13 най-добри AI инструмента за маркетинг чрез влиятелни лица през 2025 г.

Не всяко партньорство с влиятелни лица дава резултати. Някои стимулират ангажираността и продажбите, докато други се провалят, въпреки че на хартия изглеждат обещаващи.

Разликата? Данните. 📊

AI инструментите за маркетинг чрез влиятелни лица помагат на марките и агенциите да надхвърлят броя на последователите, като анализират демографските данни на аудиторията, автентичността на ангажираността и ефективността на кампаниите, за да вземат по-интелигентни решения.

Но не всеки инструмент си заслужава времето ви. Някои са чудесни за откриване, докато други се фокусират върху управлението на кампании или анализите.

Ето 13 от най-добрите AI инструмента за маркетинг с влиятелни лица, които ще ви помогнат да провеждате по-ефективни кампании с влиятелни лица. 🗃️

⏰ 60-секундно резюме Ето нашият списък с 13-те най-добри инструмента за маркетинг с влиятелни лица с изкуствен интелект: ClickUp (Най-добър за управление на кампании с влиятелни лица и управление на маркетингови проекти) Modash (Най-добър за анализ на миналите резултати на съдържанието на влиятелните лица) Upfluence (Най-доброто за откриване на влиятелни лица с помощта на изкуствен интелект) Influencity (Най-доброто за цялостно управление на взаимоотношенията с влиятелни лица) Brandwatch Influencer (Най-добър за анализ на социални медии на корпоративно ниво и идентифициране на влиятелни лица) Traackr (Най-добър за мащабно проучване на влиятелни лица и оптимизиране на разходите) Heepsy (Най-подходящ за малки предприятия, които търсят микро-влиятелни лица) CreatorIQ (Най-доброто за маркетинг с влиятелни лица на корпоративно ниво) IQfluence (Най-добър за откриване на влиятелни лица чрез изкуствен интелект и прогнозни данни за кампании) HypeAuditor (Най-добър за откриване на измами с помощта на изкуствен интелект) Klear (Най-добър за анализи на влиятелни лица, базирани на данни) GRIN (Най-доброто решение за цялостно управление на взаимоотношенията с влиятелни лица) Aspire. io (Най-доброто за маркетинг чрез влиятелни лица, насочен към общността)

С толкова много AI инструменти за управление на маркетингови проекти, лесно е да се почувствате претоварени. Имате ли нужда от по-добро откриване на влиятелни лица, автоматизация на кампании или подробни анализи? Подходящият инструмент зависи от вашите цели.

Нека видим какво да търсите, за да сте сигурни, че инвестирате в нещо, което наистина помага. 👇

Откриване и проверка на влиятелни лица: Помогнете за анализирането на демографските данни на аудиторията, качеството на ангажираността и автентичността, за да намерите подходящите влиятелни лица.

Разширени данни за аудиторията: Потърсете Потърсете инструмент за маркетинг чрез влиятелни лица , който оценява последователите на влиятелните лица въз основа на възраст, местоположение, интереси и покупателно поведение, за да гарантирате съответствие с бранда.

Автоматизация на кампании и общуване: Уверете се, че инструментът персонализира общуването, управлява взаимоотношенията с влиятелните лица и дори автоматизира преговорите по договорите.

Проследяване на ефективността и измерване на възвръщаемостта на инвестициите: Изберете инструмент, който анализира данни в реално време, проследява конверсиите и предоставя информация за усъвършенстване на стратегиите за маркетинг чрез влиятелни лица.

Готови шаблони: Намерете инструмент, който предлага персонализирани Намерете инструмент, който предлага персонализирани шаблони за маркетингови планове за планиране на кампании, стратегия за съдържание и отчети за ефективността, за да поддържате последователност.

Откриване на измами и оценка на автентичността: Изберете инструмент, който открива фалшиви последователи, сигнализира за манипулиране на ангажираността и идентифицира активността на ботове.

Мултиплатформена интеграция: Изберете платформа, която поддържа Instagram, TikTok, YouTube и нововъзникващите канали в социалните медии, за да оптимизирате маркетинговите кампании с влиятелни лица.

Управление на календара: Изберете инструмент, който предлага Изберете инструмент, който предлага маркетингови календари за планиране на публикации, проследяване на крайни срокове и координиране на съдържанието между различни влиятелни лица.

Ето най-добрите платформи, базирани на изкуствен интелект, които наистина правят разлика в управлението на маркетингови кампании с влиятелни лица. 📝

1. ClickUp (Най-добър за управление на кампании с влиятелни лица и управление на маркетингови проекти)

ClickUp е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

За маркетинговите екипи софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp улеснява управлението на кампаниите с влиятелни лица, като събира всичко – създаване на съдържание, проследяване на задачи и сътрудничество – на едно място. Той помага на екипите да организират работните процеси, да автоматизират повтарящите се задачи и да управляват големи бази данни с влиятелни лица, без да превключват между различни инструменти.

Създавайте съдържание и получавайте информация незабавно с ClickUp Brain.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, който подпомага създаването на съдържание, анализа на данни и управлението на работния процес. Той може да изготвя съобщения за контакти, да усъвършенства текстовете на кампаниите, да обобщава ключова информация и др.

Той също така анализира ефективността на кампаниите, като обобщава тенденциите в ангажираността и предоставя полезни информации, което улеснява оценката на кои партньорства дават най-добри резултати.

Създайте персонализирана автоматизация, за да намалите ръчната работа и да оптимизирате работните процеси.

ClickUp Automations ви помага да управлявате взаимоотношенията с влиятелните лица и процесите на кампаниите, без да се претоварвате.

Например, ако инфлуенсърът предаде своите резултати, Automations може незабавно да уведоми творческия екип за преглед, да актуализира етапа на кампанията на „В очакване на одобрение“ и да планира публикуването на съдържанието след одобрение.

Приложете ClickUp Table View, за да проследявате данните за влиятелните лица.

Освен това, ClickUp Table View предлага познат интерфейс, подобен на електронна таблица, за организиране на вашата база данни и действа като динамичен CRM за влиятелни лица. Можете да проследявате важни подробности като контактна информация, история на сътрудничеството и показатели за ефективността в ясен, персонализиран формат.

ClickUp ни позволява да използваме маркетинговите си ресурси по-ефективно и да съгласуваме подхода си към GTM в различни бизнес единици.

Повечето маркетинг специалисти, които използват ClickUp, особено харесват предварително създадените шаблони за влиятелни лица в софтуера.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за договор с влиятелни лица на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате и управлявате договори с влиятелни лица бързо и лесно.

Например, шаблоните за договори с влиятелни лица на ClickUp създават сигурни и внимателно проверени документи, които защитават правата и на двете страни. Те предлагат достатъчно описания на ключови термини и стандартни за индустрията протоколи за плащания и възстановявания.

Шаблонът също така:

Представя ясни примери за насоки за бранда за влиятелни лица.

Гарантира, че са взети предвид изискванията за законово съответствие

Защитава онлайн и офлайн имиджа на вашата марка

Предоставя информация за разрешенията и използваемостта.

Шаблонът за модерен календар за социални медии на ClickUp следи плановете за съдържание на влиятелните лица в различни платформи. По същия начин шаблонът за писане на съдържание на ClickUp предлага ясни указания за тона на изразяване и структурата на сценария, които влиятелните лица трябва да използват.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Отнема малко време, за да разберете как функциите работят заедно.

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото версията за настолни компютри или браузъри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 040 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Първият YouTuber, достигнал един милион абонати, е бил геймър. През 2009 г. Фред Фигълхорн, измислен герой, изигран от Лукас Крукшанк, стана първият YouTuber, достигнал един милион абонати, което показва, че хуморът и креативността винаги са били движеща сила за онлайн влиянието.

2. Modash (Най-добър за анализ на миналите резултати на съдържанието на влиятелните лица)

чрез Modash

База данни с над 250 милиона профила на влиятелни лица гарантира, че Modash разполага с достатъчно опции за марките, за да се свържат с създателите на съдържание. Можете да оцените потенциалните партньори чрез показатели като разпределение по пол, възраст на аудиторията и други.

Имайте предвид, че платформата включва и проверка за фалшиви последователи, която потвърждава качеството на аудиторията на влиятелния човек. Това показва разумни инвестиции от маркетинговия бюджет на вашия клиент.

Най-добрите функции на Modash

Синхронизирайте комуникацията чрез интеграция с Gmail за по-добро достигане до аудиторията и непрекъсната кореспонденция.

Улеснете подаряването на продукти и проследяването на промо кодове с интеграцията на Shopify.

Анализирайте аудиторията на влиятелните лица, за да проверите съответствието с целите на кампанията на клиента.

Следете автоматично ефективността на кампаниите, като централизирате съдържанието на живо.

Ограничения на Modash

Не обслужва Twitter, Pinterest, Twitch и блогове.

Липсват възможности за масово изпращане на имейли с ограничена функционалност на пощенската кутия.

Базата данни с влиятелни лица може да е по-непълна в по-малките райони и градове, което представлява предизвикателство за потребителите, търсещи влиятелни лица на местно ниво.

Цени на Modash

Essentials: 299 $/месец

Производителност: 599 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценка и рецензии на Modash

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: През 1760 г. британският грънчар Джозая Уеджвуд използва подкрепата на кралица Шарлот, за да рекламира своя фин порцелан като „одобрен от кралското семейство“. Това е един от най-ранните примери за маркетинг чрез влиятелни лица.

3. Upfluence (Най-доброто за откриване на влиятелни лица с помощта на изкуствен интелект)

чрез Upfluence

Upfluence помага на марките да се свържат с подходящите влиятелни лица, като използва филтри за степен на ангажираност, демографски данни за аудиторията и стил на съдържанието, така че да не се налага да гадаете кой е най-подходящият.

Неговата AI-управлявана функция, Jace AI, автоматизира и персонализира вашия обхват, като съпоставя марки с влиятелни лица въз основа на релевантността на съдържанието.

Освен това Jace AI постоянно следи промените в профилите на влиятелните лица и миналите взаимодействия. Събраните данни помагат на повечето марки да комуникират с подходящите влиятелни лица по контекстуално подходящ начин.

Най-добрите функции на Upfluence

Идентифицирайте защитниците на марката, като сканирате базата данни с клиенти за потенциални партньорства с влиятелни лица.

Намерете влиятелни лица с голямо влияние с помощта на AI-базирани филтри за търсене, за да анализирате различни показатели.

Управлявайте разпространението на продукти чрез автоматизиране на кампании за подаръци и проследяване на пратките.

Интегрирайте платформи за електронна търговия, за да свържете маркетинга с влиятелни лица с директните продажби.

Ограничения на Upfluence

Въпреки че предлага много функции, той е недостъпен, тъй като е сред по-скъпите маркетингови инструменти за малки предприятия и стартиращи компании.

Някои потребители са съобщили за проблеми с автоматичното подновяване на договорите и затруднения при промяната или отмяната на абонаментите.

Цени на Upfluence

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Upfluence

G2: 4,5/5 (140 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (40 отзива)

🔍 Знаете ли? AI-генерирани влиятелни лица като Lil Miquela и Shudu са сключили договори с водещи модни марки, въпреки че не са реални хора!

4. Influencity (Най-добър за цялостно управление на взаимоотношенията с влиятелни лица)

чрез Influencity

Influencity предоставя на агенциите усъвършенствани филтри за търсене, които позволяват на потребителите да прецизират резултатите, използвайки над 20 критерия. Платформата, в съчетание със системата за управление на взаимоотношенията с влиятелни лица (IRM), ви позволява лесно да организирате сътрудничеството с влиятелни лица и да извършвате дейности като проследяване на комуникацията и мониторинг на напредъка на кампанията.

Можете също да интегрирате своя Shopify акаунт в базата данни на създателите. Това помага за оптимизиране на разпространението на влиятелни лица за кампании в голям мащаб.

Най-добрите функции на Influencity

Събирайте плащания чрез сигурни портали с вградено проследяване за лесно управление.

Набирайте създатели на съдържание с целенасочено достигане до тях и ги включете в екипа си, използвайки структурирани работни процеси.

Получете информация за последователите на влиятелните лица, за да се уверите, че са в съответствие с целите на кампанията.

Анализирайте ефективността на кампаниите с подробни отчети, проследявайки ключови показатели за измерване на възвръщаемостта на инвестициите и за определяне на бъдещи стратегии.

Ограничения на Influencity

Не поддържа анализ на профили в X (по-рано Twitter)

Някои потребители са отбелязали, че показателите на платформата не винаги отразяват промените в реално време в активността на влиятелните лица в социалните медии, което може да повлияе на вземането на решения за динамични кампании.

Цени на Influencity

Професионална версия: 398 $/месец

Бизнес: 998 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Influencity

G2: 4. 6/5 (220 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Маркетингът с влиятелни лица съществува от по-дълго време от социалните медии. Преди Instagram и YouTube, марките си партнираха с известни личности, спортисти и дори измислени герои, за да промотират продуктите си. Дори Marlboro Man и Popeye, които стимулираха продажбите на спанак, бяха ранни форми на маркетинг с влиятелни лица.

5. Brandwatch Influencer (най-добър за анализ на социални медии на корпоративно ниво и идентифициране на влиятелни лица)

чрез Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer използва своя патентована технология Iris AI, за да извлича информация от данните в социалните медии. В резултат получавате подробна информация за поведението на потребителите и нововъзникващите тенденции. Комбинирайте това с функциите за анализ на настроенията на Brandwatch Influencer и ще получите достъп до данни за споменавания на марката и настоящите емоции на публиката.

Адаптивността му към Salesforce и Google Analytics означава, че корпоративните потребители могат да подобрят неговата полезност. Освен това, комбинирайте го с шаблони за социални медии, за да поддържате всичките си данни за влиятелни лица организирани.

Най-добрите функции на Brandwatch Influencer

Използвайте подробна информация за аудиторията, за да гарантирате съответствие между последователите на влиятелния човек и вашия целеви пазар.

Поддържайте централизирана база данни с контакти на влиятелни лица, включваща подробности за плащанията и управление на договорите.

Предложете на влиятелните лица брандирано преживяване чрез персонализирани, мобилни табла за управление.

Ограничения на Brandwatch Influencer

Сложен интерфейс за научаване

Той не предлага интегрирани функции за публикуване в социалните медии, което налага използването на допълнителни инструменти за разпространение на съдържание.

Потребителите са съобщили за спорадични проблеми при безпроблемната интеграция на Brandwatch с определени платформи на трети страни.

Цени на Brandwatch Influencer

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Brandwatch Influencer

G2: 4. 1/5 (860 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (230 отзива)

6. Traackr (Най-добър за мащабно проучване на влиятелни лица и оптимизиране на разходите)

чрез Traackr

Traackr подхожда сериозно към проверката на влиятелните лица, като позволява на потребителите да имат достъп до разширени анализи, преди да се ангажират с партньорства. Разгледайте в реално време информация за доверието на аудиторията и избегнете загубата на бюджети за влиятелни лица с ниско качество на ангажираност.

Платформата предлага глобална база данни с влиятелни лица във всички основни социални медии. Видимостта в секцията с исторически резултати също установява дългосрочната надеждност на влиятелното лице.

Най-добрите функции на Traackr

Проследявайте маркетинговите разходи в реално време, за да разпределяте бюджетите и да избягвате преразходването.

Оптимизирайте общуването с инструменти за автоматизация на маркетинга , за да управлявате сътрудничествата в голям мащаб.

Сравнете представянето си с това на конкурентите, за да идентифицирате силните си страни и областите, които могат да бъдат подобрени.

Получавайте предложения, базирани на изкуствен интелект, за плащания към влиятелни лица въз основа на ангажираността и миналите резултати.

Ограничения на Traackr

Трудна настройка на плащанията/портфейла за създатели извън САЩ

Има съобщения за забавяния в проследяването на съдържанието, особено при платформи като TikTok.

Потребителите изразиха желание за по-усъвършенствано филтриране в рамките на кампаниите и общностите на създателите.

Случайни забавяния в актуализирането на данните могат да повлияят на навременността и точността на показателите за ефективност.

Цени на Traackr

Растеж: От 25 000 долара/година

Стандартен: От 32 500 $/година

Плюс: От 55 000 долара/година

Оценки и рецензии за Traackr

G2: 4. 3/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

🧠 Интересен факт: Дори домашните любимци могат да бъдат влиятелни лица. Кучета, котки и дори таралежи са сключили спонсорски договори с големи марки. Някои от тях, като например Doug the Pug, имат повече последователи от много влиятелни хора!

7. Heepsy (Най-подходящ за малки предприятия, които търсят микро-влиятелни лица)

чрез Heepsy

Heepsy е платформа за търсене и откриване на влиятелни лица, базирана на изкуствен интелект, предназначена за малки и средни марки, които искат да се свържат с микро и нано влиятелни лица. За разлика от някои сложни платформи за маркетинг с влиятелни лица, тя се отличава с лесния си за използване интерфейс за търсене.

Функциите на инструмента за анализ на конкурентите позволяват на марките да видят с кои влиятелни лица работят техните конкуренти. Тази функция предоставя ключова информация за тенденциите в бранша и високопроизводителните сътрудничества.

Най-добрите функции на Heepsy

Достъп до задълбочени анализи, за да оцените автентичността на аудиторията на влиятелния човек.

Оценете потенциалните разходи за сътрудничество, за да подпомогнете бюджетирането и финансовото планиране.

Включете се в пазар, където марките могат да публикуват кампании, а създателите на съдържание могат да избират възможности, които съответстват на техните интереси.

Събирайте и експортирайте данни за влиятелните лица в различни формати, което позволява лесно споделяне.

Ограничения на Heepsy

Ограничено до влиятелни лица с по-малко от 3000 последователи.

Липсват възможности за интеграция с други маркетингови платформи.

Heepsy начислява 12% комисионна върху плащанията, което някои потребители считат за прекалено високо.

Цени на Heepsy

Безплатно

Стартово ниво: 90 $/месец

Плюс: 259 $/месец

Разширено: 388 $/месец

Оценки и рецензии за Heepsy

G2: 4,5/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)

8. CreatorIQ (Най-доброто за маркетинг с влиятелни лица на корпоративно ниво)

чрез CreatorIQ

CreatorIQ е сред най-добрите инструменти за маркетинг с влиятелни лица. Той се свързва с платформите за социални медии чрез API интеграции, което позволява на марките да имат достъп до данни за влиятелните лица в реално време и да проследяват ефективността на кампаниите. Това, което отличава CreatorIQ, е неговата AI-базирана система за оценяване, която оценява съответствието на влиятелното лице с марката, автентичността и качеството на ангажираността с съдържанието.

Докато повечето инструменти се фокусират единствено върху броя на последователите, CreatorIQ използва машинно обучение, за да предскаже кои влиятелни лица ще се представят най-добре за конкретни цели на кампанията.

Най-добрите функции на CreatorIQ

Автоматизирайте плащанията към влиятелните лица, за да опростите договорите и финансовото проследяване.

Прилагайте инструменти за мониторинг на съответствието, за да проследявате разкритията, да предотвратявате нарушения на политиките и да поддържате доверието на аудиторията.

Използвайте усъвършенствани инструменти за измерване на ефективността, за да надхвърлите суетните показатели.

Ограничения на CreatorIQ

Някои потребители се оплакват от тромав интерфейс, който изисква прекалено много превъртане.

Някои потребители са отбелязали, че платформата може да не предлага необходимата гъвкавост за адаптиране на отчетите и настройките на кампаниите към техните уникални изисквания.

Цени на CreatorIQ

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CreatorIQ

G2: 4. 6/5 (550+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Видео съдържанието доминира в маркетинга с влиятелни лица. Статичните публикации в Instagram вече не са достатъчни – марките предпочитат влиятелни лица, които създават интересни кратки видеоклипове, независимо дали става дума за неформален видеоблог, разпаковане на продукт или пълноценна кинематографична реклама, маскирана като TikTok тенденция.

9. IQfluence (Най-доброто за откриване на влиятелни лица чрез изкуствен интелект и прогнозни данни за кампании)

чрез IQfluence r

AI на IQfluence сканира социалните медийни платформи, за да идентифицира нововъзникващите влиятелни лица въз основа на тенденциите в ангажираността и настроенията на последователите, като взема предвид и релевантността за индустрията. Това позволява на марките да откриват високопроизводителни микро- и макро-влиятелни лица, преди те да станат популярни, като по този начин се поставя основата за по-рентабилни партньорства.

Въпреки това, някои маркетинг специалисти може да сметнат опциите за персонализиране на платформата за прекалено сложни, тъй като е необходим дълъг процес на обучение, преди да се възползват напълно от нейните възможности.

Най-добрите функции на IQfluence

Оптимизирайте разпределението на бюджета, като използвате прогнозна кампания за анализ, за да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите.

Свържете се с подходящата аудитория, като се възползвате от задълбочената сегментация на аудиторията.

Идентифицирайте нововъзникващите влиятелни лица на ранен етап чрез AI-базирани прозрения, които ви помагат да си осигурите партньорства, преди те да придобият широка популярност.

Ограничения на IQfluence

Много ограничени интеграции с външни CRM системи

В някои случаи ключовите думи може да не изглеждат подредени

Липсват подробни онлайн уроци или уебинари, които биха били полезни за потребителите, търсещи гъвкави възможности за обучение.

Цени на IQfluence

Стартово ниво: 295 $/месец

Разширено: 545 $/месец

Бизнес: Започва от 1300 долара на месец

Оценки и рецензии на IQfluence

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Броят на фалшивите профили на последователи, които TikTok е изтрил наскоро, е 720,29 милиона.

10. HypeAuditor (най-добър за откриване на измами с помощта на изкуствен интелект)

чрез HypeAuditor

AI-базираният индекс за качество на аудиторията на HypeAuditor предоставя подробни отчети за базата от последователи на инфлуенсъра, включително реалното ангажиране в сравнение с изкуствените взаимодействия. Това елиминира риска от плащане за надути показатели и насочва вашите маркетингови бюджети към истинско достигане и конверсии.

Въпреки че аналитичните му функции са мощни, той не разполага с функции за контакти с влиятелни лица и управление на взаимоотношенията.

Най-добрите функции на HypeAuditor

Сравнете ефективността на влиятелните лица спрямо стандартите в бранша, за да вземете решения за партньорства, подкрепени с данни.

Проследявайте възвръщаемостта на инвестициите чрез Google Analytics и интеграции на реклами в социалните медии.

Открийте автентични влиятелни лица, като използвате AI-базирано откриване на измами, за да отсеете фалшивите последователи и ангажираност.

Ограничения на HypeAuditor

По-скоро фокусирани върху анализите, отколкото върху цялостното изпълнение на кампаниите.

Потребителите, насочени към конкретни региони, отбелязват ограничена база данни с влиятелни лица в определени страни.

Цени на HypeAuditor

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HypeAuditor

G2: 4,6/5 (190 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (35 отзива)

11. Klear (Най-добър за анализи на влиятелни лица, базирани на данни)

чрез Klear

Klear проследява историческия контент на влиятелните лица и позволява на маркетолозите да проверяват дали ангажираността на дадено влиятелно лице е постоянна или изкуствено завишена. Още по-добре, за марки, които провеждат мащабни кампании, Klear автоматизира контактите с влиятелните лица и управлението на договорите.

Въпреки това, инструментите за изпълнение на кампании са по-основни.

Най-добрите функции на Klear

Спазвайте регулациите за спонсорирано съдържание с мониторинг за съответствие с Федералната търговска комисия (FTC).

Достъп до глобална база данни с влиятелни лица, която обхваща Instagram, TikTok, YouTube и Twitter.

Работете с висококачествени създатели на съдържание чрез оценки, предоставени от системата за оценка на достоверността.

Ограничения на Klear

По-малко персонализирана автоматизация на контактите

Възможностите за търсене и филтриране на платформата не са толкова стабилни.

Има случаи, в които влиятелните лица се затрудняват да прикачат съдържанието си, особено видеоклипове, по подходящ начин в Klear за преглед.

Цени на Klear

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Klear

G2: 4. 6/5 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. GRIN (Най-добър за цялостно управление на взаимоотношенията с влиятелни лица)

чрез GRIN

GRIN е цялостна платформа за маркетинг чрез влиятелни лица, предназначена за марки в електронната търговия, които искат да управляват взаимоотношенията си с влиятелни лица в голям мащаб.

Той се различава от пазарите за влиятелни лица, които предлагат еднократни сътрудничества. Вместо това платформата дава приоритет на дългосрочните партньорства, като предлага система, подобна на CRM, за проследяване на контактите с влиятелни лица, договори, одобрения на съдържание и плащания на едно място.

Цената му обаче е определена за средни и големи предприятия, което го прави по-малко достъпен за стартиращи компании.

Най-добрите функции на GRIN

Свържете Shopify, WooCommerce и BigCommerce за директно проследяване на продажбите.

Измервайте продажбите, реализирани от влиятелни лица, с персонализирани партньорски линкове и кодове за отстъпка.

Проследявайте PR пакети с автоматизирано разпространение на продукти, за да гарантирате навременни доставки.

Ограничения на GRIN

Някои потребители съобщават за бавно време за реакция от екипа за обслужване на клиенти.

Годишните договори може да не са подходящи за всички бизнеси.

Цени на GRIN

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на GRIN

G2: 4,5/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

13. Aspire. io (Най-доброто за маркетинг чрез влиятелни лица, насочен към общността)

Подобно на GRIN, Aspire.io е особено подходящ за марки, които търсят нещо повече от еднократни сделки с влиятелни лица, като поддържат дългосрочни отношения с посланици и сътрудничества за създаване на съдържание от потребители (UGC). Той също така автоматизира контактите с влиятелни лица и помага на марките да се свързват с подходящи създатели без ръчно проучване.

Аналитичните му функции надхвърлят повърхностното ангажиране, като ви предоставят информация за демографските характеристики на аудиторията, конверсиите и възвръщаемостта на инвестициите. Вградената CRM система поддържа организирани взаимоотношенията с влиятелните лица, което улеснява поддържането на дългосрочни партньорства.

Най-добрите функции на Aspire.io

Изградете устойчиви взаимоотношения с творците чрез управление на програмата за посланици

Намалете комуникацията с влиятелните лица чрез AI-базирани работни процеси за одобрение на съдържание.

Проследявайте партньорските линкове с AI за партньорски маркетинг , за да приписвате конверсиите точно.

Ограничения на Aspire.io

Някои потребители искат по-подробна сегментация на аудиторията в аналитиката.

Не е подходящо за марки, които търсят краткосрочни или еднократни сътрудничества.

Цени на Aspire.io

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aspire.io

G2: 4. 6/5 (110+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Усъвършенствайте стратегията си за влияние с ClickUp

Индустрията на маркетинга с влиятелни лица се развива с главоломна скорост, което подчертава, че AI вече е по-скоро необходимост, отколкото лукс. Марките вече автоматизират общуването и проверката на влиятелните лица, за да измерват точно възвръщаемостта на инвестициите. Това, което някога беше ръчен и отнемащ време процес, сега е стратегия, базирана на данни и мащабируема.

Всички 13 инструмента в този списък имат свои предимства. ClickUp обаче е най-добрият избор за редица решения за работния процес и мониторинг на кампании.

Можете да увеличите тези предимства, като изберете този инструмент заради неговите възможности за интеграция и организация. Включете ClickUp, за да централизирате всичко – от одобряването на съдържание до комуникацията с влиятелните лица.

