Топ 10 AI инструменти за отлично управление на риска през 2025 г.

Историята доказва, че неспособността да се идентифицират потенциалните рискове може да доведе до катастрофа. Вземете за пример една от най-големите финансови кризи в историята на САЩ – фалитът на Lehman Brothers с дълг от 619 милиарда долара, който срина световните финансови пазари през 2008 г.

Причината? Недостатъчна оценка на риска на рисковите ценни книжа, обезпечени с ипотеки.

За наше щастие, управлението на риска се е развило значително оттогава. Инструментите за управление на риска, подкрепени от изкуствен интелект, използват машинно обучение за анализ на огромни количества данни, предсказуема аналитика за установяване на рискови фактори и мониторинг в реално време за предотвратяване на бедствия, преди те да настъпят.

Независимо дали става въпрос за спазване на нормативните изисквания, нарушения на данните, откриване на измами или управление на рисковете по проекти, изкуственият интелект прави управлението на риска по-бързо и по-умно с обработка на естествен език.

Ето списък с 10-те най-добри AI инструмента за оценка на риска по проекти и управление на риска, които ще помогнат на вашата организация да се справи с рисковете по проектите, да поддържа съответствие с нормативните изисквания и да бъде винаги една крачка напред!

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите AI инструменти за управление на риска и в какво се отличават: ClickUp : Най-доброто за управление на риска и автоматизация на работния процес, базирано на изкуствен интелект Най-доброто за управление на риска и автоматизация на работния процес, базирано на изкуствен интелект LogicManager: Най-добър за управление на риска в предприятията и спазване на нормативните изисквания RiskWatch: Най-доброто решение за управление на риска, фокусирано върху сигурността, и мониторинг на съответствието Previse: Най-доброто решение за откриване на рискове с помощта на изкуствен интелект в търговията с енергия LogicGate: Най-добър за управление на управлението, риска и съответствието в голям мащаб Resolver: Най-добър за управление на рисковете и съответствието в цялото предприятие Quantifind: Най-добър за откриване на финансови престъпления и оценка на риска с помощта на изкуствен интелект Darktrace: Най-доброто решение за управление на киберрисковете и автономно откриване на заплахи с помощта на изкуствен интелект Riskified: Най-доброто решение за предотвратяване на измами в електронната търговия с помощта на изкуствен интелект IBM OpenPages с Watson: Най-доброто решение за управление на риска, съответствието и управлението, базирано на изкуствен интелект

Рисковете са неизбежни. Бизнесът не може да съществува без тях, защото без тях растежът не би бил възможен.

Статистически погледнато, 57% от професионалистите в областта на риска казват, че вече са забелязали подобрение в процеса на вземане на решения и по-полезни прозрения благодарение на използването на технологични приложения.

Ключът към сигурност в несигурни ситуации? Изчерпателни оценки на риска за откриване на потенциални заплахи и ефективно намаляване на риска с AI инструменти.

📌 Ето основните предимства и функции, които правилното решение за управление на риска трябва да предлага, за да се постигне ефективно управление на риска във вашата организация:

Мониторинг в реално време: Предоставя незабавни данни за променящите се рискови фактори

Предсказуема аналитика: Използва машинно обучение за идентифициране на модели и прогнозиране на бъдещи рискове

Автоматизирани работни процеси: Намалява ръчните грешки и повишава ефективността

Откриване на измами: Идентифицира подозрителни дейности във финансовите транзакции

Проследяване на съответствието: Гарантира спазването на нормативните изисквания и предотвратява налагането на санкции

Персонализирани табла: Адаптира рисковите отчети към нуждите на вашата индустрия и бизнес

Интеграция на данни: Свързва се безпроблемно със съществуващите системи за цялостна оценка на риска

Възможности за машинно обучение: Използва усъвършенствани алгоритми за идентифициране на модели и откриване на аномалии, което позволява проактивно откриване на рискове

Отчитане и визуализация: Генерира ясни, базирани на данни отчети с визуални помощни средства за ефективно съобщаване на информация за рисковете

Сигурност и поверителност на данните: Гарантира спазването на строги практики за сигурност, за да защити чувствителните данни и да поддържа съответствие с нормативните изисквания

Изборът на подходящ AI инструмент за управление на риска не е само за избягване на заплахи – той е за използване на AI инструменти за по-интелигентно вземане на решения във вашата организация.

Изкуственият интелект в управлението на риска не е новост, но с днешните рискови фактори, които се умножават по-бързо от всякога, намирането на подходящото решение за управление на риска с изкуствен интелект е от решаващо значение за бизнеса. Нека се запознаем с топ 10 на най-добрите решения!

1. ClickUp (Най-добър за управление на риска и автоматизация на работния процес, базирани на изкуствен интелект)

Според McKinsey 72% от организациите вече използват AI системи, което показва, че бизнесът дава приоритет на автоматизацията и предсказуемите анализи, за да изпреварва рисковете и да защити бизнеса си.

Но тук възниква проблем. Рисковете по проектите са разпръснати в различни, несвързани помежду си инструменти, което забавя вземането на решения и увеличава експозицията на риск. Не е чудно, че само 34% от професионалистите смятат, че тяхната организация е подготвена да управлява рисковете ефективно.

Тук на помощ идва ClickUp – приложението за всичко в работата с всеобхватна платформа за управление на риска, базирана на изкуствен интелект, която обединява управлението на проекти, оценката и комуникацията на едно място.

С информация в реално време, автоматизация на задачите, задвижвана от изкуствен интелект, и персонализирани табла, ClickUp помага на екипите да идентифицират потенциални рискове, да оптимизират операциите и да подобрят съответствието с нормативните изисквания.

Няма повече безсънни нощи, прекарани в претърсване на безкрайни таблици, за да откриете следващия голям финансов риск – ClickUp автоматизира и организира всичко това за вас:

✅ ClickUp Brain: Вашият AI-базиран асистент за рискове

Симулирайте потенциални рискове, техники за съответствие и смекчаване с ClickUp Brain

Искали ли сте някога да имате асистент, който да анализира рисковете по проектите, да предвижда потенциални проблеми със съответствието и да предлага стратегии за намаляване на риска?

Това е ClickUp Brain – AI-базиран асистент, който свързва задачи, документи и информация за рисковете на едно място.

Независимо дали създавате план за управление на риска по проект или идентифицирате модели в исторически данни, това елиминира необходимостта от предположения при идентифицирането на риска. Започнете стратегическото планиране с генератор на план за управление на риска и подсказване за оценка на риска, и всичко това за няколко секунди.

✅ ClickUp Whiteboards: AI среща визуалното проследяване на риска с този шаблон за оценка на риска

Управлението на риска не се отнася само до цифри – то се отнася до разбирането на рисковата експозиция по начин, който има смисъл.

ClickUp Whiteboards превръщат вашите усилия за управление на риска в интерактивно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, където екипите могат да картографират рисковете, да обмислят стратегии за тяхното намаляване и да си сътрудничат в реално време.

Получете безплатен шаблон Опростете стратегиите за проследяване и намаляване на риска в съвместна отворена платформа с шаблона за оценка на риска на ClickUp.

Шаблонът за оценка на риска на ClickUp, отворена платформа за съвместна работа, улеснява мониторинга в реално време, така че винаги да сте в течение с предстоящите стратегии и напредъка.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте лепящи се бележки и цветни етикети, за да визуализирате областите с висок риск и да определите приоритетите в усилията за намаляване на риска.

✅ ClickUp Tasks: Организирайте управлението на риска като професионалист

Автоматизирайте задачите и конвергентните работни процеси с ClickUp Tasks, който предлага над 15 изгледа, интеграция с ClickUp Docs и много други

Мислете за оценката на риска като план за стабилност – без солиден план неочаквани пропуски могат да доведат до проблеми. Независимо дали идентифицирате рискове, проследявате проблеми или докладвате констатации, ClickUp Tasks гарантира, че всяка стъпка е оптимизирана и надеждна.

С над 15 изгледа на задачите можете да визуализирате оценките на риска по свой начин – използвайте изглед „Календар“, за да планирате прегледи на риска, изглед „Времева линия“, за да проследявате напредъка, и „Множество списъци“, за да категоризирате рисковете в различните екипи.

📌 Пример: Вместо разпръснат регистър на рисковете, създайте „Табло за управление на риска”, където всеки потенциален проблем е категоризиран по тежест с помощта на персонализирани полета. Присвойте нива на приоритет – от ниско до спешно – така че екипът ви да знае на какво трябва да обърне внимание първо.

✅ Шаблони за регистър на рисковете: Готови за употреба рамки за управление на риска

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте проследяването и идентифицирането на рискове с организирани данни с шаблона за регистър на рисковете на ClickUp и съхранявайте всичко на едно място

Проследяването на рисковете не трябва да бъде сложен, многоетапен процес. Шаблонът за регистър на рисковете на ClickUp помага на екипите да оценяват категориите риск и да анализират транзакционните данни, за да идентифицират потенциални проблеми със съответствието. Освен това можете да проследявате експозицията на риск с мониторинг в реално време.

💡 Професионален съвет: Добре поддържаният регистър на рисковете подобрява вземането на решения. Използвайте персонализирани полета, за да поддържате данните си организирани и актуални, за да гарантирате съответствие с нормативните изисквания и прозрачност за заинтересованите страни – без да се налага да се бърза в последния момент.

✅ ClickUp Automations: Намалете наполовина натоварването си при управлението на риска

Разпределяйте задачи, проследявайте отчети за напредъка и опростете техниките за управление на риска с ClickUp Automations

Ръчното управление на оценките на риска отнема много време, така че защо да не оставите AI да свърши тежкия труд? ClickUp Automations оптимизира усилията за управление на риска, като идентифицира потенциалните рискове, възлага задачи за тяхното намаляване на подходящите екипи и проследява напредъка им в реално време.

ClickUp Automations също изпраща незабавни известия, когато рискът се увеличава, като помага за предотвратяване на измами и докладване на инциденти.

📌 Пример: реакция при инцидент, свързан с ИТ сигурността Дадена компания открива риск от нарушаване на сигурността на данните в своята ИТ система. Вместо да делегира задачите ръчно, ClickUp Automations: Създава задача „Критичен риск за сигурността” и я възлага на екипа за киберсигурност.

Задейства списък с предварително определени стъпки за смекчаване на риска (например, нулиране на удостоверенията за достъп, одит на логовете).

Изпраща предупреждение до ръководството, ако задачата остане недовършена в рамките на 24 часа.

✅ ClickUp Dashboards: Най-добрият център за информация за рисковете

Визуализирайте рисковите фактори, съответствието и рисковите показатели, за да превърнете данните в полезни информации с ClickUp Dashboards

Управлението на рисковете без централизиран център за данни може да доведе до пропускане на показатели в оценките на риска.

Ето защо над 50-те персонализируеми джаджи на ClickUp Dashboards могат да ви помогнат да наблюдавате рисковите фактори, показателите за съответствие и финансовата експозиция на едно място.

Независимо дали става въпрос за проследяване на одитни следи, наблюдение на други финансови институции и финансови пазари или идентифициране на киберзаплахи, всичко е визуализирано и организирано за ефективно управление на риска.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследяване на цели: Задайте измерими цели за намаляване на риска и проследявайте напредъка във времето с Задайте измерими цели за намаляване на риска и проследявайте напредъка във времето с ClickUp Goals

Инструменти за сътрудничество: Използвайте Използвайте ClickUp Docs , за да документирате рисковете, да възлагате отговорности и да улеснявате дискусиите в екипа относно стратегиите за управление на риска.

Проследяване на времето: Точно проследяване на времето, прекарано в усилия за намаляване на риска, като се гарантира ефективно разпределение на ресурсите

Интеграция с над 1000 инструмента : Свържете ClickUp с CRM софтуер, инструменти за анализ на данни, финансови системи и много други инструменти за безпроблемно управление на риска Свържете ClickUp с CRM софтуер, инструменти за анализ на данни, финансови системи и много други инструменти за безпроблемно управление на риска

Персонализирани работни процеси: Създайте персонализирани процеси за управление на риска, като настроите персонализирани типове задачи, полета за проследяване на риска и работни процеси за одобрение

Множество изгледи: Организирайте ефективно данните за риска с Организирайте ефективно данните за риска с над 15 изгледа в ClickUp , включително изглед „Таблица“ за структурирано проследяване на риска, „Мисловни карти“ за визуализиране на зависимостите между рисковете и „Диаграми на Гант“ за наблюдение на графиците за смекчаване на риска.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции на платформата могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на Capterra каза:

Използвам ClickUp от началото на кариерата си. Неговите усъвършенствани функции и красив интерфейс позволяват на екипа ни да максимизира производителността и точността си при всяка задача. Сега всеки проект изглежда по-организиран и изчистен.

Използвам ClickUp от началото на кариерата си. Неговите усъвършенствани функции и красив интерфейс позволяват на екипа ни да максимизира производителността и точността си при всяка задача. Сега всеки проект изглежда по-организиран и изчистен.

💡Съвет от професионалист: Управлението на риска не се отнася само до превенцията, а и до подготовката. Солиден план за действие при извънредни ситуации гарантира, че вашият бизнес ще остане устойчив, когато нещата се объркат. Разберете как да разработите свой собствен план тук!

2. LogicManager (Най-добър за управление на риска в предприятията и спазване на нормативните изисквания)

Чрез LogicManager

Когато става въпрос за управление на риска в предприятията (ERM), разпръснатият подход не е достатъчен, особено когато спазването на нормативните изисквания и оценката на риска изискват прецизност.

LogicManager обединява всичко под един покрив и отговаря на всички изисквания за намаляване на риска. Той предлага централизиран център за управление на риска, който помага на организациите да идентифицират потенциалните рискове, да предвидят последиците и да автоматизират проследяването на съответствието.

Най-добрите функции на LogicManager

Консолидирайте данните за риска, информацията за съответствието и програмите за одит, за да получите единна представа за организационните рискове

Анализирайте рамките за оценка на риска, съобразени с конкретните за отрасъла регламенти и стандарти

Генерирайте подробни отчети, топлинни карти и табла за визуализиране на рисковите профили и приоритизиране на заплахите

Проследявайте ефективността на стратегиите за намаляване на риска, като гарантирате, че рисковете се управляват правилно

Оценете зрелостта на управлението на риска в дадена организация и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение

Ограничения на LogicManager

Управлението на огромни масиви от данни за риска може да бъде трудно, което прави навигацията и анализа предизвикателни

Някои потребители считат, че инструментите за отчитане не са достатъчно задълбочени, за да представят информация за рисковете на различни заинтересовани страни.

Организациите трябва често да актуализират и коригират своите оценки на риска

Цени на LogicManager

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за LogicManager

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за LogicManager?

Според този потребител на G2:

Платформата е много лесна за разбиране на високо ниво и потребителите/администраторите се нуждаят от много малко обучение, за да започнат да я използват. Аз съм основният системният администратор и имаше няколко итерации на това как сме внедрили нашите контроли в LogicManager.

Платформата е много лесна за разбиране на високо ниво и потребителите/администраторите се нуждаят от много малко обучение, за да започнат да я използват. Аз съм основният системният администратор и имаше няколко итерации на това как сме внедрили нашите контроли в LogicManager.

3. RiskWatch (Най-доброто решение за управление на риска, фокусирано върху сигурността, и мониторинг на съответствието)

Чрез RiskWatch

Riskwatch е решение за управление на риска, което дава приоритет на оценката на риска, проследяването на съответствието и анализа на сигурността.

Вместо да се затрупвате с таблици, RiskWatch помага на организациите да идентифицират потенциални рискове, да анализират заплахи и да проследяват съответствието – всичко това от един лесен за използване контролен панел.

Най-добрите функции на RiskWatch

Достъп до инструменти за установяване на потенциални рискове, оценка на тяхната тежест и определяне на вероятността за тяхното възникване

Помогнете за класифицирането на рисковете според степента на въздействие и създайте целенасочени стратегии за намаляване на риска

Осигурете бърза реакция при инциденти, свързани със сигурността, нарушения на съответствието и оперативни прекъсвания

Предоставяйте информация в реално време за рисковата експозиция, заплахите за сигурността и спазването на нормативните изисквания

Позволете на потребителите да генерират персонализирани отчети и да споделят ключови заключения със заинтересованите страни

Използвайте анализ на данни от трети страни, за да оцените риска въз основа на местоположение, индустриални стандарти и минали инциденти

Ограничения на RiskWatch

Може да има затруднения при откриването на възникващи рискове, които не са били взети под внимание в първоначалния анализ на риска

Някои рискове с ниска вероятност и голямо въздействие могат да останат незабелязани

Извличането на данни от финансови, оперативни и външни източници може да бъде сложно

Цени на RiskWatch

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на RiskWatch

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: Голяма част от вашите служители се нуждаят от външна помощ, за да идентифицират контекста. Около 33% от знаещите служители се обръщат към 1–3 души дневно, само за да съберат необходимия им контекст. Но какво щеше да стане, ако всичко вече беше документирано и лесно достъпно? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain превключването на контекста вече не е предизвикателство. Просто задайте въпроса си директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и свързаните приложения на трети страни!

4. Previse (Най-доброто за откриване на рискове чрез изкуствен интелект в търговията с енергия)

Чрез Previse

Previse Coral е система за търговия с енергия и управление на риска (ETRM), базирана на изкуствен интелект, предназначена да помага на енергийните компании да идентифицират потенциални рискове, да управляват експозицията и да реагират на колебанията на пазара в реално време.

Създаден специално за търговията с електроенергия, природен газ и сертификати в Европа, Previse Coral предоставя анализ, базиран на изкуствен интелект, с персонализирани функции за отчитане. Това гарантира, че компаниите ще бъдат една крачка пред непредвидимите пазарни рискове.

Най-добрите функции на Previse

Използвайте машинно обучение за анализ на транзакционни данни и откриване на измамни дейности или финансови рискове

Изпращайте незабавни предупреждения за потенциални рискове при извършване на транзакции, което позволява бърза реакция

Създавайте персонализирани доклади за риска въз основа на специфичните нужди на бизнеса и рисковите профили

Интуитивен дизайн за лесна навигация, мониторинг на риска и интерпретация на данните

Адаптирайте се към нарастващите обеми данни и все по-голямата сложност на пазара

Ограничения на Previse

Силна зависимост от интеграцията на пазарни данни за точни изчисления на риска, което може да бъде ограничаващо при нестабилни пазари

Ограничени възможности за персонализиране за компании с много специфични търговски нужди

Потенциална крива на обучение за потребители, работещи с комплексни модели за финансови рискове

Ценообразуване на Previse

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Предупредителни оценки и отзиви

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Знаете ли? AI и ML не са едно и също нещо – AI може да се разглежда като мозък, а ML като процес на обучение. Почти две трети от компаниите във всеки регион вече използват AI в поне една бизнес функция! Запознайте се с нюансите между AI и машинно обучение, за да разберете концепциите!

5. LogicGate (Най-доброто решение за управление на управлението, риска и съответствието в голям мащаб)

Чрез LogicGate

LogicGate е проектирана като платформа за управление, риск и съответствие (GRC), която помага на организациите да оценяват рисковете, да автоматизират работните процеси и да оптимизират съответствието в рамките на една единствена, персонализирана система.

Вместо да преминавате от една електронна таблица към друга и да преследвате одитни следи, LogicGate предоставя автоматизирани инструменти за оценка на риска, събиране на доказателства и количествено измерване на риска, за да помогне на бизнеса да поддържа съответствие.

Най-добрите функции на LogicGate

Използвайте AI управлението , за да управлявате процесите на управление, риск и съответствие (GRC) в рамките на една платформа, като осигурявате цялостен преглед на рисковете.

Автоматизирайте оценката на риска, планирането на мерки за намаляване на риска и отчитането, за да намалите ръчния труд и човешките грешки

Персонализирайте оценките на риска, за да ги съобразите с отрасловите регулации и специфичните бизнес нужди

Приоритизирайте рисковете въз основа на вероятността за въздействие и потенциалните последствия

Създавайте изчерпателни отчети и табла за визуализиране на тенденциите в риска и споделяне на информация

Ограничения на LogicGate

Предлага ограничени възможности за филтриране при отчитането, което затруднява извличането на конкретни данни за определени дати

Липсва автоматизирано събиране на одитни доказателства, което изисква ръчно въвеждане на данни за проследяване на съответствието

Предоставя високо персонализирани работни процеси, но някои потребители ги намират за по-малко интуитивни за навигация

Цени на LogicGate

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за LogicGate

G2: 4,6/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за LogicGate?

Един потребител на Capterra каза:

Екипът на LG Support променя правилата на играта! Те са лепилото, което държи приложенията заедно и ви помага да създадете приложение, което не само отговаря на нуждите на вашата организация, но и включва автоматизация.

Екипът на LG Support променя правилата на играта! Те са лепилото, което държи приложенията заедно и ви помага да създадете приложение, което не само отговаря на нуждите на вашата организация, но и включва автоматизация.

6. Resolver (Най-добър за управление на рисковете и съответствието в цялото предприятие)

Чрез Resolver

Resolver е предназначен за организации, които се занимават с финансови, оперативни, регулаторни и рискове, свързани със сигурността. Решението предоставя информация за рисковете и проследяване на одити, което може да предостави полезни данни за оценка на рисковете, за да помогне на бизнеса да вземе информирани решения.

Resolver също така интегрира данни за риска от различни източници, като осигурява ясна и точна представа за заплахите в цялото предприятие.

Най-добрите функции на Resolver

Свържете потенциалните рискове с действителни инциденти, като гарантирате точно планиране на мерките за намаляване на риска и актуализиране на регистъра на рисковете

Извършвайте практически оценки на риска въз основа на реални данни за по-информирано вземане на решения

Оптимизирайте управлението на съответствието чрез организиране и проследяване на регулаторните изисквания

Идентифицирайте и проследявайте рисковете чрез вътрешни одити, като проактивно решавате проблемите, преди те да ескалират

Консолидирайте и анализирайте данните за рисковете, за да разкриете истинското им въздействие върху бизнеса

Интегрирайте данни от различни източници, за да получите цялостен преглед на рисковете

Ограничения на Resolver

Създава изолирано управление на риска, ако интеграцията на данни между отделите не се управлява правилно

Произвежда непълни оценки на риска, когато се разчита на ограничени или неточни данни

Цени на Resolver

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Resolver

G2: 4,3/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Resolver?

Според този потребител на G2:

Смятам, че Resolver е доста лесен за ползване от потребители, които преминават през RCSA, което промени изцяло втората линия на защита на нашата компания. Хората се чувстват много по-малко уплашени и го намират за по-интуитивен.

Смятам, че Resolver е доста лесен за ползване от потребители, които преминават през RCSA, което промени изцяло втората линия на защита на нашата компания. Хората се чувстват много по-малко уплашени и го намират за по-интуитивен.

7. Quantifind (Най-добър за откриване на финансови престъпления и оценка на риска с помощта на изкуствен интелект)

Чрез Quantifind

Quantifind е платформа за управление на риска, базирана на изкуствен интелект, която анализира сложни мрежи от субекти, за да открива потенциални финансови рискове, включително изпиране на пари и измами.

Чрез използване на машинно обучение и анализ на данни, Quantifind помага на бизнеса и правителствените агенции да идентифицират подозрителни дейности, да наблюдават субекти с висок риск, да осигуряват оперативна ефективност и да подобряват усилията за спазване на нормативните изисквания – всичко това в рамките на облачна платформа, създадена за мащабиране.

Най-добрите функции на Quantifind

Анализирайте огромни източници на данни, за да идентифицирате потенциални рискове, свързани с физически лица и предприятия

Открийте скрити връзки и модели на риск, които традиционните методи могат да пропуснат

Проверявайте субектите спрямо списъци със санкции и генерирайте сигнали в реално време за подозрителни дейности

Достъп до инструменти за картографиране на взаимоотношенията и визуализация на данни за задълбочени проучвания на риска

Оптимизирайте процесите по KYC чрез автоматична оценка на рисковите профили на клиентите

Адаптирайте се към големи обеми данни и променяща се регулаторна среда

Ограничения на Quantifind

Изисква чести актуализации на моделите, за да бъдете една крачка пред развиващите се тактики за измама

Представя сложни данни, които могат да бъдат предизвикателство за потребители без технически познания

Силно зависи от автоматизацията, което може да доведе до пропуснати рискове, ако липсва човешки надзор

Цени на Quantifind

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Quantifind

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔮 Ключова информация: AI може да управлява рисковете, но може да създаде нови, ако не се прилагат подходящи политики. Определете ясни насоки за AI с този постепенен наръчник за създаване на политика за AI в компанията.

8. Darktrace (Най-доброто за управление на киберрискове с изкуствен интелект и автономно откриване на заплахи)

Чрез Darktrace

Кибер заплахите не чакат вашият екип по сигурността да се яви на работа, нито пък Darktrace. Използвайки самообучаващ се AI, Darktrace наблюдава мрежовата активност в реално време, адаптирайки се към нови модели на атака и идентифицирайки потенциални кибер рискове, преди те да ескалират.

Вместо да разчита на предварително дефинирани сигнатури за заплахи, Darktrace изгражда разбиране за „нормалното“ поведение на мрежата, като маркира всичко подозрително – дори ако става дума за атака, която никога не е виждана досега.

От автоматизирано реагиране на заплахи до управление на повърхността на атака, той предлага проактивен подход към намаляване на киберрисковете.

Най-добрите функции на Darktrace

Анализирайте нормалната мрежова активност, за да откриете аномално поведение, което може да е признак за киберзаплахи

Откривайте инциденти, свързани със сигурността, в реално време, което позволява на екипите да реагират незабавно

Прегледайте таблата за визуализация на заплахите за по-добър анализ на инцидентите и приоритизиране на рисковете

Автоматизирайте ограничаването на заплахите, за да изолирате злонамерени дейности с минимална ръчна намеса

Съпоставяйте данни за заплахи от различни системи, за да разкриете скрити модели на атака

Непрекъснато се адаптира към променящите се киберрискове, като научава нови мрежови поведения за непрекъсната защита

Ограничения на Darktrace

Изисква ръчен анализ за определяне на сериозността на откритите заплахи

Зависи от качеството на данните, което означава, че непълни или неточни мрежови логове могат да повлияят на точността на откриването

Представлява стръмна крива на обучение, особено за екипи, които са нови в областта на киберсигурността, базирана на изкуствен интелект

Цени на Darktrace

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Darktrace

G2: 4. 4/5 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Darktrace?

Ето какво каза един потребител на G2:

Отлична система за мониторинг на мрежата, както на място, така и в облака. От един интерфейс можем да наблюдаваме и преглеждаме мрежовия трафик на нашите услуги, които са от критично значение за бизнеса. Интерфейсът показва трафика в реално време и ни позволява да превъртаме назад събитията, за да видим кога и как се случват нещата.

Отлична система за мониторинг на мрежата, както на място, така и в облака. От един интерфейс можем да наблюдаваме и преглеждаме мрежовия трафик на нашите услуги, които са от критично значение за бизнеса. Интерфейсът показва трафика в реално време и ни позволява да превъртаме назад събитията, за да видим кога и как се случват нещата.

🔮 Ключова информация: AI може да открива рискове, но киберсигурността се нуждае от солиден план за защита, който изисква и ръчна намеса. Научете как да внедрите рамка за управление на рисковете за киберсигурността за по-силна защита.

9. Riskified (Най-доброто за предотвратяване на измами в електронната търговия с помощта на изкуствен интелект)

Чрез Riskified

Измамите са постоянна борба за онлайн търговците, а отблъскването на добрите клиенти и блокирането на лошите е скъпа грешка. Riskified използва AI-базирана оценка на риска, за да помогне за идентифицирането на потенциални измами, одобряването на легитимни транзакции и минимизирането на рисковете от възстановяване на суми.

Вместо да принуждават търговците да избират между сигурност и продажби, моделите за машинно обучение на Riskified анализират моделите на транзакциите в реално време, като гарантират, че фирмите максимизират приходите си, докато държат измамниците на разстояние.

Най-добрите функции на Riskified

Покрийте разходите за възстановяване на суми, което позволява на бизнеса да одобрява повече транзакции без финансов риск

Анализирайте данните за транзакциите, като използвате AI-базирано откриване на измами, за да идентифицирате с висока точност покупките с висок риск

Предоставяйте подробни табла и информация за измами, за да проследявате поведението на клиентите и тенденциите в плащанията

Одобрявайте легитимни транзакции в реално време, като минимизирате забавянията и подобрявате клиентското преживяване

Ограничения на Riskified

Зависи от качеството на данните, което означава, че непълни или неточни записи на транзакциите могат да намалят ефективността

Рискове от фалшиви положителни резултати, потенциално отхвърляне на валидни покупки, когато филтрите за измами са прекалено агресивни

Изисква интеграция с търговеца, което прави настройката и производителността зависими от правилната конфигурация на системата

Ценообразуване на Riskified

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Riskified

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Riskified?

Според този потребител на Capterra:

Ние продаваме луксозни стоки и можем лесно да станем жертва на измама. Riskified защитава нас и нашите поръчки. Техният клиентски сервиз също е НА ВИСОКО НИВО!

Ние продаваме луксозни стоки и можем лесно да станем жертва на измама. Riskified защитава нас и нашите поръчки. Техният клиентски поддръжка също е НА ВИСОКО НИВО!

10. IBM OpenPages с Watson (най-доброто решение за управление на риска, съответствието и управлението, базирано на изкуствен интелект)

Чрез IBM OpenPages с Watson

Ръчното управление на управлението, риска и съответствието (GRC) е истинско главоболие, особено когато регулациите непрекъснато се променят. IBM OpenPages с Watson опростява хаоса, като централизира идентифицирането на рисковете, оценката и проследяването на съответствието, всичко това благодарение на анализи, задвижвани от изкуствен интелект.

С възможностите за машинно обучение на Watson, компаниите могат да наблюдават оперативните рискове, да проследяват финансовите контроли и да гарантират спазването на нормативните изисквания, без да се налага да преглеждат безкрайни таблици.

IBM OpenPages с най-добрите функции на Watson

Автоматизирайте управлението на операционния риск, измервайте и проследявайте рисковете в реално време

Оптимизирайте управлението на политиките и съответствието, като гарантирате, че предприятията отговарят на променящите се регулаторни изисквания

Управлявайте ИТ управлението, като намалявате рисковете за киберсигурността и подобрявате проследяването на съответствието

Намалете финансовите разходи чрез подобряване на управлението на финансовия контрол и минимизиране на общите рискове, свързани с разходите по проектите

Поддържайте непрекъснатостта на бизнеса по време на събития, нарушаващи нормалното функциониране, с помощта на AI-базирани оценки на риска

Организирайте и централизирайте управлението на риска, свързан с моделите, като подобрите надзора върху бизнес моделите

Опростете управлението на одитите, като улесните проследяването на рисковете и проверката на съответствието

IBM OpenPages с ограничения на Watson

Не е възможно да се елиминират всички рискове, тъй като някои оперативни несигурности са присъщи на бизнес процесите

Изисква въвеждане на данни от потребителя, което означава, че AI сам по себе си не може напълно да автоматизира всички оценки на риска

IBM OpenPages с цени на Watson

Предприятие: Индивидуални цени

IBM OpenPages с оценки и рецензии на Watson

G2: 4. 2/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IBM OpenPages с Watson?

Според този потребител на G2:

Най-много ценя гъвкавостта на IBM OpenPages. Мога да персонализирам таблата, изгледите, обектите и отчетите, за да ги адаптирам към конкретните нужди на екипа на Bci. Това ни помага да вземаме по-информирани решения.

Най-много ценя гъвкавостта на IBM OpenPages. Мога да персонализирам таблата, изгледите, обектите и отчетите, за да ги адаптирам към специфичните нужди на екипа на Bci. Това ни помага да вземаме по-информирани решения.

ClickUp ви помага да управлявате рисковете като професионалист

Рисковете обикновено имат лоша репутация – те са като бедствия, които чакат да се случат.

Но ето и един друг поглед на нещата: ами ако рисковете всъщност са възможности? Възможност да укрепите бизнеса си, да изпреварите конкуренцията и да изградите по-устойчива стратегия чрез внедряване на изкуствен интелект на работното място!

Според IBM компаниите, които разполагат с екип за реагиране при инциденти (IR) и активно тестват плана си, спестяват средно 2,66 милиона долара разходи за нарушения в сравнение с тези, които не разполагат с такъв екип.

От бизнес гледна точка това е един удар, две победи: по-ниски разходи и по-интелигентна стратегия за управление на риска.

С автоматизирани работни процеси, централизирани табла и AI-базирани анализи, ClickUp помага на организациите да идентифицират рисковете навреме, да предприемат бързи действия и да предотвратят скъпоструващи прекъсвания.

ClickUp не само ми позволява да следя проектите и да откривам рисковете навреме, но и ми помага като индивидуален сътрудник в ежедневните ми задачи.

ClickUp не само ми позволява да следя проектите и да откривам рисковете навреме, но и ми помага като индивидуален сътрудник в ежедневните ми задачи.

Готови ли сте да поемете контрол над рисковете и да ги превърнете в възможности за растеж? Регистрирайте се в ClickUp още днес!