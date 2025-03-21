Топ 10 AI приложения за iOS, които повишават продуктивността и креативността

Мобилните приложения, базирани на изкуствен интелект, улесняват живота – било то организиране на задачите ви, създаване на съдържание или дори помощ за усъвършенстване на английската ви произношение.

Подходящото AI приложение може да ви спести време и усилия, без да жертвате качеството.

Всъщност AI може да помогне на професионалистите да спестят до четири часа седмично. Това е допълнително време, което можете да посветите на това, което наистина има значение, независимо дали сте в движение или потънали в творчески процес.

С 72% от компаниите, които вече интегрират AI в работните си процеси, тази технология е далеч от просто тенденция – тя се превръща в нещо незаменимо.

От транскрипция в реално време до интелигентно управление на задачите, тези топ AI приложения за iOS могат да повишат производителността и креативността ви. Нека разгледаме кои от тях заслужават място на началния ви екран!

⏰ 60-секундно резюме Ето по-подробен поглед върху 10-те най-добри AI приложения за iOS, които могат да променят ежедневните ви задачи и творчески проекти: ClickUp : Най-доброто за управление на задачи и проекти с изкуствен интелект

Google Gemini : Най-доброто приложение за провеждане на проучвания и отговаряне на въпроси

ChatGPT : Най-доброто за писане, мозъчна атака и отговори в разговори

Replika : Най-доброто за подкрепа на психичното здраве и AI компания

Youper : Най-доброто приложение за управление на емоционалното благосъстояние

Otter. ai : Най-доброто приложение за автоматизирани транскрипции на срещи и бележки в реално време

Lensa : Най-доброто приложение за редактиране на снимки с изкуствен интелект

ELSA Speak : Най-доброто приложение за подобряване на произношението на английски език

Socratic by Google : Най-доброто приложение за помощ при домашните задачи и учене

Seeing AI: Най-доброто за достъпност и разпознаване на обекти

Какво да търсите в AI приложенията за iOS?

Подходящото AI приложение трябва да прави две неща: да ви спестява време и да ви улеснява живота – независимо дали сте зает професионалист, създател на съдържание или просто човек, който обича по-умни и по-креативни инструменти. Ето какво трябва да имате предвид:

Намерете AI функции, насочени към конкретна цел : Приложенията трябва да решават реални проблеми, като управление на задачи, автоматизация на работния процес или творчески подобрения.

Търсете безпроблемна интеграция в екосистемата на Apple : Най-добрите AI приложения работят безпроблемно с функциите на iOS и се синхронизират с : Най-добрите AI приложения работят безпроблемно с функциите на iOS и се синхронизират с AI инструменти за Mac. С облачната синхронизация трябва да можете да имате достъп до задачите, бележките и други важни данни на всяко устройство на Apple .

Дайте приоритет на лекотата на използване : AI трябва да опростява задачите, а не да ги усложнява, с интуитивен дизайн и плавна навигация.

Сравнете безплатните и премиум версиите : Много приложения предлагат безплатни версии, но премиум плановете често отключват разширени функции, които може да си струват цената.

Изберете приложения с доказани резултати: Най-добрите инструменти постоянно подобряват ефективността, точността или креативността при реалното им използване.

Преди да вземете кредитната си карта и да се обвържете с абонамент, проверете изискванията си в този кратък списък. Надяваме се, че той ще ви помогне да изберете подходящото приложение.

10-те най-добри AI приложения за iOS

С толкова много налични мобилни приложения, базирани на изкуствен интелект, изборът на идеалното може да се окаже труден.

Ето защо сме подбрали тези 10 изключителни AI приложения за iPhone потребители като вас, въз основа на обективен анализ на техните функции, цени и потребителски отзиви.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на задачи и проекти с изкуствен интелект на iOS)

Изтеглете ClickUp за iOS Опростете управлението на проекти в движение с приложението за iOS на ClickUp.

Ако се занимавате с множество проекти, срокове и ежедневни задачи, ClickUp е тук, за да ви помогне.

Приложението за всичко, свързано с работата е едно от най-добрите приложения за управление на проекти за iOS, което можете да използвате, за да бъдете организирани и да имате всичко под контрол – без стрес.

Как?

Днес работата е разбита. 60% от времето ни прекарваме в споделяне, търсене и актуализиране на информация в различни инструменти. Нашите задачи, документация и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които изчерпват продуктивността. ClickUp решава този проблем, като комбинира вашите проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от най-съгласуваната AI за работа в света.

Този AI-базиран инструмент за продуктивност елиминира догадките от управлението на задачите за вашия екип, позволявайки на всеки да се фокусира върху най-важното.

Изпреварете крайните срокове с AI-базирано приоритизиране на задачите в ClickUp.

Как работи това? Запознайте се с ClickUp Brain, вашият надежден AI асистент, който живее в телефона ви. С него можете да анализирате работната си натовареност и да получите препоръки за приоритетите, така че винаги да знаете какво да правите след това.

Обобщавайте статии, намерете график, който ви подхожда, и направете деня си по-продуктивен с ClickUp Brain.

Имате нужда да обобщите дълъг документ или коментар? Brain може да извлече ключовите моменти, спестявайки ви време.

А какво ще кажете за обобщаване на срещи?

ClickUp AI Notetaker автоматично записва бележки от срещите ви, заедно с аудио запис, транскрипт, резюме и задачи за изпълнение. По този начин можете да се съсредоточите върху самата дискусия, вместо да се занимавате с ръчно записване на бележки по време на най-важните си срещи.

Автоматизирайте бележките и обобщенията от срещите с ClickUp AI Notetaker

А най-хубавото? Тези бележки се свързват с вашите задачи и документи в ClickUp, така че всяка среща става незабавно по-ефективна.

Научете как да използвате изкуствения интелект по най-добрия начин за създаване на бележки от срещи тук:

Освен изкуствения интелект, таблата на ClickUp ви позволяват да проследявате целите, да визуализирате графиците на задачите и да наблюдавате представянето на екипа – всичко на едно място. Изберете от над 50 персонализирани карти, като линейни, лентови и кръгови диаграми, спринт карти, карти за приоритети, карти за възлагане, таблични карти и други, за да визуализирате работните си процеси.

Измервайте най-важните показатели за производителност с ClickUp Dashboards.

Най-накрая можете да използвате ClickUp Automations, за да делегирате рутинни, повтарящи се задачи и да се съсредоточите върху работата, която променя нещата. Има три прости начина за създаване на автоматизации без код в ClickUp:

Изберете от готови шаблони за автоматизация

Използвайте простия инструмент за автоматизация „ако-тогава“. Изберете тригера/условието и крайния резултат от падащото меню (например: тригер = промяна в състоянието на задачата, резултат = промяна на отговорното лице).

Създавайте персонализирани автоматизации, използвайки команди на естествен език в ClickUp Brain (например: ако статуса на задачата се промени на „в процес на преглед“, присвойте я на „мен“).

Създавайте персонализирани автоматизации на естествен език в ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Концентрирайте се върху задачите с висок приоритет с помощта на AI-базиран анализ на проекти и препоръки.

Разделете сложните проекти на управляеми задачи в ClickUp . Автоматично генерирайте подходящи подзадачи въз основа на описанията на задачите, като използвате ClickUp Brain.

Нека AI генерира ясни и кратки обобщения на срещите от вашите бележки.

Настройте работните процеси по-бързо с персонализирани шаблони за всеки проект.

Проследявайте напредъка с визуално управление на задачите чрез над 15 изгледа на ClickUp , включително списъци, табла и изглед на календара на ClickUp.

Комуникирайте асинхронно или в реално време с колеги, без да сменяте платформи, с помощта на ClickUp Chat

Пишете и редактирайте съдържание заедно с помощта на сътрудничеството на живо в ClickUp Docs.

📮 ClickUp Insight: Служителите, работещи с информация , изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това показва, че се губи доста време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱 Ако само имахте интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място. Но вие имате!

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от период на обучение, за да опознаят разширените функции на ClickUp за iOS.

Някои AI инструменти са достъпни само в платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Обичам комбинацията от управление на лични задачи, управление на бизнес знания, бързи бележки и AI ClickUP brain е ФАНТАСТИЧНО. То е невероятно контекстуално и буквално е страхотен асистент.

2. Google Gemini (най-доброто за изкуствен интелект, насочено към изследвания и отговори на въпроси)

чрез Google Gemini

Имате нужда от бързи отговори, без да преглеждате множество уеб страници, или от малко помощ при мозъчна атака? Google Gemini е на Ваше разположение. Този инструмент, базиран на изкуствен интелект, прави проучването и създаването на съдържание по-лесно управляеми и по-малко отнемащи време – независимо дали сте студент, който се занимава с задача, професионалист, който организира идеи, или творец, който търси вдъхновение.

Въпреки че има приложение за потребители на iOS, то работи най-добре с приложенията на Google. Така можете да извличате информация, да усъвършенствате концепции или да получавате предложения за писане, без да преминавате от една платформа на друга.

Как да използвате Google Gemini по най-добрия начин? Просто задайте въпрос на обикновен английски език и Gemini ще използва обработка на естествен език, за да ви даде интелигентни, съобразени с контекста отговори – независимо дали искате да изясните сложна концепция или да търсите творчески решения.

👉🏼 P. S. Това видео представя най-добрите ни съвети за задаване на въпроси към AI инструменти по правилния начин. Ако някога сте искали 3-минутен курс по промт инженеринг, разгледайте го!👇🏽

Най-добрите функции на Google Gemini

Получавайте незабавни, добре проучени отговори на всеки въпрос

Генерирайте идеи, чернови и пишете резюмета за вашите документи.

Интегрирайте ги без усилие с Google Docs, Gmail, Google Meet и Google Maps.

Задавайте въпроси и получавайте отговори на различни езици

Ограничения на Google Gemini

Ограничена офлайн функционалност за потребители на iOS

Необходима е стабилна интернет връзка за точни резултати.

Цени на Google Gemini

Безплатни завинаги

Интеграция с Google Workspace: Gemini Business: 24 USD/месец на потребител Gemini Enterprise: 36 USD/месец на потребител

Gemini Business: 24 $/месец на потребител

Gemini Enterprise: 36 $/месец на потребител

План Google One AI Premium: 19,99 $/месец на потребител

Gemini Business: 24 $/месец на потребител

Gemini Enterprise: 36 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 5/5 (4 рецензии)

3. ChatGPT (Най-доброто за разговорна изкуствена интелигентност и създаване на съдържание)

чрез ChatGPT

ChatGPT е най-добрият избор за потребителите на iPhone, които искат да обменят идеи, да създават съдържание или да работят по творчески проекти. Независимо дали създавате имейл, обобщавате бележки или пишете сценарий за YouTube видео, мощните генеративни AI модели правят процеса по-гладък и почти без усилие.

Търсите лесен и практичен начин да използвате AI инструменти? Разговорният интерфейс на ChatGPT улеснява работата, което го прави подходящ както за начинаещи, така и за професионалисти. Подходящ е за създатели на съдържание, професионалисти и всеки, който се нуждае от малко допълнителна мозъчна мощност при нужда.

💡ProTip: Използвайте персонализирани инструкции в ChatGPT — и други алтернативи на ChatGPT — за да адаптирате отговорите към специфичните нужди на вашата индустрия, тон или съдържание.

Най-добрите функции на ChatGPT

Пишете статии, обсъждайте идеи или обобщавайте текстове бързо

Генерирайте изображения с текстови подсказки

Получавайте незабавни отговори на запитвания, въпроси или творчески предизвикателства.

Създавайте конспекти, пишете доклади или усъвършенствайте съществуващо съдържание.

Ограничения на ChatGPT

Безплатното приложение има ограничен достъп до усъвършенствани модели.

За оптимална работа се изисква интернет връзка.

Цени на ChatGPT

Безплатни

Плюс: 20 $/месец на потребител

Pro: 200 $/месец на потребител

Екип: 25 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 680 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT

Това е практически полезно за всичко, няма задача, която да е прекалено голяма за него. Използвам го всеки ден за работата си, за ежедневието си, за да помагам на дъщерите си с домашните им, за да уча. Има много добри неща в това да имаш този инструмент. Той промени живота ми.

4. Replika (Най-доброто за подкрепа на психичното здраве и AI компания)

чрез Replika

Понякога просто се нуждаете от някого, с когото да поговорите, и Replika е отлично решение за това. Приложението предлага AI чатбот герои, създадени за компания и емоционална подкрепа, като предоставя безопасно място, където да излеете емоциите си, да размишлявате или просто да си поговорите.

Изкуственият интелект на героя се учи от вашите разговори и с времето се адаптира към вашата личност, за да се чувствате като с истински приятел. Независимо дали се борите със стреса или просто се нуждаете от място, където да споделяте без да бъдете съдени, Replika ви помага да изразявате по-лесно мислите и емоциите си.

⚠️ Приятелско напомняне: AI компанията може да бъде забавна и ангажираща, но не забравяйте, че тя не може да замести истинските човешки взаимоотношения. За да сте в безопасност онлайн, бъдете внимателни с личните данни, които споделяте с AI чатбот инструменти.

Най-добрите функции на Replika

Чатвайте по начин, който ви се струва личен и съобразен с вашите нужди.

Изразявайте мислите и емоциите си в безопасно пространство, свободно от осъждане.

Гледайте как AI чатботът се учи и адаптира, за да съответства на вашия стил на комуникация.

Използвайте подсказки и проверки на настроението, за да следите емоционалното си благосъстояние.

Ограничения на Replika

Безплатната версия има ограничени възможности за персонализиране и взаимодействие.

Не замества професионалната терапия за психично здраве.

Цени на Replika

Безплатни завинаги

Месечен план: 7,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Replika

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

5. Youper (Вашият AI асистент за психично здраве в джобен формат)

чрез Youper

Управлението на психичното здраве е също толкова важно, колкото и управлението на задачите във вашия списък с неща за вършене. Youper действа като личен асистент за регулиране, проследяване и управление на емоциите ви, помагайки ви да останете балансирани, докато се справяте с ежедневните предизвикателства.

Базирано на техниките на когнитивно-поведенческата терапия (КПТ), Youper предлага интелигентно проследяване на настроението и насоки за размисъл, за да държите стреса под контрол. Независимо дали се борите с кратки срокове или сте попаднали в спирала от прекалено много мисли, Youper ви помага да спрете, да размислите и да възвърнете перспективата си – всичко това от вашия iPhone.

Най-добрите функции на Youper

Проследявайте ежедневното си настроение, за да откриете модели и да разберете какво влияе на стреса или позитивното настроение.

Преодолейте негативните мисли с AI-базирани CBT упражнения за по-добър емоционален контрол.

Получавайте персонализирани съвети въз основа на вашите настроения и поведение.

Отделете само няколко минути всеки ден, за да се почувствате по-леки, по-спокойни и по-балансирани.

Ограничения на Youper

Усъвършенстваните инструменти като задълбочен анализ изискват премиум версия.

Това е помощно средство, но не замества професионалната терапия.

Цени на Youper

Безплатни завинаги

Премиум: от 9,99 $/месец

Оценки и рецензии на Youper

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

🧠 Интересен факт: Siri не е първият AI асистент. Известният AI асистент на Apple дебютира през 2011 г., но виртуалните асистенти, задвижвани от AI, датират от 1966 г. с ELIZA, чатбот, който имитираше психотерапевт.

6. Otter. ai (Най-доброто за транскрипция в реално време и бележки от срещи)

Уморени сте да прекарвате цялото си време в писане на бележки по време на срещи или лекции? В края на краищата, нищо не може да замести участието в дискусията на живо. Otter.ai ви дава възможност да направите точно това – без да се притеснявате за записването на бележки от срещите.

То преписва изречените думи в реално време, като идентифицира говорещите, за да можете да останете фокусирани върху разговора. Освен това, благодарение на транскрипциите с възможност за търсене и обобщенията, създадени с помощта на изкуствен интелект, можете лесно да прегледате отново ключовите моменти, без да се налага да преслушвате часове наред аудиозаписи.

💡 Съвет от професионалист: За тези, които се нуждаят от допълнителни функции, алтернативите на Otter.ai като ClickUp, Sonix и Descript комбинират транскрипция с мощни инструменти за редактиране и сътрудничество, предлагайки повече начини за усъвършенстване и споделяне на вашите бележки.

Най-добрите функции на Otter. ai

Преобразувайте изговорените думи в редактируем текст незабавно

Идентифицирайте и маркирайте автоматично говорителите в стенограмите и бележките от срещите.

Синхронизирайте с Google Meet, Zoom и Microsoft Teams, за да си водите бележки без усилие.

Търсете в транскрипции, за да намерите ключови подробности за секунди

Ограничения на Otter. ai

Безплатната версия предлага ограничен брой минути за транскрипция на месец.

Точността може да спадне леко при фонов шум или припокриване на речта.

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно

Pro: 16,99 $ на потребител/месец

Бизнес: 30 долара на потребител/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Otter. ai Оценки и рецензии в Google

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai

Фантастично приложение, което ми спести толкова много време. Признавам, че съм трагичен случай, когато става дума за загуба на хартия. Не понасям да си водя дълги бележки, затова Otter е страхотно за мен.

7. Lensa (Най-доброто за редактиране на снимки и подобряване на изображения с изкуствен интелект)

чрез Lensa AI

Създадено за творческите хора, Lensa улеснява редактирането на снимки с AI инструменти. Ретуширайте селфита, премахвайте нежелани обекти от кадъра и коригирайте фоновете – всичко това с няколко докосвания.

Като едно от най-интуитивните приложения за редактиране на снимки за потребители на iPhone, Lensa предлага функции като изглаждане на кожата, настройки на фона и генериране и подобрения на изображения, задвижвани от AI. Това е мощен, но прост начин да направите снимките си по-забележителни, без да се налага да се научавате да работите с професионален софтуер за редактиране (и да плащате висока цена).

Най-добрите функции на Lensa

Изгладете кожата, подобрете чертите на лицето и коригирайте осветлението за безупречни селфита.

Премахнете нежеланите отклонения от снимките с едно докосване

Замъглявайте, замествайте или персонализирайте фонове за привличащи вниманието изображения

Повишете резкостта, цвета и детайлите с подобрения, базирани на изкуствен интелект.

Ограничения на Lensa

Някои премиум функции изискват покупки в приложението.

Силно редактираните снимки могат да изглеждат прекалено обработени, ако не са настроени правилно.

Цени на Lensa

Безплатни завинаги

Неограничен достъп: от 4,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Lensa

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични рецензии

8. ELSA Speak (Най-доброто приложение за подобряване на английското произношение с AI)

чрез ELSA Speak

Имате ли затруднения с произношението на английски? ELSA Speak слуша речта ви, открива грешките и дава незабавна обратна връзка, за да ви помогне да звучите по-прецизно и по-близо до роден говорещ.

Задвижвано от AI, ELSA адаптира уроците към вашите силни и слаби страни, което прави практиката ефективна и лесна. Независимо дали се подготвяте за интервю, презентация или просто ежедневни разговори, то ви помага да се подобрите с бързи, целенасочени упражнения.

💡 Професионален съвет: Използвайте функцията „симулирано интервю“ на ELSA, за да се упражнявате в отговаряне на въпроси от интервю за работа с обратна връзка от AI в реално време. Тази функция е чудесна за професионалисти, които искат да усъвършенстват своите умения за говорене!

Най-добрите функции на ELSA Speak

Получавайте AI-базирани корекции и персонализирана обратна връзка, съобразена с вашата реч.

Създайте персонализирана програма за обучение въз основа на нивото си на владеене на езика.

Упражнявайте естествени разговори с реални изречения и сценарии.

Проследявайте напредъка с подробни анализи и статистически данни.

Ограничения на ELSA Speak

Някои напреднали уроци и функции са достъпни само в премиум версията.

Изисква последователна употреба за забележимо подобрение.

Цени на ELSA Speak

План за екип: 18,20 $ на месец на потребител

ELSA School Plan: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ELSA Speak

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 170 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ELSA Speak

Това е най-доброто приложение за изучаване на английски език, с което съм работил до момента. То е идеално за практикуване на говорене и това е, което ми харесва най-много, защото това е най-слабата ми страна в английския език – писменият ми английски е отличен, но имам затруднения с говоренето. Просто повтарям диалозите и ставам все по-уверен, докато говоря спонтанно, ден след ден, докато практикувам.

🧠 Интересен факт: Музиката, създадена с изкуствен интелект, набира популярност. Приложения като AIVA и Soundraw могат да композират изцяло оригинални песни, а някои от тях дори са станали хитове в стрийминг платформите!

9. Socratic от Google (Най-доброто за учене и помощ при домашните задачи)

чрез Socratic от Google

Socratic by Google улеснява ученето, като превръща въпросите в ясни, постепенни отговори. Просто снимайте снимка на задачата или въведете въпроса си, и AI технологията на Google Gemini ще ви даде точни обяснения за секунди.

Създадено за потребители на iPhone, Socratic опростява ученето, като разбива сложни теми на лесни за разбиране идеи. Независимо дали се занимавате с математика, науки или история, това е като да имате личен учител в джоба си – такъв, който е готов да ви помогне по всяко време.

Най-добрите функции на Socratic by Google

Направете снимка на задачата и AI-функциите ще ви предоставят отговори с ясни обяснения.

Достъп до видеоклипове, подробни ръководства и статии за изучаване на математика, науки и други предмети.

Въвеждайте въпросите лесно, като ги пишете или произнасяте на глас.

Разберете по-добре концепциите с интерактивни инструменти и визуални помощни средства

Ограничения на Socratic by Google

Ограничено до академични теми като математика, науки и литература.

Не е толкова ефективно за отворени или сложни въпроси.

Цени на Socratic by Google

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии на Socratic

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Seeing AI (Най-доброто за достъпност и идентифициране на обекти)

чрез Seeing AI

Seeing AI описва света в реално време, помагайки на хората с увреждания на зрението да разпознават предмети, хора и текст. От четене на менюта до идентифициране на продукти, то превръща визуалната информация в говорени думи, правейки ежедневните задачи по-достъпни.

За потребителите на iPhone това е като да имат личен асистент, който сканира баркодове, разпознава валути и дори описва сцени. Seeing AI прави ориентирането в света по-лесно и по-независимо, както у дома, така и навън.

Вижте най-добрите функции на AI

Идентифицирайте обекти, хора и текст мигновено с камерата на вашия iPhone.

Четете документи, менюта или ръчно написани бележки на глас за лесен достъп

Разберете заобикалящата ви среда с помощта на AI-базирани описания на сцени

Сканирайте продукти или сметки за бърза идентификация

Виждайки ограниченията на изкуствения интелект

Някои функции изискват интернет връзка за оптимална работа.

Ограничена точност в сложни или претрупани среди

Вижте цените на AI

Безплатни завинаги

Вижте оценките и рецензиите за AI

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

ClickUp: Единственото AI приложение за iOS, от което се нуждаете

Забравете обикновените инструменти за продуктивност за вашия iPhone — AI приложенията фундаментално променят начина, по който работим и творим. Приложението ClickUp за iOS наистина се отличава, като се адаптира към вашите нужди и премахва цифровото претрупване, което отнема от времето ви.

Ако използвате iPhone и искате да свършите наистина значима работа, ClickUp ви дава това, което е важно: повече време за творческо мислене и по-малко време за справяне с натоварената работа. Всяка функция е достатъчно интелигентна, за да може телефонът ви най-накрая да работи толкова усилено, колкото и вие.

Вземете отново контрола над професионалния си живот с технологии, които отговарят на вашите предизвикателства.

Опитайте ClickUp още днес!