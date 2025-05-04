11 най-добри алтернативи на Microsoft Office 365 Planner през 2025 г.

Актуализирате таблото с проекти на екипа си, разпределяте задачи и определяте крайни срокове. Всичко изглежда чудесно (засега).

Но с промяната на приоритетите и нарастването на натоварването, започвате да искате повече. Може би търсите персонализирани работни процеси, по-добро отчитане или по-лесен начин за проследяване на напредъка по различни проекти.

Ако Microsoft Planner не покрива всичките ви нужди, може би е време да проучите други опции.

Един добър инструмент за управление на проекти трябва да се адаптира към вашия начин на работа, а не да ви принуждава да се съобразявате с неговите ограничения. Независимо дали се нуждаете от по-задълбочена автоматизация, по-силна интеграция или по-голяма гъвкавост, има много алтернативи, които си заслужава да разгледате.

Ето най-добрите алтернативи на Microsoft Office 365 Planner, които ще ви помогнат да намерите подходящата за вас. 📝

Ограничения на Microsoft Office 365 Planner

Microsoft Office 365 Planner работи добре за основно управление на задачи, но екипите, които се занимават със сложни работни процеси, често се сблъскват с препятствия. Платформата не е достатъчно гъвкава, което затруднява мащабирането и персонализирането на процесите за управление на проекти.

Ето някои ограничения, с които може да се сблъскате. 👀

Ограничена автоматизация на работния процес: Ръчните актуализации забавят напредъка, а опциите за автоматизация остават минимални в сравнение с по-усъвършенстваните инструменти за управление на проекти.

Строга организация на задачите: Управлението на задачите изглежда ограничаващо, тъй като няма персонализирани статуси, зависимости или разширени опции за приоритизиране.

Липса на вградена функция за проследяване на времето: Екипите, които проследяват отчетните часове или наблюдават разпределението на натоварването, трябва да разчитат на интеграции на трети страни или други алтернативи на Microsoft Office 365 Planner.

Слаби отчети и анализи: Вградените отчети предоставят само повърхностна информация, което затруднява анализа на тенденциите в производителността и оптимизирането на работните процеси.

Ограничени интеграции: Въпреки че се свързва с някои приложения на Microsoft, външните интеграции остават оскъдни, което принуждава екипите да разчитат на ръчни решения.

🧠 Интересен факт: Microsoft пусна приложението Planner в Microsoft Teams през април 2024 г. То обединява задачите и плановете от цялата екосистема на Microsoft 365 на едно място.

Алтернативи на Microsoft Office 365 Planner на един поглед

Ето таблица, в която се сравняват алтернативите на Microsoft Project Planner. 📈

Име на инструмента Пример за употреба Най-подходящи за ClickUp Приложение за управление на проекти и задачи „всичко в едно“ Екипи, които се нуждаят от дълбока персонализация, функции, задвижвани от изкуствен интелект, и безпроблемно сътрудничество Todoist Минималистично управление на задачите Индивидуални лица и малки екипи, които търсят проста, но ефективна организация на задачите Asana Автоматизация на работния процес за екипи Средни екипи, които се нуждаят от структурирани работни процеси, автоматизация и проследяване на цели Trello Проста организация по метода Канбан Ентусиасти на визуалната организация, които предпочитат система Kanban с функция „плъзгане и пускане” Wrike Управление на портфолио от проекти на корпоративно ниво Предприятия, управляващи множество сложни проекти с подробно планиране на ресурсите Monday. com Визуално персонализиране на работния процес Екипи, които искат високо персонализирана, визуално ориентирана система за управление на проекти Smartsheet Проследяване на проекти в стил електронна таблица Екипи, които се чувстват комфортно с електронни таблици, но се нуждаят от усъвършенствани инструменти за проследяване на проекти MeisterTask Интуитивни преходи между задачи Потребители, които търсят изчистен, модерен интерфейс с автоматизация за преместване на задачи Jira Агилно управление на цикъла на разработка Екипи за разработка на софтуер, които проследяват спринтове, бъгове и технически работни процеси Notion Гъвкаво работно пространство „всичко в едно“ Екипи, които се нуждаят от хибридно решение, комбиниращо бележки, бази данни и управление на задачи Basecamp Ясна комуникация в екипа Малки екипи и свободни професионалисти, които търсят лесен за използване инструмент, фокусиран върху комуникацията

Най-добрите алтернативи на Microsoft Office 365 Planner

Едно твърдо приложение за управление на проекти може да направи планирането по-трудно, отколкото е необходимо.

Ако търсите повече гъвкавост, автоматизация или по-добра съвместна работа, най-добрите алтернативи на Microsoft Planner предлагат по-умни начини да поддържате работата си в правилната посока. ⚙️

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти)

Не винаги е лесно да се поддържат проектите в правилната посока.

В един момент всичко върви гладко. В следващия момент сте затрупани с куп задачи и се опитвате да разберете кой какво прави.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага на екипите да работят по-бързо и по-умно.

Той е създаден за екипи, които се нуждаят от нещо повече от основно проследяване на задачите, с определяне на цели, автоматизация на работния процес и сътрудничество в реално време, за да поддържат работата без обичайния хаос.

ClickUp Tasks позволява на екипите да създават структурирани работни процеси, да разпределят отговорности и да проследяват напредъка на едно място.

Но списъците със задачи сами по себе си не поддържат проектите в правилната посока – екипите трябва да измерват и напредъка. ClickUp Goals помага да се поставят ясни цели, да се свържат с задачи и да се проследява автоматично тяхното изпълнение.

Останете на път с ясни и измерими цели в ClickUp

Ако се притеснявате, че повтарящите се задачи отнемат време, което бихте могли да посветите на по-значима работа, можете да се обърнете към ClickUp Automations. То се занимава с досадните задачи, като поддържа всичко в движение без постоянни ръчни актуализации.

В същото време комуникацията в екипа в реално време поддържа всичко в синхрон.

Поддържайте разговорите в екипа организирани и приложими в ClickUp Chat.

ClickUp Chat свързва дискусиите в екипа с реалната работа, което улеснява проследяването на решенията и последващите действия, без да се налага да преминавате от едно приложение в друго. Благодарение на интегрирания чат и задачите, екипите никога не губят контекста. FollowUps™ гарантира, че задачите за действие не се загубват, а обобщенията, базирани на изкуствен интелект, помагат на екипите да се концентрират.

Получавайте отговори в реално време и информация за проектите с ClickUp Brain.

ClickUp Brain отива още по-далеч. Той действа като AI асистент по проекти при поискване, като незабавно предоставя информацията, от която екипите се нуждаят, без безкрайно търсене.

Екипите получават пълна картина за секунди, което улеснява преодоляването на препятствия и поддържа работата в движение.

Получете безплатен шаблон Шаблонът Project Planner на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и проследявате напредъка на проектите.

А за да направите нещата още по-лесни, шаблонът ClickUp Project Planner Template създава готов за употреба работен процес за минути. Този шаблон отива отвъд проследяването на задачи, като предлага множество ClickUp Views, пригодени към различни аспекти на управлението на проекти.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте документацията: Използвайте Използвайте ClickUp Docs , за да съхранявате бележки от срещи, планове и ресурси, прикачени към съответните задачи, за лесен достъп.

Брейнсторминг и визуално планиране: Начертайте работни процеси, скицирайте идеи и сътрудничество в реално време с Начертайте работни процеси, скицирайте идеи и сътрудничество в реално време с ClickUp Whiteboards.

Регистрирайте и управлявайте работното време: Проследявайте времето, прекарано в задачи, задавайте прогнози и генерирайте отчети с Проследявайте времето, прекарано в задачи, задавайте прогнози и генерирайте отчети с ClickUp Time Tracking за по-добро управление на натоварването.

Превърнете разговорите в задачи: Преобразувайте чат съобщенията в действия с ClickUp Brain, възлагайте последващи действия и получавайте следващи стъпки, подпомагани от изкуствен интелект.

Персонализирайте подробностите за задачите: Добавете специфична за проекта информация като бюджет, имена на клиенти или индикатори за напредък за по-добро проследяване с помощта на Добавете специфична за проекта информация като бюджет, имена на клиенти или индикатори за напредък за по-добро проследяване с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Някои разширени функции, като персонализирани табла и подробни отчети, работят най-добре на настолен компютър.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво казва един потребител за ClickUp:

Той буквално има ВСИЧКИ функции в едно приложение. Записвайте клипове, проследявайте времето, проследявайте сервизни проекти или разработката на продукти. Намерих го случайно и съм много щастлив, че го направих... Използвал съм Trello, monday.com, Bitrix и всички други приложения за тази цел на планетата в 10 различни организации. НИЩО не се доближава до това.

Той буквално има ВСИЧКИ функции в едно приложение. Записвайте клипове, проследявайте времето, проследявайте сервизни проекти или разработката на продукти. Намерих го случайно и съм много щастлив, че го направих... Използвал съм Trello, monday.com, Bitrix и всички други приложения за тази цел на планетата в 10 различни организации. НИЩО не се доближава до това.

🔍 Знаете ли, че... 54% от професионалистите в областта на управлението на проекти казват, че им липсва ефективна технология за сътрудничество!

2. Todoist (най-доброто решение за минималистично управление на лични задачи)

чрез Todoist

Todoist премахва ненужната сложност, за да се фокусира върху изпълнението на задачите. Чистият му интерфейс организира задачите чрез проста, но мощна система от проекти, секции и етикети.

Естествената обработка на езика позволява на потребителите да добавят задачи, като въвеждат фрази като „изпрати доклад всеки петък в 15:00 ч.“ без да кликват върху множество падащи менюта. Освен това, офлайн функционалността гарантира безпроблемна синхронизация на задачите, след като връзката се възстанови, което я прави надеждна за продуктивност в движение.

Най-добрите функции на Todoist

Организирайте работата с четиристепенна йерархична система от проекти, секции, задачи и подзадачи.

Проследявайте тенденциите в производителността чрез системата Karma, която визуализира моделите на изпълнение на задачите ви във времето и награждава постоянния напредък.

Филтрирайте задачите незабавно с персонализирани заявки, които комбинират крайни срокове, нива на приоритет, етикети и проекти.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез възлагане на задачи, добавяне на коментари и споделяне на проекти, като същевременно се запазва контролът върху видимостта на личните и споделените работни пространства.

Ограничения на Todoist

Ограничени възможности за отчитане в сравнение с корпоративните решения

Няма вградени функции за проследяване на времето

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Pro: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2560 отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

Ето как един потребител на Reddit описа своя опит:

Имам любовно-омразни отношения с Todoist. Да, това е едно от най-простите приложения на пазара и в простотата му се крие сила, но мисля, че всъщност не е най-интуитивният и подпомагащ продуктивността дизайн, какъвто едно такова приложение може да бъде.

Имам любовно-омразни отношения с Todoist. Да, това е едно от най-простите приложения на пазара и в простотата му се крие сила, но мисля, че всъщност не е най-интуитивният и подпомагащ продуктивността дизайн, какъвто едно такова приложение може да бъде.

3. Asana (най-подходяща за управление на работния процес на средно големи екипи)

чрез Asana

Asana променя начина, по който екипите координират работата си между отделите и проектите. Тя предлага множество начини за визуализиране на едни и същи задачи – като списъци, табла, графици или календари – като се адаптира към предпочитанията на различните членове на екипа.

В същото време правилата за работния процес автоматизират рутинните процеси, освобождавайки екипите от повтарящи се актуализации на статуса или промени в назначените лица. Освен това функцията за цели свързва ежедневните задачи с по-широките цели на компанията, помагайки на всички да разберат как тяхната работа допринася за успеха на организацията.

Най-добрите функции на Asana

Оптимизирайте вземането на решения, автоматизирайте повтарящите се задачи и получавайте информация в реално време за напредъка на проекта с Asana AI.

Създайте специални страници за екипа, за да централизирате информацията за екипа и да визуализирате целите на цялата компания с помощта на стратегически карти.

Добавете контекст към персонализирани табла с персонализирани текстови джаджи за полезни данни.

Ограничения на Asana

Разширеното отчитане изисква планове от по-високо ниво

По-стръмна крива на обучение в сравнение с по-простите алтернативи на Asana

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 11 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Един потребител на Reddit сподели следния коментар:

Използвам безплатната версия на ASANA както за бизнес, така и за лично планиране. Тя е чудесна за сложни маркетингови календари и за преглед на задачите на екипа, но няма никакъв вид часови календар за планиране на деня ви. Използвам и календара на Google за вписване на събития (ваканции, срещи), но не го харесвам за ежедневно планиране.

Използвам безплатната версия на ASANA както за бизнес, така и за лично планиране. Тя е чудесна за сложни маркетингови календари и за преглед на задачите на екипа, но няма никакъв вид часови календар за планиране на деня ви. Използвам и календара на Google за вписване на събития (ваканции, срещи), но не го харесвам за ежедневно планиране.

4. Trello (Най-доброто решение за визуална организация на проекти с простота)

чрез Atlassian

Trello е интуитивна система с табла и карти, която предлага организация в стил Kanban за екипи от всякакъв размер. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“ прави актуализирането на статуса на проектите толкова лесно, колкото преместването на карти между колони. Освен това, Power-ups разширяват функционалността с календарни изгледи, проследяване на времето и автоматизация, без да претрупват основния интерфейс.

В крайна сметка платформата постига идеален баланс – тя е достатъчно достъпна за незабавна продуктивност, но и достатъчно гъвкава за сложни работни процеси чрез персонализирани полета, етикети и автоматизация Butler.

Най-добрите функции на Trello

Разширете функционалността с мощни добавки, които добавяват специализирани функции като календарни изгледи, интеграция с GitHub или проследяване на времето.

Автоматизирайте повтарящи се действия чрез команди на Butler, които задействат събития въз основа на преместване на карти, крайни срокове или промени в етикетите, без да са необходими познания по програмиране.

Прикачете файлове директно към карти от услуги за съхранение в облак, създавайки контекстуално хранилище за документи.

Създайте шаблони за карти Trello с предварително дефинирани списъци за проверка, етикети и описания, които стандартизират събирането на информация и спестяват време за настройка.

Ограничения на Trello

Ограничени възможности за отчитане и анализи, което може да се окаже неудобно за по-големи проекти.

Управлението на зависимостите е по-малко стабилно в сравнение със специализираните инструменти.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 USD/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 500 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Комуникацията е най-важното умение, което проектните мениджъри трябва да развият през следващите пет години!

5. Wrike (Най-доброто решение за управление на портфолио от проекти на корпоративно ниво)

чрез Wrike

Wrike е инструмент, идеален за екипи, които се занимават с няколко сложни проекта едновременно. Той е отличен за управление на ресурсите в различните отдели, така че можете да откриете проблеми с капацитета, преди те да се превърнат в препятствия.

А най-хубавото е, че не сте ограничени до един начин на работа. Персонализираните работни процеси ви позволяват да преминавате без усилие от традиционното каскадно планиране към гъвкавите спринтове. А за мениджърите, които обичат да имат цялостна представа (но не и безкрайни срещи), таблото за отчети на Wrike обединява всичко в ясни и практични актуализации.

Най-добрите функции на Wrike

Получавайте интелигентни предложения, прогнозиране на риска и автоматизирано приоритизиране на задачите с Wrike Work Intelligence.

Автоматично генериране на описания на задачите и обобщаване на коментарите за безпроблемни работни процеси

Бъдете информирани с известия за просрочени задачи, предстоящи важни събития и промени в статуса.

Контролирайте достъпа до информация чрез подробни разрешения, за да защитите чувствителните данни.

Ограничения на Wrike

Сътрудниците не могат да допринасят за полето за описание

Потребителите съобщават за неочаквана загуба на функционалност и забавяне

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 USD/месец на потребител

Бизнес: 25 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3760+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (2770+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Ето една гледна точка от първа ръка:

Много е гъвкав за различни видове работа. Единственото ми оплакване е липсата на функции, които да надхвърлят проекти, задачи и т.н. Би било хубаво да има по-разширени инструменти за хората, участващи в програмата (моят екип), но ние просто допълваме с други инструменти, когато е необходимо.

Много е гъвкав за различни видове работа. Единственото ми оплакване е липсата на функции, които да надхвърлят проекти, задачи и т.н. Би било хубаво да има по-разширени инструменти за хората, участващи в програмата (моят екип), но ние просто допълваме с други инструменти, когато е необходимо.

💡 Професионален съвет: Имате затруднения с приоритизирането на задачите? Използвайте метода MoSCoW — сортирайте ги в Задължителни, Желателни, Възможни и Невъзможни, за да не губите време с работа с ниска ефективност.

6. Monday. com (Най-доброто за цветно визуално персонализиране на работния процес)

Monday.com улеснява проследяването на проекти с цветни табла, които незабавно показват статуса на задачите. Това, което го отличава, е гъвкавият подход, при който можете да комбинирате колони, автоматизация и интеграции, за да създадете работни процеси, които отговарят на нуждите на вашия екип. Освен това, изчистеният и лесен за използване интерфейс улеснява всички да се включат и да започнат бързо.

С коментари към задачите, @споменавания и прикачени файлове всички разговори са на едно място – няма повече разпръснати съобщения. Имате нужда от структурирана информация? Персонализираните формуляри улесняват събирането на подробности от екипите или клиентите. Освен това, джаджата с фуния диаграма дава ясна представа за напредъка на сделката, което улеснява проследяването и оптимизирането на вашия продажбен процес.

Най-добрите функции на Monday.com

Създавайте персонализирани работни процеси с падащи менюта за статус, задачи за хора, ленти с времева линия и формулни изчисления.

Вижте незабавно състоянието на проекта, приоритетите и препятствията в стотици задачи с един поглед благодарение на цветното кодиране.

Автоматизирайте рутинните процеси с визуални инструменти за автоматизация, които задействат известия при възникване на определени условия.

Използвайте вградената функция за проследяване на времето, за да регистрирате точно часовете за фактуриране, управление на ресурсите и информация за производителността.

Ограничения на Monday.com

Прекалените известия пречат на първоначалното преживяване на потребителя

Случайни проблеми с производителността при големи табла

Цени на Monday.com

Безплатно (ограничено до двама потребители)

Основен: 12 USD/месец на потребител

Стандартен: 14 USD/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 870 отзива)

Capterra: 4,6/5 (5385+ отзива)

🧠 Интересен факт: Управлението на проекти не е ново – то датира от хиляди години. Великите пирамиди, Великата китайска стена и Римският Колизеум? Всички те са мащабни проекти, които са изисквали планиране, етапи и екипна работа!

7. Smartsheet (най-подходящ за координация на проекти, за които сте запознати с електронни таблици)

чрез Smartsheet

Smartsheet преодолява разликата между традиционните електронни таблици и съвременния софтуер за управление на проекти. Ако обичате Excel, познатото оформление с редове и колони улеснява започването.

Той съчетава гъвкавостта на електронните таблици със структурирани работни процеси, както и автоматизирана система, която обработва актуализации въз основа на дати, статуси или подадени формуляри. Имате нужда да събирате данни? Функциите на платформата за формуляри превръщат електронните таблици в инструменти за събиране на данни, което позволява на екипите да събират структурирана информация директно в своите системи за проследяване.

Най-добрите функции на Smartsheet

Създавайте динамични отчети, които извличат информация в реално време от множество листа в консолидирани табла.

Използвайте персонализирани формуляри, за да събирате структурирани данни и автоматично да попълвате вашите таблици.

Създайте работни потоци за одобрение, които препращат документи или решения по предварително определени пътища с автоматизирани известия и одитни следи.

Създавайте формули и текст, използвайки подсказки на естествен език, за да опростите сложните задачи.

Ограничения на Smartsheet

Мобилното изживяване е по-малко стабилно от версията за настолни компютри.

Ограничена функционалност на формулите в сравнение с Excel

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro: 12 USD/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19 080+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3420+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Използвах Smartsheet за известно време, но го намерих за малко прекалено сложен. В крайна сметка опитах ClickUp и той се оказа много по-добър. Има много от същите функции, но е много по-лесен за използване и се развива заедно с моя екип.

Използвах Smartsheet за известно време, но го намерих за малко прекалено сложен. В крайна сметка опитах ClickUp и той се оказа много по-добър. Има много от същите функции, но е много по-лесен за използване и се развива заедно с моя екип.

🔍 Знаете ли, че... През 50-те години на миналия век се появиха две революционни методики за управление на проекти: метода на критичния път (CPM) и PERT (техника за оценка и преглед на програми) – едната беше използвана от DuPont, а другата – от Военноморските сили на САЩ.

8. MeisterTask (Най-доброто за интуитивни преходи в управлението на задачите)

чрез MeisterTask

MeisterTask съчетава визуална привлекателност с функционална простота, за да създаде система за управление на задачи, която веднага се възприема като достъпна.

Функциите за автоматизация се занимават с рутинни задачи, известия и задания, без да претоварват потребителите с комплексни правила. Директната интеграция с MindMeister позволява на екипите да превърнат сесиите за мозъчна атака в практични табла със задачи за секунди.

Най-добрите функции на MeisterTask

Проектирайте визуално привлекателни работни процеси с персонализирани табла с фонови изображения, набори от икони и цветови схеми.

Проследявайте времето, прекарано за отделни задачи, с вградения таймер, който поддържа точни записи за фактуриране или анализ на производителността.

Използвайте MeisterNote и неговия AI Writing Assistant, за да документирате проекти и да създавате бележки йерархично за сътрудничество в екипа.

Ограничения на MeisterTask

Ограничени възможности за персонализиране на табла за задачи и шаблони

Не предлага обща времева линия за всички членове на екипа в един акаунт.

Цени на MeisterTask

Безплатно

Про: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4,6/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1150 отзива)

🤝 Приятно напомняне: Ръководите нов екип? Очаквайте малко хаос. Екипите преминават през етапите на формиране, конфликти, нормализиране и изпълнение – насочвайте ги през тях и те ще намерят своя ритъм.

9. Jira (Най-доброто решение за управление на цикъла на разработване на софтуер)

чрез Atlassian

Jira започна като прост инструмент за проследяване на грешки, но се превърна в пълноценен инструмент за планиране на проекти, създаден за екипи за разработка. С вградени Scrum и Kanban табла, той е чудесен за гъвкави работни процеси и можете да ги настроите, за да отговарят точно на процесите на вашия екип. Той се нарежда сред популярните алтернативи на Microsoft Office 365 Planner за технически екипи.

Въпреки че е пълен с разширени функции, Jira с времето стана по-лесен за използване, постигайки баланс между дълбочина за разработчиците и достъпност за екипите.

Най-добрите функции на Jira

Проследявайте проблемите от начало до край с подробно управление на бъгове, истории, епични задачи и подзадачи.

Използвайте диаграми за скорост и отчети за изразходване, за да следите капацитета на екипа, напредъка на спринтовете и графиците на проектите.

Свържете се с GitHub, Bitbucket и Jenkins за пълна видимост в целия процес на разработка.

Ограничения на Jira

Прекалено сложно за екипи без технически познания, а сложността на конфигурацията изисква специална администрация.

Може да се усеща като твърде строг за проекти, които не са свързани със софтуер.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: Започва от 8,60 $/месец на потребител за 100 потребители

Премиум: Цена от 17 USD/месец на потребител за 100 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 6270 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 15 100 отзива)

🧠 Интересен факт: Системата Kanban, разработена от Toyota, въведе визуални табла за управление на работните процеси. Този метод набляга на непрекъснатото усъвършенстване и визуализиране на работните процеси, което се оказа значително развитие в визуалното управление на проекти.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствения интелект за ежедневни задачи

10. Notion (Най-доброто решение за гъвкаво създаване на всеобхватно работно пространство)

чрез Notion

Notion обединява воденето на бележки, документирането и управлението на проекти в едно гъвкаво работно пространство.

С бази данни, Kanban табла и календари можете да организирате задачите по свой начин. Блок-базираната му настройка ви позволява да премествате и персонализирате всичко – текст, изображения, таблици и др. Освен това, сътрудничеството в реално време, множествените изгледи на задачите и изкуственият интелект в Notion поддържат работния процес.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте релационни бази данни, които свързват информацията в цялото ви работно пространство, като установяват връзки между проекти, задачи, хора и ресурси.

Вградете табла със задачи, календари и списъци директно в документите, като запазите контекста и намалите необходимостта от преминаване между отделни инструменти.

Създавайте уикита и бази от знания за екипа с вложени страници, изчерпателно търсене и персонализирани шаблони за управление на проекти

Ограничения на Notion

Липсват разширени функции като проследяване на зависимости и управление на портфолио.

Производителността може да се забави при много големи бази данни.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Добавка Notion AI: 10 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Един потребител на Reddit го изразява по следния начин:

Опитах се да използвам Notion като планиращ инструмент, но лично ми е трудно да се справя с него. В миналото съм използвал bullet journals, за да се опитам да организирам живота си, задачите си и всичко останало, но винаги ми е било трудно да го правя.

Опитах се да използвам Notion като планиращ инструмент, но лично ми е трудно да се справя с него. В миналото съм използвал bullet journals, за да се опитам да организирам живота си, задачите си и всичко останало, но винаги ми е било трудно да го правя.

💡 Професионален съвет: Планирате всичко предварително? Опитайте вместо това Rolling Wave Planning. Начертайте общата картина, а след това усъвършенствайте детайлите постепенно, за да останете гъвкави.

11. Basecamp (най-подходящ за ясна и изчерпателна комуникация в екипа)

чрез Basecamp

Последната в списъка ни с алтернативи на Microsoft Office 365 Planner е Basecamp. Тази платформа използва опростен подход към управлението на проекти, фокусиран върху яснотата в комуникацията. Тя организира проектите в отделни пространства, съдържащи всички необходими инструменти – табла за съобщения, списъци със задачи, документи и графици.

За разлика от конкурентите с богат набор от функции, Basecamp умишлено ограничава опциите, за да намали сложността и умората от вземането на решения. Всеки член на екипа има персонализиран начален екран в зависимост от проектите, към които е назначен.

Най-добрите функции на Basecamp

Проследявайте напредъка визуално с Hill Charts, които предлагат ясна картина на динамиката отвъд основното проследяване на процентите.

Автоматизирайте проверките, така че членовете на екипа да получават напомняния за актуализации – без нужда от ръчно проследяване или срещи за обсъждане на състоянието.

Поддържайте разговорите организирани с помощта на табла за съобщения, което улеснява проследяването на дискусиите.

Управлявайте работните пространства по интелигентен начин, като запазвате поверителността на вътрешната работа в екип и същевременно поддържате пространство за сътрудничество с клиенти.

Ограничения на Basecamp

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с гъвкавите алтернативи

Липсват солидни възможности за отчитане

Цени на Basecamp

Безплатно

Плюс: 15 $/месец на потребител

Pro Unlimited: 299 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5300+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 500 отзива)

🤝 Приятно напомняне: Не всяка работа е еднаква! Правилото 80/20 гласи, че 20% от вашите усилия водят до 80% от вашите резултати – намерете тези 20% и се концентрирайте върху тях.

Използвайте ClickUp и синхронизирайте плановете си

Един солиден инструмент за управление на проекти трябва да поддържа реално сътрудничество, да автоматизира повтарящите се задачи и да осигурява прозрачност на напредъка.

Докато други инструменти за управление на проекти, като Microsoft Office 365 Planner, предлагат основен подход към проследяването на задачите, те не разполагат с цялостен набор от инструменти за персонализиране, автоматизация, визуализиране на графиците на проектите и по-задълбочени анализи на проектите.

ClickUp е перфектната алтернатива. Персонализирани работни процеси, автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, подробни отчети, инструменти за управление на задачи и безпроблемна интеграция обединяват всичко. Екипите работят по-бързо, остават съгласувани и изпълняват проекти с яснота.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅