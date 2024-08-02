5 безплатни шаблона за резултати от проучвания за подобрено проектиране и анализ на проучвания

Данните не лъжат. Колкото повече данни имате, толкова по-точни могат да бъдат вашите решения.

Повечето компании знаят това много добре. „Повечето“, защото гиганти в индустрията като Blockbuster, Curves и Aéropostale не го знаеха – тяхното невежество и пренебрежение по отношение на обратната връзка от клиентите и променящите се предпочитания доведе до тяхното фалиране.

Тази сурова реалност служи като урок за всички предприятия, големи и малки. За да избегнат същата съдба, организациите трябва да събират надеждни данни за своите клиенти, служители и заинтересовани страни.

Тук на помощ идват проучванията. Те ви помагат да разберете обратната връзка от клиентите, мненията на заинтересованите страни и удовлетвореността на служителите.

С информацията от проучването можете да предвидите нуждите на клиентите, да прогнозирате тенденциите сред служителите и да идентифицирате пазарните възможности преди конкурентите си.

Но тук е уловката: За да максимизирате стойността на резултатите от проучването, трябва да превърнете суровите данни в полезни прозрения.

Тук на помощ идват нашите безплатни шаблони за резултати от проучвания. Те ще ви помогнат да извлечете полза от проучванията си, като ви дадат възможност да вземете стратегически решения, основани на данни.

Какво представляват шаблоните за резултати от проучвания?

Шаблонът за резултати от проучвания е предварително създадена структура, която ви помага да организирате, анализирате и представите данните от проучването.

С шаблоните за проучвания можете да организирате формата и структурата на докладите от проучванията, като гарантирате ясни и визуално привлекателни презентации. Това ви помага да комуникирате ефективно резултатите си и друга полезна информация, без да претоварвате аудиторията си.

Освен това, шаблонът за отчет за резултатите от проучването – особено тези, които са създадени на базата на инструменти за анализ на данни или управление на бази данни – поддържа дори филтри за данни и подробни диаграми, което ви позволява да създавате подробни отчети.

Ето разбивка на общите раздели, които съставляват шаблона за доклад с резултати от проучвания: Резюме : Общ преглед (или раздел TL;DR), в който се обяснява защо сте провели проучването и основните резултати от него.

Цели и методология на проучването : Това включва какво сте се надявали да научите от проучването и коя е целевата аудитория.

Процес на проучването : Тук можете да обясните коя платформа сте използвали за създаване на проучването, стратегията за разпространение (имейл, социални медии, сайтове на трети страни) и как планирате да го анализирате.

Анализ на данни: Най-важната секция. Тук интерпретирате данните си и ги визуализирате, за да подчертаете тенденциите и моделите.

Ключови резултати : списък с точки, обобщаващ най-важните изводи от проучването.

Препоръки : Практични идеи за вашия екип, например как да подобри определен процес или да разработи нови продукти.

Приложение: Това е опционална секция, в която може да включите допълнителна информация, като : Това е опционална секция, в която може да включите допълнителна информация, като въпросникът от проучването или откъси от отговорите на отворените въпроси.

В зависимост от стила ви на работа и вътрешните процеси, можете да създадете свой шаблон за резултати от проучвания, като използвате документ, електронна таблица, презентация или дори база данни.

Какво прави един шаблон за резултати от анкета добър?

Помислете за шаблона за резултатите от анкетата като за чертеж за окончателния доклад от анкетата. Той влияе върху начина, по който сортирате данните от анкетата и, което е по-важно, върху начина, по който ги представяте.

Лошо проектиран (или тромав) шаблон може да затрудни консолидирането на данните. Освен това, той може да обърка аудиторията ви, а това е последното нещо, което искате, когато вашите екипни лидери, мениджъри (или CXO) присъстват на срещата.

Ето няколко точки, които трябва да имате предвид при избора на шаблон за отчет за резултатите от проучването:

Ясна структура: Шаблонът трябва да има логична структура, която да води потребителите през ключовите раздели, като въведение, визуализация на данните, ключови резултати и препоръки.

Визуална привлекателност: Трябва да има изчистен дизайн и минимално запълване. Бонус точки, ако ви позволява да го брандирате с логото и цветовете на вашата компания или да използвате вашите шрифтове.

Визуализация на данни: Потърсете различни диаграми, графики и таблици, за да можете да представите резултатите по начин, който е лесен за разбиране.

Възможности за детайлно проучване : Ако работите асинхронно, тогава опцията, която позволява на зрителите да сортират и филтрират данните, може да бъде особено полезна.

Персонализиране : В зависимост от типа на проучването, може да искате да добавите допълнителни раздели. Шаблонът за резултати от проучвания трябва да позволява това.

Автоматизация: Изключително полезна функция – потърсете шаблон (или по-скоро платформа), който ви позволява да синхронизирате отговорите от : Изключително полезна функция – потърсете шаблон (или по-скоро платформа), който ви позволява да синхронизирате отговорите от формуляра за обратна връзка с отчета в реално време . По този начин няма да се налага да добавяте всеки отговор ръчно.

Накрая, може да искате да създадете колекция от шаблони за резултати от проучвания за различни екипи или типове проучвания. Например, можете да използвате един шаблон за резултати от проучвания за вашите проучвания в областта на човешките ресурси и друг за вашите проучвания за откриване на клиенти. Това гарантира, че докладите ще резонират с всяка аудитория.

5 безплатни шаблона за резултати от проучвания, които можете да използвате

В ClickUp сме подбрали списък от пет безплатни шаблона – някои от тях са специфични за отдел, а други са общи – за да ви помогнем да откриете ключови прозрения и да визуализирате ефективно данните си.

Ето ги.

1. Шаблон за резултати от проучване за обратна връзка за продукти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте обратната връзка за продуктите, консолидирайте отговорите и дори им възлагайте задачи с шаблона за проучване на обратната връзка за продуктите на ClickUp.

Анкетите за обратна връзка за продуктите ви позволяват да съберете пряка информация от клиентите за тяхното преживяване при използването на вашия продукт. Това може да включва неща, които им харесват, не им харесват, намират за объркващи или дори функции, които биха искали да видят добавени към вашата платформа.

Такива проучвания на потребителите също разкриват скрити проблеми с използваемостта, които може да не са очевидни при вътрешни тестове.

Ако сте свикнали да провеждате такива проучвания за обратна връзка за продукти, знаете, че това не е еднократен процес. По-скоро ще трябва да повтаряте процеса често и, което е по-важно, да ги включвате в следващата версия на продукта.

Това означава проследяване на обратната връзка и създаване на процес за нейното обработване – и тук е мястото, където шаблонът за проучване на обратната връзка за продукти на ClickUp блести.

Ето как можете да ги използвате:

Започнете с настройване на формуляра за проучването с ClickUp Forms и го споделете с потребителите си.

Когато клиентите започнат да отговарят на анкетата, отговорите им автоматично ще бъдат добавени към ClickUp Projects в раздела „Submissions View” (Преглед на отговорите). Тези отговори могат да бъдат зададени и като задачи, за да можете да проследявате напредъка им и да информирате клиентите, след като обратната връзка е била разгледана.

Присвойте обратната връзка на колегите си като задачи в ClickUp Projects и се уверете, че не пропускате нищо.

В персонализирания „Изглед на оценките на продуктите“ можете да видите как вашите клиенти оценяват вашата платформа въз основа на седем критерия:

Качество

Цена

Първоначално преживяване

Удобство на употреба

Обслужване на клиенти

Опит при покупката

Опит от използването

Можете да групирате обратната връзка въз основа на различни оценки и да я видите като Kanban Board. Това ви дава консолидирана представа за това как потребителите реагират на вашата платформа, например колко души са доволни и колко не са.

Създайте табло ClickUp Kanban, като групирате отговорите въз основа на типа оценка и получите цялостен поглед върху събраните отговори.

Накратко, шаблонът за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp предлага структуриран и ефективен начин не само за събиране и анализ на обратна връзка, но и за предприемане на действия въз основа на нея, което води до по-добро разработване на продукти и подобрено потребителско преживяване.

2. Шаблон за план за действие въз основа на резултатите от анкетата за ангажираност на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте план за действие въз основа на резултатите от анкетата за ангажираността на служителите, като използвате шаблона за план за действие на ClickUp за резултатите от анкетата за ангажираността.

Следващият шаблон е специално предназначен за екипите по човешки ресурси, особено за тези, които провеждат периодични проверки, за да оценят нивото на удовлетвореност на служителите.

Шаблонът за план за действие на ClickUp Engagement Survey Results използва рамката 4M1E (човек, машина, материал, метод, среда), за да категоризира обратната връзка от служителите и да подобри ангажираността на работното място.

Създаден на базата на ClickUp Docs — инструмент за съвместно управление на документи — шаблонът се състои от три раздела:

Общ преглед : За да споделите кратко резюме на целите и резултатите от проучването

Анализ : Тази секция включва две таблици. Първата описва проблема, основната му причина и категорията 4M1E, в която попада. Втората разглежда подробно вашето решение за справяне с проблема.

Статус и препоръки: Последният етап, в който можете да добавите основните си изводи и да проследите напредъка си.

Документът включва и раздел за компанията, в който можете да добавите името, логото и други елементи на вашата компания. Можете също да се възползвате от някои от другите функции на ClickUp, като например ClickUp Brain – виртуален асистент, базиран на изкуствен интелект, който ви помага да редактирате отчета с резултатите от проучването, да обобщите ключовите заключения или да го преведете на друг език.

Локализирайте отчета с резултатите от анкетата за ангажираността, като използвате ClickUp Brain.

ClickUp Brain може да ви помогне и с други задачи, като например разбиване на таблиците на практически стъпки и извличане на конкретни прозрения от доклада въз основа на подсказки на естествен език.

Като цяло, този шаблон оптимизира процеса, като позволява на екипите по човешки ресурси да прегледат съвместно резултатите от проучването сред служителите и да създадат план за действие.

Прочетете също: 360 въпроса и примера за оценка за мениджъри

3. Шаблон за резултати от проучване за удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Разберете колко са доволни клиентите от вашия продукт (и от агентите по поддръжката) с шаблона за резултати от проучването за удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Вашият екип за клиентско преживяване (CX) провежда ли проучвания за удовлетвореността, за да разбере колко доволни са клиентите от продукта, услугата или цялостното преживяване с марката? Тогава този шаблон за резултати от проучвания за удовлетвореността на клиентите на ClickUp може да ви бъде особено полезен.

Персонализирайте формуляра за проучване на удовлетвореността на клиентите, за да съответства на вашите бизнес цели и процеси.

Те ви позволяват да управлявате анкетния формуляр и да следите отговорите от едно място.

Формулярът за проучването включва въпрос за работата на агента по поддръжката, така че можете да оцените ефективността на екипа си по поддръжка и работата на продукта.

Той също така предлага три стандартни изгледа:

Изгледът на формуляра, * където можете да редактирате и прегледате формуляра на проучването

Respondents View , който показва списък с всички индивидуални отговори

Board View, където можете да проследите дали анкетата е била изпратена на клиент или не.

Освен това можете да създадете и персонализирани изгледи, като изгледа ClickUp Gantt Chart или табло, за да визуализирате резултатите от проучването. А тъй като таблото има опция за автоматично обновяване, винаги ще имате достъп до най-актуалните данни.

Създайте персонализиран табло, за да получите информация в реално време за оценките за удовлетвореността на клиентите.

Този шаблон дава възможност на екипите за клиентско преживяване да вземат решения, основани на данни, които подобряват клиентското преживяване и увеличават лоялността. Освен това можете да визуализирате тенденциите с табла в реално време, за да следите настроенията на клиентите по всяко време.

4. Шаблон за среща за преглед на резултатите от проучването от SlidesGo

чрез SlidesGo

Ако сте направили кратко проучване или искате да споделите основните му резултати с екипа си на следващата среща и искате да използвате презентация, за да представите своите идеи, тогава шаблонът за среща за преглед на резултатите от проучването на SlidesGo е идеалният вариант.

Той включва 23 предварително проектирани слайда и ви позволява да добавите четири раздела към презентацията си – резюме, анализ на данните, ключови резултати и следващи стъпки. Той ви предоставя и набор от графични ресурси за визуализация на данните (като диаграми, таблици, свързващи елементи и блок-схеми) и дори специфични за бранша икони и изображения, за да можете да създавате подходящи доклади от проучвания.

Това е често използван шаблон за различни функционални случаи – от маркетинг до човешки ресурси, така че можете да го използвате за всякакви проучвания, без да създавате презентации от нулата.

5. Шаблон за инфографики с резултати от проучвания от SlidesGo

чрез SlidesGo

Това е шаблон за презентация, който може да бъде персонализиран в Microsoft PowerPoint, Google Slides или дори Canva. Има съотношение 16:9, което го прави подходящ за представяне на по-големи екрани и на лични срещи, в допълнение към видеоразговори по време на дистанционни срещи.

Моделът с много графики го прави чудесен шаблон за проучвания като пазарни проучвания, академични дисертации, изследователски документи и т.н., където получавате много отговори и разчитате на данни, за да споделите резултатите си.

Налични са над 30 различни инфографики в различни дизайни: стълбовидни диаграми, кръгови диаграми и дори визуализации на световната карта. Всяка от тях може да се персонализира, за да визуализира данните, събрани чрез проучвания.

Този шаблон обаче е предназначен единствено за визуализиране на данните от проучването; ще трябва да направите анализа с помощта на друг инструмент.

Организирайте проучвания и открийте значими прозрения с ClickUp

Традиционните инструменти като документи и електронни таблици предлагат гъвкавост при визуализирането на резултатите от проучвания, но могат да отнемат много време, особено при управлението на множество проучвания или големи масиви от данни.

Ето защо препоръчваме ClickUp. Той предлага централизирано решение за оптимизиране на целия работен процес по проучването.

Създавайте и споделяйте анкети с ClickUp Forms, а след това без усилие преминавайте към изготвянето на подробни отчети с ClickUp Docs. А с вградените диаграми и опции за визуализация на данни можете да визуализирате данните си за минути.

Но ClickUp предлага много повече от обикновени отчети. Например, ClickUp Brain ви дава възможност да извличате задълбочени прозрения от вашите данни, за да идентифицирате скрити тенденции. Още по-добре, вашият екип може да анализира доклада от проучването самостоятелно.

Готови ли сте да опростите създаването, анализа и отчитането на проучвания? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете веднага.