Как да оцените CRM софтуера: ключови критерии и най-добри практики

Вашият екип по продажбите се дави в разпръснати данни за клиенти. Маркетинг отделът не може да прецени кои потенциални клиенти са активни и кои са загубили интерес. А вашият екип по поддръжка? Те се мъчат да съберат историята на клиентите от десетки различни таблици.

Ако това ви звучи познато, значи имате спешна нужда от ефективна CRM система. Това означава също, че трябва да проведете подходяща оценка на CRM софтуера.

Подходящото CRM решение прави много повече от съхранение на контактни данни – то се превръща във вашия централен център за управление на взаимоотношенията с клиентите, проследяване на продажбите и приходите от продажби, както и за вземане на решения въз основа на данни. Ето защо е от решаващо значение да разполагате с надежден списък за оценка на CRM, преди да се ангажирате.

Нека разгледаме ключовите фактори при оценката на CRM системи, за да намерим идеалната за вашия бизнес.

⏰ 60-секундно резюме Ето как да направите ефективна оценка на CRM софтуера: Определете бизнес целите си и изискванията към CRM

Направете списък с CRM опции въз основа на ключови критерии като лекота на използване и интеграции.

Провеждайте демонстрации и пробни версии на продуктите, за да изпробвате софтуера от първа ръка.

Съберете обратна връзка от екипа си, който ще използва CRM ежедневно.

Изчислете общата стойност на притежание, включително скритите разходи.

Оценете репутацията на доставчика и ресурсите за поддръжка

Използвайте унифицираната платформа на ClickUp , която комбинира CRM с управление на проекти, управление на имейли, табла за управление и други функции под един покрив.

Използвайте възможностите за персонализиране и автоматизация на ClickUp, за да подобрите работните процеси.

Какво е оценка на CRM?

Оценката на CRM ви гарантира, че сте подготвени да управлявате ефективно взаимоотношенията с клиентите. Нека разгледаме този процес по-отблизо.

Определение и цел на оценката на CRM

Оценката на CRM е процесът на оценяване на различни варианти на CRM софтуер, за да се намери този, който най-добре отговаря на нуждите на вашия бизнес. Това включва анализ на функциите, използваемостта, цената и надеждността на доставчика, за да се гарантира, че избраното решение съответства на вашите цели за управление на клиенти, продажби и маркетингови кампании.

Целта е да се гарантира, че избраният CRM софтуер поддържа работния процес на вашия екип, подобрява ангажираността на клиентите и води до измерими резултати.

👀 Знаете ли? Подобряването на клиентското преживяване е основен приоритет за 75% от бизнеса, инвестиращ в CRM. Те също така искат да повишат собствената си ефективност с CRM софтуер. Това е печеливша ситуация за всички.

Значението на избора на подходяща CRM система за вашия бизнес

Изборът на подходящото CRM решение е като наемането на идеалния служител – то трябва да ви улеснява живота, а не да го затруднява. То също така води до:

Подобряване на взаимоотношенията с клиентите: Помага ви да разберете по-добре вашите клиенти, да персонализирате взаимодействията и да изградите по-силни взаимоотношения.

Оптимизиране на продажбените процеси: Организира потенциалните клиенти, автоматизира продажбените процеси и предоставя информация за поведението на клиентите.

Подобряване на обслужването на клиентите: Позволява ви да проследявате взаимодействията с клиентите, да разрешавате проблеми ефективно и да предоставяте персонализирана поддръжка, което води до по-висока удовлетвореност на клиентите.

Подобряване на сигурността на данните: Осигурява сигурна платформа за съхранение и управление на чувствителни данни на клиенти, като ги защитава от неоторизиран достъп.

Повишаване на рентабилността: Подобрява задържането на клиенти, увеличава продажбите и опростява процесите.

Постигане на конкурентно предимство: Ви дава значително предимство, като ви позволява да предоставяте превъзходно обслужване на клиентите и да вземате решения, основани на данни.

Ключови критерии за оценка на CRM софтуера

Оценяването на няколко варианта за CRM софтуер ви гарантира, че ще избегнете скъпи несъответствия. Няма универсално решение, затова трябва да вземете предвид критериите за оценка на CRM, изброени по-долу:

1. Леснота на използване и потребителски интерфейс

CRM платформата трябва да опростява работата ви, а не да я усложнява.

Например, ако вашият екип по продажбите има затруднения при проследяването на потенциални клиенти, потърсете CRM с драг-енд-дроп пийплайни или визуални табла. Потърсете интуитивни интерфейси, които изискват минимално обучение и позволяват на екипите да навигират без усилие. Ето защо персонализираният CRM софтуер се превръща в мощно решение.

Ето няколко въпроса, които да зададете по време на демонстрацията на CRM: Може ли да проследява взаимодействията и комуникациите в различни канали?

Решението разполага ли с функционалност за автоматизиране на контактите с потенциални клиенти и квалифициране на лийдове?

Какви възможности включва за поддържане на интереса на потенциалните клиенти?

Вашият екип губи ли време, превключвайки между различни инструменти? CRM, която се интегрира с вашата платформа за електронна поща (например Gmail или Outlook), маркетингов софтуер или счетоводни инструменти (като QuickBooks), може да централизира работните процеси и да елиминира ръчното прехвърляне на данни.

Неща, които трябва да проверите: Какви интеграционни възможности са вградени?

Интегрира ли се решението с други платформи, за да оптимизира комуникацията и споделянето на данни?

Как CRM управлява синхронизацията и съгласуваността на данните от различни източници?

Изберете система с мощни API или предварително създадени интеграции, за да оптимизирате операциите.

3. Опции за персонализиране според нуждите на бизнеса

Ако вашият бизнес проследява уникални показатели или работни процеси, универсалната CRM система няма да ви свърши работа. Например, една компания за недвижими имоти може да се нуждае от персонализирани полета за подробности за имотите, докато един бизнес за електронна търговия може да даде приоритет на проследяването на поръчките.

Функции, които трябва да проверите: Как платформата е оптимизирана за разширяемост и персонализиране?

Колко лесно може платформата да бъде разширена с интеграции и плъгини на трети страни?

Какви поддръжка и ресурси са на разположение за създаване и поддържане на персонализации и разширения?

Изберете CRM, която ви позволява да настройвате полета, отчети и работни процеси според вашите нужди.

4. Мащабируемост и гъвкавост за бъдещо развитие

Разширяването на вашия бизнес може да се окаже трудно, ако вашата CRM система не успее да се справи. Например, ако вашият екип се разшири от 10 на 50 потребители, вашата CRM система трябва да може да се справи с увеличената натовареност без проблеми с производителността. Изберете платформи, които предлагат планове с различни нива, за да можете да разширявате функциите им с разрастването на вашия бизнес.

Задайте следните въпроси: Може ли да поддържа висока производителност и надеждност по време на пиковите периоди на използване?

Предлага ли гъвкави ценови планове, които могат да се адаптират към вашите нужди?

Колко лесно могат да се добавят допълнителни функции или модули, когато вашите изисквания се променят?

5. Автоматизация и управление на работния процес

Ръчните задачи като изпращане на последващи имейли или разпределяне на потенциални клиенти могат да отнемат време и да доведат до грешки. CRM с функции за автоматизация може автоматично да разпределя нови потенциални клиенти на търговските представители или да изпраща напомняния за просрочени задачи.

Търсете системи, които намаляват повтарящата се работа и позволяват на екипа ви да се фокусира върху важните неща.

Обмислете следните въпроси: Решението автоматично попълва ли записите и формулярите?

Може ли да гарантира, че данните за контактите са точни?

Как решението повишава производителността на продажбите? Може ли да автоматизира предоставянето на информация за компании и влиятелни лица в своите табла?

6. Отчитане и анализи

Ако не сте сигурни къде има пропуски във вашия процес на продажби, надеждни инструменти за отчитане могат да ви помогнат.

CRM с визуални отчети и анализ на тенденциите може да подчертае пречките, като забавени последващи действия или ниски проценти на конверсия. Потърсете персонализирани отчети и табла, които предоставят полезна информация за подобряване на вземането на решения.

Ето някои неща, които трябва да проверите: Предоставя ли персонализирани табла за информация в реално време?

Може ли да генерира подробни отчети за продажбите, маркетинга и дейностите по обслужване на клиенти?

Колко стабилни са възможностите за отчитане и анализ, свързани с управлението на случаи и самообслужването?

Предлага ли прогнозна аналитика за предвиждане на бъдещи резултати?

7. Сигурност и съответствие на данните

Представете си, че губите чувствителни данни за клиенти в резултат на нарушение на сигурността – кошмарен сценарий. CRM с криптиране, сигурно съхранение в облак и съответствие с регламенти като GDPR или HIPAA гарантира, че вашите данни остават в безопасност.

Освен това, проверете следното: Позволява ли ни това решение да отговорим на нашите регулаторни и нормативни изисквания?

Може ли това решение да отговори на нашите изисквания за сигурност и поверителност на данните?

Предоставя ли това решение необходимите ни инструменти за управление?

Платформи като Microsoft Dynamics или ClickUp предлагат вградени инструменти за съответствие, които ви осигуряват спокойствие.

8. Мобилна достъпност

Вашият екип по продажбите не трябва да чака да се върне на работното си място, за да актуализира сделка. CRM, подходящ за мобилни устройства, им позволява да регистрират обаждания, да проверяват данни за клиенти или да сключват сделки. Това е особено полезно за екипи, работещи на терен, или при дистанционна работа.

Обърнете внимание на следното: Доколко са съгласувани интерфейсите за настолни компютри и мобилни устройства?

Решението включва ли офлайн мобилни функции?

9. Ресурси за поддръжка на клиенти и обучение

Дори и най-добрият CRM може да се окаже прекалено сложен без поддръжка. Например, ако вашият екип се сблъска с проблеми при настройката, CRM с 24/7 чат на живо или специален акаунт мениджър може да разреши проблемите бързо.

Не забравяйте да попитате за подробности относно следното: Предлага ли централизирана платформа за управление на запитвания от клиенти и билети за поддръжка?

Решението предлага ли опции за самообслужване на клиентите, като бази от знания или чатботове?

Предлага ли цялостно въвеждане и обучение за вашия екип? Колко време обикновено отнема пускането в експлоатация на системата?

За да осигурите плавен преход, потърсете платформи, които предлагат сесии за въвеждане, уроци и отзивчив екип за поддръжка.

🧠 Интересен факт: Преди CRM системите, търговците разчитаха на Rolodexes и индексни картички, за да управляват данните на клиентите – и все още можете да купите това изобретение от 50-те години на миналия век в Amazon, което доказва, че някои класики никога не излизат от мода!

Стъпки за оценка и сравнение на CRM софтуер

Сравняването на CRM софтуер изисква структуриран подход. Ето стъпка по стъпка подход, който да ви насочи в процеса на избор на CRM:

Стъпка 1: Определете бизнес целите и изискванията

Без ясно разбиране на вашите цели рискувате да изберете CRM, която не отговаря на вашите нужди.

Например, CRM с усъвършенствано управление на процеса на продажбите става незаменим, ако основното ви предизвикателство е неорганизираното проследяване на потенциалните клиенти. Тази стъпка гарантира, че вашият избор съответства на конкретните ви нужди, като подобряване на производителността на продажбите, усъвършенстване на обслужването на клиентите или оптимизиране на комуникацията.

Стъпка 2: Направете списък с CRM опции въз основа на ключови критерии

Пазарът на CRM е огромен, с решения, вариращи от основни инструменти до сложни платформи. Ограничете опциите въз основа на размера на вашия бизнес, отрасъла и целите. Това ще спести време и ще ви позволи да се съсредоточите върху най-подходящите варианти.

Например, малките предприятия може да дадат приоритет на достъпната цена и лекотата на използване, докато по-големите предприятия може да се нуждаят от усъвършенствани аналитични функции и мащабируемост. Тази стъпка е от съществено значение за намаляване на умората от вземането на решения и за гарантиране, че оценявате само онези CRM системи, които наистина отговарят на вашите нужди.

Стъпка 3: Провеждане на демонстрации и тестове на продукти

CRM може да изглежда чудесно на хартия, но неговата използваемост и ефективност могат да бъдат оценени само чрез практически опит.

Демонстрациите и пробните версии ви позволяват да проучите функции като навигация, отчитане и интеграции в реални сценарии. Например, тестването на мобилното приложение на CRM може да покаже дали то отговаря на нуждите на вашия динамичен екип по продажбите.

Стъпка 4: Съберете обратна връзка от крайните потребители

Вашият екип ще използва CRM ежедневно, така че тяхното мнение е от решаващо значение. Търговските представители може да посочат проблеми като тромав интерфейс, докато екипите за обслужване на клиенти може да се нуждаят от специфични функции за управление на случаи.

Включването на крайните потребители насърчава приемането на системата и гарантира по-гладко внедряване след имплементирането. Освен това помага за ранното идентифициране на потенциални предизвикателства за потребителите, което намалява съпротивата и увеличава степента на приемане.

Стъпка 5: Изчислете общата цена на притежание (TCO)

Цената на CRM често скрива допълнителни разходи като внедряване, обучение и премиум функции.

Например, CRM може да начисли допълнителни такси за аналитични инструменти или API интеграции. Изчисляването на TCO ви гарантира реалистично бюджетиране и избягване на неочаквани разходи. Подробното изчисление елиминира преразходите и ви гарантира, че сте наясно с пълния финансов ангажимент.

Стъпка 6: Оценете репутацията и поддръжката на доставчика

CRM е толкова добър, колкото и компанията, която стои зад него.

Оценете потенциалните доставчици на CRM и техните отзиви, казуси и качество на поддръжката. Това ви гарантира партньорство с надежден доставчик. Например, CRM с 24/7 поддръжка и силна потребителска общност може да опрости отстраняването на проблеми.

Стъпка 7: Вземете окончателното решение и планирайте внедряването

Изборът на подходяща CRM система е само началото. Добре планираното внедряване, включващо миграция на данни, обучение на екипа и настройка на работния процес, гарантира плавен преход.

Определете как ще бъдат импортирани данните за клиентите, за да предотвратите прекъсвания или загуби по време на прехода. Идеята е да се избегнат проблеми при внедряването и да се гарантира, че CRM системата ще донесе ползи от първия ден.

Накрая, фокусирайте се върху това колко добре CRM системата се вписва във вашите продажбени процеси и цели за управление на клиенти. Една добра CRM система не само съхранява данни за клиентите, но и дава възможност на вашите търговски специалисти да сключват сделки по-бързо, да проследяват по-ефективно потенциалните клиенти и да подобряват сътрудничеството между отделите.

💡Съвет от професионалист: Уверете се, че списъците с клиенти са защитени от дублиране, като използвате CRM система, базирана в облака, която автоматично премахва дублиращите се записи и изготвя точни отчети въз основа на данни от различни функции.

📮ClickUp Insight: Около 43% от работниците изпращат 0-10 съобщения дневно. Макар това да предполага по-фокусирани или обмислени разговори, то може да е и признак за липса на безпроблемно сътрудничество, като важните дискусии се водят другаде (например по имейл). За да избегнете ненужното преминаване от една платформа на друга и смяна на контекста, ви е необходимо приложение, което да обхваща всички аспекти на работата, като ClickUp, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-ефективно.

Подходящите инструменти и ресурси могат да превърнат труден процес на оценка на CRM в добре информирано и ефективно вземане на решения, което ще ви спести време, пари и потенциални главоболия в бъдеще.

Ето някои от инструментите, които ще ви бъдат най-полезни:

🚀 Уебсайтове за сравнение и платформи за рецензии (например: G2, Capterra)

Не разчитайте само на обещанията на доставчиците на CRM – уебсайтове за сравнение като G2 и Capterra предлагат реални мнения от потребители, които са минали по пътя, по който вие се каните да тръгнете. Тези платформи предоставят сравнения, проверени потребителски отзиви и оценки, които подчертават предимствата, недостатъците и скритите капани.

💡Съвет от професионалист: Потърсете отзиви за CRM доставчици от подобни бизнеси, за да прецените как CRM се представя във вашата конкретна индустрия или случай на употреба.

🚀 Шаблони и контролни списъци за оценка на CRM системи

Шаблоните и контролните списъци опростяват процеса на оценка, като го разделят на практически стъпки. Тези ресурси ви помагат да определите приоритетите, да сравните опциите и да се уверите, че нито една важна характеристика или функционалност не е пропусната.

Много от шаблоните включват дори системи за оценяване, които ви помагат да класифицирате CRM решенията обективно. Персонализирайте ги, за да ги съобразите с вашите уникални бизнес процеси и да получите оценка, съобразена с вашите нужди.

Преди да се ангажирате с CRM инструмент, е от жизненоважно значение да съберете мненията на вашия екип и запитвания от съществуващи клиенти. Инструменти като анкети и формуляри за обратна връзка от клиенти могат да предоставят ценна информация за това, от какви функции се нуждае вашият екип и какво очакват вашите клиенти.

Тези инструменти гарантират, че вашата CRM система отговаря на вътрешните оперативни нужди и подобрява клиентското преживяване.

CRM е инвестиция и е от решаващо значение да се разбере възвръщаемостта на инвестицията (ROI).

Инструментите за анализ на разходите и ползите могат да ви помогнат да изчислите първоначалните разходи и дългосрочните ползи, като повишена ефективност, по-висока конверсия на продажбите и подобрено задържане на клиентите.

Често срещани грешки, които трябва да се избягват при оценката на CRM

Избягването на тези често срещани грешки при създаването на списъка с изисквания за CRM може да предотврати скъпоструващи грешки и да гарантира, че ще изберете CRM, която наистина подкрепя вашите бизнес цели.

1. Пренебрегване на обратната връзка от потребителите по време на оценката ❌

Вашият екип ще бъде основният потребител на CRM, така че тяхното мнение е безценно. Пренебрегването на тяхното мнение често води до съпротива по време на внедряването и ниски нива на приемане.

Как да го преодолеете: Ангажирайте екипа си на ранен етап – попитайте ги за проблемите, които срещат с настоящите инструменти, и за функциите, които биха им били най-полезни. CRM система, която вдъхновява екипа ви, ще повиши производителността и ще доведе до по-добри резултати.

2. Пренебрегване на важността на миграцията на данни ❌

Преминаването към нова CRM система не е просто внедряване на нов инструмент – то е безпроблемно прехвърляне на съществуващите данни. Пренебрегването на сложността на миграцията на данни може да доведе до загуба, дублиране или неточности в данните, което да наруши работните процеси.

Как да го преодолеете: Оценете услугите за поддръжка на миграцията на CRM и се уверете, че тя може да обработва вашите формати и обеми данни, без да компрометира качеството.

3. Подценяване на нуждите от обучение и въвеждане в работата ❌

Независимо колко интуитивна може да изглежда една CRM система, липсата на подходящо обучение може да доведе до недостатъчно използване или дори до отказ от нея. Много компании подценяват времето и ресурсите, необходими за ефективното въвеждане на системата в екипите си.

Как да го преодолеете: Изберете CRM, която предлага изчерпателни ресурси за обучение, като уроци, уебинари и специална поддръжка, за да помогнете на екипа си да започне работа веднага.

4. Фокусиране единствено върху цената, а не върху функционалността ❌

Макар че цената е от съществено значение, приоритизирането на най-евтиния вариант често води до избор на CRM, която не отговаря на дългосрочните ви нужди. Евтината CRM, която не разполага с мащабируемост или основни функции, може да ви струва повече в загуба на производителност и чести ъпгрейди.

Как да го преодолеете: Вместо това, фокусирайте се върху общата цена на притежание (TCO), като вземете предвид функциите, интеграциите и бъдещата мащабируемост, за да сте сигурни, че инвестирате в решение, което расте заедно с вашия бизнес.

Казус: Как ClickUp интегрира CRM функционалности

Често при оценката на различни CRM решения фирмите се сблъскват с изолирани инструменти, несъгласувани работни процеси и проблеми с мащабируемостта.

ClickUp решава тези предизвикателства, като комбинира основните функции на CRM с цялостен подход към управлението на работата. Това го прави безценен инструмент за бизнеса, който иска да оптимизира операциите, да подобри сътрудничеството и да максимизира производителността.

Софтуер за управление на проекти ClickUp CRM

Софтуерът за управление на CRM проекти на ClickUp е унифицирана платформа за цялостно управление на взаимоотношенията с клиенти.

Управлявайте всичко – от продажбени канали, ангажираност на клиентите и поръчки – с софтуера за управление на проекти ClickUp CRM.

Традиционните CRM системи често се фокусират единствено върху данните за клиентите и продажбите, което налага използването на допълнителни инструменти за управление на проекти, сътрудничество и проследяване на задачите.

CRM в ClickUp елиминира тази фрагментация, като предлага всеобхватна платформа, където екипите могат да управляват всичко – от генериране и управление на потенциални клиенти до поддръжка след продажбата – без да сменят инструментите.

ClickUp табла

Например, таблата за управление на ClickUp обединяват ключови показатели като конверсии на потенциални клиенти, стойност на сделките и ефективност на екипа в един единствен изглед, което позволява на лицата, вземащи решения, да следят напредъка в реално време.

Визуализирайте производителността си с персонализирани табла за управление на ClickUp

Този холистичен подход намалява неефективността и позволява на бизнеса да управлява взаимоотношенията с клиентите в рамките на по-широките организационни цели и задачи.

Оптимизирайте CRM, като научите най-добрите практики за създаване на изчерпателен изглед на таблото на ClickUp.

ClickUp потребителски полета

Добавяйте информация за контакти с клиенти, следете точките за скрам и персонализирайте падащите менюта с ClickUp Custom Fields.

Няма две еднакви фирми и ClickUp отчита това, като предлага несравними възможности за персонализиране. ClickUp Custom Fields позволява на фирмите да проследяват конкретни данни, които са от значение за тяхната индустрия, като етапи на сключване на сделки, дати за подновяване на договори или оценки за удовлетвореността на клиентите.

Готови шаблони на ClickUp

Освен това, предварително създадените шаблони на ClickUp ви дават предимство при създаването на персонализирани работни процеси.

Получете безплатен шаблон Квалифицирайте потенциални клиенти, сключвайте сделки и изграждайте взаимоотношения с вашите клиенти, използвайки шаблона за CRM на ClickUp.

Например, шаблонът ClickUp CRM е проектиран да ви помогне без усилие да проследявате потенциални клиенти и възможности чрез персонализирани канали, да съхранявате цялата информация за контакти в една организирана база данни и да приоритизирате задачите според етапа на продажбите за по-ефективно управление.

Той позволява на бизнеса от всякакъв мащаб да управлява ефективно и ефикасно взаимоотношенията с клиентите.

Освен това, използвайте шаблона ClickUp Sales CRM и шаблона ClickUp CRM за начинаещи, за да управлявате и проследявате потенциални клиенти и да визуализирате възможностите за продажби в продажбения канал.

ClickUp ни помага да организираме нашата продуктова и функционална пътна карта, така че да можем лесно да въвеждаме нови функции и функционалности за клиентите и непрекъснато да проверяваме как напредваме към нашите цели. В края на краищата, нашата основна цел е да създаваме по-добри продукти за нашите клиенти, а ClickUp ни помага да го направим.

ClickUp Automations

Ръчните процеси могат да забавят операциите и да доведат до грешки, особено в продажбите и управлението на клиенти. ClickUp Automations ви позволява да елиминирате повтарящи се задачи, като актуализиране на статуса на потенциалните клиенти или изпращане на последващи имейли.

Намалете ръчната работа и подобрете автоматизацията на продажбите с ClickUp Automations

Например, мениджърът по продажбите може да настрои автоматизация, която да уведомява екипа, когато сделка с висока стойност достигне критична фаза, като по този начин се гарантира навременното предприемане на действия.

🧠 Интересен факт: 96% от участниците в проучване са съгласни, че точните CRM данни могат да подобрят процента на конверсия.

Интеграции на ClickUp

Едно от най-големите препятствия при внедряването на нова CRM система е да се гарантира, че тя се интегрира безпроблемно със съществуващите системи. ClickUp Integrations ви позволява да се свържете с инструменти като Salesforce, HubSpot, Slack и Google Workspace.

Съберете над 1000 приложения и инструменти с помощта на ClickUp Integrations

Например, маркетинговите екипи могат да синхронизират ClickUp с платформи за електронна поща, за да проследяват ефективността на CRM кампаниите, докато екипите по продажбите могат да интегрират комуникационни инструменти, за да оптимизират взаимодействията с клиентите.

Софтуер за управление на продажбите ClickUp

Управлявайте всичко – от привличането на клиенти до проследяването на потенциални клиенти – с софтуера за управление на продажбите на ClickUp.

Също така, софтуерът за управление на продажбите ClickUp Sales Project Management Software е мощна опция, която се интегрира безпроблемно с управлението на продажбите. Той комбинира CRM функционалности с проследяване на продажбите, автоматизация на задачите и табла в реално време, като гарантира, че вашият екип разполага с всичко необходимо, за да сключва сделки по-бързо.

Модулният дизайн на ClickUp го прави идеален за бизнеси на всеки етап от развитието им. Стартиращите компании могат да започнат с основни CRM функционалности и да ги разширяват с развитието на нуждите си, добавяйки функции като усъвършенствана автоматизация или подробни анализи.

ClickUp Brain

И още нещо? Вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, помага на екипите да работят по-умно, а не по-усилено.

Когато се сблъскате с творчески блок, генерирайте идеи с помощта на ClickUp Brain.

От приоритизиране на задачите до генериране на полезни идеи, неговите AI функции гарантират, че бизнесите могат да се фокусират върху най-важното – изграждане на силни взаимоотношения с клиентите, подобряване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа.

Бърз трик: Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате специфични за ролята отправни точки за успеха на клиентите – екипите по продажбите могат да изготвят последващи действия, маркетингът може да очертае идеи за кампании, а екипите за успех на клиентите могат да планират персонализирани контакти.

Изберете подходящата CRM система, като изберете ClickUp

Изборът на подходяща CRM система не се състои само в отбелязване на списък с компоненти и ценни функции на CRM системата – става въпрос за намиране на инструмент, който се вписва безпроблемно в бизнес целите ви, дава възможност на екипа ви, позволява проследяване на ключови показатели за ефективност (KPI) и се адаптира към растежа ви.

ClickUp не е просто отличен CRM – това е приложението, което съдържа всичко необходимо за работата. То съчетава управление на проекти, управление на знания и чат в една мощна платформа, подкрепена от изкуствен интелект, за да ви помогне да работите по-бързо и по-умно.

Избирайки ClickUp, вие инвестирате в решение, което расте заедно с вашия бизнес, улеснява операциите, подобрява приемането от страна на потребителите и гарантира, че вашият екип е подготвен да предостави изключително клиентско преживяване.

Опитайте ClickUp още днес!