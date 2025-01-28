12-те най-добри AI инструмента за видео редактиране през 2025 г.

Открийте най-новите AI инструменти, които ви помагат да създавате забележителни видеоклипове с лекота!

Тези AI инструменти за редактиране на видео поемат тежките задачи за вас – изрязване, подрязване и коригиране на цветовете – всичко това с няколко кликвания. Те ви позволяват да редактирате видео съдържание, без да са ви необходими технически умения. Те също така ускоряват процеса на редактиране, така че можете да пропуснете досадните задачи и да се съсредоточите върху творчеството.

Прекарах часове в тестване на най-новите AI инструменти за редактиране на видео, за да намеря тези, които наистина се открояват. Въз основа на моя практически опит и познанията на екипа на ClickUp, съставих списък с най-добрите AI инструменти. Инструментите в този списък постоянно дават отлични резултати и ускоряват процеса на редактиране.

Да започнем! 🎥

Когато избирате AI инструменти за редактиране на видео, обърнете внимание на лекотата на употреба, функциите за автоматизация, високото качество на резултата, опциите за персонализиране, възможностите за интеграция, скоростта и надеждността на поддръжката.

Ето някои ключови фактори, които взех под внимание (и вие също трябва да вземете) преди да изберете AI инструмент за редактиране на видео:

Автоматизирани предложения за редактиране : Уверете се, че AI инструментът за редактиране на видео може да анализира вашите кадри и да предложи оптимални редакции, изрязвания и преходи въз основа на съдържанието и потока.

Цветова корекция, задвижвана от изкуствен интелект : Изберете софтуер, който може автоматично да коригира цветовата градиция, да балансира нюансите и да подобри визуалните ефекти, за да отговарят на професионалните стандарти.

Преобразуване на текст в реч и реч в текст : Изберете инструмент за редактиране на видео, който може да преобразува текст в естествено звучащи гласови коментари и да транскрибира реч в текст, като по този начин оптимизира процеса на разказване.

Разпознаване на обекти и лица : Дайте предимство на инструменти за редактиране на видео с AI, които могат да разпознават и проследяват обекти или лица, позволявайки напреднали техники за редактиране като автоматично мащабиране или фокусиране.

Автоматични субтитри и надписи : Изберете софтуер за редактиране на видео, който генерира автоматично точни субтитри и надписи.

Подобрение на гласа и намаляване на шума : Уверете се, че инструментът за редактиране на видео включва AI-базирани функции за обработка на аудио, за да подобрите яснотата на гласа и да намалите фоновия шум.

Създаване на видеоклипове на базата на шаблони : Потърсете AI инструменти за редактиране на видеоклипове, които предлагат AI-базирани шаблони, позволяващи ви да създавате професионални видеоклипове бързо.

Музика и звукови ефекти, генерирани от AI: Изберете софтуер за редактиране на видео с AI, който може да генерира или предлага фонова музика и звукови ефекти, които съответстват на настроението и тона на вашето видео.

Традиционното редактиране на видео често включва прецизна ръчна работа – подрязване на клипове, настройка на преходи, корекция на цветовете и синхронизиране на аудиото. Това може да отнеме много време и изисква високо ниво на умения.

AI видео инструментите улесняват редактирането, позволявайки ви да създавате видеоклипове с професионално качество с лекота.

Нека разгледаме най-добрите AI инструменти за редактиране на видео – всеки от тях е проектиран да оптимизира работния ви процес и да подобри вашата креативност:

1. Synthesia (най-добър за създаване на AI аватари)

чрез Synthesia

Използването на Synthesia е лесно – не е нужно да сте експерт в редактирането на видео. Просто въведете сценария си в този AI видеоредактор и изберете аватар. Synthesia генерира видео с реалистичен характер, който предава вашето послание!

Можете да избирате измежду безброй гласове, стилове и дори езици. Този онлайн AI видеоредактор ми спести много време и пари в сравнение с традиционното видеопроизводство.

Най-добрите функции на Synthesia

Изберете от широка гама реалистични и анимирани герои, които да представят вашата марка.

Превърнете сценарии или статии в увлекателно видео съдържание без усилие.

Създавайте видеоклипове на различни езици с точно произношение и синхронизация на устните.

Ограничения на Synthesia

Потребителите могат да срещнат ограничения при настройването на визуалните елементи на своите видеоклипове.

Безплатният план е ограничен, а достъпът до разширени функции и висококачествени аватари често изисква абонамент.

Цени на Synthesia

Безплатно

Стартово ниво : 18 $/месец

Създател : 59 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Бонус: Ето някои алтернативи на Synthesia за вас!

2. InVideo AI (Най-добър за създаване на привлекателни маркетингови видеоклипове)

чрез InVideo AI

С InVideo AI е лесно да превърнете една идея в професионално видео за минути. Качих сценария на видеото си и видеоредакторът, задвижван от AI, генерира подходящи визуални ефекти, музика и озвучаване.

Той предлага и много шаблони, които можете да персонализирате, така че не е нужно да започвате от нулата. Използвал съм AI инструмента за всичко – от YouTube видеоклипове и публикации в социалните медии до обучителни видеоклипове за моя екип. Той постоянно дава впечатляващи резултати за всичките ми маркетингови нужди.

Най-добрите функции на InVideo AI

Преобразувайте текст във визуално привлекателни видеоклипове с AI-генерирани гласови коментари и изображения.

Премахнете лесно фона от изображения или видеоклипове

Достъп до редица инструменти за редактиране, като подрязване, изрязване и добавяне на ефекти.

Използвайте изображения, видеоклипове и музика без авторски права.

Ограничения на InVideo AI

Потребителите са отбелязали, че наличните шаблони могат да бъдат ограничаващи за по-специфични нужди.

Безплатният план на този AI видеоредактор често добавя воден знак към експортираните видеоклипове.

Цени на InVideo AI

Безплатно завинаги

Плюс : 20 $/месец

Максимална цена: 48 $/месец

Оценки и рецензии за InVideo AI

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (300+ отзива)

3. Runway (Най-добър за създаване на видеоклипове с анимация)

чрез Runway

Използвах Runway, за да превърна суровия си материал в завладяващо видео. С неговите AI функции можах лесно да променя фоновете, да премахна нежелани обекти и да анимирам герои само с няколко кликвания.

С този AI видеоредактор мога да подобрявам качеството на видеото и да правя старите кадри по-ясни, без да губя детайли. Runway предлага и много творчески ефекти, с които да експериментирате. Аз изпробвах различни видеостилове и филтри и резултатите бяха зашеметяващи.

Най-добрите функции на Runway

Редактирайте и модифицирайте видеоматериали без усилие с помощта на AI

Подобрете качеството на аудиото и създайте звукови ефекти

Генерирайте висококачествени изображения въз основа на текстови описания

Ограничения на Runway

Потребителите отбелязват, че съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, отразява пристрастията, присъстващи в данните за обучение.

Достъпът до разширените функции на този AI редактор изисква високи абонаментни такси.

Цени на Runway

Безплатно завинаги

Стандартен : 12 $/месец

Pro: 28 $/месец

Неограничен : 76 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Runway

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Wondershare Filmora (Най-добър за подобряване на видеоклипове с музика, филтри и преходи)

чрез Wondershare Filmora

С Wondershare Filmora е лесно да подрязвате, разделяте, добавяте преходи и текстови наслагвания, комбинирате клипове и добавяте готини анимации. Използвал съм AI видео генератора, за да редактирам всичко – от къси клипове за социални медии до по-дълги видеоблогове.

Filmora е съвместим с много различни видео формати, което ми помогна да импортирам и експортирам файлове без проблеми. Функцията за зелен екран е отлична за създаване на професионално изглеждащи видеоклипове. Инструментите за редактиране на аудио са чудесни за почистване на фоновия шум или добавяне на музика.

Най-добрите функции на Wondershare Filmora

Достъп до библиотека с музика, звукови ефекти и графики

Вмъкнете фонова музика и увеличете чистотата на звука

Добавете различни преходи, заглавия, филтри и наслагвания към видеоклиповете

Ограничения на Wondershare Filmora

В сравнение с професионалния софтуер, той може да не разполага с някои високотехнологични инструменти.

Може да бъде бавно за видеоклипове с висока разделителна способност.

Цени на Wondershare Filmora

Месечен план за различни платформи: 9,99 $/месец

Годишен план за различни платформи: 29,99 $/месец

Безсрочен план: 49,99 $/месец

Оценки и рецензии за Wondershare Filmora

G2: 4. 4/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 рецензии)

5. Descript (Най-добър за редактиране и транскрипция на аудио)

чрез Descript

Descript е платформа за редактиране на аудио и видео, базирана на изкуствен интелект, която предлага уникален, интуитивен подход към редактирането. Аз я използвах, за да редактирам видеоклиповете си, като модифицирах транскрипцията – премахнах ъм, ах и други думи и звуци, които служеха за запълване, с едно кликване, или дори замених цели изречения. Видеоклипът се настройва автоматично, за да съответства на промените, което ми спестява време и усилия.

Използвал съм AI функциите му, за да премахна фоновия шум, да настроя нивата на звука и дори да генерирам реалистични гласови коментари. Descript предлага и мощни инструменти за сътрудничество, които ми позволяват да работя с членовете на екипа в реално време и да усъвършенстваме проектите заедно. Тази платформа съчетава простота с разширени функции, което я прави идеална както за бързи редакции, така и за детайлна постпродукция.

Най-добрите функции на Descript

Заменете или добавете аудио, като въведете текста и оставите AI да генерира сценария на видеото.

Експортирайте видеоклипове и аудио в различни формати, докато редактирате видеоклипове.

Достъп до инструменти за подрязване, изрязване и добавяне на визуални елементи

Ограничения на Descript

Потребителите са съобщили, че дублирането и транскрипцията понякога могат да бъдат неточни.

Функциите му за редактиране на видео са ограничени в сравнение с функциите за редактиране на аудио и текст.

Цени на Descript

Безплатно завинаги

Хоби: 12 $/месец

Създател: 24 $/месец

Бизнес: 40 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 100 рецензии)

6. DeepBrain AI (Най-добър за редактиране на видеоклипове с хора, генерирани от изкуствен интелект)

чрез DeepBrain AI

DeepBrain AI е един от най-добрите AI инструменти за редактиране на видео. Той ми помогна да създам AI-генерирано видео за демонстрации на продукти и обучителни видеоклипове за минути. Качих сценарий, избрах AI аватар и генерирах реалистично изглеждащо видео. С помощта на този AI видео генератор можете да създавате обяснителни видеоклипове, уроци или дори видеоклипове с говорещи глави.

DeepBrain AI предлага и много опции за персонализиране и ми спести часове на заснемане и редактиране на видео. Крайният резултат винаги е с професионално качество.

Най-добрите функции на DeepBrain AI

Създавайте AI аватари, които изглеждат и се държат като хора

Осигурете безпроблемни и ангажиращи разговори с AI хора

Адаптирайте AI човешките аватари към специфичните нужди на вашата марка с AI-базирано редактиране на видео

Ограничения на DeepBrain AI

Инструментът, задвижван от изкуствен интелект, изисква обширни данни, за да създаде точни и ефективни AI аватари.

Според съобщенията, инструментът има затруднения с възпроизвеждането на сложни емоционални взаимодействия.

Цени на DeepBrain AI

Лично: 24 $/месец

Екип: 72 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на DeepBrain AI

G2: 4. 4/5 (300+ отзива)

Capterra: Н/Д

7. Wisecut (Най-добър за създаване на съдържание за социални медии)

чрез Wisecut

Wisecut е един от най-добрите AI видео редактори за лесно превръщане на дълги видеоклипове в клипове, които могат да се споделят. Качих дълъг видеоклип за моя YouTube канал и Wisecut автоматично намери най-добрите части, добави запомняща се музика и дори генерира субтитри.

С функцията за AI storyboarding мога лесно да пренареждам клипове и да добавям текст директно към storyboard, без да се занимавам с усложнена времева линия. Използвал съм Wisecut за всичко – от YouTube Shorts до Instagram Reels, и това ми спести много време.

Най-добрите функции на Wisecut

Редактирайте видеоклипове, премахвайте паузи и създавайте автоматично скокове с помощта на усъвършенствани AI функции.

Възможност за оптимизиране на видеоклипове за различни съотношения на екрана (квадратни, вертикални, хоризонтални)

Достъп до широка гама от музикални опции без авторски права

Ограничения на Wisecut

Потребителите са отбелязали, че AI видеоредакторът има затруднения с определени жанрове или стилове на видеоклипове.

AI видео създателят може да не винаги да съгласува перфектно аудио и видео

Цени на Wisecut

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10 $/месец

Професионален: 29 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Wisecut

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

8. Aivo AI (Най-добър за бързо превръщане на текст във видеоклипове)

чрез Aivo AI

Експериментирах с Aivo AI и го използвах, за да превърна публикация в блог във видео само с няколко кликвания. Той автоматично генерира визуални ефекти, добави фонова музика и дори създаде глас зад кадър за няколко минути. Позволява ми да персонализирам всичко, от стилове на текст до преходи.

Aivo AI разбира съдържанието и предлага подходящи визуални елементи за създаване на видеоклипове. Възможността на инструмента да създава бързо различни видео формати за социални медии спестява много време.

Най-добрите функции на Aivo AI

Достъп до огромна колекция от изображения и видеоклипове без авторски права, за да създавате впечатляващо съдържание.

Получавайте автоматични предложения във видеоклиповете за изрязване, преходи и ефекти.

Превърнете лесно писменото съдържание във визуално привлекателни видеоклипове

Ограничения на Aivo AI

Овладяването на функциите за редактиране на видео с изкуствен интелект изисква определено усилие за научаване.

Достъпът до разширените функции на AI видеоредактора изисква по-висока абонаментна такса.

Цени на Aivo AI

Безплатно завинаги

Lite: 10 $/месец

Elite: 19 $/месец

Supreme: 99 $/месец

Оценки и рецензии на Aivo AI

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Adobe Premiere Pro (най-добър за цветова корекция и постпродукция)

чрез Adobe Blog

Adobe Premiere Pro е класически и безспорно един от най-добрите инструменти за редактиране на видео с изкуствен интелект. Въпреки това, той изисква известно време за усвояване и ми отне известно време, за да науча функциите на софтуера. Инструментът може значително да оптимизира процеса на производство на видео. Използвал съм го за всичко – от прости монтажи до сложни визуални ефекти.

Инструментите за корекция на цветовете на този видео генератор са невероятни, а възможностите за редактиране на аудио са на най-високо ниво. Видеоредакторът може да бъде прекалено сложен за начинаещи, но след като се научите да го използвате, няма почти нищо, което да не можете да направите с Premiere Pro.

Най-добрите функции на Adobe Premiere Pro

Получете достъп до обширна библиотека с визуални ефекти и преходи, необходими за процеса на редактиране на видео

Генерирайте видеоклипове, аудио и изображения в различни формати за вашите различни нужди.

Пренареждайте и модифицирайте видеоклипове с пълна гъвкавост

Ограничения на Adobe Premiere Pro

Моделът му, базиран на абонамент, може да бъде скъп.

Липсата на някои удобни за потребителя функции затруднява редактирането на видео за начинаещите потребители.

Цени на Adobe Premiere Pro

34,49 $/месец

Оценки и рецензии за Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

10. Clipchamp (Най-добър за създаване на къси видеоклипове)

чрез Clipchamp

Clipchamp е друг отличен AI инструмент за редактиране на видео за създаване на кратки, динамични видеоклипове за социални медии и маркетинг. Можете лесно да изрязвате клипове, да добавяте текстови наслагвания и дори да създавате основни слайдшоута. Има лесен за използване интерфейс и мога да го отворя от всяко устройство.

Библиотеката с клипове на Clipchamp и безплатните кадри и музика са впечатляващи. Има възможност да компресира видеоклипове (създадени за споделяне онлайн) без загуба на качество.

Най-добрите функции на Clipchamp

Използвайте разнообразни видеоклипове, изображения и музика без авторски права от нашата библиотека.

Сътрудничейте лесно с членовете на екипа или клиентите по проекти

Изберете от безплатни и платени планове, които отговарят на различни нужди.

Ограничения на Clipchamp

Безплатната версия може да включва воден знак на Clipchamp за резолюция 720p и 1080p.

Липсват функции за редактиране на сложни видео проекти

Цени на Clipchamp

Безплатно завинаги

Премиум: 11 $/месец

Оценки и рецензии за Clipchamp

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (80+ рецензии)

11. Lumen5 (Най-добър за бързо създаване на видеоклипове)

чрез Lumen5

Lumen5 е друг чудесен инструмент за превръщане на блог публикации в интересни видеоклипове. Въвеждам линк към статия и инструментът създава сценарий. AI се справя доста добре с избора на визуални елементи и музика, които съответстват на съдържанието. Обичам разнообразието от шаблони, които предлага за създаване на различни стилове видеоклипове.

С Lumen5 можете да персонализирате всичко – да променяте текст и изображения и дори да добавяте свой собствен глас. Макар да не е толкова гъвкав като професионалните видеоредактори, Lumen5 определено е чудесен инструмент за бързо създаване на видеоклипове.

Най-добрите функции на Lumen5

Оптимизирайте процеса на създаване на видео с функцията „плъзгане и пускане”.

Изберете от гама от предварително проектирани шаблони, които да съответстват на стила на вашата марка и целта на видеото.

Преобразувайте сценария в естествено звучащи гласови коментари с различни акценти и опции за глас.

Ограничения на Lumen5

Неподходящи за сложни видео проекти, които изискват редактиране на професионално ниво.

Потребителите са срещнали ограничения при използването на шаблони по отношение на персонализирането за конкретни дизайни.

Цени на Lumen5

Основен: 19 $/месец

Стартово ниво: 59 $/месец

Професионален: 149 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lumen5

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

12. FlexClip (Най-добър за създаване на видео съдържание за социални медии)

чрез FlexClip

FlexClip ви помага да създавате без усилие публикации в социалните медии или маркетингови видеоклипове. Той предлага готови шаблони, които можете лесно да персонализирате със свой текст, изображения и музика.

Освен това, можете да използвате FlexClip, за да добавите ефектни преходи, текстови анимации и дори основни анимации. Той е идеален за всеки, който иска да създава професионално изглеждащи видеоклипове, без да прекарва часове в изучаване на сложни софтуери за редактиране на видео, като Adobe Premiere Pro.

Най-добрите функции на FlexClip

Получете достъп до AI-базирани инструменти за задачи като премахване на фона на видеоклипове и преобразуване на текст във видео.

Преобразувайте текст в естествено звучащи гласови коментари и добавяйте автоматично субтитри към съдържанието.

Експортирайте видеоклипове в различни формати и разделителни способности.

Ограничения на FlexClip

Достъпът до премиум функциите на FlexClip изисква платен абонамент.

Някои формати за експортиране или разделителна способност може да са ограничени в безплатния план.

Цени на FlexClip

Безплатно завинаги

Плюс: 10 $/месец

Бизнес: 20 $/месец

Оценки и рецензии за FlexClip

G2: 4. 4/5 (40+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Макар инструменти като Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora и Runway да предлагат впечатляващи AI възможности за създаване и редактиране на видео, вие се нуждаете от цялостно решение за концептуализиране, изпълнение и допълване на вашите съдържателни и видео инициативи.

Инструменти като ClickUp предлагат мощен набор от AI-базирани функции, които оптимизират целия ви работен процес, от управление на проекти и автоматизация на задачи до комуникация, сътрудничество и създаване на видеоклипове.

ClickUp

ClickUp се превърна в любимия ми инструмент за опростяване на задачите ми, тъй като поема тежките задачи в работния ми процес. С ClickUp Brain, вградения AI инструмент, управлението на проектите ми стана по-гладко, по-ефективно и по-малко стресиращо.

Но ClickUp Brain не само управлява задачите – той помага и за генерирането на съдържание. Мога да въвеждам команди, за да създавам без усилие видео скриптове, блог публикации, имейли и маркетингово съдържание, което ми спестява часове писане и гарантира, че съдържанието ми е остроумно и интересно всеки път.

Създайте блог публикация с прости команди, използвайки ClickUp Brain

Оценявам и автоматизираните обобщения на проектите. Вместо да изготвям актуализациите ръчно, ClickUp Brain ги обобщава, за да мога да ги споделя с екипа си.

Обобщете лесно бележките от срещите с помощта на ClickUp Brain

Бонус: За да разгледате повече опции, вижте 10-те най-добри AI видео обобщители, които ще ви спестят ценно време.

Няма нужда да претърсвам безкрайни документи или задачи, за да намеря информация, тъй като ClickUp Brain отговаря незабавно на въпросите ми, извличайки контекста от всичките ми проекти. Когато работя по сложен проект, използвам ClickUp Brain, за да получавам бързи актуализации за напредъка на задачите и дори да автоматизирам някои от рутинните отчети за състоянието.

ClickUp Clips

Мога да записвам екрана си или да създавам кратки видеоклипове, за да споделям идеи с екипа си, използвайки ClickUp Clips. Вместо да пиша дълги обяснения или да изтеглям AI-базиран видео инструмент, използвам Clips, за да записвам как изпълнявам сложни задачи, описвам онлайн опит или предоставям визуална обратна връзка по проекти. Clips е идеален и за създаване на обяснителни видеоклипове.

Забележка: Прочетете този блог, за да научите как да се записвате на видео, докато представяте PowerPoint презентация.

Записвайте клипове от всякакви разговори с ClickUp Clips и ги споделяйте лесно с екипите си

ClickUp Clips се интегрира безпроблемно с ClickUp Brain. След записването ClickUp Brain автоматично транскрибира видеото, което улеснява по-късното търсене на конкретна информация. Това беше особено полезно, когато трябваше да прегледам отново подробности от клип на член на екипа – вече не се налагаше да претърсвам цели видеоклипове, за да намеря това, от което се нуждаех.

Транскрибирайте вашите записи за броени минути с ClickUp Clips

Докато разглеждах Clips, с удоволствие открих, че можете да коментирате директно върху видеото и да превърнете Clips в изпълними задачи.

Можете също да използвате шаблона за видео продукция на ClickUp, за да поддържате организирани проектите си за видео продукция. С персонализирани статуси и персонализирани полета можете да проследявате всеки етап от продукцията, от концепцията до окончателния видео редактинг, да разчитате на изгледа на диаграмата на Гант, за да управлявате графиците и да възлагате задачи на екипа си без усилие.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте процеса на създаване на видеоклипове с помощта на шаблона за видеопродукция на ClickUp.

Използвах изгледа „Дата на премиера“, за да координирам пускането на видеоклип миналия месец, като се уверих, че всичко върви по график. Опростената структура на шаблона намали вероятността да пропусна важни стъпки, поддържаше ясна комуникация и ми помогна да управлявам ефективно ресурсите.

Бонус: За да оптимизирате комуникациите още повече, прочетете този блог за това как да използвате асинхронна видео комуникация, за да подобрите дистанционната работа.

Най-добрите функции на ClickUp

Получавайте незабавни отговори, генерирайте съдържание и автоматизирайте актуализациите с помощта на AI.

Следете времето, прекарано в задачите, с интегрирано проследяване на времето.

Сътрудничество по документи и уикита, свързани със задачи и проекти в ClickUp

Определете и управлявайте целите, съгласувайки ги със задачите и проектите за по-добра концентрация.

Интегрирайте ClickUp със Slack, Google Drive и Zoom за безпроблемно сътрудничество.

Бързо генерирайте обобщения на коментари по задачи и актуализации по проекти за лесно разбиране.

Създавайте интелигентни табла за информация за напредъка на проекта и представянето на екипа.

Превеждайте автоматично съдържание и извършвайте проверка на правописа за точност в документи и задачи.

Ограничения на ClickUp

Настройването на работните процеси може да ви се стори малко трудно в началото, но скоро ще откриете, че е лесно и интуитивно.

Някои от напредналите функции на ClickUp изискват период на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Използвайте изкуствения интелект, за да трансформирате работния си процес при работа с видео

Ние проучихме 12-те най-добри AI инструмента за редактиране на видео, като подробно описахме техните функции, ограничения и рецензии от надеждни източници, за да ви помогнем да направите информиран избор. Всеки инструмент предлага уникални възможности за подобряване на процеса на създаване на видео.

За да извлечете максималното от вашите видеоклипове обаче, се нуждаете от ClickUp. С него ще се възползвате от цял набор от интегрирани AI функции, предназначени да повишат производителността във всички аспекти на вашата работа.

Регистрирайте се в ClickUp и вижте как той може да оптимизира процеса на производство на видеоклипове и да преосмисли управлението на проекти!