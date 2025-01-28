10-те най-добри софтуера за редактиране на снимки през 2025 г. (ревюта и цени)

Дори най-талантливите фотографи, графични дизайнери и влиятелни личности в социалните медии се нуждаят от помощ, за да довършат снимките си, докато станат (извинете за играта на думи) перфектни.

Макар осветлението и ъглите да са от значение, софтуерът за редактиране на снимки все пак е задължителен, за да постигнете желания ефект. ✨

От фини подобрения до драстични промени, подходящите инструменти за редактиране на снимки дават на професионалистите и любителите възможност да преобразуват снимките си само с няколко кликвания.

Но коя програма за редактиране на снимки си заслужава времето и парите ви? ?

Ще ви покажем как да разпознаете висококачествения професионален софтуер за редактиране на снимки и ще споделим 10-те най-добри инструмента за редактиране на снимки за годината, както и бонус кандидат за организиране и управление на вашите визуални проекти.

Разбира се, вграденото приложение за редактиране на снимки на вашия смартфон може да е подходящо за селфита в Instagram, но ви е нужно нещо по-мощно. ?

Ако търсите други програми за редактиране на снимки, обърнете внимание на следните функции:

Функции за редактиране : Какви корекции правите на вашите изображения? Функции като премахване на фона, корекция на цветовете, промяна на размера и манипулиране на изображенията са често срещани и задължителни. Разширените решения могат да предлагат HDR редактиране на снимки, корекция на обектива и редактиране на базата на слоеве, така че преди да пазарувате, преценете колко мощност ви е необходима.

Удобен за ползване интерфейс: Това е задължително, особено за начинаещи. Търсете интуитивен софтуер с функции за плъзгане и пускане и лесен достъп чрез мобилно приложение.

Съвместимост: Някои от най-добрите софтуери за редактиране на снимки в света са само за Android или iOS, а не и за двете платформи. Преди да се абонирате, уверете се, че инструментът работи с вашата операционна система за настолни компютри и мобилно устройство.

Поддръжка на множество формати: Професионалните инструменти за редактиране на снимки могат да работят с различни файлови формати, включително JPG, PNG и RAW файлове.

Автоматизация: Потърсете функции, базирани на изкуствен интелект, които опростяват сложни задачи като премахване на обекти и замяна на небето. Предварителните настройки с едно кликване и автоматичните корекции също спестяват много време.

10-те най-добри софтуера за редактиране на снимки за използване през 2024 г.

Визуалните редактори се променят постоянно, но на пазара има някои ясни победители. Разгледайте този списък, за да намерите най-добрите приложения за редактиране на снимки за вашите нужди. ?

1. Adobe Photoshop

чрез Adobe

Няма по-известно име в областта на редактирането на цифрови изображения от Adobe Photoshop. Това мощно приложение за редактиране на снимки не само разполага с усъвършенствани инструменти, които професионалните фотографи вече познават и обичат, но и днешната версия на Photoshop включва генеративна изкуствена интелигентност, обединяване на изображения и трансформации с едно кликване. ?️

Най-добрите функции на Photoshop

Добавете ново съдържание към снимките с генеративна изкуствена интелигентност

Инструменти за ретуширане като Spot Healing Brush за премахване на всякакви несъвършенства

Създавайте композитни снимки, като наслагвате две или повече изображения едно върху друго.

Имате нужда от по-добър фон? Използвайте предварително зададени настройки за замяна на небето, за да редактирате изображенията допълнително.

Ограничения на Photoshop

Много потребители казват, че софтуерът има толкова много функции, че е трудно да се почувствате, че някога наистина ще овладеете инструмента.

Други казват, че изискваните размери на файловото хранилище са ограничаващи, въпреки че можете да разрешите този проблем, като се абонирате за облачния план на Photoshop (но няма безплатна версия).

Цени на Photoshop

Фотография (1 TB): 19,99 $/месец

Photoshop: 22,99 $/месец

Creative Cloud Всички приложения: 59,99 $/месец

Оценки и рецензии за Photoshop

G2: 4,6/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

2. Adobe Lightroom

чрез Adobe

Lightroom е друг мощен софтуер за редактиране на изображения от Adobe, който визуалните творци използват за настройка и организиране на своите изображения. Ако имате нужда да настроите филтри, осветление и експозиция в големи количества, Adobe Lightroom е правилният избор. Той е чудесен помощник на Photoshop: направете големи промени в Photoshop и след това прехвърлете работата си в Lightroom, за да редактирате слоевете и да получите безупречни, професионални снимки. ?️

Най-добрите функции на Lightroom

Използвайте инструментите за поправка на Lightroom, за да премахнете несъвършенствата или нежеланите обекти.

Опитайте предварителните настройки, базирани на изкуствен интелект, за групово редактиране или за да усъвършенствате още повече уменията си за редактиране на снимки.

Инструментите за маскиране улесняват редактирането на определени части от вашите снимки.

Ако искате нещо по-персонализирано, Lightroom ви позволява да качвате свои собствени филтри.

Бързо организирайте изображенията си, използвайки облачно съхранение за по-ефективен работен процес.

Ограничения на Lightroom

Някои хора казват, че Lightroom може да има бъгове.

Photoshop е предпочитан за тежки манипулации с изображения

Цени на Lightroom

Фотография (20 GB): 9,99 $/месец

Lightroom (1 TB): 9,99 $/месец

Фотография (1 TB): 19,99 $/месец

Lightroom оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 3100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 260 рецензии)

3. GIMP

чрез GIMP

GIMP е безспорно най-добрият безплатен софтуер за редактиране на снимки на пазара. Този редактор на изображения с отворен код работи на Linux, macOS и Windows. Тъй като е с отворен код, можете свободно да променяте изходния код и настройките му както желаете.

Най-добрите функции на GIMP

Знаете ли как да програмирате? Използвайте C, C++, Python и други езици, за да персонализирате GIMP.

Бързо персонализирайте GIMP, за да показва само инструментите, които използвате най-често ⚒️

Подобрете снимките с коригиращ режим, изкривяване на перспективата и др.

Използвайте инструмента за клониране, за да премахнете нежелани обекти или да коригирате малки несъвършенства с инструмента за поправка.

Ограничения на GIMP

Няколко потребители казват, че интерфейсът на GIMP е малко остарял.

Други потребители казват, че инструментът за избор, инструментът за изрязване и слоевете са трудни за използване.

Цени на GIMP

Безплатни

GIMP оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 1400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (3400+ отзива)

4. Capture One

чрез Capture One

Capture One е инструмент за редактиране на снимки, предназначен за заети професионалисти. Той не само разполага с пълен набор от функции за редактиране на снимки и изкуствен интелект, но и управлява работните процеси, свързани с фотографията. Споделяйте изображения и получавайте обратна връзка от екипа си, прилагайте автоматично редакции и много други в тази интуитивна платформа. ✅

Най-добрите функции на Capture One

Превключете в режим Flip to Live, за да си сътрудничите незабавно с екипа си

Използвайте предварително зададени стилове, за да редактирате бързо снимките

Имате нужда да прегледате много снимки? Използвайте Speed Edit, за да направите групови редакции с няколко натискания на клавиши.

Capture One разполага с функция за автоматично премахване на прах, за да премахва праховите петна от снимките.

Ограничения на Capture One

Професионалните фотографи казват, че софтуерът не поддържа HDR стекиране или плъгини.

Capture One има ограничени опции за експортиране на файлове

Цени на Capture One

Capture One Pro desktop: 14,92 $/месец, фактурира се ежегодно

Пакет „Всичко в едно“: 21,58 $/месец, фактурира се ежегодно

Capture One Pro вечна лицензия: 299 долара

Capture One оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

5. Canva

чрез Canva

Canva е любимият софтуер за редактиране на изображения с функция „плъзгане и пускане”. Независимо дали сте в офиса или в движение, готовите графични шаблони на Canva спестяват много време. Той е изключително интуитивен и работи чудесно за хора без опит в графичния дизайн. ?

Най-добрите функции на Canva

Кой се нуждае от Midjourney? Използвайте Canva AI, за да генерирате изображения с писмени подсказки.

Бързо преобразувайте снимки с Magic Edit AI

Сътрудничество с вашия екип в Canva Docs, Presentations, Videos и др.

Достъп до шаблони за графики, огромна библиотека със стокови снимки и хранилище за векторни изображения.

Ограничения на Canva

Той не може да се справи с напреднали редакции на снимки като Photoshop.

Няколко потребители биха искали Canva да предлага повече шаблони, които могат да се персонализират.

Цени на Canva

Canva Безплатно

Canva Pro: 14,99 $/месец на потребител

Canva for Teams: 29,99 $/месец за първите пет души

Canva оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 4400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 11 500 рецензии)

6. Skylum Luminar Neo

чрез Skylum

Luminar Neo е инструмент за редактиране на снимки, базиран на изкуствен интелект, който улеснява премахването на обекти от снимки, разширяването на снимки, промяната на небето или дори замяната на обектите на снимките. Но не се притеснявайте: платформата ви дава и много възможности за ръчно преоцветяване, филтриране и настройка на вашите снимки. ?

Най-добрите функции на Luminar Neo

Използвайте Relight AI, за да добавите професионално осветление към вашите снимки.

Вземете приставката Luminar Neo и добавете нейните AI възможности към Photoshop.

Създайте единен вид на всички снимки с многоформатните настройки на Luminar Neo.

Този инструмент поддържа JPEG, PNG, TIFF и други типове файлове.

Ограничения на Luminar Neo

Някои потребители казват, че AI функциите са непредсказуеми.

Други казват, че платформата има забавяния

Цени на Luminar Neo

Един месец: 14,95 $/месец

12 месеца: 9,92 $/месец, фактурира се ежегодно

24 месеца: 7,46 $/месец, фактурира се на всеки две години

Luminar Neo оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (5+ рецензии)

7. DxO PhotoLab

чрез DxO

DxO представя PhotoLab като пълен софтуер за редактиране на RAW файлове за професионални фотографи. Може би е прекалено за ежедневните потребители на Instagram, но ако искате сериозна фотографска мощ, това е мястото, където трябва да отидете. ?

Най-добрите функции на PhotoLab

Подобрете яснотата на снимките с премахване на шума

DxO Smart Lighting бързо коригира сенките и светлите части

Използвайте инструмента ReTouch, за да премахнете разсейващите елементи и несъвършенствата с едно движение на китката.

Създавайте интелигентни маски – без слоеве – с U Point™

Ограничения на PhotoLab

Някои потребители казват, че потребителският интерфейс е тромав.

Други казват, че са разочаровани от липсата на възможност за персонализиране.

Цени на PhotoLab

229 долара

Оценки и рецензии за PhotoLab

G2: Н/Д

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

8. Midjourney

чрез Midjourney

Midjourney направи фурор в света на графичния дизайн, възползвайки се от популярността на AI-базирани инструменти като ChatGPT. Този AI инструмент генерира невероятно детайлни изображения въз основа на текстови команди, които предоставяте на AI чатбот. Използвайте инструмента, за да създадете нови визуализации от нулата или да качите свои собствени снимки за AI редактиране. ?

Най-добрите функции на Midjourney

Стилизирайте изображенията с предварително създадени естетически ефекти като „хаос“ и „странно“.

Опитайте усъвършенствани инструменти за подсказване като пермутации, ремастери и семена.

Използвайте видео командата, за да превърнете вашата мрежа от изображения в кратък филмов клип.

Променяйте съотношението на изображенията, размерите и други с помощта на няколко текстови команди.

Ограничения на Midjourney

AI инструментите понякога генерират странни артефакти, като допълнителни пръсти или очи, така че проверете внимателно работата си ?

Можете да използвате Midjourney само ако се присъедините към Discord сървъра на чатбота.

Цени на Midjourney

Основен план: 10 $/месец

Стандартен план: 30 $/месец

Професионален план: 60 $/месец

Мега план: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: Н/Д

9. Affinity Photo

чрез Affinity Photo

Работите ли на няколко устройства и операционни системи? Ако да, Affinity Photo може да е съвместимият софтуер за редактиране на снимки, за който сте мечтали. Това е единственият софтуер за редактиране на снимки с пълен набор от функции, който е достъпен за macOS, Windows и iPad. Създаден за професионалисти, Affinity Photo разполага с вградени инструменти за работния процес, които подпомагат сътрудничеството при проектирането.

Най-добрите функции на Affinity Photo

Ретуширайте кожата с инструменти като „Премахване на петна“, „Изгаряне“, „Кръпка“ и „Клониране“.

Снимайте в RAW и изведете всички детайли в Affinity Photo

Изберете от библиотека с предварително зададени четки или качите свои собствени.

Affinity Photo поддържа сложни, големи композиции с множество ефекти и слоеве.

Ограничения на Affinity Photo

Affinity Photo не поддържа пакетна RAW обработка.

Някои потребители казват, че поддръжката на клиенти е малко недостатъчна.

Цени на Affinity Photo

MacOS : 69,99 $

Windows : 69,99 долара

iPad: 18,49 долара

Affinity Photo оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 80 рецензии)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

чрез Cyberlink

PhotoDirector 365 на Cyberlink е още един инструмент за редактиране, базиран на изкуствен интелект. Той е по-лесен за използване от решения като Photoshop и ви позволява да подобрявате снимките с едно кликване благодарение на изкуствения интелект.

Най-добрите функции на PhotoDirector 365

PhotoDirector 365 автоматично ретушира портрети и тела

Използвайте AI генератора за изкуство , за да създавате персонализирани изображения и графики.

Създавайте забавни настройки с AI Scene Generator

Почистете снимките си с инструмента за отстраняване на шума

Ограничения на PhotoDirector 365

Доживотната лицензия е достъпна само за Windows.

Някои потребители казват, че импортирането и експортирането са малко бавни.

Цени на PhotoDirector 365

Доживотна лицензия за PhotoDirector 2024 Ultra: 99,99 $.

Доживотна лицензия за PowerDirector 2024 Ultimate и PhotoDirector 2024: 169,99 долара

PhotoDirector 365: 3,75 $/месец, фактурира се ежегодно

Director Suite 365: 8,33 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за PhotoDirector 365

G2: Н/Д

Capterra: 4. 4/5 (5+ отзива)

Инструментите за редактиране на изображения в този списък със сигурност ще направят вашите снимки по-атрактивни, но те не могат да се справят с всичко.

Професионалните екипи се нуждаят от помощ при управлението на самия процес на създаване, оптимизиране и споделяне на визуални елементи. Ако някога сте работили с творчески екип, знаете колко е трудно да се съгласуват всички при толкова много променливи фактори.

За щастие, инструменти като ClickUp събират всички на едно място, обединявайки управлението на проекти, AI инструменти и други в една платформа. ?

Планирайте по-добре с ClickUp Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Вземете любимия си инструмент за редактиране на снимки и посетете ClickUp, за да управлявате всичките си проекти, свързани с фотография и изображения. Дизайнерските екипи обичат да използват ClickUp, за да управляват процеса на дизайн, да оптимизират работната натовареност и да ускорят сътрудничеството и одобренията.

Създайте работно пространство в ClickUp, за да видите всички проекти, задачи, отговорни лица и крайни срокове на едно място. Превключвайте между изгледи „Списък“, „Календар“, „Времева линия“ и други, за да визуализирате бързо капацитета на екипа си и крайните срокове. ?

ClickUp AI също спестява много време на дизайнерските екипи и фотографите. Просто кажете на AI инструмента вашата роля и какво искате да направите, и той ще се погрижи за всичко останало. Доверете се на ClickUp AI да пише имейли, редактира текстове, обобщава бележки и коригира текстове. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Бързо визуализирайте капацитета на екипа в различни изгледи

Споделяйте макети, идеи и обратна връзка чрез ClickUp Whiteboards в реално време.

Имате нужда от помощ? Позволете на ClickUp AI да свърши тежка работа за вас.

Събирайте заявки за дизайн и подреждайте приоритетите на екипа си в прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има много функции, така че за начинаещите може да има период на обучение.

Налична е безплатна пробна версия, но след това ClickUp AI е достъпен само с платен абонамент.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Управление на визуални проекти без крива на обучение

Независимо дали сте фотограф, графичен дизайнер или амбициозна звезда в социалните медии, дори и основните инструменти за редактиране са задължителни.

Десетте софтуера за редактиране на снимки в този списък със сигурност ще добавят стил към вашите изображения. Но когато имате нужда да съберете всичките си задачи, свързани с фотографията, на едно място, изберете ClickUp. ?

ClickUp улеснява организирането на чатове, файлове, задачи, проекти и други в прост, удобен за начинаещи интерфейс. Опитайте платформата сега: Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp.