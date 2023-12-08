10-те най-добри книги за растеж, които ще ви помогнат да разширите бизнеса си

Убедили ли са ви влиятелните лица в социалните медии, че можете да постигнете бизнес успех за една нощ? Казвали ли са ви многократно, че Growth Hacking е решението на всичките ви проблеми?

Съжаляваме, че ви разочароваме!

Growth hacking не е нито панацея, нито просто поредната модна дума. Това е комбинация от рентабилни стратегии и тактики, които някои от най-големите компании в света са използвали, за да постигнат бърз, но устойчив растеж.

Например, Airbnb отбеляза експоненциален растеж, като се възползва от мрежовите ефекти и потребителската база на Craigslist в началните си етапи. Днес компанията се оценява на невероятните 80 милиарда долара!

Добрата новина? Вие също можете да го направите! Дан Мартел, основател на услугата за експертни съвети за стартиращи компании Clarity, вярва, че „Growth Hacking е по-скоро начин на мислене, отколкото набор от инструменти“.

Имаме 10 препоръки за книги за растеж, които ще ви помогнат да възприемете тази перспектива, за да разширите бизнеса си и да постигнете експоненциален растеж. 📚

1. Growth Hacker Marketing от Райън Холидей

В „Growth Hacker Marketing“ Райън Холидей използва примери от някои от най-добрите съвременни продукти, като Dropbox, Facebook и Instagram, за да разбие традиционните стереотипи за това как се продават продукти.

Например, продажбата на малка група целеви ранни потребители, вместо маркетинг към всички, направи чудеса за Dropbox. Демо видеото им беше насочено специално към общността Digg, за която знаеха, че ще бъде подходящата аудитория за продукта им. Залогът им се изплати и в рамките на 24 часа списъкът им с чакащи се увеличи от 5000 на 75 000 души!

Тази книга е пълна с нови идеи и тактики за growth hackers. Ако искате да разберете силата на MVP, известен още като Minimum Viable Product (минимално жизнеспособен продукт), или да намерите правилното съчетание между вашия продукт и това, което иска пазарът, тази книга ще промени правилата на играта.

Холидей залага изцяло на използването на данни, за да направлява вашите решения: пробвайте различни неща, вижте какво работи и продължавайте да правите промени. Той също така изтъква идеята, че да накарате хората да говорят за вашия продукт (вирусност и устна реклама) е основен ключ към успеха.

Growth Hacker Marketing е пътна карта за всеки, който иска да се развива бързо в динамичния свят на дигиталния маркетинг – това е една от най-добрите книги за растеж хакинг.

2. Hooked: Как да създадете продукти, които формират навици от Нир Еял

Ако създавате продукти, Hooked: How to Build Habit-Forming Products от Нир Еял е задължително четиво. Тази книга за растеж разкрива тайните на създаването на продукти, които се задържат, въз основа на познания от психологията. 🧠

Еял разбива създаването на продукти, които формират навици, на четири стъпки:

Тригер: мястото, където продуктът провокира действие от страна на потребителя

Действие: поведението, което се предприема, за да се премине към следващата фаза на възнаграждение.

Променлива награда: непредвидимото удовлетворение, което получават потребителите

Инвестиция: когато потребителите дават нещо в замяна на продукта, като например своето време и/или ангажираност.

Накратко, книгата насърчава критичното мислене, е добре проучена и базирана на факти и ви показва как да създадете нещо, което ще накара потребителите да се връщат за още.

3. Lean Analytics: Използвайте данни, за да създадете по-добър стартъп по-бързо от Алистър Крол и Бенджамин Йосковиц

Мечтали ли сте някога за пътна карта за стартиране на успешен стартъп? Забравете сложните теории и се доверете на „Lean Analytics“ от Алистър Крол и Бенджамин Йосковиц.

Резюме в един ред: Научете как да използвате данните си, за да превърнете стартиращия си бизнес от идея в продукт, подходящ за пазара, и още повече.

Авторите представят идеята за „икономична аналитика“ или фокусиране върху единствения показател, който има значение за вашия бизнес. 🥇

По този начин можете да решите най-големите проблеми на всеки стартиращ бизнес: да потвърдите проблема, да намерите подходящите клиенти и да решите какво да създадете и как да го монетизирате.

Написана от Алистър Крол (Coradiant, CloudOps, Startupfest) и Бен Йосковиц (Year One Labs, GoInstant), книгата представя практични, доказани стъпки, които да превърнат вашия стартъп от първоначална идея в продукт/пазар и още повече.

Съдържаща над 30 казуса и базирана на едногодишни интервюта с над сто основатели и инвеститори, тази книга е една от редките книги за растеж, която представлява безценен практически наръчник за практикуващите Lean Startup навсякъде по света.

4. „Hacking Growth: How Today’s Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success“ от Шон Елис и Морган Браун

Това, което прави Hacking Growth майката на книгите за растеж хакинг, е, че съдържанието идва директно от Шон Елис, който е автор на термина растеж хакинг!

Заедно с Морган Браун той се впуска в историите за това как някои от най-печелившите компании са достигнали върха. Помислете за Airbnb, Facebook, LinkedIn и Uber.

Това не са само теории; книгата очертава и стъпка по стъпка план за растеж. Тя обхваща изпитани и проверени методи и процеси за всеки от четирите етапа на растеж: придобиване, активиране, задържане и монетизация.

Чрез четенето на тази книга ще разберете всичко – от откриването на възможности за бърз растеж до използването на данни, за да направите потребителите по-лоялни и да ги задържите.

5. Smartcuts: Как хакерите, иноваторите и иконите ускоряват успеха от Шейн Сноу

Цял живот ни казват да спазваме правилата. А какво се случва, когато ги нарушим? „Пряк път“ често се възприема като мръсна дума.

В „Smartcuts “ Шейн Сноу обръща идеята, че успехът трябва да бъде бавен и стабилен.

Книгата представя истории на хора, които не са следвали „традиционния“ път, но все пак са успели да постигнат успех. Сноу разкрива техните стратегии, подчертавайки силата на „латералното мислене“ – намирането на креативни и нелинейни начини за преодоляване на предизвикателствата и по-бързото постигане на целите.

Той споделя и някои пренебрегвани съвети за ускоряване на растежа, включително намирането на ментор, с когото да работите, и стремеж към 10-кратно подобрение вместо постепенни промени.

Независимо дали целите кариерно развитие, иновации или бизнес успех, Smartcuts е книга за растеж, която ви насърчава да поставяте под въпрос обичайните съвети и да прокарвате свой собствен път. Става въпрос за това да работите по-умно, а не само по-усилено, и да поемате изчислени рискове, за да ускорите пътя си към успеха.

6. Продуктово ориентиран растеж: Как да създадете продукт, който се продава сам от Уес Буш

Уморени сте да четете дълги книги по мениджмънт, които са сухи и пълни с жаргон? 🥱

Рецензиите твърдят, че книгата на Уес Буш е „толкова увлекателна, колкото един добър роман“. Тя е кратка, проста и последователна в обяснението на един важен аспект от бизнеса – да забравим старите методи на продажба.

Самият Буш е авторитет в областта на продуктово ориентирания растеж, като съводещ на „Product-led podcast” и създател на „Product-led 6-week course”.

Той е експерт в разбиването на продуктово ориентирания растеж по начин, който е лесен за разбиране: вашият продукт не е просто нещо, което продавате; той е звездата на шоуто. Вместо продажбите или маркетинга, вашият продукт е този, който определя критичните бизнес резултати.

Буш предлага и достатъчно примери в подкрепа на стратегиите, споменати в книгата, като показва как компании като Slack, Hotjar и Dropbox са използвали моделите „freemium“, стимули за препоръки и вирусно разпространение, за да стимулират растежа, основан на продуктите.

Той говори и за създаването на фантастично потребителско преживяване, интелигентен продуктов дизайн и изграждането на нещо, от което клиентите не могат да се наситят. Ако търсите книга за растеж, която е лесна за разбиране и ви помага да постигнете експлозивен растеж на клиентите, Product-Led Growth е точно това, от което се нуждаете.

7. „The Paper Plane Plan“ от Рос Дейвис

Не искате да четете за „какво” е Growth Hacking, а по-скоро за „как” се прави?

Пригответе си бележник и химикал, защото ще искате да си водите бележки. ✏️📔

The Paper Plane Plan предоставя стъпка по стъпка ръководство за избор, внедряване и разширяване на най-ефективните хакове за растеж за B2B услуги. Книгата се базира на личния опит на Дейвис в управлението на успешна дизайнерска агенция и тестването на различни маркетингови експерименти.

Освен това, книгата ви разкрива как той е разширил бизнеса си с поне 50% годишно в продължение на пет години, използвайки тези техники.

Книгата е предназначена за предприемачи, маркетинг специалисти и собственици на фирми, които искат да разширят бизнеса си с услуги по-бързо и по-умно.

Ето някои от нещата, които ще научите:

Как да генерирате повече потенциални клиенти и продажби

Как да създадете уникална ценностна предложения и завладяваща история за вашата марка

Как да използвате социалните медии, имейл маркетинга и съдържателния маркетинг, за да изградите доверие

Как да оптимизирате уебсайта си и целевите страници за конверсии и SEO

Как да автоматизирате и аутсорсвате маркетинговите си задачи и да подобрите процесите си

The Paper Plane Plan е подходяща както за начинаещи, така и за експерти, тъй като обхваща както основните, така и напредналите стратегии за растеж.

8. Ready, Set, Growth Hack от Надер Сабри

Започвате ли да се запознавате с концепцията за Growth Hacking? Ready, Set, Growth е добро място да започнете.

В края на краищата, кой може да бъде по-добър съветник за растеж от човек, който е събрал 120 милиона долара, пробивайки се в света на стартиращите компании?

Като предприемач и стратег, Надер Сабри е натрупал богат опит в основаването на компании, набирането на средства и овладяването на Growth Hacking през последните 25 години.

В тази книга той се опира на тези си преживявания, за да ви научи как да приложите менталитета на Growth Hacking във всяка организация – стартиращ бизнес, корпорация или държавна институция.

Сабри представя подробно ръководство, което помага на всеки, който има малко или никакви познания, да увеличи 10 пъти растежа на своята организация. Той помага на читателите да идентифицират предизвикателствата пред растежа си, да експериментират с различни хакове за растеж и да ги разширяват.

Той също така показва как да използвате принципите на асиметричната война, за да преодолеете по-силни конкуренти или противници. Ако се нуждаете от помощ за създаване на подходящата нагласа и култура във вашата организация, това е най-добрата книга за растеж за вас.

9. Traction от Габриел Вайнберг и Джъстин Марес

Всички сме чували, че 90% от стартиращите компании фалират. Замисляли ли сте се някога защо?

Отговорът се крие в заглавието на книгата „Traction“ от Габриел Вайнберг и Джъстин Марес. Да, стартиращите компании фалират поради липса на тракция, тоест поради неспособността си да намерят нови клиенти.

Тази книга за растеж е ефективно ръководство за маркетинг на стартиращи компании, което е задължително в много университети. Някои твърдят, че тя трябва да присъства на рафта на всеки основател на стартираща компания. Защо? Вместо неясни теории, авторите ви предлагат солиден маркетингов план с малък шанс за провал.

Те представят „Bullseye Framework“ – метод, който стъпка по стъпка тества различни маркетингови канали и определя кои от тях дават реални резултати. С 19 канала, обхващащи всичко от традиционния маркетинг до онлайн платформите, Traction е набор от инструменти за растеж за основатели на стартиращи компании и маркетинг специалисти.

Книгата съдържа и истории от интервюта с основатели на успешни компании като Reddit, Hubspot и Wikipedia, като подчертава техните ключови стратегии за привличане на клиенти.

В крайна сметка, „тракцията надделява над всичко“, твърдят авторите. Развитието се състои в експериментиране, тестване и намиране на това, което работи най-добре за вашия бизнес.

10. „The Startup Growth Book“ от Андрю Ли Милър

Не искате да се затрупате с дългове, за да промотирате бизнеса си? Прочетете тази книга.

Книгата „The Startup Growth Book“ от Андрю Ли Милър учи предприемачите и маркетолозите как да разширяват бизнеса си, без да харчат цяло състояние за платена реклама.

Книгата обхваща над 50 доказани начини за органично разрастване, използвайки 10 различни канала. Тя разглежда публичните отношения, оптимизацията за търсачки, имейл маркетинга, маркетинга в социалните медии, маркетинга с влиятелни лица и други техники, които са също толкова ефективни, ако не и по-ефективни, отколкото да харчите хиляди за реклама. 💰💸

Книгата на Милър се основава на 15-годишния му опит в управлението на растежа на стартиращи компании, включително пет компании, които са постигнали излизане от пазара на стойност няколко милиона долара.

The Startup Growth Book е идеална за всеки, който иска да научи съвременни техники от майстор в областта на bootstrapped маркетинга и Growth Hacking. Работата на Милър по тази книга я превърна в една от най-добрите книги за Growth Hacking в областта на органичния маркетинг за растеж.

Growth Hacking с ClickUp

Има причина, поради която стартиращите компании са обсебени от Growth Hacking. Той дава на компаниите явно конкурентно предимство и стимулира бърз растеж. Но самото четене на книги за Growth Hacking няма да отключи тези предимства за вашата организация.

Нуждаете се от инструмент, който да ви помогне да превърнете тези знания в практически резултати и да постигнете бизнес целите си.

Функции на ClickUp за екипи, фокусирани върху растежа

Визуализирайте виртуални сесии за мозъчна атака с екипа си, като използвате шаблона за бяла дъска ClickUp Growth Experiments.

Докато създавате и доставяте продукти, ClickUp ви позволява да се фокусирате върху растежа, без да правите компромиси с качеството. Това е високо персонализирана, всеобхватна платформа за управление на продукти, която ви помага да оптимизирате всичките си проекти и подкрепя пътя ви към растеж като никоя друга.

Ето някои от най-добрите възможности на ClickUp, с които да постигнете бърз и мащабируем растеж:

Използвайте този шаблон, за да изброите и визуализирате плана си за растеж.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

ClickUp AI: Искате ли асистент да ви помага с задачите, за да можете да се съсредоточите върху разработването на стратегии за растеж? Запознайте се с Искате ли асистент да ви помага с задачите, за да можете да се съсредоточите върху разработването на стратегии за растеж? Запознайте се с ClickUp AI . Максимизирайте производителността си, като персонализирате ClickUP AI за вашите нужди – от партньор за мозъчна атака до асистент за писане, той може да направи всичко.

Над 800 000 екипа от всякакъв размер са развили успешно своя растеж, използвайки горните функции на ClickUp, включително Finastra.

Фокус върху клиента: Как ClickUp ускори GTM и растежа на Finastra

Finastra е най-голямата компания, специализирана в софтуер за финансови услуги, която обслужва над осем хиляди финансови институции. С екип от над 120 служители, които се занимават с генерирането на търсене и имат за задача да стимулират растежа на компанията, Finastra се сблъска с често срещано предизвикателство – фрагментирани GTM планове, които пречат на видимостта им и възпрепятстват растежа.

И какво направиха те? Сключиха партньорство с ClickUp!

Предизвикателството

С планове за GTM, разпръснати в различни формати и хранилища в различни географски райони и бизнес единици, маркетинговият екип на Finastra се сблъска с несъгласувани кампании и липса на прозрачност в реално време.

Те прекарваха часове в срещи, събирайки изолирани (а понякога и остарели) данни, за да съобщят важни новини на заинтересованите страни.

Решения с ClickUp

Удобството, автоматизацията и аналитичните функции на ClickUp помогнаха на Finastra да реши най-належащите си проблеми, като използва само един инструмент.

Последователно въвеждане на данни: Шаблоните на ClickUp предоставиха на екипите на Finastra GTM прост и унифициран начин за проследяване на техните дейности. Всяка единица разполага с последователна работна среда и структура на папки за съхранение на информацията. Това им помага да се подготвят по-бързо за проектите и да събират последователни данни за извършване на анализи.

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Персонализирани изгледи за всеки регион и бизнес единица : Изгледите в ClickUp позволиха на екипите на Finastra да визуализират задачите и проектите по начин, който беше най-полезен за тях. Маркетинг екипът им, например, вече може да споделя изгледи, специфични за заинтересованите страни, за да гарантира 100% прозрачност и актуализации в реално време на инициативите за маркетинг на растежа.

По-гладко сътрудничество : благодарение на ClickUp Automations, всички GTM единици получават известия за редакции и актуализации в различни маркетингови планове, което позволява на всички да са на една и съща страница.

Видимост за ръководството с персонализирани табла: Таблата на ClickUp помагат на екипите на Finastra да предоставят обобщен преглед на напредъка по проектите на изпълнителните вицепрезиденти на всеки бизнес отдел.

Сътрудничеството на Finastra с ClickUp се оказва ползотворно, тъй като инструментите и функциите на ClickUp оптимизират сътрудничеството, подобряват ефективността и осигуряват последователен подход към стратегиите за GTM в различните бизнес единици на Finastra.

Ако и вие искате да ускорите растежа си по практичен и доказан начин, разгледайте ClickUp още днес!