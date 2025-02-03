10-те най-добри AIOps инструмента за мониторинг и операции през 2025 г.

Постоянно развиващата се природа на ИТ операциите и нарастващата сложност на съвременните технологични среди ясно показват необходимостта от AIOps инструменти. AIOps, или изкуствен интелект за ИТ операции, използва технологии за изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML), за да подобри и автоматизира различни ИТ оперативни задачи.

AIOps платформите са проектирани да анализират и интерпретират данни, генерирани от различни IT оперативни инструменти и платформи, като осигуряват гаранция за качеството на услугата и информация, автоматизират рутинни задачи и помагат на организациите да откриват и решават проблеми по-ефективно.

Те помагат за поддържането на доброто състояние и непрекъснатата наличност на услугите, като гарантират оптимално цифрово преживяване за клиентите и високо ниво на удовлетвореност.

Като съвременен ИТ специалист, вие искате да внедрите най-добрата AIOps платформа за вашия бизнес. След задълбочено проучване, ние подбрахме за вас най-добрите софтуерни решения за AIOps.

На пазара се предлагат множество AIOps платформи и изборът на тази, която най-добре отговаря на нуждите на вашия бизнес, може да се окаже малко объркващ.

Но не се притеснявайте! Съставихме списък с неотменими параметри, които трябва да търсите при оценяването на AIOps инструменти, независимо от вашия случай на използване на AI:

Възможности за машинно обучение: Оценете ML алгоритмите и моделите, използвани от инструмента за откриване на аномалии, откриване на модели и предсказуема аналитика.

Автоматизация и коригиране: Определете възможностите на инструмента за автоматизиране на рутинни задачи, реакция при инциденти и коригиращи действия.

Интеграция и източници на данни : Оценете колко добре инструментът се интегрира с вашата съществуваща ИТ инфраструктура, системи за мониторинг и източници на данни.

Анализ на основните причини: Оценете способността на инструмента да извършва ефективен анализ на основните причини, като помага за идентифициране на основните проблеми, причиняващи инциденти.

Мащабируемост: Обърнете внимание на мащабируемостта на AIOps платформата, за да сте сигурни, че тя може да се справи с обема данни, генерирани от големи и сложни ИТ среди. Избраният от вас инструмент трябва да може да поддържа растежа на вашата организация.

Управление на предупрежденията: Проверете как инструментът обработва предупрежденията и инцидентите и дали може да приоритизира и корелира предупрежденията по интелигентен начин.

Леснота на използване: Оценете потребителския интерфейс и цялостното потребителско преживяване, за да се уверите, че инструментът е лесен за използване.

Разходи и възвръщаемост на инвестициите: Оценете потенциалната възвръщаемост на инвестициите (ROI) въз основа на възможностите на инструмента да подобри оперативната ефективност и да намали прекъсванията в работата.

Сигурност: Оценете как инструментът обработва чувствителни данни и дали предлага функции за повишаване на сигурността.

Съответствие: Уверете се, че AIOps инструментът спазва най-добрите практики за сигурност и съответства на приложимите регулации за поверителност на данните в бранша.

Сега, когато вече разполагате с параметрите за оценка, разгледайте този кратък списък с най-добрите AIOps инструменти. Всички тези инструменти могат да подобрят гъвкавостта и да повишат производителността на вашите ИТ екипи.

1. ClickUp

Управлявайте вашите ИТ операции с лекота и ефективност, като се възползвате от мощността на ClickUp Brain.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, базирана на изкуствен интелект, която ви позволява да създавате и управлявате всички операции на работното място (включително тези за вашите ИТ екипи), бизнес процеси и системи. Всичко това в едно съвместно работно пространство.

AI инструментът на ClickUp, ClickUp Brain, е първата в света невронна мрежа, която свързва знанията, документите, задачите и хората във вашата компания с AI.

AI Knowledge Manager на ClickUp Brain повишава вашата продуктивност, като намалява необходимостта от търсене на информация. Задавайте всякакви въпроси, свързани с работата ви, навсякъде в ClickUp и получавайте подробни отговори за секунди.

С AI Project Manager на ClickUp Brain можете лесно да автоматизирате рутинни ИТ задачи, да приоритизирате критично важни дейности, да проследявате напредъка на екипа си, да конфигурирате потоците от данни и да генерирате сигнали в реално време – всичките критично важни съставки за успешен софтуерен екип.

Освен това, като свържете ClickUp с други AI Ops платформи като New Relic, Datadog, Prometheus и др., можете да управлявате всичките си системи за проследяване, мониторинг и реакция при инциденти в рамките на една платформа. Няма повече превключване между десетки раздели!

За ефективни ИТ операции трябва да можете да анализирате данни и да идентифицирате потенциални пропуски в процесите по систематичен начин. Ако се чувствате претоварени от мисълта за планиране и изпълнение на проект от такъв мащаб в цялата организация, не се притеснявайте!

Започнете с този готов за употреба шаблон за анализи на данни ClickUp. Той опростява процеса на събиране и структуриране на релевантна информация от точни източници. Той е специализиран в бързото анализиране и визуализиране на данни.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона за резултати от анализ на данни на ClickUp, за да систематизирате анализа на големи обеми исторически данни на вашата организация.

След като идентифицирате потенциалните пропуски в ИТ процесите си, вероятно ще трябва да вземете важни решения, за да подготвите ИТ инфраструктурата си за бъдещето.

Шаблонът за вземане на решения на ClickUp може да ви бъде полезен, за да оцените обективно всички възможни варианти.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона за документи на ClickUp за вземане на решения, за да дадете на екипа си преднина.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте предварително дефинирани подсказки или създайте свои собствени, за да генерирате отчети, обобщения на проекти, заключения от срещи и други с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

Генерирайте информация от големи масиви от данни, използвайки естествената езикова обработка на ClickUp Brain, за да ускорите и подобрите вземането на решения и разрешаването на проблеми.

Възползвайте се от над 100 специфични за ролята AI подсказки , които ще ви помогнат при различни сценарии за вземане на решения.

Оптимизирайте операциите с помощта на вградената автоматизация на задачите или създайте свои собствени без зависимости от код.

Работете ефективно с всичките си любими IT Ops платформи, съществуващи инструменти за мониторинг и полезни приложения като Zapier, Make и Webhooks чрез интеграции в ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Първоначалните потребители може да се нуждаят от време, за да свикнат с цялата гама от функции, които ClickUp предлага.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 12 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Splunk

Splunk е решение за анализ на данни, което наблюдава и разрешава проблеми в различни системи. То се използва за откриване на проблеми със сървъри, приложения и мрежови устройства.

Освен това Splunk улеснява създаването на отчети и табла за визуално представяне на данните за наблюдение на производителността.

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) използва машинно обучение за анализ и корелация на данни от различни източници, като предоставя полезна информация в реално време за вашата ИТ среда, производителност и потенциални проблеми.

С Splunk получавате унифицирана платформа за сигурност и наблюдаемост, за да запазите непокътната устойчивостта на вашето предприятие.

Най-добрите функции на Splunk

Предотвратявайте сериозни проблеми, като откривате и отстранявате основните заплахи, преди те да доведат до скъпоструващо прекъсване на работата.

Никога не правете компромиси с вашите критично важни услуги, като ги възстановявате в рамките на минути, гарантирайки, че вашите екипи остават продуктивни, а вашите клиенти се наслаждават на безпроблемно преживяване.

Получавайте информация в реално време и полезни данни, за да можете да изградите надеждни ритми на реакция и непрекъснато да укрепвате устойчивостта на вашия бизнес.

Интегрирайте ги с ClickUp, за да пренесете всичките си данни за ИТ операции в платформата си за управление на задачи.

Ограничения на Splunk

Когато обемите данни са големи, това може да стане скъпо

Функцията за предупреждения в реално време има място за подобрение.

Цени на Splunk

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Splunk

G2: 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 220 отзива)

3. BigPanda

BigPanda е AIOps платформа, която използва изкуствен интелект за корелиране и приоритизиране на сигнали, автоматизиране на управлението на инциденти и оптимизиране на ИТ операциите за по-бързо разрешаване на проблеми.

Това, което отличава Big Panda, е, че използва AIOps за съставяне и класифициране на предупреждения от различни инструменти за мониторинг като Icinga, ThousandEyes, Prometheus и др., помагайки на ИТ екипите да се фокусират върху критични проблеми и да намалят умората от предупрежденията.

Това е много полезно за намаляване на шума и позволява на вашите екипи да се концентрират върху най-важните проблеми.

Най-добрите функции на BigPanda

Получавайте информация за инциденти в реално време, преди те да ескалират в сериозни прекъсвания. BigPanda консолидира информацията от различни входящи инструменти и я корелира с помощта на машинно обучение.

Ускорете процеса на отстраняване на проблеми. BigPanda се интегрира с външни инструменти като Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow и др., за да автоматизира и оптимизира реакцията при инциденти.

Използвайте лесни за употреба и персонализирани табла, за да държите ръководството си в течение с оптимизирането на ИТ процесите.

Ограничения на BigPanda

Поддръжката и времето за реакция се нуждаят от подобрение

Потребителите понякога изпитват забавяне

Цени на BigPanda

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на BigPanda

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. DynaTrace

DynaTrace е платформа за наблюдение и наблюдаемост на производителността на приложенията, която предоставя информация в реално време за софтуерните приложения и инфраструктурата. Dynatrace използва изкуствен интелект, за да идентифицира и анализира автоматично основните причини за проблемите с производителността, което позволява бърза диагностика и разрешаване.

Една от силните страни на Dynatrace е усъвършенстваното използване на изкуствен интелект (AI) за автоматизирана анализ на основните причини. Инструментът следи производителността на приложенията, състоянието на инфраструктурата и потребителското преживяване, след което използва изкуствен интелект, за да автоматизира анализа на основните причини.

DynaTrace поддържа технологии, базирани в облака, интегрира се с DevOps процеси и предлага функции за мониторинг на сигурността и предсказуема аналитика. Платформата помага на вашите инженерни екипи да подобрят качеството на кода, да повишат общата производителност и надеждност на системата и да оптимизират жизнения цикъл на разработката на софтуер.

Най-добрите функции на DynaTrace

Съгласувайте вашите ИТ операции със стратегическите цели на бизнеса, като съпоставите производителността на вашите приложения с ключови бизнес показатели.

Възползвайте се от мониторинга в реално време и усъвършенстваните анализи, базирани на изкуствен интелект, на DynaTrace, за да подобрите наблюдаемостта и идентифицирането на проблеми в случай на сложни контексти.

Използвайте виртуалния асистент, който интелигентно помага да се намерят възможните причини за смущенията.

Свържете всичките си данни от Dynatrace с ежедневните си работни процеси в ClickUp чрез проста интеграция.

Ограничения на DynaTrace

Настройката и конфигурирането на системата отнема много време и е сложно.

Потребителският интерфейс не е много интуитивен и може да бъде подобрен.

Цени на DynaTrace

Мониторинг на цифровото преживяване: Цена на час

Мониторинг на инфраструктурата: Цена на час

Пълен мониторинг: Цена на час

Оценки и рецензии за DynaTrace

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

5. PagerDuty

PagerDuty е платформа за управление на инциденти, създадена да помага на организациите да реагират и да разрешават критични проблеми в своите цифрови операции.

Платформата е централен хъб за дигитални операции в реално време, който агрегира сигнали от различни инструменти за мониторинг, приложения и системи.

PagerDuty също така предоставя разширени анализи и полезна информация, за да помогне на организациите да се учат от инциденти, да идентифицират модели, да оптимизират производителността и непрекъснато да подобряват оперативните си процеси.

Най-добрите функции на PagerDuty

Автоматизирайте процеса на реагиране при инциденти, като позволите на вашите екипи да откриват, сортират и разрешават инциденти по-бързо.

Уведомявайте правилните заинтересовани страни в подходящия момент, като оптимизирате комуникацията и сътрудничеството в критични ситуации.

Подобрете времето за реакция, като дадете на вашите екипи гъвкавостта да потвърждават и да реагират на инциденти директно от мобилните си устройства с помощта на мобилното приложение PagerDuty.

Консолидирайте всичките си ИТ операции, управление на инциденти и процеси за управление на ежедневни задачи на една унифицирана платформа, като се възползвате от интеграцията на PagerDuty с ClickUp.

Ограничения на PagerDuty

Потребителският интерфейс може да се окаже объркващ за начинаещите потребители.

Възможностите за отчитане могат да бъдат подобрени

Цени на PagerDuty

Безплатно за до 5 потребители на месец

Професионална версия: 25 USD/месец на потребител

Бизнес: 49 $/месец на потребител

Цифрови операции: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за PagerDuty

G2: 4,5/5 (840+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

6. AppDynamics

AppDynamics от Cisco поставя ИТ екипите в центъра на бизнеса. Като AIOps платформа, AppDynamics използва AI/ML за автоматизиране на различни аспекти от ИТ операциите.

Платформата използва усъвършенствани анализи, задвижвани от изкуствен интелект, за да открива аномалии, предвижда потенциални проблеми и автоматично съпоставя данни от различни източници, за да идентифицира основните причини за проблемите.

AIOps възможностите на AppDynamics допринасят за ефективно и проактивно управление на ИТ операциите, като осигуряват автоматизация и интелигентност в съвременните ИТ среди.

Най-добрите функции на AppDynamics

Активирайте динамиката на ниво код, което позволява на вашите разработчици да откриват пречки и да оптимизират кода на приложенията за по-голяма ефективност.

Използвайте функцията за мониторинг на крайните потребители на AppDynamics, за да получите информация за потребителското преживяване, подробности за сесиите и показатели за производителността.

Улеснете ефективната комуникация и вземането на решения между различните функции и екипи, като създадете персонализирани табла за отчети, които отговарят на множество нужди за мониторинг на производителността.

Наблюдавайте и проследявайте бизнес транзакциите, за да идентифицирате области за оптимизация.

Ограничения на AppDynamics

Първоначалната настройка и конфигурация са сложни и отнемат много време.

На потребителите, които ги използват за първи път, може да им отнеме време да свикнат с възможностите на платформата.

Цени на AppDynamics

Издание за мониторинг на инфраструктурата: 6 USD/месец за всеки CPU ядър

Премиум издание: 33 $/месец за всеки CPU ядър

Enterprise Edition: 50 USD/месец за всеки CPU ядър

Enterprise Edition за SAP решения: 95 USD/месец за CPU ядро

Оценки и рецензии за AppDynamics

G2: 4,3/5 (над 370 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

7. Moogsoft

Moogsoft е AIOps инструмент, който подобрява откриването, управлението и разрешаването на ИТ инциденти. Платформата използва AI/ML, за да открива и корелира инциденти в сложни ИТ среди автоматично.

Moogsoft се стреми да осигури непрекъсната наличност на данни за събития с автоматизирано намаляване на шума, корелация и сътрудничество в работните процеси при инциденти.

Най-добрите функции на Moogsoft

Идентифицирайте отклонения от нормалното поведение в ИТ системите с помощта на функцията за откриване на аномалии.

Прилагайте технологии за изкуствен интелект и машинно обучение за откриване на модели и предотвратяване на тяхното повторение.

Автоматизирайте работния процес по управление на инциденти и дайте време на вашите ИТ екипи да се съсредоточат върху по-важните задачи.

Ограничения на Moogsoft

Сравнително малко известни по отношение на рецензии и оценки

Възможностите за машинно обучение могат да бъдат подобрени

Цени на Moogsoft

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Moogsoft

G2: 4,5/5 (35+ рецензии)

Capterra: Недостъпен

8. LogicMonitor

LogicMonitor е цялостна платформа за мониторинг и наблюдение на ИТ инфраструктурата, базирана в облака.

Най-доброто нещо в тази платформа е, че тя позволява на организациите да получават информация в реално време за производителността и състоянието на цялата си ИТ инфраструктура, включително мрежи, сървъри, приложения и облачни ресурси.

Платформата предоставя проактивни предупреждения, персонализирани табла и предсказуеми анализи, за да помогне на ИТ екипите да идентифицират и разрешават проблеми бързо, като осигуряват оптимална производителност, минимизират прекъсванията и поддържат цялостната надеждност на ИТ.

Най-добрите функции на LogicMonitor

Възползвайте се от автоматизираното откриване и предварително конфигурираните шаблони за мониторинг, за да опростите внедряването и управлението на мониторинга в различни среди.

Намалете MTTR или „средното време за възстановяване“, като осигурите свързаност и видимост в реално време в IT системите.

Осигурете надеждно наблюдение на производителността на приложенията

Ограничения на LogicMonitor

Това може да се окаже скъпо за по-малките предприятия.

Цени на LogicMonitor

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на LogicMonitor

G2: Недостъпен

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

9. Datadog

Datadog е платформа за мониторинг и предсказуема аналитика, базирана в облака, която осигурява цялостен поглед върху ИТ инфраструктурата, приложенията, логовете и други елементи на дадена организация.

Инструментът помага на организациите да реализират инициативи за дигитална трансформация.

Основното предимство на Datadog е способността му да предлага цялостна видимост в целия технологичен стек, което позволява на организациите да наблюдават, отстраняват проблеми и оптимизират производителността на своите системи и приложения в реално време.

Най-добрите функции на Datadog

Справяйте се с изискванията за мониторинг, дори когато вашите ИТ системи се разрастват и стават по-сложни. Datadog е проектиран да се развива в съответствие с нарастващите нужди на вашата организация.

Използвайте усъвършенстваните възможности за машинно обучение на Datadog, за да откривате аномалии на ранен етап, преди да се проявят като проблеми.

Идентифицирайте проблеми с производителността и осигурете положително потребителско преживяване с помощта на синтетичните възможности за мониторинг на Datadog.

Комбинирайте наблюдаемостта с ежедневните си работни процеси за управление на задачите, като свържете Datadog с ClickUp.

Ограничения на Datadog

Изчерпателният набор от функции може да затрудни новите потребители да започнат да ги използват.

Това може да се окаже скъпо за по-големи екипи и предприятия.

Цени на Datadog

Безплатно до 5 хоста

Про: От 15 долара на месец за хост

Предприятие: От 23 USD/месец на хост

Оценки и рецензии за Datadog

G2: 4,3/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

10. Edge Delta

Edge Delta обработва вашите големи данни в реално време, премахвайки изолираните данни. Разпределената му архитектура ви позволява да съхранявате и търсите всякакъв обем данни, без да правите компромиси с разходите или производителността.

Една от отличителните характеристики на Edge Delta е акцентът върху изчисленията в периферията и обработката в реално време на данни за наблюдаемост.

Чрез анализиране на данни в крайната точка организациите могат да получат незабавна информация за производителността на своите приложения и системи, което им позволява да реагират по-бързо на проблеми и да подобрят общата оперативна ефективност.

Този подход е особено полезен за приложения с разпределена архитектура и такива, които използват инфраструктура за периферно изчисление.

Най-добрите функции на Edge Delta

Насладете се на несравним контрол върху обработката на данни на ниво агент.

Подобрете способността си да търсите бързо във всичките си данни, тъй като инструментът може да поема всички данни като обектни данни, отключвайки евтино съхранение на данни.

Препратете данните си независимо от доставчика към една или няколко дестинации за стрийминг.

Управлявайте лесно вашите пипалини с работния процес „посочи и кликни“, който замества сложните конфигурационни файлове.

Ограничения на Edge Delta

Има предизвикателства, свързани с мащабируемостта

Цени на Edge Delta

Професионална версия: 0,20 $ за GB

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Edge Delta

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Автоматизирайте и оптимизирайте вашите ИТ процеси с AIOps

Ефективното AIOps решение може най-накрая да донесе тази визионерска инициатива за дигитална трансформация във вашата организация. AIOps инструментите са незаменими за съвременните ИТ екипи, които се борят със сложността на съвременните ИТ среди.

AIOps инструментите, задвижвани от изкуствен интелект и модели за машинно обучение, се справят с предизвикателствата, породени от сложни инфраструктури, големи обеми данни и необходимостта от проактивно откриване на проблеми.

Подходящата AIOps платформа, в комбинация с ClickUp, може да автоматизира и модернизира вашите ИТ процеси. ClickUp може да ви помогне да оптимизирате и укрепите вашата ИТ инфраструктура и да увеличите производителността и ефективността на екипа на всички нива. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!