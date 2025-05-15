Планиране на задачите в електронна таблица. Изпращане на SMS-и на чистачите, за да потвърдят смени. Преследване на просрочени плащания. Ако управлявате фирма за почистване, вероятно сте правили и трите неща – в един и същи ден.

Ръчните процеси забавят работата, водят до грешки и затрудняват растежа в почистващата индустрия. Софтуерът за управление на почистването ви помага да разрешите този проблем. Той обединява планирането, фактурирането, проследяването на задачите и координацията на екипа на едно място, така че да спестите време и да се съсредоточите върху обслужването на повече клиенти.

По-долу сме изброили 10-те най-добри софтуера за почистване, които помагат на професионалните доставчици на почистващи услуги и собствениците на услуги за почистване да опростят операциите, да поддържат организация и да намалят ежедневните разходи.

Топ 10 софтуера за почистване през 2025 г. на един поглед

Преди да се впуснем в подробно описание на всеки инструмент от списъка ни, ето кратък преглед на 10-те най-добри софтуерни инструмента за почистване и какво ги прави специални.

Инструмент Основни функции Най-подходящ за Цени* ClickUp Цялостно управление на проекти за почистване, планиране, комуникация и фактуриране + проследяване на задачи, автоматизация и персонализирани табла. Най-подходящ за цялостно управление на почистващ бизнесРазмер на екипа: Самостоятелни предприемачи, малки почистващи фирми и доставчици на почистващи услуги в голям мащаб Безплатен завинаги; персонализирани планове за предприятия ZenMaid Оптимизирано планиране с календар с функция „плъзгане и пускане“, автоматизирани напомняния, списъци за проверка на почистването, онлайн резервации Най-подходящ за оптимизирано планиране и комуникация с клиентиРазмер на екипа: Самостоятелни предприемачи и малки компании Безплатен пробен период; Платените планове започват от 19 $/месец. HouseCall Pro Управление на услугите на място, онлайн резервации, автоматизирано фактуриране, портал за клиенти, повтарящи се задачи Най-подходящ за комуникация на мястоРазмер на екипа: Доставчици на почистващи услуги, големи, търговски почистващи и доставчици на услуги по поддържане на дома Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 59 $/месец. Jobber Управление на оферти, задачи и фактуриране с клиентски портал и CRM Най-подходящ за управление на оферти, задачи и фактуриранеРазмер на екипа: Средни доставчици на почистващи услуги Цени от 24 $/месец mHelpDesk Персонализирани работни поръчки и планиране на работата на място с мобилно приложение и автоматизирани съобщения Най-подходящ за персонализирани работни поръчки и планиране на работата на теренРазмер на екипа: Самостоятелни предприемачи, средни фирми и по-големи търговски фирми Персонализирани цени ServiceTitan Комплексни възможности за планиране и разпределение на задачи за големи екипи с мобилен достъп и отчетност. Най-подходящ за сложно планиране и диспечиране на големи обемиРазмер на екипа: Средни и големи търговски фирми Персонализирани цени Hubstaff Проследяване на времето с GPS, отчети за производителността и интеграция на заплатите Най-добър за проследяване на времето и производителността на служителитеРазмер на екипа: Средни и големи компании Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 7 $/потребител/месец. Swept Комуникация с екипа за почистване с многоезична поддръжка и проследяване на доставките Най-подходящ за комуникация в екипа за почистванеРазмер на екипа: Средни до големи многоезични доставчици на почистващи услуги Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 30 $/месец. Connectteam Възможности за назначаване на служители и ежедневни операции Най-подходящ за назначаване на служители и ежедневни операцииРазмер на екипа: По-малък, местен доставчик на почистващи услуги Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. WorkWave Service Оптимизация на маршрутите и мащабно разпределение с проследяване в реално време Най-подходящ за планиране на маршрути и диспечерство в голям мащабРазмер на екипа: Големи доставчици на търговски почистващи услуги Персонализирани цени

Какво трябва да търсите в софтуера за почистване?

Подходящият софтуер за търговски почистване поддържа екипа ви съгласуван, задачите ви навременни и клиентите ви доволни. За много примери за бизнес услуги, от почистване и ОВК до озеленяване, използването на подходящия софтуер е разликата между гладкото функциониране и ежедневния хаос.

Ето какво да търсите, когато избирате софтуер за почистване:

Лесно планиране: Софтуерът трябва да позволява планиране на задачите чрез плъзгане и пускане, за да се разпределят чистачите, да се управляват календарите и да се избегнат двойните резервации.

Вграден CRM: CRM системата ви помага да съхранявате важната информация за клиентите, като данни за контакт, история на услугите, специални изисквания и предпочитания за почистване – всичко на едно място.

Автоматизирано фактуриране: Добрият софтуер за почистване трябва да генерира автоматично фактури въз основа на завършените задачи, да ги изпраща на клиентите и дори да се интегрира с платежни системи, за да позволява онлайн плащания.

Проследяване на времето: Изберете софтуер с функции за проследяване на времето, които позволяват на чистачите да се регистрират и отписват дигитално. Това помага да се гарантира отчетността и осигурява точен запис на работното време за обработка на заплатите.

Автоматизация на работния процес: Софтуерът с Софтуерът с автоматизация на работния процес може да автоматизира задачи като проследяване на клиенти, фактуриране и потвърждаване на срещи, освобождавайки време, за да се съсредоточите върху основните бизнес операции.

Управление на запасите: Проследяването на почистващите материали може да бъде предизвикателство. Софтуерът за проследяване на запасите ви помага да следите нивата на запасите, да задавате предупреждения за повторни поръчки и да гарантирате, че екипът ви разполага с подходящите материали за всяка задача.

🧠 Знаете ли, че... Очаква се пазарът на почистващи препарати за дома да генерира приходи от над 41,15 милиарда долара през 2025 г.

Най-добрият софтуер за почистване през 2025 г.

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на почистващия бизнес)

Управлявайте всички аспекти на вашия бизнес за почистване с ClickUp

ClickUp е универсалното приложение за работа, което помага на почистващите фирми да управляват планирането на задачите, координацията на екипа, комуникацията с клиентите, фактурирането, проследяването на задачите и управлението на персонала.

С всички налични инструменти на едно място, ClickUp замества електронните таблици, груповите чатове и разпръснатите приложения с централизирана система, създадена да се справя както с еднократни задачи, така и с повтарящи се договори за почистване.

Независимо дали разпределяте ежедневни смени на малък екип или управлявате десетки чистачи на различни места, ClickUp ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, да автоматизирате рутинни задачи и да проследявате напредъка на работата в реално време. Той е идеален за почистващи фирми, които искат по-добра видимост на своите операции, без да добавяте допълнителна административна работа.

🧹 Управление на задачи и проекти с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks ви позволява да създавате структурирани графици на задачите с нивото на детайлност, от което почистващите фирми се нуждаят, за да останат ефективни. Можете да създавате различни типове задачи за еднократни почиствания, повтарящи се договори или спешни заявки – всяка с нейния статус, изпълнител и приоритет.

Планирайте почиствания, проследявайте консумативите, управлявайте персонала и фактурирайте клиентите ефективно с ClickUp Tasks

Искате да получавате незабавни актуализации за напредъка на задачите или да търсите изискванията на клиентите? ClickUp Brain, мощният AI асистент на ClickUp, ви покрива. Той предоставя незабавни отговори на вашите търсения.

Получете отговори, базирани на изкуствен интелект, с AI Knowledge Manager в ClickUp Brain

📃 Автоматизирайте административните задачи с ClickUp Automations

ClickUp Automations помага на почистващите фирми да намалят ръчното проследяване и да оптимизират управлението на задачите. С AI автоматизационния конструктор и над 100 шаблона можете автоматично да разпределяте задачи, да актуализирате статуса на задачите и да изпращате известия, когато почистващият персонал започне или завърши задача – без да е необходимо микроуправление.

Автоматизирайте планирането, напомнянията и актуализациите за клиентите за безпроблемно протичане на почистването

Можете също да активирате автоматизиране на имейли, за да уведомявате клиентите за насрочени срещи или завършена работа и да генерирате фактури веднага след приключване на задачата, като по този начин подобрявате удовлетвореността на клиентите.

Функции като динамични възложители и аудиторски регистри гарантират, че вашият екип остава отговорен, а фактурирането ви остава точно, без да се налага да търсите подробности в края на деня.

📈 Персонализирани табла за проследяване на приходите и ефективността на екипа

ClickUp Dashboards дава на почистващите фирми ясна представа за това как протича работата – от производителността на екипа до удовлетвореността на клиентите. Вместо да се занимавате с множество инструменти, можете да следите отворените задачи, завършените задачи, приходите и последващите действия с клиентите от един единствен табло.

Проследявайте напредъка на задачите и цялостното представяне на бизнеса с ClickUp Dashboards

Той е от полза за мениджърите, които искат да следят статуса на задачите, качеството на услугата и общата производителност, без да разчитат на ръчни актуализации.

🧹 Шаблон за CRM на ClickUp

Получете безплатен шаблон Централизирайте данните за клиентите, проследявайте взаимодействията и управлявайте взаимоотношенията с клиенти на почистващите услуги с шаблона ClickUp CRM

Шаблонът ClickUp CRM е солидна отправна точка. Той ви помага да организирате данните на клиентите, да разпределяте задачи и да насочвате всяка работа или запитване чрез определен процес. Ето как можете да го използвате:

изглед на списък Проследявайте записите и предпочитанията на клиентите с помощта на

Разпределяйте задачи на почистващите екипи и следете напредъка с My Assignments View

Управлявайте постъпващите заявки за услуги или потенциални клиенти с помощта на Sales Process View (Преглед на процеса на продажбите)

Създайте персонализирано пространство за набиране на нови клиенти с Welcome View

Можете също да опитате шаблона за управление на услугите на ClickUp Facilities. Той осигурява прецизна координация и организация на ресурсите, за да може вашата почистваща дейност да протича гладко. Ето как: Предоставя изчерпателен преглед на дейностите, свързани с обектите, за по-добро вземане на решения

Помага на мениджърите бързо да идентифицират, проследяват и докладват задачите, свързани с обектите

Позволява на собствениците бързо да оценят работата на своите служители

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте стойността на клиентите, ефективността на екипа и резервациите с таблата за управление на ClickUp

Събирайте заявки за обслужване на клиенти и обратна връзка от клиенти с ClickUp Forms

Приоритизирайте и възлагайте задачи на почистващите екипи за по-голяма яснота и ефективност с ClickUp Tasks

Автоматизирайте повтарящите се почиствания, за да спестите време при повтарящи се задачи с ClickUp Automations

Управлявайте информацията за клиентите, техните предпочитания и историята на услугите на едно място

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с известни затруднения при запознаването с разнообразните функции

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 се казва:

Възможността за персонализиране на работните процеси, автоматизиране на процесите и безпроблемна интеграция с други инструменти го прави незаменима част от ежедневната ни работа. Различните изгледи (списък, табло и календар) позволяват ефективно управление на задачите, а вградените функции за документиране помагат да се съхранява всичко на едно място. Скоростта и надеждността на платформата гарантират, че нашите проекти се изпълняват без прекъсвания.

Възможността за персонализиране на работните процеси, автоматизиране на процесите и безпроблемна интеграция с други инструменти го прави незаменима част от ежедневните ни операции. Различните изгледи (списък, табло и календар) позволяват ефективно управление на задачите, а вградените функции за документиране помагат да се съхранява всичко на едно място. Скоростта и надеждността на платформата гарантират, че нашите проекти вървят по план без прекъсвания.

📮 ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава производителността на екипа ви. Нашето проучване показва, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

2. ZenMaid (Най-добър за оптимизирано планиране и комуникация с клиенти)

чрез ZenMaid

ZenMaid е софтуер за планиране, специално създаден за услуги по почистване и самостоятелни почистващи. Той ви помага да организирате срещи, да проследявате наличността на екипа и да автоматизирате ежедневната комуникация в един контролен панел. ZenMaid елиминира ръчното планиране, като ви позволява да задавате повтарящи се срещи, да виждате наличността и да избягвате двойни резервации.

Автоматизираните напомняния, актуализациите по имейл и инструментите за почистване помагат да се намалят пропуснатите срещи и да се подобри последователността на услугата. Те улесняват поддържането на графика и подобряват управлението на клиентите, без да се налага да се контролира всяка подробност.

Най-добрите функции на ZenMaid

Използвайте календара с функция „плъзгане и пускане” за бързо планиране и препланиране на задачите

Намалете броя на неявките и недоразуменията с автоматизирани SMS и имейл напомняния

Създайте цифрови списъци с задачи за почистващите, които да следват инструкциите за конкретната работа

Позволете на клиентите да планират услугите за професионално почистване директно чрез интегрирани онлайн формуляри за резервации.

Получете точни данни за работното време на почистващите и прозрачност на заплатите с GPS-базирано проследяване на времето.

Ограничения на ZenMaid

Ограничени възможности за отчитане и персонализиране на данни и шаблони

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с по-широките платформи за услуги

Цени на ZenMaid

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 19 $/месец

Pro: 39 $/месец

Pro Max: 49 $/месец

Оценки и рецензии за ZenMaid

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 180 отзива)

Какво казват реалните потребители за ZenMaid

A Capterra review казва:

Лесното му използване, възможността за мащабиране и допълнителните функции, които предлага, са невероятни. От приложения за GPS проследяване до отчети с моментални снимки и лесен за четене табло – той наистина прави всичко.

Лесното му използване, възможността за мащабиране и допълнителните функции, които предлага, са невероятни. От приложения за GPS проследяване до отчети с моментални снимки и лесен за четене табло – той наистина прави всичко.

3. Housecall Pro (Най-добър за комуникация при обслужване на място)

чрез Housecall Pro

Housecall Pro помага на почистващите фирми да управляват всичко – от планиране и разпределяне на задачи до комуникация с клиенти и плащания. Той е полезен за екипи, които се занимават с многократни повторяеми срещи и полеви екипи.

Housecall Pro намалява административната тежест с инструменти за опростяване на онлайн резервациите, автоматизиране на фактурирането и създаване на безпроблемно клиентско преживяване. Функции като портал за клиенти и актуализации в реално време помагат на екипите за почистване да поддържат високо ниво на обслужване на клиентите, като ги информират за всеки етап от процеса.

Най-добрите функции на Housecall Pro

Задайте повтарящи се почиствания на седмична, двуседмична или месечна база.

Създайте персонализирани ценови формуляри, за да изпращате бързо точни оферти.

Автоматично генериране и изпращане на фактури веднага след завършване на задачата

Позволете на клиентите да резервират услуги директно чрез вашия уебсайт или социални платформи.

Предоставете на клиентите достъп до портал за управление на резервации, плащания и комуникация.

Ограничения на Housecall Pro

Потребителите съобщават за забавяния в актуализациите на софтуера в приложението.

Мобилното приложение има ограничена функционалност в сравнение с версията за настолни компютри.

Ценовата структура може да се стори объркваща за по-малките фирми.

Цени на Housecall Pro

Базов: 59 $/месец

Essentials: 149 $/месец

Макс.: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Housecall Pro

G2: 4,3/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Housecall Pro

A G2 review казва:

Housecall Pro е много лесен за използване и лесен за внедряване. Харесва ми настройката на ценовата книга, лесното приемане на кредитни/дебитни карти и етикетите за клиенти и задачи. Също така е лесно да проследявате източниците на потенциални клиенти. Харесва ми обслужването на клиенти.

Housecall Pro е много лесен за използване и лесен за внедряване. Харесва ми настройката на ценовата листа, лесността на приемане на кредитни/дебитни карти и етикетите за клиенти и задачи. Също така е лесно да проследявате източниците на потенциални клиенти. Харесва ми обслужването на клиенти.

📖 Прочетете още: Шаблони за обслужване на клиенти за организиране на операциите по поддръжка

4. Jobber (Най-добър за управление на оферти, задачи и фактуриране)

чрез Jobber

Jobber предоставя на почистващите фирми организиран начин за управление на работата с клиенти от начало до край. Той е идеален за екипи, които се занимават с множество задачи ежедневно и искат по-бърз и по-организиран начин за изпращане на оферти, планиране на почиствания и получаване на плащания.

С инструменти за автоматизиране на планирането, генериране на фактури и ясна комуникация, Jobber помага да се намали административната работа и да се поддържа гладкото функциониране на почистващата ви дейност, особено при управление на постоянни клиенти или заявки в последния момент.

Най-добрите функции на Jobber

Позволете на клиентите да резервират услуги директно от вашия уебсайт или социални медии.

Предоставете на клиентите достъп до портал за самообслужване, където да виждат задачите, одобряват оферти и плащат онлайн.

Преобразувайте незабавно подробностите за задачите в фактури с логото на вашата фирма и получавайте плащанията по-бързо с шаблони за фактури.

Създайте персонализирани формуляри за задачи и контролни списъци, за да гарантирате последователни стандарти за почистване.

Проследявайте историята на клиентите, бележките и комуникационните записи с вградените CRM инструменти.

Ограничения на Jobber

Липсват надеждни инструменти за управление на запасите и продажбите, които са съществени функции за почистващия бизнес.

Някои потребители смятат, че му липсват възможности за мащабируемост и интеграция.

Цени на Jobber

Безплатна пробна версия

Основен пакет: 24 $/месец

Свържете се: 72 $/месец

Разрастване: 120 $/месец

Оценки и отзиви за Jobber

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jobber

A G2 review казва:

Използвам Jobber, за да организирам планираните си почистващи услуги, както и да изпращам оферти, да проследявам фактури и да събирам плащания/депозити от клиенти. Той е много лесен за използване и е точно това, от което се нуждая за моя малък бизнес.

Използвам Jobber, за да организирам планираните си почистващи услуги, както и да изпращам оферти, да проследявам фактури и да събирам плащания/депозити от клиенти. Той е много лесен за използване и е точно това, от което се нуждая за моя малък бизнес.

📖 Прочетете още: Стратегии за задържане на клиенти за дългосрочен бизнес успех

5. mHelpDesk (Най-подходящ за персонализирани работни поръчки и планиране на работа на терен)

чрез mHelpDesk

mHelpDesk е за фирми, които обработват подробни заявки за услуги и се нуждаят от по-добър контрол върху планирането на работата на терен. Той ви позволява да управлявате персонализирани видове задачи – като дълбоко почистване, имоти с много помещения или услуги при напускане – с инструменти за създаване на подробни работни поръчки, разпределяне на персонал и проследяване на задачите в реално време.

Мобилното приложение помага на почистващите да са в течение с задачите на място, докато офисният персонал може да следи напредъка, да изпраща фактури и да обработва плащания – всичко от едно място.

Най-добрите функции на mHelpDesk

Разпределяйте и планирайте почистващите задачи с календар, който показва наличността на екипа.

Настройте автоматизирани съобщения за клиенти и персонал, за да намалите последващите действия.

Създавайте и изпращайте фактури директно от записите за задачите.

Използвайте мобилното приложение, за да актуализирате напредъка на задачите и да получите достъп до подробностите за задачите на място.

Приемайте плащания онлайн или на място с вградена система за обработка на плащания.

Ограничения на mHelpDesk

Приложението понастоящем не поддържа офлайн режим. Следователно, то не работи, ако няма интернет връзка.

Цените не са посочени предварително – за подробности трябва да се свържете с отдела по продажбите.

Цени на mHelpDesk

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за mHelpDesk

G2: 4,0/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за mHelpDesk

A Capterra review казва:

Можете да автоматизирате бизнеса си, за да поддържате база данни с клиенти, да планирате и проследявате работните поръчки. Фактурирането е лесно с функцията за изпращане на имейли до вашите клиенти.

Можете да автоматизирате бизнеса си, за да поддържате база данни с клиенти, да планирате и проследявате работните поръчки. Фактурирането е лесно с помощта на функцията за изпращане на имейли до клиентите ви.

6. ServiceTitan (Най-подходящ за сложно планиране и диспечиране на големи обеми)

чрез ServiceTitan

ServiceTitan помага за управлението на множество екипи, зони на обслужване или голям обем ежедневни задачи. Той опростява планирането, следи местоположението на екипите в реално време и намалява закъсненията, причинени от недоразумения или ръчна координация.

Ако екипът ви постоянно се сблъсква с проблеми при планирането или неефективно разпределение на задачите, ServiceTitan ви предоставя пълна видимост и контрол, за да отстраните тези пречки. Това е от полза за разрастващите се фирми, които се нуждаят от по-стриктно проследяване на задачите, по-бързо препланиране и по-последователно предоставяне на услуги във всички области.

Най-добрите функции на ServiceTitan

Планиране с плъзгане и пускане за лесно коригиране на срещите въз основа на наличността на екипа

Табло за диспечерство в реално време за проследяване на статуса на задачите и местоположението на техниците

Мобилно приложение за почистващи фирми за актуализиране на напредъка по задачите и комуникация от мястото на работа

Вградени инструменти за фактуриране, за да изпращате искания за плащане веднага след приключване на услугата.

Персонализирани табла и отчети за наблюдение на обема на работата, приходите и ефективността на екипа.

Ограничения на ServiceTitan

Може да бъде с много функции за по-малки почистващи фирми.

Настройката и въвеждането отнемат повече време в сравнение с по-опростените инструменти.

Цените могат да бъдат високи за екипи с ограничен бюджет.

Цени на ServiceTitan

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceTitan

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 290 отзива)

Какво казват реалните потребители за ServiceTitan

A G2 review казва:

Обичам факта, че можем да управляваме цялата фирма от едно приложение. Разпределяне, планиране, проследяване на обаждания, проследяване на потенциални клиенти, оферти, маркетинг, комуникация с клиенти, инвентар, фактуриране, управление на проекти, задачи в офиса, комуникация с техници и портал за клиенти... списъкът е безкраен.

Обичам факта, че можем да управляваме цялата фирма от едно приложение. Разпределяне, планиране, проследяване на обаждания, проследяване на потенциални клиенти, оферти, маркетинг, комуникация с клиенти, инвентар, фактуриране, управление на проекти, задачи в офиса, комуникация с техници и портал за клиенти... списъкът е безкраен.

7. Hubstaff (Най-добър за проследяване на времето и производителността на служителите)

чрез Hubstaff

Hubstaff помага на почистващите фирми да проследяват точно времето и да подобряват производителността на екипа на различните работни обекти. GPS проследяването, географското ограждане и автоматизираните времеви разписания ясно показват къде се намират вашите почистващи екипи и колко време прекарват във всяка задача.

Тези данни опростяват изчисляването на заплатите и помагат да се идентифицират неефективностите, като загуба на време между задачите или недостатъчно използване на персонала. За екипи, които работят на различни места, Hubstaff помага да се поддържа отчетността, да се проследява производителността и да се отговаря на очакванията на клиентите, без да се налага да се следи всеки детайл.

Най-добрите функции на Hubstaff

Автоматизирайте отчитането на работното време на работните места с географско ограждане.

Създавайте отчети за производителността, показващи времето, прекарано за изпълнение на задачите, и резултатите на екипа.

Автоматично изчислявайте заплатата на чистачите въз основа на проследените часове с интеграция на ведомостите за заплати.

Създавайте фактури директно от регистрираното време за лесно фактуриране.

Ограничения на Hubstaff

Липсват вградени функции за планиране на задачите или изпращане

Проследяването на производителността може да се възприема като натрапчиво от някои членове на екипа.

Ограничена офлайн функционалност, когато екипите работят в райони с нисък сигнал

Цени на Hubstaff

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 7 $/работно място/месец

Разрастване: 9 $/работно място/месец

Екип: 12 $/място/месец

Enterprise: 25 $/работно място/месец

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff

A G2 review казва:

Използваме Hubstaff от известно време и той допринесе значително за промяната в начина, по който проследяваме работното време и управляваме нашия отдалечен екип. Функцията за проследяване на времето е добра, а интерфейсът е лесен за разбиране от целия екип и йерархията. Това ни помогна да насочим екипа към ефективно развитие и по-добро проследяване.

Използваме Hubstaff от известно време и той допринесе значително за промяната в начина, по който проследяваме работното време и управляваме нашия отдалечен екип. Функцията за проследяване на времето е добра, а интерфейсът е лесен за разбиране от целия екип и йерархията. Това ни помогна да насочим екипа към ефективно развитие и по-добро проследяване.

📖 Прочетете още: Софтуерни инструменти за проследяване на производителността на служителите

8. Swept (Най-добър за комуникация между екипите по почистване)

чрез Swept

Swept е специално създаден за почистващи фирми, които трябва да координират екипите си на различни работни обекти. Вместо да разчитат на разпръснати групови чатове или обаждания в последния момент, мениджърите могат да използват Swept, за да изпращат инструкции, да получават актуална информация и да се уверят, че почистващите знаят точно какво се очаква от тях.

Многоезичната поддръжка и съобщенията, специфични за обекта, помагат да се избегнат недоразумения и пропуски в обслужването, особено за екипи, които работят на различни езици или смени.

Най-добрите функции на Swept

Активирайте директно съобщаване между мениджърите и почистващите служители въз основа на местоположението им.

Осигурете яснота между екипите с многоезична поддръжка за над 100 езика.

Управлявайте проследяването на доставките в реално време, така че почистващите да могат да сигнализират незабавно за недостиг.

Създайте цифрови списъци за проверка, съобразени с всеки обект за почистване или тип задача.

Ограничения на Swept

Някои функции, като например проверки на клиенти, са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Работните процеси, фокусирани върху мобилни приложения, може да не са подходящи за екипи с ограничен достъп до технологии.

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се запознаят с платформата.

Цени на Swept

Стартиране: 30 $/месец

Оптимизирайте: 150 $/месец

Мащаб: 225 $/месец

Оценки и отзиви за Swept

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: 4,3/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Swept

A Capterra review казва:

Много лесно за персонала да се регистрира при пристигане/напускане. Страхотни функции за изпращане на съобщения на персонала, назначен на определени места. Работните графици, достъпни за персонала, са много полезни. Информацията за сигурността, прикачена към местата, е идеален инструмент. Възможността за промяна на езика е удобна за изпращане на съобщения.

Много лесно за персонала да се регистрира при пристигане/напускане. Страхотни функции за изпращане на съобщения на персонала, назначен на определени места. Работните графици, достъпни за персонала, са много полезни. Информацията за сигурността, прикачена към местата, е идеален инструмент. Възможността за промяна на езика е удобна за изпращане на съобщения.

9. Connecteam (Най-добър за въвеждане на нови служители и ежедневни операции)

чрез Connecteam

Connecteam помага на почистващите фирми да наемат нови служители бързо и да извършват ежедневните си операции без хаоса на електронни таблици или хартиени списъци. Можете да настроите обучение, подходящо за мобилни устройства, да възлагате задачи с подробни инструкции и да проследявате напредъка.

За почистващи фирми с висока текучество на персонала или ротационни смени, той предлага инструменти за обучение, управление и комуникация с екипите на място, без да забавя работата в офиса.

Най-добрите функции на Connecteam

Създайте мобилни работни процеси за въвеждане в работата, за да обучавате ефективно новите почистващи служители.

Предоставяйте интерактивно обучение с видеоклипове, PDF файлове и тестове в приложението.

Използвайте вградения часовник, за да проследявате точно часовете за всяка смяна.

Разпределяйте ежедневни задачи за почистване с инструкции, срокове и актуализации в реално време.

Комуникирайте незабавно с екипа си, използвайки вградения чат и съобщенията.

Ограничения на Connecteam

При лоша интернет връзка производителността на приложението може да бъде леко забавена.

Някои потребители споменават, че персонализирането на шаблоните отнема допълнително време за настройка.

Отчитането е функционално, но не е толкова подробно, колкото някои специализирани инструменти.

Цени на Connecteam

Безплатно

Базов: 29 $/месец

Разширено: 49 $/месец

Експерт: 99 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam

A G2 review казва:

Connecteam е чудесен инструмент за управление на човешките ресурси в моята организация. Най-доброто в този инструмент е, че интерфейсът му е лесен за разбиране и може да бъде бързо усвоен от нови потребители. Той е изключително лесен за използване. Обичаме секцията за планиране, защото можем лесно да планираме графика на нашите служители, а те веднага получават уведомление за смяната си.

Connecteam е чудесен инструмент за управление на човешките ресурси в моята организация. Най-доброто в този инструмент е, че интерфейсът му е лесен за разбиране и може бързо да бъде усвоен от нови потребители. Той е изключително лесен за използване. Обичаме секцията за планиране, защото можем лесно да планираме графика на персонала си, а той веднага получава уведомление за смяната.

10. WorkWave Service (Най-добър за планиране на маршрути и диспечерски услуги в голям мащаб)

чрез WorkWave Service

WorkWave Service е идеален за фирми с много екипи на път и голям брой ежедневни срещи. Функциите му за планиране на маршрути и разпределение помагат да се намалят разходите за гориво, да се предотвратят припокривания в графиците и да се поддържа ефективната работа на екипите на терен.

Мениджърите могат да разпределят маршрути за секунди, да проследяват напредъка в реално време и да коригират графиците, без да прекъсват работния ден. За разрастващи се почистващи фирми с ограничено време или големи обслужвани площи, този инструмент гарантира, че подходящите почистващи служители ще стигнат навреме до подходящата работа.

Най-добрите функции на WorkWave Service

Планирайте и оптимизирайте маршрутите за почистване за минути с вградена логика за време, зони и видове задачи.

Изпращайте актуализации в реално време, за да можете незабавно да промените маршрута или графика.

Приложението за шофьори показва на членовете на екипа къде да отидат, какво да правят и кога да се отчетат.

Автоматично уведомявайте клиентите за очакваното време на пристигане и закъснения

Достъп до отчети за преглед на ефективността на задачите, производителността на маршрутите и последователността на услугите.

Ограничения на WorkWave Service

Първоначалната настройка може да изисква помощ за конфигуриране на зони, драйвери и правила за обслужване.

Не включва управление на задачите на ниво работа за почистващите (фокусирано върху маршрутизирането)

Необходим е постоянен достъп до интернет, за да работи безпроблемно проследяването в реално време.

Цени на WorkWave Service

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за WorkWave Service

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 3. 1/5 (60+ отзива)

Какво казват реалните потребители за WorkWave Service?

A Capterra review казва:

Не само навигацията (оптимизиране на маршрута) е много по-лесна в сравнение с други платформи, които сме използвали в миналото, но и искахме да можем да автоматизираме „завършената услуга“, след което автоматично да се фактурира на клиента. Това беше нещо, което старата ни платформа не предлагаше.

Не само навигацията (оптимизиране на маршрута) е много по-лесна за изпълнение в сравнение с други платформи, които сме използвали в миналото, но и искахме да можем да автоматизираме „завършването на услугата“, след което автоматично да се фактурира клиентът. Това беше нещо, което старата ни платформа не предлагаше.

📖 Прочетете още: Как да създадете ефективен формат на работна поръчка

Управлявайте клиенти, екипи и почиствания – всичко в ClickUp

Почистващите фирми нямат време да преследват задачи, да ровят в съобщения или да поправят грешки в планирането. Подходящият софтуер за почистващи фирми поддържа работата ви в движение, екипа ви в синхрон и клиентите ви лоялни.

Всяко от изброените от нас инструменти се занимава с част от това, но ClickUp обединява всичко в едно.

Всичко е на едно място – от планиране на задачите и фактуриране до автоматизация, проследяване на клиенти и сътрудничество в екипа. Независимо дали работите самостоятелно или управлявате цял екип, ClickUp се адаптира към вашия начин на работа.

Регистрирайте се в ClickUp и управлявайте цялата си фирма за почистване на едно място.