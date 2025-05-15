Топ 11 алтернативи на Leapsome през 2025 г.

Ами ако вашите HR инструменти наистина направиха работата по-гладка за всички? Защото когато ангажираността на служителите и сътрудничеството в екипа се наредят, всичко останало следва.

Мотивиран и добре свързан екип води до по-добри резултати, по-високи нива на задържане на персонала и кариерно развитие. Макар платформи като Leapsome да са популярни платформи за ангажираност на служителите, които предлагат полезни информации чрез задълбочени анализи, те не винаги са идеалното решение за всяка организация.

Leapsome ви помага да следите напредъка, да събирате обратна връзка от служителите и да съгласувате членовете на екипа с целите на компанията. Въпреки това, някои потребители съобщават за предизвикателства като стръмна крива на обучение, ограничени интеграции и високи цени. Тези недостатъци подтикват организациите да проучват други комплексни решения.

Ако сте един от тези потребители, търсенето ви свършва тук!

📋 Този наръчник разглежда 11-те най-добри алтернативи на Leapsome, които опростяват HR процесите, повишават ангажираността на служителите и осигуряват гъвкавостта, от която се нуждаят съвременните екипи.

🔍 Знаете ли, че... Терминът „човешки ресурси“ не винаги е бил използван! Преди средата на 20-ти век често се използваше терминът „индустриални отношения “ или „управление на персонала“.

Какво да търсите в алтернативите на Leapsome?

Когато търсите най-добрите алтернативи на Leapsome, се фокусирайте върху функции, които опростяват задачите на HR отдела и подобряват производителността на вашия екип. Търсете инструменти, които помагат при планирането на работната сила, повишават ангажираността на служителите, оптимизират HR процесите и помагат на вашия екип да се развива без главоболия.

Ето някои ключови функции, които трябва да имате предвид:

Управление на производителността : Потърсете платформа за управление на производителността, която проследява и оценява производителността на вашия екип с обратна връзка в реално време и полезни информации.

Управление на цели : Дайте приоритет на инструментите за управление на цели за HR специалисти, които оптимизират поставянето на цели, за да съгласуват членовете на екипа с OKR на компанията, като същевременно лесно следят напредъка.

Анализ на ангажираността на служителите : Намерете : Намерете софтуер за ангажираност на служителите , който предоставя информация за данните за ангажираността, за да идентифицирате ключови показатели и тенденции за положителна работна среда.

Система за управление на обучението : Потърсете инструмент, който предлага структурирани пътища за обучение, за да стимулирате растежа и задържането на служителите.

Програми за признание : Изберете инструмент с награди, признание и управление на възнагражденията, за да подобрите опита и мотивацията на служителите.

Персонализирани анкети за служители: Изберете : Изберете инструменти за анкетиране на служителите , които адаптират редовните анкети за ангажираност, за да събират ефективно обратна връзка от потребителите.

🔍 Знаете ли, че: Серия от катастрофални стачки на служители, блокировки и проблеми с контрола на качеството доведоха до създаването на първия отдел по човешки ресурси в Съединените щати. Той беше създаден в National Cash Register Company през 1901 г. в Дейтън, Охайо! Това е преди повече от век! 😲

Най-добрите алтернативи на Leapsome на един поглед

Ето кратък преглед на 11-те най-добри алтернативи на Leapsome, в който са подчертани основните им характеристики, най-добрите примери за употреба и цените.

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Управление на HR проекти и ангажираност на служителите Размер на екипа: Идеален за физически лица, малки предприятия, средни компании и големи предприятия Персонализирани изгледи за управление на човешките ресурси, анализи на производителността, базирани на изкуствен интелект, безпроблемно управление на задачите и сътрудничество, набиране на персонал, въвеждане в работата и шаблони за оценка на производителността. Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Lattice Шаблони за оценка на представянето Размер на екипа: Най-подходящ за екипи, фокусирани върху представянето Инструменти за обратна връзка в реално време, анкети за ангажираността на служителите Цената започва от 11 долара на месец за едно работно място. Culture Amp Ангажираност на служителитеРазмер на екипа: Най-подходящ за екипи за ангажираност на служителите Проучвания сред служителите, управление на производителността, анализи, базирани на изкуствен интелект Персонализирани цени 15Five Екипи, ориентирани към резултатитеРазмер на екипа: Най-подходящ за екипи, ориентирани към резултатите Редовни проверки за непрекъсната обратна връзка, проучвания за ангажираност, анализи на хората Цена от 4 $/месец Betterworks Екипи, фокусирани върху производителността и обратната връзкаРазмер на екипа: Най-подходящ за екипи, фокусирани върху производителността и обратната връзка Обратна връзка за представянето в реално време, проследяване на целите, непрекъснато признание на служителите Персонализирани цени Engagedly Целенасочени екипи, организации, фокусирани върху обучението Размер на екипа: Най-подходящ за целенасочени екипи, организации, фокусирани върху обучението 360-градусови прегледи, определяне на цели и OKR, система за управление на обучението (LMS), ангажираност на служителите Цена от 2 $/месец на потребител Bonusly Организации, фокусирани върху признанието на служителите Размер на екипа: Най-подходящ за организации, фокусирани върху признанието на служителите Признание между колеги, персонализиран каталог с награди, интеграция със Slack и Teams Цената започва от 2 долара на месец на потребител. Workvivo Вътрешна комуникация и ангажираност на екипаРазмер на екипа: Най-подходящ за вътрешна комуникация и ангажираност на екипа Социални канали за вътрешна комуникация, инструменти за обратна връзка от служителите, интегрирани с над 40 HR инструмента. Персонализирани цени HiBob HRIS Малки и средни предприятия Размер на екипа: Най-подходящ за малки и средни предприятия Централизирано изчисляване на заплати, социални придобивки, отчитане на работното време, инструменти за въвеждане на нови служители, персонализирани данни за служителите Персонализирани цени Работен ден Големи предприятия с комплексни нужди в областта на човешките ресурси Размер на екипа: Най-подходящ за големи предприятия с комплексни нужди в областта на човешките ресурси Информация в реално време за производителността на персонала, опции за самообслужване на служителите, инструменти за съответствие Персонализирани цени Bamboo HR Малки предприятия, които се нуждаят от ефективно управление на човешките ресурси Размер на екипа: Най-подходящ за малки предприятия, които се нуждаят от ефективно управление на човешките ресурси Отчети и анализи на човешките ресурси, система за проследяване на кандидати, управление на данни за служителите Персонализирани цени

11-те най-добри алтернативи на Leapsome, които да проучите за развитието на служителите

Разгледайте 11-те най-добри алтернативни инструмента на Leapsome, които подкрепят вашия екип и повишават производителността на работното място:

1. ClickUp (Най-добър за управление на HR проекти и ангажираност на служителите)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е създадено, за да опрости вашите работни процеси. Интуитивните му функции, като персонализирани изгледи, шаблони и автоматизация, се адаптират към вашите нужди, спестявайки време и повишавайки производителността.

Ето какво прави ClickUp идеалния алтернативен инструмент на Leapsome:

Оптимизирайте управлението на човешките ресурси с ClickUp

Решението за управление на човешките ресурси ClickUp ви позволява да създавате персонализирани работни процеси за наемане, въвеждане, оценка на представянето и обучение, така че всяка задача да има ясен отговорник, краен срок и приоритет. Визуализирайте напредъка на проекта, използвайки различни изгледи като списъци, табла или диаграми на Гант.

Проследявайте лесно представянето на служителите

Проследявайте представянето на екипа и събирайте полезна информация с ClickUp Dashboards

ClickUp улеснява проследяването на производителността с табла, които визуализират изпълнението на задачите, циклите на преглед и показателите за производителност. Използвайте джаджи, за да следите KPI, крайни срокове или напредъка на екипите – всичко на едно място.

С ClickUp Brain можете незабавно да анализирате данни за производителността, да идентифицирате пречки и да извличате информация без ръчно проучване. Независимо дали става дума за установяване на претоварени служители, обобщаване на тенденции в оценките или създаване на планове за действие въз основа на обратна връзка, ClickUp Brain превръща разпръснатите HR данни в стратегически насоки за секунди.

Анализирайте данните за производителността, идентифицирайте пречките и открийте полезни информации с ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Почти 42% от работниците в сферата на знанието предпочитат електронната поща за комуникация в екипа. Но това има своята цена. Тъй като повечето имейли достигат само до избрани колеги, знанията остават фрагментирани, което затруднява сътрудничеството и бързото вземане на решения. За да подобрите видимостта и ускорите сътрудничеството, използвайте приложение за работа като ClickUp, което превръща вашите имейли в изпълними задачи за секунди!

Задайте измерими цели с ClickUp Goals и съгласувайте членовете на екипа с по-широките приоритети на компанията. Използвайте шаблона за оценка на представянето, за да провеждате мениджърски прегледи и самооценки, като документирате напредъка и непрекъснатото обратно свързване в структурирано пространство за сътрудничество.

Можете също да събирате мненията на служителите чрез анкети за ангажираност и проверки на настроенията, което помага за изграждането на култура на непрекъснато усъвършенстване.

Опростете набирането и назначаването на персонал

Подобрете въвеждането на нови служители с ClickUp Checklists

ClickUp улеснява значително назначаването на нови служители. Той предоставя проследяване на кандидатите с работни потоци и шаблони, което прави процеса на набиране на персонал по-гладък. Освен това, списъците за проверка и зависимостите между задачите, които насочват новите служители стъпка по стъпка, улесняват адаптирането им.

Оптимизирайте планирането на ресурсите

Ефективното управление на времето и натоварването на вашия екип е по-лесно с ClickUp. Използвайте неговите функции, за да оптимизирате разпределението на ресурсите, като виждате кой е на разположение, балансирате задачите, за да предотвратите преумората, и планирате бъдещите нужди, което ви дава по-добър контрол върху цялостното планиране на работната сила.

Персонализираните полета ви позволяват да проследявате конкретни подробности (като умения или дати за преглед) и можете лесно да управлявате графици и напомняния в рамките на платформата.

Повишете сътрудничеството

Създавайте, редактирайте и организирайте документи и уикита лесно с ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs и уикита, за да създадете достъпни наръчници, материали за обучение и формуляри за обратна връзка. Независимо дали става дума за обмен на идеи, съвместно редактиране на файлове или оставяне на незабавна обратна връзка, това прави работата в екип гладка и продуктивна. Освен това, ClickUp Chat позволява незабавно изпращане на съобщения и дискусии в реално време, което допълнително подобрява сътрудничеството и намалява забавянията.

ClickUp предлага много шаблони за процеси, свързани с човешките ресурси, така че няма да се налага да започвате от нулата.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматично актуализирайте статуси, възлагайте задачи или изпращайте напомняния за етапите на набиране на персонал и списъци за проверка при назначаване на нови служители, като използвате ClickUp Automations.

Организирайте наръчници за служители, ръководства за обучение и материали за въвеждане на новопостъпили служители на едно място с помощта на ClickUp Docs.

Съгласувайте индивидуалните и екипните цели, като създадете прозрачна пътека за растеж за всички с помощта на ClickUp Goals.

Създайте частни канали за деликатни дискусии или използвайте специфични за задачите теми, за да поддържате разговорите организирани чрез ClickUp Chat.

Визуализирайте показатели като изпълнение на задачи, напредък в наемането на персонал или графици за обучение, за да вземате решения въз основа на данни с таблата за управление на ClickUp.

Проследявайте уникални HR данни и управлявайте ефективно капацитета на екипа и разпределението на ресурсите с помощта на персонализирани полета и изгледи на натоварването.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение има малко по-ограничен набор от функции в сравнение с версията за настолни компютри.

Наборът от функции на ClickUp може да изисква кратък период на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Ахмад Абу Шареа, инженер по проекти в Primeland Real Estate Development, за ClickUp:

Целта на използването на ClickUp в началото е да се наблюдават задачите на всички от гледна точка на мениджъра, но по-късно, когато всички започнаха да поставят своите задачи с графици, той се превърна в чудесен инструмент за сътрудничество, какъвто не очаквахме да бъде. Тогава създадохме повече проекти и променихме първоначалната си цел от управление на служителите към управление на задачите и тяхното наблюдение.

Целта на използването на ClickUp в началото е да се следи задачите на всеки от гледна точка на мениджъра, но по-късно, когато всички започнаха да поставят своите задачи с графици, той се превърна в чудесен инструмент за сътрудничество, какъвто не очаквахме да бъде. Тогава създадохме повече проекти и променихме първоначалната си цел от управление на служителите към управление на задачите и тяхното наблюдение.

💡 Професионален съвет: Чудите се как да направите вашата HR стратегия по-ефективна? Открийте 10 ефективни HR стратегии и примери и научете ключови компоненти като: Адаптирайте набирането на персонал и управлението на производителността, за да подкрепите бизнес целите

Изградете силна марка на работодател и използвайте изкуствен интелект за по-интелигентно наемане на персонал.

Поддържайте уменията и ангажираността на служителите с непрекъснато развитие

Непрекъснатата обратна връзка и ясните очаквания водят до висока производителност.

Насърчавайте баланса между работата и личния живот и програмите за благосъстояние, за да увеличите задържането на служителите.

Осигурете справедливо заплащане и отлични социални придобивки, за да привлечете най-добрите таланти.

2. Lattice (най-подходящ за оценка и управление на представянето)

чрез Lattice

Lattice се отличава със своите надеждни инструменти за управление на производителността, които помагат на HR екипите да проследяват напредъка, да документират постиженията и да гарантират справедливи оценки.

Lattice улеснява и конструктивната обратна връзка в реално време. Тази постоянна комуникация помага за бързото разрешаване на проблемите. Освен това платформата включва инструменти за ангажираност на служителите, като например анкети за настроенията, които ви позволяват да събирате редовно обратна връзка от потребителите.

Най-добрите функции на Lattice

Използвайте структурирани шаблони, за да оцените ефективно представянето на служителите.

Улеснете комуникацията в реално време, за да подкрепите развитието на служителите

Провеждайте редовни анкети, за да разберете настроенията в екипа и нивата на ангажираност.

Ограничения на Lattice

Автоматизираните проучвания и въпросници с времето започват да изглеждат повтарящи се.

Интеграцията на HR системите често води до проблеми със синхронизацията между платформите.

💡 Полезен съвет: Ако искате да продължите да търсите по-добри варианти, разгледайте най-добрите алтернативи на Lattice за по-добро управление на производителността.

Цени на Lattice

Управление на таланти : 11 USD/месец на работно място

HRIS: 10 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за Lattice

G2: 4,7/5 (над 3800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 180 рецензии)

Нека да разгледаме защо потребителите на G2 считат Lattice за чудесен инструмент за управление на производителността:

Lattice е изключително полезен инструмент за управление на моите резултати и проследяване на кариерното ми развитие. Използвам го всяка седмица, за да планирам индивидуалните си срещи с мениджъра си, и ми помага да събирам и предоставям обратна връзка на тримесечие, както от мениджъра си, така и от колегите си.

Lattice е изключително полезен инструмент за управление на моята производителност и проследяване на кариерното ми развитие. Използвам го всяка седмица, за да планирам индивидуалните си срещи с мениджъра си, и той ми помага да събирам и предоставям обратна връзка на тримесечие, както от мениджъра си, така и от колегите си.

3. Culture Amp (Най-доброто за ангажираност на служителите и обратна връзка)

чрез Culture Amp

Culture Amp се позиционира като „платформа за опит на служителите“. Тя е проектирана да повиши ангажираността и производителността. Тя ви позволява бързо да стартирате проучвания, да получите полезни информации и да свържете целите на HR с бизнес резултатите.

Управлението на производителността на Culture Amp ви позволява да поставяте цели, да давате обратна връзка и да подкрепяте развитието на служителите безпроблемно.

Най-добрите функции на Culture Amp

Стартирайте анкети за служителите, за да събирате ефективно обратна връзка от тях.

Интерпретирайте резултатите от проучването за ангажираността на екипа с AI инструменти, за да откриете полезни информации.

Възможност за комуникация в реално време в екипа за по-добър растеж

Ограничения на Culture Amp

Таблиците за поставяне на цели не са толкова гъвкави, колкото тези в други платформи.

Помощта в реално време често е съпроводена с закъснения

Цената е по-висока от тази на по-опростените инструменти за проучвания.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Culture Amp

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

4. 15Five (Най-доброто за проучвания за ангажираността на служителите)

чрез 15Five

15Five се фокусира върху непрекъснатото управление на производителността чрез редовни проверки, обмен на обратна връзка и проучвания за ангажираност. Името му идва от факта, че служителите прекарват 15 минути в писане на седмичен доклад, който мениджърите четат за 5 минути.

С 15Five можете да провеждате оценки на представянето, които помагат на екипа ви да достигне пълния си потенциал. Освен това, анкетите за ангажираност ви дават полезна информация, така че да можете да вземете решения, основани на данни, за да повишите удовлетвореността на служителите. Целта е да се изградят силни взаимоотношения между мениджърите и служителите чрез последователна комуникация.

15 най-добри функции

Интегрирайте с HRIS платформи като BambooHR и Workday за унифицирано управление на данни.

Достъп до готови анализи на персонала, които да ви помогнат при вземането на стратегически решения в областта на човешките ресурси.

Интегрирайте с комуникационни инструменти като Slack, за да подобрите сътрудничеството в екипа.

Ограничения на 15Five

Допускането на само една активна HRIS интеграция едновременно ограничава гъвкавостта.

Проблемите с обслужването на клиенти, отчитането и обучението намаляват използваемостта.

Налагането на задължителен седмичен формат за отчитане ограничава адаптивността на екипа.

Цени на 15Five

Engage : 4 $/месец

Perform : 10 $/месец

Обща платформа: 16 $/месец

15Five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (890+ отзива)

Ето защо потребителите на G2 избират 15Five като критична платформа за своята организация:

Създадохме OKR за цялата компания, свързан с нашия среден Pulse резултат. Това е лесен начин да проверим как се „чувства“ компанията от седмица на седмица и през последните 2 години установих, че е точен, важен и изключително лесен за екипа да го приеме и да го използва последователно.

Създадохме OKR за цялата компания, свързан с нашия среден Pulse резултат. Това е лесен начин да проверим как се „чувства“ компанията от седмица на седмица и през последните 2 години установих, че е точен, важен и изключително лесен за екипа да го приеме и да го използва последователно.

💡 Професионален съвет: Открийте какво представляват рамките за управление на производителността и научете как организациите проследяват и оценяват производителността на служителите: Задайте ясни цели с измерими резултати; идеални за съгласуване на индивидуалните и екипните цели.

Поставете реалистични цели за персонала и проследявайте напредъка им във времето.

Фокусирайте се върху цялостното развитие на служителите чрез обратна връзка и ангажираност.

Оценявайте представянето от гледна точка на клиентите, финансите и вътрешните процеси.

Съберете изчерпателна информация от всички нива, идеална за висши длъжности.

5. Betterworks (Най-доброто за управление на представянето на служителите и обратна връзка)

чрез Betterworks

Betterworks има за цел да помогне на вашата организация да достигне максимална производителност. Това е надеждна платформа за управление на производителността, която повишава ефективността на мениджърите, стимулира ангажираността на служителите и позволява на ръководителите на човешките ресурси да вземат по-интелигентни решения.

Освен това, с Betterworks можете да давате обратна връзка в реално време, фокусирана върху целите, и да мотивирате служителите с постоянното им признание. Считайте го за треньор на вашата организация, но за производителност.

Най-добрите функции на Betterworks

Проследявайте исторически данни, за да наблюдавате напредъка във времето.

Получете информация за производителността с надеждни функции за анализ и отчитане.

Интегрирайте с популярни инструменти за комуникация като Slack и Microsoft Teams за по-добро сътрудничество.

Ограничения на Betterworks

Функциите за отчитане са основни и изискват ръчно усилие за извличане на информация.

Преглеждането на минали регистрации включва ръчно кликване върху всеки запис.

Цени на Betterworks

Предприятие: Персонализирани цени

Средни предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4/5 (над 20 отзива)

6. Engagedly (Най-доброто за екипни оценки и ефективно управление на целите)

чрез Engagedly

Engagedly предлага модулна платформа, обхващаща управление на производителността, ангажираност на служителите, обучение и признание. Тя позволява на организациите да избират модулите, от които се нуждаят.

Предоставя функции като 360-градусови прегледи, обратна връзка в реално време, поставяне на цели (OKR), управление на обучението (LMS), проучвания и награди. Цели се към цялостен подход към развитието на служителите.

Освен това, функцията за определяне на цели помага да се гарантира, че дори отдалечените екипи работят за постигането на една и съща визия на компанията.

Най-добрите функции на Engagedly

Насърчавайте непрекъснатото усъвършенстване чрез канали за незабавна и конструктивна обратна връзка.

Използвайте персонализирани анкети, за да събирате информация и да подобрите опита на служителите.

Предложете система за управление на обучението, за да подкрепите кариерното развитие и усъвършенстването на уменията.

Ограничения на Engagedly

Модулната, персонализирана ценова политика затруднява прозрачността

Изтриването на стари оценки и рецензии нарушава последователността и проследяването на историята.

Цени на Engagedly

Управление на производителността: 5–8 долара на месец на потребител

Учете се и растете : 3–5 долара на месец на потребител

Признание и награди: 2 $/месец на потребител

Ангажирайте се и слушайте: 2 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Engagedly

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Нека разберем защо потребителите на G2 силно препоръчват Engagedly:

Най-полезно е, че имаме опции като Общ преглед, Обратна връзка, Проверка, Обучение, Цели, Производителност и Групи. Това прави използването му по-лесно и по-полезно. Много ми хареса и тримесечната проверка и се чувствах наистина добре, когато получавах обратна връзка от екипа ни. Engagedly ни помага да научим много от библиотеката и да поддържаме високи цели. Това ще доведе до отлични резултати в бъдеще.

Най-полезно е, че имаме опции като Общ преглед, Обратна връзка, Проверка, Обучение, Цели, Изпълнение и Групи. Това прави използването му по-лесно и по-полезно.

Много ми хареса и тримесечното проучване и се чувствах наистина добре, когато получавах обратна връзка от екипа ни. Engagedly ни помага да научим много от библиотеката и да поддържаме високи цели. Това ще доведе до отлични резултати в бъдеще.

7. Bonusly (най-доброто за програми за признание на служители от колеги)

чрез Bonusly

Bonusly се фокусира върху ползите за служителите, като подобрява признанието и наградите във вашата организация.

Той позволява признание между колеги, като дава възможност на членовете на екипа да признават приноса на другите в реално време. Той предлага и награди като подаръчни карти, дарения за благотворителност и фирмени сувенири, отговарящи на различни предпочитания.

С интеграции като Slack и Microsoft Teams, Bonusly се вписва идеално във вашите работни процеси, като помага да поддържате ангажираността и мотивацията на вашите служители.

Най-добрите функции на Bonusly

Достъп до обширен каталог с подаръчни карти, дарения и персонализирани стимули

Наблюдавайте моделите на признание и показателите за ангажираност на служителите

Предлагайте награди и признание, подходящи за разнообразна, международна работна сила.

Ограничения на Bonusly

Аналитичните функции не предоставят подробната информация, от която се нуждаят някои потребители.

Шаблоните изглеждат ограничаващи при създаването на персонализирани съобщения

Цени на Bonusly

Цена: 2 $/месец на работно място

Connect : 5 $/месец на работно място

Achieve: 7 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Bonusly

G2: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1600 отзива)

Ето защо потребителите на Capterra смятат Bonusly за невероятен инструмент за признание на служителите:

Bonusly е много ефективен инструмент за признание на служителите, който насърчава използването и ангажираността сред тях. Дизайнът наистина прави признанието лесно, а получаването на признание – удовлетворяващо и пълноценно.

Bonusly е много силен инструмент за признание на служителите, който насърчава използването и ангажираността сред тях. Дизайнът наистина прави признанието лесно, а получаването на признание – удовлетворяващо и пълноценно.

💡 Професионален съвет: Готови ли сте да подобрите работното си място? Научете как да използвате анализи на работната сила, за да създадете процъфтяващо работно място: Оценете настоящите умения, технологии и работни процеси, за да ги съгласувате със стратегическите цели.

Събирайте информация от анкети, бази данни и инструменти за оценка на производителността.

Използвайте инструменти като ClickUp за организиране, визуализиране и анализиране на данни.

Въведете промени като менторство или гъвкаво работно време, а след това проследявайте резултатите за подобрение.

8. Workvivo (Най-доброто за вътрешна комуникация и ангажираност на служителите)

чрез Workvivo

Workvivo съчетава традиционния интранет с социалните медии, позволявайки на служителите да споделят новини, да признават постиженията си и да празнуват важни събития, като същевременно изграждат силно чувство за общност.

Освен това Workvivo предлага безпроблемна интеграция с популярни инструменти като Office 365, Zoom, Salesforce, G Suite и Jira. Това хармонизира вашите процеси и обединява всички ваши комуникационни инструменти на едно удобно място.

Най-добрите функции на Workvivo

Събирайте и измервайте обратната връзка, настроенията и поведението на служителите за по-голямо ангажиране на персонала.

Достъп до социални канали и пространства за сътрудничество, за да останете свързани, да споделяте информация и да работите по-тясно заедно.

Лесно се интегрира с над 40 HR инструмента, включително Zoom, BambooHR, Workday и др.

Ограничения на Workvivo

Ценовата структура прави Workvivo по-малко подходящ за по-малките компании.

Разширените анализи са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Workvivo

Бизнес план: Персонализирани цени

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workvivo

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

Ето защо потребителите на G2 смятат Workvivo за най-доброто решение за свързване с работното им място:

Една от основните причини, поради които харесвам workvivo, е, че това е платформа, на която мога да се свързвам и да общувам с колегите си, дори и да сме на хиляди километри един от друг. Особено с най-новата актуализация на коментарите/взаимодействията, можете да показвате и споделяте емоциите и обратната връзка чрез емотикони.

Една от основните причини, поради които харесвам workvivo, е, че това е платформа, на която мога да се свързвам и да общувам с колегите си, дори когато сме на хиляди километри един от друг. Особено с най-новата актуализация на коментарите/общуването, можете да показвате и споделяте емоциите и обратната връзка чрез емотикони.

💡 Бонус съвет: Искате да подобрите HR процесите си? Използвайте тези безплатни HR шаблони и формуляри, за да опростите наемането, въвеждането в работата и управлението на служителите!

9. HiBob HRIS (най-доброто решение за централизиране на заплатите, социалните придобивки и отчитането на работното време)

чрез HiBob HRIS

Нуждаете се от HR инструмент, който да улесни изчисляването на заплатите, социалните придобивки и отчитането на работното време? Опитайте HiBob (често наричан Bob) HRIS. Той поддържа данните за вашите служители подредени, за да се избегне дублирането, и осигурява последователност във всички области.

Например, модулът за назначаване на нови служители ви помага да интегрирате безпроблемно новите попълнения, като организирате автобиографии, кандидатури и обяви за работа на едно място. Функцията за управление на производителността ви позволява да задавате и проследявате целите на служителите, улеснявайки редовната обратна връзка и развитие.

Най-добрите функции на HiBob HRIS

Достъп до текущи и минали фишове, формуляри W-2 и информация за заплатите чрез уеб портала.

Разширете конфигурациите за възнаграждения в глобален мащаб с гъвкави профили за местоположение и автоматично превръщане на валута.

Въведете заплатите на всички служители въз основа на заплатата или общия брой отработени часове по ефективен начин.

Ограничения на HiBob HRIS

Липсва вградена система за проследяване на кандидати (ATS)

Предлага непрозрачни цени, които може да не са подходящи за по-малките предприятия.

Цени на HiBob HRIS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HiBob HRIS

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Н/Д

💡 Бонус съвет: Имате затруднения да направите оценките на представянето ефективни? Разгледайте най-добрите шаблони за оценка на представянето, за да стимулирате растежа на служителите. Постигнете резултати и дайте възможност на екипа си!

10. Workday (най-доброто решение за повишаване на ефективността на HR)

чрез Workday

Workday централизира HR функциите, оптимизира процесите, намалява оперативните разходи и повишава ефективността. Освен това, с помощта на AI анализите можете да разберете по-добре уменията на вашите служители и да вземете интелигентни решения, за да отговорите на променящите се бизнес нужди.

И не се притеснявайте за съответствието с нормативните изисквания – глобалната поддръжка на Workday ви помага да се ориентирате в лабиринта от регулации, като ви поддържа в съответствие с местните закони и разпоредби.

Най-добрите функции на Workday

Получавайте информация в реално време за вашите служители с вградени AI анализи.

Управлявайте ефективно възнагражденията с гъвкави инструменти, съобразени с нуждите на вашата организация.

Дайте възможност на служителите да използват опции за самообслужване за задачи като въвеждане в работата и отчитане на работното време.

Ограничения на работния ден

Високите цени правят Workday неподходящ за малките предприятия.

Сложният интерфейс може да обърка новите потребители поради богатите функции.

Цени за работен ден

Управление на човешкия капитал: Персонализирани цени

Заплати: Персонализирани цени

Опит на служителите: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4. 1/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)

11. Bamboo HR (Най-доброто решение за оптимизиране на HR процесите в малките предприятия)

чрез Bamboo HR

Търсите алтернативи на Leapsome, които предлагат надеждни възможности за отчитане и анализ? Изберете BambooHR. То ви позволява да генерирате готови отчети за присъствие, текучество, набиране на персонал, производителност и др., с графики и диаграми за представяне на данните пред заинтересованите страни.

Освен това, с BambooHR можете да управлявате данните на служителите, да проследявате работното време, да се занимавате с допълнителните придобивки и да изчислявате заплатите – всичко на едно място. То дори покрива всички обичайни медицински, стоматологични, офталмологични и други допълнителни придобивки, за да сте сигурни, че всичко е наред.

Най-добрите функции на Bamboo HR

Управлявайте ефективно данните за служителите с централизирана база данни, достъпна за упълномощени лица.

Подобрете процесите по наемане на персонал, като използвате системата за проследяване на кандидатите, за да управлявате ефективно кандидатите.

Опростете задачите по въвеждането на нови служители с персонализирани списъци за проверка.

Ограничения на Bamboo HR

Липсва вградена функция за планиране на графика на служителите, разчита се на интеграции от трети страни.

Предлага ограничени възможности за отчитане за задълбочен анализ.

Цени на Bamboo HR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (2400+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2900 отзива)

✨ Специални споменавания ActiTIME: Подобрява изчисляването на заплатите, анализа на производителността и управлението на проекти Подобрява изчисляването на заплатите, анализа на производителността и управлението на проекти

Workleap Officevibe: Революционизира обратната връзка, управлението на таланти и проследяването на ангажираността на служителите. Революционизира обратната връзка, управлението на таланти и проследяването на ангажираността на служителите.

Profit.co: Оптимизира поставянето на цели, проследяването на резултатите и развитието на служителите чрез OKR. Оптимизира поставянето на цели, проследяването на резултатите и развитието на служителите чрез OKR.

Едно работно пространство, без разхвърляне — с подкрепата на ClickUp

HR инструментите трябва да правят повече от това да поддържат нещата в ред – те трябва да улесняват работата ви. Тези 11 HR инструмента предлагат различни предимства. Те оптимизират наемането на персонал, опростяват въвеждането в работата, повишават ангажираността, проследяват представянето и поддържат гладкото и безпроблемно сътрудничество.

Но когато става въпрос за алтернативи на Leapsome, ClickUp е начело. От управление на задачи до проследяване на производителността и подобряване на сътрудничеството, ClickUp прави всичко това с лекота. Интуитивният му интерфейс, интеграциите и възможностите за персонализиране го правят идеален за всеки екип.

Ако искате да улесните работата си в областта на човешките ресурси (и да я направите малко по-забавна), регистрирайте се в ClickUp още днес и създайте по-бърза и по-свързана система за управление на човешките ресурси! 🚀