествате решенията и да мащабирате това, което работи. Структурираният им процес ви гарантира ефективно развитие, като същевременно минимизира риска.

🎯 Забележителни успехи:

Помогнахме на Trouva да се превърне в една от петте най-бързо растящи компании във Великобритания.

Достигнахме ръст от над 1 милиард долара за нашите клиенти чрез систематични и повтаряеми експерименти.

Надеждни за глобални DTC и SaaS марки, които търсят бързо разрастване

💡 Професионален съвет: Маркетингът за растеж процъфтява благодарение на повтарящи се системи. ClickUp Tasks ви позволява да превърнете успешните стратегии в повторно използваеми работни процеси, така че вашият екип да не започва от нулата всеки път.

11. Orange Pegs

чрез Orange Pegs

📍 Местоположение: Ориндж Каунти, Калифорния📅 Основана: 2013 г.

Orange Pegs въвежда експериментален, итеративен подход в съвременния маркетинг за растеж. Те обслужват разнообразни индустрии – от B2B стартиращи компании до професионални услуги – чрез хибриден модел от стратегии за инбаунд и растеж хакинг.

Пример за употреба: Имате нужда от партньор за растеж, който е толкова стратегически, колкото и адаптивен? Orange Pegs предлага персонализирани решения, подкрепени от солидна експертиза в HubSpot и рамка, базирана на данни, която се развива заедно с вашия бизнес.

🎯 Забележителни успехи:

HubSpot Gold Partner с отлични резултати в стратегиите за входящ и изходящ маркетинг

Доверени от B2B и B2C марки за експериментиране с пълен фуния

Похвалена за стратегическия си и систематичен подход от дългогодишни клиенти като Mark Arrow.

💡 Професионален съвет: Оптимизирайте входящите и изходящите си работни процеси с ClickUp – свържете CRM решението си, задачите по продажбите и маркетинговите инициативи, за да поддържате междуфункционалните екипи в синхрон с целите на проекта.

12. Deviate Labs

чрез Deviate Labs

📍 Местоположение: Лос Анджелис, Калифорния📅 Основана: 2014 г.

Deviate Labs е мощна агенция за растеж, посветена на ускоряването на бизнес растежа с креативни тактики. Агенцията се отличава в прилагането на успешни стратегии, които са подходящи както за големи марки, така и за малки стартиращи компании. От компаниите от Fortune 500 до малките стартиращи компании, те са специализирани в бързото експериментиране и мащабиране на това, което работи – бързо.

Пример за употреба:Ако вашата марка се нуждае от нещо повече от стандартни маркетингови тактики, Deviate Labs предлага изключителни идеи и доказани рамки като тяхната патентована ASP™ Sales Flywheel, за да ускори развитието ви.

🎯 Забележителни успехи:

Запазена марка на уникална рамка за растеж (ASP™ Sales Flywheel)

Няколко компании, представени в Shark Tank

Надеждни както за глобални марки, така и за стартиращи компании

💡 Професионален съвет: Искате да тествате смели идеи, без да губите представа за резултатите? Използвайте ClickUp Whiteboards, за да планирате експерименти и да свържете задачи, цели и документация, като по този начин всеки тест за растеж остава видим и приложим.

13. Growfusely

чрез Growfusely

📍 Местоположение: Ахмедабад, Индия📅 Основана: 2018 г.

Growfusely, по-рано известна като 20 Media, е агенция за маркетинг на растежа, фокусирана върху съдържанието, с дълбока експертиза в SEO, изграждане на връзки и техническа стратегия за съдържание. Водена от Пратик Дхолакия, опитен дигитален маркетолог с над десет години опит, агенцията прилага устойчив, базиран на данни подход към дългосрочния органичен растеж.

Пример за употреба:Ако сте SaaS компания, която иска да увеличи органичния трафик и авторитета си, Growfusely създава стратегии за съдържание за целия фуния, които генерират квалифициран трафик и обратни връзки – с резултати, подкрепени от доказани казуси.

🎯 Забележителни успехи:

Помогнахме за мащабирането на ръста, основан на съдържание, за марки като Wrike и Social JukeBox.

Комбинира SEO с редакционна дълбочина, за да постигнете по-добри резултати.

Предлага цялостна подкрепа в областта на стратегията, писането, промотирането и анализа.

👀 Знаете ли, че... Маркетинг, продуктовите и продажбените екипи често работят изолирано, което води до затруднения в растежа на вашия бизнес. С мултифункционалните изгледи на ClickUp можете да обедините екипите и да видите проектите от всеки ъгъл – календар, табло, натоварване и други. 👀 Знаете ли, че... Маркетинг, продуктовите и продажбените екипи често работят изолирано, което води до затруднения в растежа на вашия бизнес. С мултифункционалните изгледи на ClickUp можете да обедините екипите и да видите проектите от всеки ъгъл – календар, табло, натоварване и други.

14. BAMF

чрез BAMF

📍 Местоположение: Лос Анджелис, Калифорния📅 Основана: 2017 г.

BAMF (Badass Marketing Founders) е смела агенция за растеж, известна с пионерската си работа в областта на маркетинга с влиятелни лица в LinkedIn и вирусния бранд сторителинг. Съоснователят Джош Фетчър даде начало на вирусната тенденция в съдържанието в LinkedIn и създаде силен екип, който съчетава енергията на стартиращите компании с уменията за изграждане на общности.

Пример за употреба: Искате да разширите личния си бранд в LinkedIn или да изградите вирусна аудитория от нулата? Наръчникът за растеж на BAMF е помогнал на нововъзникващи стартиращи компании като Bear Squeeze и нестандартни брандове като Unicorn Snot да достигнат огромна популярност и привлекателност.

🎯 Забележителни успехи:

Запали искрата на вирусната история в LinkedIn

Създайте Facebook общност от маркетинг специалисти с над 18 000 членове.

Помогнахме на марки да станат популярни с помощта на стратегии, водени от влиятелни лица

15. Galactic Fed

чрез Galactic Fed

📍 Местоположение: Дистанционно (глобално)📅 Основана: 2017 г.

Galactic Fed е агенция за растеж, обсебена от данни, основана от математици и софтуерни инженери. Тя прилага стратегии, базирани на изкуствен интелект, A/B тестове и мащабируеми системи, за да помогне на над 600 марки да ускорят придобиването и растежа на приходите си, особено в динамични сектори като SaaS, потребителски стоки и технологии.

Пример за употреба:Стартирате нов потребителски продукт и се нуждаете от омниканална тракция? Подходът на Galactic Fed, обхващащ цялата фуния от SEO, платени медии и маркетинг на жизнения цикъл, ви осигурява обхват и конверсии, които можете да мащабирате на достъпна цена.

🎯 Забележителни успехи:

Помогнахме на над 600 стартиращи компании и марки да се разраснат с измерима възвръщаемост на инвестициите.

Специализирана в комбинирането на науката за данните с креативни стратегии за растеж.

Обхваща всичко от SEO и съдържание до имейл и платени медии.

💡 Професионален съвет: ClickUp AI ви помага да работите бързо, от обобщаване на резултатите от кампаниите до изготвяне на имейли, доклади и съобщения до клиенти, без да напускате работното си място. Разгледайте ClickUp AI за по-интелигентен и по-бърз маркетинг за растеж.

16. Growth Hackers

чрез Growth Hackers

📍 Местоположение: Азия (предимно дистанционно)📅 Основана: 2016 г.

Growth Hackers е агенция, фокусирана върху стратегията, която помага на стартиращи и разрастващи се компании да ускорят растежа си чрез експерименти, базирани на данни. Известна със способността си да оптимизира маркетинга според поведението на потребителите и позиционирането на продуктите, агенцията съчетава гъвкави тестове с дръзка креативност.

Пример за употреба:Стартирате мобилно приложение или нов SaaS продукт? Growth Hackers подкрепя вашите усилия за навлизане на пазара с всичко необходимо – от оптимизация на App Store до стратегии за съдържание и PR за целия фуния, проектирани да се мащабират бързо и ефективно.

🎯 Забележителни успехи:

Персонализирани рамки за A/B тестване за ефективен и гъвкав маркетинг

Експертни съвети за ускорители и набиране на средства за стартиращи компании

Мащабируемо съдържание и SEO стратегии за привличане на потребители

17. MAD Kings

чрез MAD Kings

📍 Местоположение: Брюксел, Белгия📅 Основана: 2016 г.

MAD Kings е агенция за растеж, основана на убеждението, че гъвкавият маркетинг с пълен фуния води до по-добри резултати от традиционните кампании за популяризиране на марката. Техният екип от стратези, разработчици, дизайнери и специалисти по данни провеждат бързи експерименти, за да открият какво работи и да го мащабират бързо.

Пример за употреба:Ако сте стартираща компания или марка от средния пазарен сегмент, която иска да създаде вътрешен екип за растеж, MAD Kings не само реализира кампании, но и ви учи как да станете свой собствен двигател за растеж чрез практически семинари и експерименти в реално време.

🎯 Забележителни успехи:

Доказан 4-етапен процес на растеж: анализ, идеи, приоритизиране, изпълнение

Надеждни за над 300 стартиращи компании и корпорации в цяла Европа

Предлага персонализирани семинари за растеж, за да изградите вътрешни способности.

💡 Професионален съвет: Екипите за растеж обичат да работят ефективно, но не за сметка на яснотата. ClickUp Dashboards помага на агенциите да проследяват KPI, ROAS, CAC и MRR в реално време – всичко на едно място, без да се налага да преминават от един инструмент към друг.

18. Inbound Labs

чрез Inbound Labs

📍 Местоположение: Сан Франциско, Калифорния📅 Основана: 2014 г.

Inbound Labs е глобална агенция за маркетинг за растеж и инбаунд маркетинг, на която се доверяват над 200 компании в 20 държави. С екип от над 50 стратези, инженери и творци, агенцията предлага решения, базирани на данни, фокусирани върху оптимизация на конверсионния процент (CRO), инбаунд маркетинг и растеж на цялата фуния.

Пример за употреба: Имате нужда от агенция, която познава добре HubSpot и разбира както техническия, така и стратегическия растеж? Inbound Labs е сертифициран HubSpot Diamond Partner, подкрепен от инвеститори от Силициевата долина, което го прави най-добрият избор както за стартиращи компании, така и за корпоративни екипи.

🎯 Забележителни успехи:

HubSpot Diamond Partner с глобален обхват

Екип от над 50 експерти по растеж в 10 държави

Над 200 клиента ни се доверяват за мащабируеми кампании, фокусирани върху възвръщаемостта на инвестициите.

🗂️ Съвет за шаблона: Изграждате двигател за експерименти за растеж? Започнете с шаблона за експерименти за растеж на ClickUp. Визуализирайте хипотези, тествайте резултати и разпределяйте задачи – всичко това от една съвместна бяла дъска.

19. Cro Metrics

чрез Cro Metrics

📍 Местоположение: Сан Франциско, Калифорния📅 Основана: 2011 г.

Cro Metrics е едно от най-утвърдените имена в маркетинга за растеж, известно с научния си подход, основан на тестове. С опит в работата с технологични гиганти като Facebook, тази агенция е специализирана в експерименти, основани на хипотези, за да отключи растежа на приходите и да подобри клиентското преживяване.

Пример за употреба:Ако сте разрастваща се SaaS или eCommerce компания, която иска да оптимизира конверсионните си проценти, Cro Metrics ще ви помогне да откриете полезна информация чрез непрекъснати A/B тестове и анализи в реално време.

🎯 Забележителни успехи:

Спечелили доверието на Facebook и други големи технологични компании

Една от първите агенции за маркетинг на растежа, която използва модел на абонамент

Силен фокус върху експериментирането и итерацията за дългосрочен растеж

20. Крива на търсенето

чрез Demand Curve

📍 Местоположение: Сан Франциско, Калифорния📅 Основана: 2018 г.

Demand Curve е агенция за растеж, подкрепена от Y Combinator, на която се доверяват стотици стартиращи компании, за да превърнат първоначалния си успех в измерими и мащабируеми приходи. Специалитетът им? Да правят растежа лесен и постижим – особено за техническите основатели.

Пример за употреба:Ако сте технически основател, претоварен от сложността на маркетинга, Demand Curve предоставя стъпка по стъпка наръчници и подкрепа за изпълнение, за да ви помогне да се разраствате ефективно, без да губите време или бюджет.

🎯 Забележителни успехи:

Надеждни за стотици стартиращи компании в начален етап и етап на растеж

Предлага маркетингови програми за обучение, пригодени за хора, които не се занимават с маркетинг.

Експертни познания в SEO, CRO, платено придобиване и автоматизация на растежа

💡 Професионален съвет: Наемате ли няколко специалисти за управление на проекти, задачи и одобрения на творчески идеи? Централизирайте всичко в ClickUp – от приемането до доставката. С персонализираните изгледи вашият стратег вижда процесите, вашият дизайнер вижда задачите, а вашият клиент вижда резултатите.

21. GrowthMasters

чрез GrowthMasters

📍 Местоположение: Съединени щати📅 Основана: 2019 г.

GrowthMasters е нишова агенция за растеж, фокусирана изцяло върху LinkedIn – идеална за професионалисти, които целят да изградят лични марки и лидерство в мисленето. Те са известни с патентованата си Content Machine Method™, която помага на клиентите да създават съдържание с голямо въздействие, което увеличава обхвата и авторитета.

Пример за употреба:Вие сте изпълнителен директор на компания, подкрепена от рисков капитал, или консултант в областта на бързия растеж и искате да се отличите в LinkedIn? GrowthMasters може да ви помогне да станете един от най-добрите 5% създатели на съдържание в платформата, с стратегия, изпълнение и оптимизация, съобразени с вашата аудитория.

🎯 Забележителни успехи:

Генерирали над 60 милиона преглеждания с тяхната Content Machine Method™

Работи с подкрепяни от рисков капитал/напуснали CEO, мениджъри и консултанти.

Специализиран опит в развитието на лични марки в LinkedIn

💡 Съвет от професионалист: След като изготвите плана си за съдържание, проследявайте честотата на публикуване и анализите за ангажираността с помощта на календара и таблата на ClickUp. Съхранявайте стратегията, черновите и обратната връзка на едно място.

22. Wallaroo Media

чрез Wallaroo Media

📍 Местоположение: Съединени щати📅 Основана: 2012 г.

Wallaroo Media започва като агенция за SEO и съдържание през 2009 г. и до 2012 г. се превръща в агенция за маркетинг за растеж, предлагаща пълна гама от услуги. Днес тя е известна с това, че помага на марките да разширят присъствието си чрез реклама в социалните медии, брандиране и стратегически инвестиции – идеално за компании с висок растеж, които целят да увеличат както обхвата, така и приходите си.

Пример за употреба: Искате да издигнете вашата марка с многоканална дигитална стратегия, подкрепена от експертизата на големи марки? Wallaroo е работила с известни имена като NBA, Disney и IKEA, което я прави интелигентен партньор за бизнеса, готов да навлезе в мейнстрийма.

🎯 Забележителни успехи:

Помогнахме на марки като Casper и IKEA да разширят своите дигитални кампании.

Свързва стартиращи компании с подходящи рискови капиталови фирми чрез своята мрежа от инвеститори.

Предлага инвестиции в етап на растеж, заедно с маркетингова стратегия.

23. Spike

чрез Spike

📍 Местоположение: Съединени щати📅 Основана: 2017 г.

Spike е агенция за маркетинг на растежа, към която се обръщат стартиращи компании, които стартират кампании за групово финансиране. Независимо дали се подготвяте за Kickstarter, Indiegogo или просто искате вашият продукт да стане вирусен, Spike предлага цялостна стратегия – вирусен PR, разпространение чрез влиятелни лица, съдържание и изпълнение, фокусирано върху конверсията.

Пример за употреба:Стартирате хардуерен продукт и се нуждаете както от видимост, така и от поддръжници? Четирифазният процес на Spike – от проучване на аудиторията до оптимизиране на кампанията – помага на стартиращите компании да превърнат интереса в инвестиции. Техният подход, ориентиран към общността, гарантира, че никога няма да сте сами в това пътуване.

🎯 Забележителни успехи:

Създайте процъфтяваща общност във Facebook и Slack, за да подкрепите непрекъснатия растеж.

Предоставя цялостна стратегия за групово финансиране от популяризиране до привличане на интерес след кампанията.

Известни с вирусните си кампании, водени от влиятелни лица, и дизайна на кампании с положителна възвръщаемост на инвестициите.

💡 Професионален съвет: Провеждате няколко кампании за растеж? ClickUp Docs ви позволява да съхранявате стратегически презентации, резюмета на кампании и бележки за ефективността – всичко това може да се споделя, търси и използва незабавно.

24. GrowthHit

чрез GrowthHit

📍 Местоположение: Сиатъл, САЩ📅 Основана: 2016 г.

GrowthHit е агенция за маркетинг за растеж, създадена за стартиращи и разрастващи се компании, готови да ускорят развитието си. Техният подход, обхващащ целия процес, съчетава бързо тестване, стратегия, фокусирана върху конверсията, и дълбоко разбиране както на продукта, така и на аудиторията, което ги прави идеални за екипи в ранен етап, търсещи тракция без излишни разходи.

Пример за употреба:Основател на стартираща компания, който иска да стартира и валидира усилията си за навлизане на пазара, без да наема цял вътрешен екип? GrowthHit става вашият партньор за растеж – провежда A/B тестове, оптимизира фуниите и съгласува продукта с дистрибуцията от първия ден.

🎯 Забележителни успехи:

Работили сме с основатели, финансирани от Techstars, и марки от Fortune 500.

Представени във Wall Street Journal и партньори на Google.

Специализирана в стратегии за растеж, базирани на продукти, пригодени за успех в ранния етап.

25. Dapper

чрез Dapper

Основана: 2019 г.

📍 Местоположение: Ротердам и Лисабон

Dapper е агенция за маркетинг за растеж с голямо влияние, създадена за B2B марки, които искат да се разрастват бързо. От генериране на търсене и оптимизация на фунията до пълни одити на фунията, те съчетават креативност с анализи, за да създават кампании, които превръщат посетителите в клиенти.

Пример за употреба:Ако сте разрастваща се SaaS или B2B компания, която се бори да съгласува стратегията си с измерима възвръщаемост на инвестициите, Dapper се включва с персонализирани планове за растеж, усъвършенствани технологични решения и итеративни тестове, за да отключи устойчиво развитие.

🎯 Забележителни успехи:

Партньорство със стартиращи компании, МСП и компании от Fortune 500®.

Известни с комбинирането на креативно разказване на истории с маркетинг, ориентиран към резултатите.

Експерти в пълни одити на фунията и оптимизация на кампании, подкрепени с данни

Изборът на подходящата агенция за маркетинг за растеж

Намирането на подходящата агенция за маркетинг за растеж започва с разбирането на нуждите на вашия бизнес. Оценете опита на агенцията във вашата индустрия и способността й да изработва персонализирани стратегии. Освен това, потърсете агенции с доказан опит в постигането на измерими резултати, които съответстват на вашите цели.

За да гарантирате успешно партньорство, можете да зададете и следните въпроси:

Какъв е вашият процес за разработване и изпълнение на стратегии за растеж?

Можете ли да споделите казуси или примери за успехи от миналото?

Как измервате успеха и възвръщаемостта на инвестициите?

Как да бъдете в крак с развиващите се маркетингови тенденции и инструменти?

Каква е вашата ценова структура и какво включва тя?

След като изберете агенция, непрекъснатото оценяване е от решаващо значение, за да се гарантира, че партньорството остава ефективно. От самото начало определете ключови показатели за ефективност (KPI), за да измервате напредъка и да гарантирате, че и двете страни са съгласни с очакванията.

Можете да проследявате показатели като:

Растеж на приходите : Вашият бизнес генерира ли повече продажби или увеличава месечните си повтарящи се приходи (MRR)?

Разходи за привличане на клиенти (CAC) : Колко струва привличането на клиент чрез техните стратегии?

Стойност на клиента за целия му живот (CLTV) : Водят ли техните усилия до дългосрочни, лоялни клиенти?

Възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS): Достига ли рекламният ви бюджет печеливши резултати?

Редовната комуникация е от ключово значение – планирайте периодични срещи, за да обсъждате ефективността на кампаниите, да преглеждате анализите и да коригирате стратегиите според нуждите. Бъдете отворени за обратна връзка и се уверете, че агенцията е прозрачна по отношение на резултатите си.

Или, ако искате лесен начин да започнете, опитайте ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата!

С ClickUp можете да задавате цели, да разпределяте задачи и да следите напредъка в реално време. Интеграцията му с различни маркетингови инструменти улеснява проследяването на резултатите и вземането на решения въз основа на данни.

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp всеки ден, за всичко. Тя е много полезна за нашия творчески екип и направи работния им процес по-добър и по-ефективен.

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp всеки ден, за всичко. Тя е много полезна за нашия творчески екип и направи работния им процес по-добър и по-ефективен.

Нека видим как инструмент за управление на маркетингови проекти като ClickUp може да ви помогне да проследявате и оценявате маркетинговите стратегии!

ClickUp за маркетинг за растеж и управление на агенции

Представете си, че имате една платформа, на която вашият екип може безпроблемно да премине от обсъждане на иновативни идеи към изпълнение на мултиканални кампании или глобални събития. Това е ClickUp Marketing!

ClickUp за креативни агенции предлага маркетингови инструменти, специално разработени за безпроблемно сътрудничество и управление на проекти. Мащабируемите работни пространства ви позволяват да организирате и контролирате всеки аспект от вашите маркетингови усилия на едно централизирано място.

ClickUp също ви помага да пренесете маркетинга си за растеж на следващото ниво чрез богатите си функции, като:

ClickUp AI за маркетинг специалисти: Независимо дали изготвяте кратко описание на кампания, преработвате съдържание за различни канали или обобщавате заключенията от срещи, ClickUp AI помага на маркетинг екипите да работят по-бързо с по-малко ръчен труд. Автоматизирайте повтарящи се задачи като проучване, писане и форматиране, за да може екипът ви да се съсредоточи върху творческата стратегия и резултатите.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате маркетингово съдържание.

ClickUp Automation : Опростете работните процеси и намалете повтарящите се задачи, като дадете на екипа си повече време да се съсредоточи върху най-важното. Автоматизацията подобрява клиентското преживяване, като намалява ръчната работа и позволява на персонала да се концентрира върху задачи с висока стойност. Опростете работните процеси и намалете повтарящите се задачи, като дадете на екипа си повече време да се съсредоточи върху най-важното. Автоматизацията подобрява клиентското преживяване, като намалява ръчната работа и позволява на персонала да се концентрира върху задачи с висока стойност.

Използвайте готовите рецепти за автоматизация на ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху това, което наистина има значение.

ClickUp Tasks : Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки проект с задачи, които се адаптират към всеки работен процес или тип работа. Тази гъвкавост спомага за гладкото сътрудничество, като помага на вашия екип да подкрепи по-ефективно вашата стратегия за растеж, основана на продуктите. Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки проект с задачи, които се адаптират към всеки работен процес или тип работа. Тази гъвкавост спомага за гладкото сътрудничество, като помага на вашия екип да подкрепи по-ефективно вашата стратегия за растеж, основана на продуктите.

Повишете ефективността с ClickUp Tasks – организирайте проекти, следете напредъка и подобрете сътрудничеството в екипа, за да постигнете по-бързи резултати.

ClickUp Brain : Достъп до AI инструменти за ускоряване на задачи като писане, обобщаване и усъвършенстване на процеса на разработване на продукти. Тази функция улеснява създаването на документи с изисквания към продуктите (PRD), атрактивно съдържание и тестови планове, като същевременно повишава ефективността. Достъп до AI инструменти за ускоряване на задачи като писане, обобщаване и усъвършенстване на процеса на разработване на продукти. Тази функция улеснява създаването на документи с изисквания към продуктите (PRD), атрактивно съдържание и тестови планове, като същевременно повишава ефективността.

Използвайте ClickUp Brain, за да рационализирате задачите и да оптимизирате работния процес по разработване на продукти.

ClickUp Views : Съгласувайте се с продуктово ориентирана стратегия за растеж, като използвате разнообразни опции за преглед – списък, табло, календар и други. Тези персонализирани прегледи повишават ангажираността на потребителите и осигуряват ясна визуализация на проектите, което прави управлението на задачите по-просто и по-ефективно. Съгласувайте се с продуктово ориентирана стратегия за растеж, като използвате разнообразни опции за преглед – списък, табло, календар и други. Тези персонализирани прегледи повишават ангажираността на потребителите и осигуряват ясна визуализация на проектите, което прави управлението на задачите по-просто и по-ефективно.

Бъдете в крак с проектите си, като организирате задачите с ClickUp Views – изберете от списък, таблица или табло, за да визуализирате всичко ясно.

ClickUp Forms: Събирайте творчески брифинги, изисквания за кампании или обратна връзка от клиенти директно в ClickUp и автоматично преобразувайте подадените материали в изпълними задачи.

Управлявайте вътрешни заявки, за да събирате точната информация, необходима във вашите ClickUp Forms.

И това не е всичко!

ClickUp има не малко трикове в ръкава си, като например предварително създадени шаблони, предназначени да ви помогнат да започнете с нови стратегии за маркетинг за растеж.

Успешното управление на маркетингова агенция изисква точно планиране, изпълнение и проследяване на кампаниите. Ето защо е от решаващо значение да разполагате с подходящите инструменти и шаблони – и тук на помощ идва шаблонът за маркетингова агенция на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Определете ясни очаквания, планирайте кампаниите си и споделяйте ключова информация с този шаблон.

По същия начин, шаблоните за управление на агенции на ClickUp са идеалното решение за агенции, особено за творчески или маркетингови агенции.

Той обхваща всичко, от което се нуждаете, от управление на продажбите и обхвата на проектите до управление на ресурсите, привличане на клиенти, реализация на проекти, заявки за промени, обратна връзка от клиенти и много други.

Получете безплатен шаблон Управлявайте всеки аспект от дейността на агенцията – от продажбите до реализацията на проектите и обратната връзка с клиентите.

💡Професионален съвет: С шаблона за бяла дъска „Експерименти за растеж“ на ClickUp можете да създадете подробен план за вашите експерименти за растеж, да ги визуализирате за по-добра екипна работа и да приоритизирате задачите, като разпределяте ресурсите по-ефективно.

Постигнете по-голям растеж с платформа „всичко в едно“ като ClickUp

Знаем, че искате вашият бизнес да расте. Затова сте тук, а растежът е нашата специалност.

ClickUp не е просто поредният инструмент за маркетинг на проекти, а вашият най-добър център за управление, който ви помага да постигнете резултати. От мозъчна атака до изпълнение на кампании, ClickUp ви предлага всичко необходимо.

Той организира стратегически документи, пътни карти и ежедневни задачи в една платформа. Докато други инструменти се борят с координацията на екипа, функциите „Задачи“ и „Бяла дъска“ на ClickUp държат всички на една и съща страница, от стажанти до директори по маркетинг.

Резултатите говорят сами за себе си. V4 Company, например, отбеляза 30% ръст с ClickUp.

И така, какво чакате? Започнете с ClickUp още днес! 🚀