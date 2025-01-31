Най-добрите приложения за продуктивност за iOS: iPhone и iPad

Приложенията за продуктивност помагат на хората да останат фокусирани и да свършат повече работа в ежедневните си дейности. Въпреки това, трудно е да се намери подходящо приложение сред стотиците приложения за продуктивност за iPhone и iPad, налични в App Store.

Най-добрите приложения за продуктивност за iPhone за iOS устройства

1. ClickUp

Достъп до ClickUp от всяко устройство, навсякъде и по всяко време

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която позволява на всеки екип да управлява проекти, да сътрудничи по-умно и да обедини цялата работа в едно инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за управление на проекти или сте опитен потребител, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екип – отдалечен или в офиса – за най-добрата продуктивност в живота ви.

Той предлага функции в цветен и изчистен потребителски интерфейс с повече функционални нива от повечето инструменти за управление на проекти. Освен това можете да се отървете от приложенията си за водене на бележки и да разчитате на функцията Doc за водене на бележки, споделяне на файлове и сътрудничество между вашите екипи.

Множеството разширения за Chrome, които постоянно се добавят към новите версии, елиминират нуждата от много приложения за продуктивност за iPhone и iPad.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

2. Trello

чрез Trello

Trello може да се използва за организиране на почти всичко, от екипни проекти до лични работни процеси за фрийлансъри. Може би има по-добри алтернативи на Trello, но приложението е добър избор, ако търсите сравнително лесен за използване инструмент за управление на проекти. Kanban таблата са практични и лесни за разбиране, за разлика от тромавите инструменти за визуализация като диаграмите на Гант и скрам таблата.

Приложението може да се справи с всичко, което му възложите, от сложни проектни стратегии до несложни ежедневни работни процеси.

Цена: Trello е безплатно приложение.

Изтеглете Trello

3. Things

чрез Things

Things е приложение за управление на задачи с приятен интерфейс и красиви джаджи за iPhone. Приложението взема най-добрите елементи от аналоговите системи за планиране и ги превръща в мощен цифров органайзер. Things 3 е по-подходящо като ежедневен планиращ инструмент, а не като инструмент за управление на проекти, поради липсата на функции за сътрудничество и изчерпателни функции за проследяване.

Цена: 9,99 $

Изтеглете Things

4. TickTick

чрез TickTick

TickTick е лесен за използване мениджър на задачи, който ви позволява да следите дейностите в малкия си бизнес. Той включва няколко функции за управление на проекти, като канбан табло и календар, но те не са толкова мощни, колкото някои от пълнофункционалните алтернативи. Можете да планирате повтарящи се събития и да използвате цветово кодиране, за да сте по-организирани.

Цена: Безплатно с покупки в приложението на цена 2,00 $/месец и 27,99 $/година за премиум абонамент.

Изтеглете TickTick

5. Fantastical

чрез Fantastical

Fantastical предлага набор от приложения за планиране за потребители, които искат да извлекат максимума от времето си. Едно от фантастичните неща в приложението е лекотата на използване и възможността календарът да се синхронизира с външни приложения. Например, функцията Interesting Calener може да изтегли програмата на мачовете на любимия ви отбор във Футболната лига.

Цена: Fantiscal предлага безплатен план с основни функции и премиум версия за 4,99 $/месец или 39,99 $/година.

Изтеглете Fantastical

6. Todoist

чрез Todoist

Todoist е практично приложение за управление на задачи, което предлага почти всичко, от което се нуждаете, за да организирате работата и личния си живот. То се интегрира с популярни приложения като Zoho, Dropbox, Jira и Zendesk, което ви позволява да се свързвате и да имате достъп до данните си безпроблемно. Освен това можете да добавяте уеб статии и връзки към списъка си със задачи с относителна лекота, когато правите проучвания в интернет.

Но ако вашите задачи включват много проследяване и микропланиране, ClickUp би било идеалната алтернатива на Todoist, защото това приложение не разполага с тези функции.

Цена: Todoist е безплатно приложение, но професионалните функции могат да бъдат отключени за 3,99 $/месец или 35,99 $/година.

Изтеглете Todoist

7. Zoom

чрез Zoom

Zoom е мощен инструмент за видеоконферентна връзка, който ви позволява да планирате и провеждате срещи с повече от 500 участници едновременно. Той ви позволява също да споделяте файлове, да прожектирате екрана си по време на презентация и да обменяте чатове с участниците в приложението. Може да запазва изображенията и файловете, изпратени в чата, а функцията за транскрипция на живо може да записва бележките ви от срещата.

Цена: Zoom е достъпно като безплатно приложение с възможност за закупуване на допълнителни кредити за разширено използване.

Изтеглете Zoom

8. Productive – проследяване на навици

Productive Habit Tracker е приложение, ориентирано към постигане на цели и изграждане на навици. То ви помага да развиете добри навици, като ги разделите на управляеми рутинни дейности с определени срокове. Потребителите могат да задават напомняния за задачи въз основа на времето или местоположението с раздел за статистика, който ви информира дали сте на прав път.

Productive идва с персонализирани настройки, събрани в прост потребителски интерфейс с ограничени разсейващи елементи.

Цена: Приложението е достъпно с безплатен план. Но има и премиум ъпгрейди, вариращи от 3,99 $/месец до 39,99 $/година.

Изтеглете Habit Tracker

9. Habitify

чрез Habitify

Habitify е популярен тракер, който ви помага да развиете трайни навици. Той се предлага с удобни джаджи и се интегрира с приложението Apple Health, за да следи вашите фитнес дейности. Тракерът за навици ви дава необходимата подкрепа, за да направите положителни промени в живота си, като ходене на фитнес, започване на диета или дори отказване от лоши навици.

Мениджърите на задачи рядко обръщат достатъчно внимание на развиването на навици, защото обикновено се фокусират върху по-важните дейности за деня.

Цена: Habitify предлага повече от десет абонаментни плана, като цените варират от 4,99 $ за месечен план до 64,99 $ за доживотен абонамент.

Изтеглете Habitify

10. PCalc

чрез PCalc

PCalc е калкулатор с богат набор от функции, вградени за програмисти, инженери, финансови експерти, учени и студенти. Приложението предлага някои мощни функции, които не бихте намерили в обикновен калкулатор. Функциите за копиране и поставяне, RPN режим, персонализирани теми и добре обмислена клавиатурна подредба правят използването на калкулатора още по-приятно.

Под простия дисплей се крият по-интерактивни функции като функции за плъзгане надясно и надолу, изскачащи менюта и 3D сензорен модел.

Цена: 9,99 $

Изтеглете PCalc

11. Yoink

чрез Yoink

Yoink е приложение за клипборда, което ви позволява да избирате и организирате идеи от различни източници. Лесната за използване функция „плъзгане и пускане” ви позволява да събирате, споделяте или изтегляте елементи. И няма да се налага да преминавате от едно приложение в друго. Приложението предоставя централно място за съхранение на колекцията и я синхронизира, за да е достъпна на всичките ви iOS устройства.

Цена: Въпреки страхотната си функционалност, приложението е доста леко и се продава за еднократна такса от 5,99 долара в AppStore.

Изтеглете Yoink

12. Paste

чрез Paste

Paste е мениджър на клипборда, който предлага повече от вградения в Apple Universal Clipboard. И двете приложения ви позволяват да копирате и поставяте елементи на вашите iOS устройства, но магията на Paste е, че ви позволява да възстановявате предишни клипове. То съхранява историята на вашия клипборд, организира я и предлага интелигентно филтриране, за да ви помогне да търсите в историята на вашите клипове.

Цена: Paste за iOS е безплатно приложение, но можете да се абонирате за премиум версията, ако искате да разширите функционалността му до iMac.

Изтеглете Paste

13. OmniFocus

чрез OmniFocus

Omnifocus е снабден с мощни функции, които ви помагат да управлявате натовареното си ежедневие. Той е по-привлекателен като приложение за продуктивност за iPhone и iPad благодарение на мощните си функции за организация и приоритизиране. Приложението не поддържа сътрудничество и работи само на платформата iOS.

Цена: С цена от 9,99 долара за месечен абонамент и 99,99 долара за годишен абонамент, Onifocus е по-скъпо от много други приложения в тази категория.

Изтеглете OmniFocus

14. Свобода

чрез Freedom

Freedom е изключително лесен за използване блокиращ уебсайтове софтуер за iOS устройства. Приложението Freedom има допълнително предимство освен блокирането на социални мрежи и игри. Може да се използва за ограничаване на достъпа до интернет на устройствата на вашите деца. Тази функция обаче се нуждае от някои настройки, защото всяко дете с над средното ниво на технически умения може да заобиколи приложението.

Цена: Приложението струва 8,99 долара за месечен абонамент и 39,99 долара за годишен абонамент.

Изтеглете Freedom

15. RescueTime

чрез RescueTime

RescueTime ви мотивира да подобрите производителността си, като ви показва как прекарвате времето си на устройствата си. Лесно се настройва и работи тихо на заден план, като следи приложенията, които използвате, и колко време прекарвате в тях. Използва петстепенна скала, за да наблюдава ежедневната ви производителност, от много разсейваща до много продуктивна.

RescueTime ви позволява да класифицирате приложенията в зависимост от това как използвате сайта, защото дори социални мрежи като Instagram могат да се използват за бизнес.

Цена: Безплатно (отключете премиум функциите за 11,99 $/месец или 77,99 $/година)

Изтеглете RescueTime

16. Hours Time Tracking

чрез Hours Time Tracking

Приложението Hours Time Tracking ви позволява да визуализирате как прекарвате часовете си по време на типичен работен ден. Освен това, можете да поддържате текущ списък с таймери, ако постоянно преминавате от една задача към друга, а новата функция за фактуриране опростява отчитането на клиентите, ако таксувате на час. Hours може да предоставя отчети за работното време и улеснява управлението на няколко екипа от лесен за използване табло.

Цена: Безплатно с покупки в приложението, започващи от 7,99 $.

Изтеглете Hours Time Tracking

17. Evernote

чрез Evernote

Evernote предлага фантастично преживяване при водене на бележки с добре обмислени функции като достъп до облак, синхронизация на meerdere устройства и мощен инструмент за търсене. За напредналите потребители то може да се използва и като инструмент за управление на проекти, където няколко членове на екипа могат да споделят файлове и да си сътрудничат, използвайки аудио клипове, снимки, бележки и напомняния.

Премиум версиите предлагат сканиране на документи, подобрено съхранение в облак и интеграция с хиляди приложения на трети страни. Въпреки това, високите цени на платените версии изглеждат малко неоправдани, когато има по-изгодни алтернативи с всички желани функции.

Цена: Evernote предлага безплатен план и премиум алтернативи, започващи от 7,99 $/месец.

Изтеглете Evernote

чрез Notion

Notion предоставя хибридно работно пространство за водене на бележки и управление на задачи. То не предлага толкова много функции за управление на проекти, тъй като му липсват по-напредналите функции, които можете да намерите в алтернативи като ClickUp. Приложението все пак ви помага да свършите много работа, ако сте фрийлансър или работите в малък екип.

Простият потребителски интерфейс улеснява навигацията между бележките и списъците със задачи.

Цена: Безплатната версия разполага с всички функции, но си струва да преминете към премиум версията, за да отключите функциите за екипна работа.

Изтеглете Notion

19. Bear

чрез Bear

Приложението Bear предлага първокласно преживяване при водене на бележки с лесна за използване странична лента, която ви позволява да организирате съдържанието си. Редакторът за отстъпки поддържа задачи с голямо количество текст, като есета, а вие можете да добавяте и изображения в текста си. Това е перфектна евтина алтернатива на Evernote и предлага уникални теми и персонализирани типографски настройки, които подобряват преживяването ви при писане.

Цена: Приложението Bear е безплатно, но предлага покупки в приложението за премиум функции, започващи от 1,49 $/месец.

Изтеглете Bear

20. Goodnotes

чрез Goodnotes

GoodNotes е перфектен пример за това как приложенията за водене на бележки са се подобрили от създаването си. Интерфейсът на приложението заимства няколко идеи от традиционните тетрадки. Той позволява на потребителите да се чувстват, сякаш използват книга, а не мобилно устройство. Потребителите могат да персонализират размера и типа на хартията, писалките и маркерите.

Приложението поддържа аудио запис, PDF и импортиране на снимки.

Цена: Има безплатна версия, а пълната версия може да бъде отключена за 7,99 долара.

Изтеглете Goodnotes

21. Scanbot

чрез App Store

Приложенията за сканиране са станали толкова добри, че заместват традиционните скенери в много офиси. Scanbot комбинира PDF скенер и QR четец, за да предостави мощен инструмент, подходящ за лична употреба и бизнес приложения. Приложението разполага с интуитивен потребителски интерфейс, OCR разпознаване на текст и съвместимост с облачни услуги чрез популярни приложения като iCloud, Dropbox и Evernote.

След инсталирането на приложението потребителите могат да закупят кредити за изпращане на документи по факс от своя iPhone на цена от 0,99 до 22,99 долара.

Цена: Приложението се предлага на еднократна цена от 99,99 долара.

Изтеглете Scanbot

22. Гладис

чрез App Store

Gladys е приложение с много функции, което ви позволява да премествате всички видове съдържание на едно централно място. Приложението има страхотен интерфейс, а съхранените миниатюри се показват ясно в прозореца за съхранение. Освен това, Glady's улеснява извличането на файлове благодарение на супер ефективната система от папки.

Цена: Безплатно с покупки в приложението

Изтеглете Gladys

23. Annotable

чрез Annotable

Това е подходящото приложение, ако работата ви включва споделяне на изображения, които изискват анотации. Annotable предлага инструменти за маркиране, които могат да се използват за подчертаване, редактиране или увеличаване на части от изображението. Функцията за пикселиране скрива някои части от споделеното изображение, а ако споделяте екранни снимки от имейли, интелигентният инструмент за намаляване може да се използва за затъмняване на някои части от текста.

Цена: Безплатно с покупки в приложението за разширени инструменти за анотиране

Изтеглете Annotable

24. Откриващ

чрез App Store

Opener е толкова удобен инструмент, че много потребители обикновено се затрудняват да обяснят как са се справяли без него. В идеалния случай линкът към YouTube видеоклип трябва да се отваря в приложението YouTube, но за много потребители на iOS това никога не е било така. Приложението предлага удобно решение в случаите, когато при натискане на уеб линкове потребителите се пренасочват към лошо разработени мобилни уебсайтове, вместо да се отварят в родните приложения.

Opener предлага и разширение, което ви позволява да изберете дали да запазите, копирате или отворите линк в уеб браузъра.

Цена: Приложението може да бъде изтеглено за 1,99 долара.

Изтеглете Opener

25. Textexpander

чрез Textexpander

Имейлите и приложенията за съобщения могат да отнемат много от ценното ви време с цялото това писане, когато вече имате достатъчно задачи за вършене. Но Textexpander ви спестява усилията, като използва предсказващ текст, който ви позволява да въвеждате често използваните фрази, докато пишете. Приложението запомня вашите съкращения при писане и често използваните фрази и ви предоставя откъси, веднага щом започнете да пишете.

Цена: Безплатно

Изтеглете Textexpander

Избор на най-добрите приложения за продуктивност за iPhone и iOS

Намирането на най-добрите приложения за продуктивност, предлагани от iOS, означава просто да получите опции, които решават вашите проблеми на най-достъпна цена. Приложения като ClickUp комбинират няколко функции в една платформа, така че няма да се налага да използвате няколко приложения, когато едно може да се справи с всичко, от което се нуждаете. И няма значение дали ще изберете безплатните приложения за продуктивност за iPhone или ще се спрете на премиум версиите, стига изборът да отговаря на вашите лични или бизнес цели.

