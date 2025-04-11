13 най-добри софтуера за управление на клинични изпитвания за 2025 г.

Клиничните изпитвания са сложни.

Те включват няколко аспекта, които изискват внимание – от набирането на разнообразни групи пациенти до управлението на проучвания, анализ на данни, отчитане, логистика на мониторинга и др.

Дори и да пропуснете само едно изменение в протокола, резултатът ще бъде несъответствие, тежки санкции и правни проблеми.

Тук на помощ идват системите за управление на клинични изпитвания (CTMS), които обединяват всички разпръснати процеси под един покрив. Платформата CTMS гарантира, че всички критични процеси са на едно място, което рационализира клиничните изпитвания и изследователските операции и ви помага да вземете информирани решения по-бързо.

Този списък включва най-добрия софтуер за управление на клинични изпитвания, предназначен да подобри вашите клинични изпитвания. Разгледайте ги всички и изберете идеалния за вашите нужди.

Най-добрият софтуер за управление на клинични изпитвания на един поглед

Ето сравнителна таблица за системите за управление на клинични изпитвания (CTMS):

Име на инструмента Най-подходящ за Основни характеристики Цени ClickUp Управление на документацията от изпитванията, проследяване на задачите и работни потоци в научните изследвания Проследяване на задачи, съвместна работа с документи, автоматизация, табла за управление, съответствие с HIPAA, анализи, базирани на изкуствен интелект Безплатен, неограничен: 7 $/потребител/месец, Бизнес: 12 $/потребител/месец, Предприятие: индивидуални цени Zelta Управление на клинични данни Информация за данните от изпитванията в реално време, анализи за прогнозно презареждане, табла за управление на базата на KPI Индивидуални цени Florence eBinders Дистанционно наблюдение и управление на изпитвания eISF, електронни подписи, съхранение на документи, дистанционно наблюдение, вградени контроли за редактиране Индивидуални цени Clinion Централизиране и автоматизиране на клиничните операции AI/ML модули, автоматизация на протоколи, управление на IP инвентара, видимост в реално време Индивидуални цени Veeva Vault Централизиране на клиничните данни и съдържание Споделяне на регистрацията на проучвания, eCOA, централизирана комуникация по проучванията Индивидуални цени Medidata Управление на проучвания и визуализация на данни Автоматизиран трансфер на данни, визуална аналитика, eTMF и Rave EDC интеграции Индивидуални цени Oracle Siebel Мониторинг и управление на операциите по клиничните изпитвания Автоматизация на работния процес, персонализирани портали, автоматично проследяване на завършените посещения на субектите Индивидуални цени MasterControl CTMS Клинична документация и управление на качеството Управление на документи TMF и GCP, квалификация и мониторинг на обекти, интеграция на клинични операции и управление на качеството Индивидуални цени TrialKit Управление на дистанционни изпитвания и децентрализирани проучвания EDC, RTSM, анализи, базирани на изкуствен интелект, родно мобилно приложение Цени от 1350 долара нагоре RealTime CTMS Оптимизиране на включването на пациенти и клиничните изпитвания Проследяване на пациенти, автоматизирано планиране, съответствие с HIPAA, разширени отчети Индивидуални цени Edge CTMS Управление на клинични изследвания в реално време Създател на работни потоци, финансов модул, проследяване на набирането на пациенти Индивидуални цени Castor EDC Събиране на данни от клинични изпитвания eCRF, информация за проучването в реално време, достъп въз основа на роли, функции за проучвания Индивидуални цени Clinical Conductor CTMS Оптимизиране на набирането на участници и финансовите работни процеси Проследяване на набирането на участници, финансово управление, централизирана информация за проучванията Индивидуални цени

Какво е управление на клинични изпитвания?

Управлението на клинични изпитвания включва планиране, изпълнение и мониторинг на клиничните изследвания, за да се гарантира, че те се провеждат етично в съответствие с индустриалните регулаторни стандарти.

Управлението на клиничните изпитвания изисква координиране на няколко аспекта, като набиране на пациенти, събиране на данни, вземане на решения въз основа на данни, управление на документи, управление на бюджета, поддържане на съответствие и отчитане между обектите и заинтересованите страни. Тук целта е да се проведе изпитването ефективно, като се поддържа целостта на данните и безопасността на участниците.

🧠 Знаете ли, че... Според проучване, за провеждането на успешни клинични изпитвания са необходими различни фактори, включително планиране на проекта, безпроблемно сътрудничество, минимална работа за изследователите и участниците, ефективни системи и подходящо набиране на участници в изпитванията.

Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за управление на клинични изпитвания (CTMS)?

Независимо дали търсите софтуер за управление на клинични изпитвания или платформа, която да ви помогне да създадете процеси за управление на използването, уверете се, че софтуерът разполага с следните функции:

Управление на пациенти : Изберете платформа, която може да автоматизира планирането, да организира срещите, да проследява записванията и да наблюдава спазването на изискванията.

Управление на документи : Въведете система за управление на изпитвания, която ви помага да съхранявате и управлявате документи и научни изследвания централизирано. Уверете се, че тя предлага сигурно съхранение с разрешения за достъп и контрол на версиите.

Отчитане и анализи : Изберете софтуер, който предлага персонализиран табло и отчети в реално време, за да можете да получите информация за дейностите по изпитването, производителността на екипа и други показатели за ефективността.

Съответствие с нормативните изисквания: Изберете платформа, която поддържа необходимите стандарти в областта на здравеопазването, включително HIPAA и SOC 2, и гарантира пълно съответствие със стандартите и протоколите.

💡Съвет от професионалист: Обърнете внимание на лекотата на използване и мащабируемостта на платформата. Уверете се, че софтуерът може да се адаптира към нарастващия обем и сложност на вашите изпитвания. Това ще ви помогне да изберете софтуер, който може да се поддържа с развитието на вашите изследвания.

Най-добрият софтуер за управление на клинични изпитвания (CTMS)

Нека разгледаме най-добрия софтуер за управление на клинични изпитвания, неговите основни функции, цени и ограничения.

1. ClickUp (най-подходящ за управление на документацията от изпитванията, проследяване на задачите и работните процеси в областта на научните изследвания)

Сътрудничество по работните процеси и документацията на пациентите в реално време с ClickUp

Независимо дали са на място, дистанционни или хибридни, клиничните изпитвания означават много работа – посещения на място, мониторинг на обекта, огромно количество документация, сложни процеси на изпитване и строги регулаторни изисквания, което води до разкъсани работни потоци.

Тук ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага да направите вашите клинични изпитвания по-бързи и по-ефективни.

ClickUp for Healthcare може да подобри преживяванията на пациентите с автоматично планиране на срещи и процеси по договори и SLA, бързо проследяване на заявки за записи и сътрудничество по отношение на данните за пациентите и изследванията. Това е платформа, съответстваща на SOC 2 и HIPAA, с разширени потребителски разрешения за защита на данните.

Автоматизирайте срещите, проследявайте графиците и балансирайте натоварването с ClickUp for Healthcare

За начало, ClickUp Tasks оптимизира клиничните изпитвания. Той ви позволява да организирате сложни работни процеси по изпитванията в управляеми задачи (с контролни списъци), да наблюдавате доставките за изпитванията, да разпределяте отговорности и да проследявате напредъка на клиничните изпитвания в реално време. Можете също да присвоявате коментари на конкретни членове на екипа, за да гарантирате отчетността по време на фазите на изпитването.

ClickUp Docs улеснява клиничната документация. Той служи като централно хранилище за съхранение и управление на регулаторни документи, изследователски бележки и доклади от проучвания. Изследователските екипи могат лесно да си сътрудничат в рамките на тези документи, като поддържат контрол на версиите.

Организирайте бележки, проучвания, клинични изследвания и сътрудничество в реално време с ClickUp Docs

Когато става въпрос за процеси, освободете се от тежестта на рутинните процеси по изпитването, като одобрения на маршрути, напомняния за проучвания, промяна на статуса на задачите и събирането на данни, както и известия за последващи задачи с ClickUp Automations. Можете също така да интегрирате ClickUp с други CTMS платформи, за да създадете правила за автоматизация на базата на тригери и да направите файловете достъпни за търсене в едно единно, интегрирано работно пространство.

Автоматизирайте задачите, одобренията и настройките на сигналите с ClickUp Automations

ClickUp ви помага да следите графиците на изпитванията и списъците за проверка на съответствието, както и да получите по-добра представа за показателите за производителността на екипа. С персонализираните табла на ClickUp можете бързо да получите достъп до важни показатели и подробности за изпитванията, без да се налага да претърсвате огромни количества данни.

Освен тези функции, ClickUp улеснява работата ви с огромна библиотека от шаблони. Например, шаблонът за управление на пациенти на ClickUp ви помага да:

Създавайте персонализирани планове за грижи и проследявайте напредъка към здравните цели.

Сътрудничество с членовете на вашия изследователски екип в реално време

Организирайте срещи, медицински досиета и формуляри за оценка на едно място.

Получете безплатен шаблон Организирайте планове за грижи, срещи и медицински досиета с шаблона за управление на пациенти на ClickUp.

По същия начин ClickUp разполага с няколко шаблона за документиране на процеси, които ви помагат да стандартизирате процесите и да осигурите последователност и прозрачност.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество по клинични изпитвания и изследвания с ClickUp Docs

Организирайте графиците с ClickUp Calendar и автоматизирайте планирането на срещи, одобренията и други рутинни задачи.

Следете времето, прекарано за всяко клинично изпитване, и коригирайте графиците на проектите и разпределението на ресурсите с ClickUp Time Tracking.

Задайте ясни цели и задачи за подобряване на клиничните изпитвания и ги проследявайте на едно място с ClickUp Goals.

Съхранявайте всички дискусии и въпроси, свързани с изпитванията, на едно място за лесен достъп с ClickUp Chat.

Създавайте документация за съответствие, създавайте шаблони за рецепти, анализирайте записите на пациентите, извличайте информация от клиничните изследвания и много други с ClickUp Brain

Анализирайте съществуващите клинични данни и създавайте документи за клинични изследвания с ClickUp Brain

Ограничения на ClickUp

ClickUp може да ви се стори прекалено сложен в началото, тъй като предлага множество функции на едно място.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е мощен инструмент, с който информацията за всеки проект в нашата организация може да бъде централизирана за мултидисциплинарни и регионални екипи, за да бъдат всички на една и съща страница, докато бизнесът се движи към напредък.

ClickUp е мощен инструмент, с който информацията за всеки проект в нашата организация може да бъде централизирана за мултидисциплинарни и регионални екипи, за да бъдат всички на една и съща страница, докато бизнесът се движи към напредък.

💡Съвет от професионалист: Научете как да настроите ClickUp Dashboard за управление на проекти за клинични изпитвания. 👇

2. Zelta (Най-добър за управление на клинични данни)

чрез Zelta

Zelta, разработен от Merative Clinical Development (по-рано IBM Clinical Development), е платформа за управление на клинични данни, която прави клиничните изпитвания по-ефективни. Тя предлага персонализиран подход, който ви позволява да избирате функционалности за конкретни проучвания.

С Zelta можете да получите информация в реално време за данните от изпитванията, включително ангажираността на участниците, спазването на нормативните изисквания и др. на едно място. Софтуерът предлага и функции за управление на доставките за изпитванията и рандомизация, които помагат за равномерното разпределение на участниците и оптимизирането на логистиката на доставките.

Най-добрите функции на Zelta

Събирайте данни от участниците, включително анкети, оценки и дневници с Zelta EDC (Electronic Data Capture).

Прогнозирайте наличностите на изпитвателните центрове с анализи за предсказване на попълването на запасите

Получавайте информация в реално време, идентифицирайте тенденции и препятствия с помощта на табла, базирани на KPI.

Ограничения на Zelta

Може да забави работата при големи клинични проучвания

Цени на Zelta

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zelta

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Florence eBinders (Най-добър за дистанционно наблюдение и управление на изпитвания)

чрез Florence eBinders

Florence eBinders поддържа клиничните изследвания с eISF (електронни файлове на изследователския център) и папки за участниците. Той предлага функции като електронно подписване и съхранение на документи, за да ускори управлението на изпитванията.

Предимството на софтуера се състои в неговите възможности за дистанционно наблюдение. Тези функции ви позволяват да наблюдавате дейностите по изпитването в реално време, без да се налага да посещавате мястото, да преглеждате документи с приоритетно значение и да проследявате спазването на изискванията, докато сте в движение. Освен това можете да получите директен достъп до редактираните папки на участниците, без да качвате дубликати на документи в порталите на спонсорите.

Най-добрите функции на Florence eBinders

Използвайте работни потоци за настройка и активиране на проучвания

Идентифицирайте рисковете с отчети и табла

Подписвайте документи електронно и сътрудничете си при проучвания и написването на бележки.

Позволете само на оторизирани потребители да виждат защитена здравна информация (PHI) с вградени контроли за редактиране.

Ограничения на Florence eBinders

Някои функции могат да бъдат объркващи. Отнема време да се разбере продукта.

Трудно е да се поставят подписите в правилните полета

Функцията за търсене не намира правилната информация

Цени на Florence eBinders

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Florence eBinders

G2 : 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Florence eBinders?

Лесно за използване приложение с невероятни функции, които опростяват и улесняват работата. Въпреки това, все още има някои усложнения при използването му, затова все пак трябва да сте опитен технически специалист.

Лесно за използване приложение с невероятни функции, които опростяват и улесняват работата. Въпреки това, все още има някои усложнения при използването му, затова все пак е необходимо да сте опитен технически специалист.

4. Clinion (Най-добър за централизиране и автоматизиране на клиничните операции)

чрез Clinion

Платформата eClinical на Clinion интегрира управление на изпитвания, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, CSR автоматизация и eTMF (Electronic Trial Master File) за оптимизиране на клиничните изпитвания. Една от най-забележителните й характеристики е видимостта в реално време, която ви позволява да наблюдавате всеки етап от изпитването – от набирането на участници до събирането на данни и корекции в хода на изпитването.

Той разполага и с интегрирани AI/ML модули, като AI медицинско кодиране, за да ускори графиците на изпитванията и да подобри качеството и съответствието на данните.

Най-добрите функции на Clinion

Автоматизирайте протоколите и докладите от клиничните проучвания за по-бързо одобрение, намалете времето и разходите за изготвяне и спазвайте нормативните изисквания.

Проследявайте запасите – от получаването до издаването и връщането с управление на запасите с IP.

Проследявайте и управлявайте клиничните етапи и гарантирайте спазването на протокола в срок.

Преглеждайте финансите, проектите, областите и инвентара с отчети и табла.

Ограничения на Clinion

Зареждането на данни на партиди може да бъде малко сложно

Обработката на големи обеми данни може да забави софтуера

Цени на Clinion

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Clinion

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Veeva Vault (Най-добър за централизиране на клинични данни и съдържание)

чрез Veeva Vault

Veeva Vault е софтуер за управление на изпитвания с функции, които отговарят на вашите нужди за управление на проекти в областта на здравеопазването. Той поддържа сътрудничество в реално време с редактиране, коментиране и интегриран чат. Позволява ви да проследявате одобренията за съдържание и документи, като гарантирате съответствие с нормативните изисквания и стандартизирани работни процеси.

Основното предимство на платформата е, че тя служи като единствен източник на достоверна информация за клиничните данни и документация. Тя се свързва директно с други приложения на Veeva, улеснявайки получаването на информация в реално време, оперативната ефективност и бързото вземане на решения.

Най-добрите функции на Veeva Vault

Управлявайте споделянето на регистрацията на проучвания, като използвате предварително конфигурирани правила за регистрация, работни потоци, генериране на XML, подаване на документи и др. с Veeva Disclosures.

Събирайте отговорите на въпросниците директно от пациентите, участващи в изпитването, от болногледачите или от лекарите с eCOA (електронни оценки на клиничните резултати).

Централизирайте комуникациите, документите и обмена на писма за безопасност, както и информацията за плащанията с Site Connect.

Ограничения на Veeva Vault

Функцията за търсене често показва нерелевантни резултати.

Той не е толкова интуитивен, колкото конкурентите му. Функции като качване на документи в eTMF, стартиране или преглед на работния процес и др. изискват прекалено много стъпки.

Цени на Veeva Vault

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Veeva Vault

G2 : 4. 1/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Veeva Vault в реалния живот?

Цялостното преживяване беше задоволително и успях да използвам много добре функциите за сътрудничество, а проследяването на задачите беше лесно. Недостатъкът обаче е, че работата му е бавна с големи масиви от данни и има проблеми с латентността.

Като цяло опитът ми беше задоволителен и успях да използвам много добре функциите за сътрудничество, а проследяването на задачите беше лесно. Недостатъкът обаче е, че при големи масиви от данни софтуерът работи бавно и има проблеми с латентността.

6. Medidata (Най-добър за управление на проучвания и визуализация на данни)

чрез Medidata

CTMS на Medidata е лесен за използване инструмент с автоматизирани работни потоци, който ви помага да оптимизирате ръчните клинични процеси. Безпроблемната интеграция на софтуера с eTMF и Medidata Rave EDC елиминира ръчното въвеждане на данни, което ви позволява да управлявате изпитвания, научни изследвания и обекти. Освен това, той предлага мощни визуални анализи за наблюдение на изследвания и процеси на изпитване.

Най-добрите функции на Medidata

Управлявайте клиничните проучвания ефективно с автоматизиран трансфер на данни от EDC към табла, прогнози и анализи.

Създавайте графики и интуитивни визуализации за различни проучвания в един доклад или табло.

Оптимизирайте сътрудничеството между обектите и управлявайте документи с интеграциите Rave EDC и Medidata eTMF.

Ограничения на Medidata

Няма опция за добавяне на информация на едро

Лесно е да загубите данни, ако не са запазени или ако няколко потребители работят едновременно.

Цени на Medidata

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Medidata

G2 : 4,2/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители на Medidata?

Като цяло, Medidata е доста лесен за използване с изчерпателни обучителни видеоклипове. Интерфейсът не е забавен или интуитивен за навигация, а попълнените страници не преминават към следващата страница след запазване, което прави въвеждането на данни по-времеемко. Освен това не ми харесва, че когато завършите страницата за въвеждане на данни в eCRF, след като я запазя, тя не преминава автоматично към следващата страница, където са необходими данни, особено при едно и също посещение.

Като цяло, Medidata е доста лесен за използване с изчерпателни обучителни видеоклипове. Интерфейсът не е забавен или интуитивен за навигация, а попълнените страници не преминават към следващата страница след запазване, което прави въвеждането на данни по-времеемко. Освен това не ми харесва, че когато завършите страницата за въвеждане на данни в eCRF, след като я запазя, тя не преминава автоматично към следващата страница, където са необходими данни, особено при едно и също посещение.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите с познания изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването между контексти става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

7. Oracle Siebel (най-подходящ за мониторинг и управление на клинични изпитвания)

чрез Oracle Siebel CTMS

CTMS на Oracle Siebel ви помага да подобрите операциите по клиничните изпитвания, да поддържате качеството на изпитванията и да управлявате по-добре взаимоотношенията с изследователите.

Платформата разполага с надеждни инструменти, като отчети за пътувания, управление на документи, проследяване на плащания на обекти и управление на календари, за по-ефективно провеждане на клинични изпитвания. Тя предлага и разширени отчети за състоянието и управлението на изпитванията, за да подобри процеса на вземане на решения.

Най-добрите функции на Oracle Siebel

Подобрете операциите по клиничните изпитвания с видимост на данните в реално време и автоматизация на работния процес.

Достъп до персонализирани портали, които помагат на координаторите на обектите и CRA да управляват клиничните изпитвания чрез интернет.

Автоматично проследяване на статуса на завършени посещения на субекти, елиминиране на ръчни грешки

Ограничения на Oracle Siebel

Конфигурирането и управлението на системата може да изисква обучение.

Възможно е да има високи разходи за внедряване, включително лицензиране на софтуер, персонализиране и интеграции.

Цени на Oracle Siebel

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Oracle Siebel

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. MasterControl CTMS (Най-добър за клинична документация и управление на качеството)

чрез MasterControl CTMS

MasterControl комбинира CTMS и CQMS (системи за управление на клинични изпитвания и качество), за да можете да управлявате всичко – от събирането на данни за пациентите до документацията, качеството и риска – подобрявайки точността на данните и ефективността в клиничните изпитвания.

Софтуерът оптимизира управлението на вашите eTMF, документи, дейности, събития, свързани с качеството, одити, обучения и проекти по време на клиничното изпитване. Той опростява обмена на информация, използвайки няколко метода за импортиране и експортиране на данни. Освен това ви позволява да свързвате, докладвате и проучвате подробно информацията за всеки обект, включително квалификациите и участието в проучването, историята на одитите и мониторинговите посещения.

Най-добрите функции на MasterControl CTMS

Събирайте и организирайте документите TMF (Trial Master File) и GCP (Good Clinical Practices) от различни обекти и CRO.

Управлявайте квалификацията, мониторинга, ефективността и одитите на доставчиците, както и обучението по време на клиничното проучване.

Интегрирайте клиничните операции, управлението на качеството и събитията, свързани с качеството, в CRO, доставчиците и местата за проучвания.

Ограничения на MasterControl CTMS

Търсенето на данни може да бъде досадно

Стръмна крива на обучение

Цени на MasterControl CTMS

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за MasterControl CTMS

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. TrialKit (Най-добър за управление на дистанционни изпитвания и децентрализирани проучвания)

чрез TrialKit

TrialKit е цялостна система за управление на клинични изпитвания с управление на ресурсите, която опростява провеждането на изпитвания. Тя позволява въвеждане на данни в реално време и директен трансфер на данни в приложението EDC, ускорявайки събирането на данни.

Платформата автоматизира процесите на електронно съгласие и резултатите, докладвани от пациентите, като ви помага да провеждате дистанционни и хибридни клинични изпитвания. Освен това TrialKit предлага анализи, базирани на изкуствен интелект, които ви помагат да вземете информирани решения. Платформата разполага с мобилно приложение, което позволява на изследователите да управляват изпитванията отвсякъде.

Най-добрите функции на TrialKit

Добавяйте обекти и кохорти, променяйте режимите на дозиране, адаптирайте се към промените в нормативната уредба и предотвратявайте отклонения от протокола с помощта на TrialKit Electronic Data Capture (EDC).

Използвайте гъвкави дизайни на проучвания и рандомизирайте пациентите точно с помощта на функции за управление на ресурсите като RTSM (Randomization and Trial Supply Management).

Опростете процеса на кодиране в управлението на клинични данни, като използвате автоматично кодиране с TrialKit Coder.

Ограничения на TrialKit

Създаването и проектирането на EDC за проучвания изисква определено време за обучение.

Можете да филтрирате отчета на таблото по повече от един сайт едновременно.

Цени на TrialKit

Цени от 1350 долара нагоре

Оценки и рецензии за TrialKit

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за TrialKit?

TrialKit отговаря на нашите нужди в областта на научните изследвания. Потребителският интерфейс е страхотен и позволява на потребителите да работят лесно с платформата. Тяхната обширна база от знания е съчетана с изкуствен интелект, който може да отговори директно на вашите въпроси. Обслужването на клиенти е изключително! Никога не сме имали въпрос, който да остане без отговор, а те предлагат и индивидуални консултации по телефона, за да ви помогнат с почти всичко. Въпреки това, липсват някои функции, като по-лесен начин за дизайн на началната страница, по-голяма гъвкавост при таблото за управление и отчетите на началната страница, както и по-разширени условни действия.

TrialKit отговаря на нашите нужди в областта на научните изследвания. Потребителският интерфейс е страхотен и позволява на потребителите да работят лесно с платформата. Тяхната всеобхватна база от знания е съчетана с изкуствен интелект, който може да отговори директно на вашите въпроси. Обслужването на клиенти е изключително! Никога не сме имали въпрос, който да остане без отговор, а те предлагат и индивидуални консултации по телефона, за да ви помогнат с почти всичко. Въпреки това, липсват някои функции, като по-лесен начин за дизайн на началната страница, по-голяма гъвкавост при таблото за управление и отчетите на началната страница, както и по-разширени условни действия.

10. RealTime CTMS (Най-добър за оптимизиране на включването на пациенти и клиничните изпитвания)

чрез RealTime CTMS

RealTime CTMS ви помага да оптимизирате клиничните изпитвания, набирането на пациенти и управлението на проучванията. Той разполага с инструменти за планиране, които автоматизират предупрежденията за целевите дати на проучването и предстоящите събития. Той опростява проследяването на пациентите и разполага с разширени възможности за отчитане, които ви помагат да наблюдавате ефективността на обекта, набирането на персонал, финансовите показатели и производителността на персонала.

RealTime CTMS е също така софтуер, съответстващ на HIPAA, който помага да се гарантира, че вашите клинични изпитвания отговарят на действащите нормативни изисквания и етични стандарти с функции като одитни следи и проверки за целостта на данните.

Най-добрите функции на RealTime CTMS

Проследявайте и наблюдавайте нови възможности за изпитвания от CRO и изградете своя план за проучвания.

Създавайте персонализирани отчети, за да идентифицирате тенденциите в бранша и да получите информация за дейностите на обекта.

Ускорете планирането с автоматизирани целеви дати за проучвания и изчисления на прозорци.

Ограничения на RealTime CTMS

Стръмна крива на обучение

Достъпът и разрешенията на потребителите не са достатъчно детайлни

Цени на RealTime CTMS

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за RealTime CTMS

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за RealTime CTMS?

Real Time-CTMS предлага набор от функции, които помагат за управлението на клиничните изпитвания. Много ми харесва и програмата за обучение, която покрива нуждите на всеки потребител, а обслужването на клиенти заслужава 5 звезди. Бих искал обаче да има начин да се импортират посещенията за проучвания. Това би спестило много време и би намалило риска от грешки при въвеждането на данни.

Real Time-CTMS предлага набор от функции, които помагат за управлението на клиничните изпитвания. Много ми харесва и програмата за обучение, която покрива нуждите на всеки потребител, а обслужването на клиенти заслужава 5 звезди. Бих искал обаче да има начин да се импортират посещенията за проучвания. Това би спестило много време и би намалило риска от грешки при въвеждането на данни.

11. Edge CTMS (Най-добър за управление на клинични изследвания в реално време)

чрез Edge

Както повечето CTMS, Edge е създаден като софтуер за управление на клинични изпитвания и пациенти. Софтуерът е специализиран в подпомагането на изследователите да проследяват и управляват своите проучвания от начало до край. Освен това, той осигурява пълна прозрачност и контрол върху набирането на пациенти.

Edge CTMS има и други полезни функции, като финансов модул и персонализирани работни процеси. По този начин той може да замести вашите електронни таблици и да ви предостави по-прозрачна представа за финансовите отчети, работните процеси, характеристиките на пациентите, фактурите и др.

Най-добрите функции на EDGE CTMS

Записвайте и управлявайте работните процеси в реално време

Разпределяйте работната натовареност по желания от вас начин с помощта на инструмент за създаване на персонализирани работни процеси.

Проследявайте фактури и създавайте отчети с помощта на всеобхватен финансов модул.

Ограничения на EDGE CTMS

Липсва интерактивно отчитане, което може да ограничи редактирането на фактури и отчети, засягайки възможността за оптимизиране на качеството на записаните данни.

Управлението на големи обеми данни от изследователски центрове може да бъде трудно и отнемащо време.

Цени на EDGE CTMS

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за EDGE CTMS

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители на EDGE CTMS?

Страхотна система – лесна за използване, лесна за обучение на другите, в момента не бих могъл да си върша работата без нея. Аз съм евангелист на EDGE – страхотен дизайн! Въпреки това, системата ви излиза, ако няма натискания на клавиши/движения на мишката след много кратък период от време.

Страхотна система – лесна за използване, лесна за обучение на другите, в момента не бих могъл да си върша работата без нея. Аз съм евангелист на EDGE – страхотен дизайн! Въпреки това, системата ви излиза, ако няма натискания на клавиши/движения на мишката след много кратък период от време.

12. Castor EDC (Най-добър за събиране на данни от клинични изпитвания)

чрез Castor EDC

Castor EDC е софтуер за управление на клинични изпитвания (CTMS) и въвеждане на данни, базиран в облака. Неговата лесна за използване база данни е идеална за проследяване на пациентските досиета. Можете да въвеждате данни, да генерирате автоматични заявки и да използвате различни опции за филтриране, за да търсите данни бързо. Платформата показва и цялостния път на пациента, неговия напредък и неизвършената работа – всичко на едно място.

Най-голямото предимство на Castor са неговите подробни функции за проучвания. Можете да създавате формуляри за проучвания и клинични изследвания, да създавате различни проучвания, използвайки шаблони, да изпращате уеб проучвания, да организирате проучвания в пакети за лесно разпространение, а също и да показвате навигатор във формулярите, за да могат участниците лесно да навигират между разделите.

Най-добрите функции на Castor EDC

Събирайте и управлявайте данни от проучвания в единен център, споделяйте ги с екипа си за управление на проучвания и създавайте усъвършенствани електронни формуляри за докладване на случаи (eCRF).

Получавайте информация в реално време за статистическите данни от проучванията и проследявайте въвеждането на данни.

Използвайте разрешения за достъп на базата на роли за прецизен контрол и защита на данните.

Получавайте известия по имейл за конкретни събития, като повтарящо се въвеждане на данни, събития от проучването и др.

Ограничения на Castor EDC

Управлението на данни може да бъде предизвикателство поради проблеми като забавено събиране на данни, промяна на дати при работа в различни часови зони и др.

Цени на Castor EDC

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Castor EDC

G2 : 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители на Castor EDC?

Castor EDC е лесен за употреба и лесно управляем инструмент за клинични изпитвания, който съм използвал досега. Той осигурява гъвкавост при употребата. Позволява промени във функциите, които могат да бъдат добавени, за да отговорят на нови нужди. Въпреки това, той се контролира централизирано. Трудно е да се предоставят описания за някои слотове, които са ограничени. От друга страна, в някои дни работи бавно.

Castor EDC е лесен за употреба и лесно управляем инструмент за клинични изпитвания, който съм използвал досега. Той осигурява гъвкавост при употребата. Позволява промени във функциите, които могат да бъдат добавени, за да отговорят на нови нужди. Въпреки това, той се контролира централизирано. Трудно е да се предоставят описания за някои слотове, които са ограничени. От друга страна, в някои дни работи бавно.

13. Clinical Conductor CTMS (Най-добър за оптимизиране на набирането на участници и финансовите работни процеси)

чрез Clinical Conductor CTMS

Clinical Conductor CTMS, разработен от Advarra, предлага надеждни функции за проследяване на клинични проучвания, набиране на участници, спазване на изискванията и финансови възможности. Разполага с огромна база данни с опции за филтриране и персонализирани табла, което го прави подходящ за работа с хиляди пациенти.

Платформата помага за проследяване на набирането на пациенти, създаване на подробни доклади и организиране на срещи и назначения. Отличителната черта на инструмента е планирането на пациентите. Просто въвеждате всяко проучване, задавате интервали, записвате и планирате.

Най-добрите функции на Clinical Conductor CTMS

Централизирайте информацията, свързана с персонала, протоколите, финансите и др. с управление на проучвания или изследвания

Оптимизирайте задачите по набирането на участници, получавайте актуализации в реално време с функции за набиране на участници.

Управлявайте бюджети, проследявайте фактури и идентифицирайте просрочени плащания.

Ограничения на Clinical Conductor CTMS

Функциите за финансово управление могат да бъдат доста сложни.

Интерфейсът с много страници и бутони може да изглежда тромав за някои потребители.

Цени на Clinical Conductor CTMS

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Clinical Conductor CTMS

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Clinical Conductor CTMS?

Clinical Conductor CTMS е чудесен за управление на изпитвания, финанси, набиране на участници и планиране. След като се запознаете с интерфейса, има много начини да преглеждате информацията. Един недостатък е, че не предлага електронно управление на източници или документи. Ако го правеше, би бил наистина едно гише за клинични изпитвания.

Clinical Conductor CTMS е чудесен за управление на изпитвания, финанси, набиране на участници и планиране. След като се запознаете с интерфейса, има много начини да преглеждате информацията. Един недостатък е, че не предлага електронно управление на източници или документи. Ако го правеше, би бил наистина едно гише за клинични изпитвания.

Опростете клиничните изпитвания с подходящия софтуер CTMS

Без технология модернизирането на клиничните изпитвания е като далечна мечта. Независимо дали искате да организирате документацията, да подобрите мониторинга или да ускорите процесите, имате нужда от идеалния CTMS.

Нашият списък съдържа най-добрите CTMS с разнообразни функции. Всичко, което трябва да направите, е да оцените вашите нужди, приоритети и бюджет, за да изберете платформа, която отговаря на вашите изисквания. Например, ако вашият приоритет е управлението на научните изследвания, обмислете Edge CTMS, а ако се занимавате с дистанционни изпитвания, включете Florence eBinders в списъка си.

Но ако искате цялостно решение, което обхваща всички аспекти на управлението на проекти, за да оптимизирате и ускорите процесите на клиничните изпитвания, опитайте ClickUp.

Регистрирайте се безплатно още днес, за да видите ClickUp в действие!