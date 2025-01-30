10-те най-добри софтуера за работни поръчки за заявки за поддръжка през 2025 г.

Бизнесът се основава на обмена на стойност. Когато създавате стойност чрез продукт или услуга, вашите клиенти плащат за нея. Ежедневното представяне на това са работните поръчки.

Независимо дали са подадени от клиенти или са вътрешни, превантивни или коригиращи, ефективната обработка на заявките за работни поръчки гарантира гладкото протичане на бизнес циклите.

Софтуерът за работни поръчки ви помага да обработвате работните поръчки лесно, без ръчна работа, която често води до грешки, излишни разходи и несъответствия. Можете да се сблъскате с одит по всяко време – трябва да се уверите, че разполагате с ясен регистър на цялата информация, следвате правилните процеси и имате подходящи предпазни мерки.

Подходящият софтуер за работни поръчки ще ви помогне да обработвате и проследявате входящите и изходящите работни поръчки, като подобрите координацията на екипа и управлението на активите.

Изброили сме 10-те най-добри софтуера за работни поръчки за 2024 г. Този списък включва различни опции, от разширени функционалности до удобни за ползване дизайни, и ще ви помогне да намерите идеалното решение за нуждите на вашата организация.

Какво трябва да търсите в софтуера за работни поръчки?

При избора на софтуер за работни поръчки имайте предвид функциите, които оптимизират управлението на поддръжката и подобряват оперативната ефективност. Ето някои важни аспекти, на които да обърнете внимание:

Удобен за ползване интерфейс: Софтуерът трябва да има прости табла и интуитивен процес, което да улеснява навигацията.

Цялостно управление на поддръжката: Потърсете функции като автоматизирано планиране на поддръжката и актуализации на състоянието в реално време, които поддържат подробно проследяване на заявките за поддръжка, планирането и изпълнението.

Инструменти за комуникация в реално време: Каналите за комуникация, като съобщения в приложението и известия в софтуера, ще подобрят координацията между членовете на екипа.

Мобилна достъпност: Мобилни функции като известия и дизайн, адаптиран за мобилни устройства, позволяват отдалечен достъп и актуализации.

Отчети и анализи: Информацията за дейностите по поддръжката, като проследяване на престоите и анализ на разходите, както и тяхното въздействие, е от решаващо значение за непрекъснатото усъвършенстване.

Персонализирани работни процеси: Възможност за адаптиране на софтуера към вашите специфични оперативни процеси, като например настройка на правилата за приоритизиране на задачите или персонализиране на формулярите за заявки.

Мащабируемост: Уверете се, че софтуерът може да се справи с увеличената работна натовареност и допълнителни функции, като управление на множество локации и разширени възможности за персонализиране на ролите на потребителите.

Икономическа ефективност: Обърнете внимание на ценовата структура, за да се уверите, че тя съответства на бюджета ви и предлага добра стойност за парите ви.

10-те най-добри софтуера за работни поръчки, които да използвате през 2024 г.

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни решения за работни поръчки. Дизайнът на тези инструменти спомага за оптимизиране на процесите и подобрява координацията в екипа, като гарантира ефективно управление на поддръжката.

1. ClickUp

ClickUp е популярен софтуер за управление на проекти „всичко в едно“. Той разполага с всичко необходимо на една организация за управление на проекти и подпомагане на сътрудничеството между екипите за поддръжка.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Функцията „Form View“ на ClickUp е идеална за обработка на заявки за работни поръчки. С 360-градусовия изглед, който предлага, можете да управлявате работни поръчки и да събирате подробна информация без усилие. Тя записва отговорите и незабавно насочва работата към правилния екип в точното време.

Създавайте подробни формуляри в ClickUp 3.0 с функции за плъзгане и пускане, за да вмъквате полета и да добавяте условна логика, за да събирате по-добра обратна връзка.

Функцията „Form View“ (Преглед на формуляри) помага за създаването на персонализирани формуляри за събиране на конкретни, релевантни данни или информация, необходими за заявките за поддръжка.

Мениджърите по поддръжка могат да персонализират формулярите с потребителски полета, за да категоризират и организират типовете данни. Те събират обратна информация за услугите с цел подобряване на поръчките, заявките за поддръжка и заявките за услуги.

Form View се отличава с функционалността си за автоматично създаване на проследими задачи от отговорите във формулярите. Това превръща цялата информация от заявката за работна поръчка в изпълними задачи.

Функцията за автоматизация спестява време, като организира цялата комуникация и данни в една платформа.

Персонализирайте автоматизацията на задачите си с ClickUp

За опитни потребители ClickUp Form View предлага гъвкавост при събирането на релевантни данни чрез условна логика. Формулярите се актуализират динамично въз основа на отговорите, което ги прави по-ефективни при събирането на релевантна информация.

Ако се затрудните с функцията „Преглед на формуляра“ или откриете нещо сложно, шаблонът за формуляр за заявка за работа на ClickUp е много полезен. Използването на шаблона за формуляр за заявка за работа ви помага да елиминирате необходимостта от заявки по имейл, да управлявате добре ресурсите и лесно да проследявате напредъка на различни проекти.

Условна логика във формулярите на ClickUp Пример за обратна връзка за продукта

Тези шаблони за формуляри за поръчки ви помагат да използвате формуляр за приемане на потенциална работа, да съберете изискванията преди одобряване на задачите и да проследявате работата от начало до край.

Функции на ClickUp

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори по имейл и др.

ClickUp AI : Използвайте генеративен AI, за да създавате задачи, пишете имейли, обобщавате бележки и задавате напомняния, за да подобрите Използвайте генеративен AI, за да създавате задачи, пишете имейли, обобщавате бележки и задавате напомняния, за да подобрите управлението на проектите на клиентите

Адаптивно управление на проекти : Използвайте адаптивни функции за управление на проекти, подходящи за различни видове проекти. Използвайте адаптивни функции за управление на проекти, подходящи за различни видове проекти.

Документи : Възползвайте се от стила на Google Docs, базиран на изкуствен интелект, за Възползвайте се от стила на Google Docs, базиран на изкуствен интелект, за съвместно създаване и управление на документи.

Разнообразни изгледи : Достъп до над 15 начина за преглед на напредъка на проекта, включително изгледи „Списък“, „Кутия“, „Календар“, „Табло“, „Гант“, „Мисловна карта“, „Работна натовареност“ и „Активност“. Достъп до над 15 начина за преглед на напредъка на проекта, включително изгледи „Списък“, „Кутия“, „Календар“, „Табло“, „Гант“, „Мисловна карта“, „Работна натовареност“ и „Активност“.

Опции без кодиране: Използвайте широки възможности за персонализиране с потребителски полета и табла, за да се адаптирате към различни работни процеси и бизнес модели.

Отчети в реално време : Използвайте разширени възможности за отчитане с персонализирани табла за управление, за да получите цялостен преглед на проектите и задачите. Използвайте разширени възможности за отчитане с персонализирани табла за управление, за да получите цялостен преглед на проектите и задачите.

Сътрудничество : Участвайте в екипно сътрудничество и комуникация с функции като чат, редактиране на документи и интеграция с електронна поща. Участвайте в екипно сътрудничество и комуникация с функции като чат, редактиране на документи и интеграция с електронна поща.

Проследяване на времето : Използвайте гъвкави функции за проследяване на времето, включително опции за маркиране на фактурирани часове и коригиране на проследяваното време. Използвайте гъвкави функции за проследяване на времето, включително опции за маркиране на фактурирани часове и коригиране на проследяваното време.

Мобилно приложение : Управлявайте задачи и проекти, докато сте в движение, с напълно отзивчиво мобилно приложение. Управлявайте задачи и проекти, докато сте в движение, с напълно отзивчиво мобилно приложение.

Ограничения на ClickUp

Безплатният план предлага ограничен капацитет за съхранение.

По-високите премиум планове са скъпи за малките предприятия.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. MaintainX

чрез MaintainX

MaintainX е уеб-базиран софтуер за работни поръчки, поддръжка и CMMS, който подобрява изпълнението на работния процес и комуникацията в екипа при задачите по поддръжката.

Той е лесно достъпен от настолни и мобилни устройства, което го прави практичен вариант за производството, управлението на съоръжения и хотелиерството.

Най-добрите функции на MaintainX

Насладете се на изчистен потребителски интерфейс за лесна навигация.

Управлявайте всичко в движение с мобилно приложение

Създавайте и управлявайте работни поръчки с прикачени снимки

Получете динамични SOP, които се адаптират към въведените от потребителя данни.

Използвайте вградения чат за по-добра комуникация в екипа.

Ограничения на MaintainX

Разширени функции като интеграция на IoT сензори са достъпни само в плановете за предприятия.

Проблеми със съвместимостта с конкретни системи или устройства

Цени на MaintainX

Basic : Безплатен

Essential: 16 $/месец на потребител

Премиум: 49 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за MaintainX

G2: 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

3. BlueFolder

чрез Bluefolder

BlueFolder е цялостен софтуер за управление на полеви услуги, известен с лесната си настройка и персонализация.

Той оптимизира операциите по поддръжка на услугите чрез лесни за използване функции, от проследяване на работни поръчки до ангажиране на клиенти.

Най-добрите функции на BlueFolder

Проследявайте работните поръчки от начало до край, включително задачите и регистрите.

Синхронизирайте графиците за работа на екипа и разпределянето с Outlook и Google Calendar.

Управлявайте активи, проследявайте историята на обслужването и прикачвайте снимки.

Поддържайте множество задачи за всяка работна поръчка

Настройте повтарящи се задачи за рутинни дейности.

Създавайте работни процеси за одобрение от клиенти на смартфони и таблети.

Ограничения на BlueFolder

Възможна крива на обучение за нови потребители

Съвместимостта с съществуващите системи или специфичните бизнес изисквания варират.

Цени на BlueFolder

Предимства: Цена от 100 долара на месец

Pro Plus: Започва от 210 $/месец

Enterprise: Започва от 440 $/месец

Оценки и рецензии за BlueFolder

G2: 4. 3/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

4. UpKeep

чрез Upkeep Dashboard

Софтуерът за работни поръчки на UpKeep предлага цялостно решение за управление на работни поръчки за поддръжка. Той помага за организиране на графиците за поддръжка и опростява оптимизацията на работния процес, като повишава производителността.

Софтуерът позволява на потребителите да управляват работните поръчки директно от смартфоните си и улеснява обработката на задачите на място.

Най-добрите функции на UpKeep

Оптимизирайте създаването, оценката, приоритизирането и измерването на работните поръчки за поддръжка.

Разпределяйте и филтрирайте работните поръчки по критерии като техник, местоположение и приоритет.

Намалете времето за разрешаване на проблеми и автоматизирайте събирането на данни и отчитането.

Мобилни функции за управление на работни поръчки в движение

Ограничения на UpKeep

Възможна крива на обучение за нови потребители

Съвместимостта с съществуващите системи или специфичните бизнес нужди изисква допълнителни усилия за персонализиране или интегриране.

Цени на UpKeep

Lite: 20 $/месец за основно управление на поръчки

Стартово ниво: 45 $/месец с управление на запасите

Професионална версия: 75 $/месец с разширени аналитични функции

Бизнес +: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UpKeep

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

5. Fracttal

чрез Fracttal

Fracttal One, софтуерът за управление на работни поръчки на Fracttal, е решение за планиране, документиране, проследяване и изпълнение на задачи по поддръжка и работни поръчки.

Това е решение, предназначено предимно за мобилни устройства, достъпно за основните операционни системи като Android и iOS. То се отличава с отзивчив дизайн за удобно управление на работните поръчки и максимално използване на ресурсите.

Най-добрите функции на Fracttal

Създавайте планове за поддръжка въз основа на конкретни местоположения, като разпределяте задачи и активи.

Дигитализирайте процесите на управление за по-добро проследяване на задачите и работните поръчки.

Поддържайте сигурни интеграции с друг софтуер

Активирайте мобилен достъп за работа и вземане на решения от всяко устройство.

Ограничения на Fracttal

Някои потребители смятат, че методът за изчисляване на приблизителната средна стойност на електромера е неадекватен.

Липсва функция за пауза на задачите и не се посочват причините за паузите, когато те възникнат.

Цени на Fracttal

Общност: Безплатно

Стартово ниво: 229 USD/месец, фактурирани ежегодно, или 2748 USD/година

Професионален план: 539 USD/месец, фактурирани ежегодно, или 6468 USD/година

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Fracttal

G2: 4. 6/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (850+ отзива)

6. Connecteam

чрез Connecteam

Connecteam е софтуер за управление на служители и работни поръчки, който оптимизира управлението на работната сила. Той опростява планирането, комуникациите и развитието на служителите.

Connecteam е известен със своите инструменти, фокусирани върху служителите, за повишаване на производителността и ангажираността на екипа. Всеобхватните функции на платформата осигуряват гладка ежедневна работа и помагат за развитието на вашия персонал.

Най-добрите функции на Connecteam

Създавайте графици, проследявайте работните часове и лесно интегрирайте с системи за изчисляване на заплати.

Създавайте персонализирани формуляри и контролни списъци за управление на задачите в реално време и отчети от терен.

Получете множество инструменти за свързване на служителите, включително чат за работа, анкети и мениджър на събития.

Улеснете назначаването, обучението и признанието на служителите, за да поддържате мотивирана работна сила.

Ограничения на Connecteam

Някои разширени функции изискват планове от по-висок клас.

Следва да се оцени съвместимостта с съществуващите системи или специфичните бизнес изисквания.

Цени на Connecteam

План за малки предприятия: Безплатен

Базов: 29 $/месец

Разширено: 49 $/месец

Expert: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

7. FMX

чрез FMX

Софтуерът за работни поръчки за поддръжка на FMX предоставя на техниците необходимите инструменти за ефективна работа на място.

Софтуерът подобрява управлението на задачите, управлението на договорите и координацията, като гарантира навременното изпълнение и ефективната комуникация в екипа. Възможността му да се интегрира с няколко софтуерни системи, като същевременно предлага персонализирани услуги за интеграция, го прави ценен софтуер за работни поръчки.

Най-добрите функции на FMX

Създавайте и редактирайте формуляри за заявки, за да записвате важни подробности.

Достъп до пълния продукт FMX на мобилни устройства

Оптимизирайте процесите по работните поръчки с автоматично маршрутизиране

Управлявайте и проследявайте ефективно запасите

Прикрепете баркодове към оборудването за лесен достъп до информация с QR кодове.

Генерирайте отчети в реално време, за да получите информация за показателите за ефективност, като използвате табла за отчети.

Ограничения на FMX

Случайни забавяния в падащите менюта

Инспекциите не създават автоматично работни поръчки за неуспешни инспекции.

Цени на FMX

Персонализирани цени

FMX оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (4+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

8. ManagerPlus

чрез ManagerPlus

Софтуерът за работни поръчки ManagerPlus опростява процесите на компютризираната система за управление на поддръжката чрез централизирана платформа за генериране, възлагане, проследяване и съхранение на работни поръчки.

Той е известен с това, че включва достъп чрез облак, което позволява на мениджърите по поддръжка, операторите и техниците да извличат важни данни от свързани устройства чрез мобилни приложения.

Софтуерът предлага и функции за управление на запасите, проследява необходимите части за работните поръчки и оптимизира програмите за поддръжка.

Най-добрите функции на ManagerPlus

Планирайте критични и превантивни дейности по поддръжка, за да избегнете повреди и да проследявате разходите по работните поръчки.

Осигурете и споделете знания за поддръжката с персонализирани шаблони за работни поръчки

Опростете системата за управление на работните поръчки на доставчиците чрез автоматизиране и централизиране на процесите.

Оптимизирайте активите за по-добра възвръщаемост на инвестициите с достъп до данни в реално време в облака.

Ограничения на ManagerPlus

Някои потребители считат, че софтуерът е труден за навигация.

Липсва гъвкавост при създаването на персонализирани отчети за получаване на конкретна информация.

Липса на отчети за прекъсвания

Цени на ManagerPlus

Lightning Plus: 85 $/месец на потребител

Lightning Experience: 125 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ManagerPlus

G2: 3,4/5 (9+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

9. Wrike

чрез Wrike

Wrike е софтуер като услуга (SaaS) за управление на проекти, който подпомага потребителите в управлението и проследяването на проекти, срокове, работни графици и различни работни процеси.

Той се отличава с вертикалния си подход – инструмент, създаден за специализирани функции, който предлага по-задълбочено преживяване от конкурентите си.

Най-добрите функции на Wrike

Получете над 400 интеграции с различни приложения

Вижте различни опции за преглед, като диаграми на Гант и табла Канбан.

Използвайте разширени възможности за отчитане за плановете Enterprise и Pinnacle.

Използвайте гъвкави графици за проследяване на напредъка на проекта.

Разгледайте възможностите за проследяване на проблеми

Ограничения на Wrike

Разширените функции за сигурност се предлагат само в плана Enterprise.

По-скъп в сравнение с конкурентите на Wrike

Цени на Wrike

Безплатно: Неограничен брой потребители и проекти, 2 GB пространство за съхранение

Екип: 9,80 $/месец на потребител за малки екипи

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител за разширени инструменти

Enterprise: Персонализирани цени за разширена сигурност и мащабируемост

Pinnacle: Персонализирани цени за пълен достъп до функциите

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3500+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (2500+ отзива)

10. EZOfficeInventory

чрез EZOfficeInventory

EZOfficeInventory е софтуер, базиран в облака, водещо решение за управление на работни поръчки, активи и поддръжка, подходящо за компании от всякакъв размер.

Той предлага функции като проследяване на артикули на различни места, сканиране на баркодове чрез мобилно устройство, оптимизирано управление на нивата на запасите и цялостно управление на потребители и доставчици. GPS проследяването му е идеално за наблюдение на местоположението на активи.

Най-добрите функции на EZOfficeInventory

Проследявайте всичките си лицензи на едно място

Използвайте облачен софтуер с достъп за много потребители

Проектирайте и отпечатвайте етикети за активи, поддържащи баркодове, QR кодове и RFID етикети.

Ограничения на EZOfficeInventory

Платени достъп до някои ключови функции

Нестабилно мобилно приложение

Цени на EZOfficeInventory

Essential: 35 $/месец

Разширено: 45 $/месец

Премиум: 55 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за EZOfficeInventory

G2: 4. 4/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)

Вашият път към по-интелигентно управление на работните поръчки и поддръжката

Видяхте най-добрите софтуери за работни поръчки за 2024 г. и подходящият инструмент може да промени начина, по който обработвате заявките за поддръжка. Не става въпрос само за по-бързо отстраняване на проблеми, а за интелигентно управление, ясна комуникация и поддържане на преднина.

Независимо дали сте малък екип или голяма компания, тук ще намерите решение, което ще ви пасне като ръкавица. Ако обаче искате нещо, което не само да ви пасне, но и да ви даде нещо в повече, регистрирайте се в ClickUp и се убедете сами! ?