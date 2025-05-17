Цени на Jotform: планове и функции, за да изберете най-подходящия за вас

Онлайн инструментите за създаване на формуляри са спасители за всеки, който не знае да програмира или иска да избегне ръчното въвеждане на данни. Те са лесни за използване, могат да се персонализират и са създадени, за да опростят целия процес.

Но вие вече знаете това – тук сте, за да прецените дали ценовата структура на Jotform си заслужава. В края на краищата, защо да инвестирате в AI-базиран инструмент за създаване на формуляри, който може да не отговаря на вашите променящи се нужди след шест месеца?

Ако предварително разберете плановете, предимствата и ограниченията на Jotform, ще избегнете неприятни изненади по-късно. Този наръчник обяснява всичко, което трябва да знаете, за да решите дали Jotform е подходящ за вас и, което е по-важно, кой план предлага най-добрата стойност. 💡

Какво е Jotform?

Jotform е онлайн инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява да създавате, персонализирате и споделяте формуляри за събиране на данни, плащания, проучвания и други – без да е необходимо да пишете код. Независимо дали сте собственик на малък бизнес, учител или просто организирате почерпка, Jotform е подходящ за вас.

Можете да си спестите усилието да започвате от нулата, като разгледате библиотеката с шаблони на Jotform, която съдържа всичко – от прости формуляри за контакт до сложни шаблони за резултати от проучвания. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да персонализирате всичко – от дизайна до инструментите за управление на събития и полетата за подпис. Споделянето също е лесно чрез връзки, вградени елементи или PDF файлове.

За специалистите в областта на здравеопазването функциите за съответствие с HIPAA гарантират сигурно събиране на данни и управление на чувствителна медицинска информация.

💡Съвет от професионалист: Изтеглете изходния код на Jotform и помолете вашите разработчици да го редактират, за да добавят допълнителни функции.

Примери за използване на Jotform

Най-доброто нещо при създаването на формуляри е способността им да отговорят на различни нужди. Ето три начина, по които можете да използвате Jotform:

Събиране на данни чрез анкети : Създавайте анкети или въпросници за проучвания, събирайте : Създавайте анкети или въпросници за проучвания, събирайте обратна връзка от клиенти и използвайте инструменти като плъзгане и пускане, различни типове въпроси и условна логика.

Управление на регистрации за събития : Създавайте формуляри за регистрация за събития, курсове или членства, получавайте подробна информация за участниците, управлявайте потвържденията за участие и събирайте плащанията.

Организиране на плащания: Продавайте продукти, приемайте дарения или таксувайте услуги с интеграции за плащания като PayPal, Stripe и Square.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Ценови планове на Jotform

Имайте предвид, че цените подлежат на промяна и цените в тази публикация в блога са актуални към датата на публикуване. Моля, проверете уебсайта на Jotform за най-актуалните цени.

Сега, когато вече сте запознати с функциите на Jotform, нека разгледаме ценовите планове и да намерим най-подходящия за вашите нужди.

Стартови план

Ако сте начинаещ в създаването на онлайн формуляри или имате основни нужди, безплатният план на Jotform е добро начало. Той ви позволява да разгледате платформата и да създавате прости формуляри без никакви разходи.

Основни функции

Основно създаване на формуляри: Достъп до основните функции на Jotform, включително инструмент за създаване на формуляри с плъзгане и пускане, шаблони и основни интеграции.

Ограничено ползване: Настройте пет формуляра и получите 100 месечни подавания с 100 MB пространство за съхранение. То също така позволява 1000 прегледа на формуляра и 500 общо съхранение на подавания.

Основни функции: Включва 10 полета на формуляр, 10 месечни плащания и 10 подписани документа на месец.

Ограничения

Брандиране на Jotform: Всички формуляри в рамките на безплатния план ще показват логото на Jotform и брандиране в долната част на страницата, което не може да бъде премахнато.

Ограничени ресурси: Безплатният план ограничава броя на формулярите, подадените формуляри, съхранението и подадените плащания.

Без съответствие с HIPAA: Функциите за съответствие с HIPAA не са достъпни в безплатния план.

За кого е предназначен: Безплатният план е идеален за физически лица, студенти или малки екипи с основни нужди от формуляри и ограничен бюджет. Това е чудесен начин да започнете да създавате формуляри, но вероятно ще се наложи да преминете към по-висок план, когато потребностите ви нараснат.

Цени:

Безплатно

Бронзов план

Ограничението на ресурсите се увеличава в плана Bronze, а брандингът на Jotform може да бъде премахнат.

Основни функции

Увеличен капацитет: Създавайте и ползвайте 25 формуляра, 1000 месечни подавания, 1 GB пространство за съхранение, 10 000 прегледа на формуляри и съхранение на подавания.

Професионален вид: Премахнете логото на Jotform от вашите формуляри

Разширена функционалност: Създавайте 250 полета на формуляр, 100 месечни плащания и 100 подписани документа всеки месец.

Ограничения

Не е подходящ за формуляри с голям обем: Въпреки че предлага много функции в сравнение с безплатния план, ограниченията за подаване и съхранение все пак могат да бъдат пречка за бизнеса с големи обеми.

Не отговаря на HIPAA: HIPAA функции не съществуват.

За кого е подходящ: Планът Bronze е подходящ за малки предприятия, свободни професионалисти и организации, които се нуждаят от повече формуляри, подавания и място за съхранение, отколкото позволява безплатният план. Той е идеален и за тези, които искат професионален, брандиран вид.

Цени

39 $/месец на потребител

👀 Знаете ли, че: 81% от лицата, вземащи решения в B2B сектора, считат, че е от съществено значение софтуерът, който закупуват, да разполага с AI.

Сребърен план

Планът Silver предлага добър баланс между функции и цена.

Основни функции

Значителни ресурси: Използвайте 50 формуляра и получавайте 2500 подадени формуляра месечно. Планът включва 10 GB пространство за съхранение, 100 000 прегледа на формуляри и 25 000 съхранени подадени формуляра.

Повече функционалност: Достъп до 500 полета на формуляр, 250 месечни плащания и 250 подписани документа на месец.

Ограничения

Увеличение на цената: Този план е по-скъп от плана „Бронз“, затова преценете дали увеличените лимити оправдават цената за вашите нужди.

Без съответствие с HIPAA: Съответствието с HIPAA все още не е включено.

За кого е подходящ: В сравнение с плана „Бронз“, планът „Сребро“ е идеален за развиващи се компании, които се нуждаят от увеличаване на използването на формуляри, подаването на формуляри и съхранението.

Цени

49 $/месец на потребител

Златен план

Планът Gold е предназначен за по-големи организации или фирми с голям обем на формуляри и изисквания за съответствие с HIPAA.

Основни функции

Високи лимити: Достъп до 100 формуляра и 10 000 месечни подавания. Получете 100 GB пространство за съхранение, 1 000 000 прегледа на формуляри и 100 000 общо пространство за съхранение на подавания.

Съответствие с HIPAA: Използвайте функциите за съответствие с HIPAA, които са от съществено значение за медицинските специалисти и организации, работещи с защитена здравна информация.

Разширена функционалност: Използвайте 1000 полета на формуляр, 1000 месечни плащания и 1000 подписани документа на месец.

Ограничения

Най-висока цена: Това е най-скъпият стандартен план, така че си заслужава да го изберете само ако се нуждаете от високи лимити и съответствие с HIPAA.

За кого е предназначен: Планът Gold е за големи организации, предприятия в регулирани отрасли или доставчици на здравни услуги, които изискват съответствие с HIPAA и възможности за създаване на формуляри с голям обем.

Цени

129 $/месец на потребител

План за предприятия

За бизнеса с неограничени изисквания, плановете на Jotform Enterprise могат да бъдат подходящи.

Основни функции

Неограничено ползване: Достъп до неограничен брой формуляри, подадени формуляри, съхранение и др.

Платформа за много потребители: Поддържайте множество екипи и потребители с детайлен контрол.

Специализирана поддръжка: Насладете се на приоритетна поддръжка в реално време за безпроблемно изпълнение на работата.

Разширени функции: Използвайте еднократно влизане (SSO), опции за съхранение на данни и услуги за създаване на работни процеси.

Ограничения

Цените могат да бъдат високи: Тъй като цените са съобразени с вашите нужди, може да се окаже, че те са тежест за вашите финанси.

За кого е предназначен: Планът Enterprise е за големи предприятия с комплексни работни процеси, изисквания за голям обем и специфични нужди, които стандартните планове на Jotform не могат да задоволят. Персонализираните цени помагат да се отговори на повишените изисквания за сигурност и администрация, а платформата за много потребители управлява големи екипи.

Цени

Персонализирани цени

Други ценови нива: Jotform предлага до 50% отстъпка за нестопански организации и образователни институции.

🧠 Интересен факт: През 1838 г. Статистическото дружество на Лондон проведе ранна изследователска инициатива за оценка на състоянието на образованието в Уестминстър. Тази инициатива включваше разработването на структуриран въпросник за систематично събиране на данни, с което се положиха основите на съвременните методики за проучвания.

Предимства и недостатъци на цените на Jotform

Сега, след като разгледахме ценовите нива на Jotform, нека разгледаме техните предимства и недостатъци, за да ви помогнем да направите информиран избор.

Предимства на ценовите планове на Jotform

Ето някои предимства на ценовите нива на Jotform за създаване на онлайн формуляри:

Наличен безплатен план: Предлага основните си функции без начални разходи за студенти и физически лица.

Структура на цените на нива: Позволява мащабиране според вашите нужди, като плащате само за ресурсите, от които се нуждаете, с нарастването на използването на формулярите.

Разнообразие от планове: Достъпни за различни потребителски нужди, от свободни професионалисти и малки стартиращи компании до средни предприятия и големи организации с големи изисквания.

Отстъпки за нестопански организации/образователни институции: Предоставя специални отстъпки на определени организации.

Гъвкави абонаменти: надградете, понижете или анулирайте абонамента си с 30-дневна гаранция за пълно възстановяване на сумата.

Недостатъци на цените на Jotform

Претеглете тези ограничения на ценовата структура на Jotform, преди да се регистрирате.

Ограничения на безплатния план: Ограниченията по отношение на формулярите, подадените формуляри, съхранението и брандинга на Jotform могат да бъдат пречка за нарастващите нужди.

Цената може да се увеличи: С нарастването на използването и необходимостта от по-високи нива, цената може да се превърне в значителен фактор, особено за по-малките предприятия.

Цени на Jotform HIPAA: Съответствие с HIPAA е налично само в плановете Gold и Enterprise, което може да бъде пречка за компаниите в сектора на здравеопазването и за професионалистите в областта на здравеопазването.

Цена за преминаване към по-високо ниво: Разликата в цените между нивата е значителна, което изисква внимателно обмисляне дали допълнителните функции оправдават разходите.

Защо да разгледате алтернативи на Jotform?

Jotform приема плащания от най-популярните портали и е отличен инструмент за създаване на онлайн формуляри. Въпреки това, други инструменти предлагат подобрени функции и гъвкави ценови нива.

Например, един потребител в G2 изрази мнението си, че безплатната версия на Jotform може да бъде ограничаваща:

Единственото недоволство е, че безплатната версия е малко ограничена. Ако можехме да имаме още няколко формуляра и малко повече пространство за качване, би било идеално. Идеален би бил план от 5 до 7 долара на месец с леко подобрение спрямо безплатната версия. Не се нуждаем от цялата пропускателна способност, която предлага планът за 20 долара на месец. Безплатната версия покрива 90% от нуждите ни!

Единственото недоволство е, че безплатната версия е малко ограничена. Ако можехме да имаме още няколко формуляра и малко повече пространство за качване, би било идеално. Идеален би бил план за 5-7 долара на месец с леко подобрение спрямо безплатната версия. Не се нуждаем от цялата пропускателна способност, която предлага планът за 20 долара на месец. Безплатната версия покрива 90% от нуждите ни!

Инвестирането в планове от златен и корпоративен ниво може да бъде сериозно бреме, ако сте малък стартиращ бизнес, който разчита силно на онлайн формуляри. Тези разходи и другите режийни разходи няма да бъдат най-изгодни.

Затова обмислете алтернатива на Jotform, която обещава пълно управление на работния процес.

👀 Знаете ли, че: The People’s Climate Vote 2024 е най-голямото проучване в света по темата за климатичните промени.

ClickUp: всеобхватна алтернатива на Jotform

Използвайте условна логика във формулярите, за да организирате вътрешната обратна връзка с ClickUp Forms.

Ако търсите нещо, което предлага повече от просто формуляри, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, може да бъде добра алтернатива.

Например, ClickUp Forms не се занимава само със събиране на информация, а с свързването на тази информация директно с вашия работен процес. С други думи, този софтуер улеснява използването на обратната връзка от потребителите за извършване на действия.

Представете си, че създавате формуляр за събиране на обратна връзка по даден проект. Събраните отговори автоматично се превръщат в задачи в рамките на този домейн. След това можете да ги възложите на членовете на екипа си, които да направят необходимите подобрения, ако има такива.

След като някой попълни формуляра, можете да използвате ClickUp Automations, за да зададете правила, които задействат действия въз основа на подадените формуляри.

Настройте персонализирана автоматизация с помощта на ClickUp Automations.

Например, въз основа на отговора на формуляра, можете автоматично да възлагате задачи, да изпращате известия, да актуализирате статуси и дори да създавате подзадачи, без да мръднете пръст.

Ето как можете да използвате ClickUp Automations:

Повишете общата производителност, като елиминирате ръчното въвеждане на данни и необходимостта от прехвърляне на информация между различни приложения.

Адаптирайте автоматизациите на ClickUp към конкретни работни процеси и типове формуляри, като се уверите, че се предприемат правилните действия въз основа на събраната информация.

Изпращайте автоматични потвърждения или последващи съобщения на подателите на формуляри, като подобрявате комуникацията и удовлетвореността на клиентите.

Проследявайте напредъка на автоматизираните работни процеси и идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени.

ClickUp Automations позволява на бизнеса да обработва нарастващия обем от подадени формуляри без ръчна намеса.

Той също така интегрира AI-базирания ClickUp Brain във вашия работен процес и подобрява управлението на данните. Събирайте и използвайте данни, за да получите по-задълбочени познания за вашите работни процеси и клиентска база.

Ето как ClickUp Brain може да ви бъде полезен:

Обсъдете идеи за въпросите в анкетата си с ClickUp Brain.

Генерирайте идеи за нови и съществуващи формуляри и анкети, ако не сте сигурни как да поискате обратна връзка.

Обобщете отговорите във формулярите в ключови изводи, което улеснява прегледа и анализа на големи обеми данни.

Съберете идеи за създаване на нови шаблони за формуляри за обратна връзка

Идентифицирайте тенденции, модели и прозрения в отговорите на формулярите, като предоставяте ценна информация за вземането на решения.

Комбинирайте AI с функциите за автоматизация на ClickUp, за да задействате действия въз основа на анализ на настроенията или обработка на естествен език на данните от формулярите.

Защо ClickUp се отличава

Защо да разгледате ClickUp като алтернатива на Jotform?

ClickUp не е само инструмент за създаване на формуляри, а платформа за управление на работата. Помислете за това по следния начин: Jotform помага за създаването и управлението на формуляри, но ClickUp отива още по-далеч, като ги интегрира директно във вашите проекти, задачи и цялостния работен процес.

Можете да организирате вашите формуляри, списъци със задачи, комуникация в екипа и всичко останало на едно място. Това го прави по-полезен за екипи, които се нуждаят от нещо повече от събиране на данни.

Ако сте уморени от превключването между различни приложения и ръчното прехвърляне на информация, всеобхватният подход на ClickUp ще ви спести много време.

Основни функции

ClickUp има функции, които се открояват в областта на създаването на формуляри, особено за екипи, които се нуждаят от по-интегрирано решение. Нека ги разгледаме:

1. Свържете формулярите с вашите работни процеси

Представете си формуляр за обратна връзка, при който всяко подаване незабавно създава задача, която вашият екип трябва да прегледа и на която да отговори. ClickUp работи по този начин. Вместо да стоят и да чакат да бъдат прегледани, формулярите на ClickUp са проектирани да участват активно във вашите работни процеси.

Можете да използвате ClickUp Chat, за да споделяте формуляри, да обсъждате отговори и да проследявате напредъка на платформата. Той ви позволява да свързвате задачи и съобщения, така че контекстът никога да не се губи. Няма повече безкрайни вериги от имейли или объркващи таблици.

ClickUp се интегрира с популярни приложения като Google Drive и Slack, което ви позволява да свържете вашите формуляри и данни с вътрешните инструменти, които вече използвате. Това означава по-малко превключване между приложенията и по-гладък, по-интегриран работен процес.

Например, можете автоматично да запазвате прикачените файлове към формулярите в Google Drive или да получавате известия в Slack, когато бъдат подадени нови формуляри.

📋 Прочетете също: Как да проведете проучване на потребителите

Преглед на цените

ClickUp предлага диференцирана ценова структура, подходяща за индивидуални потребители, малки екипи и големи предприятия.

Ето разбивка на техните планове:

Безплатно завинаги

Този план е предназначен за физически лица или малки екипи, които тепърва започват. Той ви дава достъп до основните функции на ClickUp, като неограничени задачи, документи за съвместна работа, бели дъски и мениджър на персонализирани полета, и ви позволява да изпробвате платформата от първа ръка. И да, получавате и безплатен формуляр ClickUp!

За кого е предназначен: Този план е идеален за лична употреба или малки екипи с основни нужди.

Неограничен план

Този план премахва ограниченията за съхранение и добавя функции, които повишават производителността и сътрудничеството.

Можете да получите достъп до всичко в безплатния план с неограничено пространство за съхранение, интеграции, табла, гостуващ достъп, диаграми на Гант, персонализирани полета, чат съобщения и др.

За кого е предназначен: Малки и средни екипи (стартиращи компании, малки предприятия, отдели в по-големи компании), които се нуждаят от неограничено пространство за съхранение, интеграции и достъп до ключови функции за производителност, като диаграми на Гант, персонализирани полета и проследяване на времето.

Бизнес план

Този план добавя разширени функции за по-голям контрол, автоматизация и администриране.

Можете да използвате всичко от плана Unlimited, плюс Google SSO, неограничен брой екипи, персонализирано експортиране, разширена автоматизация, функции на таблото, проследяване на времето и др.

Enterprise

Този план е пригоден за големи организации с комплексни нужди и предлага максимална сигурност, контрол и поддръжка.

Отключете всичко в бизнес плана, плюс допълнителни функции като бяло етикетиране, разширени разрешения, условна логика за преглед на формуляри, API за предприятия, неограничени персонализирани роли, MSA и HIPAA наличност, еднократно влизане (SSO) и други.

За кого е предназначен: Този план е за случаите, когато готовите решения не са достатъчни и е необходима високо персонализирана платформа от корпоративно ниво.

Гъвкавата ценова структура на ClickUp ви позволява да мащабирате използването според нуждите си.

Тайлър Гътри, директор по приходите в Home Care Pulse, каза:

Формулярите и процесите на одобрение са много лесни за внедряване и улесняват значително обработката на междуотделните заявки, спестявайки време.

Формулярите и процесите на одобрение са много лесни за внедряване и улесняват значително обработката на междуотделните заявки, спестявайки време.

Управлявайте формулярите си заедно с работния процес с ClickUp

Jotform е надежден инструмент за създаване и управление на формуляри, с широка гама от шаблони и интеграции. Въпреки това, той може да не е най-добрият избор за бързо развиващи се бизнеси.

Обмислете софтуер, който предлага повече от формуляри, свързвайки ги с вашите работни процеси и обединявайки цялата ви работа. Например, ClickUp!

С ClickUp управлението на данни става по-лесно. Кажете сбогом на ръчното въвеждане на данни или прехвърлянето на информация между различни приложения и създавайте персонализирани формуляри с вашата марка.

Накратко, ClickUp е чудесен избор за екипи, които искат да свържат събирането на данни директно с работните си процеси. ✨ Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и организирайте работния си процес. ✅